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Швеция может отказаться от использования противолодочных вертолетов NH90 из-за высоких расходов
Министерство обороны Швеции рассматривает возможность отказа от использования 18 вертолетов NH90, которые оказались непомерно дорогими в эксплуатации, сообщает Шведское радио.
Многоцелевые вертолеты NH90, разработанные франко-германским консорциумом Eurocopter, были заказаны шведскими ВС еще в 2009 году. Но их поставка была отложена почти на десять лет. Теперь, когда все машины переданы Швеции, стало ясно, что их использование будет обходиться в 200 тыс. крон ($25 тыс.) за час полета.
Чем более сложны вертолеты и чем больше систем там установлено, тем дороже будут эксплуатационные расходы. С учетом отсутствия необходимых объемов запчастей затратная часть возрастает - поясняет командующий вертолетным крылом (формированием) Юнас Неллшё.
При этом эксплуатация вертолетов Black Hawk, купленных из-за задержек с поставками NH90, стоит в 5 раз меньше - 40 тыс. крон за час полета.
Из-за высоких затрат на новые вертолеты минобороны Швеции будет требовать от правительства увеличения финансирования. При этом поставленная техника, видимо, будет использоваться меньше, чем планировалось раньше. 9 летных машин, которые были предназначены для транспортировки личного состава и спасательных операций, останутся на земле.
В то же время командование шведских ВС по-прежнему намерено использовать остальные 9 противолодочных вертолетов и продолжает их оснащение, передает ТАСС
Многоцелевые вертолеты NH90, разработанные франко-германским консорциумом Eurocopter, были заказаны шведскими ВС еще в 2009 году. Но их поставка была отложена почти на десять лет. Теперь, когда все машины переданы Швеции, стало ясно, что их использование будет обходиться в 200 тыс. крон ($25 тыс.) за час полета.
Чем более сложны вертолеты и чем больше систем там установлено, тем дороже будут эксплуатационные расходы. С учетом отсутствия необходимых объемов запчастей затратная часть возрастает - поясняет командующий вертолетным крылом (формированием) Юнас Неллшё.
При этом эксплуатация вертолетов Black Hawk, купленных из-за задержек с поставками NH90, стоит в 5 раз меньше - 40 тыс. крон за час полета.
Из-за высоких затрат на новые вертолеты минобороны Швеции будет требовать от правительства увеличения финансирования. При этом поставленная техника, видимо, будет использоваться меньше, чем планировалось раньше. 9 летных машин, которые были предназначены для транспортировки личного состава и спасательных операций, останутся на земле.
В то же время командование шведских ВС по-прежнему намерено использовать остальные 9 противолодочных вертолетов и продолжает их оснащение, передает ТАСС
Использованы фотографии: https://www.aeroaustraliamag.com/
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