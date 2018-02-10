Руководство МОК угрожало судьям CAS?

61-я статья Олимпийской хартии гласит, что в случае недопуска на Игры по неизвестным причинам чистых спортсменов, федерации, олимпийские комитеты и спортсмены вправе подавать в суд на руководителя МОК. Сейчас им является Бах. А также и на главу дисциплинарной комиссии МОК Дэниса Освальда.

В эфире Первого канала главный тренер сборной России по санному спорту Альберт Демченко рассказал о беспрецедентном давлении руководством Международного олимпийского комитета на судей Международного спортивного арбитража (CAS). По словам Альберта Демченко, глава МОК Томас Бах заявил о возможности роспуска нынешнего состава CAS, если судьи примут решение о необходимости допуска к ОИ-2018 подавших апелляции российских спортсменов.Демченко отмечает, что такое заявление Томаса Баха не могло не повлиять на принятие судьями итогового вердикта.Напомним, что CAS отказал 47 российским атлетам в удовлетворении апелляции по недопуску на Олимпийские игры в Пхёнчхане.Ситуацию прокомментировал бывший тренер сборной России по футболу (ныне зампред думского комитета по физкультуре, спорту, туризму и молодёжной политике) Валерий Газзаев. Его заявлением приводит информационная служба ТАСС На этом фоне радикально настроенные болельщики сборной Южной Кореи заявили о том, что стали свидетелями "ползучего милитаризма". Речь идёт о таком факте, как снятие санкций с северокорейских спортсменов, которые накануне прошли по стадиону в Пхёнчхане совместном с южнокорейской командой. По заявлениям радикалов, это "неприемлемо", и это "торжество диктатора Ына". Ещё больше негативно вылилось после встречи президента Республики Корея с сестрой Ким Чен Ына.