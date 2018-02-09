23:42 09 февраля
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

Спецназ СБУ проводит операцию по очередному задержанию Саакашвили

Из Киева приходят сообщения о том, что в ходе спецоперации задержан бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. Задержание Саакашвили проводится бойцами отряда специального назначения СБУ. О задержании оппозиционного политика на Украине сообщает нардеп ВРУ Игорь Луценко. Из заметки Луценко в Фейсбуке:
Хроники маразма. Сегодня Саакашвили задержан группой «Альфа». Возможно, другим спецподразделением.


Задержание бывшего грузинского президента, выступающего с критикой действующих украинских властей, произошло в отеле Fairmont Grand. Такую информацию общественности предоставляет соратник Саакашвили по так называемому «Руху новых сил» Давид Сакварелидзе.

Напомним, что ранее на Украину из Тбилиси поступил запрос на экстрадицию Саакашвили. В Грузии его обвиняют в совершении целого ряда преступлений, включая злоупотребление полномочиями во время разгона протестного митинга в центре грузинской столицы.


Спецназ СБУ проводит операцию по очередному задержанию Саакашвили


Несколько минут назад на странице Саакашвили в Фейсбуке появилось видео из отеля Fairmont Grand, в котором соратник экс-губернатора Одесской области заявляет, что в номер, где проживает Саакашвили, проследовали спецназовцы в бронежилетах и с оружием. Заявлено, что в центре Киева объявлен сбор тех, кто поддерживает Саакашвили, чтобы вновь попытаться отбить его у СБУ, как это однажды уже бывало.

Использованы фотографии: Фейсбук
17

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 29

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. 210окв Сегодня, 16:32
    В сортире наверное прятался..Ждём очередного негодования "секты свидетелей Мишико" и очередного освобождения..
    210окв
    1. МИХАН Сегодня, 16:36
      Надо бы бронетехнику привлекать , этого крысеныша просто так не взять..хе хе
      Ну клоуны госдеповские.. wassat
      МИХАН
      1. сибиралт Сегодня, 16:55
        Вна Украине политической клоунадой дирижируют США. Нужно было бы арестовать Мишико, хватило бы одного полицейского наряда с наручниками из Грузии. lol
        сибиралт
        1. Тралл Сегодня, 19:13
          Цитата: сибиралт
          Вна Украине политической клоунадой дирижируют США.

          Без благословения святого Джавелина Мишку Грузинчика не одолеть! smile
          Тралл
      2. Гигант мысли Сегодня, 16:55
        Цирк уехал, а клоуны остались, опять шоу завертелось, чтобы киевляне не скучали.
        Гигант мысли
    2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 16:39
      В сортире наверное прятался..

      Галстуки поди там жует...неблагодарное это дело ...таскать его то из сортира ...то по крышам...разносторонняя личность...актерских талантов у него немерено...жаль будет если его утопят в сортире.
      Тот же ЛЕХА
      1. 210окв Сегодня, 16:53
        Ага..И галстук у него в виде рулона туалетной бумаги..
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        В сортире наверное прятался..

        Галстуки поди там жует...неблагодарное это дело ...таскать его то из сортира ...то по крышам...разносторонняя личность...актерских талантов у него немерено...жаль будет если его утопят в сортире.
        210окв
    3. Диванный Хенераль Сегодня, 16:40
      та не... все просто: хлеба и зрелищ. посчитали затраты на майдан и гонорар мишки - пришли к выводу, что мишка дешевле - вот и развлекают публику...
      Диванный Хенераль
    4. влад66 Сегодня, 16:43
      Задержание бывшего грузинского президента, выступающего с критикой действующих украинских властей, произошло в отеле Fairmont Grand.

      А на крышу полезет?вот прошлое задержание Карлессона fellow fellow
      влад66
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 16:55
        smile
        Посчитал целых девять крепких бугаев тащили этого кадра...анекдот...
        Тот же ЛЕХА
        1. Офицер запаса Сегодня, 17:03
          Задержание на крыше – вообще просто шедевр голливудского режиссера! Прямо-таки Карлсона повязали. Нефиг хозяйское варенье тырить.
          У меня такое впечатление, что американское и украинское ТВ на этом хорошие деньги делают, так что в скором времени все эти истории вряд ли закончатся. Раз уж начали снимать Санта-Барбару – так придерживайтесь законов жанра. 500 серий – не меньше!
          Офицер запаса
      2. Подрезчик Сегодня, 17:39
        Политики-клоуны, власть-обезьянник, армия-голодранцы, которым меняют береты и приветствия, вместо того, чтобы улучшить довольствие, актеры (драматурги)-военные эксперты...
        Умалишенная страна, и прежде всего власть... fool
        Подрезчик
    5. birs Сегодня, 16:45
      В машину - в самолет - в Тбилиси, и станет ему не до Украины, хотя бы какое-то время
      birs
      1. Черный_Ватник Сегодня, 16:48
        А нам оно надо?) Я за то, чтобы Миша продолжал развлекать нас своими номерами)
        Черный_Ватник
        1. oldseaman1957 Сегодня, 16:55
          Цитата: Черный_Ватник
          Я за то, чтобы Миша продолжал развлекать нас своими номерами)
          - Может грохнет его при задержании укроспецназ за организацию расстрела подземной сотни. Со снайперами-то грузинскими Миша подсуетился!
          oldseaman1957
    6. san4es Сегодня, 17:11
      Цитата: 210окв
      В сортире наверное прятался...

      hi ...Да он всё больше по чердакам
      san4es
    7. антивирус Сегодня, 21:29
      какой ужасный тоталитарный режим мы взрастили за 25 лет.
      Боятся галстукоеда.
      Чем в Кремле все эти годы занимались?
      просто своего человека поставить на царство без вариантов-- и не хватило ума
      антивирус
  2. vfqjh Сегодня, 16:39
    Да .... Уж... Тяжело бороться с глистами .
    vfqjh
  3. taiga2018 Сегодня, 16:44
    шо?опять!?
    taiga2018
  4. CentDo Сегодня, 16:45
    акую информацию общественности предоставляет соратник Саакашвили по так называемому «Руху новых сил» Давид Сакварелидзе

    Еще один коренной украинец? У меня такое ощущение, что там украинцев нет ни во власти, ни в опозиции. И это при том, что и те, и другие опираются на различные общества националистов. Шарики за ролики заходят.
    CentDo
    1. Alexey RA Сегодня, 16:53
      Цитата: CentDo
      Еще один коренной украинец? У меня такое ощущение, что там украинцев нет ни во власти, ни в опозиции.

      Ну Вы же помните комменты к ссоре Авакова и Саакашвили на заседании:
      Армянин и грузин на русском языке поспорили, кто из них больший украинец.
      "Вали из моей страны!"- сказал армянин грузину на русском языке, находясь на Украине.
      Alexey RA
  5. лысова Сегодня, 16:50
    Ну ни как не могут определиться, всё команды ждут. Хотели бы, а он там многим поперёк горла - давно бы шлёпнули или задержали. Возможности море было.
    лысова
  6. svp67 Сегодня, 17:03
    Да уж..."Богатые не только плачут", но и завидуют, ТАКОЙ СЮЖЕТ для продолжения "мыльной оперы"....
    svp67
  7. FalconD Сегодня, 17:07
    На сколько беспомощна "власть" в незалэжной!!! Политические импотенты! Одного единственного клоуна не могут повязать...хозяева не велят
    Вот и вся их незалэжность!
    FalconD
  8. ul_vitalii Сегодня, 17:13
    Хоть бы кто-нибудь перестарался, да голову ему свернул.
    ul_vitalii
    1. oldzek Сегодня, 18:13
      не надо,не надо.в смысле не надо подсказывать тем кто и так страстно мечтает о сем.
      oldzek
  9. kafa Сегодня, 18:40
    Два бойца СБУ стоят в полной бооевой выкладке
    - Мыкола, это кто там на площади гарцует?
    - А, да это неуловимый Михо.
    - Что, его реально никто поймать не может?
    - Да кому он нужен-то?!
    kafa
  10. андрон-30 Сегодня, 18:52
    кудой только смотрит голливуд , это- же не терминатор просто термотрактор какой-то (хотя на деле ссыкун ещё тот,Южная Осетия и тд. ) всякий раз ловят его всем санитарным составам всех супер сил психбольнички "украина" и всякий раз облом , тут либо главврача менять надо , либо закрывать эту багадельню .
    андрон-30
  11. assa67 Сегодня, 19:10
    группа"альфа"....чего авиацию не привлекли,и флот...как говорится:.лечиться,лечиться и ,еще раз ,лечиться....
    assa67
Картина дня