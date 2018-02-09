Египет начал масштабную антитеррористическую операцию на Синайском полуострове

Боевые самолеты нанесли несколько ударов по основным пунктам террористов на севере и в центральной части Синайского полуострова

Армейская авиация и корабли ВМС Египта участвуют в начавшейся в пятницу утром масштабной антитеррористической операции на севере Синайского полуострова, сообщил официальный представитель ВС АРЕ полковник Тамер ар-Рифаи.- отметил ар-Рифаи. К операции подключены и корабли ВМС АРЕ, которые, по словам полковника, "обеспечивают безопасность Суэцкого канала и морских границ страны близ Синайского полуострова".Ранее поступала информация, что египетские войска выпустили около 20 ракет по южным пригородам Шейх-Зувейда и восточнее города Рафах, которые вместе со столицей провинции Северный Синай, городом Эль-Ариш, составляют треугольник, на территории которого сосредоточены основные базы террористических группировок, действующих на полуострове.Утром в пятницу армия и полиция Египта приступили к новой фазе антитеррористической операции, которая проводится на Синайском полуострове и в других районах страны, где действуют вооруженные группировки радикальных исламистов. Как объявил ар-Рифаи, "вооруженные силы совместно с МВД начали масштабную операцию по уничтожению очагов терроризма и криминальных банд в ряде районов страны, в том числе на севере и в центре Синая, в дельте Нила и в пустыне на западе страны", передает ТАСС