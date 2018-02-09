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Экипажи тяжелых военно-транспортных самолетов отработали посадку на грунтовый аэродром
Летчики военно-транспортной авиации (ВТА) выполнили наиболее сложный элемент летной подготовки – посадку на грунтовый аэродром в сложных метеоусловиях, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ
Отмечается, что предварительно специалистами инженерно-аэродромной службы были оборудованы разметка в темном цвете и специальные контрастные ориентиры ВПП, а грунт и снег утрамбованы спецтехникой для посадки тяжелых военно-транспортных самолетов, вес которых достигает около 200 тонн.
Экипажи самолетов Ан-22 «Антей», Ил-76МД, Ан-26 отработали более 40 самолетовылетов в течение двух дней с выполнением взлетов и посадок на заснеженной грунтовой взлетно-посадочной полосе (ВПП). Полеты проходили в условиях низкой облачности, во время выпадения осадков и при сильных порывах ветра- заявили в военном ведомстве.
Отмечается, что предварительно специалистами инженерно-аэродромной службы были оборудованы разметка в темном цвете и специальные контрастные ориентиры ВПП, а грунт и снег утрамбованы спецтехникой для посадки тяжелых военно-транспортных самолетов, вес которых достигает около 200 тонн.
Данные полеты, как вид подготовки летчиков военно-транспортной авиации, проводятся достаточно регулярно– сообщил замкомандующего военно-транспортной авиацией генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов
Наши экипажи выполняют посадки на заснеженные взлетно-посадочные полосы, грунтовые, травяные. Это необходимо для выполнения задач, которые стоят перед военно-транспортной авиацией, не только в сложных метеоусловиях, но и при отсутствии аэродромной сети
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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