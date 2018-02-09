Башкирский профессор медицины призвал медиков прекратить вторжение в божественные дела

Мы вторгаемся в божественные дела. Мы, благодаря нашим технологиям, сейчас вынашиваем новорожденных весом 500-600 граммов, мы аплодируем коллегам. Но посмотрите на обратную сторону. Наши детские отделения заполнены детьми с аутизмом, отставанием в развитии. Огромные средства идут на этих детей, которые с трудом адаптируются, а многие становятся инвалидами. Что делают в западных странах? Они иногда отключают аппаратуру дыхания, так как понимают, на что обрекают семьи с детьми весом 500 граммов. Мы же из-за псевдогуманизма...

Накануне (8 февраля) в День российской науки проявил себя скандал, связанный с высказыванием заведующего кафедрой психиатрии Башкирского государственного медицинского университета Владимира Юлдашева. Региональный портал ProUfu.ru сообщает, что в ходе заседания Совета по науке при главе Республики Башкортостан выступивший с докладом Владимир Юлдашев сделал заявление, которое немало удивило участников Совета.По словам башкирского учёного мужа, современная наука «вторгается в божественные дела». Свою мысль доктор медицинских наук В.Юлдашев «подкрепил» заявлением о том, что современная наука дошла до такого уровня, что пытается выхаживать недоношенных детей с экстремальной массой тела. Из заявления представителя башкирского научного сообщества:Закончить фразу докладчику не дал глава Башкортостана Рустем Хамитов, заявив, что на такой ноте журналистам лучше было бы покинуть зал проведения научного совета. И журналистов отправили за дверь.Если в научном сообществе действительно обсуждается тема фактического ухода от выхаживания недоношенных детей с низкой массой тела, то возникает вопрос, а не обсуждают ли современные учёные мужи вопроса ещё и о возможном прекращении оказания медицинской помощи другим гражданам. Ведь, по логике г-на докладчика, если человек столкнулся с болезнью, то на его лечение государству нужно тратить немалые денежные средства, а это удар по экономике... А если учесть, что человек в итоге всё равно умрёт, так и тратиться государству не нужно. Экономия...Публикация в башкирской прессе о проведении весьма специфического заседания научного Совета при главе региона вызвала широкий резонанс не только в самом Башкортостане.