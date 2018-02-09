В Китае принят на вооружение истребитель 5-го поколения J-20

С помощью истребителей «Цзянь-20» ВВС Китая обеспечат сохранность национального суверенитета, повысят уровень безопасности воздушного пространства страны.

Центральное китайское телевидение выходит с сюжетом о том, что сегодня на вооружение ВВС НОАК был принят истребитель пятого поколения J-20 (Цзянь-20) – четвёртое поколение по китайской номенклатуре. В материале ЦТ КНР заявлено, что новейший китайский истребитель поможет Китаю повысить уровень безопасности воздушных границ КНР.Из материала:Китайский истребитель J-20 от компании Chengdu Aircraft Industry Corporation был впервые представлен широкой общественности в рамках международной выставки Airshow China в 2016 году. Выставка проходила в провинции Гуандун.Международные эксперты отмечают, что китайский истребитель на деле, вероятнее всего, не дотягивает до того, чтобы относиться к полноценному пятому поколению. При этом оценки такого рода даются исключительно вследствие недостатка информации о китайском самолёте – в первую очередь информации о стелс-характеристиках истребителя.О том, какая именно партия новейших истребителей на данный момент поставлена в ВВС НОАК, не сообщается.