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В МО Румынии заявили о планах по приобретению 3-х подводных лодок
Министр обороны Румынии сделал заявление о планах по приобретению новых средств для ВМС страны. По словам Михая Фифора, из бюджета Румынии будут выделены средства на приобретение трёх подводных лодок и 4-х надводных кораблей. Фифор отметил, что в 2018 году Минобороны Румынии собирается сосредоточиться именно на развитии военно-морской составляющей.
Михая Фифора цитируют румынские СМИ:
При этом министр обороны Румынии не сообщил, какую сумму собирается потратить главное военное ведомство страны для обновления флота.
В настоящее время у Румынии имеет лишь одна подводная лодка. Это субмарина «Delfinul» (Б-801). Подводная лодка не покидает порт Констанцы, выполняя функцию корабля для обучения личного состава.
В таком качестве румынский «Delfinul» является небоевой составляющей ВМС страны с 2001 года. Субмарина числится за военно-морской академией «Мирча чел Бэтрын».
Михая Фифора цитируют румынские СМИ:
Мы хотим, чтобы 2018 год был посвящён развитию румынского флота. Сейчас мы находимся на этапе определения необходимых технических параметров для закупки подводных лодок. Как только по параметрам договоримся, мы направим данные в парламент, чтобы там приняли программу перевооружения ВМС.
При этом министр обороны Румынии не сообщил, какую сумму собирается потратить главное военное ведомство страны для обновления флота.
В настоящее время у Румынии имеет лишь одна подводная лодка. Это субмарина «Delfinul» (Б-801). Подводная лодка не покидает порт Констанцы, выполняя функцию корабля для обучения личного состава.
В таком качестве румынский «Delfinul» является небоевой составляющей ВМС страны с 2001 года. Субмарина числится за военно-морской академией «Мирча чел Бэтрын».
Использованы фотографии: Википедия
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