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Русские в Прибалтике побьют натовцев: американское исследование
«Frankfurter Allgemeine Zeitung» приводит данные американского исследования, согласно которому военные преимущества в Прибалтике будут на стороне России, несмотря на все оборонные стратегии и расходы НАТО.
Как напоминает политический обозреватель и редактор Лоренц Хемикер в немецком издании «Frankfurter Allgemeine Zeitung», «аннексия Крыма» стала причиной укрепления оперативных натовских сил на восточных рубежах. Войска уже размещены в Балтии и в Польше. Но этого мало: если произойдёт столкновение, вызванное нападением русских, силы окажутся неравными. Такие выводы содержатся не собственно в немецкой газете, а в исследовании американского мозгового треста «Рэнд».
На следующей неделе в Мюнхене будет определено, «кто есть кто» в нынешней политике безопасности. Восточный фланг НАТО станет одной из тем Мюнхенской конференции по безопасности.
Прошли те времена, когда военные стратеги альянса боролись за то, чтобы их противники оставались за своим «железным занавесом», иронизирует автор. Сегодня мир стал глобальным, и все дороги пересекаются.
Россия присоединила Крым в 2014 году. Кроме того, Москва «подпитывает войну на востоке Украины», сообщает автор. Поэтому НАТО увеличивает свою оперативную готовность на восточных границах альянса и проводит дополнительные манёвры. Кроме небольших сил в Эстонии, Латвии, Литве и Польше, боеготова оперативная группа НАТО в составе 5000 солдат. Она может быть перемещена в страны Балтии в течение нескольких дней. По крайней мере, так оно расписано на бумаге.
В реальности НАТО по-прежнему находится в «уязвимом положении». Если Россия нападёт, у неё в Прибалтике будут все военные преимущества. Об этом говорится в докладе «Rand corporation», который будет озвучен в Мюнхене.
У России есть преимущества уже в самом количестве войск. Прибалтийские государства вместе с приданными им батальонами НАТО и американской бригадой в Польше дадут не более 32.000 солдат, а Россия тотчас выставит против них 78.000! Этот «дисбаланс» ещё более «усугубляется» наземными системами вооружений. У НАТО всего 129 готовых к бою танков, а у России — 757. Бронетранспортёров — соответственно 280 против 1.276! А самый большой разрыв специалисты увидели в артиллерии. Соотношение самоходок — 1:11, а ракетной артиллерии — вообще 1:270. Комментировать нечего, считает немецкое издание.
Но есть и плюс: у альянса «гораздо более мощные воздушные силы, чем у России». По мнению «Рэнд», у России 5.151 современный самолёт, а у натовцев — 5.357! Учитывая способность НАТО быстро развернуть воздушные подразделения, альянс получит преимущество в воздухе. Правда, вопрос в том, достаточно ли будет этих самолётов, чтобы «отбить атаку». Это сомнительно ещё и потому, что Россия «сильна противовоздушной обороной».
Таким образом, заметим, специалисты мозгового треста «Рэнд» едва ли верят в безоговорочную победу НАТО в войне с Россией. Напротив, доклад полон пессимизма. Кроме того, очевидно признание современной мощи российских военных сил. С учётом значительного их количества эксперты не видят ни единого просвета у НАТО, в том числе и в воздухе, где альянс может задействовать большее число машин.
Налицо европейский парадокс безопасности: Североатлантический альянс тратит огромные деньги на оборону в сравнении с Россией (военные расходы европейцев стали расти, когда в США воцарился воинственный Трамп), однако с «дисбалансом» натовцы справиться не могут до сих пор.
Главная же ошибка НАТО, по-видимому, в том, что разговоры об «атаке русских» на Прибалтику и Польшу лишены всякого смысла.
Как напоминает политический обозреватель и редактор Лоренц Хемикер в немецком издании «Frankfurter Allgemeine Zeitung», «аннексия Крыма» стала причиной укрепления оперативных натовских сил на восточных рубежах. Войска уже размещены в Балтии и в Польше. Но этого мало: если произойдёт столкновение, вызванное нападением русских, силы окажутся неравными. Такие выводы содержатся не собственно в немецкой газете, а в исследовании американского мозгового треста «Рэнд».
На следующей неделе в Мюнхене будет определено, «кто есть кто» в нынешней политике безопасности. Восточный фланг НАТО станет одной из тем Мюнхенской конференции по безопасности.
Прошли те времена, когда военные стратеги альянса боролись за то, чтобы их противники оставались за своим «железным занавесом», иронизирует автор. Сегодня мир стал глобальным, и все дороги пересекаются.
Россия присоединила Крым в 2014 году. Кроме того, Москва «подпитывает войну на востоке Украины», сообщает автор. Поэтому НАТО увеличивает свою оперативную готовность на восточных границах альянса и проводит дополнительные манёвры. Кроме небольших сил в Эстонии, Латвии, Литве и Польше, боеготова оперативная группа НАТО в составе 5000 солдат. Она может быть перемещена в страны Балтии в течение нескольких дней. По крайней мере, так оно расписано на бумаге.
В реальности НАТО по-прежнему находится в «уязвимом положении». Если Россия нападёт, у неё в Прибалтике будут все военные преимущества. Об этом говорится в докладе «Rand corporation», который будет озвучен в Мюнхене.
У России есть преимущества уже в самом количестве войск. Прибалтийские государства вместе с приданными им батальонами НАТО и американской бригадой в Польше дадут не более 32.000 солдат, а Россия тотчас выставит против них 78.000! Этот «дисбаланс» ещё более «усугубляется» наземными системами вооружений. У НАТО всего 129 готовых к бою танков, а у России — 757. Бронетранспортёров — соответственно 280 против 1.276! А самый большой разрыв специалисты увидели в артиллерии. Соотношение самоходок — 1:11, а ракетной артиллерии — вообще 1:270. Комментировать нечего, считает немецкое издание.
Но есть и плюс: у альянса «гораздо более мощные воздушные силы, чем у России». По мнению «Рэнд», у России 5.151 современный самолёт, а у натовцев — 5.357! Учитывая способность НАТО быстро развернуть воздушные подразделения, альянс получит преимущество в воздухе. Правда, вопрос в том, достаточно ли будет этих самолётов, чтобы «отбить атаку». Это сомнительно ещё и потому, что Россия «сильна противовоздушной обороной».
Таким образом, заметим, специалисты мозгового треста «Рэнд» едва ли верят в безоговорочную победу НАТО в войне с Россией. Напротив, доклад полон пессимизма. Кроме того, очевидно признание современной мощи российских военных сил. С учётом значительного их количества эксперты не видят ни единого просвета у НАТО, в том числе и в воздухе, где альянс может задействовать большее число машин.
Налицо европейский парадокс безопасности: Североатлантический альянс тратит огромные деньги на оборону в сравнении с Россией (военные расходы европейцев стали расти, когда в США воцарился воинственный Трамп), однако с «дисбалансом» натовцы справиться не могут до сих пор.
Главная же ошибка НАТО, по-видимому, в том, что разговоры об «атаке русских» на Прибалтику и Польшу лишены всякого смысла.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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