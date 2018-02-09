23:47 09 февраля
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Швеция может отказаться от использования противолодочных вертолетов NH90 из-за высоких расходов

Министерство обороны Швеции рассматривает возможность отказа от использования 18 вертолетов NH90, которые оказались непомерно дорогими в эксплуатации, сообщает Шведское радио.

Многоцелевые вертолеты NH90, разработанные франко-германским консорциумом Eurocopter, были заказаны шведскими ВС еще в 2009 году. Но их поставка была отложена почти на десять лет. Теперь, когда все машины переданы Швеции, стало ясно, что их использование будет обходиться в 200 тыс. крон ($25 тыс.) за час полета.

Швеция может отказаться от использования противолодочных вертолетов NH90 из-за высоких расходов



Чем более сложны вертолеты и чем больше систем там установлено, тем дороже будут эксплуатационные расходы. С учетом отсутствия необходимых объемов запчастей затратная часть возрастает - поясняет командующий вертолетным крылом (формированием) Юнас Неллшё.

При этом эксплуатация вертолетов Black Hawk, купленных из-за задержек с поставками NH90, стоит в 5 раз меньше - 40 тыс. крон за час полета.

Из-за высоких затрат на новые вертолеты минобороны Швеции будет требовать от правительства увеличения финансирования. При этом поставленная техника, видимо, будет использоваться меньше, чем планировалось раньше. 9 летных машин, которые были предназначены для транспортировки личного состава и спасательных операций, останутся на земле.

В то же время командование шведских ВС по-прежнему намерено использовать остальные 9 противолодочных вертолетов и продолжает их оснащение, передает ТАСС

Использованы фотографии: https://www.aeroaustraliamag.com/
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Комментарии 14

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  1. nik-karata Сегодня, 12:20
    Прошу прощения, что не в тему

    гуляет по просторам....
    хоть бы оказалось правдой
    nik-karata
    1. san4es Сегодня, 12:23
      ...Чё-то у него вид какой-то мёртвый bully
      san4es
      1. nik-karata Сегодня, 12:24
        Однако... не успел побриться. и переодеться в воздухе.
        nik-karata
        1. Гигант мысли Сегодня, 12:29
          Собаке собачья смерть.
          Гигант мысли
      2. Злой543 Сегодня, 12:26
        Если на фото правда, то красиво смотрится, как и должен
        Злой543
      3. Chertt Сегодня, 13:44
        Цитата: san4es
        Чё-то у него вид какой-то мёртвый

        И судя по всему, смерть была не легкой
        Chertt
    2. влад66 Сегодня, 12:28
      Цитата: nik-karata
      гуляет по просторам..

      Коллега поделитесь ссылочкой hi но морда похожа на того кто позавчера бахвалился, будем надеяться hi
      Из-за высоких затрат на новые вертолеты минобороны Швеции будет требовать от правительства увеличения финансирования

      Вот и весь ответ, дайте денег, а то русские подводные лодки продолжают у берегов Швеции находится. laughing
      влад66
    3. сибиралт Сегодня, 12:30
      Зачем Швеции противолодочные вертолеты, если война в 1945-м закончилась? belay А сейчас гонять подлодки в Швецию никому смысла нет. Что надо до Швеции и без них долетит.
      сибиралт
      1. yehat Сегодня, 13:10
        Швеция очень сильно подозревает, что ее границы постоянно нарушают иностранные ПЛ, причем речь далеко не только о русских, не меньше они наезжают на англичан, США и немцев.
        И реальные прецеденты есть. Поэтому активно используются силы для поиска подлодок.
        yehat
    4. Santa Bear Сегодня, 12:38
      Хотелось бы больше подробностей и разбора информации по этому событии и этой фотографии. Жаль что отдельную статью у на ВО по этому поводу не сделают, но за ссылочку по этой теме был бы премного благодарен. Хочется верить, что справедливость восторжествовала.
      Santa Bear
    5. faiver Сегодня, 13:46
      это фейк, фото 2014г
      faiver
  2. san4es Сегодня, 12:21
    NH90, разработанные франко-германским консорциумом Eurocopter


    Специализированный военно-морской вертолет с подводной гидролокационной системой, тактическим радаром и высокой кабиной, NH90 ASW специально разработан для морских экспедиций и оперативной среды в Балтийском море, этот вертолет лучше всего подходит для потребностей заказчика.
    Airbus Helicopters.
    В общей сложности в Швеции должно было быть 9 NH90 в конфигурации ASW и 9 в конфигурации SAR (поиск и спасение)

    Опубликовано: 17 дек. 2015 г.
    san4es
  3. КВУ-НСвД Сегодня, 12:33
    Чем более сложны вертолеты и чем больше систем там установлено, тем дороже будут эксплуатационные расходы.
    МАлохольные , закажите вертолёт конструккции Да Винчи - гениально дешёвая машина . Поддержать истерию остановить диарею от русской угрозы вам хватит
    КВУ-НСвД
  4. Лексус Сегодня, 17:44
    Что ж. Поиск российских подлодок - дело затратное - тем более, не существующих.
    Лексус
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