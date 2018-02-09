23:37 09 февраля
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В Китае принят на вооружение истребитель 5-го поколения J-20

Центральное китайское телевидение выходит с сюжетом о том, что сегодня на вооружение ВВС НОАК был принят истребитель пятого поколения J-20 (Цзянь-20) – четвёртое поколение по китайской номенклатуре. В материале ЦТ КНР заявлено, что новейший китайский истребитель поможет Китаю повысить уровень безопасности воздушных границ КНР.

Из материала:
С помощью истребителей «Цзянь-20» ВВС Китая обеспечат сохранность национального суверенитета, повысят уровень безопасности воздушного пространства страны.


Китайский истребитель J-20 от компании Chengdu Aircraft Industry Corporation был впервые представлен широкой общественности в рамках международной выставки Airshow China в 2016 году. Выставка проходила в провинции Гуандун.


В Китае принят на вооружение истребитель 5-го поколения J-20


Международные эксперты отмечают, что китайский истребитель на деле, вероятнее всего, не дотягивает до того, чтобы относиться к полноценному пятому поколению. При этом оценки такого рода даются исключительно вследствие недостатка информации о китайском самолёте – в первую очередь информации о стелс-характеристиках истребителя.

О том, какая именно партия новейших истребителей на данный момент поставлена в ВВС НОАК, не сообщается.

Использованы фотографии: YouTube
28

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Комментарии 72

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  1. yehat Сегодня, 14:07
    вспоминаю песню
    "летять утки..."
    yehat
    1. Вас Влад Сегодня, 14:14
      Цитата: yehat
      вспоминаю песню
      "летять утки..."

      Интересно, а они поколения так же считают как и мы?
      Вас Влад
      1. yehat Сегодня, 14:26
        они вообще их не считают.
        говорят о поколениях только для престижа и втирания очков.
        поэтому J-20 может оказаться и 8-м поколением.
        yehat
        1. Василенко Владимир Сегодня, 14:34
          Цитата: yehat
          поэтому J-20 может оказаться и 8-м поколением.

          мелко мыслите, посмотрите на обозначение самолета J-20
          Василенко Владимир
        2. seos Сегодня, 14:40
          Сказано же по китайской системе он 4 поколения, су-27/су-30 они относят к 3ему поколению... По международной(формально) системе J-20 относится к 5 поколению, но в каждой стране свое требование к перспективному истребителю, потому тыкать в то, что J-20 не дотягивает до 5 поколения глупо, т.к единых требований к 5 поколению нет и быть не может.
          seos
          1. Григорий_45 Сегодня, 15:59
            Цитата: seos
            т.к единых требований к 5 поколению нет и быть не может.

            а как общие требования (если не вдаваться в мелочи):
            - Применение технологий уменьшения заметности (стелс-технологии),
            - более совершенная авионика (АФАР и т.п.)
            - полёт на сверхзвуковых скоростях без использования форсажа;
            - автоматизация управления бортовыми информационными системами, вооружением и системами защиты
            - многофункциональность
            А чтоб сказать, дотягивает J-20 до 5-го или нет - нужно знать его характеристики. Китайские партизаны их не раскрывают
            Григорий_45
      2. starogil Сегодня, 14:40
        ....и тоже с двигателями первой очереди?
        starogil
        1. NEOZ Сегодня, 14:54
          хуже......ал31хх
          NEOZ
    2. сибиралт Сегодня, 14:45
      Долго ли китайцам присвоить любой номер поколению своих самолетов? И это в то время, когда наш С-400 вообще обнулил идею "стелс". lol
      сибиралт
      1. yehat Сегодня, 14:50
        с400 не обнулил идею, скорее даже наоборот
        дистанции, на которых стелсы реально перехватить в реальных условиях в стиле Израиля,
        делают с400 несколько не профильным
        yehat
        1. NEOZ Сегодня, 14:56
          можно подробнее, не улавливаю смысл (к сожалению.... feel )...........
          NEOZ
          1. yehat Сегодня, 15:14
            грамотное использование стелсов, особенно F-22 с системой огибания рельефа,
            делает дистанцию их обнаружения довольно близкой и сопровождение "рваным"
            в этих условиях, их сбивать может только развитая система ПВО
            а С400 - вершина этой пирамиды. И ее возможности как по дальности локации, так и по дальнобойности не будут в полной мере использованы. Плюс ракета не самая легкая и быстрая, более чувствительна к контрмерам (ловушки, маневры, РЭБ и т.п.)
            единственное, что останется актуальным - очень гибкий диапазон высот перехвата.
            почитайте про возможности С400 перехвата удара томагавков по аэродрому в Сирии.
            yehat
            1. NEOZ Сегодня, 15:19
              спасибо! изучу данный вопрос.
              потом доложу о результатах! wink
              NEOZ
            2. Muvka Сегодня, 16:06
              А что может сделать F-22 на низкой высоте?
              Muvka
              1. Vlad.by Сегодня, 17:36
                Вот вот! Цель С-400 именно загнать авиацию на малые высоты, а уж там будут резвиться Панцири, Торы и ствольники.
                Вьетнам-2
                В первом, как это не неожиданно, но больше 70% своих потерь американцы понесли от ствольной артиллерии и пулеметов, а отнюдь не от ЗРК и Мигов.
                Vlad.by
                1. ЗВО Сегодня, 20:54
                  Цитата: Vlad.by
                  Вот вот! Цель С-400 именно загнать авиацию на малые высоты, а уж там будут резвиться Панцири, Торы и ствольники.

                  Угу.
                  Какжи.
                  Дальность обнаружения работающей РЛС Панциря или ТОра - от 50 километров.
                  Дальность обнаружения низколетящей цели Тором либо Панцирем - 4-7 км.
                  Это касается не только американцев - это касается всех ЗРК, ЗРАК.
                  При скоординированном ударе ПРЛР - не жильцы никто. Ни Панцирь. ни ТОР.
                  Если бы вы изучали, как делаются первые удары - то никогда бы не уповали на ПВО.
                  Сотни и тысячи ПРЛР.
                  Цитата: Vlad.by

                  Вьетнам-2
                  В первом, как это не неожиданно, но больше 70% своих потерь американцы понесли от ствольной артиллерии и пулеметов, а отнюдь не от ЗРК и Мигов.

                  Что не помешало амерам всю войну иметь подавлюящее превосходство в воздухе и творить. что хотеть...
                  Бомбить что хотеть и где хотеть.
                  Выжигать фолиантами половину Вьетнама.
                  и т.д.
                  Пусть и потеряли 2 тысячи самолетов.
                  ЗВО
                  1. Мих1974 Сегодня, 22:14
                    Что может сделать чепион мира по шахматам Карпов против Волува или Емельяненко на боксерском ринге? Правильно - ни хрена. Вы сравниваете первую (тогда) мировую экономику с третье разрядной и мо объемам и по технологии. А вот посмотрите Корею где мы серьезно выступили своей авиацией и шо , сильно там американцы "господствовали"? Да что далеко ходить вон "жалкая" КНДР, ПВО у нее просто никакое а матрасы засцали на нее напасть ибо у корейцев есть специальное "противосамолетное" оружие называется Ракета я тербоядерным боезарядом good
                    Мих1974
              2. ЗВО Сегодня, 20:48
                Цитата: Muvka
                А что может сделать F-22 на низкой высоте?


                К примеру подойти на дальность стрельбы ААГРМ...
                Незамеченным.
                ЗВО
            3. Мих1974 Сегодня, 22:10
              Просто изначальный поставлен неправильно и "устаревше" вопрос. ПВО не должно опираться только на наземные средства обнаружения good А вот ужо против ДРЛО у всяких "стелсов" нет никаких шансов. На батарею С-400 над которой "болтается" самолет ДРЛО и перекрестно сканируют и сверху и снизу ни "хряптор" ни тем более "беременный пингвин" не сунется, ну если только у него не приступ суицида lol
              Мих1974
    3. demo Сегодня, 15:46
      " А за ними два гуся?"
      demo
  2. Zaurbek Сегодня, 14:11
    Ну, хорошо, оттянут на себя Ф-35 ...от нас подальше.
    Zaurbek
    1. yehat Сегодня, 14:48
      это на 90% оборонительное вооружение
      так что ничего они не оттянут
      yehat
  3. Letnab Сегодня, 14:13
    Время покажет, насколько аппарат относится к 5-му поколению... Ведь по логике скоро Китай продавать начнет по низким ценам желающим...
    Letnab
    1. фигвам Сегодня, 14:17
      С такими ПГО, ему пятым поколением не стать.
      фигвам
      1. Rokiii Сегодня, 14:22
        как и Су-57 с мотогондолами как у Су-27 smile
        Rokiii
        1. фигвам Сегодня, 15:13
          Цитата: Rokiii
          как и Су-57 с мотогондолами как у Су-27 smile

          А вы что уже видели Су-57, который приняли на вооружение с новыми двигателями?
          А как вам круглый капот ФУ-35?
          Влияние формы капота на ЭПР маленькое, а вот ПГО увеличивает его очень сильно.
          фигвам
          1. Rokiii Сегодня, 15:24
            видел,такие же как и раньше laughing
            не знаю, мне еще не приходилось лицезреть ФУ-35,это новая российская разработка?
            Rokiii
            1. фигвам Сегодня, 15:35
              Цитата: Rokiii
              видел,такие же как и раньше laughing
              не знаю, мне еще не приходилось лицезреть ФУ-35,это новая российская разработка?

              Я смотрю вам одному в мире повезло, даже разработчики не видели принятый на вооружение Су-57, а тем более с новыми двигателями. Изучайте мат.часть, юноша!
              фигвам
              1. Rokiii Сегодня, 16:12
                так уже было же видео как Су-57 рассекает с новым движком(так называемое изделие 30)
                или с принятием на вооружение там что то кардинально поменяется? smile
                Rokiii
                1. фигвам Сегодня, 16:51
                  Rokiii

                  Летал Су-57ЛЛ №052 (лётная лаборатория) с одним новым двигателем у него капотов на движках вообще нету. Повторяю, на Ф-35 капот круглый и как обходятся.
                  фигвам
        2. Григорий_45 Сегодня, 16:02
          Цитата: Rokiii
          как и Су-57 с мотогондолами как у Су-27

          а что не так с мотогондолами Су-57?
          Григорий_45
          1. ЗВО Сегодня, 20:55
            Цитата: Григорий_45
            Цитата: Rokiii
            как и Су-57 с мотогондолами как у Су-27

            а что не так с мотогондолами Су-57?


            Вообще-то, они должны быть закрыты теплозащитными кожухами-капотами.
            ЗВО
      2. Григорий_45 Сегодня, 16:01
        Цитата: фигвам
        С такими ПГО, ему пятым поколением не стать.

        хм.. почему? У "утки" есть ПГО, у нормальной схемы - хвостовое оперение. Как бы ничего не убавилось.
        Григорий_45
        1. фигвам Сегодня, 16:37
          Цитата: Григорий_45
          Цитата: фигвам
          С такими ПГО, ему пятым поколением не стать.

          хм.. почему? У "утки" есть ПГО, у нормальной схемы - хвостовое оперение. Как бы ничего не убавилось.

          Потому что ПГО, это отдельный цельноповоротный узел испытывающий большие перегрузки, поэтому делают его обычно из титана, эта железяка сильно увеличивает фронтальную ЭПР, то есть самолёт в передней полусфере будет сильно заметен. Обратите внимание как это сделали на СУ-57, ПГО плавно переходит в крыло, не выделяясь на общем фоне, чем и удалось снизить заметность.
          фигвам
          1. Герман 4223 Сегодня, 19:27
            Но ведь крыло это тоже силовой элемент,испытывающий сильнейшие чем пго нагрузки,ведь на нём и вес самолёта и оружие ,да и баки обычно тоже там.Никто ведь не говорит что самолёт с крыльями не может быть пятого поколения,всё несколько иначе.
            Герман 4223
          2. Григорий_45 Сегодня, 23:37
            ПГО может быть композитным. Еврофайтер "Тайфун" считают одним из самых малозаметных самолетов 4-го поколения. Отечественный МиГ-1.44 тоже был "уткой".
            На ПАК ФА ПГО незаметно до тех пор, пока не начинает работать - т.е. отклоняться. Кроме того, у самолетов классической схемы имеется хвостовое горизонтальное оперение (как правило цельноповоротное) - оно хотя и частично экранировано крылом, но площадь имеет большую.
            Я, конечно, не авиаинженер, но, наверное, не все так однозначно?
            Григорий_45
    2. Одиссей Сегодня, 14:44
      Цитата: Letnab
      Ведь по логике скоро Китай продавать начнет по низким ценам желающим...

      Нет,J-20 не идет на экспорт.У них у самих потребности большие.
      На экспорт предполагается J-31. А он еще не готов.
      Одиссей
  4. sir_obs Сегодня, 14:13
    любопытно, а первые четыре поколения у них были свои вообще? Или раз, и сразу пятое?
    Или это чисто пятое китайское?
    sir_obs
    1. Wedmak Сегодня, 14:40
      любопытно, а первые четыре поколения у них были свои вообще?

      Ну да, в России купили.
      Wedmak
    2. seos Сегодня, 14:49
      Прочитай статью сверху - узнаешь fool
      seos
  5. Alexey-74 Сегодня, 14:13
    Сами создали и приняли на вооружение истребители 5 го поколения, сами же закупают у нас Су-35С....да и вообще пусть докажут, что их самолет 5 -го поколения............а заявлять можно что угодно....
    Alexey-74
    1. Одиссей Сегодня, 14:51
      Цитата: Alexey-74
      сами же закупают у нас Су-35С

      Полк взять задешево,посмотреть двигатели-почему бы и нет...
      Если бы F-35 или J-20 продавались за такую цену,нам бы тоже не помешало их купить.Но,увы,не продают...
      Одиссей
      1. Bongo Сегодня, 15:27
        Цитата: Одиссей
        Полк взять задешево,посмотреть двигатели-почему бы и нет...

        Скорей всего немногочисленные Су-35 заменят выработавшие свой ресурс Су-27СК на авиабазе "Диксин" в китайском центре боевой подготовки.
        Bongo
        1. twviewer Сегодня, 18:36
          Скорей всего немногочисленные Су-35 заменят выработавшие свой ресурс Су-27СК на авиабазе "Диксин" в китайском центре боевой подготовки.

          на су35 они уже в южно-китайском на свеженамытых базах тренируются, недавно был официальный репортаж
          twviewer
  6. Kurare Сегодня, 14:13
    Eсли честно, уродец он у них какой-то получился. С разных проектов (1.44; F-35; F-22) содрали и слепили воедино.
    Kurare
    1. Rokiii Сегодня, 14:25
      тут все зависит от ракурса,с некоторых он выглядит весьма недурно)


      Rokiii
      1. Incvizitor Сегодня, 14:53
        Мне наш больше нравился...

        Как то поопрятнее и посимпатичнее.
        Incvizitor
      2. Мих1974 Сегодня, 22:22
        Странно он выглядит no . Я конечно полный дилетант, но даже мне видно что он скорее бомбер напомианет. Посмотреть бы его "на виражах", ибо хотя ПГО и способствует "вертлявости" но уж больно он смотрится "тяжелым". Тут за эталон можно взять "сушки" от 27 до 35, у которых потрясающая даже внешняя грация и плавность. А эта "химера" хоть и "вобрала в себя "от достаточно хороших самолетов, но не факт что это сделало ее лучше.
        По любому - нужно дождатся и посмотреть чего китайцы на ЭТОМ налетают. wink
        Мих1974
  7. unignm Сегодня, 14:27
    чайники те ещё брехуны
    unignm
  8. ioan-e Сегодня, 14:32
    Сдается мне приняли, потому что в Китае закончились все напильники - допиливать больше нечем! laughing
    ioan-e
  9. loginovich Сегодня, 14:42
    Международные эксперты отмечают, что китайский истребитель на деле, вероятнее всего, не дотягивает до того, чтобы относиться к полноценному пятому поколению.
    Бой покажет.
    loginovich
  10. Lone gunman Сегодня, 14:47
    Ну хоть у кого-то праздник...а машинка Владимира Владимировича Погосяна только 27 году будет, так сообщают некоторые СМИ...
    http://bmpd.livejournal.com
    Lone gunman
  11. Одиссей Сегодня, 14:48
    Поскольку самолет был принят еще в прошлом году,эта теле- новость может означать либо выход информации на официальный уровень,либо передачу серийных бортов уже в строевые полки.
    Вероятнее всего -первое.
    Одиссей
    1. Bongo Сегодня, 15:29
      Цитата: Одиссей
      Вероятнее всего -первое.

      Сложный вопрос, но судя по всему два десятка J-20 в КНР уже построили.
      Bongo
    2. Григорий_45 Сегодня, 16:06
      Цитата: Одиссей
      Поскольку самолет был принят еще в прошлом году,эта теле- новость может означать либо выход информации на официальный уровень,либо передачу серийных бортов уже в строевые полки.

      Второе. J-20 уже участвовали в реальных учениях. "Китайская армия осваивает новейшие стелс-истребители. ВВС Китая провели первые учения, в которых были задействованы самолёты Chengdu J-20."
      https://topwar.ru/133899-vvs-kitaya-proveli-pervy
      e-ucheniya-s-uchastiem-stels-istrebiteley.html
      Григорий_45
      1. svp67 Сегодня, 16:08
        Цитата: Григорий_45
        ВВС Китая провели первые учения, в которых были задействованы самолёты Chengdu J-20."

        А кто то даст ответ, а чем вооружены китайские "стелсы"? Они уже показали возможности своего "стелса" по применению оружия?
        svp67
        1. Григорий_45 Сегодня, 16:21
          Это ж китайские красные коммунисты. Из них слова не вытянешь. Летали, и все тут.
          А смысл комментария был в том, что это не китайский укрякалки, а самолет уже в частях и строевые пилоты его осваивают.
          Честно говоря, не совсем понял Ваш посыл:
          Цитата: svp67
          Они уже показали возможности своего "стелса" по применению оружия?

          Что же касается
          Цитата: svp67
          чем вооружены китайские "стелсы"

          то говорят, что 30-мм пушка и 8 узлов подвески в двух отсеках для УР большой дальности PL-15 (типа нашей Р-37) и PL-12 (китайский аналог американской AIM-120 AMRAAM)
          Григорий_45
          1. svp67 Сегодня, 16:29
            Цитата: Григорий_45
            говорят, что 30-мм пушка и 8 узлов подвески в двух отсеках для УР большой дальности PL-15 (типа нашей Р-37) и PL-12 (китайский аналог американской AIM-120 AMRAAM)

            А пуски показывали?
            svp67
            1. Григорий_45 Сегодня, 16:53
              Цитата: svp67
              А пуски показывали?

              Вы сами то как считаете? Самолет принимают на вооружение после проведения всего цикла испытаний, в т.ч. и на применение оружия.
              Летом 2016 в ряде репортажей китайского телевидения CCTV отмечалось, что на самолетах J-20 проходят испытания новые образцы вооружения, в т.ч. проводятся пуски новейших ракет "воздух–воздух" большой дальности типа PL‑15
              Если Вам не показали видеоролик - то да, это "веский" повод не верить. Китайцы вообще мало что о своей технике говорят, еще меньше - показывают. И правильно делают (нам бы так же стоило).
              Григорий_45
              1. svp67 Сегодня, 17:00
                Цитата: Григорий_45
                Китайцы вообще мало что о своей технике говорят, еще меньше - показывают.

                С этим самолетом НЕ ТОТ СЛУЧАЙ. Китайцы его отчаянно рекламируют...
                svp67
                1. Григорий_45 Сегодня, 18:00
                  Цитата: svp67
                  Китайцы его отчаянно рекламируют

                  С чего бы? Самолет J-20 исключительно для ВВС НОАК. Истребитель для экспортных поставок - J-31
                  Григорий_45
                  1. svp67 Сегодня, 18:09
                    Цитата: Григорий_45
                    С чего бы?

                    С того, что бы показать мощь своей армии и промышленности.
                    svp67
                    1. Григорий_45 Сегодня, 18:38
                      Цитата: svp67
                      С того, что бы показать мощь своей армии и промышленности.

                      lol тяжелый случай) Ну показали - вот, приняли на вооружение новый самолет, провели учения. Щас бум как сосиски их штамповать. Кому надо - тот намек понял.
                      Теперь за ваше
                      Цитата: svp67
                      Китайцы его отчаянно рекламируют.

                      Приведите ка мне его характеристики, очень желаю просветиться! Раз китайцы ничего не скрывают, а усиленно пиарят самолет. Смелее - по движкам, по БРЭО (РЛС интересует), ЭПР какая, скорость, дальность - вообще все)) Вы просто находка для меня (да и не только - другим, думаю, тоже будет интересно узнать известное только Вам) - счас все пробелы по J-20 будут восполнены)
                      По J-20 инфы в разы меньше, чем по Су-57 - но Вы дерзните!
                      Григорий_45
                      1. Мих1974 Сегодня, 22:25
                        ￼ тяжелый случай) Ну показали - вот, приняли на вооружение новый самолет, провели учения. Щас бум как сосиски их штамповать.

                        Простите а наши "сосисочно делительные " заводы в курсе? А то случится у нас "заминка" и будут они летать "в ангарах". lol
                        Мих1974
  12. Paul Zewike Сегодня, 15:03
    Еще и четвертое не освоили, а туда же :).
    Paul Zewike
    1. Viktor.12.71 Сегодня, 15:15
      Chengdu J-10? За 10 лет поставили 300 единиц в ВВС Китая. Израильские корни и наши учителя ЦАГИ и ОКБ МиГ помогли китайцам сократить отставание как минимум на 20 лет.
      Viktor.12.71
  13. Azazelo Сегодня, 15:13
    То есть у китайцев появилась полноценная информационная система 5го поколения и они научились делать авиадвигатели лучше чем Россия?? о_О. Ну ну.
    Azazelo
    1. ЗВО Сегодня, 21:05
      Цитата: Azazelo
      То есть у китайцев появилась полноценная информационная система 5го поколения и они научились делать авиадвигатели лучше чем Россия?? о_О. Ну ну.


      Через 3-5 лет у них будет полноценный двигатель для самолета 5 поколения.
      ЗВО
      1. Мих1974 Сегодня, 22:28
        Рекомендую найти видео "технологии 2.0" про как делаются лопатки для таких двигателй (в них вся проблема китайцев). Лично я после этого видео уверовал в шаманство и "танцы с бубном". У меня тех образование, но даже осознать ТО о чем в этом видео я как ни пытался не смог. А когда смотришь КАК рассказывает об этом процесса женщина спец - такое ощущение что общаешся с человеком "за гранью", которому реально открылось какое то запредельное знание. belay good

        Зацените. good
        Мих1974
      2. Мих1974 Сегодня, 22:47
        Пересмотрел видео еще раз belay ну прям реальное воплощенеи поговорки "на любую хитрую анус, у нас найдет пенис с левой резьбой". good bully Вот что угодно говорите, но ТАКОЕ нельзя описать ни в тех.документации ни в чем другом. Тут надо заводы покупать сразу со всеми специалистами и годами у них учиться и проникаться этим алхимическим премудростям.
        Мих1974
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