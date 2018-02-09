23:43 09 февраля
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Порошенко - парламенту Австрии: Признайте голодомор геноцидом украинского народа

Президент Украины Пётр Порошенко обратился к парламенту Австрии с призывом о признании так называемого голодомора. По словам Порошенко, «нельзя оставлять забытыми страницы истории», а потому австрийским парламентариям, по мнению нынешнего президента Украины, следовало бы признать голодомор «геноцидом украинского народа».

Такое заявление Порошенко сделал в Вене в ходе встречи с главой австрийского Нацсовета Вольфгангом Соботкой.

Кроме того, Порошенко выразил надежду на формирование в Национальном совете (так называется парламент этой страны) «группы дружбы с Украиной».


Порошенко - парламенту Австрии: Признайте голодомор геноцидом украинского народа


Если верить Порошенко, то Вольфганг Соботка в беседе с ним подтвердил намерение Австрии продолжить санкционное давление на Россию.
По словам Порошенко, австрийскому парламенту стоит рассмотреть вопрос о "преступлениях советского тоталитарного режима против народа Украины".

После таких заявлений стоит задать Порошенко несколько заочных вопросов:

Г-н Порошенко, разве ваша деятельность на посту главы Украины не приводит к последствиям, которые пострашнее любого «голодомора», учитывая падение экономики, гражданскую войну и демографическую яму?

Если во времена СССР имел место геноцид целого народа, то как на территории советской Украины на свет появились вы? Или вы подчёркиваете, что ваша семья к украинскому народу не имеет отношения?

О реакции австрийского парламента на предложение Порошенко по "голодомору" на данный момент сведений не приводится.

Использованы фотографии: Фейсбук
15

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 93

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  1. Chertt Сегодня, 17:57
    Поменьше бы этого шоколадного клоуна, на ВО, достал
    Chertt
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 18:00
      Поменьше бы этого шоколадного клоуна, на ВО, достал


      Сейчас австрияки отдуваются за нас...
      Вольфгангу Соботке глубоко начхать на голодомор Порошенко но он вынужден из-за...хе-хе европейской солидарности выслушивать бредни этого клоуна.
      Тот же ЛЕХА
      1. Монос Сегодня, 18:22
        Петюня, всё таки, удивительный персонаж. В голове не укладывается, как такой дэбил смог стать одним из богатейших людей Украины. Вот, хоть убейте, не понимаю!
        Монос
        1. Тралл Сегодня, 19:08
          Граф Дякула просто обязан прикупить себе какой-нибудь древний австрийский замок smile
          Тралл
          1. Монос Сегодня, 19:10
            Цитата: Тралл
            Граф Дякула просто обязан прикупить себе какой-нибудь древний австрийский замок smile

            Чтобы его просьба звучала убедительней... smile
            Монос
            1. Ростов Папа Сегодня, 21:27
              Педро явно переволновался когда исполнял гопак на Венском балу ...
              Ростов Папа
        2. Летун_64 Сегодня, 19:13
          алчность его одержимость и жажда властвовать.
          Летун_64
        3. Angel_and_Demon Сегодня, 20:10
          Цитата: Монос
          В голове не укладывается, как такой дэбил смог стать

          как как, а вот так
          Встречаются два одноклассника. Новый русский и простой советский инженер.- Вась, это ты? На 600-том мерсе, в красном пиджаке? Ведь в школе у тебя всегда были одни двойки. По математике у тебя дваждыдва всегда пяти равнялось. О квадратном корне ты вообще никогда не слыхал! Я - школу с медалью, институт с красным дипломом (смотрит на свое пальто) - полная задница... Как?!- Ты понимаешь Санек. Все очень просто, в натуре. Еду в Германию и покупаю бочку пива за 1000 баксов. Приезжаю домой, толкаю ееза 3000 баксов. Вот на эти два процента и живу...
          Angel_and_Demon
        4. Егоза Сегодня, 20:41
          Цитата: Монос
          В голове не укладывается, как такой дэбил смог стать одним из богатейших людей Украины. Вот, хоть убейте, не понимаю

          У каждого свой талант! Вот у Пети талант воровать! И ...вуаля - миллиардер!
          Егоза
      2. svp67 Сегодня, 18:42
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        Вольфгангу Соботке глубоко начхать на голодомор Порошенко но он вынужден из-за...хе-хе европейской солидарности выслушивать бредни этого клоуна.

        Да, да и откупиться от него, кинув подачку в ПЯТЬ миллионов евро, чем вызвал СМЕХ, среди АВСТРИЙСКОЙ прессы. "Президент- Миллиардер прилетел в Австрию, что бы выпросить ПЯТЬ миллионов"
        svp67
      3. LSA57 Сегодня, 19:28
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        Вольфгангу Соботке глубоко начхать на голодомор Порошенко

        голодомооооор....???
        LSA57
        1. Alex-a832 Сегодня, 19:44
          Цитата: LSA57
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          Вольфгангу Соботке глубоко начхать на голодомор Порошенко

          голодомооооор....???


          Пухнет от голода... laughing
          Alex-a832
          1. LSA57 Сегодня, 19:53
            Цитата: Alex-a832
            Пухнет от голода...

            вместе с президентом laughing
            LSA57
            1. Angel_and_Demon Сегодня, 20:12
              Цитата: LSA57
              вместе с президентом

              нет тот не просыхает drinks
              Angel_and_Demon
              1. LSA57 Сегодня, 20:19
                Цитата: Angel_and_Demon
                нет тот не просыхает

                да завязал я recourse
                ну ладно drinks hi laughing
                LSA57
                1. Angel_and_Demon Сегодня, 20:28
                  Цитата: LSA57
                  да завязал я

                  да я не про вас hi я про борца со всем русским, и водкой, в том числе laughing
                  Angel_and_Demon
                  1. LSA57 Сегодня, 20:43
                    Цитата: Angel_and_Demon
                    я про борца со всем русским, и водкой, в том числе

                    LSA57
                    1. Angel_and_Demon Сегодня, 20:46
                      а так же крепленого, и, в особенности, крепкого laughing
                      Angel_and_Demon
                      1. LSA57 Сегодня, 21:32
                        Цитата: Angel_and_Demon
                        , в особенности, крепкого

                        в смысле бронебойного? так он в танке
                        LSA57
    2. Диванный Хенераль Сегодня, 18:02
      он забыл второе слово в великой укромантре: признайте галадамор и дайте кампинсацЫи
      Диванный Хенераль
      1. Chertt Сегодня, 18:07
        Как в старой шутке " Порошенко единственный президент, который слышал фразу, Мы не дадим вам денег, на всех существующих языках"
        Chertt
        1. LSA57 Сегодня, 19:11
          Цитата: Chertt
          Как в старой шутке " Порошенко единственный президент, который слышал фразу, Мы не дадим вам денег, на всех существующих языках"

          LSA57
          1. Chertt Сегодня, 19:20
            LSA57 Если бы не ваши пояснения, я бы заподозрил мадам Лагард, в справлении естественной надобности в кустах
            Chertt
            1. LSA57 Сегодня, 19:37
              Цитата: Chertt
              Если бы не ваши пояснения, я бы заподозрил мадам Лагард, в справлении естественной надобности в кустах

              петя и не до такого доведёт lol
              LSA57
              1. влад66 Сегодня, 19:52
                Цитата: LSA57
                Цитата: Chertt
                Если бы не ваши пояснения, я бы заподозрил мадам Лагард, в справлении естественной надобности в кустах

                петя и не до такого доведёт lol

                От Пети давным давно уже все финансисты и банкиры мира точно так же скрываются. hi
                влад66
                1. LSA57 Сегодня, 19:56
                  Цитата: влад66
                  От Пети давным давно уже все финансисты и банкиры мира точно так же скрываются.

                  но один самый главный его ищет laughing
                  Привета hi
                  LSA57
                  1. влад66 Сегодня, 20:28
                    Цитата: LSA57
                    Цитата: влад66
                    От Пети давным давно уже все финансисты и банкиры мира точно так же скрываются.

                    но один самый главный его ищет laughing
                    Привета hi

                    Здарова Сергей drinks
                    Ну такому финансисту Петруша ежедневно оброк выплачивает. laughing fellow
                    влад66
                    1. LSA57 Сегодня, 20:47
                      Цитата: влад66
                      Ну такому финансисту Петруша ежедневно оброк выплачивает.

                      и не один он. там похоже коллег у него немерянно lol
                      LSA57
            2. Егоза Сегодня, 20:44
              Цитата: Chertt
              Если бы не ваши пояснения, я бы заподозрил мадам Лагард, в справлении естественной надобности в кустах

              А шо делать, если он под туалетом стоит!
              Егоза
      2. влад66 Сегодня, 18:27
        Цитата: Диванный
        После таких заявлений стоит задать Порошенко несколько заочных вопросов:

        У него,на все вопросы один ответ. laughing
        влад66
    3. Андрей К Сегодня, 18:03
      ...Порошенко - парламенту Австрии: Признайте голодомор геноцидом украинского народа...

      Пусть обратится к папуасам Гвинея-Бисау, хотя нет, папуасы-то чем провинились.
      В Австралию пусть обратится, он теперь в роте почётного караула там свой парень, может скажут ему чего доброго, ободряющего...
      Андрей К
      1. Подрезчик Сегодня, 18:20
        О реакции австрийского парламента на предложение Порошенко по "голодомору" на данный момент сведений не приводится.

        Да отправили этого "клоуна" домой, покрутив пальцем у виска, и забыли...Это ж надо прилететь в другую страну, и вместо обсуждения серьезных вопросов (хотя бы экономических), парить людям мозги геноцидом украинского народа в СССР (хотя сам родился в обеспеченной семье, и был по факту мажором!) и голодомором...Недоумок опухший... fool
        Подрезчик
        1. Андрей К Сегодня, 18:41
          Подрезчик hi
          ...парить людям мозги геноцидом украинского народа в СССР...
          ...Недоумок опухший... fool

          Да ну его лесом negative
          На трон поставили, уздечку накинули, кровью повязали. Дают поворовать, до поры до времени. Так если чуток мозгов осталось, наверное понимает, что петля на его шее уже осязаема.
          Ну кто он такой?
          Мужик, да нет - в приличной компании его на пинках выставили бы. За своим помелом не следит, водку пить не умеет.
          Воин, опять нет - вместе со своей камарильей в котлах наварили такого бульону с укропом, что ему свои скоро башню снесут.
          Бизнесмен, да какой там - рейдер, хапуга и вор.
          Про Порошенко - президента речи не веду, это отдельная песня.
          Андрей К
      2. LSA57 Сегодня, 19:30
        Цитата: Андрей К
        В Австралию пусть обратится, он теперь в роте почётного караула там свой парень, может скажут ему чего доброго, ободряющего...

        а это то, что не вошло в кадр
        LSA57
      3. Angel_and_Demon Сегодня, 20:49
        Цитата: Андрей К
        он теперь в роте почётного караула там свой парень,

        после этого, уже не парень - женщина laughing
        Angel_and_Demon
        1. Андрей К Сегодня, 21:04
          Angel_and_Demon
          ...после этого, уже не парень - женщина laughing...

          Ну в общем... feel
          Своя, доступная, не отягощённая нравственностью, тушка laughing
          Андрей К
          1. Angel_and_Demon Сегодня, 21:07
            Цитата: Андрей К
            Своя, доступная,

            вот это то и самое главное, имеем когда хотим, и как хотим laughing
            Angel_and_Demon
        2. LSA57 Сегодня, 21:35
          Цитата: Angel_and_Demon
          после этого, уже не парень - женщина

          дочь полка laughing
          LSA57
    4. МИХАН Сегодня, 18:07
      Цитата: Chertt
      Поменьше бы этого шоколадного клоуна, на ВО, достал

      Ну как же без него... laughing Голодомор Вальцману и К явно не грозит, но вот шарфики, уже на всех заказаны..
      А кто "голодомор " устроил , тут еще разобраться нужно..Но очень осторожно! hi
      МИХАН
      1. Chertt Сегодня, 18:10
        Цитата: МИХАН
        шарфики, уже на всех заказаны..

        Шарфики, это не актуально. Вот алкогольный передоз, это да
        Chertt
        1. LSA57 Сегодня, 19:38
          Цитата: Chertt
          Шарфики, это не актуально. Вот алкогольный передоз, это да

          на подходе
          LSA57
      2. Диванный Хенераль Сегодня, 18:12
        старпер... ты какой акк меняешь, а все про свое...
        не будет им никаких шарфиков, ледорубов и чаев с мельдонием/полонием...
        у путина кишка тонка, а такие клованы трампу еще нужны.
        Диванный Хенераль
        1. МИХАН Сегодня, 19:28
          Цитата: Диванный Хенераль
          не будет им никаких шарфиков, ледорубов и чаев с мельдонием/полонием...
          у путина кишка тонка, а такие клованы трампу еще нужны.

          Я рад , что вы все это систематизировали.. хе хе!
          Согласен, что это все грубо и прошлый век.. А на счет Трампа вы не правы ! bully
          старпер... ты какой акк меняешь, а все про свое...

          МИХАН я был и буду..Все опять официально! soldier
          МИХАН
        2. Alex-a832 Сегодня, 19:41
          Цитата: Диванный Хенераль

          у путина кишка тонка, а такие клованы трампу еще нужны.

          Специально для трампопоклонников : амерские элиты давно записали Трампа в шуты и пособники Путина, а не наоборот. Редактируйте методичку.
          Alex-a832
          1. Диванный Хенераль Сегодня, 20:19
            да что вы говорите? это путин против трампа и сша санкции вводил "ибо мешают интересам..."?
            Диванный Хенераль
            1. Alex-a832 Сегодня, 20:45
              Цитата: Диванный Хенераль
              да что вы говорите? это путин против трампа и сша санкции вводил "ибо мешают интересам..."?

              А для России (СССР) санкции (экономическую блокаду) только при Путине ввели. Пресловутый "голодомор" с чего вдруг случился?
              Alex-a832
              1. Диванный Хенераль Сегодня, 21:00
                пресловутый голодомор - это следствие отказа США, Франции и Англии продавать СССР заводы и прочая прочая прочая за золото. К оплате принималось ТОЛЬКО зерно. Сами посчитайте, какова вероятность "урожайных лет", скажем 6 раз подряд.
                Так что вы не путайте теплое с мягким. Про организацию голодомора лучше, чем у Старикова я нигде не читал.
                Диванный Хенераль
          2. Angel_and_Demon Сегодня, 20:51
            Цитата: Alex-a832
            Редактируйте методичку.

            низззя - только то, что пришлют lol
            Angel_and_Demon
    5. Отец солдата Сегодня, 18:59
      Вся сущность образования 404 это выпросить санкции против России и не забыть попросить денег.
      Отец солдата
    6. сибиралт Сегодня, 19:58
      Порошенко не может не выпросит хоть что-нибудь. Есть предложение. laughing
      сибиралт
  2. FalconD Сегодня, 17:59
    А как насчёт геноцида русско-язычного населения на востоке Украины??
    FalconD
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 18:02
      А как насчёт геноцида русско-язычного населения на востоке Украины??


      Кроме нас никто об этом не вспомнит...такая вот петрушка. what
      Тот же ЛЕХА
  3. КВУ-НСвД Сегодня, 18:02
    австрийскому парламенту стоит рассмотреть вопрос о "преступлениях советского тоталитарного режима против народа Украины".
    Австрийцам больше делать нечего . Поговорили , заверили , проводили и занялись текущими делами
    КВУ-НСвД
    1. bouncyhunter Сегодня, 18:05
      Петруччо как всегда нашёл неординарный способ напомнить о себе . yes
      bouncyhunter
      1. КВУ-НСвД Сегодня, 18:11
        Мне кажется он живёт уже по инерции , понимая и бессмысленность своих действий , и уже зная свой конец
        КВУ-НСвД
        1. bouncyhunter Сегодня, 18:12
          Вполне похоже на правду , но думается мне что у него ещё не умерла вера в чудо . wink
          bouncyhunter
          1. влад66 Сегодня, 18:17
            Цитата: bouncyhunter
            Вполне похоже на правду , но думается мне что у него ещё не умерла вера в чудо . wink

            Опаньки ЖИВОЙ belay what
            влад66
            1. bouncyhunter Сегодня, 18:21
              Влад , здоровеньки булы ! drinks soldier Фиг вы меня похороните ! wink За сигару и коньячидло - отдельное "спасибо" ! good
              bouncyhunter
          2. КВУ-НСвД Сегодня, 18:18
            ещё не умерла вера в чудо
            Для него уже будет чудом , если дадут дотянуть до выборов и уйти с деньгами на безбедную свалку истории . Хотя и это по моему несбыточная для него мечта.
            КВУ-НСвД
            1. bouncyhunter Сегодня, 18:22
              Он уже и сам не совсем понимает где грань реальности ...
              bouncyhunter
      2. Logall Сегодня, 18:12
        "Кеша, Кеша вернулся!" Павел, приветствую!
        Цитата: bouncyhunter
        неординарный способ

        Всё в его манере, очень сильно попахивающей перегаром! Или это уже свежачёк?
        Logall
        1. bouncyhunter Сегодня, 18:14
          Саня , салют , братишка ! soldier drinks А с этим синячелой фиг поймёшь : свежак или старые дрожжи .
          bouncyhunter
      3. LSA57 Сегодня, 19:27
        Цитата: bouncyhunter
        Петруччо как всегда нашёл неординарный способ напомнить о себе .

        у него их много таких ходов
        Привет hi
        LSA57
        1. bouncyhunter Сегодня, 19:32
          Сергей hi Этот шоколадный мерзавец ещё не раз напомнит о себе , даже когда нырнёт на два метра под землю .
          bouncyhunter
          1. LSA57 Сегодня, 19:40
            Цитата: bouncyhunter
            Этот шоколадный мерзавец ещё не раз напомнит о себе , даже когда нырнёт на два метра под землю .

            его земля не примет.
            LSA57
            1. bouncyhunter Сегодня, 19:54
              Цитата: LSA57
              его земля не примет.

              Предлагаешь забетонировать ? feel
              bouncyhunter
              1. LSA57 Сегодня, 20:23
                Цитата: bouncyhunter
                Предлагаешь забетонировать ?

                напалм. по моему идеальный вариант hi
                поляка вон так и не принимает, выкапывают и выкапывают laughing
                LSA57
                1. bouncyhunter Сегодня, 20:32
                  Цитата: LSA57
                  напалм.

                  А чо ? Вполне себе вариант . good
                  bouncyhunter
                  1. LSA57 Сегодня, 20:49
                    Цитата: bouncyhunter
                    А чо ? Вполне себе вариант .

                    а то laughing drinks hi
                    LSA57
                  2. Angel_and_Demon Сегодня, 20:55
                    Цитата: bouncyhunter
                    А чо ? Вполне себе вариант .

                    садисты - все дер..... в воздух уйдет, а нам дышать?
                    Angel_and_Demon
                    1. bouncyhunter Сегодня, 21:00
                      Цитата: Angel_and_Demon
                      садисты - все дер..... в воздух уйдет, а нам дышать?

                      А противогазы на кой ? wink
                      bouncyhunter
                      1. Angel_and_Demon Сегодня, 21:09
                        Цитата: bouncyhunter
                        А противогазы на кой ?

                        и шо? в противогазах ходить? ну уж нет = дохтур сказал в бетон - значит в бетон! stop
                        Angel_and_Demon
                    2. bouncyhunter Сегодня, 21:14
                      Цитата: Angel_and_Demon
                      и шо? в противогазах ходить? ну уж нет = дохтур сказал в бетон - значит в бетон! stop

                      Дык это - я же и предложил бетонировать ... feel
                      bouncyhunter
                      1. Angel_and_Demon Сегодня, 21:19
                        Цитата: bouncyhunter
                        Дык это - я же и предложил бетонировать ...

                        мудрое решение!!!!! good
                        Angel_and_Demon
                      2. LSA57 Сегодня, 21:39
                        Цитата: bouncyhunter
                        Дык это - я же и предложил бетонировать ...

                        а я настаиваю на напалме!!!!! angry
                        LSA57
              2. влад66 Сегодня, 20:47
                Цитата: bouncyhunter
                Цитата: LSA57
                его земля не примет.

                Предлагаешь забетонировать ? feel

                Могу подсказать адресс чудо бетона! fellow
                влад66
                1. bouncyhunter Сегодня, 20:53
                  Влад , тут даже комментировать нет смысла - просто ЗАЧОТ !!! good drinks
                  bouncyhunter
  4. Alex-a832 Сегодня, 18:04
    Один польский президент хотел устроить пиар на смерти сограждан - не долетел до места пиар-акции. Теперь на его костях и костях летевшего с ним польского бомонда их последователи делают пиар. Поросенко со своей свитой занят тем же. Пора бы уже и ему самому послужить для аналогичной цели. Падальщики, - им лишь бы брюхо набить на чужой смерти.
    Alex-a832
  5. Лев Бронш Сегодня, 18:09
    По честному - рекомендую посмотреть Шария о совместной пресс-конференции канцлера Австрии и шоколадного клоуна. Есть и бонус - представление порошенко на одном из австрийских телеканалов))
    Лев Бронш
    1. LSA57 Сегодня, 19:41
      Цитата: Лев Бронш
      По честному - рекомендую посмотреть Шария о совместной пресс-конференции канцлера Австрии и шоколадного клоуна.

      ссылку скинь пожалст hi
      LSA57
  6. Kisso4kin Сегодня, 18:17
    Странные люди, сами себя довели. Головой нужно думать, а не жадничать. Поэтому не геноцид, а просто - ни себе, ни людям...
    Kisso4kin
  7. Mavrikiy Сегодня, 18:22
    Порошенко - парламенту Австрии: Признайте голодомор геноцидом украинского народа

    - Ну признайте, что вам стоит? Жалко что ли, а нам польза. (глядишь, Россия опять титьки даст)
    Г-н Порошенко, разве ваша деятельность на посту главы Украины не приводит к последствиям, которые пострашнее любого «голодомора», учитывая падение экономики, гражданскую войну и демографическую яму?

    Ну хорошо, хорошо. Не вражина писал, но Тупень однозначно. Открыть дебаты, сравнения, ......это значит признать наличие!
    На плаху. Кто за?
    Если во времена СССР имел место геноцид целого народа, то как на территории советской Украины на свет появились вы? Или вы подчёркиваете, что ваша семья к украинскому народу не имеет отношения?

    Нет, ошибка вышла. "Казачек то засланный!" Типа:
    - Геноцид то да, был. А вы как?
    - А мы в кустах.
    - Ну чо, логично. Где тут касса, 30 серебром-то, я честно сробил.
    Mavrikiy
  8. Pacifist Сегодня, 18:28
    Действительно, нельзя забывать страницы истории. Давайте начнем с ... ну хотя бы с Бандеры и Шухевича, с УПА и т.п. выродков и признаем их преступления, а потом плавно перейдем к выяснению вопросов по Донбасу и признаем геноцидом нынешние преступления незалежной банды. Потом зададим вопросы их хозяевам про Хиросиму и Нагасаки, Вьетнам, Гренаду, Ирак, Ливию, Сирию и т.п.
    А уже потом за чашечкой кофе поинтересуемся в г-на Порошенко и других ему подобных имбецилов с какого перепугу они трагедию всех народов юга и центра России называют трагедией Украинского народа, которого с позволения сказать и в природе не существовало пока его в свое время не придумали в северной и западной европе чтоб Российской империи насолить?
    Pacifist
  9. andrej-shironov Сегодня, 18:32
    Не вопрос! Как только Порошенко признает бесчинства ОУН-УПА во второй мировой войне на территории СССР, Польши, Белоруссии и т.д.
    andrej-shironov
  10. ПалБор Сегодня, 18:44
    Главная жуть "голодомора" заключается в том,что за два его года население Украины увеличилось,а за четыре года "еврасцвета" - уменьшилось.Вот ведь.
    ПалБор
  11. Ураган70 Сегодня, 18:57
    Чего то Путруся не по адресу занесло! Австрияки не пойдут на эту дурость, ему к повелительнице грибов дорога, уж она бы размухоморилась!
    Ураган70
  12. Лексус Сегодня, 19:09
    Поросёнку осталось, наверное, только до Антарктиды добраться, единственного места, где он до сих пор не побирался.
    Лексус
  13. faterdom Сегодня, 20:38
    Вот пристал-то. Там от смеха давятся, ведь то, что существуют какие-то "украинцы" - выдумка австрийского народа в лице его генштаба времен Франц-Иосифа.
    faterdom
  14. Дормидонт Сегодня, 21:14
    И обязательно признать геноцидом хазарского народа поход Вещего Олега
    Дормидонт
  15. satris Сегодня, 22:26
    Угу. "Признайте голодомор украинского народа" и дайте денег на следующий голодомор.
    satris
    1. satris Сегодня, 22:29
      Блин, чё-то меня разжаловали. Наверное, потому что долго не появлялся. Вроде как уже до генерал-майора здесь "дослужился", ан опять с капитанов приходится начинать. Одно радует: это вроде как моё действительное звание...
      satris
  16. Теренин Сегодня, 23:04
    Вот они жертвы голодомора, брошенные москалями умирать
    Теренин
  17. iouris Сегодня, 23:08
    Это не тема для обсуждения, а нацистская пропаганда.
    iouris
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