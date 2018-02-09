Китайских хакеров заподозрили в попытке выкрасть секреты российской оборонки

По такому списку используемых вредоносов, географии и индустрии жертв почти наверняка можно сказать, что это атака из Поднебесной. Разработчики и операторы целевых атак из этой страны многочисленны, очень активны, ежедневно меняют вредоносное ПО для того, чтобы избежать обнаружения защитными системами,

Эксперты в области информационной безопасности из Positive Technologies выявили попытку хакерской атаки на ОПК России и других стран, которая велась из Китая, сообщает Взгляд Согласно результатам исследования, «с апреля 2017 года жертвами атак стали не менее 17 компаний из России, США, Японии, Белоруссии, Казахстана, Украины и других стран». В Positive Technologies полагают, что главной целью вредоносной кампании SonXY был промышленный шпионаж.рассказал эксперт «Лаборатории Касперского» Денис Легезо.Как сообщили эксперты из Positive Technologies, «вредоносное ПО попадало в компьютеры жертв с помощью целевой фишинговой рассылки, тема которой обычно была связана с политикой или военной сферой». Через почту злоумышленники получали доступ к IP-адресу взламываемого компьютера и программе Microsoft Office.После заражения компьютеров хакеры получали возможность скрыто следить за пользователями и удаленно контролировать их систему.Напомним, в начале февраля российские силовики указали на опасное изменение целей последних кибератак.