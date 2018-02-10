В Мексике объявлена тревога в связи с похищением контейнера с радиоактивным веществом

Специальные службы Мексики сообщают об инциденте на территории страны, связанном с радиоактивным веществом. Заявлено, что Служба гражданской обороны Мексики распространила сообщение о пропаже контейнера с радиоактивными компонентами в штате Гуанахуато. В сообщении говорится, что жителями муниципалитета Леон следует быть осторожными, так как содержимое контейнера несёт существенную угрозу для здоровья и жизни людей. Объявлена тревога по линии местной службы ГО и ЧС.По последним данным, сообщаемым мексиканскими СМИ, контейнер был похищен неизвестными. При этом известно, что похищение произошло 2 дня назад – 8 февраля – во время разгрузки фургона компании, занимающейся доставкой специальных грузов по стране и за её пределами.В Службе мексиканской гражданской обороны, не называя конкретного содержимого похищенного контейнера, заявляют, что извлечение этого содержимого из толстостенного бокса может повлечь негативные последствия и для окружающей среды.В Мексике за последние три года зафиксировано уже не менее 4-х похищений радиоактивных веществ, перевозимых частными компаниями. В большинстве случаев полиции так и не удалось выяснить, куда именно "утекало" опасное содержимое спецконтейнеров. Однако в одном из случаев удалось установить личности преступников, причём те сами обратились в клинику за получением медпомощи после контакта с радиоактивным веществом.В этой связи в США объявили о принятия дополнительных мер безопасности на американо-мексиканской границе.