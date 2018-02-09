23:45 09 февраля
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Египет начал масштабную антитеррористическую операцию на Синайском полуострове

Армейская авиация и корабли ВМС Египта участвуют в начавшейся в пятницу утром масштабной антитеррористической операции на севере Синайского полуострова, сообщил официальный представитель ВС АРЕ полковник Тамер ар-Рифаи.

Египет начал масштабную антитеррористическую операцию на Синайском полуострове


Боевые самолеты нанесли несколько ударов по основным пунктам террористов на севере и в центральной части Синайского полуострова
- отметил ар-Рифаи. К операции подключены и корабли ВМС АРЕ, которые, по словам полковника, "обеспечивают безопасность Суэцкого канала и морских границ страны близ Синайского полуострова".


Ранее поступала информация, что египетские войска выпустили около 20 ракет по южным пригородам Шейх-Зувейда и восточнее города Рафах, которые вместе со столицей провинции Северный Синай, городом Эль-Ариш, составляют треугольник, на территории которого сосредоточены основные базы террористических группировок, действующих на полуострове.

Утром в пятницу армия и полиция Египта приступили к новой фазе антитеррористической операции, которая проводится на Синайском полуострове и в других районах страны, где действуют вооруженные группировки радикальных исламистов. Как объявил ар-Рифаи, "вооруженные силы совместно с МВД начали масштабную операцию по уничтожению очагов терроризма и криминальных банд в ряде районов страны, в том числе на севере и в центре Синая, в дельте Нила и в пустыне на западе страны", передает ТАСС

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 16

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  1. Egorovich Сегодня, 14:03
    Такую гниль, как террористы, нужно уничтожать по всей Земле. am Расплодились, благодаря "демократизаторам", повсюду.
    Egorovich
    1. Ратник с пулеметом Сегодня, 14:09
      и "демократизаторов" туда же,без очереди.
      Ратник с пулеметом
      1. Гигант мысли Сегодня, 14:14
        Террористы и Египет уже достали, что правительству приходится начинать такие масштабные антитеррористические операции, пожелаем египетской армии побольше этих бармалеев отправить к аллаху.
        Гигант мысли
      2. влад66 Сегодня, 14:25
        Цитата: Ратник с пулеметом
        и "демократизаторов" туда же,без очереди.

        Стоит нейтрализовать "демократизаторов",террористы сами потихоньку исчезнут. hi
        влад66
        1. Ратник с пулеметом Сегодня, 14:46
          поэтому и без очереди))доброго дня.
          Ратник с пулеметом
      3. сибиралт Сегодня, 14:26
        Египту даже израильские ВВС в этом помогают. Похоже, в этом у них свой резон. winked
        сибиралт
        1. starogil Сегодня, 14:43
          Потому и помогают, что Израилю надо держать Египет на дистанции подальше от Сирии,
          чтобы не задружились против подстрекателя, таки.
          starogil
          1. Tiras Сегодня, 18:51
            Нет, не поэтому.

            Просто без помощи Израиля, Египет на Синайском полуострове бороться толком с террористами не сможет и Синайский полуостров превратится в террористический анклав около Израиля.

            Террористы уже запускали по Израилю ракеты с Синайского полуострова.
            Tiras
    2. МИХАН Сегодня, 17:08
      Цитата: Egorovich
      Такую гниль, как террористы, нужно уничтожать по всей Земле.

      Согласен, вот только кого под "террористами" Египет подразумевает ,на Синае..?
      У меня есть смутные подозрения ..хе хе Я рад за египтян, пусть учатся и мы поможем если что..! soldier
      МИХАН
  2. Дормидонт Сегодня, 14:11
    Как бы там не пострадали наши западные и ближневосточные партнёры
    Дормидонт
  3. Zina389 Сегодня, 17:43
    ХАМАС безусловно пострадает. Все оружие им поставляется через эти террористические формирования на Синае. Отсюда и интерес Израиля, который разрешил ввести Египту значительные воинские формирования сверх разрешенных по мирному договору и обеспечивает поддержку с воздуха.
    Zina389
    1. ПалБор Сегодня, 19:42
      Цитата: Zina389
      ХАМАС безусловно пострадает. Все оружие им поставляется через эти террористические формирования на Синае. Отсюда и интерес Израиля, который разрешил ввести Египту значительные воинские формирования сверх разрешенных по мирному договору и обеспечивает поддержку с воздуха.

      Интерес Израиля...ИГИЛ в Сирии и Ираке.Аль-Каида там же и на Синае,Братья-мусульмане везде.А то,что люди гибнут...Да ладно,где там люди?
      ПалБор
      1. Zina389 Сегодня, 19:56
        Непонятно, зачем продолжать распространять ложь, когда даже ТАСС говорит правду? Египет воюет с ИГ и братьями мусульманами на Синае. Сектор Газы, где действуют исламские террористы ХАМАС имеет только 2 границы, с Израилем и Египтом. Очевидно что оружие для ХАМАС приходит с территории Египта. Таким образом, ИГ и братья мусульмане на Синае враги Израиля, а египетских солдат они убивают почти каждый день. Вот Египет с Израилем и решили закрыть эту лавочку. Если пройдет удачно следующий на очереди ХАМАС.
        Zina389
  4. Ураган70 Сегодня, 18:42
    Цитата: starogil
    Потому и помогают, что Израилю надо держать Египет на дистанции подальше от Сирии,
    чтобы не задружились против подстрекателя, таки.

    Согласен!
    Ураган70
  5. Ураган70 Сегодня, 18:45
    Цитата: Zina389
    ХАМАС безусловно пострадает. Все оружие им поставляется через эти террористические формирования на Синае. Отсюда и интерес Израиля, который разрешил ввести Египту значительные воинские формирования сверх разрешенных по мирному договору и обеспечивает поддержку с воздуха.

    Зиновий из Москвы, вы часом не еврей? Хотя чего я спрашиваю, многоугольный вы наш... Такое знание темы, с акцентами, с упоминанием Израиля!
    Ураган70
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