Экипажи тяжелых военно-транспортных самолетов отработали посадку на грунтовый аэродром

Экипажи самолетов Ан-22 «Антей», Ил-76МД, Ан-26 отработали более 40 самолетовылетов в течение двух дней с выполнением взлетов и посадок на заснеженной грунтовой взлетно-посадочной полосе (ВПП). Полеты проходили в условиях низкой облачности, во время выпадения осадков и при сильных порывах ветра

Данные полеты, как вид подготовки летчиков военно-транспортной авиации, проводятся достаточно регулярно

Наши экипажи выполняют посадки на заснеженные взлетно-посадочные полосы, грунтовые, травяные. Это необходимо для выполнения задач, которые стоят перед военно-транспортной авиацией, не только в сложных метеоусловиях, но и при отсутствии аэродромной сети

Летчики военно-транспортной авиации (ВТА) выполнили наиболее сложный элемент летной подготовки – посадку на грунтовый аэродром в сложных метеоусловиях, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ- заявили в военном ведомстве.Отмечается, что предварительно специалистами инженерно-аэродромной службы были оборудованы разметка в темном цвете и специальные контрастные ориентиры ВПП, а грунт и снег утрамбованы спецтехникой для посадки тяжелых военно-транспортных самолетов, вес которых достигает около 200 тонн.– сообщил замкомандующего военно-транспортной авиацией генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов