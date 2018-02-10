11:51 10 февраля
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Швеция и Кувейт внесли в СБ ООН проект резолюции о 30-дневном прекращении огня в Сирии

В Совет безопасности ООН внесён резолюционный проект о введении 30-дневного полного запрета на боевые действия в Сирии. Внесли проект резолюции представители делегаций Швеции и Кувейта. Проект распространён среди всех 15-ти нынешних членов Совбеза Организации Объединённых Наций.

Шведские и кувейтские дипломаты, как сообщает информационное агентство Reuters, заявили о том, что их беспокоит ситуация с трудностями доставки гуманитарных грузов в САР и с эвакуацией раненых. Почему у дипломатов из этих стран не вызывала озабоченности гуманитарная ситуация в Сирии, когда большая часть страны находилась под контролем террористов, - открытый вопрос.

Швеция и Кувейт внесли в СБ ООН проект резолюции о 30-дневном прекращении огня в Сирии



Российский постпред в ООН Василий Небензя прокомментировал шведско-кувейтскую инициативу. По его словам, объявление 30-дневного прекращения огня, в конечном итоге, не приведёт ни каким позитивным результатам. Небензя при этом поинтересовался, каким образом (даже если Совбез ООН примет резолюцию), международное сообщество собирается потребовать прекращения огня от террористов?

В самом деле, если у Швеции и Кувейта есть какие-то рычаги влияния на террористов, и они могут обеспечить гарантии прекращения огня с их стороны, то почему же молчали раньше?..

На самом деле, предложение Стокгольма и Эль-Кувейта выглядит попыткой в очередной раз дать шанс разношёрстным бандгруппам в Сирии перегруппироваться и с новой силой продолжить борьбу с сирийскими властями. Косвенно это подтверждается тем фактом, что страны, внесшие в СБ ООН проект резолюции, ранее не прилагали особых усилий по оказанию нуждающимся сирийцам гуманитарной помощи. Теперь же, после справедливого вопроса российского постпреда, "партнёры" не дали на них ответ, а сразу же обвинили Россию в "попытках сорвать гуманитарную операцию".

С настороженностью на инициативу отреагировали в Анкаре. Там посчитали, что это американская попытка надавить на Турцию с той целью, чтобы турецкие войска прекратили операцию "Оливковая ветвь".

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 28

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  1. Владыка Ситх Сегодня, 10:12
    А что так? Как перед освобождением Алеппо.
    Владыка Ситх
    1. Тралл Сегодня, 10:13
      Цитата: Владыка Ситх
      А что так? Как перед освобождением Алеппо.

      В этот раз не прокатит. Хотя бы даже из-за нашего пилота "сушки".
      Шведы жгут опять smile
      Тралл
      1. Гигант мысли Сегодня, 10:20
        Реальных механизмов выполнения этой резолюции не будет, останется только одно сотресание воздуха западными дипломатами, получается , что готовится очередная тонко задуманная провокация против России.
        Гигант мысли
        1. влад66 Сегодня, 10:35
          В Совет безопасности ООН внесён резолюционный проект о введении 30-дневного полного запрета на боевые действия в Сирии

          Ну да,ну да,напоминает что то Минск 1,2 как бармалеям туго становиться,так тут же перемирие и которое они выполнять не собираются.А виновата во всем будет Россия. soldier
          влад66
          1. Вежливый Лось Сегодня, 11:40
            Цитата: влад66
            Ну да,ну да,напоминает что то Минск 1,2 как бармалеям туго становиться,так тут же перемирие и которое они выполнять не собираются.

            Полностью согласен! По западным призывам к миру и прекращению огня можно судить об успехах САА и нашей авиации. Прямая зависимость интенсивности.
            Вежливый Лось
      2. Teberii Сегодня, 10:31
        ПЗРК не завезли . Боеприпасы и вояки заканчиваются.
        Teberii
    2. oldseaman1957 Сегодня, 10:15
      Швеция и Кувейт внесли в СБ ООН проект резолюции о 30-дневном прекращении огня в Сирии
      - Очередная ни на чём не обоснованная туфта. Как в Донбассе: кто-то будет соблюдать, а кто-то постарается напакостить, насколько возможно... Россия вряд ли от этого в плюсе будет.
      oldseaman1957
    3. Андрей К Сегодня, 10:16
      ...их беспокоит ситуация с трудностями доставки гуманитарных грузов в САР и с эвакуацией раненых...

      Бармалеи полечиться и подхарчиться попросились...
      Андрей К
      1. хрыч Сегодня, 10:25
        Там в чем печаль, турки угнали толпу ССА в Африн, на взаимоутилизацию с YPG, а в Идлибе САА прорвала фронт Нусры и тех же ССА, сварила два котла. Когда котел сварен высвобождаются значительные силы победителя. Падение зелени идет, как снежный ком. Почему участились американские и израильские провокации, а арабские и европейские "пацифисты" запели Лазаря. У САА замаячила победа, а курды своей упертой политикой утратят Африн и их вышибут из Д.Зора. Пришло время ВКС поработать по курдским сепаратистам.
        хрыч
        1. Андрей К Сегодня, 10:32
          Цитата: хрыч
          ...Пришло время ВКС поработать по курдским сепаратистам...

          Затрещина им не помешает, а то у курдских орлов голова закружилась от "успехов".
          Под матрасной "крышей", попытались реализовать "хотелки" на сирийские нефтяные поля - про несварение забыли.
          Не зря же у нас говорят: "На чужой каравай - рот не разевай"... yes
          Андрей К
          1. хрыч Сегодня, 10:37
            Цитата: Андрей К
            у курдских орлов голова закружилась от "успехов".

            Иракские власти вышибли курдов с Киркука, где кстати море нефти. Снизили бюджет автономии с 17% (по народонаселению) до 12%, федцентр забрал 5% себе. Плюс лишились неконтролируемых нефтяных доходов. Африн несомненно падет. Успехов там нет. В Ираке им стало мало автономии, захотели большего, в Рождаве они даже предложение автономии посчитали оскорблением. Вот результат.
            хрыч
            1. Андрей К Сегодня, 10:56
              Цитата: хрыч
              ...Вот результат...

              Результат абсолютно закономерен.
              Не захотели "синицы в руке", в виде автономии - будут получать люлей, вместо псевдогосударственности.
              Андрей К
              1. хрыч Сегодня, 11:04
                Цитата: Андрей К
                Не захотели синицы в руке

                Получат утку под кровать...
                Дали им американцы пулеметы режим шатать и они возомнили себя американскими друзьями, а американцы дали иракцам 160 Абрамсов, тысячу бронемашин, даже два патрульных корабля, строят 36 Ф-16, не считая просто кучи болгарской и пр. техники за счет США. Инструкторы учили пользоваться, а потом это все использовали в Киркуке... Турки получили от американцев 200 ф-16, тысячу танков М-60 и пр. Турки бомбят курдов Африна на американских самолетах, с пилотами, подготовленными американцами, американскими бомбами, подвешенными на базе Инджирлик, где ее турки делят с американцами, но курды уверовали (получив пулеметы и жвачку) что лучшие американские друзья, наивность зашкаливает. Британия и их дочка не скрывая балакают, что у них постоянных друзей и врагов, а только постоянные интересы.
                хрыч
      2. МИХАН Сегодня, 10:27
        Цитата: Андрей К
        Бармалеи полечиться и подхарчиться попросились...

        Таки есть, тут еще у евреев самолетик сбили, Эрдоган мочит всех их по чем зря ..Пощады запросили, чтобы перегруппироваться ?
        Мы за Филипова еще не отомстили по полной.. negative Будем продолжать мочить!
        МИХАН
    4. ul_vitalii Сегодня, 11:36
      Что-то задумали антихристы. Кто-то их сосватал. Горько.
      ul_vitalii
  2. Комментарий был удален.
  3. КВУ-НСвД Сегодня, 10:16
    Шведские и кувейтские дипломаты, как сообщает информационное агентство Reuters, заявили о том, что их беспокоит ситуация с трудностями доставки гуманитарных грузов в САР и с эвакуацией раненых.
    Ну это старая песня . Значит США нужна 30-ти дневная передышка для перегруппировки подконтрольных сил и вывода своих военных из под удара . Вывод : надо жарить дальше и чтоб голову не давать поднять
    КВУ-НСвД
    1. Дормидонт Сегодня, 10:26
      Общечеловекам нужно восполнить потери в летаках
      Дормидонт
  4. Egorovich Сегодня, 10:20
    Где были эти"гуманитарные" миссии, когда освободили Алеппо, Дейр-эз-Зор, Маядин, Абу-Кемаль!? Этого даже никто из "демократического" общества постарался не заметить. А теперь, когда выкормышам поплахело, выползли со своими предложениями. am
    Egorovich
  5. Severok Сегодня, 10:20
    Когда пин-досам или хох-лам надо произвести пополнение сил или перегруппировку - начинается нытьё про перемирие или о прекращении огня.
    Severok
    1. Дормидонт Сегодня, 10:25
      И это всего лишь после одной блестящей операции ПВО
      Дормидонт
  6. donavi49 Сегодня, 10:21
    Ну в Идлибе похоже Саракиб и М5 остались за бабахами.

    Турки вышли на соприкосновение с САА по линии фронта. Большой конвой зашел в Саракиб (близ которого сбили Су-25 кстати).

    МО Сирии заявил:
    Министерство Обороны Сирии официально заявило о завершении всех операций в провинциях Хама, Идлиб, Алеппо.
    donavi49
  7. Дормидонт Сегодня, 10:24
    Раз общечеловеки, поджав хвосты, заскулили о пощаде, события развиваются в правильном русле
    Дормидонт
  8. Piramidon Сегодня, 10:26
    Шведские и кувейтские дипломаты заявили о том, что их беспокоит ситуация с трудностями доставки гуманитарных грузов в САР

    Эти "гуманитарщики" хоть кусок хлеба поставили в Сирию?
    Piramidon
  9. Монархист Сегодня, 10:29
    Цитата: Владыка Ситх
    А что так? Как перед освобождением Алеппо.

    Вы правы, что-то через чур напоминает ситуацию с Алеппо
    Монархист
  10. faiver Сегодня, 10:30
    хрень какая то, ладно кувейт там где то недалеко, а швеция тут каким боком? и чо только 30 дней? давай те на 365 чего мелочица то?
    faiver
  11. Strashila Сегодня, 10:43
    Значит у Асада все хорошо идет... американские марионетки залопотали... террористов бьют... спасай их, было перемирие... те отдохнули получили от американцев оружие и продолжили свое черное дело.
    Strashila
  12. сталевар Сегодня, 10:56
    А почему бы и нет? Лавров с Путиным любят перемирия и зоны всякие!
    сталевар
  13. groks Сегодня, 11:12
    Да всё понятно с этой инициативой. Только вот - ООН уже полностью лежит под САСШ? Совсем, совсем? У РФ там совсем нет союзников, как и у Сирии? Наш МИД по прежнему будет тихонько выражать озабоченность?
    Вообще - в Израиле люди(не политики) не понимают, что чёрные плохо контролируются и если Сирию задавят, то им будет очень весело?
    groks
  14. demo Сегодня, 11:18
    Шведские и кувейтские дипломаты, как сообщает информационное агентство Reuters, заявили о том, что их беспокоит ситуация с трудностями доставки гуманитарных грузов в САР и с эвакуацией раненых.

    Особенно интересен симбиоз шведов и кувейтцев.
    Что бородатым туго приходится?
    Не всех вывели-вывезли?

    .
    Вспомнил цвета флага шведов:
    Потом вспомнил флаг Украины:

    И все встало на свои места.
    demo
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