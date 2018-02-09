23:44 09 февраля
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Полпред президента раскрыл ложь Пентагона о российских вертолетах

В Москве считают, что Вашингтон хочет создать препятствия для российско-афганского военно-технического сотрудничества. Об этом сообщил спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов.

К сожалению, такие попытки имеют место
— приводит «Интерфакс-АВН» его слова

Полпред президента раскрыл ложь Пентагона о российских вертолетах



Кабулов также отметил, что Пентагон сознательно искажал информацию о российских вертолетах и называл неверную цену при обсуждении плана развития ВВС Афганистана до 2023 года.

Недавно стало известно, что при обсуждении в сенате упомянутой программы Минобороны США сознательно завысило данные о стоимости новых российских вертолетов класса "Ми" и исказило информацию о их летных характеристика
— указал он.

Кабулов пояснил, что программу, предусматривающую замену всей российской авиатехники на американскую, Вашингтон утвердил в июне 2017 года.

При этом зачастую их бывшие в эксплуатации машины заметно уступают нашим по технико-эксплуатационным параметрам
— добавил чиновник.

В ноябре 2017 года в Минобороны Афганистана заявляли, что больше не нуждаются в российских вертолетах, поскольку их теперь поставляют из стран-членов НАТО. В то же время Кабулу все еще требуется обслуживание уже имеющихся в эксплуатации машин.

На тот момент Национальный воздушный корпус Афганистана располагал 11 ударными Ми-35 и 82 многоцелевыми Ми-17, 30 из которых были поставлены Россией по контракту с США. В будущем планируется пересадить афганских военных на американские Sikorsky UH-60 Black Hawk.

Использованы фотографии: http://warweapons.ru/
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Комментарии 49

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  1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 16:42
    Пентагон сознательно искажал информацию о российских вертолетах и называл неверную цену при обсуждении плана развития ВВС Афганистана до 2023 года.


    Ничего не понял what ...кто заказчик Пентагон или правительство Афганистана?
    Тот же ЛЕХА
    1. Диванный Хенераль Сегодня, 16:43
      ну они свой % накинули...
      Диванный Хенераль
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 16:44
        ну они свой % накинули...


        На кого? what
        Тот же ЛЕХА
    2. КВУ-НСвД Сегодня, 16:48
      Ничего не понял what ...кто заказчик Пентагон или правительство Афганистана?
      А Вы усматриваете разницу ? Инициатива заказа и оплата из США . Теперь решили двигать ночных ястребов
      КВУ-НСвД
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 16:53
        Инициатива может в одинаковой мере происходить и от афганцев...но в стране сейчас хозяйничают американцы они же и управляют этим процессом.
        Тот же ЛЕХА
      2. Ин100грамм Сегодня, 20:11
        Цитата: КВУ-НСвД
        Инициатива заказа и оплата из США

        Совершенно верно. На медне в конгрессе обсуждали возможность закупки наших вертушек за амерские фантики
        Ин100грамм
    3. Хагалаз Сегодня, 16:48
      Вот именно. Если деньги даёт Пентагон, то в общем-то вправе иметь за них всё что угодно. Если платит правительство Афганистана, кровными афганским, то это другая песня.
      Хагалаз
      1. Гигант мысли Сегодня, 16:53
        Всем уже известно, что Пентагону соврать, что два пальца обасфальт.
        Гигант мысли
    4. Alexey RA Сегодня, 16:49
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      кто заказчик Пентагон или правительство Афганистана?

      Всё просто: заказчик - правительство Афганистана. Но деньги выделяются Пентагоном - по одной из программ.
      Alexey RA
      1. Хагалаз Сегодня, 16:58
        В таком случае американцы могли бы и не париться выдумывая причины, а выделять средства с условием целевого использования.
        Хагалаз
    5. FalconD Сегодня, 16:57
      США закупили у России для Афганистана...этакий диллер
      FalconD
    6. сибиралт Сегодня, 17:00
      О чем спорят конкретно торгаши пушками, мы никогда не узнаем. Тут только прибыль и интересы.winked
      сибиралт
    7. влад66 Сегодня, 17:04
      На тот момент Национальный воздушный корпус Афганистана располагал 11 ударными Ми-35 и 82 многоцелевыми Ми-17, 30 из которых были поставлены Россией по контракту с США. В будущем планируется пересадить афганских военных на американские Sikorsky UH-60 Black Hawk

      Раньше уже задумывали,еще при Обезьяныче.
      Пентагон откажется от закупки у России вертолетов Ми-17. Об этом на днях сообщили информагентства со ссылкой на инициативную группу членов Конгресса США.Отмечается, что афганские вооруженные силы пересядут на американские Sikorsky UH-60A Black Hawk («Чёрный ястреб»). В Афганистан будут доставлены 53 вертолета UH-60, которые сейчас эксплуатируются американской армией, а вместо них ВС США получат последнюю модификацию вертолета Black Hawk UH-60M. Сенатор Блюменталь назвал решение «давно назревшим шагом».После усилий сенатора Ричарда Блюменталя, сенатора Криса Мерфи и депутата Палаты представителей Розы Делауро Министерство обороны намерено покончить с зависимостью от сделанных в России вертолетов, использовавшихся для афганских сил национальной обороны и безопасности. Минобороны намерено перейти на сделанные в штате Коннектикут вертолеты Black Hawk, — говорилось в заявлении членов Конгресса от Коннектикута, которые ссылаются на решение Пентагона.

      Полностью тут:https://svpressa.ru/war21/article/161034/
      hi
      влад66
    8. svp67 Сегодня, 17:09
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      ..кто заказчик Пентагон или правительство Афганистана?

      Кто девушке платит, тот её и танцует.... Если Афганистан находится под оккупацией и все под контролем США, то и ответ понятен
      svp67
    9. andrewkor Сегодня, 17:09
      По требованию Афганистана в рамках военной помощи США закупали Ми в России.В Конгрессе вони было до небес.Видать подкупили кое кого из МО Афганистана тот и выступил с этой инициативой. На ВО этот "спец"уже обсуждался.
      Т
      andrewkor
    10. Horst78 Сегодня, 18:46
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      кто заказчик

      Пентагон. Т.к. Наши машины и знакомы и проще (относительно. Авионика западная)
      Horst78
    11. Вас Влад Сегодня, 18:48
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      правительство Афганистана?

      У правительства Афганистана от куда деньги?Это ставленники США, афганцы привыкли к нашей технике и долго настаивали на поставке именно Ми!
      МОСКВА, 28 февраля. (АРМС-ТАСС). Россия поставила в Афганистан шесть военно-транспортных вертолетов Ми-17В5 в рамках контракта с США на поставку 30 вертолетов этого типа.

      Подробнее на ТАСС:
      http://tass.ru/politika/1010261 Пентагон в конце концов
      Вас Влад
  2. МИХАН Сегодня, 16:43
    Афганцы как никто знают наши вертушки все их плюсы и минусы ...Показали они себя там на все пять!
    Госдеповским красивым и дорогим игрушкам до наших далеко..
    МИХАН
    1. Burbon Сегодня, 16:44
      Цитата: МИХАН
      Госдеповским красивым и дорогим игрушкам до наших далеко.

      belay ....да не ужели????...Виталька....хорош морозить ....
      Burbon
      1. МИХАН Сегодня, 17:18
        Цитата: Burbon
        да не ужели????...Виталька....хорош морозить ....

        Я не морожу , вертухи наши проверены в тяжелых боевых условиях афганской войны !
        И нахваливать красивые американские игрушки электронные я не буду , это по части нашего "Профессора " он в этом блестящий профф и уже давно тут капает , многим на мозги.. Так что бурбон, ты меня знаешь я нытиков и поклонников всего западного одной рукой шашкой до седла..хе хе negative
        МИХАН
      2. yehat Сегодня, 17:24
        у НАТО проблемы с ттх машин - высотность, тяговооруженность, цена часа полета и т.д.
        наши транспортники лучше.
        yehat
    2. FalconD Сегодня, 17:04
      Цены у них действительно зверские...,а вот про ТТХ и надёжность можно спорить вечно!...и у нас и у них армейская авиация воюющаю...этот спор надо оставить на откуп профессионалам...

      Кстати только у американцев есть вертолёт, применяющий ракеты с принципом "выстрелил и забыл"....и это тоже кое о чём говорит
      FalconD
      1. yehat Сегодня, 17:23
        на ка-52 такие есть
        yehat
        1. профессор Сегодня, 18:30
          Цитата: yehat
          поклонников

          Нет.
          профессор
          1. dauria Сегодня, 20:30
            Нет.


            Ну, профессор...А как же это ? Пустил и забыл про Америку.. wassat
            А если серьёзно..Ну, сделали вы 11 км -вую ракетку. И мы сделаем. А вот 11-ти тонный вертолёт типа Ми-28 у нас уже есть, а ваш Апач мелковат по нонешним меркам. Недомерок, одним словом lol
            dauria
        2. БВС Сегодня, 20:37
          Какие ? А точнее?
          БВС
  3. Alexey RA Сегодня, 16:48
    Недавно стало известно, что при обсуждении в сенате упомянутой программы Минобороны США сознательно завысило данные о стоимости новых российских вертолетов класса "Ми"

    Где-то в Вашингтоне заплакали только что лишившиеся откатов лоббисты. laughing
    Alexey RA
  4. лысова Сегодня, 16:57
    Не чистый бизнес, а не пора бы и нам поиграть в их игру, по прокатывать в торговле с другими странами. Да побольше осветить характеристики новой и БУ техники, которую США будет кому то впаривать.
    лысова
    1. Смехотворец Сегодня, 19:10
      Это бесперспективно. Своё б/у оружие они втюхивают бесплатно, видимо расчитывая на обслуживание. Этим самым занимался и СССР, результат известен. Мы прошли этот этап.
      Смехотворец
      1. лысова Сегодня, 20:20
        Ой ли, бесплатно - бесплатный сыр, сам знаешь где, а тем более штатовское. ( это не обязательно наличные ).
        лысова
        1. Смехотворец Сегодня, 20:47
          понятно что они это делают только для личной выгоды, я это частично и указал в своём комменте.
          Смехотворец
          1. лысова Сегодня, 20:52
            Всё верно - для личной выгоды, а это стоит денег.
            лысова
  5. yehat Сегодня, 17:22
    а что вы хотели, когда разваливался СССР, Варшавский договор?
    выдавят со всех рынков честно или не честно. останется только президенту 1 вертолет в 5 лет делать.
    yehat
  6. zzdimk Сегодня, 17:32
    Кто? Зачем? Как этот бред без логики сюда воткнули? Автора на вертолет и в Афганистан!
    zzdimk
  7. Волька Сегодня, 17:36
    никак не греет, но делает быть внимательней к духам и их соседям...
    Волька
  8. Волька Сегодня, 18:00
    не иначе янки готовят для России второй "Афган"...
    Волька
  9. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 18:04
    Ничего нового, американские "специалисты" долго капали что вертолеты Миля это какашка, чтоб втюхать свои Блэк Хок, которые обычно даун)))
    Ничего личного, просто бизнес.
    Генерал Песчаных Карьеров
  10. профессор Сегодня, 18:24
    При этом зачастую их бывшие в эксплуатации машины заметно уступают нашим по технико-эксплуатационным параметрам

    Например?

    В вообще это американцы за свои деньги закупают вертолеты для афганцев и посему им решать, что им нравится, а что нет.
    профессор
    1. Смехотворец Сегодня, 19:02
      Ошибочка профессор. В Афганистане американские военные и им за это надо платить. Просто так только кошки рождаются.
      Смехотворец
      1. профессор Сегодня, 19:09
        Цитата: Смехотворец
        Ошибочка профессор. В Афганистане американские военные и им за это надо платить. Просто так только кошки рождаются.

        Американские военные летают на своих. Ми они покупают для аборигенов.
        профессор
        1. Смехотворец Сегодня, 19:33
          В этом вся соль. "Аборигены" не будут боеспособны на американской технике, дорого. Соответственно, чем больше американского оружия у местных, тем дольше американские войска там останутся. В Вашингтоне давно хотят выйти из Афгана, но не знают как это сделать.
          Смехотворец
          1. профессор Сегодня, 19:56
            Цитата: Смехотворец
            В этом вся соль. "Аборигены" не будут боеспособны на американской технике, дорого. Соответственно, чем больше американского оружия у местных, тем дольше американские войска там останутся. В Вашингтоне давно хотят выйти из Афгана, но не знают как это сделать.

            1. Аборигены не будут боеспособны ни на какой технике. Pазвитие не то.
            2. Американцам дабы остаться в Афгане поводы не нужны. Они ни у кого разрешения не спрашивают.

            Цитата: assa67
            конечно,наши МИ не рентабельны ...в эту кибитку ,что на фото,куда больше дури войдет....

            "Рентабельность" в данном отношении не применима.
            профессор
        2. assa67 Сегодня, 19:33
          конечно,наши МИ не рентабельны ...в эту кибитку ,что на фото,куда больше дури войдет....
          assa67
          1. Смехотворец Сегодня, 19:39
            А не на кокаиновое ли сафари туда записываются в добровольцы? )
            Смехотворец
            1. assa67 Сегодня, 19:50
              скорее на опиумное yes ....в Ирак дурь,с последующими поставками в гейропу,а оттуда бородатых ...для этого такие скотовозы и годятся
              assa67
        3. Мих1974 Сегодня, 22:04
          belay Ни черта себе виртуозы, а они там винты об деревья себе не поломали? Редкие экстремаля, там в горах и порывы и всякие завихрения, враз можно "расплескаться" об скалы после такого. negative
          Мих1974
  11. da Vinci Сегодня, 21:01
    Да пусть бармалеев Чинуками гоняют по горам - посмотрим что останется! wink
    da Vinci
  12. APASUS Сегодня, 21:24
    Это вторая попытка американцев впихнуть свою авиационную технику в Афганистан.Первая не выдержала обслуживания афганскими техниками ,южного менталитета и погодных условий.
    APASUS
  13. Мих1974 Сегодня, 22:02
    А что мы эти их закидоны лезем? По любому заказывают и платят США, не хотят что в Афгане летиали на милях - флаг им в руки, пусть делают что хотят. Могут пытаться пересадить и оплатить американские вертолеты - это из расходы. Могут вообще оставить афган без вертушем, нам это "до пуговицы". tongue
    Мих1974
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