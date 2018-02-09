11:40 09 февраля
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В Северной Осетии состоялся первый выпуск военных полицейских

Первые 60 военнослужащих их Южного и Центрального округов получили сертификаты выпускников учебного центра военной полиции во Владикавказе, передает ТАСС сообщение пресс-службы ЮВО.

В Северной Осетии состоялся первый выпуск военных полицейских


Шестьдесят курсантов первого выпуска прошли программу обучения военных полицейских по тактико-специальной, правовой, физической и огневой подготовкам, вождению, а также по специальным предметам, в частности, по использованию специальных средств и оружия нелетального действия,
говорится в релизе.


Сообщается, что «обучаемые в совершенстве овладели техникой применения травматических пистолетов, электрошокеров, наручников и резиновых дубинок».

Как уточнили в округе, учебный процесс в центре организован по нескольким направлениям – «обучение "с нуля" пришедших из войск или запаса, по методикам повышения квалификации, а также в режиме сборов представителей военной полиции».

Учебный центр военной полиции Минобороны РФ во Владикавказе начал свою работу в декабре прошлого года.

В пресс-службе напомнили, что «военная полиция Минобороны РФ предназначена для обеспечения правопорядка и воинской дисциплины, безопасности дорожного движения в Вооруженных силах, а также охраны особо важных и особо режимных военных объектов, объектов гарнизонов и военных городков».

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 7

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  1. андрей юрьевич Сегодня, 09:30
    Первые 60 военнослужащих их Южного и Центрального округов получили сертификаты выпускников учебного центра военной полиции во Владикавказе, передает ТАСС сообщение пресс-службы ЮВО.
    маловато будет. сдаётся мне ,скоро будет нездоровый кипиш по кавказу, в пору базы а не полицию делать.
    андрей юрьевич
    1. Гигант мысли Сегодня, 09:40
      Это как в советское время было ВАИ, но теперь с расширенными функциями. Пожелаем удачи выпускникам.
      Гигант мысли
    2. НасРать Сегодня, 09:41
      Цитата: андрей юрьевич
      ..маловато будет. сдаётся мне ,скоро будет нездоровый кипиш по кавказу, в пору базы а не полицию делать.



      Ну взялись за Дагестан и сразу кипишь? Разгоняют клановое управление, давно пора.. народ только выиграет.
      НасРать
  2. Ныробский Сегодня, 09:58
    Интересно на чьей базе проходит подготовка. Недавно там закрыли Владикавказское военное училище им. С.М.Кирова. Корпуса в центре города и не плохой летний лагерь в Комгароне с приличной материально-технической базой, стрельбищем и фортификационными сооружениями.
    Ныробский
    1. слава1974 Сегодня, 10:50
      в военное училище собиралась переезжать владикавказская бригада росгвардии
      слава1974
      1. Ныробский Сегодня, 11:24
        Цитата: слава1974
        в военное училище собиралась переезжать владикавказская бригада росгвардии

        Принято hi
        Ныробский
  3. andrewkor Сегодня, 10:04
    Для ротации в Сирию,возможно?
    andrewkor
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