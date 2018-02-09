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Британия и США отказались осудить обстрел российского торгпредства в Дамаске
Представители Британии и США заблокировали проект заявления Совбеза ООН с осуждением обстрела торгового представительства РФ в Дамаске, передает РИА Новости.
Как ранее сообщили в МИД РФ, во вторник около 16:00 по местному времени в здание торгового представительства России в Дамаске (в настоящее время законсервировано, но продолжает пользоваться дипломатическим иммунитетом) в результате обстрела попала 120-мм мина. Жертв и пострадавших не было, но зданию нанесен существенный материальный ущерб.
В понедельник минометному обстрелу боевиков подверглись пункты выдачи российской гуманитарной помощи в старом центре Дамаска, Там погибли два человека.
США и Великобритания вновь не захотели, чтобы СБ сделал заявление в связи с последним терактом в Дамаске. Было повреждено наше торговое представительство. Днем ранее под минометный огонь в Старом городе Дамаска попал пункт раздачи гуманитарной помощи, которую привезли из России религиозные деятели из христианской и мусульманской общин,сказал постпред России Василий Небензя.
Мы предложили членам Совбеза текст заявления СБ для прессы, но американцы и англичане сказали, что не готовы его принять. Такое происходит постоянно. США и Великобритания неизменно отказываются рассматривать подобные деяния в качестве актов терроризма, ссылаясь на недостаточность сведений. Это вызывает сожаление,добавил он.
Как ранее сообщили в МИД РФ, во вторник около 16:00 по местному времени в здание торгового представительства России в Дамаске (в настоящее время законсервировано, но продолжает пользоваться дипломатическим иммунитетом) в результате обстрела попала 120-мм мина. Жертв и пострадавших не было, но зданию нанесен существенный материальный ущерб.
В понедельник минометному обстрелу боевиков подверглись пункты выдачи российской гуманитарной помощи в старом центре Дамаска, Там погибли два человека.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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