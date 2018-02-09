23:38 09 февраля
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Башкирский профессор медицины призвал медиков прекратить вторжение в божественные дела

Накануне (8 февраля) в День российской науки проявил себя скандал, связанный с высказыванием заведующего кафедрой психиатрии Башкирского государственного медицинского университета Владимира Юлдашева. Региональный портал ProUfu.ru сообщает, что в ходе заседания Совета по науке при главе Республики Башкортостан выступивший с докладом Владимир Юлдашев сделал заявление, которое немало удивило участников Совета.

По словам башкирского учёного мужа, современная наука «вторгается в божественные дела». Свою мысль доктор медицинских наук В.Юлдашев «подкрепил» заявлением о том, что современная наука дошла до такого уровня, что пытается выхаживать недоношенных детей с экстремальной массой тела. Из заявления представителя башкирского научного сообщества:

Мы вторгаемся в божественные дела. Мы, благодаря нашим технологиям, сейчас вынашиваем новорожденных весом 500-600 граммов, мы аплодируем коллегам. Но посмотрите на обратную сторону. Наши детские отделения заполнены детьми с аутизмом, отставанием в развитии. Огромные средства идут на этих детей, которые с трудом адаптируются, а многие становятся инвалидами. Что делают в западных странах? Они иногда отключают аппаратуру дыхания, так как понимают, на что обрекают семьи с детьми весом 500 граммов. Мы же из-за псевдогуманизма...



Башкирский профессор медицины призвал медиков прекратить вторжение в божественные дела


Закончить фразу докладчику не дал глава Башкортостана Рустем Хамитов, заявив, что на такой ноте журналистам лучше было бы покинуть зал проведения научного совета. И журналистов отправили за дверь.

Если в научном сообществе действительно обсуждается тема фактического ухода от выхаживания недоношенных детей с низкой массой тела, то возникает вопрос, а не обсуждают ли современные учёные мужи вопроса ещё и о возможном прекращении оказания медицинской помощи другим гражданам. Ведь, по логике г-на докладчика, если человек столкнулся с болезнью, то на его лечение государству нужно тратить немалые денежные средства, а это удар по экономике... А если учесть, что человек в итоге всё равно умрёт, так и тратиться государству не нужно. Экономия...

Публикация в башкирской прессе о проведении весьма специфического заседания научного Совета при главе региона вызвала широкий резонанс не только в самом Башкортостане.

Использованы фотографии: mama66.ru
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Комментарии 81

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  1. solzh Сегодня, 13:19
    Подобные заявления звучали из уст нацистов.
    solzh
    1. Диванный Хенераль Сегодня, 13:25
      Ну почему нацистов? Вполне в духе "последних решений ЕдРа" - все в порядке.
      Демократия, такая демократия.
      Диванный Хенераль
      1. Shurik70 Сегодня, 13:40
        Хорошо бы этот "проффессор" пришёл к врачу с переломами и отбитыми почками, а тот ему "кто я такой, что бы вмешиваться в божественное проведение"
        Shurik70
        1. Logall Сегодня, 13:53
          Тут очень тонкая грань между гуманизмом и псевдопроявлениями онного. Главная заповедь врача - не навреди! От неё и следует отталкиваться в подобных дискуссиях...
          Logall
          1. Татьяна Сегодня, 19:26
            Проблема давнишняя и давно обсуждается специалистами - медиками и социологами.
            Многие даже не представляют себе её глубины. Поясню, в чём дело, поскольку из статьи суть затрагиваемой проблемы не совсем раскрыта автором.

            Прежде всего дело не идёт об отказе медицинского обслуживания, как такового, а о его принципиальной целесообразности в отдельных случаях для всего общества. А именно. Сообщаю эту информацию без какой-либо собственной оценки, т.е. просто как доп. информацию для пользователе на сайте "ВО".

            Итак. Речь идёт о том, что спасение младенцев - согласно данным самих медиков - заканчивается тем, что 80% спасённых таких младенцев неизбежно оказываются инвалидами детства. При этом такое дитё-инвалид не только сам мучается всю свою жизнь, но и психологически мучает и физически вырубает из социальной жизни своих родителей и становится вообще пожизненной привилегированной социально-бюджетной прагматически неоправданной нагрузкой для общества - за счёт остального населения страны. Всё это в результате даже медиками, а не только политологами, рассматривается как генетическое оружие "псевдодемократического" глобалистского Запада для разрушения национальных государств.
            Иными словами. Медицина бессильна в отношении 80% спасти младенцев-выкидышей на ранних сроках беременности как полноценных по здоровью граждан. Поэтому считается даже не совсем гуманным вмешиваться в "Божье провидение" в отношении таких младенцев и их родителей.
            Вот, примерно кратко имеет место такая трактовка данной происходящей проблемы.
            Татьяна
            1. куртка бейна Сегодня, 19:51
              Цитата: Татьяна
              При этом такое дитё-инвалид не только сам мучается всю свою жизнь, но и психологически мучает и физически вырубает из социальной жизни своих родителей и становится вообще пожизненной привилегированной социально-бюджетной прагматически неоправданной нагрузкой для общества - за счёт остального населения страны. Всё это в результате даже медиками, а не только политологами, рассматривается как генетическое оружие "псевдодемократического" глобалистского Запада для разрушения национальных государств.

              А вы точно ничего такого не употребляете?
              куртка бейна
              1. Татьяна Сегодня, 20:09
                куртка бейна
                А вы точно ничего такого не употребляете?
                Конечно, я ничего такого не употребляю, кроме научно состоятельной педиатрической, политической и социальной информации! Жаль, что о наличии этой проблемы Вы слышите впервые!
                Повторяю, что речь идёт о спасении жизни недоношенных младенцев - при выкидышах ранее 7 месяцев беременности и весом менее 500 граммов. Это при норме-то веса младенца при рождении 3-3,5 кг.
                Дело в том, что медики объясняют это тем, что органы такого плода вне чрева матери просто генетически так и не успевают полноценно сформироваться, т.е. без возникновения патологии.
                Татьяна
        2. влад66 Сегодня, 14:20
          что на такой ноте журналистам лучше было бы покинуть зал проведения научного совета. И журналистов отправили за дверь.

          Лучше бы этому козленку от психиатрии по голове настучали.Идеи Гитлера живут. negative
          влад66
      2. Svarog Сегодня, 13:47
        Цитата: Диванный Хенераль
        Ну почему нацистов? Вполне в духе "последних решений ЕдРа" - все в порядке.
        Демократия, такая демократия.

        Вот таких имбицилов рождает капитализм.. Совсем люди рассудок потеряли. Если следовать его логике,то нужно вообще медицину исключить. Зачем, пусть будет естественный отбор.
        Svarog
        1. Диванный Хенераль Сегодня, 13:52
          Самое интересное, что если ВНЕЗАПНО, поменять местами этого профессора и пациента - то кардинально поменяется и его точка зрения.
          Диванный Хенераль
        2. Балу Сегодня, 14:24
          Цитата: Svarog
          Вот таких имбицилов рождает капитализм.. Совсем люди рассудок потеряли

          Да он чокнутый, просто этого никто не замечает. За его красивыми паранаучными рассуждениями, походами за шамбалой на Тибет, поиске связей с внеземными цивилизациями на самом деле ничего нет кроме оторванности от реальности и самопиара.
          Особенно забавляют рассуждения о "аллопланте" обработанном таинственным образом.
          Только врач знает, что он чувствует когда больной на грани между жизнью и смертью, когда понимаешь, что уже все... и все равно делаешь что должен, потому что так надо, до конца, пока есть надежда.
          Попробовал бы просессор тоже самое сказать кому нибудь из мамочек, которые с таким трудом вырастили недоношенного, поставили на ноги, дали образование, будущее. Просессор неадекват. fool
          Балу
      3. Ратник-80 Сегодня, 15:21
        Вы если сказали а , говорите и б . Какого решения ядра , а то не понятно зачем вобще коментарий писали.
        Ратник-80
    2. Аристарх Людвигович Сегодня, 13:25
      Естественный отбор есть естественный отбор... Это конечно очень хорошо, что современная медицина позволяет вынашивать, лечить (и так далее) недоношенных детей, но всему надо знать меру и с практической, и с моральной стороны
      Аристарх Людвигович
      1. Oznob Сегодня, 13:33
        Вы ещё не заметили, что человечество уж несколько веков как обошло рамки естественного отбора ?
        Oznob
        1. Аристарх Людвигович Сегодня, 13:39
          Не знаю как там у человечества, а по данным за 1908-1910 гг. количество умерших в возрасте до 5 лет составляло почти 3/5 общего количества умерших. Особенно высокой была смертность детей в грудном возрасте. Но тут пришли проклятые большевики и изменили ситуацию:
          Аристарх Людвигович
    3. Гигант мысли Сегодня, 13:27
      Да, мы в России не фашисты, россияне в большинстве своём гуманные люди, но, к сожалению, ещё встречаются отморозки и образованные и безграмотные.
      Гигант мысли
      1. Монос Сегодня, 13:42
        Мы вторгаемся в божественные дела.

        Ни фига себе самомнение! Кто же тебе, дурачку с учёной степенью, позволит вмешиваться в Божественный промысел?
        Монос
        1. Logall Сегодня, 13:56
          Ответ - Сатана! Но до поры, до времени...
          Logall
          1. Монос Сегодня, 14:00
            Цитата: Logall
            Ответ - Сатана! Но до поры, до времени...

            Не-е-е... Сатана не может. Он может только науськивать и подзуживать человека на грех.
            Монос
            1. Logall Сегодня, 14:24
              В принципе да - согласен! Помощь больным - святое дело! И кто-то же науськивал этого профессора на данную риторику? Что и показывает его морально-этическое здоровье... Хотя, нормы диктует общество в котором мы живём. Как оно считает, то мы и берём за отправную точку... Так что подобные настроения у интеллигенции настораживают. Как бы не вернуться во времена древней Спарты.
              Logall
              1. Анатоль Клим Сегодня, 14:58
                Цитата: Logall
                Как бы не вернуться во времена древней Спарты.

                Согласно последним исследованиям учёных рассказы, что в древней Спарте бросали в пропасть детей-инвалидов, потому что те, дескать, были в тягость обществу и не представляли для него пользы являются мифом и эти мифы получили широкое признание и распространение вплоть до школьных учебников, не имея под собой никакой доказательной базы. Кстати, а международной историографии такие ссылки оспариваются или полностью игнорируются. Началось все с Платона. Древнегреческий философ в своем труде «Государство» предложил подобное убийство слабых младенцев в классических Афинах. Однако за кровожадные мечты Платона в результате ответила Спарта. В сказку о красивых идеальных спартанцах и жестоких убийствах ими детей-инвалидов также не вписываются такие известные представители их общества какими были слепой поэт Тиртэос, царь Спарты Агесилай (врожденная хромота) и многие другие «неполноценные» известные личности, упоминающиеся в официальной исторической науке и дожившие до глубокой и почетной старости.
                Характерно также то, что однажды один хромой спартанец, который отправился на войну, сказал фразу, которая и сегодня может быть признана разумной: «На войне нужны люди, которые будут оставаться на месте, а не те, которые полагаются на свои ноги и бегут».https://www.liveinternet.ru/users/treee46/
                post282433979/
                Анатоль Клим
    4. Отец солдата Сегодня, 13:36
      Проблема недоношенных детей это серьезная проблема и не надо никого обвинять в нацизме. Автор статьи выдернул отдельную тему, а профессор то прав. Врачи педиатры, если здесь есть такие скажите какой процент с недобором массы тела рождается жизнеспособным ? Вы понимаете, что у этого новорожденного патологии не всегда совместимые с жизнью или он обречен на пожизненные страдания. Давайте лучше спросим а почему беременные курят и употребляют спиртное, почему так безответственно относятся к будущим детям ? Где государство в этом воспитании и поощрении родить здорового ребенка? или только деньги через смс-ки на лечение в Германии можем собирать. Открывают перинатальные центры, и тут же закрывают акушерские отделения в районе, а это за 200 км от центра.
      Отец солдата
      1. Диванный Хенераль Сегодня, 13:50
        Проблема недоношенных детей плавно перетекает в проблему абортов, проблему медицины как таковой вообще, и попадает под действие "ущемление прав верующих".
        Собственно так: все, что происходит с человеком - происходит по Воле Божьей. Стало быть любое вмешательство - есть суть ересь и проявление Антихриста... Это так сказать, предпосылки к кострам инквизиции.
        Что касается самого вопроса. Давайте перестанем лечить больных онкологией, сердечно-сосудистыми, диабетом. Тоже ведь "лишняя трата средств". Заодно скажем ребятам в армии - вас ранили - ну и собственно все, помирай.
        Бороться за жизнь детей необходимо не только из гуманистических соображений, а даже с чисто практической точки зрения РАЗВИТИЯ НАУКИ да и самой медицины.
        Теперь что касается того, как все это относится к абортам. Вы готовы сделать аборт женщине, которая ХОЧЕТ ребенка, насильственным путем? Я нет. Вы, Отец Солдата, поставьте себя на место отца, у которого родился такой вот ребенок, а врач говорит: все равно ведь не выживет, а если выживет - будет инвалидом, а у меня медикаменты знаете сколько много стоят?
        Резюмируя. Вы не правы.
        Диванный Хенераль
        1. Отец солдата Сегодня, 13:55
          Коллега, я просто бывал на таких семинарах, а вы путаетесь в понятиях раненные, больные к этой категории не относятся. Что бы обсуждать тему надо в нее хотя бы вникнуть, вчитайтесь внимательно о чем идет речь, медленно, по слогам. Лично я знаю о чем пишу, у меня была кафедра военной медицины.
          Отец солдата
          1. Диванный Хенераль Сегодня, 13:59
            Да все я правильно понял. Все прочитал. И понимаю, что есть случаи, когда ЛЮБЫЕ средства, какие не применяй - не помогут. И все равно, надо бороться до конца.
            Наверное это страшно, когда у тебя на руках умирают люди. Не знаю, не довелось мне. Наверное страшно. Но не делать ничего - тоже нельзя. Просто нельзя.
            Я не знаю, где разумное решение. Но в настоящий момент я считаю, что бороться нужно.
            Диванный Хенераль
        2. mihey Сегодня, 14:05
          Не передергивайте. Юлдашев сказал о конкретной ситуации. Вы же пытаетесь перенести его слова на все остальное. Ну не говорил он про лечение гриппа, диабета, инфаркта, онкологии и прочего. Ни слова о ранении в бою. Зачем придумывать что-то и домысливать то, чего не было? Логика просто железная, как в анекдоте: если родится девочка, то 100% будет проституткой. Ну нельзя же так.
          mihey
          1. Диванный Хенераль Сегодня, 14:08
            Михей.
            Еще раз. Лично вы сами готовы отключать таких вот детей от аппарата поддержания жизни?
            Я не готов.
            Диванный Хенераль
            1. mihey Сегодня, 14:24
              Ниже ответил, но повторю: решать родителям. У меня лично были ситуации с аутистами и ребятами с ДЦП, когда я думал за что сяду (что сяду сомнений не было): за то, что они кого-то убьют или я не выдержу, и сам убью. К счастью обошлось, но людям, которые с ними постоянно рядом можно памятник ставить.
              mihey
      2. Svarog Сегодня, 13:58
        Цитата: Отец солдата
        Врачи педиатры, если здесь есть такие скажите какой процент с недобором массы тела рождается жизнеспособным ? Вы понимаете, что у этого новорожденного патологии не всегда совместимые с жизнью или он обречен на пожизненные страдания.

        У меня в ближайшем окружении три чел-ка родились не доношенными, в том числе мой брат. Сейчас уже они родили 8 детей, абсолютно здоровых.Так вот ни каких патологий у них нет и вообще все серьезные отклонения диагностируются при беременности на начальных,средних сроках. Я думаю люди пытаются подорвать демографию, которая и так подрывается руководством страны.
        Svarog
        1. sogdy Сегодня, 21:21
          Цитата: Svarog
          У меня в ближайшем окружении три чел-ка родились не доношенными, в том числе мой брат.

          Менее 7 месяцев и менее 500 грамм?
          Недоношенный и "не доношенный" - таки две большие разницы.
          sogdy
      3. Макаров Сегодня, 14:26
        Прежде чем делать утверждения относительно правоты профессора, не плохо было бы разобраться в теме. Судя по "пить и курить" вы от нее так же далеки как и профессор от желания помочь людям. На самом деле категорически нельзя употреблять успокоительные и некоторые прочие препараты. А учитывая что бабла нет на науку в стране вот уже лет 5 ВООБЩЕ (имеются ввиду медицина) то такие заявления могут преследовать самые разные цели. Что имел ввиду профессор остается только спрашивать у него самого....
        Макаров
    5. Хагалаз Сегодня, 13:45
      Очень не однозначная и деликатная тема. С одной стороны есть масса примеров, когда не доношенные по рождению люди выростают вполне здоровыми и воспроизводят нормальное потомство. С другой стороны медицина способствует выживанию детей с генетическими заболеваниями, которые ещё не известно как в дальнейшем аукнутся. Надо же и о жизнеспособности вида тоже заботиться.
      Хагалаз
      1. Отец солдата Сегодня, 13:47
        Понимаете речь идет о 500 гр !!! веса новорожденного, для сравнения это размер шариковой ручки, у такого новорожденного органы жизнедеятельности НЕ МОГУТ развиться.
        Отец солдата
        1. Диванный Хенераль Сегодня, 13:54
          Отец Солдата.
          У вас родился (не приведи Господь) такой вот ребенок. Вы готовы, собственноручно его закопать? Или спустить в унитаз, как слепого котенка?
          Или все же будете бороться за ЕГО жизнь?
          Диванный Хенераль
          1. Отец солдата Сегодня, 14:00
            Я не хочу вступать в спор с дилетантом, пообщайтесь с людьми которые в этой теме. Еще раз повторю этот профессор прав !!!
            Отец солдата
            1. Диванный Хенераль Сегодня, 14:02
              Вы просто ответьте на вопрос: вы готовы убить пусть даже недоношенного ребенка? И смотреть в глаза его матери?
              Диванный Хенераль
              1. sogdy Сегодня, 21:35
                Мон Хенераль, а Вы видели 5-6-месячный выкидыш? Это достаточно частое явление. Кожи еще нет. Еще не человеческое лицо.
                Выхаживание подобного выкидыша чаще всего определяется женской истерией, а не разумными доводами. Такого материнской кровью выкармливать надо, а не молоком, которого еще нет - и не будет. Мозг и кишечник, скорее всего (более 90%) не разовьются. Сходите в психбольницу, пансион или как там он нынче называется, Вам покажут таких.
                sogdy
    6. Зяблицев Сегодня, 14:05
      Не вдаваясь в реплику профессора и ее моральную сторону, как человек военный и сталкивающийся постоянно с отбором молодежи по здоровью, хочу, без конкретики, сказать - ж...па! Абсолютно молодой человек в 18 лет сегодня это большая редкость - и у многих заболевания патологические, с рождения...Причем бывают случаи, из ряда вон! Так что где то логику профессора я понимаю.
      Зяблицев
      1. Балу Сегодня, 14:37
        Цитата: Зяблицев
        Абсолютно молодой человек в 18 лет сегодня это большая редкость - и у многих заболевания патологические, с рождения...Причем бывают случаи, из ряда вон!

        Евгений Викторович, чтобы иметь качественный контингент, МинОбороны должно курировать и всячески спонсировать школьный спорт, а именно тренинг выносливости, координации движений, командный дух: баскетбол, волейбол, ручной мяч, лыжи, морское многоборье, плавание. Как видите, я ни слова про хоккей и футбол. И конечно в первых классах начинать надо с плавания и хореографии, потом гимнастика и легкая атлетика, потом все остальное.
        У моего внука физкультуру, музыку, рисование ведет учителка предпенсионного возраста. И чего ждать? Пловцом сделать не удалось, сейчас ходит в ДЮСШ по баскетболу. Тренер перевел через полгода в старшую группу. И все равно, несмотря на бр. астму( начал У-Шу заниматься с 5 лет и сразу приступы стали реже, а последний год вообще прекратились), плоскостопие, все равно в армию через 8 лет пойдет как все. Что касается просессора, я как бывший детский хирург, сказал бы, так Банши опять меня забанит, стесняюсь. Просессор сказал гадость, тьфу на него.
        Пока ребенок растет, многие проблемы, даже требующие оперативного лечения, могут пройти, если правильно подобран спорт. Это я точно знаю, в течении трех лет наблюдал за 25 тыс. детским контингентом, у меня одних только новорожденнных в год по 2 тыс. прибывало. Жизнь-это движение! hi
        Балу
        1. Зяблицев Сегодня, 15:04
          Приветствую Вас! hi Здесь я с Вами полностью согласен! Верховный, с подачи которого начали возрождать ГТО, да и МО прикладывает определенные усилия, но хочется, что бы и родители задумались в первую очередь! Не айфон покупали на 3 года, а лыжи, коньки, клюшки...К сожалению, 90-е годы, призывной контингент сегодняшнего дня, это очень слабое поколение и не они в этом виноваты, по большому счету!

          P.S. Кстати, отмечу, сам вспомнил по Вашей фразе:"хореографии, потом гимнастика и легкая атлетика", мама меня отдала на танцы перед школой, в бассейн пошел во 2-м классе, но потом был футбол, откуда меня тренер отправил, как медленного на легкую атлетику...В училище я играя за сборную по футболу уже и бегал за нее, правда, только на спринтерских дистанциях! laughing
          Зяблицев
    7. dvina71 Сегодня, 15:30
      Причем тут нацики? Учёный говорит как учёный. В природе такой плод не выживет и не даст потомства с таким отклонением. Это научный факт. Вам же не удивляет,что северные народы подкладывали своих женщин под иноземцев,иногда мораль уступает вопросу выживания.
      dvina71
    8. RASKAT Сегодня, 15:48
      Ага, может еще как в древней Спарте неполноценных детей со скалы в пропасть кидать? Ляпнул не подумав . fool
      RASKAT
      1. sogdy Сегодня, 21:42
        Цитата: RASKAT
        Ляпнул не подумав

        Надеюсь, Вы о себе. Ибо требование врачебной клятвы соответствует утилизации выкидыша.
        Таки есть вечные врачебные проблемы. Только надежда на их решение подвигает врачей на подобные "эксперименты".
        sogdy
    9. TiRex Сегодня, 18:07
      как только вы сами поживете с таким ребенком лет 10 - поймете что он прав, единственная возможность у родителей таких детей(когда кончатся собственные деньги и силы) отдать государству на "лечение".
      ребенок сам не живет и родители мучаются
      TiRex
  2. INVESTOR Сегодня, 13:24
    Он скорее пациент, чем врач.
    INVESTOR
    1. Чёрный Сегодня, 13:25
      Вопрос: как этот садист стал профессором?
      Чёрный
      1. Dym71 Сегодня, 13:55
        Цитата: Чёрный
        как этот садист стал профессором?

        Почему сразу садист? Профессия накладывает свой отпечаток на личности.
        2 года ординатуры в Башкирской республиканской психиатрической больнице это ведь не Шарик чихнул, кроме смеха hi
        Dym71
    2. mihey Сегодня, 13:55
      А я склонен согласиться с Юлдашевым и не клеить ему ярлыки. Причем соглашусь совсем не потому, что якобы денег много тратится. Попробуйте посмотреть на проблему не с позиции гуманизма, а реально, с жизнью такого ребенка и его окружения в обществе. Во-первых. Спросите мам детей-инвалидов, каково это растить такого ребенка? Вы готовы совершить подвиг длинною в свою жизнь? Во-вторых. Люди - это такие же млекопитающие животные, только немного разумнее. Общество развивается, в том числе, и за счет здорового потомства, а если потомство больное, то общество вымирает. Сколько больных особей (извините за цинизм) сможет содержать коллектив (стадо, стая, отара и т.п.) без ущерба для своего существования, для предотвращения своего вымирания? Где та критическая масса? Может Юлдашев далее как-то обосновал свою мысль, мы же не знаем. А вообще, с моей точки зрения, решение должны принимать родители. У нас же вся забота о таких детях скидывается на государство. Единственное, что обязано делать государство - создать условия, при которых не будут рождаться дети с физическими или психическими отклонениями (или их процент будет минимальным): питание, чистая окружающая среда, отсутствие стрессовых ситуаций... ну много чего еще. Сумбурно, но вроде, моя мысль понятна. Можете меня тоже заклеймить позором, приклеить ярлык или выжечь клеймо на лбу.
      mihey
      1. Dym71 Сегодня, 14:04
        Цитата: mihey
        Сколько больных особей (извините за цинизм) сможет содержать коллектив (стадо, стая, отара и т.п.) без ущерба для своего существования, для предотвращения своего вымирания? Где та критическая масса?

        Если такими категориями рассуждать,уважаемый, то да, так можно, однако это дикость первобытная! Вам этот человек на фото знаком?
        Dym71
        1. mihey Сегодня, 14:13
          Да, знаком. И? Гении рождаются 1 на 100 миллионов.
          P.S. Что-то у меня такое ощущение, что здесь читают только выдержки из поста, а не весь пост. Зачем выдергивать фразу из целого контекста? Я же умышленно не делил текст на абзацы...
          mihey
          1. Dym71 Сегодня, 14:33
            Цитата: mihey
            Да, знаком. И?Гении рождаются 1 на 100 миллионов.

            Предлагаю не лишать возможности появления этого одного.
            Цитата: mihey
            Люди - это такие же млекопитающие животные, только немного разумнее.

            Предлагаю максимально (в идеале до бесконечности) усилить значимость разума для людей.
            Цитата: mihey
            Общество развивается, в том числе, и за счет здорового потомства, а если потомство больное, то общество вымирает.

            Вы не в курсе, что наркоманки и алкоголички с бомжичками всякими детей отстреливают, как с конвейера? Причём здоровых, а приличные дамы, бывает, маются безуспешно. Я это к тому, что “пути Господни неисповедимы”, не там сэкономить бюджет предлагают, ой не там! negative
            Dym71
            1. mihey Сегодня, 14:48
              Отвечу только на последнее, поскольку на первое просто не знаю что сказать, про второе - просто согласен. Про третье отдельно. В курсе, но 90% таких детей потом становятся такими же наркоманами и алкоголиками. Причем даже если воспитание их происходит не в кругу "семьи", а в детских домах.
              mihey
        2. Alex Justice Сегодня, 15:05
          Гений тоже 500 граммов весил?
          Alex Justice
          1. Dym71 Сегодня, 15:08
            Цитата: Alex Justice
            Он что, тоже 500 граммов весил?

            Извиняюсь, что вопросом на вопрос, но Вы вешать в граммах предлагаете? belay
            Dym71
      2. Диванный Хенераль Сегодня, 14:05
        Такс... вы готовы пойти и "прекращать мучения" вот таких вот детей? Лично вы. Или хотите перенести эту "заботу" на плечи государства?
        Диванный Хенераль
        1. mihey Сегодня, 14:09
          с моей точки зрения, решение должны принимать родители. я что не ясно написал?
          mihey
          1. Диванный Хенераль Сегодня, 14:12
            Родители? Т.е. вы полагаете, что родители САМИ, добровольно скажут: а ну его к лешему, топите? Вы вообще отец? Вы на руках держали новорожденную кроху?
            Диванный Хенераль
            1. mihey Сегодня, 14:19
              Вы готовы совершить подвиг длинною в свою жизнь? Да, у меня есть дети. Больше скажу: у сестры родился ребенок-инвалид, 4 очень дорогостоящих операции не помогли, умер через 4 месяца. Как бы поменялась ее жизнь, если бы этот ребенок выжил даже не хочу думать. Сейчас у нее 3 сына, младшему 25.
              mihey
              1. Диванный Хенераль Сегодня, 14:24
                Я вообще-то атеист, но тут пожалуй скажу так: в тот момент, когда я из прагматичности, откажусь от своего ребенка, пусть даже инвалида - пусть в тот же момент меня покарает Господь.
                Я не готов убивать детей. У меня слава Богу, все обошлось, все живы и здоровы. Но я не отказался бы от своего ребенка. Просто не смог бы. Да подвиг, да длинной во всю свою или его жизнь. Но не смог бы убить или подписать бумагу на эфтаназию ребенка.
                Диванный Хенераль
                1. mihey Сегодня, 14:34
                  Не Вы один. Про себя, какой я сейчас, ответить не могу. Лет 30 назад ответил бы как и Вы. Здесь дилемма о птичке, червячке и чья жизнь ценней даже рядом не стоит.
                  mihey
            2. TiRex Сегодня, 21:12
              держал аж 2 раза, но если что ...
              TiRex
  3. КВУ-НСвД Сегодня, 13:25
    Новость конечно стоит проверить , но такие слова - перефразирование известной идеологии . А этому .... остаётся лишь пожелать не иметь в своей семье таких проблем ... и поскорее попасть на Божий Суд и проверить там правильность своих слов . ССс...Одни матерные слова приходят .
    КВУ-НСвД
  4. brosai_kurit Сегодня, 13:57
    Хотелось бы получить полный текст выступления, а то прошла информация, что "журналисты" как всегда вырвали слова из контекста.
    brosai_kurit
  5. олег 1965 Сегодня, 13:58
    Он прав, хватит уже плодить инвалидов и делать на них бешеные деньги, вы что не понимаете что образовалась целая индустрия вокруг этого.
    олег 1965
  6. sergo1914 Сегодня, 14:15
    Следующий шаг. Не лечить чиновников и руководителей государства. Бог дал - бог взял.
    sergo1914
  7. Комментарий был удален.
  8. Балу Сегодня, 14:43
    Цитата: Dym71
    2 года ординатуры в Башкирской республиканской психиатрической больнице это ведь не Шарик чихнул, кроме смеха

    Нам говорили из двух психиатров, врачом становится только один. wink
    Балу
    1. Dym71 Сегодня, 15:32
      Цитата: Балу
      Нам говорили из двух психиатров, врачом становится только один.

      laughing
      "Отработав год в психиатрии, начинаешь замечать, что надбавку за вредность платят не зря. Через пять лет это начинают замечать окружающие".
      Dym71
  9. Hariton Laptev Сегодня, 14:47
    Страшно то что говорит но еще страшнее что этот человек преподаватель!!! Ведь эти мысли он поселит в головы тех кто уже завтра придет в больницы и поликлиники и будет лечить нас с вами. Я думаю что прокуратура должна провести проверку высказываний сего научного мужа а ученый совет вуза дать оценку его словоблудию и сделать нужные выводы.
    Hariton Laptev
    1. Влад Морозов Сегодня, 15:19
      Сделают выводы! Но наука вредит людям в этом вопросе! Это отбить у людей желание завести ещё ребенка и все силы и средства тратить практически на растение. Никаких шансов. Только обречение!
      Влад Морозов
    2. sogdy Сегодня, 21:48
      Цитата: Hariton Laptev
      но еще страшнее что этот человек преподаватель!!!

      Курс врачебной психологии. Рекомендую. Может, таки поймете, что Ваш мир слишком мал.
      sogdy
  10. Абраша Сегодня, 14:51
    Спартанцы тоже подобным грешили и где сейчас Спарта как государство?!
    Абраша
  11. Прутков Сегодня, 14:55
    Был лет 10 назад в наших краях случай. Один доктор выходил 5 недоношенных (ни один из этих детей не весил больше 500 гр). Он стал героем, светилом. А то во сколько родителям этих детей обошлось и обходится это "торжество науки", ведь эти дети так и остались недоразвитыми, уже этого "светилу" не волнует. Реально, этот врач убил у людей второй шанс завести и вырастить здорового ребенка. Именно, об этом говорил профессор. Не надо перевирать сказанное. Я знаю две семьи, у которых первый ребенок умер в первый месяц, т.к. были пороки. Да, в семьях были истерики у женщин. Но через пару лет они родили здоровых детей. И счастливы!
    Прутков
  12. Lone gunman Сегодня, 15:01
    Походу псих-башкир себя спартанцем считает...Аллилуйя!
    Хде полиция...
    Lone gunman
  13. Alex Justice Сегодня, 15:03
    Цитата: Svarog
    У меня в ближайшем окружении три чел-ка родились не доношенными, в том числе мой брат. Сейчас уже они родили 8 детей, абсолютно здоровых

    Они родились весом по 500 грамм?
    Alex Justice
  14. Влад Морозов Сегодня, 15:11
    Если родители готовы расти этого ребёнка - ради Бога! Пусть отвечают за него! Государство не способно следить за состоянием этого ребёнка. Врач должен делать своё дело!
    Влад Морозов
  15. Декларант Сегодня, 15:48
    Говорят же, что психиаторы, сами немного психи. Отпечаток профессии на лицо. Похоже, что он сам родился с дефицитом веса, коль несёт такую ахинею. Я сам с Башкирии и скажу, что у нас в последнее время уровень медицины,особенно на переферии, значительно понизился. И вот ярчайший пример.
    Декларант
  16. ALEA IACTA EST Сегодня, 15:53
    Бросать человека плохо, обрекать его на пожизненные мучения и впустую тратить деньги граждан тоже нехорошо.
    ALEA IACTA EST
  17. Million Сегодня, 17:55
    Интересно было бы услышать что думает по этому поводу господин Гундяев...
    Million
    1. sogdy Сегодня, 21:52
      Цитата: Million
      Интересно было бы услышать что думает по этому поводу господин Гундяев...

      Так это на другие сайты. Но, кстати, там вполне согласны, что это еще не люди... достаточно этих детей увидеть живьем.
      sogdy
  18. Лексус Сегодня, 18:01
    Его было бы неплохо на предмет состояния в экстремистских организациях.
    Лексус
  19. meronem Сегодня, 18:09
    По долгу службы имею самое непосредственное отношение к организации медицинской помощи таким новорожденным. Медицинская специальность - реаниматолог.
    Нюансов вопроса очень много. Действительно, в зависимости от степени недоношенности многие такие дети, будучи выхоженными и оставшись живыми, могут иметь проблемы со зрением, слухом (вплоть до полной глухоты и слепоты), проблемы с интеллектом, двигательной сферой, могут иметь разную степень дыхательной недостаточности (вплоть до постоянной, пожизненной, кислородозависимости, то есть, 21% в воздухе им не хватает).
    Но! Не все недоношенные дети имеют такие проблемы, а только глубоконедоношенные, и даже среди них не все. Это раз.
    Технология в этой сфере развивается стремительно, и качество выхаживания все время растет - это два.
    И еще один важный момент, о котором не догадывается никто из участников дискуссии. Если уж такого недоношенного новорожденного выхаживать научились, как вы думаете, качество медицинской помощи доношенным детям, а их большинство, при этом улучшилось? Естественно. Небо и земля. Даже за последние 10 лет.
    meronem
  20. А. Привалов Сегодня, 19:42
    Дети, появившиеся на свет в результате преждевременных родов, у которых наблюдается малый вес и незрелость систем организма, считаются недоношенными. Такие малыши, масса тела которых составляет более 500 г и на сроке позже 22 недель беременности, считаются жизнеспособными при условии врачебного наблюдения и специального ухода. Знаком с этой темой. Мне, в своё время, довелось поработать на фирму разрабатывающую и изготавливающие кювезы. Кювез — это специальное устройство с прозрачными стенками, через которые можно наблюдать за малышом. В нем создан оптимальный искусственный микроклимат с определенными параметрами: содержанием кислорода — 25–40%, влажностью — 85–100%, температурой — 33–38ºC.
    В кювез недоношенных малышей помещают по нескольким причинам: для согревания, улучшения кислородной насыщаемости крови, предохранения от охлаждения тела.
    У младенцев, находящихся в кювезе, постоянная температура тела поддерживается в норме. Эта помощь позволяет недоношенным детям не тратить лишнюю энергию на терморегуляцию, и ребенок будет быстрее набирать вес и адаптироваться к жизненным условиям. Если у младенца небольшая степень недоношенности, то его нахождение в кювезе составит всего несколько часов или дней. Ребенок с весом до 1750 г будет получать дополнительную помощь около недели, а у малышей с весом менее 1500 г срок пребывания в «инкубаторе» составит от недели до двух.
    Когда малыш начнет стабильно набирать вес, у него стабилизируется постоянная температура тела и не будет проблем с дыханием, его выпишут из специализированной больницы или роддома. При этом вес младенца должен достигать 2500 г и более. Так вот, при правильной постановке вопроса, обученном персонале, качественном оборудовании и верном медикаментозном лечении кривая выживаемости детишек стремится к 100%. Я тут не говорю о явных ярко выраженных патологиях, а об обычных, как это принято говорить -- "недоношенных" детках. На выходе мы имеем совершенно нормальных, здоровых и бодрых младенцах. Следующим этапом будет их правильное вскармливание, адаптация и воспитание. В развитых станах очень сильны патронажные службы (платные, добровольческие, при детских поликлинических и лечебных заведениях и пр.) связанные с младенчеством помогающие молодым матерям в этом сложном деле. Видимо, в Башкортостане с этим периодом не всё в порядке.
    А. Привалов
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