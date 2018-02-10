Армия Израиля: Российские военные не участвуют в отражении налетов на Сирию

Это были только сирийские зенитные батареи. Никто больше

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Сирийцы и иранцы, с нашей точки зрения, играют с огнем. Сирийцы — когда разрешают иранцам атаковать Израиль со своей территории. Мы полны решимости, готовы и способны взыскать высокую цену с каждого, кто попытается нас атаковать. Однако мы не стремимся к эскалации

Огонь по израильским самолетам, задействованным в налетах на Сирию, ведут исключительно батареи ПВО сирийских правительственных войск, заявил представитель Армии обороны Израиля Йонатан Конрикус.— ответил он на вопрос корреспондентов, не принимали ли участие в отражении налетов российский военный контингент в Сирии.Кроме того, подполковник отказался говорить, задействовали ли израильские военные каналы экстренной связи с российскими военными в связи с обострением ситуации.— сказал он.Также Йонатан Конрикус заявил, что Израиль не заинтересован в эскалации ситуации в Сирии, а авиаудары по территории этой страны являются оборонительными действиями.Авиаудары по Сирии он назвал оборонительными действиями, которые спровоцированы актом агрессии Ирана, пославшего минувшей ночью беспилотный летательный аппарат в воздушное пространство, контролируемое еврейским государством.— сказал подполковникПозже пресс-служба армии Израиля сообщила, что ВВС в ходе второго налета атаковали 12 целей на территории Сирии, включая три батареи ПВО и четыре объекта иранского военного присутствия в соседней стране.