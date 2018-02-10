11:50 10 февраля
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Руководство МОК угрожало судьям CAS?

В эфире Первого канала главный тренер сборной России по санному спорту Альберт Демченко рассказал о беспрецедентном давлении руководством Международного олимпийского комитета на судей Международного спортивного арбитража (CAS). По словам Альберта Демченко, глава МОК Томас Бах заявил о возможности роспуска нынешнего состава CAS, если судьи примут решение о необходимости допуска к ОИ-2018 подавших апелляции российских спортсменов.

Руководство МОК угрожало судьям CAS?


Демченко отмечает, что такое заявление Томаса Баха не могло не повлиять на принятие судьями итогового вердикта.


Напомним, что CAS отказал 47 российским атлетам в удовлетворении апелляции по недопуску на Олимпийские игры в Пхёнчхане.

Ситуацию прокомментировал бывший тренер сборной России по футболу (ныне зампред думского комитета по физкультуре, спорту, туризму и молодёжной политике) Валерий Газзаев. Его заявлением приводит информационная служба ТАСС:
61-я статья Олимпийской хартии гласит, что в случае недопуска на Игры по неизвестным причинам чистых спортсменов, федерации, олимпийские комитеты и спортсмены вправе подавать в суд на руководителя МОК. Сейчас им является Бах. А также и на главу дисциплинарной комиссии МОК Дэниса Освальда.


На этом фоне радикально настроенные болельщики сборной Южной Кореи заявили о том, что стали свидетелями "ползучего милитаризма". Речь идёт о таком факте, как снятие санкций с северокорейских спортсменов, которые накануне прошли по стадиону в Пхёнчхане совместном с южнокорейской командой. По заявлениям радикалов, это "неприемлемо", и это "торжество диктатора Ына". Ещё больше негативно вылилось после встречи президента Республики Корея с сестрой Ким Чен Ына.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 52

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  1. zzdimk Сегодня, 07:57
    Зачем Фемиде повязка на глазах?
    Правильно, чтоб не видеть безобразия в судебной системе!
    zzdimk
    1. Геркулесыч Сегодня, 08:01
      Повязка у Фемиды на глазах, чтобы не показывать миру "демократический "фингал от сша! lol
      Геркулесыч
      1. Teberii Сегодня, 08:04
        Какая повязка ,нужно возбуждать международное уголовное дело, и распускать весь МОК.
        Teberii
        1. Татьяна Сегодня, 09:06
          Прежде всего, нужно чётко понимать, что такое Международный олимпийский комитет (МОК).
          МОК - это международная некоммерческая неправительственная организация (НКО), базирующаяся в Лозанне (Швейцария). Она создана Пьером де Кубертеном 23 июня 1894 года, а её первым президентом стал Димитри Викелас.
          СПРАВКА
          Некомме́рческая организа́ция (НКО) — это организация, не имеющая в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли и не распределяющая полученную прибыль между участниками.
          Официально миссия и роль МОК следующие.
          Роль МОК — руководство олимпийским движением и развитие Олимпийских игр в соответствии с Олимпийской хартией. МОК поощряет организацию и развитие спорта и спортивных соревнований, обеспечивает регулярное проведение Олимпийских игр.
          МОК принадлежат все права на Олимпийские игры.
          ОДНАКО! При этом в то же время, функции организации проведения Олимпийских игр осуществляет не МОК, а Организационный комитет, созданный в стране проведения игр.

          ФИНАНСИРОВАНИЕ МОК
          Единственный источник финансирования МОК — это ЧАСТНЫЙ сектор. Большая часть средств поступает от телевизионных компаний и спонсоров. (Однако в бизнесе этот частный сектор может оказаться и "ПОДСАДНЫМ" - т.е. от государственных спецслужб.) Благодаря этим «ПАРТНЁРАМ» МОК может существенно либо помогать организации Олимпийских игр, ежегодной деятельности национальных олимпийских комитетов и международных спортивных делегаций, либо их тормозить..
          Этому, в частности, способствует существенное отличие МОК от международных демократических организаций. А именно.
          В отличие от других международных объединений, формирующихся на демократических принципах равного представительства от каждой страны, МОК сам избирает своих членов, ограничивая их число и упорно не желая включать в состав своей организации представителей всех признанных им Национальных олимпийских комитетов. Более того, согласно Олимпийской хартии члены этой организации не являются представителями стран в МОК, а считаются послами МОК в других странах.
          Такой антидемократический принцип формирования МОК находится в противоречии с демократическим характером самого олимпийского движения.

          ИНЫМИ СЛОВАМИ. МОК – это надстроечный, наднациональный – в организационном плане ЧАСТНЫЙ бизнес на спорте, т.е. ЧАСТНОСОБСТВЕННИЧЕСКАЯ надстройка над организацией международного спортивного движения.
          Т.е. МОК - это ЧАСТНОСОБСТВЕННИЧЕСКАЯ бизнес-корпорация глобалистского толка, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Ну, это нечто вроде частного клуба со своею бизнес политикой и внутренней охраной.
          Поэтому в интересах развития подлинно Олимпийского движения есть все основания ликвидации существующего частнособственнического бизнес-МОК и создания новой истинно международной спортивной организации наподобие ООН.
          Татьяна
          1. Татьяна Сегодня, 09:35
            CAS - это тоже, по сути, структура МОК.
            Именно МОК принял решение в 1983 году о создании спортивного арбитражного суда (CAS), а в 1984 году был утверждён его устав, исходя из ПРАВИЛ самого МОК.

            Поэтому внутри самого МОК CAS имеет именно такую юрисдикцию, которая отвечает правилам, установленным в корпорации самой МОК.
            Поэтому абсолютно было нелогично с российской стороны вообще ожидать ДРУГОГО решения от CAS в отношении неприглашения МОК на ОИ-2018 российских спортсменов после оправдания их судьями CAS по обвинению их в якобы употреблении ими допинга.
            Тут вообще ни о каком "ДАВЛЕНИИ" на судий CAS речи идти вообще быть не может!!! Всё сделано абсолютно исключительно в рамках корпоративных правил и установок внутри самой МОК.
            Повторяю: CAS - не независимая структура от МОК! Это внутрикорпоративная структура самой МОК!!!
            Расформировывать нужно именно современный частнособственнический глобалистский бизнес-МОК! И создавать новый МОК, наподобие ООН!
            И нельзя с этим делом затягивать!
            Татьяна
    2. МИХАН Сегодня, 08:04
      Пора бы нам уже успокоится и утереться..Россию унизили конкретно! Нужно думать , как ответить западу ..
      За КНДР очень рад! Молодец Ын..
      МИХАН
      1. Кубик123 Сегодня, 08:58
        Цитата: МИХАН
        Пора бы нам уже успокоится и утереться..Россию унизили конкретно! Нужно думать , как ответить западу ...

        Знаете, эмоционально я прекрасно понимаю тех, кто призывал бойкотировать Олимпиаду. А мозгами понимаю, что бойкот с нашей стороны, стал бы прекрасным основанием для встречного бойкота ЧМ по футболу 2018.
        Кубик123
        1. Teberii Сегодня, 09:02
          Отлично стали чемпионами мира и париться не надо.
          Teberii
        2. МИХАН Сегодня, 09:27
          Цитата: Кубик123
          А мозгами понимаю, что бойкот с нашей стороны, стал бы прекрасным основанием для встречного бойкота ЧМ по футболу 2018.

          А он в любом случае будет , я в этом уверен..Готовится второй этап унижения всех нас ..Типо понастроили стадионов и т.д. А никто и не приедет! В мозги нам будут вдалбливать , вот поддержали Путина , а он вас всех подставил и унизил и т.д. Лучше бы пенсии поднял и дороги построил хе хе Я прав либерасты ,про ваши "песенки " в будущем..?
          МИХАН
          1. Кубик123 Сегодня, 10:18
            Цитата: МИХАН
            В мозги нам будут вдалбливать , вот поддержали Путина , а он вас всех подставил и унизил и т.д.

            Думаю, что после окончания выборов, накал страстей резко спадет на 6 лет. Искусственное поддержание такого накала, это очень дорогое удовольствие, именно в финансовом смысле.
            Кубик123
            1. МИХАН Сегодня, 10:38
              Цитата: Кубик123
              Думаю, что после окончания выборов, накал страстей резко спадет на 6 лет.

              А я думаю еще более накалится..Мы будем мстить за все , за всю нашу историю многострадальную ! А Путин это умеет делать и неплохо господа, готовьтесь и наши и ненаши..
              Вот такие дела готовятся в танковых войсках! soldier
              МИХАН
    3. Зяблицев Сегодня, 08:06
      Судьи то же люди....Они прекрасно знают, что завтра их могут просто арестовать сотрудники ФБР в любой стране мира и предъявить им нелепые обвинения в изнасиловании кого и чего угодно, получении взятки лично от Путина или в применении мельдония во время судебных заседаний! Демократия в странах Запада, такая демократия.... laughing
      Зяблицев
      1. ul_vitalii Сегодня, 08:14
        Угрожало и уже сломало. У нас тоже перед выборами очередной пердос уже с нашими пьяными судьями за рулём и хотят после этого спокойствия в обществе.
        ul_vitalii
    4. сибиралт Сегодня, 08:38
      МОК формирует свой Арбитражный суд. И сказав во всеуслышание, что его нужно реформировать, однозначно воспринимается как разогнать действующих судей и назначить новых. Если это не запугивание, то тогда что? what
      сибиралт
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:40
        Если это не запугивание, то тогда что?

        Инструкция поведения судьи...как надо придерживаться установок МОК .
        Тот же ЛЕХА
    5. влад66 Сегодня, 09:39
      61-я статья Олимпийской хартии гласит, что в случае недопуска на Игры по неизвестным причинам чистых спортсменов, федерации, олимпийские комитеты и спортсмены вправе подавать в суд на руководителя МОК. Сейчас им является Бах. А также и на главу дисциплинарной комиссии МОК Дэниса Освальда

      Вот и подавай,фигли языком то молоть,а вот этим ухряпкам абсолютно плевать на всех
      negative
      влад66
    6. sabakina Сегодня, 10:23
      Цитата: zzdimk
      Зачем Фемиде повязка на глазах?
      Вы не поверите, но у нас, в Костроме, на здании областного суда, Фемида без повязки на глазах...
      sabakina
  2. Геркулесыч Сегодня, 07:59
    Девочки за подачку от ВАДА и сша переругались? wassat
    Геркулесыч
    1. pjastolov Сегодня, 08:03
      Цитата: Геркулесыч
      Девочки за подачку от ВАДА и сша перепугались?

      девочки "субботник" отрабатывают hi
      pjastolov
      1. Подрезчик Сегодня, 08:38
        hi , Володя! Что-то мне подсказывает, что основной "субботник" у них еще впереди... laughing
        девочки "субботник" отрабатывают hi
        Подрезчик
      2. Rusland Сегодня, 08:38
        Девочки, а девочки! Вы с нами в поход пойдете? Какие мы тебе девочки, мы уже три раза в поход ходили! lol
        Rusland
  3. Vard Сегодня, 08:02
    Олимпиада превратилась в личную кормушку Баха и Ко... Его личное состояние перевалило за миллиард... И после этого чего вы хотите...
    Vard
    1. ul_vitalii Сегодня, 08:20
      За олимпиаду он получит как и положено, а вот за грязь, вылитую на нас, очень не мало.
      ul_vitalii
  4. Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:03
    Да здравствует Международный спортивный суд ... smile самый гуманный суд в мире ...под чутким руководством МОК и его руководителя товарища БАХА весь цивилизованный мир ведет спортивное сообщество к светлому будущему без допинга...ура ...товарищи.
    Некоторые товарищи по партии...тьфу САS несогласные с линией МОК и ВАДА подлежат осуждению и порицанию от своих товарищей ...если же они будут упорствовать против линии МОК и ВАДА то к ним будут применены самые решительные меры вплоть до исключения из партии...тьфу второй раз...CAS ,ими займутся соответствующие органы из вышестоящих организаций в стране победившей демократии......да здравствует демократия ...да здравствует МОК...да здравствует ВАДА...ура господа-товарищи. smile
    Тот же ЛЕХА
  5. a.s.zzz888 Сегодня, 08:04
    Сейчас им является Бах. А также и на главу дисциплинарной комиссии МОК Дэниса Освальда.

    Кончать по суду этих двуногих angry
    a.s.zzz888
    1. Ванёк Сегодня, 08:19
      Цитата: a.s.zzz888
      по суду


      Линча.
      Ванёк
    2. pjastolov Сегодня, 08:23
      Цитата: a.s.zzz888
      Кончать по суду этих двуногих

      вот вот - двуногие
      pjastolov
  6. faiver Сегодня, 08:04
    необходимо провести собственное расследование, наехать на МОК, объявить Баха врагом России, потрясти пробирочками в ООН как это делал когда то американский министр обороны, объявить Баха в розыск и преследовать его по всему миру легально и нелегально...
    faiver
  7. victorsh Сегодня, 08:06
    Пока одни слова.Вот когда лучшего друга ВВП и российских спортсменов Баха выгонят с МОК,будем говорить о справедливости.Запоздалой справедливости.
    victorsh
    1. Rusland Сегодня, 08:30
      Добраться бы доего банковских счетов, да застукать с девочками...
      Rusland
      1. ПалБор Сегодня, 08:51
        Цитата: Rusland
        Добраться бы доего банковских счетов, да застукать с девочками...

        С девочками в Европе можно...и с мальчиками,учитывая,что они возраст согласия понижают.
        Надо на него кого-нибудь из Голливуда натравить.Желательно негроидной расы smile
        ПалБор
    2. SOF Сегодня, 08:35
      Цитата: victorsh
      Пока одни слова.Вот когда лучшего друга ВВП и российских спортсменов Баха выгонят с МОК

      ...не далее как вчера, в новостях по 1-му каналу, бы заявлено, что Россия будет требовать отставки всего руководства МОК, во главе с Бахом.
      SOF
  8. Дормидонт Сегодня, 08:10
    Ещё один секрет Полишинеля
    Дормидонт
  9. ланс Сегодня, 08:17
    неужели есть документальное подтверждение заголовка статьи или автор как вада что услышал то пою? хорошо разыгранная комбинация мок и.... 50 ожидаемых медалей и часть возмещений в ж...е
    ланс
    1. куртка бейна Сегодня, 08:36
      Цитата: ланс
      неужели есть документальное подтверждение заголовка статьи

      Конечно же нет, что вы как маленький. С таким же успехом например, я могу написать статью, что "Руководство Олимпийского комитета России угрожало судьям CAS" перед первым заседанием оного. Разница будет лишь в том, что местная "патриотично настроенная" публика сразу станет подпрыгивать за клавиатурой, обвинять меня во вранье и требовать доказательств. Ну а поскольку здесь статья ровным счётом наоборот, то доказательств этой публике не требуется априори. fellow
      куртка бейна
  10. федоров Сегодня, 08:23
    тренер сборной России по санному спорту

    Вы уж все меня простите. Но я не считаю санный спорт - спортом, как и бобслей там разный, скелетон, керлинг и тд.. как и прыжки с трамплина.
    Лучше нормы ГТО бы ввели, с отображением на зарплате, Повсеместно. Спортплощадок понастроили. Професиональный спорт - дорого, и кроме престижа Стране и здоровья sad спортсмена ничего не приносит.
    Сам мастер спорта по Киокушинкай-карате, и рукопашке. И чего я добился ? Черный пояс 2-дан - полоска ткани черная с двумя желтыми полосками. Два поломанных ребра, травма берцовой кости от лоу-киков, 2-ва пальца на руке, три на ноге - переломы, выбитый зуб - нафига такой спорт ?
    Футболисты и хокеисты не дадут соврать, там работа на износ. Про гимнастов ваще молчу.
    федоров
    1. Rusland Сегодня, 08:33
      У нас спорт в народ остаётся только лозунгом.
      Rusland
  11. XYZ Сегодня, 08:26
    Не фигней надо заниматься и пытаться кому-то мелко мстить, потому, что по-крупному нет возможностей. Один журналист (извините забыл фамилию) правильно написал, что первая задача теперь - легализовать ОКР. Без этого с нами никто серьезно разговаривать не будет, кроме как пойди туда и нагнись. Пока у нас юридически существуют только отдельные, неорганизованные спортсмены. Любым способом, по суду или иным путем это надо сделать, невзирая на то, что руководит им сейчас Жуков. После восстановления статуса уже можно решать все остальные вопросы и лучше, конечно, с другим руководителем ОКР.
    XYZ
  12. татарин 174 Сегодня, 08:30
    А судьи кто? Так и хочется дальше цитировать классика, но сейчас другие времена, сейчас главное - деньги. Сейчас всё и все, почти всё, в мире куплено за зелёные бумажки и управляется теми кто платит, это и МОК и спортивный арбитражный суд этот. Чтобы исправить всё в мире и в спорте в т.ч. надо разрушить до основания эту мировую систему зависимости от зелёных бумажек и построить новую. Пока же этого нет, будем терпеть и готовиться.
    татарин 174
  13. КВУ-НСвД Сегодня, 08:37
    А чего ждать от суда в который подают иск на того от которого этот суд кормится ? Сначала пытались отделатся подачкой в виде нелишения наших медалей , но русские ( вот наглецы ) захотели полной справедливости ..." Нет , на енто я пойтить не моху !.. Мне надо посоветоватся ! .. С Михал Иванычем ?...С Михал...Иванычем...! " lol
    КВУ-НСвД
  14. Василенко Владимир Сегодня, 08:38
    CAS уже от всего тоткрестился
    Василенко Владимир
  15. Million Сегодня, 08:48
    Олимпийское движение превратилось в соревнования фармацевтов и в политические игры,хотя изначально служили делу мира...
    Million
  16. Razvedka_Boem Сегодня, 08:50
    Олимпийские игры себя дискредитировали.. Это ясно любому здравомыслящему человеку. Печально, что все так заканчивается..
    Как уже заметили в комментариях, нужно развивать массовый спорт. Почему к примеру футболисты получают такие ненормально высокие зарплаты? За что?
    На зарплату профессиональной команды можно построить кучу спортплощадок, снять ролики пропагандирующие физкультуру и пр.
    Razvedka_Boem
    1. ланс Сегодня, 09:04
      а сколько всего можно на зарплату футболиста просто первой лиги про тренера и его команду и не упоминаю.
      ланс
    2. Million Сегодня, 09:08
      Спорт стал практически бескровной войной,вместо того,чтобы служить делу мира на Земле
      Million
  17. prior Сегодня, 09:12
    Россия играет в олимпийские игры с карточными шулерами, причём по их правилам.
    При этом кто-то хочет выиграть ?!
    prior
  18. Горный стрелок Сегодня, 09:14
    Ну, это было ожидаемо. Теперь в суд на Баха и Освальда, и давить, пока сало не закапает. laughing
    Горный стрелок
  19. HMR333 Сегодня, 09:25
    По поводу Корей а точнее тех кто негодует о северо корейцах не адекваты которые сами виноваты в том что они до сих пор не наладили отношения им нужно принять прошлое и идти дальше налаживая отношения и не совершая подобного в будущем ибо злоба и месть нечего хорошего не перенесет кроме порочного круга бесконечной вражды!
    HMR333
  20. VIA_56 Сегодня, 09:42
    В комментариях правильно было замечено: сегодня - время денег. На Западе им придается особое внимание. Поэтому, только судебные решения с выплатой миллионных штрафов униженным российским спортсменам смогут прекратить эту вакханалию вокруг России.Реально чистые спортсмены ОБЯЗАНЫ подать в международные суды по правам человека иски к руководствам ВАДа и МОК. И выставить счета с учетом затраченных средств на подготовку к ОИ-2018, не полученных, в результате отстранения на играх и, плюс, огромные суммы морального ущерба. Потому, что было нанесено ЛИЧНОЕ оскорбление и нарушение прав человека. Только таким образом, используя финансовые инструменты, можно их заставить прекратить травлю нашего спорта. А всех наших действующих функционеров от спорта выгнать в шею. И руководить спортом назначить только людей, имеющих реальные личные достижения в спорте. Таких, как Газзаев, Тихонов, Тарасова. Много у нас найдется НАСТОЯЩИХ ЛЮДЕЙ СПОРТА. А не околоСПОРТочных функционеров. Жуков, Мутко - уйдите сами! Вы занимаете не свое место.
    VIA_56
  21. APASUS Сегодня, 10:06
    Можно было ждать или не ждать положительных решений от МОК и CAS по нашим спортсменам ,но реакция нашего руководства должна быть моментально,должна соответствовать возложенной на них миссии по защите страны и нашего спорта.
    А на деле наш спорт предали еще и наши чиновники,просто противно
    APASUS
  22. Anchonsha Сегодня, 10:12
    Запад это изуродованное общество, возомнившее себя маленькими божками для властвования над всем остальным миром после распада СССР. Такой же распад ожидает и западных образований и обществ, если население не возвратится к истине сосуществования в мире, не вернет справедливость и честность в поведении с кем бы то ни
    было из государств и народов.
    Anchonsha
  23. sabakina Сегодня, 10:20
    По словам Альберта Демченко, глава МОК Томас Бах заявил о возможности роспуска нынешнего состава CAS, если судьи примут решение о необходимости допуска к ОИ-2018 подавших апелляции российских спортсменов

    У меня уже давно свербит мысль. что МОК не только правит судьями, но и миром. Куда там Пентагону, с его детскими игрушками!
    sabakina
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