11:57 10 февраля
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В МО Румынии заявили о планах по приобретению 3-х подводных лодок

Министр обороны Румынии сделал заявление о планах по приобретению новых средств для ВМС страны. По словам Михая Фифора, из бюджета Румынии будут выделены средства на приобретение трёх подводных лодок и 4-х надводных кораблей. Фифор отметил, что в 2018 году Минобороны Румынии собирается сосредоточиться именно на развитии военно-морской составляющей.

Михая Фифора цитируют румынские СМИ:
Мы хотим, чтобы 2018 год был посвящён развитию румынского флота. Сейчас мы находимся на этапе определения необходимых технических параметров для закупки подводных лодок. Как только по параметрам договоримся, мы направим данные в парламент, чтобы там приняли программу перевооружения ВМС.


При этом министр обороны Румынии не сообщил, какую сумму собирается потратить главное военное ведомство страны для обновления флота.


В настоящее время у Румынии имеет лишь одна подводная лодка. Это субмарина «Delfinul» (Б-801). Подводная лодка не покидает порт Констанцы, выполняя функцию корабля для обучения личного состава.

В МО Румынии заявили о планах по приобретению 3-х подводных лодок


В таком качестве румынский «Delfinul» является небоевой составляющей ВМС страны с 2001 года. Субмарина числится за военно-морской академией «Мирча чел Бэтрын».

Использованы фотографии: Википедия
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Комментарии 26

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  1. zzdimk Сегодня, 07:34
    Не, ну как это Румыния и без подводных лодок класса река-степи?
    zzdimk
    1. Геркулесыч Сегодня, 07:38
      На базе обычных байдарках создадут субмарины класса -"лужа -болото " , на одно румыноместо!
      Геркулесыч
      1. ДЕДПИХТО Сегодня, 08:26
        Цитата: Геркулесыч
        На базе обычных байдарках создадут субмарины класса -"лужа -болото " , на одно румыноместо!

        Ага,типа такой fellow
        ДЕДПИХТО
      2. Sefevi Сегодня, 11:21
        Стеб-то зачем? Румыния нехило развивается в последние годы, соответственно появились деньги. Вот и тратят по своему усмотрению. Недооценивать их не стоит. Как и Польшу, кстати.
        Sefevi
    2. ul_vitalii Сегодня, 07:39
      Валяйте, ещё не хватало плавающего румынского govna в Черном море.
      ul_vitalii
      1. Teberii Сегодня, 07:51
        Не смейтесь Румыния часть НАТО с 2004 года, или уже забыли 1941 год.
        Teberii
    3. Зяблицев Сегодня, 07:50
      Будут подплывать не заметно к берегу, на котором пасутся табуны лошадей, и....,затем так же незаметно уходить обратно в глубину! Новый шаг в развитие традиционного цыганского промысла! laughing
      Зяблицев
      1. pjastolov Сегодня, 08:26
        Цитата: Зяблицев
        Будут подплывать не заметно к берегу, на котором пасутся табуны лошадей, и....,затем так же незаметно уходить обратно в глубину! Новый шаг в развитие традиционного цыганского промысла! laughing

        При этом министр обороны Румынии не сообщил, какую сумму собирается потратить главное военное ведомство страны для обновления флота.

        неее, теперь они будут подлодки уводить, квалификация однако laughing
        pjastolov
        1. zzdimk Сегодня, 08:36
          Уводить подлодки? И это после годов тренировок на обездвиженном макете? Да вы, батенька, оптимист! Максимум - деморализовать противника быстрой погрузкой и выгрузкой команды на /с борта.
          zzdimk
    4. сибиралт Сегодня, 08:44
      Ну держись, Одесса - мама! Румыны под тебя подныривать собираются. lol
      сибиралт
      1. Rusland Сегодня, 08:56
        А что не по одной? Это же шесть экипажей, давно похоже в своей академии паутину в углах не сметали.
        Rusland
    5. влад66 Сегодня, 09:28
      При этом министр обороны Румынии не сообщил, какую сумму собирается потратить главное военное ведомство страны для обновления флота

      Чего то напомнило бессмертных Ильфа и Петрова. laughing
      влад66
  2. Alex_Rarog Сегодня, 07:35
    А оно им надо? Купят опять утиль у старших по цене новых...
    Alex_Rarog
    1. ul_vitalii Сегодня, 07:42
      Пусть на кошках тренеруются. Уважение к себе со стороны партнеров заслужили. smile
      ul_vitalii
  3. Геркулесыч Сегодня, 07:36
    Лодки класса "Диоген "-из пустых винных бочек делать будут? С голой задницей, зато с флотом? fool
    Геркулесыч
  4. Тихас Сегодня, 07:37
    Сами догадались, что им нужны подводные лодки? или подсказал кто?
    Как в анекдоте: -Сёма иди домой! -Я кушать хочу? - Нет, ты замерз.
    Тихас
    1. КВУ-НСвД Сегодня, 07:51
      Сами догадались, что им нужны подводные лодки? или подсказал кто?
      Зрите в корень good Подсказчики и спонсоры - американцы , к гадалке не ходи . Цель усиление Нато на Чёрном море , а то на турцию надежд никаких с их политикой султанского флюгера smile
      КВУ-НСвД
  5. a.s.zzz888 Сегодня, 07:39
    Спихнут им ржавье и пусть гордятся. А цыганам-то вообще зачем лодки? Пусть бы уже табунок лошадей подогнали бы laughing ... А так - разок другой в море без погружения, и в утиль или на длительный капремонт... laughing
    a.s.zzz888
  6. polkovnik manuch Сегодня, 07:41
    Интересно , кого претендует на роль потенциального продавца ? Или как обычно купят металлолом можно украинскую "запорожье".
    polkovnik manuch
  7. masyanya Сегодня, 07:42
    Правь, румыния! Правь морями!!! laughing
    masyanya
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 07:44
      masyanya Сегодня, 07:42
      Правь, румыния! Правь морями!!! laughing

      А может лучше табунами? laughing Кавалерия тоже хорошо... laughing
      a.s.zzz888
      1. masyanya Сегодня, 08:03
        Цитата: a.s.zzz888
        Кавалерия тоже хорошо...

        Кирасиры??? Пусть уже на своем пяточке сидят и не рыпаются... wink
        masyanya
  8. faiver Сегодня, 08:07
    и на хрена козе баян?
    faiver
  9. Всадник без головы Сегодня, 08:39
    планы наполеоновские
    Всадник без головы
  10. san4es Сегодня, 09:55
    Delfinul (рум. Дельфин), по советской классификации Б-801 — советская и румынская подводная лодка проекта 877Э. Единственная подводная лодка в составе ВМС Румынии на данный момент. Базируется в порте Констанца. Из-за недостатка финансирования с 1995 года состоит в резерве .
    История
    Подводная лодка Б-801 была закуплена Румынией для того, чтобы проводить учения для противолодочных кораблей. Китай предлагал Румынии закупить шесть подлодок проекта 633, построив две в Китае (одну при помощи румынских рабочих) и четыре в Румынии. Однако румынам не понравился внешний вид, и они предпочли закупить советское оружие. В 1984 году румыны заказали у СССР подводную лодку по цене 61,5 миллионов долларов США. Построена подлодка была на заводе «Красное Сормово» № 112 в Горьком. Обучение экипаж подводной лодки проходил в СССР. Подводная лодка получила имя «Дельфинул» и бортовой номер 581, в состав флота вошла в 1985 году. Румыния планировала закупить ещё две подлодки, но финансовое положение не позволяло этого сделать.
    san4es
  11. APASUS Сегодня, 10:15
    Интересно,сможет ли выдержать бюджет Румынии приобретение сразу трех подводных лодок по американской технологии " Стелс"? Планы грандиозные по перевооружению ,а вот рывка в экономике не видно,может если только металлолом из США примут на вооружение
    APASUS
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