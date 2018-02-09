Американские пилоты F-35B отработают вертикальную посадку на палубу УДК "Wasp"

На самом деле, у нас мало пилотов, которые выполняли фактическую вертикальную посадку на корабль. Для лётчиков, которые привыкли к обычной посадке на палубу, это явно не привычно. Но это должно стать дополнительным инструментом в нашем арсенале возможностей.

На международном авиасалоне в Сингапуре представители американской делегации заявили о том, что в 2018 году впервые в дальний поход отправится универсальный десантный корабль проекта «Уосп» (Wasp) с авиакрылом, состоящим из нескольких многоцелевых истребителей F-35B. Это модель самолётов 5-го поколения, которые отличаются коротким взлётом и вертикальной посадкой.В Сингапуре представители американской делегации отметили, что этот поход станет отличной возможностью для пилотов F-35B отработать навыки вертикальной посадки на палубу корабля при различных погодных условиях.Из заявления представителя американской делегации в Сингапуре майора Дж.Пепперса, представлявшего 121-ю морскую истребительную эскадрилью:Перед тем, как начать тренировки непосредственно в море, американские лётчики проходят практику взлёта и посадки с использованием симулятора. Этот симулятор и представлен на выставке в Сингапуре, которая проходит с 6 по 11 февраля.По словам американского майора, пилоты, которые отбирались для тренировок вертикальных посадок на Wasp в F-35B, имеют опыт аналогичных посадок при пилотировании AV-8B Harrier (американский штурмовик вертикального взлёта и посадки) разработки конца 70-х годов.