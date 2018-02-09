23:42 09 февраля
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

Китайских хакеров заподозрили в попытке выкрасть секреты российской оборонки

Эксперты в области информационной безопасности из Positive Technologies выявили попытку хакерской атаки на ОПК России и других стран, которая велась из Китая, сообщает Взгляд.



Согласно результатам исследования, «с апреля 2017 года жертвами атак стали не менее 17 компаний из России, США, Японии, Белоруссии, Казахстана, Украины и других стран». В Positive Technologies полагают, что главной целью вредоносной кампании SonXY был промышленный шпионаж.


По такому списку используемых вредоносов, географии и индустрии жертв почти наверняка можно сказать, что это атака из Поднебесной. Разработчики и операторы целевых атак из этой страны многочисленны, очень активны, ежедневно меняют вредоносное ПО для того, чтобы избежать обнаружения защитными системами,
рассказал эксперт «Лаборатории Касперского» Денис Легезо.

Как сообщили эксперты из Positive Technologies, «вредоносное ПО попадало в компьютеры жертв с помощью целевой фишинговой рассылки, тема которой обычно была связана с политикой или военной сферой». Через почту злоумышленники получали доступ к IP-адресу взламываемого компьютера и программе Microsoft Office.

После заражения компьютеров хакеры получали возможность скрыто следить за пользователями и удаленно контролировать их систему.

Напомним, в начале февраля российские силовики указали на опасное изменение целей последних кибератак.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
14

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 14

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. НЕКСУС Сегодня, 12:20
    Эксперты в области информационной безопасности из Positive Technologies выявили попытку хакерской атаки на ОПК России и других стран, которая велась из Китая, сообщает Взгляд.

    Натравить на китайцев наших хакеров... wassat Не ча к нам лезть с черного ходу. wassat
    Ну а если серьезно,то этот шпионаж самый сейчас распространенный.Зачем готовить десятилетиями шпионов,легенды разрабатывать и тд,если можно посадить компьютерщика и он все сделает не выходя из офиса.
    НЕКСУС
    1. Тралл Сегодня, 12:22
      Обычный пиар со стороны Positive Technologies
      Тралл
      1. Shurik70 Сегодня, 13:16
        Да ладно, заподозрили - и заподозрили. Даже если бы за руку поймали. Обычные шпионские игры. Нормально для нормальных отношений, союзы устраивай, но на шпионов проверяйся.
        Наверняка и в Китае наши хакеры пасутся. Не повод для новости.
        Shurik70
    2. сибиралт Сегодня, 12:26
      Хаккеры - угроза миру? belay Как говорил Жванецкий - если телефон не работает, можно по трубам перестукиваться. lol
      сибиралт
      1. Гигант мысли Сегодня, 12:31
        Китайцы в своём репертуаре, чего не могут придумать сами, то стараются своровать.
        Гигант мысли
    3. Вас Влад Сегодня, 12:40
      Цитата: НЕКСУС
      Зачем готовить десятилетиями шпионов,легенды разрабатывать и тд,если можно посадить компьютерщика и он все сделает не выходя из офиса.

      Я думаю наши тоже не зря свой хлеб едят! yes Работают братья bully
      Вон на западе их везде знают lol
      Вас Влад
  2. Теренин Сегодня, 12:21
    Цель кибератак одна, - получить преимущество в политических, социальных и экономических вопросах bully
    Теренин
  3. Комментарий был удален.
  4. КВУ-НСвД Сегодня, 12:29
    По такому списку используемых вредоносов, географии и индустрии жертв почти наверняка можно сказать, что это атака из Поднебесной.
    Господи ! как задолбали эти популистские взвизги "экспертов" про точную локализацию хакерских атак
    КВУ-НСвД
  5. Лесс Сегодня, 12:30
    О как... Оказывается хакеры есть не только у нас) Вот наверное в штатах сейчас удивятся)
    Лесс
  6. Вкд Двк Сегодня, 12:35
    Попытка столкнуть нас с китайцами. Авторы этой идеи плохо разбираются в структуре наших предприятий, работающих на оборонку. Вопиющая отсталость цифрового обмена, накопления информации, составления баз данных, систем САПР на этих предприятиях делают усилия любопытного ( и врага) тщетными.
    Вкд Двк
  7. Лексус Сегодня, 14:16
    У нас и так "всё на продажу". Денег зажали?
    Лексус
  8. NOTaFED Сегодня, 14:52
    получали доступ к IP-адресу

    Бессмысленное выражение
    NOTaFED
  9. Alex-a832 Сегодня, 15:55
    Не знаю как на западе, а у нас вопрос сохранности оборонных технологий решается радикально: физически отделёнными от Интернета локальными сетями и криптозащитой данных. Идиёты, из-за которых может произойти утечка данных встречаются, но в основном утечки -это целенаправленный шпионаж.В плане безопасности секретных данных Россия очень консервативна, хотя это и снижает оперативность в работе. Статейка для обывателя, верящего, что хакеры и через водопроводную трубу информацию скачают.
    Alex-a832
  10. Multicast Сегодня, 18:38
    Шпионаж может быть и на простых компьютерах, не обязательно рабочих. Троянов всяких пруд пруди, на работу можно флешкой загнать столько проблем, что вирус может погасить всю систему. Бдительность не помешает, обязательно необходимо использовать защиту от дурака и тд и тп. Я себе касперского купил, но уже есть бесплатный.
    Multicast
Картина дня