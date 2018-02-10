11:50 10 февраля
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Пентагон озабочен размещением ОТРК "Искандер" в Калининградской области

В министерстве обороны США прокомментировали размещение оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» в Калининградской области. Представитель пресс-секретариата Пентагона Джон Майкл заявил о том, что Россия «сделала дестабилизирующий шаг». По словам г-на Майкла, размещение ОТРК «Искандер» в Калининградской области способствует эскалации напряжённости в отношениях между Россией и странами Балтийского региона, а также между Россией с одной стороны и НАТО – с другой.

Ранее в Минобороны России отмечали, что на развёртывание «Искандеров» в самом западном регионе РФ готовы пойти из-за продолжающегося продвижения натовской военной инфраструктуры к российским границам и из-за создания в Восточной Европы американской системы противоракетной обороны, стремящейся разрушить баланс сил.

Пентагон озабочен размещением ОТРК "Искандер" в Калининградской области



В начале недели из Вильнюса донеслись заявления о том, что Россия «развернула ОТРК «Искандер» под Калининградом на постоянной основе». Власти Литвы объявили, что в НАТО «не должны оставлять это без внимания».

Президент Литвы Даля Грибаускайте:
Российские ракетные комплексы у наших границ угрожают не только нашей стране, но и всей Европе.


Между тем, в ходе социологического опроса, проведённого в Литве, 52% респондентов высказались за необходимость налаживания отношений с Россией. 26% заявили, что этого делать не нужно.

Использованы фотографии: МО РФ
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Комментарии 36

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  1. андрей юрьевич Сегодня, 07:05
    Пентагон озабочен размещением ОТРК "Искандер" в Калининградской области
    упокойся "пентагон",до тебя "Искандер" не достанет...
    андрей юрьевич
    1. сибиралт Сегодня, 07:08
      Караул! Россия НАТО окружает! belay
      сибиралт
      1. LSA57 Сегодня, 07:16
        Цитата: сибиралт
        Караул! Россия НАТО окружает!

        это ведь надо так постараться людям голову так задурить, что они всерьёз поверили, что 1 (одна) Россия угрожает 28 (двадцати восьми) странам нато. request ужас и кошмар fool
        LSA57
        1. ul_vitalii Сегодня, 07:27
          Нужно в ответ требовать с Пентагона денежную компенсацию, за вынужденное и не раз анонсированное размещение ОТРК "Искандер". smile
          ul_vitalii
          1. Касым Сегодня, 07:47
            Пусть систему ПРО уберут. НАТО было предупреждено - теперь опять Россия виновата. laughing . Такое ощущение, что у всех память отшибло. hi
            Касым
          2. Андрей К Сегодня, 09:35
            Джон Майкл
            ...размещение ОТРК «Искандер» в Калининградской области способствует эскалации напряжённости в отношениях между Россией и странами Балтийского региона...

            Всё прекрасно, доходчиво - размещение способствует тра-ля-ля...
            Забудем, что все со школы знают географию и берём атлас.
            Открываем и непонятки: видим Россию, Прибалтику - Америки (ни северной, ни южной) в этом полушарии вообще не видно request
            Андрей К
        2. pjastolov Сегодня, 08:10
          Цитата: LSA57
          что 1 (одна) Россия угрожает 28 (двадцати восьми) странам нато.

          девочки боятся - ведь может с горы медленно спуститься и .......... laughing
          pjastolov
          1. sabakina Сегодня, 10:11
            Цитата: pjastolov
            девочки боятся - ведь может с горы медленно спуститься и .......... laughing

            Вовка, прЮвет! Ты об этом?
            sabakina
        3. влад66 Сегодня, 09:15
          По словам г-на Майкла, размещение ОТРК «Искандер» в Калининградской области способствует эскалации напряжённости в отношениях между Россией и странами Балтийского региона, а также между Россией с одной стороны и НАТО – с другой.

          Вот интересно,а что матрасы у наших границ цветы вместе с НАТО выращивают?Наглость запредельная. yes
          влад66
    2. Зяблицев Сегодня, 07:47
      Наличие ударных вооружений НАТО в Прибалтике - это шаг мирный и человеколюбивый, а "Искандеры" на своей земле - шаг "дестабилизирующий"...Мне всегда интересно, при озвучивании подобной ахинеи у американских деятелей нигде не коротит? Хотя бы в глубине души?
      Зяблицев
      1. pjastolov Сегодня, 08:12
        Цитата: Зяблицев
        Хотя бы в глубине души?

        а она у них есть? там по моему один Pentium
        pjastolov
  2. Хубун Сегодня, 07:08
    странно , они озабочены, а мы почему то успокоены
    Хубун
    1. тол100в Сегодня, 07:16
      Цитата: Хубун
      странно , они озабочены, а мы почему то успокоены

      Нужно "Искандеры" ина Кубе поставить! Будет еще спокойнее!
      тол100в
    2. LSA57 Сегодня, 07:17
      Цитата: Хубун
      странно , они озабочены, а мы почему то успокоены

      да мне вообще бальзам на душу когда они озабочиваются. значит всё делаем правильно
      LSA57
      1. ul_vitalii Сегодня, 07:33
        Мы тоже здесь всем форумом озабочены , что Пентагон озабочен, ни дна вам, ни покрышки!
        ul_vitalii
  3. Antidote Сегодня, 07:08
    Развертывание в Калининградской области оперативно-тактических комплексов «Искандер» не нарушает каких-либо двусторонних договоров между США и Россией. Об этом в беседе с ТАСС заявил представитель Министерства обороны США Джонни Майкл.

    Автор, сказал А, скажи и Б. Однобоко освещает.
    Antidote
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 07:13
    Майкл заявил о том, что Россия «сделала дестабилизирующий шаг».

    Таки сколько можно предупреждать? Хватит, пора и делом заниматься! bully
    a.s.zzz888
  5. masyanya Сегодня, 07:19
    Побольше озабочнностей!!! А триебалты... пусть дрожат отчетливей! Кто не с нами, тот против нас!
    masyanya
  6. polkovnik manuch Сегодня, 07:24
    Да давно нужно было это сделать (развернуть "Искандеры") в Калининградской области и желательно со второй ступенью (если такие есть !) , чтобы и в Португалии базу Рота "накрывали".
    polkovnik manuch
  7. Геркулесыч Сегодня, 07:24
    Вот, когда в Мексике "Ярсы " поставим, тогда пускай и менжуются!
    Геркулесыч
    1. ланс Сегодня, 08:25
      зачем ярсы в мексеке? если только одну ступень, но тогда это ракета среднеймдальности.
      ланс
  8. Tusv Сегодня, 07:24
    Власти Литвы объявили, что в НАТО «не должны оставлять это без внимания».

    Ну обратило внимание НАТО, на сей коварный шаг Кремля и Что? Лето внезапно наступило? Все ради вашей безопасности. Пора бы уже и дань платить Москве за "крышу".
    Tusv
  9. Монархист Сегодня, 07:26
    "способствует эскалации напряженности между Россией и странами Балтийского региона", а без"Искандера" они нас будут любить?
    Монархист
    1. zzdimk Сегодня, 07:38
      Без Искандера они менее обеспокоены, хотя, тоже беспокоятся.
      zzdimk
  10. Монархист Сегодня, 07:36
    [quote=a.s.zzz888][quote]Майкл заявил о том, что Россия «сделала дестабилизирующий шаг». [/quote]
    Таки сколько можно предупреждать? Хватит, пора и делом заниматься
    Так "Искандеры" уже стоят там:" СДЕЛАЛА дестабилизирующий шаг"
    Монархист
  11. Монархист Сегодня, 07:44
    Цитата: тол100в
    Цитата: Хубун
    странно , они озабочены, а мы почему то успокоены

    Нужно "Искандеры" ина Кубе поставить! Будет еще спокойнее!

    Вы об этом с Раулем договоритесь, а то даже Лурдос под вопросом. Если Куба согласится на модернизацию Лурдоса,а там уже устаревшее оборудование,то будет страшнее "Искандеров"
    Монархист
  12. ДЕДПИХТО Сегодня, 08:00
    По словам г-на Майкла, размещение ОТРК «Искандер» в Калининградской области способствует эскалации напряжённости в отношениях между Россией и странами Балтийского региона, а также между Россией с одной стороны и НАТО – с другой.
    - Ну что ты НАТа смотришь с укоризной-
    - Ну что ты НАТа смотришь c высока-
    - Россия не прекрасна может быть снаружи-
    - Зато пинка Вам даст наверняка -
    ДЕДПИХТО
  13. Не либероид Русский Сегодня, 08:29
    МО РФ совсем как то не озабочен озабоченностью озабоченных всякими озабоченностями (цензура) из пентагона... но может попросить МЧС РФ в качестве благотворительности выслать огнетушители для тушения подгорающих пердаков от усиленной озабоченности
    Не либероид Русский
  14. Лекс. Сегодня, 08:30
    На своей территории размещают ,сша по всему миру и нечего щёки дуть
    Лекс.
    1. APASUS Сегодня, 10:24
      Проблема скорее в том, что войска США сразу обличены в ореол миротворцев, даже тогда когда бомбят мирные города Югославии ,а размещение любых войск не стран НАТО уже заранее ведут к агрессии по отношении к соседям , даже тогда когда размещение происходит на своей территории.
      APASUS
  15. К-50 Сегодня, 08:40
    Президент Литвы Даля Грибаускайте: Российские ракетные комплексы у наших границ угрожают не только нашей стране, но и всей Европе.

    Литве и всей гейропе угрожает русофобия и беспардонность матрасников.
    Вспомнили хотя бы, что Россия ни на кого сама не нападала, только "ответки" на всякие "демократические вызовы". yes
    К-50
  16. Zomanus Сегодня, 09:30
    Ага, а их "Топоры" в Польше и Румынии значит нам совсем не угрожают, да?
    Это еще ладно, они же не знают, какой тип ракет мы там разместили.)))
    Zomanus
  17. Berkut24 Сегодня, 11:05
    Пентагон озабочен размещением ОТРК "Искандер" в Калининградской области

    А ведь предупреждали. Теперь пусть чешут свою "озабоченность".
    Berkut24
  18. Старый26 Сегодня, 11:23
    Пресс-служба любой структуры, будь то министерство обороны или министерства иностранных дел (как бы данные министерства не называлась) и существуют для того, чтобы выражать "озабоченность" по поводу и без повода. И зачастую эти озабоченности идут вразрез с мнениями самих министров этих структур.
    Обращать внимание на каждый "чих" пресс-служб - себя не уважать.
    При этом руководство того же Минобороны США прекрасно понимает, что этот шаг реальный и допустимый в системе противовесов, который всегда был, есть и будет в отношениях России-США (НАТО)
    Старый26
  19. МИХАН Сегодня, 11:25
    Думаю такие штучки и на Кубе уже имеются скрытые.
    Россия защищается ! Натовские дивизии уже давно дежурят впритык к нашим границам и наращивают свое военное присутствие внаглую !
    МИХАН
  20. НЕКСУС Сегодня, 11:43
    На самом деле визг начнется тогда,когда на вооружение у нас поступят комплексы на колесной базе с МБР РУБЕЖ(АВАНГАРД). И судя по тому что есть в инете про эту МБР,ей вообще без разницы есть ПРО у супостата или нет. Даже ,если мне не изменяет склероз,могу ошибаться,но один из натовских генералов на вопрос о нашей МБР Рубеж,ответил,-что когда она появится,то всю ПРО можно выбросить на свалку.
    НЕКСУС
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