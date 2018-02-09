Полпред президента раскрыл ложь Пентагона о российских вертолетах

К сожалению, такие попытки имеют место

Недавно стало известно, что при обсуждении в сенате упомянутой программы Минобороны США сознательно завысило данные о стоимости новых российских вертолетов класса "Ми" и исказило информацию о их летных характеристика

При этом зачастую их бывшие в эксплуатации машины заметно уступают нашим по технико-эксплуатационным параметрам

В Москве считают, что Вашингтон хочет создать препятствия для российско-афганского военно-технического сотрудничества. Об этом сообщил спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов.— приводит «Интерфакс-АВН» его словаКабулов также отметил, что Пентагон сознательно искажал информацию о российских вертолетах и называл неверную цену при обсуждении плана развития ВВС Афганистана до 2023 года.— указал он.Кабулов пояснил, что программу, предусматривающую замену всей российской авиатехники на американскую, Вашингтон утвердил в июне 2017 года.— добавил чиновник.В ноябре 2017 года в Минобороны Афганистана заявляли, что больше не нуждаются в российских вертолетах, поскольку их теперь поставляют из стран-членов НАТО. В то же время Кабулу все еще требуется обслуживание уже имеющихся в эксплуатации машин.На тот момент Национальный воздушный корпус Афганистана располагал 11 ударными Ми-35 и 82 многоцелевыми Ми-17, 30 из которых были поставлены Россией по контракту с США. В будущем планируется пересадить афганских военных на американские Sikorsky UH-60 Black Hawk.