23:47 09 февраля
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В Китае спущен на воду девятый разведывательный корабль «Тип-815A»

На судостроительном предприятии Hudong-Zhonghua Shipyard в Шанхае 3 февраля состоялся спуск на воду девятого разведывательного корабля «Тип-815/815A» класса «ДонгДиао», предназначенного для ВМС НОАК.

По данным Jane's Defence Weekly, головной корабль серии, «ДонгДиао» класса «Тип-815», был принят на вооружение в 1999 году. Второй корабль в улучшенном варианте (класс «Тип-815A») вошел в состав флота в 2010 году. Остальные 7 кораблей в варианте «Тип-815A» были спущены на воду в течение последних четырех лет. Спуск на воду двух последних состоялся в феврале и сентябре 2017 года. Первый из них должен быть принят на вооружение в ближайшее время.

В Китае спущен на воду девятый разведывательный корабль «Тип-815A»



После спуска на воду девятого корабля компания продолжит его оснащение оборудованием. В настоящее время на этапе оснащения оборудованием после спуска на воду на верфи Hudong-Zhonghua Shipyard находятся еще один корабль «Тип-815A», два ДВКД «Тип-071», два фрегата «Тип-054A» и два корвета «Тип-056A».

Длина корабля класса «Тип-815A» составляет 130 м, максимальная ширина – 16 м, полное водоизмещение – 6614 т. По имеющейся информации, корабли вооружены 37-мм артиллерийскими установками и двумя спаренными 14,5-мм пулеметами. Корабль оборудован двумя дизельными двигателями SEMT-Pielstick и может развивать максимальную скорость 20 узлов, экипаж – около 250 человек. На борту может размещаться средний вертолет. Корабли оснащены большими сферическими радиопрозрачными обтекателями диаметром 6-8 м, в которых размещены антенны, используемые для радио- и радиотехнической разведки. Большинство кораблей серии оборудованы одним сферическим обтекателем в средней части судна и вторым – на корме.

Корабли «Тип-815A» также выполняют задачи в Индийском океане, а один из них находился в июле 2017 года вблизи Аляски при пуске ракет системы ПРО THAAD. Высказывались предположения, что китайский корабль пытался перехватить и записать сигналы телеметрии с ракеты, установить характеристики и траекторию ее полета, передает ЦАМТО

Использованы фотографии: yandex.ru/images
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Комментарии 33

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  1. Burbon Сегодня, 13:02
    уже даже зависть не катит...(....
    Burbon
    1. Uncle Lee Сегодня, 13:08
      И горькую нашу слюну....
      Uncle Lee
      1. oldseaman1957 Сегодня, 13:15
        Цитата: Uncle Lee
        И горькую нашу слюну....
        - И чё, стреляться? У нас задел остался хороший, наверстаем!
        oldseaman1957
      2. Гигант мысли Сегодня, 13:19
        Да, китайцы клепают корабли для своего ВМФ как горячие пирожки, ведь у них нет при власти своих Медведевых да Кудриных.
        Гигант мысли
    2. Владыка Ситх Сегодня, 13:14
      Китай поставил движки на наши фрегаты, а они теперь не пашут. К сожалению мы не имеем информации о поломка самолетов, танков и кораблей в Китае.Это если самолет рухнет где то рядом с городом, как недавно аналог Ан-12, тогда просачивается инфа.
      Владыка Ситх
      1. Alexey RA Сегодня, 13:16
        Цитата: Владыка Ситх
        Китай поставил движки на наши фрегаты, а они теперь не пашут.

        На какие фрегаты Китай поставил движки?
        Alexey RA
        1. Владыка Ситх Сегодня, 13:18
          Извиняюсь, для МРК, а не фрегатов.

          ВМФ России получит малый ракетный корабль (МРК) проекта 21631 «Вышний Волочек» не раньше апреля 2018 года. Об этом корреспонденту FlotProm заявил информированный источник в оборонно-промышленном комплексе.

          По его словам, задержка вызвана проблемами с высокооборотным судовым дизелем CHD622V20 производства КНР. Соответствующий график утвердил еще в 2017 году замминистра обороны Юрий Борисов.

          Источник добавил: «Сейчас инженеры в тесном сотрудничестве с флотом устраняют проблемы. В ближайшее время придут элементы системы двухступенчатого турбонаддува и недочеты устранят», – добавил он.

          Согласно первоначальному проекту, на все девять кораблей строящейся серии «Буянов-М» планировали поставить немецкие двигатели MTU 16V4000M90. Однако из-за прекращения поставок, вызванного санкциями, дизели MTU установили только на пять кораблей, переданных флоту в 2014–2015 годах.

          На оставшиеся корабли серии командование ВМФ решило поставить китайские дизели – 20-цилиндровые CHD622V20 мощностью 3200 кВт.
          Владыка Ситх
          1. Alexey RA Сегодня, 13:34
            Ааа... Вы про этот случай. Так не в первый раз уже с китайскими движками проблемы.
            Как сообщил 27 марта 2017 года санкт-петербургский веб-ресурс "Фонтанка" в материале "За развалившиеся двигатели военного катера производителя оштрафовали на 750 тысяч", два двигателя для противодиверсионного катера Министерства обороны России сломались при первом же их испытании. УФАС Петербурга оштрафовало субподрядчика, порадовавшись тому, что техника отказала не во время боевого дежурства.

            Комментарий bmpd. Таким образом, речь идет о том, что ООО «Морские пропульсивные системы» (Санкт-Петербург) было оштрафовано за выход из строя обеих поставленных им дизельных двигателей китайского производства TBD620V12 во время заводских ходовых испытаний головного противодиверсионного катера проекта 21980 (шифр "Грачонок") с заводским номером 01221 (П-340, ныне "Юнармеец Заполярья") постройки АО «Судостроительный завод «Вымпел» (Рыбинск, Ярославская область). Катер был спущен на воду в Рыбинске 7 июня 2016 года и сдан ВМФ России 23 ноября 2016 года одновременно со вторым однотипным катером рыбинской постройки с заводским номером 01222 (П-421).
            Помимо поставки дизельных двигателей TBD620V12 для строящихся в России противодиверсионных катеров проекта 21980, "Морские пропульсивные системы" также, по известным данным, заключили контракты на поставку дизелей HND CHD622V20 (вместо дизелей MTU) для строящихся на ОАО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» малых ракетных кораблей проекта 21631 (шифр "Буян-М"), начиная с шестого корабля серии (заводской номер 636). Кроме того, компания поставляет дизельные двигатели NHD (вместо дизелей Deutz) для строящихся на ССЗ «Вымпел» больших гидрографических катеров проекта 19920, начиная с катера с заводским номером 01844 (первые два катера с заводскими номерами 01844 и 01845 с новой пропульсивной установкой были сданы ВМФ России 24 ноября 2016 года).
            © bmpd
            Хотя по данному случаю есть ряд вопросов, так как дизеля вышли из строя уже после передачи катера ВМФ. А наш личный состав может всё... ну, Вы помните судьбу двух ядер в руках у матроса. smile
            Alexey RA
            1. donavi49 Сегодня, 14:16
              Только есть проблема. Китай свои корабли гоняет по всему миру и им норм. Вот например недавно 2 фрегата в Лондоне тусили.

              А тут раз и сломалось или не подошло. Может в себе искать? Кстати у другого заказчика ФСБ - 2 рубина с китайскими дизелями бегают без нареканий, на абазе даже была фоточка всего 0,3 узла недобора - от исходных агрегатов.
              donavi49
              1. Владыка Ситх Сегодня, 14:21
                Поищите сколько наши корабли по миру ходят в Азии, Средиземном море и в Атлантике.
                Владыка Ситх
              2. Muvka Сегодня, 14:37
                Цитата: donavi49
                Только есть проблема. Китай свои корабли гоняет по всему миру и им норм. Вот например недавно 2 фрегата в Лондоне тусили.

                А тут раз и сломалось или не подошло. Может в себе искать? Кстати у другого заказчика ФСБ - 2 рубина с китайскими дизелями бегают без нареканий, на абазе даже была фоточка всего 0,3 узла недобора - от исходных агрегатов.

                Анализируем информацию. Фрегаты в Лондоне. Судя по новостям - это Фрегаты проекта 054. Смотрим: Двигатели 4 дизельных SEMT Pielstick 16 PA6V-280.
                SEMT Pielstick - французская компания, производящая дизельные двигатели. Расположена в парижском районе Вильпент.
                Muvka
                1. Alexey RA Сегодня, 15:24
                  Цитата: Muvka
                  Анализируем информацию. Фрегаты в Лондоне. Судя по новостям - это Фрегаты проекта 054. Смотрим: Двигатели 4 дизельных SEMT Pielstick 16 PA6V-280.
                  SEMT Pielstick - французская компания, производящая дизельные двигатели. Расположена в парижском районе Вильпент.

                  Французского в этих движках только лицензия. А производят их в Китае.
                  Основу установки составляют четыре дизельных двигателя SEMT Puelstick 16 PA6V-280 STC. Подобные двигатели 12 PA-6V-280 STC, только меньшей мощности, установлены на французских фрегатах типа «Лафайет». Китай закупил технологию производства этих двигателей в конце 1990-х годов и производит их по лицензии на дизельном заводе в Шэньси.
                  Alexey RA
      2. Muvka Сегодня, 13:31
        Цитата: Владыка Ситх
        Китай поставил движки на наши фрегаты, а они теперь не пашут. К сожалению мы не имеем информации о поломка самолетов, танков и кораблей в Китае.Это если самолет рухнет где то рядом с городом, как недавно аналог Ан-12, тогда просачивается инфа.

        Вот вот. А качестве и возможностях техники никто не задумывается. Не знают, что за оборудование там стоит, но уже завидуют. Может там возможности разведчиков Великой Отечественной...
        Muvka
        1. Владыка Ситх Сегодня, 13:38
          По крайне менее думаю многие видели, как себя показали китайские танки на "Танковом биатлоне-2017"
          Владыка Ситх
        2. Burbon Сегодня, 13:53
          Цитата: Muvka
          Может там возможности разведчиков Великой Отечественной...

          wassat ...да да....и на веслах рабы! laughing ...жаба душит??
          Burbon
          1. Владыка Ситх Сегодня, 14:11
            И взрывы заводов каждый месяц в Китае, вот жаба душит Muvka да?
            Владыка Ситх
            1. Burbon Сегодня, 14:13
              Цитата: Владыка Ситх
              И взрывы заводов каждый месяц в Китае, вот жаба душит Muvka да?

              взрывы?...и экономика впереди планеты всей!!!......корабли спускаемые тонут?....танки не едут?.. wassat ...пропаганду оставьте себе.....
              Burbon
              1. Владыка Ситх Сегодня, 14:25
                Послушайте ну хватит чудить. Мне нет времени с вами тягаться в остроумии. Поищите в гугле про взрывы заводов, про обрушения домов итак далее.Про корабли тонут я не писал. О танках найдете инфографику "Танкового биатлона 2017"А лучше видео стрельб и гонок посмотрите и какие с их новым танком были проблемы.

                Вы в курсе, что там пенсий не выплачивается, а какой процент населения живет в городах. А то что 20 новых городов пустуют.
                Владыка Ситх
                1. Burbon Сегодня, 14:27
                  Цитата: Владыка Ситх
                  А то что 20 новых городов пустуют.

                  wassat wassat зима пришла....король ночи всех увел на юг... laughing
                  оглянитесь...в чем вы ходите...что одеваете....чем пишите, на чем работаете....все - китай!....и вы их считаете отсталыми laughing
                  Burbon
  2. Romario_Argo Сегодня, 13:15
    снова содрали
    ужасно напоминает наш пр. 852 типа как "Адмирал Владимирский" 9 кт, а их только по меньше в 6 кт
    Romario_Argo
    1. donavi49 Сегодня, 14:11
      Прямо 1 в 1. Берите выше у финикийцев украли концепцию!!!
      donavi49
  3. Gladius Сегодня, 13:19
    Сколько же им надо разведывательных кораблей? Или они их клепают просто по тому, что могут?
    Gladius
    1. Muvka Сегодня, 13:31
      Потому, что качество и возможности не очень. Вот и пытаются наверстать числом.
      Muvka
      1. Burbon Сегодня, 13:54
        Цитата: Muvka
        Потому, что качество и возможности не очень. Вот и пытаются наверстать числом.

        belay .....ваш пост на какую инфу ссылается?
        Burbon
        1. Muvka Сегодня, 14:18
          На качество Китайских двигателей в наших корветах. На качество биатлонного танка Китайского. Вот на какую инфу.
          Muvka
          1. Burbon Сегодня, 14:24
            Цитата: Muvka
            На качество Китайских двигателей в наших корветах. На качество биатлонного танка Китайского. Вот на какую инфу

            laughing laughing laughing ......тогда в сравнении с нами Китай на 3 метра выше -лучше -быстрее...где наши арматы?...т-50??....фрегаты??....вертолетоносцы??
            ...где наша экономика и где их????
            Burbon
            1. Muvka Сегодня, 14:33
              Как в вашей голове качество военной техники соотносится с ее наличием? Красное или длинное или дом?
              Muvka
      2. Rokiii Сегодня, 13:55
        вы лично проверяли? или все же выдаете желаемое за действительное?
        давно заметил что вы постоянно желчь изливаете в новостях про военные успехи Китая,от зависти коробит да? laughing
        Rokiii
    2. Rokiii Сегодня, 13:59
      для восходящей сверхдержавы это нормально,им с Сша и их прихлебателями бодаться предстоит,плюс еще потенциально с Индией в одноименном океане.Потребности большие,тут одними мрк не отделаешься))
      Rokiii
  4. assa67 Сегодня, 20:35
    7 штук за четыре года.........гласных нет-одни шипящие recourse ....пусть некоторые утверждают,что качество не очень...растет оно,растет...и опять же количество ...можно параллель провести-когда червяк один на дороге,раздавишь и не заметишь,а когда куча ,можно подскользнуться и башку расшибить
    assa67
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