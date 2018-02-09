В Северной Осетии состоялся первый выпуск военных полицейских

Шестьдесят курсантов первого выпуска прошли программу обучения военных полицейских по тактико-специальной, правовой, физической и огневой подготовкам, вождению, а также по специальным предметам, в частности, по использованию специальных средств и оружия нелетального действия,

Первые 60 военнослужащих их Южного и Центрального округов получили сертификаты выпускников учебного центра военной полиции во Владикавказе, передает ТАСС сообщение пресс-службы ЮВО.говорится в релизе.Сообщается, что «обучаемые в совершенстве овладели техникой применения травматических пистолетов, электрошокеров, наручников и резиновых дубинок».Как уточнили в округе, учебный процесс в центре организован по нескольким направлениям – «обучение "с нуля" пришедших из войск или запаса, по методикам повышения квалификации, а также в режиме сборов представителей военной полиции».Учебный центр военной полиции Минобороны РФ во Владикавказе начал свою работу в декабре прошлого года.В пресс-службе напомнили, что «военная полиция Минобороны РФ предназначена для обеспечения правопорядка и воинской дисциплины, безопасности дорожного движения в Вооруженных силах, а также охраны особо важных и особо режимных военных объектов, объектов гарнизонов и военных городков».