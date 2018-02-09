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ДШК стал самым распространенным пулеметом на Ближнем Востоке
В ходе войны с террористами сирийская и иракская армии применяют несколько образцов крупнокалиберных пулеметов: Наряду с новейшим российским «Кордом» встречаются китайские W-85 и американские Браунинг M2, однако самым распространенным остается советский ДШК, пишет Российская газета.
«Это легендарное оружие было принято на вооружение Рабоче-крестьянской Красной армии еще в 1930-е годы и успешно прошло всю Великую Отечественную войну. Тактико-технические характеристики до сих пор вызывают уважение. Прицельная дальность составляет 3,5 км, скорострельность – до 600 выстрелов в минуту, начальная скорость пули – 840-860 метров в секунду», говорится в материале.
Поставки пулемета на Ближний Восток начались в 1950-е годы, когда Советский Союз стал сотрудничать с арабскими странами. С тех пор ДШК принимал участие во всех конфликтах, разгоравшихся в данном регионе, нередко воюя по обе стороны фронта.
Местные военнослужащие называют советский пулемет «Душкой» (Dushka).
В настоящее время ДШК можно увидеть на бронемашинах американского производства М113 и «Хамви», на танках Т-55, Т-62, китайских Тип 69 и британских «Чифтен». Ими вооружают бронеавтомобили «Рысь» и «Тигр», многочисленные гантраки всевозможных видов.
«Несмотря на почтенный возраст, разработка Дегтярева и Шпагина на пенсию уходить не собирается», – заключает издание.
«Это легендарное оружие было принято на вооружение Рабоче-крестьянской Красной армии еще в 1930-е годы и успешно прошло всю Великую Отечественную войну. Тактико-технические характеристики до сих пор вызывают уважение. Прицельная дальность составляет 3,5 км, скорострельность – до 600 выстрелов в минуту, начальная скорость пули – 840-860 метров в секунду», говорится в материале.
Поставки пулемета на Ближний Восток начались в 1950-е годы, когда Советский Союз стал сотрудничать с арабскими странами. С тех пор ДШК принимал участие во всех конфликтах, разгоравшихся в данном регионе, нередко воюя по обе стороны фронта.
Местные военнослужащие называют советский пулемет «Душкой» (Dushka).
В настоящее время ДШК можно увидеть на бронемашинах американского производства М113 и «Хамви», на танках Т-55, Т-62, китайских Тип 69 и британских «Чифтен». Ими вооружают бронеавтомобили «Рысь» и «Тигр», многочисленные гантраки всевозможных видов.
«Несмотря на почтенный возраст, разработка Дегтярева и Шпагина на пенсию уходить не собирается», – заключает издание.
Использованы фотографии: https://twitter.com/RobPutrus
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