23:46 09 февраля
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Экипажи тяжелых военно-транспортных самолетов отработали посадку на грунтовый аэродром

Летчики военно-транспортной авиации (ВТА) выполнили наиболее сложный элемент летной подготовки – посадку на грунтовый аэродром в сложных метеоусловиях, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ

Экипажи тяжелых военно-транспортных самолетов отработали посадку на грунтовый аэродром


Экипажи самолетов Ан-22 «Антей», Ил-76МД, Ан-26 отработали более 40 самолетовылетов в течение двух дней с выполнением взлетов и посадок на заснеженной грунтовой взлетно-посадочной полосе (ВПП). Полеты проходили в условиях низкой облачности, во время выпадения осадков и при сильных порывах ветра
- заявили в военном ведомстве.


Отмечается, что предварительно специалистами инженерно-аэродромной службы были оборудованы разметка в темном цвете и специальные контрастные ориентиры ВПП, а грунт и снег утрамбованы спецтехникой для посадки тяжелых военно-транспортных самолетов, вес которых достигает около 200 тонн.

Данные полеты, как вид подготовки летчиков военно-транспортной авиации, проводятся достаточно регулярно
– сообщил замкомандующего военно-транспортной авиацией генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов
Наши экипажи выполняют посадки на заснеженные взлетно-посадочные полосы, грунтовые, травяные. Это необходимо для выполнения задач, которые стоят перед военно-транспортной авиацией, не только в сложных метеоусловиях, но и при отсутствии аэродромной сети

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 24

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  1. zzdimk Сегодня, 17:34
    Это - новость? Это-будни. В топку новость!
    zzdimk
    1. МИХАН Сегодня, 17:38
      Цитата: zzdimk
      Это - новость? Это-будни. В топку новость!

      Я бы не сказал...В Казахстане степи обширные и заснеженные , мало ли что вот тренируются ! Не знал что такие махины , можно в степи посадить ..Здорово мужики!
      Спать можно спокойно теперь и на рыбалку ездить браконьерничать..хе хе Спасут! hi
      МИХАН
      1. verner1967 Сегодня, 21:02
        Цитата: МИХАН
        Не знал что такие махины , можно в степи посадить

        лично участвовал в обеспечении взлёта и посадки Ил-76 в поле в Ивановской области, незабываемое зрелище.
        verner1967
    2. Гигант мысли Сегодня, 17:40
      Хорошая новость, ведь с опытными лётчиками набирается опыта и молодёжь, которой придётся в последствии заменять уходящих на пенсию, так что преемственность поколений тут должна быть отработана обязательно.
      Гигант мысли
    3. сибиралт Сегодня, 17:46
      Понятно. Строительство новых аэродромов откладывается на неопределенный срок. belay
      сибиралт
      1. влад66 Сегодня, 17:53
        Цитата: сибиралт
        Понятно. Строительство новых аэродромов откладывается на неопределенный срок. belay

        Причем Олег тут аэродромы?
        Данные полеты, как вид подготовки летчиков военно-транспортной авиации, проводятся достаточно регулярно

        Это уже просто учения. hi
        влад66
    4. Владыка Ситх Сегодня, 18:01
      Видео к новости

      Владыка Ситх
      1. фигвам Сегодня, 18:18
        Вот ещё видео...
        фигвам
    5. Horst78 Сегодня, 18:43
      Цитата: zzdimk
      Это - новость? Это-будни.

      Вот именно
      Данные полеты, как вид подготовки летчиков военно-транспортной авиации, проводятся достаточно регулярно
      Horst78
  2. Хагалаз Сегодня, 17:38
    Для меня вот новостью оказалось, что 22е ещё летают.
    Хагалаз
    1. svp67 Сегодня, 17:50
      Цитата: Хагалаз
      Для меня вот новостью оказалось, что 22е ещё летают.

      Даже в Сирию....
      svp67
      1. Хагалаз Сегодня, 18:32
        У нас в Рязани только 76е видим, поэтому Антеи как то подзабылись.
        Хагалаз
        1. Alexey RA Сегодня, 18:56
          Цитата: Хагалаз
          У нас в Рязани только 76е видим, поэтому Антеи как то подзабылись.

          А все Антеи базируются на Мигалово в Твери. Их там не то 3, не то 4 борта.
          Alexey RA
          1. Хагалаз Сегодня, 19:04
            Пусть летают, пока летается. Приятно смотреть!
            Хагалаз
    2. FalconD Сегодня, 17:56
      Парочка всего, но летает!
      FalconD
    3. Bronevick Сегодня, 18:08
      Все летают, все два.
      Bronevick
  3. andrewkor Сегодня, 17:40
    Эх,маловато Антеев в Ташкенте наклепали всего 66 шт.с 1965 по 1976 года.Производство свернули в пользу Ил-76.В те времена ТАПОиЧ не потянул бы оба проекта!Самое плохое ,что всю оснастку порезали,а Афган показал ,что нужда в таком самолёте большая
    andrewkor
  4. Птичка Сегодня, 17:46
    Фото с Твери.
    Птичка
  5. КВУ-НСвД Сегодня, 17:49
    Экипажи самолетов Ан-22 «Антей», Ил-76МД, Ан-26 отработали более 40 самолетовылетов в течение двух дней с выполнением взлетов и посадок на заснеженной грунтовой взлетно-посадочной полосе (ВПП). Полеты проходили в условиях низкой облачности, во время выпадения осадков и при сильных порывах ветра
    Высокий класс пилотов таких махин !
    КВУ-НСвД
  6. Bronevick Сегодня, 18:09
    Они же вроде в камуфляже были?
    Bronevick
    1. фигвам Сегодня, 18:16
      В камуфляже был один, теперь перекрашен в стандартный окрас.
      фигвам
  7. polkovnik manuch Сегодня, 19:57
    Молодцы ребята !!! Не знал ,что это можно делать . Интересно АСЫ сажали машины или уже молодежь умеет ?
    polkovnik manuch
    1. МИХАН Сегодня, 21:42
      Цитата: polkovnik manuch
      Молодцы ребята !!! Не знал ,что это можно делать . Интересно АСЫ сажали машины или уже молодежь умеет ?

      Думаю 50 на 50 ..Обучали желторотых (шутка) хе хе Пора заканчивать полеты "стариков" , денег всех все равно не заработаете..Молодежь рвется в небо и она не хуже вас всех будет! Уступите им место.. soldier Не подведут , уверен !
      МИХАН
  8. шурави Сегодня, 21:54
    Да уж. С одной стороны отрадно видеть в небе Ан-22, но с другой...
    Самолёты которые в два раза старше лётчиков, печаль.
    шурави
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