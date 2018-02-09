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Порошенко - парламенту Австрии: Признайте голодомор геноцидом украинского народа
Президент Украины Пётр Порошенко обратился к парламенту Австрии с призывом о признании так называемого голодомора. По словам Порошенко, «нельзя оставлять забытыми страницы истории», а потому австрийским парламентариям, по мнению нынешнего президента Украины, следовало бы признать голодомор «геноцидом украинского народа».
Такое заявление Порошенко сделал в Вене в ходе встречи с главой австрийского Нацсовета Вольфгангом Соботкой.
Кроме того, Порошенко выразил надежду на формирование в Национальном совете (так называется парламент этой страны) «группы дружбы с Украиной».
Если верить Порошенко, то Вольфганг Соботка в беседе с ним подтвердил намерение Австрии продолжить санкционное давление на Россию.
По словам Порошенко, австрийскому парламенту стоит рассмотреть вопрос о "преступлениях советского тоталитарного режима против народа Украины".
После таких заявлений стоит задать Порошенко несколько заочных вопросов:
Г-н Порошенко, разве ваша деятельность на посту главы Украины не приводит к последствиям, которые пострашнее любого «голодомора», учитывая падение экономики, гражданскую войну и демографическую яму?
Если во времена СССР имел место геноцид целого народа, то как на территории советской Украины на свет появились вы? Или вы подчёркиваете, что ваша семья к украинскому народу не имеет отношения?
О реакции австрийского парламента на предложение Порошенко по "голодомору" на данный момент сведений не приводится.
Такое заявление Порошенко сделал в Вене в ходе встречи с главой австрийского Нацсовета Вольфгангом Соботкой.
Кроме того, Порошенко выразил надежду на формирование в Национальном совете (так называется парламент этой страны) «группы дружбы с Украиной».
Если верить Порошенко, то Вольфганг Соботка в беседе с ним подтвердил намерение Австрии продолжить санкционное давление на Россию.
По словам Порошенко, австрийскому парламенту стоит рассмотреть вопрос о "преступлениях советского тоталитарного режима против народа Украины".
После таких заявлений стоит задать Порошенко несколько заочных вопросов:
Г-н Порошенко, разве ваша деятельность на посту главы Украины не приводит к последствиям, которые пострашнее любого «голодомора», учитывая падение экономики, гражданскую войну и демографическую яму?
Если во времена СССР имел место геноцид целого народа, то как на территории советской Украины на свет появились вы? Или вы подчёркиваете, что ваша семья к украинскому народу не имеет отношения?
О реакции австрийского парламента на предложение Порошенко по "голодомору" на данный момент сведений не приводится.
Использованы фотографии: Фейсбук
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