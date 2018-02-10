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Швеция и Кувейт внесли в СБ ООН проект резолюции о 30-дневном прекращении огня в Сирии
В Совет безопасности ООН внесён резолюционный проект о введении 30-дневного полного запрета на боевые действия в Сирии. Внесли проект резолюции представители делегаций Швеции и Кувейта. Проект распространён среди всех 15-ти нынешних членов Совбеза Организации Объединённых Наций.
Шведские и кувейтские дипломаты, как сообщает информационное агентство Reuters, заявили о том, что их беспокоит ситуация с трудностями доставки гуманитарных грузов в САР и с эвакуацией раненых. Почему у дипломатов из этих стран не вызывала озабоченности гуманитарная ситуация в Сирии, когда большая часть страны находилась под контролем террористов, - открытый вопрос.
Российский постпред в ООН Василий Небензя прокомментировал шведско-кувейтскую инициативу. По его словам, объявление 30-дневного прекращения огня, в конечном итоге, не приведёт ни каким позитивным результатам. Небензя при этом поинтересовался, каким образом (даже если Совбез ООН примет резолюцию), международное сообщество собирается потребовать прекращения огня от террористов?
В самом деле, если у Швеции и Кувейта есть какие-то рычаги влияния на террористов, и они могут обеспечить гарантии прекращения огня с их стороны, то почему же молчали раньше?..
На самом деле, предложение Стокгольма и Эль-Кувейта выглядит попыткой в очередной раз дать шанс разношёрстным бандгруппам в Сирии перегруппироваться и с новой силой продолжить борьбу с сирийскими властями. Косвенно это подтверждается тем фактом, что страны, внесшие в СБ ООН проект резолюции, ранее не прилагали особых усилий по оказанию нуждающимся сирийцам гуманитарной помощи. Теперь же, после справедливого вопроса российского постпреда, "партнёры" не дали на них ответ, а сразу же обвинили Россию в "попытках сорвать гуманитарную операцию".
С настороженностью на инициативу отреагировали в Анкаре. Там посчитали, что это американская попытка надавить на Турцию с той целью, чтобы турецкие войска прекратили операцию "Оливковая ветвь".
Шведские и кувейтские дипломаты, как сообщает информационное агентство Reuters, заявили о том, что их беспокоит ситуация с трудностями доставки гуманитарных грузов в САР и с эвакуацией раненых. Почему у дипломатов из этих стран не вызывала озабоченности гуманитарная ситуация в Сирии, когда большая часть страны находилась под контролем террористов, - открытый вопрос.
Российский постпред в ООН Василий Небензя прокомментировал шведско-кувейтскую инициативу. По его словам, объявление 30-дневного прекращения огня, в конечном итоге, не приведёт ни каким позитивным результатам. Небензя при этом поинтересовался, каким образом (даже если Совбез ООН примет резолюцию), международное сообщество собирается потребовать прекращения огня от террористов?
В самом деле, если у Швеции и Кувейта есть какие-то рычаги влияния на террористов, и они могут обеспечить гарантии прекращения огня с их стороны, то почему же молчали раньше?..
На самом деле, предложение Стокгольма и Эль-Кувейта выглядит попыткой в очередной раз дать шанс разношёрстным бандгруппам в Сирии перегруппироваться и с новой силой продолжить борьбу с сирийскими властями. Косвенно это подтверждается тем фактом, что страны, внесшие в СБ ООН проект резолюции, ранее не прилагали особых усилий по оказанию нуждающимся сирийцам гуманитарной помощи. Теперь же, после справедливого вопроса российского постпреда, "партнёры" не дали на них ответ, а сразу же обвинили Россию в "попытках сорвать гуманитарную операцию".
С настороженностью на инициативу отреагировали в Анкаре. Там посчитали, что это американская попытка надавить на Турцию с той целью, чтобы турецкие войска прекратили операцию "Оливковая ветвь".
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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