11:40 09 февраля
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Русские в Прибалтике побьют натовцев: американское исследование

«Frankfurter Allgemeine Zeitung» приводит данные американского исследования, согласно которому военные преимущества в Прибалтике будут на стороне России, несмотря на все оборонные стратегии и расходы НАТО.



Как напоминает политический обозреватель и редактор Лоренц Хемикер в немецком издании «Frankfurter Allgemeine Zeitung», «аннексия Крыма» стала причиной укрепления оперативных натовских сил на восточных рубежах. Войска уже размещены в Балтии и в Польше. Но этого мало: если произойдёт столкновение, вызванное нападением русских, силы окажутся неравными. Такие выводы содержатся не собственно в немецкой газете, а в исследовании американского мозгового треста «Рэнд».


На следующей неделе в Мюнхене будет определено, «кто есть кто» в нынешней политике безопасности. Восточный фланг НАТО станет одной из тем Мюнхенской конференции по безопасности.

Прошли те времена, когда военные стратеги альянса боролись за то, чтобы их противники оставались за своим «железным занавесом», иронизирует автор. Сегодня мир стал глобальным, и все дороги пересекаются.

Россия присоединила Крым в 2014 году. Кроме того, Москва «подпитывает войну на востоке Украины», сообщает автор. Поэтому НАТО увеличивает свою оперативную готовность на восточных границах альянса и проводит дополнительные манёвры. Кроме небольших сил в Эстонии, Латвии, Литве и Польше, боеготова оперативная группа НАТО в составе 5000 солдат. Она может быть перемещена в страны Балтии в течение нескольких дней. По крайней мере, так оно расписано на бумаге.

В реальности НАТО по-прежнему находится в «уязвимом положении». Если Россия нападёт, у неё в Прибалтике будут все военные преимущества. Об этом говорится в докладе «Rand corporation», который будет озвучен в Мюнхене.

У России есть преимущества уже в самом количестве войск. Прибалтийские государства вместе с приданными им батальонами НАТО и американской бригадой в Польше дадут не более 32.000 солдат, а Россия тотчас выставит против них 78.000! Этот «дисбаланс» ещё более «усугубляется» наземными системами вооружений. У НАТО всего 129 готовых к бою танков, а у России — 757. Бронетранспортёров — соответственно 280 против 1.276! А самый большой разрыв специалисты увидели в артиллерии. Соотношение самоходок — 1:11, а ракетной артиллерии — вообще 1:270. Комментировать нечего, считает немецкое издание.

Но есть и плюс: у альянса «гораздо более мощные воздушные силы, чем у России». По мнению «Рэнд», у России 5.151 современный самолёт, а у натовцев — 5.357! Учитывая способность НАТО быстро развернуть воздушные подразделения, альянс получит преимущество в воздухе. Правда, вопрос в том, достаточно ли будет этих самолётов, чтобы «отбить атаку». Это сомнительно ещё и потому, что Россия «сильна противовоздушной обороной».

Таким образом, заметим, специалисты мозгового треста «Рэнд» едва ли верят в безоговорочную победу НАТО в войне с Россией. Напротив, доклад полон пессимизма. Кроме того, очевидно признание современной мощи российских военных сил. С учётом значительного их количества эксперты не видят ни единого просвета у НАТО, в том числе и в воздухе, где альянс может задействовать большее число машин.

Налицо европейский парадокс безопасности: Североатлантический альянс тратит огромные деньги на оборону в сравнении с Россией (военные расходы европейцев стали расти, когда в США воцарился воинственный Трамп), однако с «дисбалансом» натовцы справиться не могут до сих пор.

Главная же ошибка НАТО, по-видимому, в том, что разговоры об «атаке русских» на Прибалтику и Польшу лишены всякого смысла.

Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 56

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  1. НЕКСУС Сегодня, 07:32
    Русские в Прибалтике побьют натовцев: американское исследование

    Да никто с европейцами воевать не будет. Тупо отработают Искандерами да Калибрами с малым ЯБЧ и все.
    Но вот что характерно...матрассы взяли на вооружение тактику англичан-подстрекать,ссорить,науськивать,...при этом отсиживаясь за лужей.
    НЕКСУС
    1. dorz Сегодня, 07:33
      Русские в Прибалтике побьют натовцев

      Не побьют, а убьют. Опечатка.
      dorz
      1. ul_vitalii Сегодня, 07:44
        У них подсчитывают одни, воевать должны вторые, а третьи деревянные пулеметы на бронетехнику устанавливают, кооперация.
        ul_vitalii
      2. Чеширский Сегодня, 07:48
        Русские в Прибалтике побьют натовцев
        Не побьют, а убьют. Опечатка.

        Русские всегда за своим приходят, пора бы и запомнить.
        Чеширский
      3. dsk Сегодня, 07:51
        Здравствуйте Дмитрий!
        Цитата: dorz
        Не побьют, а убьют.

        Европу "подставляют" очередной раз. Наступит ли "третий раз на одни грабли" опытная "старушка"?
        dsk
        1. Topotun Сегодня, 10:57
          Цитата: dsk
          Здравствуйте Дмитрий!
          Цитата: dorz
          Не побьют, а убьют.

          Европу "подставляют" очередной раз. Наступит ли "третий раз на одни грабли" опытная "старушка"?

          Наступит конечно, куда она денется. Главное что бы война на американский континент не перекинулась. А то что будет в Европе.... (Проблемы индейцев шерифа не трогают)
          Topotun
    2. Касым Сегодня, 07:43
      Да и Калибрами не надо. Там нашего народу хватает - зачем их против себя настраивать!? Ученые уже - экономической блокады хватит. Как только ЕС и Штаты прекратят всякую помощь, сами придут. hi
      Касым
    3. Отец солдата Сегодня, 07:43
      Прибалтика ? Я слышал только об одном щите Европы, но они пока заняты поджиганием покрышек для дымовой завесы от российских полчищь.
      Отец солдата
    4. куртка бейна Сегодня, 07:48
      Цитата: НЕКСУС
      Русские в Прибалтике побьют натовцев: американское исследование

      Да никто с европейцами воевать не будет. Тупо отработают Искандерами да Калибрами с малым ЯБЧ и все.

      Т.е. вы считаете, что Россия первая применит ядерное оружие в военном конфликте? А как же военная доктрина утверждающая, что это произойдёт только в ответ на аналогичное применение? Пустой звук и верить ей не нужно никому? feel
      А обсуждаемая статья, подобна например, этой.
      Фейк РИА «Новости»: в США паника из-за российской ядерной торпеды
      https://theins.ru/antifake/90775

      Туфта.
      куртка бейна
      1. НЕКСУС Сегодня, 08:23
        Цитата: куртка бейна
        Т.е. вы считаете, что Россия первая применит ядерное оружие в военном конфликте? А как же военная доктрина утверждающая, что это произойдёт только в ответ на аналогичное применение?

        Вы плохо читали нашу доктрину.Там написано,что мы оставляем за собой право применить ЯО в случае угрозы существованию нашего государства,а так же наших союзников.
        НЕКСУС
        1. куртка бейна Сегодня, 08:39
          Цитата: НЕКСУС

          Вы плохо читали нашу доктрину.Там написано,что мы оставляем за собой право применить ЯО в случае угрозы существованию нашего государства,а так же наших союзников.

          И каким боком ваше провокационное заявление касается данной статьи, где сказано
          Но этого мало: если произойдёт столкновение, вызванное нападением русских, силы окажутся неравными.
          куртка бейна
          1. НЕКСУС Сегодня, 08:40
            Цитата: куртка бейна
            И каким боком ваше провокационное заявление касается данной статьи, где сказано

            Оно касается ответа на ваш пост,а не на статью. Вы же написали..
            Цитата: куртка бейна
            А как же военная доктрина утверждающая, что это произойдёт только в ответ на аналогичное применение?
            НЕКСУС
            1. куртка бейна Сегодня, 08:46
              Цитата: НЕКСУС
              Цитата: куртка бейна
              И каким боком ваше провокационное заявление касается данной статьи, где сказано

              Оно касается ответа на ваш пост,а не на статью. Вы же написали..
              Цитата: куртка бейна
              А как же военная доктрина утверждающая, что это произойдёт только в ответ на аналогичное применение?

              Тогда потрудитесь объяснить для чего вы пишете провокационные заявления
              Да никто с европейцами воевать не будет. Тупо отработают Искандерами да Калибрами с малым ЯБЧ и все

              применительно конкретно к данной статье, где сказано, что:
              Но этого мало: если произойдёт столкновение, вызванное нападением русских, силы окажутся неравными.

              ?
              Вы ведь поклонник Сталина вроде? Знаете, что он делал с подобными провокаторами или напомнить?
              куртка бейна
              1. НЕКСУС Сегодня, 08:57
                Цитата: куртка бейна
                Тогда потрудитесь объяснить для чего вы пишете провокационные заявления
                Да никто с европейцами воевать не будет. Тупо отработают Искандерами да Калибрами с малым ЯБЧ и все

                А вы не понимаете? Такие заявления и статьи с Запада все с учащенной регулярностью приходят. Учения у наших границ,увеличение натовского контингента,антироссийская истерия,особенно у прибалтов,грузин,поляк и украинцев...сам разговор о том,что они с нами будут воевать или мы с ними по сути некая очередная провокация. О чем речь то в этих заявлениях?Кто на них собирается нападать ,а тем более воевать с ними?
                И мой комментарий не провокационный по той простой причине,что констатирует реальное динамику событий,в случае натовской агрессии в нашу сторону.
                НЕКСУС
                1. куртка бейна Сегодня, 09:04
                  Цитата: НЕКСУС

                  И мой комментарий не провокационный по той простой причине,что констатирует реальное динамику событий,в случае натовской агрессии в нашу сторону.

                  Какой "натовской агрессии"? Где вы её взяли в статье? Кто хоть раз с натовской стороны говорил, что собирается нападать на Россию? Кто с натовской стороны заявлял (в отличии от России), что собирается применить против неё ЯО.
                  Я вам ещё раз заявляю, что вы самый настоящий провокатор и при вашем любимом Сталине, вас ждала бы незавидная судьба за подобные высказывания.
                  куртка бейна
                  1. влад66 Сегодня, 09:51
                    Цитата: куртка бейна
                    Я вам ещё раз заявляю, что вы самый настоящий провокатор и при вашем любимом Сталине, вас ждала бы незавидная судьба за подобные высказывания.

                    Провокатор здесь вы анальгин и жалко нет Сталина,что бы язычок мерзкий укоротил немного и что бы вы на людей аки собака не кидались. negative
                    влад66
                    1. куртка бейна Сегодня, 10:10
                      Цитата: влад66
                      Цитата: куртка бейна
                      Я вам ещё раз заявляю, что вы самый настоящий провокатор и при вашем любимом Сталине, вас ждала бы незавидная судьба за подобные высказывания.

                      Провокатор здесь вы анальгин и жалко нет Сталина,что бы язычок мерзкий укоротил немного и что бы вы на людей аки собака не кидались. negative

                      И в чём же моя провокация или у вас опять нет ответа, как всегда?
                      куртка бейна
                  2. НЕКСУС Сегодня, 10:21
                    Цитата: куртка бейна
                    Кто хоть раз с натовской стороны говорил, что собирается нападать на Россию?

                    А базы у наших границ это видимо от большой и очень искренней любви к нам. wassat
                    Цитата: куртка бейна
                    Кто с натовской стороны заявлял (в отличии от России), что собирается применить против неё ЯО.

                    А простите,кто у нас это заявлял? И второе,-вы внимательно читали доктрину США?
                    Цитата: куртка бейна
                    Я вам ещё раз заявляю, что вы самый настоящий провокатор и при вашем любимом Сталине, вас ждала бы незавидная судьба за подобные высказывания.

                    Ууу...и тут Остапа понесло. wassat Вы с какой планеты,болезный,что вас так земной воздух плющит то? lol
                    НЕКСУС
                    1. куртка бейна Сегодня, 11:38
                      Цитата: НЕКСУС

                      Цитата: куртка бейна
                      Кто с натовской стороны заявлял (в отличии от России), что собирается применить против неё ЯО.

                      А простите,кто у нас это заявлял?

                      Память короткая? 2014 год после Крыма. Вспомнили?

                      Цитата: НЕКСУС

                      Ууу...и тут Остапа понесло. wassat Вы с какой планеты,болезный,что вас так земной воздух плющит то? lol

                      Хамить решили от большого ума?

                      Цитата: НЕКСУС
                      Цитата: куртка бейна
                      Кто хоть раз с натовской стороны говорил, что собирается нападать на Россию?

                      А базы у наших границ это видимо от большой и очень искренней любви к нам. wassat

                      Это и есть ответ? Тогда базы России за рубежом для нападения на кого? fool
                      куртка бейна
              2. KelWin Сегодня, 09:00
                Самый реальный сценарий. Никто не будет ждать толпу демократизаторов, просто выжгут точечно натовские гадюшники в европе, все резко сядут на пятую точку. Где вы увидели провокацию? Все правильно, и так и будет, если полезут.
                KelWin
                1. куртка бейна Сегодня, 09:38
                  Цитата: KelWin
                  Самый реальный сценарий. Никто не будет ждать толпу демократизаторов, просто выжгут точечно натовские гадюшники в европе, все резко сядут на пятую точку. Где вы увидели провокацию? Все правильно, и так и будет, если полезут.

                  Кто полезет?
                  куртка бейна
      2. Pax tecum Сегодня, 08:28
        Глава Генштаба Российской армии генерал Макаров еще в 2011 выступил в Общественной палате: «При определенных условиях я не исключаю, что локальные и региональные вооруженные конфликты могут перерасти в крупномасштабную войну, в том числе с применением ядерного оружия» (моё: если кому не сразу понятно, то применения нами), - цитировал Интерфакс.
        А, с тех пор ситуация еще более обострилась и Доктрины наши подкорректировались. Если будет достоверная информация о начале "работы" против нас, можем и превентивно вдарить.
        Pax tecum
        1. куртка бейна Сегодня, 08:52
          Цитата: Pax tecum
          Если будет достоверная информация о начале "работы" против нас, можем и превентивно вдарить.

          Понятно. Россия допускает применение не просто оружия массового поражения, а ЯО на основании "достоверной информации" о начале "работы" против неё. Непонятно тогда другое: почему когда например, тот же Израиль на основании того же самого осуществляет превентивные удары (заметьте, обычным вооружением, а не ЯО) против других - вы тут аж подпрыгиваете за клавиатурой? belay
          куртка бейна
          1. Андрей Панов Сегодня, 09:19
            Россия допускает, но НЕ применяет!
            Андрей Панов
    5. Косолапый Сегодня, 07:49
      Англосаксы , наследники
      Косолапый
    6. Умник Сегодня, 08:48
      нато рухнет как альянс во время первых боев с рф. Побегут как крысы с корабля при первых посылках с грузом 200 . В странах альянса не готовы психологически к потерям к тому же за непонятные интересы сша
      Умник
    7. Зяблицев Сегодня, 08:49
      Главное опасность для всего человечества - это пониженный порог чувства самосохранения у некоторых высокопоставленных политиков в следствии полного отсутствия адекватности...Наподобие, бывшего Министра обороны Польши Мацеревича! Такое ощущение, что этот поц коварно обманул врачей дурдома еще в детстве... laughing Что такому может в голову прийти - он же самостоятельно и 3 мировую, 4 и 5-ю развязать может не выходя из дома! Хорошо что у Польских клоунов нет ядерного оружия, но в США то же хватает мало здравомыслящих политиков! laughing
      Зяблицев
      1. андрей юрьевич Сегодня, 09:32
        не люблю я шпроты...а больше там ничего нет,зачем они нам.
        андрей юрьевич
        1. Зяблицев Сегодня, 10:06
          Шпроты не нужны даже самим шпротам... Крайне ничтожные существа!laughing
          Зяблицев
        2. НЕКСУС Сегодня, 10:42
          Цитата: андрей юрьевич
          не люблю я шпроты...а больше там ничего нет,зачем они нам.

          Зато глянь ,как расцвел секстуризм в Украину и Прибалтику. Глубже в Европу,меньше социальная ответственность трудящихся.
          НЕКСУС
    8. влад66 Сегодня, 09:48
      Цитата: НЕКСУС
      Но вот что характерно...матрассы взяли на вооружение тактику англичан-подстрекать,ссорить,науськивать,...при этом отсиживаясь за лужей.

      Так яблоко от яблони не далеко падает.,когда то весь англицкий сброд убегал в америку. yes
      влад66
      1. андрей юрьевич Сегодня, 10:18
        Правительство Литвы подписало директиву, согласно которой до 2021 года в стране должно быть полностью ликвидировано центральное отопление, поскольку правительство больше не может поддерживать его приемлимую стоимость и выделять дотации на его содержание. В стране, начиная с 1991 года, стабильно отмечался рост цен за горячую воду и отопление, очередной ценовой скачек состоялся в 2015 году, когда страна перешла на евро. Это вынудило многих литовцев, живущих даже в многоквартирных домах отказаться от этих ЖКС в пользу персональных котлов, каминов, электрического отопления и бойлеров. Не помогает даже установка новых персональных счетчиков - все равно в зимние месяцы менее чем в 100 евро/мес "оптимизировать" отопление у вильнюсцев не получается. Что примечательно, большую роль играет год постройки дома и класс теплосбережения. При прочих равных условиях отопление двухкомнатной квартиры в новостройке Bajoru обойдется собственнику в 120 евро в месяц. В то время, как жителю подобной квартиры но в доме постройке
        70-х обойдется как минимум в 260 евро в месяц. МВФ рекомендовал правительству Литвы повышать цены на "коммуналку", это было одним из условий для получения кредита, однако население уже не в состоянии парировать рост тарифов ростом зарплат, и решение литовского руководства вызвало одобрение в Международном Валютном фонде.
        https://marozvera.livejournal.com/2399.htmlможет и нам в европу? дорого тоже стало...
        андрей юрьевич
  2. mig29mks Сегодня, 07:33
    По бьют и не только в Прибалтике!!!
    mig29mks
    1. Pax tecum Сегодня, 07:46
      Думается, что с началом серьёзного военного движения в сторону прибалтийских стран там начнут "работать" местные Народные фронты.
      Скорее всего массовая сдача в плен и переход на сторону "врага", встреча с цветами...
      У местных "натовских солдат" маты на "великом и могучем" часто при эмоциональных высказываниях проскакивают.
      Pax tecum
      1. Pax tecum Сегодня, 08:07
        Помните, в Литве год назад провели учения по борьбе с российскими диверсантами. Результат для них неудовлетворительный laughing . Работники профильных служб оказались не готовы к вторжению "недружелюбных" соседей, а местные жители никак не отреагировали на захват административных зданий. Полицию не предупредили ...и те начали сдаваться при появлении вооруженных "русскоговорящих статистов" lol
        Немая сцена в кабинетах НАТО, занавес.

        Прибалты уже просто мечтают быть "захваченными" Россией, вон как из кожи вон лезут, провокации придумывают, учения всякие...
        Pax tecum
        1. КВУ-НСвД Сегодня, 08:26
          Прибалты уже просто мечтают быть "захваченными" Россией, вон как из кожи вон лезут, провокации придумывают, учения всякие...
          Да нет.. Просто менталитет и их история требует наличие внешнего хозяина . Чо делать с независимостью , там просто не знают
          КВУ-НСвД
        2. андрей юрьевич Сегодня, 09:34
          Цитата: Pax tecum
          местные жители никак не отреагировали на захват административных зданий. Полицию не предупредили

          эттто они просто не понннялли.
          андрей юрьевич
  3. Rotmistr Сегодня, 07:44
    Прибалтика со времен Петра наша
    Хотят того или нет
    Rotmistr
  4. Косолапый Сегодня, 07:47
    Единственное нас радует , что Россия не будет устраивать Херосиму у своих границ , ну а то что НАТО перепашет все здесь авиацией , к гадалки не ходи , уж аборигенов жалеть у них не принято.
    Косолапый
  5. Симон Сегодня, 08:03
    Цитата: Касым
    Да и Калибрами не надо. Там нашего народу хватает - зачем их против себя настраивать!? Ученые уже - экономической блокады хватит. Как только ЕС и Штаты прекратят всякую помощь, сами придут. hi

    Наша блокада уже началась! Путин это уже давно наметил. Порт на Балтике, под Питером построили и весь груз для Европы отправили туда, а Прибалтика осталась ни с чем! tongue
    Симон
  6. Alex-a832 Сегодня, 08:05
    Да, господа полосатые, из европейского контингента сейчас армия для штурма России, как из гуана пуля. И это вас бешено раздражает, а меня лично - радует и забавляет. Можете и дальше чпокать друг друга для поднятия боевого духа и удивляться, что чего-то боеспособность не прирастает. Невдомек, наверное, что современная техника - это меньше чем половина дела.
    Alex-a832
  7. Симон Сегодня, 08:07
    Цитата: Rotmistr
    Прибалтика со времен Петра наша
    Хотят того или нет

    Притом, Эстноия была куплена у Карла, Петром. Пускай эстонцы деньги отдают!
    Симон
  8. rocket757 Сегодня, 08:08
    Русские, ва-ащето, всех побьют, если что! а не побьют, так отправят всех в тар-тарары!
    И закончили на этом, ента дуристика прибалтийская нам наф уже не нужна! Были б нормальные соседи, сошло б и так ..... правда их вечное торможение достало, но за нормальных соседей могли б и потерпеть!
    rocket757
  9. Hariton Laptev Сегодня, 08:21
    Цитата: куртка бейна
    Т.е. вы считаете, что Россия первая применит ядерное оружие в военном конфликте? А как же военная доктрина утверждающая, что это произойдёт только в ответ на аналогичное применение? Пустой звук и верить ей не нужно никому?

    насколько помнится доктрина поменялась и ЯО теперь может применяться в случаях угроз государственной безопасности и суверенитета.
    Hariton Laptev
    1. куртка бейна Сегодня, 08:34
      Цитата: Hariton Laptev
      Цитата: куртка бейна
      Т.е. вы считаете, что Россия первая применит ядерное оружие в военном конфликте? А как же военная доктрина утверждающая, что это произойдёт только в ответ на аналогичное применение? Пустой звук и верить ей не нужно никому?

      насколько помнится доктрина поменялась и ЯО теперь может применяться в случаях угроз государственной безопасности и суверенитета.

      Не так.
      "РФ оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее и (или) ее союзников ядерного и других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против РФ с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства"

      РИА Новости https://ria.ru/defense_safety/20141226/1040317907
      .html


      Какое это отношение имеет к статье?
      если произойдёт столкновение, вызванное нападением русских, силы окажутся неравными.
      куртка бейна
  10. Симон Сегодня, 08:21
    Цитата: dorz
    Русские в Прибалтике побьют натовцев

    Не побьют, а убьют. Опечатка.

    И это, в любом случае! Лучше пускай уходят, они там смертники! fool crying laughing
    Симон
  11. Denis Obukhov Сегодня, 08:28
    Злобные прибалтийские хорьки в силу своей "сообразительности" становятся кандидатами номер один в покойники, никто с ними воевать и не собирается, слишком чести много, одной ракеты хватит чтоб лет на пятьсот снять проблему!
    Denis Obukhov
  12. Алекс2048 Сегодня, 08:32
    Интересненько получилось у авторов статьи. Есть только одно и главное уязвимое место у статьи. Никакого локального конфликта на территории стран НАТО и РФ не может быть. Возможно противостояние и то скорее опосредованно в странах типо Сирии. Любой конфликт между НАТО и РФ на их территории сразу перейдет в глобальный. Если удержаться (вдруг по каким-либо причинам, хотя их особо не видно) от применения ядерного оружия то такой конфликт станет скорее между РФ и США. Сможет ли РФ защититься от АУГ обеспечить безопасность побережья от высадки десанта, сумеет ли США грамотно использовать АУГ так чтоб они могли обеспечить безопасность флота в океане и бесперебойную переброску десанта и его последующее снабжение большой вопрос?
    В целом все зависит от того какие цели будут при возможном военном конфликте, а место для начала войны не стоит ограничивать только Прибалтикой.
    Алекс2048
    1. АФЕНОГЕН Сегодня, 09:02
      Вопрос в другом.Хотят ли русские войны?
      АФЕНОГЕН
      1. Алекс2048 Сегодня, 09:27
        Может быть и захотят. При реальности угрозы физического уничтожения. Например выход США из договора и размещение в Европе ракет с ядерной начинкой. Попытки изменения границ РФ с целью отжима ресурсов. Да мало ли может быть причин. Просто сейчас они носят гипотетический характер и не актуальны.
        Алекс2048
  13. лысова Сегодня, 08:40
    Концовка статьи, на счёт ошибки НАТО - good - Против правды не попрёшь.
    лысова
  14. Мур Сегодня, 08:53
    Старые песни о главном : " Ну дайте же денег! Не остановить Мордор, так хоть бабло попилить..."
    Мур
  15. Ныробский Сегодня, 10:16
    если произойдёт столкновение, вызванное нападением русских, силы окажутся неравными. Такие выводы содержатся не собственно в немецкой газете, а в исследовании американского мозгового треста «Рэнд».
    Какой то у них без мозглый этот мозговой трест "Рэнд". request
    Ныробский
  16. Evgenijus Сегодня, 10:18
    На Прибалтику Россия не собирается нападать, зачем ей страна с одними пенсионерами? В России своих хватает, а тут подсовывают чужих. Погода здесь мерзская, море грязное, полезных ископаемых - один песок да глина, даже окоп нормальный не выкопать. А эти матрасы так и науськивают на нападение местных шакалов в Европе. Сами то отсидятся за океаном.
    Evgenijus
  17. Zaurbek Сегодня, 10:24
    Какая то глупая тема...конечно побьют, на карту посмотрите. Калининград, Белоруссия и РФ...с трех сторон с системами ПВО и аэродромами и ОТРК. Там нормально глубины обороны не построишь...
    Zaurbek
  18. andrewkor Сегодня, 10:39
    Провести военную штабную игру и все станет ясно. В своё время ,при наличии ядерной монополии такие игры дали понять НАТОвцам,что воевать с Советами себе дороже.Тогда и был выбран путь внутреннего разложения СССР!
    andrewkor
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