23:41 09 февраля
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ДШК стал самым распространенным пулеметом на Ближнем Востоке

В ходе войны с террористами сирийская и иракская армии применяют несколько образцов крупнокалиберных пулеметов: Наряду с новейшим российским «Кордом» встречаются китайские W-85 и американские Браунинг M2, однако самым распространенным остается советский ДШК, пишет Российская газета.



«Это легендарное оружие было принято на вооружение Рабоче-крестьянской Красной армии еще в 1930-е годы и успешно прошло всю Великую Отечественную войну. Тактико-технические характеристики до сих пор вызывают уважение. Прицельная дальность составляет 3,5 км, скорострельность – до 600 выстрелов в минуту, начальная скорость пули – 840-860 метров в секунду», говорится в материале.


Поставки пулемета на Ближний Восток начались в 1950-е годы, когда Советский Союз стал сотрудничать с арабскими странами. С тех пор ДШК принимал участие во всех конфликтах, разгоравшихся в данном регионе, нередко воюя по обе стороны фронта.

Местные военнослужащие называют советский пулемет «Душкой» (Dushka).

В настоящее время ДШК можно увидеть на бронемашинах американского производства М113 и «Хамви», на танках Т-55, Т-62, китайских Тип 69 и британских «Чифтен». Ими вооружают бронеавтомобили «Рысь» и «Тигр», многочисленные гантраки всевозможных видов.

«Несмотря на почтенный возраст, разработка Дегтярева и Шпагина на пенсию уходить не собирается», – заключает издание.

Использованы фотографии: https://twitter.com/RobPutrus
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Комментарии 23

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  1. 210окв Сегодня, 13:43
    Эту машину нельзя увидеть разве что в Антарктиде..
    210окв
    1. КВУ-НСвД Сегодня, 13:51
      Эту машину нельзя увидеть разве что в Антарктид
      В австралии тоже наверно только в коллекциях . А вообще агрегат хорош , на блок-посту просто песня ! Но на горбу не натаскаешься .
      КВУ-НСвД
      1. Гигант мысли Сегодня, 13:55
        Этот пулемёт прослужил уже много лет и прослужит ещё не меньше, вот оно знаменитое качество советского оружия.
        Гигант мысли
        1. Тралл Сегодня, 14:04
          На фаркоп - и в путь smile
          Тралл
        2. Злой543 Сегодня, 14:16
          Как говорится классика всегда в моде
          Злой543
        3. Hanokem Сегодня, 21:35
          То же самое можно сказать про "большой полтинник" 12.7 пулемет Браунинг М-2- он на вооружении уже 110 лет и конца его службы не видно
          Hanokem
    2. faiver Сегодня, 15:14
      ну положим вполне возможно его нахождение и в антарктиде... hi
      faiver
  2. Zaurbek Сегодня, 13:48
    ...и на Украине.
    Zaurbek
    1. КВУ-НСвД Сегодня, 13:58
      На Окраине вообще всё самое распространённое оружие советское lol Наследие-с...Эхо ушедшей державы...
      КВУ-НСвД
      1. Zaurbek Сегодня, 14:13
        Там нет производства 12,7мм пулеметов. НСВТ остался в Казахстане, в РФ наладили Корд, а на Окраине ничего не наладили и с хранения достали ДШК.
        Zaurbek
        1. КВУ-НСвД Сегодня, 14:18
          Да там и Максимы на блок - постах светились . Запасов там как блох у ёжика laughing
          КВУ-НСвД
          1. роман66 Сегодня, 14:38
            максимка на блок-посту - тоже парень хоть куда, немногим уступит по дальности
            роман66
          2. igor67 Сегодня, 16:11
            Цитата: КВУ-НСвД
            Да там и Максимы на блок - постах светились . Запасов там как блох у ёжика laughing

            igor67
        2. 23424636 Сегодня, 14:49
          Камец Подольский завод делал НСВТ для поставок за рубеж и освоить вполне может покупая комплектующие у казахов но это видно не очень актуально если склады забиты ,только в Соледаре трофейных ,по Ленд-Лизу снятых с вооружения и других было во время осады его Стрелковым не менее 2 млн стволов.
          23424636
    2. igor67 Сегодня, 15:56
      Цитата: Zaurbek
      ...и на Украине.

      применяют и на Украине
      igor67
      1. igor67 Сегодня, 15:58
        так жеони переделали под снайперку
        igor67
  3. Сержант71 Сегодня, 13:58
    Да из них ещё гуманоидов на Венере бить будут! wassat
    Сержант71
    1. Alexey RA Сегодня, 15:59
      Цитата: Сержант71
      Да из них ещё гуманоидов на Венере бить будут! wassat

      И арахнидов! smile

      Забавно, что это не настоящие ДШК, а Ma Deuce со стволами ДШК (ибо стволы ДШК в США продавались, а пулемёт в целом - нет).
      И да, это стволы не ДШК, а ДШКМ - у оригинального ДШК пламегаситель грушевидной формы.
      Alexey RA
  4. faterdom Сегодня, 14:20
    "ДШК" стало давно нарицательным названием, типа "ксерокса" для копировально-множительной техники. Это слово легко поймет и араб, и пуштун, и американский латинос-сержант.
    faterdom
  5. andrewkor Сегодня, 14:27
    Что не говори ,а патрон 12,7*108 априори мощнее чем 12,7*98!!
    andrewkor
  6. bogart047 Сегодня, 15:04
    прекрасно. Очередной раз убеждаюсь, что у нас умеют делать все для убийства(или защиты)
    bogart047
  7. Шевер Сегодня, 15:31
    ДШК стал самым распространенным пулеметом на Ближнем Востоке


    Стал? По моему, он всегда им был
    Шевер
  8. серж сибиряк Сегодня, 16:57
    Вот Вам, люди добрые,сволик обалденный,защищайтесь.Качество на лицо!Обще признано многими странами. good
    серж сибиряк
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