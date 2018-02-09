В Китае спущен на воду девятый разведывательный корабль «Тип-815A»

На судостроительном предприятии Hudong-Zhonghua Shipyard в Шанхае 3 февраля состоялся спуск на воду девятого разведывательного корабля «Тип-815/815A» класса «ДонгДиао», предназначенного для ВМС НОАК.По данным Jane's Defence Weekly, головной корабль серии, «ДонгДиао» класса «Тип-815», был принят на вооружение в 1999 году. Второй корабль в улучшенном варианте (класс «Тип-815A») вошел в состав флота в 2010 году. Остальные 7 кораблей в варианте «Тип-815A» были спущены на воду в течение последних четырех лет. Спуск на воду двух последних состоялся в феврале и сентябре 2017 года. Первый из них должен быть принят на вооружение в ближайшее время.После спуска на воду девятого корабля компания продолжит его оснащение оборудованием. В настоящее время на этапе оснащения оборудованием после спуска на воду на верфи Hudong-Zhonghua Shipyard находятся еще один корабль «Тип-815A», два ДВКД «Тип-071», два фрегата «Тип-054A» и два корвета «Тип-056A».Длина корабля класса «Тип-815A» составляет 130 м, максимальная ширина – 16 м, полное водоизмещение – 6614 т. По имеющейся информации, корабли вооружены 37-мм артиллерийскими установками и двумя спаренными 14,5-мм пулеметами. Корабль оборудован двумя дизельными двигателями SEMT-Pielstick и может развивать максимальную скорость 20 узлов, экипаж – около 250 человек. На борту может размещаться средний вертолет. Корабли оснащены большими сферическими радиопрозрачными обтекателями диаметром 6-8 м, в которых размещены антенны, используемые для радио- и радиотехнической разведки. Большинство кораблей серии оборудованы одним сферическим обтекателем в средней части судна и вторым – на корме.Корабли «Тип-815A» также выполняют задачи в Индийском океане, а один из них находился в июле 2017 года вблизи Аляски при пуске ракет системы ПРО THAAD. Высказывались предположения, что китайский корабль пытался перехватить и записать сигналы телеметрии с ракеты, установить характеристики и траекторию ее полета, передает ЦАМТО