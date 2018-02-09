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Спецназ СБУ проводит операцию по очередному задержанию Саакашвили
Из Киева приходят сообщения о том, что в ходе спецоперации задержан бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. Задержание Саакашвили проводится бойцами отряда специального назначения СБУ. О задержании оппозиционного политика на Украине сообщает нардеп ВРУ Игорь Луценко. Из заметки Луценко в Фейсбуке:
Задержание бывшего грузинского президента, выступающего с критикой действующих украинских властей, произошло в отеле Fairmont Grand. Такую информацию общественности предоставляет соратник Саакашвили по так называемому «Руху новых сил» Давид Сакварелидзе.
Напомним, что ранее на Украину из Тбилиси поступил запрос на экстрадицию Саакашвили. В Грузии его обвиняют в совершении целого ряда преступлений, включая злоупотребление полномочиями во время разгона протестного митинга в центре грузинской столицы.
Несколько минут назад на странице Саакашвили в Фейсбуке появилось видео из отеля Fairmont Grand, в котором соратник экс-губернатора Одесской области заявляет, что в номер, где проживает Саакашвили, проследовали спецназовцы в бронежилетах и с оружием. Заявлено, что в центре Киева объявлен сбор тех, кто поддерживает Саакашвили, чтобы вновь попытаться отбить его у СБУ, как это однажды уже бывало.
Хроники маразма. Сегодня Саакашвили задержан группой «Альфа». Возможно, другим спецподразделением.
Задержание бывшего грузинского президента, выступающего с критикой действующих украинских властей, произошло в отеле Fairmont Grand. Такую информацию общественности предоставляет соратник Саакашвили по так называемому «Руху новых сил» Давид Сакварелидзе.
Напомним, что ранее на Украину из Тбилиси поступил запрос на экстрадицию Саакашвили. В Грузии его обвиняют в совершении целого ряда преступлений, включая злоупотребление полномочиями во время разгона протестного митинга в центре грузинской столицы.
Несколько минут назад на странице Саакашвили в Фейсбуке появилось видео из отеля Fairmont Grand, в котором соратник экс-губернатора Одесской области заявляет, что в номер, где проживает Саакашвили, проследовали спецназовцы в бронежилетах и с оружием. Заявлено, что в центре Киева объявлен сбор тех, кто поддерживает Саакашвили, чтобы вновь попытаться отбить его у СБУ, как это однажды уже бывало.
Использованы фотографии: Фейсбук
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