23:44 09 февраля
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Американские пилоты F-35B отработают вертикальную посадку на палубу УДК "Wasp"

На международном авиасалоне в Сингапуре представители американской делегации заявили о том, что в 2018 году впервые в дальний поход отправится универсальный десантный корабль проекта «Уосп» (Wasp) с авиакрылом, состоящим из нескольких многоцелевых истребителей F-35B. Это модель самолётов 5-го поколения, которые отличаются коротким взлётом и вертикальной посадкой.

В Сингапуре представители американской делегации отметили, что этот поход станет отличной возможностью для пилотов F-35B отработать навыки вертикальной посадки на палубу корабля при различных погодных условиях.

Американские пилоты F-35B отработают вертикальную посадку на палубу УДК "Wasp"



Из заявления представителя американской делегации в Сингапуре майора Дж.Пепперса, представлявшего 121-ю морскую истребительную эскадрилью:
На самом деле, у нас мало пилотов, которые выполняли фактическую вертикальную посадку на корабль. Для лётчиков, которые привыкли к обычной посадке на палубу, это явно не привычно. Но это должно стать дополнительным инструментом в нашем арсенале возможностей.


Перед тем, как начать тренировки непосредственно в море, американские лётчики проходят практику взлёта и посадки с использованием симулятора. Этот симулятор и представлен на выставке в Сингапуре, которая проходит с 6 по 11 февраля.

По словам американского майора, пилоты, которые отбирались для тренировок вертикальных посадок на Wasp в F-35B, имеют опыт аналогичных посадок при пилотировании AV-8B Harrier (американский штурмовик вертикального взлёта и посадки) разработки конца 70-х годов.

Использованы фотографии: www.facebook.com
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Комментарии 60

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  1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 17:40
    Мне кажется вертикальный взлет и посадка на сегодняшний момент имеют мало значимую функцию.
    С большим боезапасом выгоднее взлетать с разгону...садиться же с вертикальным вектором тоже как то what ...больше понту.
    Тот же ЛЕХА
    1. МИХАН Сегодня, 17:44
      Завидую молча, дорогая штучка наверное..Надеюсь грохнется, хоть один об палубу..!
      МИХАН
      1. FalconD Сегодня, 18:02
        К чему такое злорадство??
        FalconD
        1. sabakina Сегодня, 19:28
          Цитата: FalconD
          К чему такое злорадство??

          к чему? А к тому, что эти самолётики не для против папуасов готовят! Сами догадаетесь, против кого или дать на водку?
          sabakina
          1. Владыка Ситх Сегодня, 20:00
            Добавлю, одну эскадрилью палубных уже закинули в Южную Корею.
            Владыка Ситх
          2. Капитан Пушкин Сегодня, 20:35
            Цитата: sabakina
            Цитата: FalconD
            К чему такое злорадство??

            к чему? А к тому, что эти самолётики не для против папуасов готовят! Сами догадаетесь, против кого или дать на водку?

            На водку, обычно, давали ямщику, половому или дворнику. А в смысле подсказки, это наводка.
            Капитан Пушкин
        2. МИХАН Сегодня, 20:54
          Цитата: FalconD
          К чему такое злорадство??

          Это просто факт.. negative
          МИХАН
      2. dauria Сегодня, 18:14
        дорогая штучка наверное


        на 80% совместимость по комплектующим с "обычными" F-35 . Так что в итоге здорово сэкономили. Да и проблем со снабжением запчастями меньше при унификации. Такое чувство , что в будущем при словах "военный самолёт" будут представлять F-35. Здорово они размахнулись.
        dauria
        1. НЕКСУС Сегодня, 18:42
          Цитата: dauria
          Здорово они размахнулись.

          Вы знаете как он себя покажет против сильного противника? Размахиваться можно и на космолет,...вот только будет ли он эффективен и удачен против сильного противника,это большой и толстый вопрос.
          НЕКСУС
        2. МИХАН Сегодня, 21:46
          Цитата: dauria
          дорогая штучка наверное


          на 80% совместимость по комплектующим с "обычными" F-35 . Так что в итоге здорово сэкономили. Да и проблем со снабжением запчастями меньше при унификации. Такое чувство , что в будущем при словах "военный самолёт" будут представлять F-35. Здорово они размахнулись.

          Я очень "рад" за "вашу" авиацию...(флаг смените только..)))
          МИХАН
          1. dauria Сегодня, 22:20
            Я очень "рад" за "вашу" авиацию...(флаг смените только..)))

            Странный подход у вас. Раньше мы не стеснялись копировать хорошие решения в самолётах , лодках, танках противника. Они копировали наши решения. У них очень грамотно подошли к проектированию массового самолёта. Что нам мешает приглядеться к их решениям ? Чванство ? Я в серёдке, мой флаг за спиной.
            dauria
            1. Викторио Сегодня, 22:48
              Цитата: dauria

              0
              dauria Сегодня, 22:20 ↑ Новый
              Я очень "рад" за "вашу" авиацию...(флаг смените только..)))

              С Я в серёдке, мой флаг за спиной.

              ====
              бвваул не заканчивали? срочную там служил, на одного курсанта (нашего комвзвода на курсе молодого бойца) похожи ). на фото сзади вертолет по-моему
              Викторио
      3. Мих1974 Сегодня, 20:12
        Надеюсь - и не раз :). "Хороший американский пилот - мертвый американский пилот". good
        Мих1974
    2. Гигант мысли Сегодня, 17:47
      Посмотрим, как поведёт себя Ф-35 в реальной морской обстановке, все ли взлёты и посадки будут удачными, а потом уж можно будет порассуждать о его боеготовности.
      Гигант мысли
      1. poquello Сегодня, 17:55
        Цитата: Гигант мысли
        Посмотрим, как поведёт себя Ф-35 в реальной морской обстановке, все ли взлёты и посадки будут удачными, а потом уж можно будет порассуждать о его боеготовности.

        ) порассуждать можно потом, а продавать их им надо сейчас, те пиарятся
        poquello
        1. Hanokem Сегодня, 21:27
          Для меня самым лучшим показателем успеха Ф-35 является то , что израильские ВВС купили уже 2 эскадрильи Ф-35 и собираются приобрести третью( хотя есть возможность приобрести новейшую версия Ф-15 "Сайлент игл"
          Hanokem
          1. poquello Сегодня, 22:02
            правильные мысли пишите, только слова пропускаете

            Для меня самым лучшим показателем коммерческого успеха Ф-35 является то , что израильские ВВС купили уже 2 эскадрильи Ф-35
            poquello
    3. Диванный Хенераль Сегодня, 17:48
      раньше сапер ошибался 1 раз, теперь добавим - пилот тоже ошибается 1 раз...
      А если серьезно - какой смысл?
      Пожалуй соглашусь - понты они и в африке понты
      Диванный Хенераль
      1. Капитан Пушкин Сегодня, 20:40
        Цитата: Диванный Хенераль
        А если серьезно - какой смысл?

        Смысл в том, что сможет базироваться не на авианосце, а на вертолетоносце или дооборудованном контейнеровозе или на наземной площадке ограниченных размеров.
        Капитан Пушкин
    4. КВУ-НСвД Сегодня, 17:54
      .садиться же с вертикальным вектором тоже как то what ...больше понту.
      Такая посадка очень расширяет список носителей авиации для флота
      КВУ-НСвД
    5. svp67 Сегодня, 17:54
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Мне кажется вертикальный взлет и посадка на сегодняшний момент имеют мало значимую функцию.

      Вы не правы. Данная функция позволяет РЕЗКО увеличить количество УДАРНЫХ авианосцев, пусть даже и легких.
      универсальный десантный корабль проекта «Уосп»


      Скажу больше, для их базирования можно и гражданские корабли использовать, как это сделали англичане во время фолклендско-мальвинской войны, использовав контейнеровоз «Atlantic Conveyor»
      svp67
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 17:57
        Данная функция позволяет РЕЗКО увеличить количество УДАРНЫХ авианосцев, пусть даже и легких.


        Невозможно использовать эту функцию в период штормов и ураганов...а если боевая ситуация потребует немедленного взлета самолетов...большая часть их попросту разобьется при взлете или посадке ...
        это минус.
        Тот же ЛЕХА
        1. svp67 Сегодня, 18:12
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          Невозможно использовать эту функцию в период штормов и ураганов...

          Во время ураганов мало кто летает. А против штормов есть успокоители качки и верно выбранный курс
          svp67
        2. КЕРМЕТ Сегодня, 20:36
          Дык смотря какой шторм и ураган-есть такие что и обычный сухопутный взлёт и посадку без потерь не сделать, а взлететь с любого пятачок как на море, так и на суше-это огромный плюс
          КЕРМЕТ
        3. Капитан Пушкин Сегодня, 20:42
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          Невозможно использовать эту функцию в период штормов и ураганов...а если боевая ситуация потребует немедленного взлета самолетов..

          В таких условиях и авианосцы не обеспечивают взлет/посадку самолетов.
          Капитан Пушкин
      2. bouncyhunter Сегодня, 18:02
        Сергей , моё почтение ! hi Согласен с Вашими словами , самолёты ВВП сильно разнообразят возможности многих боевых кораблей .
        bouncyhunter
        1. svp67 Сегодня, 18:53
          Цитата: bouncyhunter
          Сергей , моё почтение !

          hi hi hi
          svp67
          1. bouncyhunter Сегодня, 18:58
            Вот мне интересно Ваше мнение : как думаете - есть продолжение у темы Як-141 ?
            bouncyhunter
            1. svp67 Сегодня, 19:11
              Цитата: bouncyhunter
              как думаете - есть продолжение у темы Як-141 ?

              Даже не думаю, знаю - ЕСТЬ
              Отвечая на вопрос корреспондента Военное.РФ, какое КБ будет заниматься перспективным самолетом, Борисов добавил, что это развитие «яковлевской линии». «Это может быть в том числе и развитие Як-141, такой самолет, возможно, реализуют в качестве перспективного палубного истребителя для новых авианесущих крейсеров», - сказал замминистра обороны.
              svp67
              1. bouncyhunter Сегодня, 19:13
                Да будет так !!! good
                bouncyhunter
                1. sabakina Сегодня, 19:44
                  Пашка, прЮвет! fellow С пятницей! drinks . Знаешь, броненосцы вымерли, линкоры вымерли, даже гитлеровские "Тирпиц" и "Бисмарк" ничего не сделали во ВМВ. Думаю, эта эта же участь ждёт и авианосцы в классическом варианте, ибо ракеты вышли уже на гиперзвук. Нет, против, допустим, маленькой Югославии самое то, но, дело в том, что на евразийском континенте, кроме нас никого не осталось, кто идёт в разрез с мировозрением мирового жандарма. Думаю. лет через 20 авианосцы вымрут как вид.
                  sabakina
                  1. bouncyhunter Сегодня, 19:51
                    Слава , перевед ! laughing drinks
                    Цитата: sabakina
                    даже гитлеровские "Тирпиц" и "Бисмарк"

                    Я промолчу про яповский "Ямато" и его клон "Мусаси" . Про тевтонские проекты Н39 и Н44 тоже ничего говорить не буду ... wink
                    bouncyhunter
                  2. Мих1974 Сегодня, 20:22
                    Вообще у США всегда два противника - Россия и Китай. А теперь вспомним самую главную фишку АУГ - это "невидимость", то есть наземный аэродром более менее легко высичлить и "прибить" то АУГ шастает и все делает что бы его на нашли. Но вот проблемка - и у нас и у китайсов уже есть спутники которые этот АУГ видят и завсегда на него наведут "стаи ракет. good А при всей многоуровневости защиты АУГов они все же сильно уступают тому что можно нарастить вокруг обычного аэродрома и боезопас больше. Поэтому "продавить" оборону АУГа даже без каскадного подрыва спец боеприпасво - более чем возможно, а с упомянутым методом - так и вообще, АУГ это простая незащиная цель. negative Даже все два подрыва малой мощности делают 100% засветку всего электронного и сканирующего и из-за "вспышки" ракеты будут выскакивать уже под реакцию "турелей непосредственно обороны" (флаки), но у тех и против старых то ракет шансов было не много, а уж против современных так и вообще никаких. А пять же и мы и Китай не обязаны пытаться топить американцев "тротилом" и одна или две ракеты даже с малым спец.зарядом от АУГ оставят только оплавленный алюминий медлено опускающийся на дно окияна lol
                    Мих1974
                    1. a.sirin Сегодня, 20:32
                      Любой "подрыв малой мощности" автоматически повлечет удар "немалой мощности" по месту, откуда "малый".
                      a.sirin
              2. Капитан Пушкин Сегодня, 20:46
                Цитата: svp67
                svp67 Сегодня, 19:11 ↑ Новый
                Цитата: bouncyhunter
                как думаете - есть продолжение у темы Як-141 ?

                Даже не думаю, знаю - ЕСТЬ

                Абсолютно уверен, что никакого будущего у Як-141 нет. Это была бы золотая птичка, причем совершенно не востребованная. Для выполнения каких уникальных задач требуется именно Як-141?
                Капитан Пушкин
                1. svp67 Сегодня, 20:57
                  Цитата: Капитан Пушкин
                  Для выполнения каких уникальных задач требуется именно Як-141?

                  Як-141 - НЕ ДЛЯ КАКИХ, так как самолет явно УСТАРЕЛ. Но вот новый самолет сделанный с опытом его создания, так пригодится, даже очень. И как легкий истребитель 5-го поколения, так и как СВП для оснащения наших УДК и других авианесущих кораблей
                  svp67
        2. san4es Сегодня, 19:09
          Цитата: bouncyhunter
          ... самолёты ВВП сильно разнообразят возможности многих боевых кораблей .

          hi Привет Паш

          F-35B Lightning II (OT-1) USS Wasp HD
          Опубликовано: 28 мая 2015 г
          san4es
          1. bouncyhunter Сегодня, 19:12
            Санчес , приветище ! hi Я воздержусь на этот раз от критики Фу-35 . wink
            bouncyhunter
            1. san4es Сегодня, 19:17
              ...Здорова..Лады wink
              san4es
    6. FalconD Сегодня, 18:07
      Ну например взлёт/посадка с неподготовленных или непригодных полос..почему бы и нет...

      Вертолёты же тоже сажают по самолетному...вот тоже с одной стороны зачем?
      FalconD
    7. КП8789 Сегодня, 18:42
      Тот же ЛЕХА
      Мне кажется вертикальный взлет и посадка на сегодняшний момент имеют мало значимую функцию.
      С большим боезапасом выгоднее взлетать с разгону...садиться же с вертикальным вектором тоже как то ...больше понту.

      Так он взлетает с разгона, а садится вертикально. И здесь нет никаких понтов, достаточно вспомнить, что бывает при классической посадке с обрывом троса.
      КП8789
      1. Громобой Сегодня, 19:23
        Не забывайте ещё,что это самолёт Корпуса морской пехоты.Заимев в состав Ф-35"Бэ" у них усиливается огневая мощь,воздушная поддержку смогут использовать более гибче и главное,оперативнее,особенно при проведении глубоких континентальных операций,т.к. укороч. взлёт и отвесная посадка становятся козырем на континенте,ведь такие самолёты можно использовать с самых неожиданных мест и рассредотачивать их удобнее значит,а это очень важно сейчас,а в будущем тем более.УОСП станет их "ульем",а куда они могут попасть вслед за морпехами это вопрос с неизвестным ответом,куда угодно.
        Громобой
        1. sabakina Сегодня, 19:51
          Громобой , не станет ульем. Серьёзный противник после взлёта роя уничтожит лоханку. Куда они будут садиться? На территорию противника?
          sabakina
          1. ЗВО Сегодня, 21:08
            Цитата: sabakina
            Громобой , не станет ульем. Серьёзный противник после взлёта роя уничтожит лоханку. Куда они будут садиться? На территорию противника?


            Ну перестаньте рассматривать абстрактные единицы без комплекса действий.

            Такие лоханки подходят к берегу только после 1000 томагавков.
            Когда системы береговой обороны попросту не существует. Ее просто смели и задавили числом.
            ЗВО
          2. Маки Авелльевич Сегодня, 21:13
            Цитата: sabakina
            Серьёзный противник после взлёта роя уничтожит лоханку.


            ну да, шапками закидает, пока не потонет лоханка
            Маки Авелльевич
          3. Громобой Сегодня, 21:16
            Цитата: sabakina
            На территорию противника?

            Именно-туда yesСначала это сделают отдельные звенья,которые штатно предусмотрены в их эскадрильях для автономных действий непосредственно из боевых порядков десанта.В случае необходимости и остальные подтянутся,если будут созданы все условия для работы с берега.Так вот согласитесь или нет,а я считаю,что боевые единицы с такими возможностями взлёта/посадки легче использовать в разрушенной инфраструктуре захваченного плацдарма под противодействием противника.И такой плацдарм может быть очень далеко от берега (например первыми под Кандагаром появились именно морпехи(усиленные вертолётами "Кобра").В следующий раз они усилятся и Ф-35.Я это к чему всё говорю..?А к тому, что они(США)хоть и действуют как самые последние негодяи,но не лохи точно.И даже входя в Афганистан они сначала месяц его "обрабатывали" бомбами и ракетами и только потом создали первый плацдарм.А против серьёзного,как вы говорите, противника будет применён тот же алгоритм,но бомбить они могут не месяц как талибчиков,а полгода.И не вот прям на всех парусах попрутся на мины и под ПКР,а будут действовать из-за контура безопасности ,который им должны обеспечить силы флота.Дальность самолётов это позволяет.
            П.С. Но это только одна из функций,а основная задача таких кораблей---оперативно устранять угрозы для СЫШЫА и обеспечивать доступ через Мировой океан для проекции силы в любой точке мира.По сути---пожарная команда(обострения в зонах проливов,папуасы и т.д....)
            Громобой
        2. Мих1974 Сегодня, 20:25
          Давайте честно - понять смысл плодить разношерстные воинские соединения и зачастую с разным копандванием и оснащением есть дурость несусветная и никто кроме америкасов до такого не додумался. Пару раз они столкнулись с нами или при нашей поддержке и оба раза получили по мардасам. Поэтому мозгов что бы от этого дурдома отказатся и привести свою Армию к единому знаменателю им и не хватает.
          Мих1974
  2. самый главный Сегодня, 17:42
    Да че там: разогнался и с разворота резко вниз!!!!!!!! плюх!!! и ты дома!
    самый главный
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 17:46
      Да че там: разогнался и с разворота резко вниз!!!!!!!! плюх!!! и ты дома!

      Дык с вертикалки с полной нагрузкой тоже полбака топлива сожгешь...в итоге тоже плюх и ты снова дома.
      Тот же ЛЕХА
      1. самый главный Сегодня, 17:50
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        Дык с вертикалки с полной нагрузкой тоже полбака топлива сожгешь...в итоге тоже плюх и ты снова дома.

        Стоп! Стоп!!! Место инструктора уже занято!!!
        самый главный
    2. Комментарий был удален.
    3. svp67 Сегодня, 18:14
      Цитата: самый главный
      Да че там: разогнался и с разворота резко вниз!!!!!!!! плюх!!! и ты дома!

      Нашим Якам и разворачиваться не надо было, они умели сильно укоротить путь...
      svp67
      1. sabakina Сегодня, 20:01
        Сергей, мы тогда только ещё учились. Всё было впервой. В чём то конструкторы ошиблись, в чём то производство, но мы учились. А американцы тупо списали, как последние двоечники, решение задачи. В "Ералаше" если ролик по этому поводу. И видео, толи в тему, толи нет...
        sabakina
        1. Мих1974 Сегодня, 20:39
          Вот честно, смотрю как мы у них копировали и как они у нас. Вот "достался нам" их Б-29, мы из него выпилили Ту-95, они нам врали про СОИ - мы "запилили" реальный боевой орбитальный лазер. good bully
          Они получили полную документацию по нашим разработкам по Яку и они повелись и создали вот этого урода Фу-35Б negative . Весь Мир у нас берет автомат заряжания для танков и только матрасы все еще негров используют.
          Мих1974
  3. loginovich Сегодня, 18:39
    Тоже оса ,но не кусачая.

    loginovich
  4. tchoni Сегодня, 18:58
    Таки "ОП!" Бало у янки 10 авианосцев, стало 20))) hi
    tchoni
  5. МИХАН Сегодня, 19:20
    Если бы не развал СССР ...Мы бы США нос утерли ! Что в принципе сейчас и делаем в некоторых видах вооружений , денег у нас маловато..Но это только пока господа! Творческий потенциал у нас сохранился ..
    МИХАН
    1. Маки Авелльевич Сегодня, 21:27
      Цитата: МИХАН
      Если бы не развал СССР ...Мы бы США нос утерли !

      Маки Авелльевич
      1. МИХАН Сегодня, 21:48
        Израиль конечно против.. и я даже не удивлен.. хе хе Я прав Маки Авельевич ?
        Вам кстате нужны такие "вертикального взлета" территория маленькая и денег много ..ха ха ха
        Поднялся , стрельнул по арабам и опять опустился на свой аэродром ..Красиво, дорого , сердито.. wassat
        МИХАН
  6. polkovnik manuch Сегодня, 20:22
    Нам пока похвастаться нечем , нам-бы полки на суше укомплектовать .
    polkovnik manuch
    1. МИХАН Сегодня, 21:10
      Цитата: polkovnik manuch
      Нам пока похвастаться нечем , нам-бы полки на суше укомплектовать .

      Согласен , но главное , чтобы на Руси Прохоренко и Филиповы и т.д. ,СОЛДАТЫ Империи Российской не перевелись ...А оружие в России умели делать надежное и эффективное..

      Вот так и Филипов летал и многие другие..
      МИХАН
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