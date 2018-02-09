11:40 09 февраля
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Британия и США отказались осудить обстрел российского торгпредства в Дамаске

Представители Британии и США заблокировали проект заявления Совбеза ООН с осуждением обстрела торгового представительства РФ в Дамаске, передает РИА Новости.



США и Великобритания вновь не захотели, чтобы СБ сделал заявление в связи с последним терактом в Дамаске. Было повреждено наше торговое представительство. Днем ранее под минометный огонь в Старом городе Дамаска попал пункт раздачи гуманитарной помощи, которую привезли из России религиозные деятели из христианской и мусульманской общин,
сказал постпред России Василий Небензя.


Мы предложили членам Совбеза текст заявления СБ для прессы, но американцы и англичане сказали, что не готовы его принять. Такое происходит постоянно. США и Великобритания неизменно отказываются рассматривать подобные деяния в качестве актов терроризма, ссылаясь на недостаточность сведений. Это вызывает сожаление,
добавил он.

Как ранее сообщили в МИД РФ, во вторник около 16:00 по местному времени в здание торгового представительства России в Дамаске (в настоящее время законсервировано, но продолжает пользоваться дипломатическим иммунитетом) в результате обстрела попала 120-мм мина. Жертв и пострадавших не было, но зданию нанесен существенный материальный ущерб.

В понедельник минометному обстрелу боевиков подверглись пункты выдачи российской гуманитарной помощи в старом центре Дамаска, Там погибли два человека.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 34

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  1. seregatara1969 Сегодня, 08:09
    как осуждать то что сами и организовали! иначе не поймут подчиннёные
    seregatara1969
    1. Отец солдата Сегодня, 08:15
      Так может хватит жевать, а приступить к обстрелам советников басмачей стран присутствующих на территории Сирии из числа блокировщиков ООН.
      Отец солдата
      1. valent45 Сегодня, 08:43
        Полностью согласен. Надо уже мочить всех советников
        бармалеев!
        valent45
        1. проходящий Сегодня, 11:31
          вы с ума сошли? В странах, советников бармалеев деньги,родственники,недвижимость! fool
          Так только Ын может поступать,у него предатели не заболуют
          проходящий
      2. Kisso4kin Сегодня, 08:46
        Давно пора начать каждый день долбить марионеточные группировки☝️и волновать не должно кто в этот момент им там советует. Государство одно - армия одна. Все остальные - незаконные банд формирования. Да и инервентами тоже не церемониться...
        Kisso4kin
      3. НасРать Сегодня, 08:57
        МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Наведенный российскими военными мост через Евфрат на востоке Сирии был разрушен из-за резкого повышения уровня воды в реке после преднамеренного открытия шлюзов плотины, пишет официальный печатный орган Минобороны России газета "Красная звезда". Не исключено, что это была попытка США не допустить укрепления законной власти Дамаска на левом берегу реки, говорится в сообщении.
        НасРать
    2. влад66 Сегодня, 09:59
      И кто бы сомневался request и почему то я этому не удивлен. yes
      влад66
  2. Zubr Сегодня, 08:12
    Ну а как ещё, конкурента в лице России и не пытаться топить. Я бы удивился, если поддерживали нас.
    Zubr
  3. Alex-a832 Сегодня, 08:12
    Если ХАМАС влупит в Сирии по месту дислокации полосатых ответочку, а Россия заблокирует по этому поводу амерский проект резолюции в Совбезе, то риторика англосаксов изменится на противоположную. Наглосаксы - пи..ры двуликие, они никогда со своей половой принадлежностью не определятся!
    Alex-a832
    1. Pax tecum Сегодня, 08:14
      А, нам, что так важно, что бы нас англосаксы пожалели?
      На заседаниях в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке лицемерие и так в порядке вещей.
      Зачем нам "метать бисер"..?
      Pax tecum
      1. куртка бейна Сегодня, 08:22
        Цитата: Pax tecum
        А, нам, что так важно, что бы нас англосаксы пожалели?

        Очень важно. Так хочется чтобы эти самые англосаксы похвалили, испугались или просто обратили на нас внимание. Именно поэтому и печатаются массово такие тупые фальшивки типа:
        Фейк РИА «Новости»: в США паника из-за российской ядерной торпеды
        https://theins.ru/antifake/90775
        куртка бейна
  4. Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:13
    За 2017 год американцы захватили и вывезли в США из других стран 11 граждан РОССИИ... belay как же так ...бессилие нашего МИДа видно невооруженным глазом...что тут говорить о каком то обстреле посольства в ДАМАСКЕ.
    Вы своих то граждан не можете вытащить из тюрем США а пытаетесь в СОВБЕЗЕ ООН что то требовать от англосаксов...плохо очень плохо...нет рычагов воздействия у МИДа РОССИИ на США и Англию.
    Тот же ЛЕХА
    1. valent45 Сегодня, 08:53
      Потому что продолжаем играть в навязанные нам
      игры типа международное право, которое наглосаксы
      сами же его давно растоптали, глумятся над ним, а
      других заставляют придерживаться этого права!
      Сколько ещё можно корчить из себя адептов этого
      якобы "международного права"?! Пора бы уже играть
      по навязанным нам правилам! Санкции всё-равно
      не отменят!
      valent45
  5. Симон Сегодня, 08:15
    "Мы предложили членам Совбеза текст заявления СБ для прессы, но американцы и англичане сказали, что не готовы его принять" --- Ну, все делают, чтоб нам на пакастить, эти сволочи! sad
    Симон
  6. Scoun Сегодня, 08:16
    Матрасня гадит в лучших традициях наглосаксов, вроде и очевидно, но вроде и не они.

    Минобороны России не исключает причастности США к разрушению нового моста через Евфрат в Сирии
    echo.msk.ru
    6:16 сегодня

    Так чисто от нефиг делать, подконтрольные им террористы, открыли шлюзы плотины на "побольше" чем надо.
    Всё для людей.
    Scoun
  7. Владивосток1969 Сегодня, 08:16
    А есть в сирии посольства США и Англии? Если нет-жаль
    Владивосток1969
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:23
      А есть в сирии посольства США и Англии? Если нет-жаль


      Есть в ИРАКЕ ...в нем работает около 15000 тысяч человек...охраняется как ФОРТ НОКС...не подступишься.
      В Афгане американцы закрыли посольство...талибы шалят.
      Где еще свинью можно США подложить?
      Тот же ЛЕХА
      1. Соломон Кейн Сегодня, 08:29
        Где еще свинью можно США подложить?

        Да в том и дело, что хитрые амерсы стараются исключить "точки уязвимости".....
        А их главное достоинство - действие, а у нас "вещание и озабоченность" crying
        Соломон Кейн
        1. pvv113 Сегодня, 08:47
          Привет, Костя!
          хитрые амерсы стараются исключить "точки уязвимости"....

          Девиз "спасать свою задницу" у них чуть ли не в конституции прописан
          pvv113
          1. Соломон Кейн Сегодня, 09:02
            Володя,Салют! hi
            "Мы уничтожим полмира, ради спасение одного американского гражданина"
            Формула неприкасаемости звездно-полосатых, и заметь во всем, от солдата до спортсмена.......
            Соломон Кейн
            1. pvv113 Сегодня, 09:11
              Ну, мнение у них о себе выше Эвереста
              pvv113
            2. pvv113 Сегодня, 09:15
              Кстати, мнение иностранцев о США
              США - как умственно отсталый большой ребенок, который думает, что он король

              http://interesnienovosti321.xyz/blog/43675838464/
              Inostrantsyi:-«SSHA-–-eto-umstvenno-otstalyiy-bol
              shoy-rebyonok,-?utm_campaign=transit&utm_sour
              ce=main&utm_medium=page_0&domain=mirtesen
              .ru&paid=1&pad=1
              pvv113
      2. Симаргл Сегодня, 09:09
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        Где еще свинью можно США подложить?
        Ни у кого едрическая морская мина не терялась? А то, ненароком, авианосец какой напорется...
        Симаргл
      3. Владивосток1969 Сегодня, 09:45
        Есть консульство во Владивостоке.Миномета нет.Есть у кого? bully
        Владивосток1969
  8. Denis Obukhov Сегодня, 08:21
    США и Британия злоупотребляют своим правом вето в СБ ООН.
    Denis Obukhov
  9. лысова Сегодня, 08:29
    А что не пострелять - у России слабое место мягкотелость. Может не ждать очередной гроб из Сирии. Выдвинуть ультиматум , дать срок - всё по праву.
    лысова
  10. НЕКСУС Сегодня, 08:39
    Мы предложили членам Совбеза текст заявления СБ для прессы, но американцы и англичане сказали, что не готовы его принять. Такое происходит постоянно. США и Великобритания неизменно отказываются рассматривать подобные деяния в качестве актов терроризма, ссылаясь на недостаточность сведений. Это вызывает сожаление,

    Это не сожаление вызывает,а ясное понимание кто терроризм кормит и поит и спать укладывает. Но взорвись что в Англии или США,то плача и криков,что это все проклятые террористы будет слышно даже в Гвинее Бисау.
    НЕКСУС
  11. Сомневающийся Сегодня, 08:47
    Не понял... что обуждать то? Дамаск наш, Сирий наш (3 раза), разве что озабоченность выразить?
    Сомневающийся
  12. NordUral Сегодня, 09:08
    Естественно, с белыми кастрюлями на головах там же "свидетелей" не было. Как можно верить русским и сирийцам. Ничего ребята, наглосаксы, икнутся вам еще века колониального ограбления всего мира. Заместят вас обобранные народы.
    А вообще пора перестать выражать озабоченность, а всерьез озаботиться мощной обработкой районов, откуда велась стрельба, нвзирая на то, какая там "оппозиция" или "друзья" сирийцев.
    NordUral
  13. Siegen Сегодня, 09:19
    Британия и США отказались осудить обстрел российского торгпредства

    Вчера на Вечере с Соловьёвым почтили память Героя России лётчика Романа Филлипова.
    Но... Американский политолог набросился с оскорблениями в адрес лётчика и России в эту минуту молчания.
    Соловьёв вынужден удалить этого (даже язык не поворачивается) придурка с передачи.
    С оскорблённым видом он вышел.
    Какая же разница между этим "гражданином" США и его страной?
    Siegen
    1. dauria Сегодня, 09:35
      Какая же разница между этим "гражданином" США и его страной?


      Соловьёв платит этому "гражданину" и зарабатывает на нём. Для этого и приглашал на передачу. В принципе у Соловьёва вариант "Дом-2", только для другой возрастной категории и направленности.
      dauria
      1. Владивосток1969 Сегодня, 10:07
        Вы совершенно правы
        Владивосток1969
      2. Siegen Сегодня, 11:23
        Соловьёв платит этому "гражданину" и зарабатывает на нём

        Соловьёв удалил американца с виноватым видом, мол, вынужден не доводить до мордобоя angry
        Siegen
  14. Антисовочек Сегодня, 10:37
    Утренняя порция негодующих визгов представителей народа вставателей с колен на локти бодрит лучше двойного эспрессо. Спасибо, ребята good
    Антисовочек
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