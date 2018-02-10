Пентагон озабочен размещением ОТРК "Искандер" в Калининградской области

Российские ракетные комплексы у наших границ угрожают не только нашей стране, но и всей Европе.

В министерстве обороны США прокомментировали размещение оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» в Калининградской области. Представитель пресс-секретариата Пентагона Джон Майкл заявил о том, что Россия «сделала дестабилизирующий шаг». По словам г-на Майкла, размещение ОТРК «Искандер» в Калининградской области способствует эскалации напряжённости в отношениях между Россией и странами Балтийского региона, а также между Россией с одной стороны и НАТО – с другой.Ранее в Минобороны России отмечали, что на развёртывание «Искандеров» в самом западном регионе РФ готовы пойти из-за продолжающегося продвижения натовской военной инфраструктуры к российским границам и из-за создания в Восточной Европы американской системы противоракетной обороны, стремящейся разрушить баланс сил.В начале недели из Вильнюса донеслись заявления о том, что Россия «развернула ОТРК «Искандер» под Калининградом на постоянной основе». Власти Литвы объявили, что в НАТО «не должны оставлять это без внимания».Президент Литвы Даля Грибаускайте:Между тем, в ходе социологического опроса, проведённого в Литве, 52% респондентов высказались за необходимость налаживания отношений с Россией. 26% заявили, что этого делать не нужно.