12:00 10 февраля
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В Мексике объявлена тревога в связи с похищением контейнера с радиоактивным веществом

Специальные службы Мексики сообщают об инциденте на территории страны, связанном с радиоактивным веществом. Заявлено, что Служба гражданской обороны Мексики распространила сообщение о пропаже контейнера с радиоактивными компонентами в штате Гуанахуато. В сообщении говорится, что жителями муниципалитета Леон следует быть осторожными, так как содержимое контейнера несёт существенную угрозу для здоровья и жизни людей. Объявлена тревога по линии местной службы ГО и ЧС.

В Мексике объявлена тревога в связи с похищением контейнера с радиоактивным веществом


По последним данным, сообщаемым мексиканскими СМИ, контейнер был похищен неизвестными. При этом известно, что похищение произошло 2 дня назад – 8 февраля – во время разгрузки фургона компании, занимающейся доставкой специальных грузов по стране и за её пределами.


В Службе мексиканской гражданской обороны, не называя конкретного содержимого похищенного контейнера, заявляют, что извлечение этого содержимого из толстостенного бокса может повлечь негативные последствия и для окружающей среды.

В Мексике за последние три года зафиксировано уже не менее 4-х похищений радиоактивных веществ, перевозимых частными компаниями. В большинстве случаев полиции так и не удалось выяснить, куда именно "утекало" опасное содержимое спецконтейнеров. Однако в одном из случаев удалось установить личности преступников, причём те сами обратились в клинику за получением медпомощи после контакта с радиоактивным веществом.

В этой связи в США объявили о принятия дополнительных мер безопасности на американо-мексиканской границе.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 11

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  1. МИХАН Сегодня, 11:31
    Бомбить будут Мексику..хе хе
    МИХАН
    1. влад66 Сегодня, 11:37
      В Службе мексиканской гражданской обороны, не называя конкретного содержимого похищенного контейнера, заявляют, что извлечение этого содержимого из толстостенного бокса может повлечь негативные последствия и для окружающей среды.

      Никак наркокартели мексиканские "грязную" бомбу на коленке сварганить задумали. what Чудны дела твои Господи. laughing
      влад66
      1. Logall Сегодня, 11:39
        Влад, Привет!
        Дружище, мне вообще жизнь в Мексике представляется как в голливудском блокбастере: Мафия, наркотики, А тут ещё и похищение радиоактивного контейнера...
        И все мачетами машут!
        Logall
        1. влад66 Сегодня, 11:55
          Цитата: Logall
          Влад, Привет!
          Дружище, мне вообще жизнь в Мексике представляется как в голливудском блокбастере: Мафия, наркотики, А тут ещё и похищение радиоактивного контейнера...
          И все мачетами машут!

          Здрав Будь Санчо! drinks Да уж сиеста там еще та.
          Если уж контейнеры с радиоактивными веществами похищают what что хоть за вещество такое,если все вон переполошились не на шутку. what drinks
          влад66
      2. фигвам Сегодня, 11:58
        Да, жуть всё веселее...
        фигвам
    2. Гигант мысли Сегодня, 11:37
      Бардак, он и в Мексике бардак. Не могут организовать даже соответствующую охрану при перевозке и разгрузке такого опасного груза.
      Гигант мысли
  2. рюрикович Сегодня, 11:37
    Чай,не Путин их "свинтил"??? what laughing
    рюрикович
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 11:37
    И где теперь всплывёт эта радиоактивная бурда? request трампу надо поторопиться с забором... laughing
    a.s.zzz888
  4. Михаил Крапивин Сегодня, 11:39
    Все лучшее - детям. Причём американским, благо везти недалёко.
    Михаил Крапивин
  5. ul_vitalii Сегодня, 11:40
    Хорошая пробирка, будет чем с трибуны ООН махать.
    ul_vitalii
  6. КВУ-НСвД Сегодня, 11:53
    Однако в одном из случаев удалось установить личности преступников, причём те сами обратились в клинику за получением медпомощи после контакта с радиоактивным веществом.
    Ну тут брали , что плохо лежало , не подозревая об опасности содержимого . Но 4 случая - это уже напрягающая система . Применение "грязной бомбы" по-тихому в неожиданном густонаселённом месте - тут отдыхает трагедия с башнями-близнецами . А на Украине той же в Зоне хранилище ОЯО на площадке под отрытым небом...И уровень охраны неизвестен...И отморозков , готовых на выполнение подобного заказа в Диком Поле как грязи...Тревожные размышления...
    КВУ-НСвД
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