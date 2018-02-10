В МО Румынии заявили о планах по приобретению 3-х подводных лодок

Мы хотим, чтобы 2018 год был посвящён развитию румынского флота. Сейчас мы находимся на этапе определения необходимых технических параметров для закупки подводных лодок. Как только по параметрам договоримся, мы направим данные в парламент, чтобы там приняли программу перевооружения ВМС.

Министр обороны Румынии сделал заявление о планах по приобретению новых средств для ВМС страны. По словам Михая Фифора, из бюджета Румынии будут выделены средства на приобретение трёх подводных лодок и 4-х надводных кораблей. Фифор отметил, что в 2018 году Минобороны Румынии собирается сосредоточиться именно на развитии военно-морской составляющей.Михая Фифора цитируют румынские СМИ:При этом министр обороны Румынии не сообщил, какую сумму собирается потратить главное военное ведомство страны для обновления флота.В настоящее время у Румынии имеет лишь одна подводная лодка. Это субмарина «Delfinul» (Б-801). Подводная лодка не покидает порт Констанцы, выполняя функцию корабля для обучения личного состава.В таком качестве румынский «Delfinul» является небоевой составляющей ВМС страны с 2001 года. Субмарина числится за военно-морской академией «Мирча чел Бэтрын».