...Порошенко - парламенту Австрии: Признайте голодомор геноцидом украинского народа...

Президент Украины Пётр Порошенко обратился к парламенту Австрии с призывом о признании так называемого голодомора. По словам Порошенко, «нельзя оставлять забытыми страницы истории», а потому австрийским парламентариям, по мнению нынешнего президента Украины, следовало бы признать голодомор «геноцидом украинского народа».Такое заявление Порошенко сделал в Вене в ходе встречи с главой австрийского Нацсовета Вольфгангом Соботкой.Кроме того, Порошенко выразил надежду на формирование в Национальном совете (так называется парламент этой страны) «группы дружбы с Украиной».Если верить Порошенко, то Вольфганг Соботка в беседе с ним подтвердил намерение Австрии продолжить санкционное давление на Россию.По словам Порошенко, австрийскому парламенту стоит рассмотреть вопрос о "преступлениях советского тоталитарного режима против народа Украины".После таких заявлений стоит задать Порошенко несколько заочных вопросов:О реакции австрийского парламента на предложение Порошенко по "голодомору" на данный момент сведений не приводится.