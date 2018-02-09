На прошедшем параде КНДР продемонстрировала некоторые новинки

Это уже не северокорейская копия "Точки", а что-то более совершенное. Пока даже не известно название этого нового ОТРК КНДР

В минувший четверг на военном параде в Пхеньяне в честь 70-летия образования Корейской народной армии были продемонстрированы новинки военной промышленности КНДР, пишет "Вестник Мордовии"Военный эксперт Юрий Лямин обратил внимание на то, что вместе с уже известными межконтинентальными баллистическими ракетами "Хвасон-15", "Хвасон-14" и комплексами средней дальности показали также совершенно новый оперативно-тактический ракетный комплекс.- отметил он.Среди самоходной артиллерии новинок не было. Присутствовали основные боевые танки "Сонгун-915". Эти боевые машины прозвали "комбайнами смерти" - за установленные на их башни многочисленные образцы вооружения, вроде ПТУР "Bulsae-3" и дистанционно управляемых модулей с двумя автоматическими гранатометами.Специалисты также отметили модернизированный вариант самоходного зенитного комплекса "Стрела-10". Данный ЗРК получил новые ракеты "земля-воздух".