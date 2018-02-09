23:44 09 февраля
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На прошедшем параде КНДР продемонстрировала некоторые новинки

В минувший четверг на военном параде в Пхеньяне в честь 70-летия образования Корейской народной армии были продемонстрированы новинки военной промышленности КНДР, пишет "Вестник Мордовии"

Военный эксперт Юрий Лямин обратил внимание на то, что вместе с уже известными межконтинентальными баллистическими ракетами "Хвасон-15", "Хвасон-14" и комплексами средней дальности показали также совершенно новый оперативно-тактический ракетный комплекс.

На прошедшем параде КНДР продемонстрировала некоторые новинки



Это уже не северокорейская копия "Точки", а что-то более совершенное. Пока даже не известно название этого нового ОТРК КНДР
- отметил он.

Среди самоходной артиллерии новинок не было. Присутствовали основные боевые танки "Сонгун-915". Эти боевые машины прозвали "комбайнами смерти" - за установленные на их башни многочисленные образцы вооружения, вроде ПТУР "Bulsae-3" и дистанционно управляемых модулей с двумя автоматическими гранатометами.



Специалисты также отметили модернизированный вариант самоходного зенитного комплекса "Стрела-10". Данный ЗРК получил новые ракеты "земля-воздух".

Использованы фотографии: imp-navigator.livejournal.com
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Комментарии 36

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  1. svp67 Сегодня, 14:48
    Вот смотришь на "новую" корейскую технику и понимаешь, что где то наша контрразведка явно не доработала...
    svp67
    1. Стропорез Сегодня, 14:57
      Цитата: svp67
      Вот смотришь на "новую" корейскую технику и понимаешь, что где то наша контрразведка явно не доработала...

      laughing Коллега, ну КНДР нам же не угрожает.
      Стропорез
      1. НасРать Сегодня, 15:09
        Цитата: Стропорез

        laughing Коллега, ну КНДР нам же не угрожает.

        Скорее мы догадываемся, что КНДР нам не угрожает....
        А как просмотреть их любовь к России?
        НасРать
        1. Kars Сегодня, 15:20
          А смысл КНДР против России ?лично я не вижу какую пользу РФ приносят санкции против КНДР?Крым все равно не признают и санкции не снимут.
          Kars
          1. Стропорез Сегодня, 15:34
            Цитата: Kars
            А смысл КНДР против России ?лично я не вижу какую пользу РФ приносят санкции против КНДР

            Коллега, Вы совершенно правы, никакой пользы, от слова совсем.
            Стропорез
          2. НасРать Сегодня, 15:39
            Цитата: Kars
            лично я не вижу какую пользу РФ приносят санкции против КНДР?

            Вот и где ж тут живет любовь КНДР к России?
            НасРать
          3. svp67 Сегодня, 19:51
            Цитата: Kars
            лично я не вижу какую пользу РФ приносят санкции против КНДР?Крым все равно не признают и санкции не снимут.

            А тут не стоит смешивать одно с другим. Корея ядерно-ракетная нам ТОЧНО не нужна. Да и надо как то КНДР чуть от Китая оторвать, да к нам лицом повернуть, что бы использовать этот процесс к себе на пользу. Вот России совсем не помешает трубопроводы через КНДР в РК
            svp67
            1. Kars Сегодня, 21:59
              Типа если у КНДР не будет ядерного оружия Россия ее защитит от нападения США.как Югославию?
              Kars
        2. Черный_Ватник Сегодня, 15:51
          Зачем сразу любить? Россию должны любить россияне. Достаточно того что КНДР на различных ООНовских терках не выступает против России.
          В 2014 Ын поддержал Россию в вопросе по Крыму.
          В 2017 на резолюции инициированной незалежными, КНДР так же встала на сторону России. Этого достаточно.
          Черный_Ватник
      2. Гигант мысли Сегодня, 15:34
        Молодцы северокорейцы, время даром не теряют, готовятся отражать американскую агрессию.
        Гигант мысли
    2. leshiy076 Сегодня, 17:36
      А может наоборот, сработала как положено?
      leshiy076
    3. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 18:31
      А что именно не доработала?))
      Генерал Песчаных Карьеров
      1. svp67 Сегодня, 19:53
        Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
        А что именно не доработала?))

        А не находите некое сходство корейской "машинка" с этой

        Вот интересно как по корейски звучит имя Александр?
        Имя Искандер – это арабский вариант произношения мужского имени Александр, которое в переводе означает «защитник».
        svp67
        1. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 21:59
          Эммм, ну и что? Похожи. Внешне. Но это не повод бить в набат smile
          Например, танки всего мира, так или иначе похожи друг на друга, и ничего)))
          Генерал Песчаных Карьеров
        2. Kars Сегодня, 22:01
          Не думаю что есть что то кроме сходства.поставили две точки на одно шасси.
          Kars
  2. КВУ-НСвД Сегодня, 14:54
    Это уже не северокорейская копия "Точки", а что-то более совершенное. Пока даже не известно название этого нового ОТРК КНДР
    и в чём автор усмотрел явные усовершенствования ? Я по фотке кроме осовремененого вида шасси ничо не увидел , а Точек-У в соседней бригаде и на полигоне в своё время насмотрелся . Так... лишь бы брякнуть
    КВУ-НСвД
    1. просто экспл Сегодня, 15:04
      на ПУ 2 ОТР , так что если и похоже , то не на точку , а на искандер .
      просто экспл
      1. КВУ-НСвД Сегодня, 15:13
        Крышки ракетного отсека отодвинутые вижу . Приподнятую ракету вижу . Две ракеты хоть убейте не вижу hi
        КВУ-НСвД
        1. seos Сегодня, 15:23
          Сходите к окулисту - скажите что за место 2х ракет видите только одну.... он вам поможет!
          seos
          1. КВУ-НСвД Сегодня, 15:30
            Я вижу две УСТАНОВКИ и в каждой по ОДНОЙ ракете , а у Вас альтернативный взгляд на вещи ?
            КВУ-НСвД
            1. DarkMatter Сегодня, 16:04
              Фото не слишком удачное просто.
              Пожалуйста


              DarkMatter
              1. КВУ-НСвД Сегодня, 16:07
                Вы правы .Признаю , был не прав
                КВУ-НСвД
            2. внук Перуна Сегодня, 16:13
              На ближней установке четко видны ДВЕ ракеты.
              внук Перуна
  3. bazzbazz Сегодня, 15:11
    Увеличили дальность на 100км, вот и новое оружие! Но молодцы, не дают западу расслабиться!
    bazzbazz
  4. ALEA IACTA EST Сегодня, 15:58
    Даже у сомалийских пиратов есть более соответствующая времени техника.
    ALEA IACTA EST
    1. bazzbazz Сегодня, 16:14
      Можно пример пожалуйста?
      bazzbazz
  5. МИХАН Сегодня, 17:33
    Ну теперь КНДР будут явно призовые места занимать на Олимпиаде... laughing !
    Россию растоптали и унизили..
    А я рад за братский корейский народ ! Нам есть ,чему у них поучиться.. Это форпост фактически на Дальнем востоке против наглосаксов !
    МИХАН
    1. assa67 Сегодня, 19:47
      надо предложить Корее войти в состав РФ
      Цитата: Kars
      Крым все равно не признают и санкции не снимут.

      ....и вместо азиатских,далеко не дружественных нам гастробайтеров,появятся миллионы трудолюбивых,дисциплинированных россиян....
      assa67
      1. МИХАН Сегодня, 20:05
        Цитата: assa67
        надо предложить Корее войти в состав РФ

        Им это не нужно , зря ехидничаете.. hi
        Цитата: assa67
        ....и вместо азиатских,далеко не дружественных нам гастробайтеров,появятся миллионы трудолюбивых,дисциплинированных россиян....

        А почему бы и нет ..? Приехали, построили, уехали ... hi (все четко и дисциплинировано )
        Это не наши "бывшие" наглые , которые привыкли , что им мы должны и криминал жуткий.. negative
        МИХАН
        1. assa67 Сегодня, 20:10
          Цитата: МИХАН
          Им это не нужно , зря ехидничаете..

          даже и не думал!...мы предоставляем им защиту от гегемона,а они входят в РФ в качестве автономии,ну или как Белорусь,союзным государством...
          assa67
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