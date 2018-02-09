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На прошедшем параде КНДР продемонстрировала некоторые новинки
В минувший четверг на военном параде в Пхеньяне в честь 70-летия образования Корейской народной армии были продемонстрированы новинки военной промышленности КНДР, пишет "Вестник Мордовии"
Военный эксперт Юрий Лямин обратил внимание на то, что вместе с уже известными межконтинентальными баллистическими ракетами "Хвасон-15", "Хвасон-14" и комплексами средней дальности показали также совершенно новый оперативно-тактический ракетный комплекс.
Среди самоходной артиллерии новинок не было. Присутствовали основные боевые танки "Сонгун-915". Эти боевые машины прозвали "комбайнами смерти" - за установленные на их башни многочисленные образцы вооружения, вроде ПТУР "Bulsae-3" и дистанционно управляемых модулей с двумя автоматическими гранатометами.
Специалисты также отметили модернизированный вариант самоходного зенитного комплекса "Стрела-10". Данный ЗРК получил новые ракеты "земля-воздух".
Военный эксперт Юрий Лямин обратил внимание на то, что вместе с уже известными межконтинентальными баллистическими ракетами "Хвасон-15", "Хвасон-14" и комплексами средней дальности показали также совершенно новый оперативно-тактический ракетный комплекс.
Это уже не северокорейская копия "Точки", а что-то более совершенное. Пока даже не известно название этого нового ОТРК КНДР- отметил он.
Среди самоходной артиллерии новинок не было. Присутствовали основные боевые танки "Сонгун-915". Эти боевые машины прозвали "комбайнами смерти" - за установленные на их башни многочисленные образцы вооружения, вроде ПТУР "Bulsae-3" и дистанционно управляемых модулей с двумя автоматическими гранатометами.
Специалисты также отметили модернизированный вариант самоходного зенитного комплекса "Стрела-10". Данный ЗРК получил новые ракеты "земля-воздух".
Использованы фотографии: imp-navigator.livejournal.com
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