23:56 10 февраля
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Армия Израиля: Российские военные не участвуют в отражении налетов на Сирию

Огонь по израильским самолетам, задействованным в налетах на Сирию, ведут исключительно батареи ПВО сирийских правительственных войск, заявил представитель Армии обороны Израиля Йонатан Конрикус.

Это были только сирийские зенитные батареи. Никто больше
— ответил он на вопрос корреспондентов, не принимали ли участие в отражении налетов российский военный контингент в Сирии.

Армия Израиля: Российские военные не участвуют в отражении налетов на Сирию



Кроме того, подполковник отказался говорить, задействовали ли израильские военные каналы экстренной связи с российскими военными в связи с обострением ситуации.

Без комментариев
— сказал он.

Также Йонатан Конрикус заявил, что Израиль не заинтересован в эскалации ситуации в Сирии, а авиаудары по территории этой страны являются оборонительными действиями.

Авиаудары по Сирии он назвал оборонительными действиями, которые спровоцированы актом агрессии Ирана, пославшего минувшей ночью беспилотный летательный аппарат в воздушное пространство, контролируемое еврейским государством.

Сирийцы и иранцы, с нашей точки зрения, играют с огнем. Сирийцы — когда разрешают иранцам атаковать Израиль со своей территории. Мы полны решимости, готовы и способны взыскать высокую цену с каждого, кто попытается нас атаковать. Однако мы не стремимся к эскалации
— сказал подполковник

Позже пресс-служба армии Израиля сообщила, что ВВС в ходе второго налета атаковали 12 целей на территории Сирии, включая три батареи ПВО и четыре объекта иранского военного присутствия в соседней стране.

Использованы фотографии: flickr.com / Israel Defense Forces
44

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 293

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  1. Андрей К Сегодня, 13:16
    ...Российские военные не участвуют в отражении налетов на Сирию...

    А если бы участвовали, то ЦАХАЛ атаковал бы laughing
    Йонатан Конрику
    ...Израиль не заинтересован в эскалации ситуации в Сирии, а авиаудары по территории этой страны являются оборонительными действиями...

    Маленький нюанс, израильские военные "обороняются" на территории суверенной страны. Наверное карты неправильные в Армии обороны Израиля, там границы не обозначены...
    ...Авиаудары по Сирии оборонительные действия, которые спровоцированы актом агрессии Ирана, пославшего минувшей ночью беспилотный летательный аппарат в воздушное пространство, контролируемое еврейским государством...

    Обороняются от иранского беспилотника, нанося удары по инфраструктуре Сирии. Изуверское отсутствие логики negative
    "Израильское" воздушное пространство над Голанскими высотами точно такое же, как и воздушное пространство над Папуа-Новой Гвинеей, то есть никакое request
    Андрей К
    1. Арон Заави Сегодня, 13:18
      Цитата: Андрей К
      Российские военные не участвуют в отражении налетов на Сирию

      А если бы участвовали, то ЦАХАЛ атаковал бы laughing

      А что оставалось бы делать? request
      Арон Заави
      1. Alexkorzun Сегодня, 13:23
        Атаковал бы ? гы-гы. Чё то я в смятении. Куда ж нам тогда бежать ? Позади Дамаск....

        Эти парни реально решили, что они бессмертные. (Они таки и бессмертные, пока большие дяди позволяют им шалить. Как только лимит будет исчерпан - только мы их и видели)
        Alexkorzun
        1. Тралл Сегодня, 13:44
          США не будет сбивать самолёты ВКС РФ,
          ВКС не будет сбивать самолёты США.
          Израиль не тронет самолёты России,
          Россия не собьёт самолёты Израиля.
          Это как небо голубое, а вода мокрая.
          Так устроен современный мир.

          А тем временем
          Ливан открывает свои аэродромы и морские порты для российских боевых самолётов и кораблей
          Тралл
          1. Тралл Сегодня, 14:38
            Момент пуска
            Тралл
            1. LiSiCyn Сегодня, 14:52
              Не сильно далеко...
              Километров 50... Вспышка, очень четкая good
              LiSiCyn
              1. Inok10 Сегодня, 22:32
                Цитата: Тралл
                Момент пуска

                ... Спасибо ... и Мое Почтение ! ... hi
                Цитата: LiSiCyn
                Не сильно далеко...
                Километров 50... Вспышка, очень четкая

                ... судя по всему ... "Печора-2М" С-125 ... исходя из видео ... Хорошо отработали грамотно ...

                Из чего следует:
                - последние Китайское с "поклеванным" F-35 Сирийскими дятлами, до Израиля не дошло, что прискорбно
                - Израильская "вольница" в Ливане и Сирии закончилась, первые реальные потери, которые они подтвердили
                - Система ПВО САР модернизирована и работает
                - Что там "атаковали" бравые Израильские летуны ... в числе 12 целей ... еще большой вопрос для Маленькой Компании, Ограниченных людей которые им их и "организовали" ... wink
                - Судя по всему Израилю объяснили ... кто Он и Где его Место ... на доступном языке ... ,а то заигрались "Сыны Израилевы" в собственную Исключительность ... hi
                Inok10
            2. seregatara1969 Сегодня, 15:01
              даже ночью в темноте попали!
              seregatara1969
              1. sgazeev Сегодня, 17:02
                Цитата: seregatara1969
                даже ночью в темноте попали!

                Аллах Акбар. soldier
                sgazeev
              2. sabakina Сегодня, 19:12
                Цитата: seregatara1969
                даже ночью в темноте попали!

                Сергей Таранущенко, что то мне подсказывает, что там не совсем сирийцы были.
                sabakina
              3. dr.star75 Сегодня, 19:21
                Лазерной указкой подсвечивали
                dr.star75
            3. Туз Бубен Сегодня, 17:04
              чегой т не похоже на 200ку...отвала стартов не наблюдал...
              Туз Бубен
          2. Кент0001 Сегодня, 16:15
            Если это не фейк-то это реально КРУТО. Главное что бы нас теперь в связи с Хезболлой не обвинили, а то полосатые-то могут.
            Кент0001
            1. dr.star75 Сегодня, 19:26
              И чё?Нас уже обвинили:замена проб,выборы не того президента, аномальные холода в СГА.
              dr.star75
              1. Андрей К Сегодня, 22:06
                Цитата: dr.star75
                ...И чё?Нас уже обвинили:замена проб,выборы не того президента, аномальные холода в СГА...

                Ребятишки на эту тему хохмят:
                ...Поцарапанная бомба лишает Россию первенства в победе над ИГИЛ. И победа переходит к сборной США...
                laughing
                Андрей К
        2. zivXP Сегодня, 17:13
          Походу и Америка не стала защищать. Ведь пока по рылу не получат, все не могут успокоиться - что делать , такова натура.
          zivXP
      2. Андрей К Сегодня, 13:26
        Цитата: Арон Заави
        ...А что оставалось бы делать? request...

        Арон, Вы сказали, я поверил laughing
        Андрей К
        1. Лекс. Сегодня, 13:32
          Турки сбили ваш су-24 вы что то сделали туркам ?
          Ещё и кредит на покупку с-400 дали
          Лекс.
          1. Андрей К Сегодня, 13:38
            Цитата: Лекс.
            ...Турки сбили ваш су-24 вы что то сделали туркам ?
            Ещё и кредит на покупку с-400 дали...

            Опять не так belay
            Ладно, разрешаю Вам прокредитовать турок, отомстите за нас laughing
            Андрей К
          2. хрыч Сегодня, 13:48
            Цитата: Лекс.
            Турки сбили ваш су-24 вы что то сделали туркам ?

            А вы не в курсе? Что благодаря ГРУ сорвали переворот гюленистов и кемалистов, в результате чего уничтожена целая каста правившая Турцией 100 лет. Эрдоган из подставного Презика, превратился в Падишаха по итогам путча, а пилот сбивший наш самолет принимал активное участие в перевороте и был ликвидирован, как и его командиры спланировавшие атаку, ныне или зверски замучены или покалеченные и опущенные сидят в зиндане. Вот что сделала РФ - вмешалась в турецкую политику и все там перевернула.
            хрыч
            1. Домкрат Сегодня, 14:11
              Вопрос: Что от этого "переворота" получила Россия?
              Что еще "перевернула" Россия в Турции после новогодней атаки на Хмеймим?
              Что "перевернула" Россия в Турции после очередного сбитого на днях самолета Су-25?
              Домкрат
              1. хрыч Сегодня, 14:40
                Цитата: Домкрат
                Вопрос: Что от этого "переворота" получила Россия?

                Самое главное завоевание Сирийской компании - выход Турции из НАТО (фиктивно она пока там, но фактически уже нет). Когда сбили самолет, НАТО открестилось от турок, мол вы сами по себе, а мы сами. Оставили их один-на один с ядерной сверхдержавой. Все остальное мелочи, типа кучи контрактов в топливно-энергетической и пр. Атака дронов и сбитый штурмовик рано весить на турок, расследование не закончено и турок кто-то явно подставляет, дабы разрушить альянс. Видимо виновника нашли и рухнул ф-16, хотя это может быть и совпадение.
                хрыч
                1. Домкрат Сегодня, 16:08
                  На Ваше: " ...Оставили их ( турок) один-на один с ядерной сверхдержавой..." *******************************************
                  - И, надо сказать, турки справляются даже без помощи НАТО!
                  Домкрат
                  1. Домкрат Сегодня, 16:13
                    На Ваше: "...Все остальное мелочи, типа кучи контрактов в топливно-энергетической и пр. " *****************************************
                    Именно ради этих "мелочей" и кладут свои головы наши соотечественники в Сирии!
                    Особо обидно, что безрезультатно...
                    Домкрат
                    1. mejik Сегодня, 16:54
                      "Тише, Танечка, не плачь..." (с)
                      mejik
              2. хрыч Сегодня, 15:03
                В 2013 году шельф Сирии бурили норвежцы и американцы, нашли гигантское месторождение углеводородов. Запад, Турки и Аравийцы начали хаотизацию, чтоб замутить приватизацию, но Володька взял и захватил сходу побережье wassat американцы и так и эдак, а все тю-тю, вот полезли с горя к курдам хоть нефть Заевфратья захватить, ну и шиитский коридор блокировать, но с Киркука курдов турнули иракцы, сейчас могут перерезать курдский коридор и удавить Рожаву, а штатники сядут в голубые вертушки и были таковы. Африн сдали, Киркук сдали, перебрасывают войска в Афган, в Ираке останется только тысяча человек и всееее.
                хрыч
              3. Every Сегодня, 17:30
                Цитата: Домкрат
                Вопрос: Что от этого "переворота" получила Россия?
                Что еще "перевернула" Россия в Турции после новогодней атаки на Хмеймим?
                Что "перевернула" Россия в Турции после очередного сбитого на днях самолета Су-25?

                По Вашему, атаку на авиабазу организовала Турция?
                Су-25 сбили Турки?
                Every
              4. dr.star75 Сегодня, 19:33
                Очень многое, очень жаль, что Вы не видите многие вещи. 1. Турция крепко переср----сь с Европой и СГА. 2. Ставит у себя на вооружение НАШЕ вооружение(ПВО-!!!). Строит нашими строителями АЭС (а это обслуживание +ТВЭЛы. )4. и самое главное: турецкий поток строится,
                dr.star75
              5. Piramidon Сегодня, 22:24
                Цитата: Домкрат
                Что еще "перевернула" Россия в Турции после новогодней атаки на Хмеймим?
                Что "перевернула" Россия в Турции после очередного сбитого на днях самолета Су-25?

                А Вам точно известно, что турки участвовали в атаках на Хмеймим и на Су-25?
                Piramidon
            2. Сержант71 Сегодня, 14:16
              Знаменитая многоходовочка! В общем, всё как Соловьёв с Михеевым рассказали. Потом, правда, на поклон с Турецким потоком поползли, уступив во всём, в чём только можно, разрешили по быстрому всё, что запретили и кредитуем страну,члена НАТО, которая может в любой момент может нас тупо кинуть. Ах, забыл,они ещё и вовсю спонсируют антиасадовские силы, которые мы поддерживаем. Но это же тоже, несомненно, так и задумано нами же! А то, что все кому не лень, утюжат войска режима, который мы поддерживаем, а РФ не защищает, а лишь мычит и протестует - это тоже придумано у нас в Генштабе))))
              Мне вот интересно, если вы жену с соседом застанете, то то же будете всех уверять, что это на самом деле ваша победа, а то что жену от имели - это тайная операция ГРУ против террористов?
              Сержант71
              1. Люлёк Сегодня, 14:46
                За то нашего главнокомандующего не включили в санкционный список...
                Люлёк
                1. Андрей К Сегодня, 16:02
                  Люлёк
                  ...За то нашего главнокомандующего не включили в санкционный список...

                  Люлёк, а Вашего Раймондса в санкционный список за что? belay
                  Неужто все НАТОвские подачки скоммуниздил? Тогда да, в список его, негодяя! laughing
                  Андрей К
                  1. Люлёк Сегодня, 23:27
                    Так он в списке за развал своей собственной страны...
                    Люлёк
              2. хрыч Сегодня, 14:57
                Цитата: Сержант71
                на поклон с Турецким потоком поползли

                Что вы несете. По потреблению газа турки зависят от нас более чем на 70%, а в целом в топливно-энергетической зависят на 62%. На треть потребляющий наш газ ЕС в панике от критической зависимости экономики и хозяйства. Что же тогда с турками? Основной потребитель Турецкого потока - сама Турция, ее западная промышленная часть испытывает дефицит, что тормозит развитие. Почти на треть турки зависят от наших поставок металлоконструкций и пр. Израильтяне не утужат войска режима, а атакуют иранских прокси. Мало того тут что происходит, вы хоть понимает, хотя вряд ли. Русские ВКС и ССО управляют и прикрывают САА, с иранскими прокси, турецкие ВВС и ССО управляют и прикрывают ССА, американские ВВС и ССО управляют и прикрывают курдов. Почему? Да потому, что САА, ССА и курды, типа все граждане Сирии и пластаются друг с другом, как гражданская война, а остальные, как бы шахматисты, друг с другом заключили договора об избежании инцидентов, все это для .... формального выполнения международного законодательства. Сирия пока еще признанное государство - член ООН. Все просто, как оккупировать страну и соблюсти закон. ИГИЛ там ладно - это пришлый наемный сброд саудовского короля, который уничтожен, причем всеми... Включайте думательные процессы, присматривайтесь, анализируйте и наконец поймете, что происходит.
                хрыч
                1. Домкрат Сегодня, 16:24
                  На Ваше: "...то вы несете. По потреблению газа турки зависят от нас более чем на 70%, а в целом в топливно-энергетической зависят на 62%. На треть потребляющий наш газ ЕС в панике от критической зависимости экономики и хозяйства..." *********************************************
                  В мире переизбыток предложений по газу, поэтому правила здесь диктуют покупатели.
                  План по четырем веткам Турецкого потока был успешно торпедирован Эрдоганом. Ради двух веток путин готов носить Эрдогана на руках!
                  Домкрат
                  1. dr.star75 Сегодня, 19:38
                    Переизбыток предложений по газу?А он наверное телепортируется от месторождений до потребителей?Газ вот так накидали на баржу и привезли?
                    dr.star75
                2. Fayth Сегодня, 16:37
                  Это Вы чего-то недопонимаете, посмотрите на ник оппонента, сержант, то есть еще раз, СЕРЖАНТ. Вы рассказываете о высоких материях, в том числе и стратегических в военном плане, человеку который гонял молодняк поссать и полы помыть. Напрасно разоряетесь.
                  Fayth
                  1. Сержант71 Сегодня, 17:02
                    Сейчас бы по нику об уровне оппонента судить wassat Вы ещё один диванный сверх разум, не видящий разницы между реальным и виртуальным? То есть, если бы ник был Генералиссимус, я по определению был бы гением стратегии и тактики? wassat Иногда лучше жевать, чем нести такую пургу.
                    Сержант71
              3. Донской Сегодня, 20:30
                Цитата: Сержант71
                Мне вот интересно, если вы жену с соседом застанете, то то же будете всех уверять, что это на самом деле ваша победа, а то что жену от имели - это тайная операция ГРУ против террористов?

                Со всей пролетарской прямотой мокнули его в го.но, мое почтение hi
                Донской
            3. clidon Сегодня, 14:31
              Интересно, вы на самом деле в это верите. Ну вот честно?
              clidon
            4. tihonmarine Сегодня, 19:21
              В Турции самая большая и подготовленная армия в Европе, после России. Так что лучше иметь турок или в плохих, или в нейтралах.
              tihonmarine
          3. Pivot Сегодня, 13:55
            Да ещё Пердогашку оповестили о готовящемся перевороте который вы с америкашками замутили. И кстати атака на наш самолёт попахивала провокацией организованной вами и америкашками. Мы не чтоб это не просчитать.
            Pivot
          4. Комментарий был удален.
            1. Домкрат Сегодня, 14:15
              До Вашего коментария я был уверен, что это предводитель стерхов вылизывает Эрдогана ради Турецкого потока...
              Домкрат
              1. Pivot Сегодня, 14:25
                Конечно вылизывают, нужно же за какие-то деньги новые школы строить чтобы дети либерасни всякой хоть отдаленно понимали понятие Родина, Честь и Долг.
                Pivot
                1. Домкрат Сегодня, 16:29
                  Если бы на школы!
                  По статистике количество культовых заведений сравнялось с количеством школ и продолжает расти, а число школ уменьшается... Это к вопросу о приоритетах!
                  Домкрат
                  1. sabakina Сегодня, 19:27
                    Цитата: Домкрат
                    Если бы на школы!
                    По статистике количество культовых заведений сравнялось с количеством школ и продолжает расти, а число школ уменьшается... Это к вопросу о приоритетах!

                    Домкрат, масло смени, зима всё же. Клинишь однако.
                    sabakina
                  2. dr.star75 Сегодня, 19:45
                    Факты в студию
                    dr.star75
              2. Андрей К Сегодня, 16:44
                Цитата: Домкрат
                ...До Вашего коментария я был уверен, что это предводитель стерхов вылизывает Эрдогана ради Турецкого потока...

                Как Ваш комментарий про птиц, газ и вылизывание (тьфу, прости Господи, срамота-то какая) соотносится с темой статьи: "Российские военные не участвуют в отражении налетов на Сирию"?
                Андрей К
          5. Челдон Сегодня, 14:29
            как бы случайно более 20 летчиков вместе с автобусом на светофоре взлетели к гуриям,говорят,что это курды,хотя как знать,как знать.... request
            Челдон
          6. Ююка Сегодня, 14:32
            Цитата: Лекс.
            Турки сбили ваш су-24 вы что то сделали туркам ?
            Ещё и кредит на покупку с-400 дали


            мы слабые... у нас совсем нет сил на "что-то сделать"... поэтому Эрдоган вынужден все время звонить, приезжать, разговаривать с нами... беспокоится он очень об нас, да и ваш президент проявляет участие... тоже часто проведывает, советует как нам дальше жить feel
            Ююка
          7. askort154 Сегодня, 14:33
            Лекс.
            Турки сбили ваш су-24 вы что то сделали туркам ?
            Ещё и кредит на покупку с-400 дали

            Узко мыслишь. За сбитый Су, Турция потеряла 2,5 млд.длр.потому что шла на поводу у ЦРУ. Турция решила закупать С-400 почему ? Да чтобы дядя Сэм не сделал над ней "бесполётную зону", как над "кадафи". Что касаемо кредитов, то это нормальная практика в любом бизнесе.
            askort154
            1. seti Сегодня, 14:45
              Зачем объяснять очевидное убогим ? они все сами понимают но просто гнут свою линию.
              seti
          8. Lock36 Сегодня, 14:47
            По данным СМИ Турции, среди погибших от теракта 17 февраля в Анкаре 22 летчика ВВС Турции. большая часть погибших в при взрыве военного автобуса— пилоты ВВС Турции.В прямом эфире телеканала Ülkе TV прозвучало, что 22 из 28 погибших от теракта – военные летчики.Официального подтверждения этой информации со стороны правительства Турции нет, но это и объяснимо, как утверждают турецкие СМИ – Эрдоган специально скрывает этот факт.Это случилось около штаб-квартиры вооруженных сил страны, зданий парламента и правительства. Были убиты 26 военных и 2 гражданских лица.Взрыв в центре Анкары возле зданий генерального штаба ВС и парламента Турции произошел вечером в среду 17 февраля. По официальным данным, взрывное устройство сработало в автомобиле. В результате теракта погибли 28 человек, еще более 60 получили ранения. Никто из террористических организаций не взял на себя ответственность за взрыв.
            Lock36
            1. Fayth Сегодня, 16:43
              Какое-то слабоумие, у Вас паркинсон? Зачем писать по несколько раз одно и тоже в одном тексте? 28 28 28, 22 22 22...
              Fayth
              1. Lock36 Сегодня, 16:50
                , это цитата из заметки, вопросы к журналистам.
                Lock36
          9. venik Сегодня, 15:04
            Цитата: Лекс.
            Турки сбили ваш су-24 вы что то сделали туркам ?
            Ещё и кредит на покупку с-400 дали

            ======
            Ну, а поскольку вы С-400 у России НЕ ЗАКУПАЕТЕ, то лучше (для Вас) держаться от контингента РФ в Сирии ПОДАЛЬШЕ!!!!!
            venik
          10. Bosch Сегодня, 15:05
            Турки, как и израильтяне, разные бывают.
            Bosch
            1. Кент0001 Сегодня, 16:21
              Израильтяне? Вы хотели сказать евреи. Нет они все одинаковы, просто те что из Союза немного впитали славянской культуры. А так, как обычно...им же разрешено любую клятву нарушать. Вы о чем? Хотя меня учили евреи в институте - это как раз те евреи которым я благодарен за знания.
              Кент0001
          11. Кент0001 Сегодня, 16:17
            Наш СУ-24 сбили Заговорщики, а не люди султана. А это две большие разницы. Эрдогана чуть самого не накрыли.
            Кент0001
        2. Арон Заави Сегодня, 15:34
          Цитата: Андрей К
          Цитата: Арон Заави
          ...А что оставалось бы делать? request...

          Арон, Вы сказали, я поверил laughing

          Это правильно. Вот Вам сказали , что иранский БЛА был сбит вертолетом над Израилем? И не обманули.
          Арон Заави
      3. Piramidon Сегодня, 13:27
        Цитата: Арон Заави
        А что оставалось бы делать?

        И Сирия получила бы + еще один фронт
        Piramidon
        1. kot28.ru Сегодня, 13:36
          Я правильно понял?
          Евреев атаковали иранцы и в ответ они жахнули по Сирии,ибо нефиг?
          Офигенное международное право!
          По нему-цель оправдывает средства!
          Пора признавать Израиль страной-агрессором!
          Кстати,там у них ничего не сбивали?А то слухи ходят,что было
          kot28.ru
          1. Ncplc Сегодня, 14:10
            /kot28.ru/ Вы не правильно поняли- атаковали ( запустили дрон ) иранцы с базы Т4 находящейся на территории Сирии , дрон сбили в районе Бет шана , за это иранцев наказали уничтожив пусковые установки на этой базе, вот так это было.
            Ncplc
            1. Geisenberg Сегодня, 16:39
              Цитата: Ncplc
              /kot28.ru/ Вы не правильно поняли- атаковали ( запустили дрон ) иранцы с базы Т4 находящейся на территории Сирии , дрон сбили в районе Бет шана , за это иранцев наказали уничтожив пусковые установки на этой базе, вот так это было.


              Свинья везде грязь найдёт. Нашил повод террористов поддержать и бомбанули по Сирии. Так это было.
              Geisenberg
              1. Ncplc Сегодня, 17:02
                Geisenberg -По поводу свиней вам лучше знать, апо поводу аобстрела - все было по правилам игры, они запустили канам дрон мы его уничтожили и пусковую заодно, сбили наш самолёт при этом ПВО этого аэродрома, за что и они были наказаны .
                Ncplc
                1. KondratKo Сегодня, 22:18
                  О каких "правилах игры" вы пытаетесь толковать? Вот простая арифметика, для ученика третьего класса средней школы:
                  пресс-служба армии Израиля сообщила, что ВВС в ходе второго налета атаковали 12 целей на территории Сирии, включая три батареи ПВО и четыре объекта иранского военного присутствия в соседней стране.

                  Задача.
                  Государством Израиль, на территории Сирии было уничтожено 12 целей.
                  Из этих целей было:
                  3 (три) батареи ПВО;
                  4 (четыре) объекта иранского военного присутствия в соседней стране;
                  Вопросы:
                  1. Сколько военных объектов государства Иран уничтожил Израиль на территории Сирии?
                  2. Какой другой стране принадлежали уничтоженные объекты (если не Ирану) и сколько их было?
                  3. Сколько объектов было уничтожено в нарушение норм международного права?
                  Подсказка: 8 сирийских объектов было уничтожено Израилем на территории суверенной страны и 12 в нарушение норм международного права.
                  Это такая плата, вспего за 1 (один) выпущенный с территории Сирии БПЛА Ирана?!
                  ВАМ НЕ КАЖЕТСЯ, ЧТО ЭТО ПЕРЕБОР?!
                  Господа, вы явно нарываетесь, когда замес пойдёт на вашей территории, не вопрошайте "нас за что?".
                  KondratKo
            2. sabakina Сегодня, 19:36
              Цитата: Ncplc
              /kot28.ru/ Вы не правильно поняли- атаковали ( запустили дрон ) иранцы с базы Т4 находящейся на территории Сирии , дрон сбили в районе Бет шана , за это иранцев наказали уничтожив пусковые установки на этой базе, вот так это было.

              У дронов есть пусковые установки? belay Ви,эт, сегодня по РЕН-ТВ не смотрите про звёздные войны, а то Звезда Смерти померещится.
              sabakina
              1. Ncplc Сегодня, 20:04
                Сабакина- вам стоит подтянуть мат. часть, даже в ВС России бОльшая часть дронов запускается с помощью пусковых установок.
                Ncplc
        2. Родимцев Сегодня, 14:39
          Согласен с вами на сто процентов, а те кто ратует за то что бы стрелять везде и во всех, , со всеми даже сша , со всей их мощью , не получится сражаться, а тем более в сирии , где мы , как это не прискорбно делаем большую работу, но находимся на птичьих правах....
          Родимцев
      4. Pivot Сегодня, 13:27
        Нам не нужна война и мы первые никогда не начинаем, и к сожалению часто после агрессии в нашу сторону не проводим ответные карательные операции.
        Pivot
      5. viktor. Сегодня, 13:29
        Что бы делал Израиль, Жаловался бы хозяину, в ООН,Гейропе. Иранский беспилотник пересек границу Израиля?
        viktor.
      6. МИХАН Сегодня, 13:32
        Цитата: Арон Заави
        Цитата: Андрей К
        Российские военные не участвуют в отражении налетов на Сирию

        А если бы участвовали, то ЦАХАЛ атаковал бы laughing

        А что оставалось бы делать? request

        Если бы Россия участвовала, то Израиля уже через 10 минут не было бы..Но Нам без вас скучно , живите пока хе хе Пусть Сирийские ПВО тренируются и ждут F -35 взлетевший ..Это главная цель, пока ! Отобьемся soldier мужики, Сирия держись !
        МИХАН
        1. Арон Заави Сегодня, 15:00
          Цитата: МИХАН
          Если бы Россия участвовала, то Израиля уже через 10 минут не было бы..Но Нам без вас скучно , живите пока хе хе Пусть Сирийские ПВО тренируются и ждут F -35 взлетевший ..Это главная цель, пока ! Отобьемся soldier мужики, Сирия держись !

          Типа РФ применила бы ЯО?
          Арон Заави
          1. Geisenberg Сегодня, 16:37
            Цитата: Арон Заави
            Цитата: МИХАН
            Если бы Россия участвовала, то Израиля уже через 10 минут не было бы..Но Нам без вас скучно , живите пока хе хе Пусть Сирийские ПВО тренируются и ждут F -35 взлетевший ..Это главная цель, пока ! Отобьемся soldier мужики, Сирия держись !

            Типа РФ применила бы ЯО?


            А пурква бы не па ?
            Geisenberg
          2. dr.star75 Сегодня, 19:57
            ЯО?грубо и примитивно. Россия помогла бы раскрыть заговор против Би, Израиль продолжил бы ЮП дальше на юг, в Египет и СА. ну и между делом, прикупив пару С-400, отказался от ф-35 в пользу СУ-47. laughing
            dr.star75
      7. Варна Сегодня, 13:35
        Цитата: Арон Заави
        Цитата: Андрей К
        Российские военные не участвуют в отражении налетов на Сирию

        А если бы участвовали, то ЦАХАЛ атаковал бы laughing

        А что оставалось бы делать? request


        Вся проблема с беззаконным действиями в том , что приходит время , и такие же беззаконные действия применят против тебя самого .
        Не стоило Израилю , на мой скромный взгляд , так уж изгаляться над полутрупом сирийского льва , куда дальновиднее было не лезть туда вообще ; а если уж надо было - решать вопросы , поручая другим пачкать руки ( России , Турции ) , оплачивая эти услуги .
        Израиль в очередной раз выставил себя агрессором , это глупо , по мальчишески , а не по взрослому .
        Варна
      8. oldseaman1957 Сегодня, 13:38
        Армия Израиля: Российские военные не участвуют в отражении налетов на Сирию
        - Ну надо же изобразить, что не зря Нетаньяху в Кремле почти каждую неделю отмечается...
        oldseaman1957
      9. Vita VKO Сегодня, 13:39
        Цитата: Арон Заави
        Цитата: Андрей К
        Российские военные не участвуют в отражении налетов на Сирию
        А если бы участвовали, то ЦАХАЛ атаковал бы
        А что оставалось бы делать?

        Интересно будет понаблюдать за судьбой представителя Армии обороны Израиля Йонатана Конрикуса. Не поддержать тренд своих главных американских союзников "Россия виновата во всем" - это серьезный прокол. За такое и убить могут. Конечно все будет случайно и даже террористы иранские найдутся и возьмут на себя ответственность, но сам факт!
        Vita VKO
      10. Svarog Сегодня, 14:01
        Цитата: Арон Заави
        А что оставалось бы делать?

        Бежать! Или вы собираетесь с Россией воевать?
        Svarog
        1. Водоплавающий Сегодня, 14:46
          Повоевали бы......Россия не хочет.
          Водоплавающий
          1. Svarog Сегодня, 14:58
            Цитата: Водоплавающий
            Повоевали бы......Россия не хочет.

            Правильно, Россия войны не начинает, она их заканчивает..
            Svarog
      11. Ierarh Сегодня, 14:04
        Цитата: Арон Заави
        Цитата: Андрей К
        Российские военные не участвуют в отражении налетов на Сирию

        А если бы участвовали, то ЦАХАЛ атаковал бы laughing

        А что оставалось бы делать? request

        Они б с заградотрядом из ортодоксов бы... laughing

        А если серьёзно, то Израиль нажил столько врагов что его время конечно. Он "страна одной бомбы". А она как ты ни мешай скоро уже появится у многих. И тогда всё. Мне жаль избранных. Но избранность же и доведёт....
        Ierarh
      12. НЕКСУС Сегодня, 14:38
        Цитата: Арон Заави
        А что оставалось бы делать?

        РФ не нужны проблемы больше тех,которые она имеет на БВ. Израиль защищает свои интересы,Россия давит игил. Где точки противоречий у нас с Израилем?Хезболла?Так и силы Хезболлы мы не прикрываем ни ВКС своими ни ПВО.
        НЕКСУС
        1. dr.star75 Сегодня, 20:01
          Первый дельный комментарий. Мы не нянька Асада. Мы в Сирии решаем свои проблемы.
          dr.star75
        2. zhekazs Сегодня, 23:16
          Цитата: НЕКСУС
          Израиль защищает свои интересы,Россия давит игил.

          По уму, конечно, хорошо было бы, если Россия гарантировала Израилю "не залет" на их территорию разных дронов, а Израиль, в свою очередь, гарантировал не применение своей авиации по территории Сирии. Израиль, я считаю, нас бы послушал и пошел навстречу - выгода налицо для обоих сторон, так спокойнее и нам свою задачу выполнять, и им - жить по соседству в этом бурлящем регионе. Но, это всё пока - одни "бы" - нет у нас таких полномочий и вопрос нужны ли они, эти полномочия (президент же сказал, что основную часть задачи выполнили) - отвечать еще и за действия иранцев и есть ли рычаги воздействия на них в случае чего.. Поэтому, все и происходит так, как сейчас.
          zhekazs
          1. НЕКСУС Сегодня, 23:55
            Цитата: zhekazs
            Поэтому, все и происходит так, как сейчас.

            Много подводных камней,о которых мы еще не скоро узнаем.Но можно предположить,что все таки Израиль идет нам на встречу и понимает суть нашего присутствия в Сирии.А иначе бы расклад был бы совсем иным в сирийской истории.
            НЕКСУС
      13. seti Сегодня, 14:41
        Хотел бы посмотреть на Тель Авив в огне после искандеров или х-101.. Мы все помним - особенно лечение игиловцев в ваших госпиталях.
        seti
      14. brigadir Сегодня, 15:21
        Россия Израилю не друг и не союзник. Есть некоторое совпаднние интересов. Не более того.
        brigadir
        1. Geisenberg Сегодня, 16:37
          Цитата: brigadir
          Россия Израилю не друг и не союзник. Есть некоторое совпаднние интересов. Не более того.


          Вот и звездеть тогда не надо.
          Geisenberg
      15. trump Сегодня, 15:40
        Сидеть тихо и не рыпаться, а Натаньяху должен ползти
        в Москву с дорогими подарками - он любит ездить в первопрестольную - все знают это
        trump
      16. Geisenberg Сегодня, 16:36
        Цитата: Арон Заави
        Цитата: Андрей К
        Российские военные не участвуют в отражении налетов на Сирию

        А если бы участвовали, то ЦАХАЛ атаковал бы laughing

        А что оставалось бы делать? request


        Утереться.
        Geisenberg
        1. Евгений Гончаров (smoogg) Сегодня, 18:15
          разве не запретить поставки помидоров? у нас вроде так делают
          Евгений Гончаров (smoogg)
      17. сава фыц Сегодня, 17:47
        Просто праздник сегодня!Порадовали сирийцы!
        сава фыц
      18. ПалБор Сегодня, 18:00
        Цитата: Арон Заави
        Цитата: Андрей К
        Российские военные не участвуют в отражении налетов на Сирию

        А если бы участвовали, то ЦАХАЛ атаковал бы laughing

        А что оставалось бы делать? request

        Из серии:Аарон Давидович,полетели по Сирии постреляем?
        А если они по нам?
        А по нам-то за что?
        ПалБор
      19. Oberst_71 Сегодня, 18:45
        Не нарушать воздушную границу суверенного государства. И отдать сирийские высоты.Как просто все.
        Oberst_71
      20. Викторио Сегодня, 22:27
        Цитата: Арон Заави
        Цитата: Андрей К
        Российские военные не участвуют в отражении налетов на Сирию

        А если бы участвовали, то ЦАХАЛ атаковал бы laughing

        А что оставалось бы делать? request

        ====
        пожаловались бы папочке трампу, подкинет оружия, а вы отработаете
        Викторио
    2. Sefevi Сегодня, 13:19
      Думаю. он выразился дипломатично. Об этом наверно уже договорились. Никто не хочет эскаляции.
      Sefevi
      1. Арон Заави Сегодня, 13:21
        Цитата: Sefevi
        Думаю. он выразился дипломатично. Об этом наверно уже договорились. Никто не хочет эскаляции.

        А куда деваться?

        Al-Jazeera сообщает о том, что ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по крупнейшей базе ВВС Сирии - военному аэропорту Т4 в провинции Хомс. В результате удара уничтожена контрольная вышка аэропорта. Аэропорт полностью выведен из строя.


        Арон Заави
        1. Варна Сегодня, 13:40
          Цитата: Арон Заави
          Цитата: Sefevi
          Думаю. он выразился дипломатично. Об этом наверно уже договорились. Никто не хочет эскаляции.

          А куда деваться?

          Al-Jazeera сообщает о том, что ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по крупнейшей базе ВВС Сирии - военному аэропорту Т4 в провинции Хомс. В результате удара уничтожена контрольная вышка аэропорта. Аэропорт полностью выведен из строя.




          Просто замечательно ( в кавычках ) - Израиль просто - непросто стал одной из сторон конфликта на территории Сирии - была железобетонная позиция невмешательства - и она очень дёшево ( просто даром ) сменена на позицию злобного агрессора - просто подарок для Ассада и его людей ) .
          ( И я ещё считал Биби и евреев умными людьми - просто мальчишки с рогатками ) .
          Варна
        2. Shahno Сегодня, 15:25
          Уничтожить их всех. Чтобы больше не рыпались.Сами нам вызов бросили. Осильнели?
          Shahno
          1. Саша Крымский Сегодня, 15:44
            Shahno ↑
            Сегодня, 15:25
            Уничтожить их всех. Чтобы больше не рыпались.Сами нам вызов бросили. Осильнели?

            Я бы сказал- "ощитинились"
            Саша Крымский
      2. Scoun Сегодня, 13:28
        Цитата: Sefevi
        Думаю. он выразился дипломатично. Об этом наверно уже договорились. Никто не хочет эскаляции.

        + как бы мне не ненравилась политика Израиля, но у них там свои местные тёрки с тем же Ираном хотя общей границы они не имеют .
        Лично я за то что бы там погасло а сейчас там всё тухло.
        Scoun
        1. Монос Сегодня, 13:45
          Цитата: Scoun
          как бы мне не ненравилась политика Израиля, но у них там свои местные тёрки с тем же Ираном хотя общей границы они не имеют .

          Я скажу больше. Мы тоже не заинтересованы в укреплении позиций Ирана в Сирии.
          Монос
          1. dr.star75 Сегодня, 20:10
            Согласен. Я не удивлюсь, если это мы просим Израиль проехаться по Ирану. А то при Обаме (когда сняли санкции) он немного возвысился над коллегами, забыл, "кто его на помойке нашел". Хорошо Трамп немного отрезвил
            dr.star75
        2. Piramidon Сегодня, 14:59
          Цитата: Scoun
          у них там свои местные тёрки

          И России никак нельзя встревать в их междусобойчики. Иран с Израилем пусть сами решают чисто свои интересы. Нам бы с бармалеями там окончательно разобраться.
          Piramidon
    3. Muvka Сегодня, 13:19
      Есть мнение, что с утра хотели по Т-4 ударить и что якобы там наши есть. Вот и получили. А теперь подождали, пока наши уйдут, вот и закатили театральное представление для внутреннего пользования. Второе предположение уже мое.
      Muvka
      1. фигвам Сегодня, 13:36
        Пишут что по базе Т-4 был нанесён удар, уничтожена вышка аэродрома.
        фигвам
        1. Muvka Сегодня, 13:55
          Полагаю наши уже ушли оттуда. Ведь не зря атака не сразу была. Сначала созвонились, обсудили.
          Muvka
    4. Монос Сегодня, 13:20
      Это были только сирийские зенитные батареи. Никто больше

      Логично. Нас местные региональные разборки не интересуют. Нас интересуют реакции других бойцовых псов, которые хоровод вокруг нас закручивают. Эти ребята посерьёзнее и опаснее.
      Монос
    5. Маз Сегодня, 13:36
      Чем дальше в лес тем больше участников бойни
      Маз
    6. Отец солдата Сегодня, 13:50
      Настало время проверить насколько железный этот купол у иудеев, или они уверовали, что все можно безнаказанно. Убежден, что сегодня они будут скрести затылки.
      Отец солдата
      1. Rusland Сегодня, 13:57
        Настало время сирийцам восполнить потери в средствах ПВО.
        Rusland
    7. Muvka Сегодня, 13:54
      Интересно, если правда. Может поэтому бесятся?
      Ливан открывает свои аэродромы и морские порты для российских боевых самолётов и кораблей
      Muvka
      1. Соломон Кейн Сегодня, 14:31
        Ливан открывает свои аэродромы и морские порты для российских боевых самолётов и кораблей
        ...а значит Ближневосточная "Санта-Барбара" продолжается....
        Соломон Кейн
    8. Muvka Сегодня, 15:23
      Пишут, что после удара Израиля по Сирии, в Иорданию улетела неизвестная ракета. Качество)
      Muvka
    9. каштак Сегодня, 19:05
      Цитата: Андрей К
      Обороняются от иранского беспилотника, нанося удары по инфраструктуре Сирии. Изуверское отсутствие логики

      попробую без эмоций дать вводную. на границе вашей страны имеется государство х в котором идёт гражданская война. там действует организация которую в вашей стране обвиняют в терроризме. при поддержке страны y (которая известна враждебным отношением к вашей стране) организуются военные базы. ваши действия?
      каштак
      1. dr.star75 Сегодня, 20:14
        Сжигаем её в ядерную пустыню?Ответ правильный?
        dr.star75
        1. каштак Сегодня, 21:01
          Цитата: dr.star75
          Сжигаем её в ядерную пустыню?Ответ правильный?

          у вас странная логика, зачем в пустыню, да ещё ядерную? зачем им этот ... ? пустынь там и так хватает, или нет? более реалистичные варианты есть? или предлагаете вертолёт с эскимо? так там не не мультфильмы. вертолёт бы сбили, а эскимо не оценят.
          каштак
      2. Paranoid50 Сегодня, 21:00
        Цитата: каштак
        попробую без эмоций дать вводную. на границе вашей страны имеется государство х в котором идёт гражданская война. там действует организация которую в вашей стране обвиняют в терроризме. при поддержке страны y (которая известна враждебным отношением к вашей стране) организуются военные базы. ваши действия?

        Коллега,это не вводная. Вы довели текущую обстановку на нашей юго-западной границе. yes По поводу действий,уверен, Вы в курсе. hi
        Paranoid50
        1. Вишневая девятка Сегодня, 21:33
          Цитата: Paranoid50
          при поддержке страны y (которая известна враждебным отношением к вашей стране) организуются военные базы. ваши действия?
          Коллега,это не вводная. Вы довели текущую обстановку на нашей юго-западной границе

          Что забавно. Базы - на северо-западной, а действия - на юго-западной. И вот так у "нас" всё.
          Вишневая девятка
  2. Геркулесыч Сегодня, 13:18
    Оборонительные действия, это как раз унечтожение израильских самолетов, нагло вторгшихся в воздушное пространство Сирии, и бомбящих это истерзанное гражданской войной государство!
    Геркулесыч
    1. Pivot Сегодня, 13:20
      Гиены всегда на самых слабых нападают, сильных они боятся.
      Pivot
      1. ul_vitalii Сегодня, 13:34
        Слабые вкуснее.
        ul_vitalii
        1. Pivot Сегодня, 13:46
          Их жрать можно не опасаясь ответки.
          Pivot
          1. dr.star75 Сегодня, 20:16
            Закон джунглей. Ничего нового за тысячи лет эволюции hi
            dr.star75
      2. viktor. Сегодня, 13:34
        Они как тот шакал из мультфильма, вот с хозяина их шкуру рано или поздно снимут,они сразу с соседями дружить начнут.
        viktor.
      3. Саша Крымский Сегодня, 13:34
        Pivot Новый ↑
        Сегодня, 13:20
        Гиены всегда на самых слабых нападают, сильных они боятся.


        Ни чего не боятся только дур.ни.
        Саша Крымский
        1. Pivot Сегодня, 13:47
          Грузия при том что у них тот же хозяин что и у вас.
          Pivot
        2. Oberst_71 Сегодня, 18:46
          Гниды это мягко сказано.
          Oberst_71
    2. Shahno Сегодня, 13:48
      На месте Либермана я бы действовал жестко....
      Shahno
      1. Геркулесыч Сегодня, 13:54
        Так отстраните либермана, и действуйте жестче! А то на сайте вы прямо неуязвимые и бессмертные, что тот Кащей из сказки! Жалко, что у сирийцев очень слабое ПВО, а то ваши авиетки пачками бы валялись в пустыне, догорая жаркими факелами!
        Геркулесыч
      2. Касым Сегодня, 13:59
        Интересно, а "Железный Купол" предназначен для перехвата ракет ПВО? hi
        Касым
        1. Геркулесыч Сегодня, 14:38
          Касым hi -железный купол, как и явствует из названия, предназначен для получения железом по куполу! И посильнее чтобы были удары, пло этому куполу!
          Геркулесыч
      3. Pivot Сегодня, 14:13
        А я бы на месте Либермана на пляже бы загорал и пивко бы холодное пил, а то часто жёсткие дядьки от инфаркта кони двигают.
        Pivot
  3. Granit Сегодня, 13:22
    Однако интересно, кем определены границы "воздушного пространства, контролируемого израильскими ВС"?
    Granit
  4. Геркулесыч Сегодня, 13:22
    Искренне желаю израилю хлебнуть того же что и сирийцы -гражданскую войну, и интервенцию "демокоатизаторов " с их ракетами и авиабомбами! Может быть, это вправит мозги тем, кто сейчас подло и безнаказанно бомбит Сирию! Да придет к вам демократия в лице ИГИЛА2, или иного бандитского формирования!
    Геркулесыч
    1. Саша Крымский Сегодня, 14:28
      Цитата: Геркулесыч
      Искренне желаю израилю хлебнуть того же что и сирийцы -гражданскую войну, и интервенцию "демокоатизаторов " с их ракетами и авиабомбами! Может быть, это вправит мозги тем, кто сейчас подло и безнаказанно бомбит Сирию! Да придет к вам демократия в лице ИГИЛА2, или иного бандитского формирования!

      А ты ещё к бабке сходи. Порчу на Израиль наведи. Авось получится.
      Саша Крымский
      1. Pivot Сегодня, 14:37
        Да зачем, у вас в обитованной и так не сахар.
        Pivot
        1. Саша Крымский Сегодня, 14:48
          Цитата: Pivot
          Да зачем, у вас в обитованной и так не сахар.

          Это наш крест. И мы не жалуемся.
          Саша Крымский
          1. Вишневая девятка Сегодня, 17:47
            Цитата: Саша Крымский
            Это наш крест

            good
            Вишневая девятка
      2. Геркулесыч Сегодня, 14:41
        Не говорите, что мне делать, и я не скажу вам куда вам нужно идти! fool С незнакомыми нужно общаться на ВЫ! ВАС разве этому не учили?
        Геркулесыч
        1. Саша Крымский Сегодня, 14:46
          Так я тебя к сожалению уже больше года знаю.
          Ни чего хорошего сказать и похвалить не могу , пока.
          Саша Крымский
      3. dr.star75 Сегодня, 20:26
        Желать такого конечно не нужно ни кому, но мне кажется что это уже все есть в Израиле. Единственное отличие Израиля от Сирии это то, что большинство израильтян служат в армии и защищают свою страну, а большинство сирийцев или в беженцах, или в "нейтралах" hi
        dr.star75
  5. Bronevick Сегодня, 13:26
    Наши побоятся, а то ещё и Израиль санкции введёт.
    Bronevick
    1. ul_vitalii Сегодня, 13:35
      Да, последние могут уехать.
      ul_vitalii
      1. Scoun Сегодня, 13:45
        Цитата: ul_vitalii
        Да, последние могут уехать.

        Ротенберг? )))
        Scoun
        1. Rusland Сегодня, 14:08
          С нашего двора. smile
          Rusland
      2. Leonardos Сегодня, 14:28
        Мы тогда в России рискуем остаться без правительства.
        Leonardos
  6. КВУ-НСвД Сегодня, 13:27
    Это были только сирийские зенитные батареи. Никто больше
    В этой ситуации всем лучше всё отрицать . И только цель , ракета и радар знают правду , но молчат . Ну и слава Богу... smile
    КВУ-НСвД
    1. Rusland Сегодня, 14:11
      Заинтересованным наблюдателям всё ясно и понятно, контроль за землёй и небом многоуровневый.
      Rusland
  7. demiurg Сегодня, 13:30
    Глупый вопрос. Куда упал сбитый Иранский беспилотник, из за которого всё и началось? На территорию Израиля?
    demiurg
    1. каштак Сегодня, 19:22
      Цитата: demiurg
      Глупый вопрос. Куда упал сбитый Иранский беспилотник, из за которого всё и началось? На территорию Израиля?

      вопрос, извиняюсь действительно не мудрый. важнее откуда он взлетел,кто запустил, куда направлялся и зачем? или скажете что конфеты детишкам повёз? примерно так будет без двойных стандартов.
      каштак
  8. demo Сегодня, 13:32
    Йонатан Конрикус. Имя у израильтянина интересное.
    Прибалтийские корни, что-ли?

    И откуда только не вылазит эта братия?!
    Размножаются везде, как тараканы.
    demo
    1. Rusland Сегодня, 14:14
      Наверно греческий еврей, немецкие фамилии привычней звучат.
      Rusland
  9. фа2998 Сегодня, 13:33
    Цитата: Андрей К
    ...Российские военные не участвуют в отражении налетов на Сирию...

    Израильтяне нам просто глаза открыли! Мы и сами знаем, что в небе Сирии летают самолеты США, Турции, Израиля, и бомбят наших союзников-правительственные войска.Ну нас не трогают, и мы делаем вид, что нас там нет. hi
    фа2998
    1. Anyone Сегодня, 14:10
      К сожалению, уже "трогают". Сегодня и иранцы подтвердили удар янки по нашим "советникам": Local sources told Iran's Tasnim news agency that three pro-government Hezbollah forces, several tribal fighters and several Russian military advisors were killed in the US raid in Khasham gas field in Eastern Deir Ezzur.

      http://en.farsnews.com/newstext.aspx?nn=139611200
      00304
      Anyone
      1. Muvka Сегодня, 14:14
        Это утка. И она в сети не первый день.
        Muvka
        1. Anyone Сегодня, 14:21
          Цитата: Muvka
          Это утка. И она в сети не первый день.

          Я тоже так думал сначала. Но фейки долго не живут. А эта инфа выплывает из разных источников. Зачем иранскому FarsNews повторять утку? Уж в любви к янки иранцев сложно заподозрить. Кроме того, агенство ссылается на свой местный источник, а не на CBS.
          П.С. Естественно, что 100% уверенности, что это не выдумки нет. Впрочем, как и у любой другой новости из Сирии.
          Anyone
          1. Muvka Сегодня, 14:58
            Так они как раз пытаются нас стравить. Это самое первое, что приходит на ум.
            Muvka
        2. Вишневая девятка Сегодня, 17:57
          Ну, вообще-то, патриоты Новороссии, от Стрелкова до Эль Мюрида, пишут по этому поводу нон стоп. И как-то всё больше похоже на правду. Однако патриотам с этого сайта, видимо, не интересно. По крайней мере, в новостях не вижу.
          Долгожданная встреча на Эльбе Евфрате прошла сверх всяких ожиданий. Из ЖЖ Эль Мюрида
          https://ic.pics.livejournal.com/el_murid/16552936
          /639625/639625_original.png
          Картинку не вставляю, много мата.
          https://el-murid.livejournal.com/3663399.html
          Вишневая девятка
          1. dr.star75 Сегодня, 20:30
            Русским патриотам из СГА и видно лучше, и за державу обиднее. Мы то тут так-зазомбированные ватники
            dr.star75
            1. Вишневая девятка Сегодня, 20:39
              Цитата: dr.star75
              Мы то тут так-зазомбированные ватники

              Да, много об этом слышу.
              Вишневая девятка
              1. dr.star75 Сегодня, 20:54
                А нужно не просто слышать, но и прислушиваться, и изменятся, а не то вымрете как мамонты hi
                dr.star75
  10. Чичиков Сегодня, 13:34
    "Гордиев узел", в сирийской проблеме, затягивается все туже и решать России, свои национальные интересы там, все сложнее. Какую веревочку тянуть никто не знает, как и то, кто-же решится "его" разрубить "не поранившись" самому!
    Чичиков
  11. МИХАН Сегодня, 13:40
    Сирийцы и иранцы, с нашей точки зрения, играют с огнем. Сирийцы — когда разрешают иранцам атаковать Израиль со своей территории. Мы полны решимости, готовы и способны взыскать высокую цену с каждого, кто попытается нас атаковать. Однако мы не стремимся к эскалации

    Там Русские военные базы ! И мы чертей уничтожили .., а сейчас вы евреи НЕ ПРАВЫ! И мы тоже имеем право нанести удары и купол ваш вогнется в землю ! soldier Угрожают они России , ну блин дают , аж зубами заскрипел..
    Не злите нас , уже какой раз предупреждаем ..Или будете иметь дело с Китаем ..Они хитрея вас и кровожаднее!
    МИХАН
    1. Scoun Сегодня, 13:48
      Цитата: МИХАН
      Не злите нас , уже какой раз предупреждаем

      Кто предупреждает, наш Михан или наш МИД?
      Если наш Михан, то это как "последнее китайское предупреждение"! laughing

      Или Михан из-за широкой спины МО кулаком грозит? laughing
      Scoun
    2. Aleksandr21 Сегодня, 13:55
      Цитата: МИХАН

      Там Русские военные базы ! И мы чертей уничтожили .., а сейчас вы евреи НЕ ПРАВЫ! И мы тоже имеем право нанести удары и купол ваш вогнется в землю ! soldier Угрожают они России , ну блин дают , аж зубами заскрипел..
      Не злите нас , уже какой раз предупреждаем ..Или будете иметь дело с Китаем ..Они хитрея вас и кровожаднее!


      Да Евреи не правы, с нашей точки зрения, но кто их остановит, вот в чём вопрос. Про нашу страну можно и не заикаться, если даже после сбития Су-24 Турками не было никаких военных ответных действий то что говорить о том что мы впишемся за нашего союзника.... помню как только в Сирию поставили С-400 и Панцирь-С1, сколько было статей и комментариев в том числе и от наших военных, о том что всё небо Сирии закрыто, никто не будет летать и бомбить безнаказанно а оказалось что всё это было голословные утверждения, и как летали так и летают и бомбят Сирию. Не говоря уже о том что США вместе с Турцией в каком то роде аннексировали территорию суверенного государства, одни военные базы понаставили в которых готовят боевиков, другие просто зашли на территорию и устанавливают свои порядки.... вот тебе и международное право)
      Aleksandr21
    3. Саша Крымский Сегодня, 14:34
      МИХАН
      Угрожают они России , ну блин дают , аж зубами заскрипел..

      МИХАН ты имел ввиду , заскрипел вставной челюстью или дёснами?
      Саша Крымский
  12. Denis Obukhov Сегодня, 13:45
    Это была сверхдержава СССР с бузусловными патриотами у власти со стальными фаберже. 13 октября 1973 года, когда на Ближнем Востоке шла Война Судного Дня, и руководство Израиля готовилось применить атомные бомбы против Каира и Дамаска, заместитель командира полка истребительной авиации майор Вертиевец нес боевое дежурство на командном пункте военного аэродрома Ахтубинск в Астраханской области. В 6 часов 15 минут нарочный из штаба округа вручил майору пакет с пометкой «Секретно. Вскрыть немедленно!» Через 15 минут Вертиевец в сопровождении нарочного и бригады техников вошел в ангар, где находились особо охраняемые новые боевые машины МиГ-25. Как только майор забрался в кабину, нарочный подал ему второй пакет с грифом высшей секретности «Особой важности. По прочтении уничтожить!». В 8 часов 12 минут по малоазиатскому времени на экране локатора командного пункта противовоздушной обороны Тель-Авива появляется светящаяся точка. Автоматически включаются и надрывно воют сирены. Быстро перемещаясь из северо-восточного в юго-западный сектор, точка приближается к воздушным границам города, и дежурный офицер высылает на перехват нарушителя звено сверхзвуковых истребителей «Мираж». Из динамика доносится голос командира звена, он приказывает нарушителю совершить посадку. В ответ тишина. Дважды требование звучит по-арабски. И вновь молчание. Командир переходит на английский. Никакого эффекта. Использование израильтянами ЗРК HAWK также оказалось бесполезным. Вслед за этим на экране появляются белые полосы: «Миражи» стреляют ракетами класса «воздух–воздух», но ракеты исчезают в голубой бездне небосклона, так и не поразив цель, а она с немыслимой скоростью удаляется на высоте 69 тыс. футов. Нет! Возвращается вновь! Делает один, два, три... шесть кругов над городом – фантастика! И ведь не боится быть сбитым! Дежурный офицер высылает на помощь «Миражам» звено «Фантомов». Задача одна: сбить нарушителя. Увы! Ни «Фантомы», ни их ракеты не могут добраться до неизвестного летательного аппарата. Министр обороны Израиля Моше Даян, прибывший к премьеру Голде Меир с докладом об инциденте в небе над Тель-Авивом, застал ее за чтением письма-обращения советских ядерщиков, призывавших Израиль отказаться от применения ядерного оружия. Выслушав генерала, Голда Меир сразу поняла, что что полёт таинственного самолёта это прозрачный намёк из Москвы. Она обратилась к Генри Киссинджеру и другим высокопоставленным американским чиновникам с просьбой о дополнительной военной помощи. В результате массированного давления сионистского лобби с Капитолийского холма на президента Никсона между США и Тель-Авивом немедленно был создан «воздушный мост», и израильтяне получили новейшие модели боевой техники, включая самолеты, танки и ракеты. Американские корпорации, принадлежавшие евреям, в течение недели вложили в экономику Израиля 2,5 млрд. долл. В то же время израильские дипломаты начали «работать» с иорданским королем Хусейном и с королем Марокко Хасаном II, чтобы с их помощью склонить руководителей Египта и Сирии к заключению перемирия. Рейд нашего МиГ-25 в небе над Тель-Авивом не только развеял миф о неуязвимости Израиля, но и фактически заставил Голду Меир отказаться от нанесения атомного удара по столицам Египта и Сирии. В этом полёте МиГ-25 «по данным израильских радаров» установил и свой неофициальный рекорд скорости в 3395 км/ч.
    Denis Obukhov
    1. казак 471 Сегодня, 13:56
      Всегда надо отрицать . это самая умная позиция . потому что потом есть куда "подвинуться" Меня . молодого л-та комбат учил :" даже если жена прихватила на какой-нибудь бабёнке . говори я просто лежал на ней . а если были телодвижения то можно сказать . ну драл . но не кончал . ну и т.д ....
      казак 471
    2. LiSiCyn Сегодня, 14:20
      Где, товарищи из Израиля ??
      Пусть, скажут, что не так все было ... wink
      LiSiCyn
      1. НЕКСУС Сегодня, 14:43
        Цитата: LiSiCyn
        Где, товарищи из Израиля ??
        Пусть, скажут, что не так все было ... wink

        Израиль делает то,что должен делать,в отличии от нас с проблемами на Украине. Мы как-то решаем вопросы по Украине ?НЕТ. Лишь сидим и сопли жуем,плача о том,что у нас под боком фашистская страна вылупилась с четко проамериканским управлением,то есть под управлением нашего противника. А Израиль не наматывает сопли на кулак,а просто берет и действует силой,четко защищая свои геополитические и стратегические интересы. В этом они достойны уважения.
        НЕКСУС
        1. LiSiCyn Сегодня, 15:07
          Скажем так, Израиль, окружен "врагами"... С другой верой... Считающими, что евреи захватили земли, которые им не пренадлежат..
          С уркаиной, у нас, другие отношения...
          Слишком близкие, родственные связи...
          Тяжело, по своим бить... sad
          Хотя, я , полностью с Вами согласен... Давно уже пора, навести там порядок !!! am
          LiSiCyn
          1. Kurare Сегодня, 15:43
            Цитата: LiSiCyn
            Давно уже пора, навести там порядок !!! am

            Если твой враг хочет, что бы ты что-то сделал - это западня. Прямое вмешательство в конфликта на Украине - западня. США из кожи вон лезут, что бы Россия наконец-то "навела там порядок". Тогда, все предыдущие санкции покажутся нам писком мыши.
            Россия делает то, что намного сложнее: держит удар и наращивает мускулы, насколько это возможно.
            Kurare
            1. LiSiCyn Сегодня, 16:14
              Цитата: Kurare
              Прямое вмешательство в конфликта на Украине - западня.

              Пусть так...
              Но терпеть, дальше, все то, что происходит на уркаине...
              Это, выше моего понимания !!!
              Это, Святая для Русского Народа земля... Слишком много за нее, крови пролито... Слишком много в нашей истории , связано...
              И оставаться в стороне, мы не можем... Нас, наши предки, на Том Свете, не поймут...
              LiSiCyn
              1. Kurare Сегодня, 17:02
                Цитата: LiSiCyn
                И оставаться в стороне, мы не можем... Нас, наши предки, на Том Свете, не поймут...

                А Россия и не остаётся в стороне, она планомерно проводит свою политику удушения этих отморозков экономически и политически. Это как химотерапия при лечении рака, весь организм от этого страдает. Но по другому нельзя...
                Kurare
                1. LiSiCyn Сегодня, 17:47
                  Иногда, операбельное лечение, более эффективно...
                  Они же успеют, все Святыни наши, испохабить...
                  Пока мы "химию" применяем...
                  Не боитесь, что на карме народа отразится??
                  Я вот, боюсь.. sad
                  LiSiCyn
                  1. Kurare Сегодня, 20:48
                    Цитата: LiSiCyn
                    Не боитесь, что на карме народа отразится??

                    Да, боюсь. Но, к сожалению, уже одно поколение патологических скакунов выросло. Их "оперативно" удалять - уже не получится. А вот вправить мозги через боль и безысходность, наверное еще возможно.
                    Kurare
            2. dr.star75 Сегодня, 20:39
              Вы правы, странно что многие это не понимают
              dr.star75
        2. dr.star75 Сегодня, 20:37
          Нексус, Вы сейчас просто лозунгами покидались, или действительно так думаете?
          dr.star75
      2. Вишневая девятка Сегодня, 18:06
        Цитата: LiSiCyn
        Пусть, скажут, что не так все было ..

        А зачем комментировать художественную литературу? Автор так видит созданный им мир.
        Вишневая девятка
  13. мерцание Сегодня, 13:49
    Армия Израиля: Российские военные не участвуют в отражении налетов на Сирию
    Надо как то свое население успокоить. Так как, если в этом принимали участие российские ПВО, то Израиль должен был бы подавить эти ПВО, что равносильно концу Израиля.
    мерцание
    1. Shahno Сегодня, 13:52
      Не волнуйтесь подавим. И это равносильно и вашему концу.
      Shahno
      1. SOF Сегодня, 14:01
        Цитата: Shahno
        Не волнуйтесь подавим. И это равносильно и вашему концу

        ..."подавила" выросла? laughing
        SOF
        1. Shahno Сегодня, 14:04
          Причем уже давно... В Димоне.
          Shahno
          1. Rusland Сегодня, 14:17
            Димон нам не указ, промах.
            Rusland
      2. мерцание Сегодня, 14:22
        Надеемся на США? Или на пятую колонну в России? Вы думайте, что через еврейство рулите США? Глубоко ошибаетесь, для американской элиты (состоящей в том числе из евреев) Израиль такой же расходный материал как и арабы. Вас втягивают в войну не для того, чтобы вы выиграли (тогда выиграет порядок, а порядок на БВ не нужен), а для того чтобы еще сильнее хаотизировать БВ, для того чтобы увеличить число и радикализм исламских воинов - а для этого Израиль не столько помогает, сколько мешает (Бжезинский вам в помощь).
        мерцание
        1. alexsipin Сегодня, 14:32
          Цитата: мерцание
          Вас втягивают в войну не для того, чтобы вы выиграли (тогда выиграет порядок, а порядок на БВ не нужен), а для того чтобы еще сильнее хаотизировать БВ

          Иран на сирийско-израильской границе.
          alexsipin
          1. мерцание Сегодня, 14:42
            Иран вполне себе договороспособен, в отличии ИГИЛ (который создавался для хаоса).
            мерцание
  14. vatrpas Сегодня, 13:50
    Цитата: Sefevi
    Думаю. он выразился дипломатично. Об этом наверно уже договорились. Никто не хочет эскаляции.

    Что вы тут думайте не кому не интересно. Тут праздник упал Ф-16 и наша ПВО сильная. Хотя может быт и Иранская ракета.
    vatrpas
  15. FalconD Сегодня, 13:50
    На до бы помочь сирийским ПВО
    FalconD
    1. Rusland Сегодня, 14:20
      О последствиях "надо бы" уже все знают.
      Rusland
  16. Hariton Laptev Сегодня, 13:51
    Кто давал право вести боевые действия на территории суверенного государства??? Израиль переходит все границы дозволенного и становится фашиствующим государством.
    Hariton Laptev
    1. Shahno Сегодня, 13:57
      Право? Помоему Сирия воююет с нами. Нам еще разрешение спрашивать. Уничтожить и все. Все установки которые атаковали.
      Shahno
      1. Rusland Сегодня, 14:21
        Тогда уж и конструкторов оружия. Может и встретимся.
        Rusland
        1. alexsipin Сегодня, 14:33
          Цитата: Rusland
          Тогда уж и конструкторов оружия. Может и встретимся.

          Очень может быть, что часть конструкторов давно уже у нас.
          alexsipin
    2. Грица Сегодня, 14:12
      Израиль переходит все границы дозволенного и становится фашиствующим государством.
      Израиль таким и был уже в течение многих лет. Вы думаете, почему его все ненавидят, кроме США?
      Грица
      1. Вишневая девятка Сегодня, 18:10
        Цитата: Грица
        Вы думаете, почему его все ненавидят, кроме США?

        Потому что они самые чОткие, после США? А с каким-нибудь Обамой - и вообще самые?
        Вишневая девятка
  17. zivXP Сегодня, 13:55
    И вообще перхатым пора переплавлять свои самолеты на кастрюли, так как летать им будет скоро не где.
    Ливан открывает свои аэродромы и морские порты для российских боевых самолётов и кораблей! https://inosmi.ru/politic/20180209/241408358.html
    zivXP
  18. Оператор Сегодня, 13:55
    Израиль в очередной раз выступил союзником террористов, против которых воюют сирийцы, россияне, иранцы и турки, и нанес удар в спину антитеррористической коалиции.

    Израиль - террористическое государство.
    Оператор
  19. pasechnik Сегодня, 13:56
    Почувствовали себя исключительной нацией!!! Чем тогда они лучше фашистов,которые их истребляли? negative
    pasechnik
    1. Rusland Сегодня, 14:24
      Они это не помнят, память избирательная. Германия их на руках носит, может и устать.
      Rusland
  20. frame5 Сегодня, 14:06
    Ну и почему какие то евреи летают и бомбят объекты по всей территории типа независимой и суверенной Сирии под нашим покровительством?
    frame5
    1. brigadir Сегодня, 15:26
      Потому что могут!
      brigadir
      1. Rusland Сегодня, 19:30
        Какой всемогущий. И на старуху бывает проруха, а также не говори гоп пока не перепрыгнишь.
        Rusland
  21. Quper Сегодня, 14:08
    Цитата: Лекс.
    Турки сбили ваш су-24 вы что то сделали туркам ?
    Ещё и кредит на покупку с-400 дали

    Вы серьезно спрашиваете что сделали с турками? А не Эрдоган ли лично к Темнейшему на поклон ездил и извинения приносил. Хотите Израиль на крепость проверить? Судя по частым визитам вашего премьера в Москву желающих нет.
    Quper
    1. brigadir Сегодня, 15:29
      У нашего придурка светят тюрьма и отставка. Его всё время ищут. Он для отвода глаз запросто может войнушку закрутить. Политическое выживание превыше всего.
      brigadir
      1. Shahno Сегодня, 15:35
        Просто некоторые не понимают, что играют с огнем. То есть с беней.
        Shahno
  22. изя топ Сегодня, 14:08
    Авиаудары по Сирии он назвал оборонительными действиями
    да мы знаем,что оборонительные...янкесы тоже в европах и азиях "обороняются"
    изя топ
  23. Хаджи Мурат Сегодня, 14:09
    1) В Дамаске патовая ситуация, обе стороны не могут достичь значимых результатов.
    2) В Идлибе ИГ захватило Мушарифу и несколько деревень у ССА и ХТШ, что юго-западнее Синджара. Похоже, что порабозенная стая ИГИЛ уже кошмарит зеленых по полной, не смотря на фото у трассы, что САА препятствовала отступление ИГ в сторону ССА и предоставила фото техники и убитых ИГ.
    3) В Африне продолжаются бои СДС потеряли по несколько деревень на каждой стороне кантона, большие потери. ССА и Турция наращивают свои подразделения.
    4) В ДэЗ из-за проделок ЧВК Вагнера СДС перешли в контратаку и взяли деревню близ самого города ДэЗ на восточном берегу Евфрата.
    5) В Даръа ИГ и ССА вновь ведуи бой, есть убитые.
    6) В Йемене хуситы безуспешно пытаются вернуть Таиз, участили атаки на конвои коалиции.﻿
    Хаджи Мурат
    1. Viktor.12.71 Сегодня, 15:31
      Цитата: Хаджи Мурат
      В ДэЗ из-за проделок ЧВК Вагнера СДС перешли в контратаку и взяли деревню близ самого города ДэЗ на восточном берегу Евфрата.

      Шуганули кого нужно и отойдут, а если САА с наемниками начнут наглеть то до полномасштабного наступления это вопрос десяти минут.
      Viktor.12.71
      1. Sam_gosling Сегодня, 15:42
        И еще сотня трупов вагнера или заваленная сушка/другая. Ну проходили уже.
        Sam_gosling
      2. Вишневая девятка Сегодня, 18:13
        Цитата: Viktor.12.71
        Шуганули кого нужно и отойдут,

        Либералы пишут, что СДС достал этот балаган. Есть решение зачистить плацдармы на восточном берегу.
        Вишневая девятка
  24. muhomor Сегодня, 14:17
    Всем давно наверное понятно, что все участники Сирийского замеса преследуют СВОИ цели. Борьба с ИГИЛ только красивые слова feel . По-этому получается что все воюют против всех. В зтих условиях РФ не может бульдозером выпереть всех остальных участников "спектакля" за пределы Сирии. laughing Слишком мало сил и слишком большие расходы. Хотя РФ находится в числе приглашённых лигитимном правительством САР.Вот и приходится лавировать и в политическом и в военном отношении. А что касается Израильского налёта, то так называемые ответные меры-от лукавого. Вместо того, чтобы просто сбить иранский беспилотник, раз он так был опасен, устроили настоящий авианалёт по сирийской инфраструктуре. Отмаз патентованый-безопасность страны. Да под таким предлогом можно оправдать захват Голанских высот. feel
    muhomor
  25. Esoteric Сегодня, 14:25
    Даже не стану вникать в перепалку знатоков. no
    Также Йонатан Конрикус заявил, что Израиль не заинтересован в эскалации ситуации в Сирии, а авиаудары по территории этой страны являются оборонительными действиями.

    Раньше, давно, в журнале была такая песенка американского лётчика:
    Мой первый круг — над Бонном,
    Второй — над Лиссабоном.
    Но что-то поломалось -
    И вышел...Палома'рес!
    Оправдать я промах не пытался:
    Я бы в Темзу или в Нил
    Тоже бомбу уронил,
    Если б ЛСД я наглотался...

    Но теперь, вероятно, есть другие галлюциногены... yes
    Esoteric
  26. zloybond Сегодня, 14:26
    рабы голову подняли
    zloybond
  27. Severok Сегодня, 14:33
    Ещё одно доказательство того, что Израиль государство-агрессор. Кроме всего прочего Израиль держит под контролем практически все страны мира путём внедрения агентов влияния в правительства государств и путём внедрения на их территории так называемых "центробанков", неподконтрольных национальным правительствам и управляемых (скрытно) еврейской стаей "товагищей".
    Severok
    1. 9PA Сегодня, 14:48
      Кто Михана вапше плюсует? тут какие то неадекваты либо тролли
      9PA
  28. Runoway Сегодня, 14:53
    Сбить нужно F-35, чтоб порадовать всех покупателей(вот это бизнес многоходовка,а то одни трубы)! Ничего личного к евреям,просто ваши ближе всего. В целом я восхищаюсь решительностью Израиля, нашему руководству подобное-давно б сирийский конфликт был улажен
    Runoway
  29. Навигатор 1 Сегодня, 14:53
    Очень жаль, что не участвуют. Если бы участвовали Израильтяне бы вообще не летали.
    Навигатор 1
  30. q75agent Сегодня, 14:54
    Пишут Сирийцы работали ЗРК С-200 и БУК М2Э
    q75agent
  31. Гордей. Сегодня, 14:59
    Цитата: Лекс.
    Турки сбили ваш су-24 вы что то сделали туркам ?

    Едрит-ар....т!Для тех кто в танке(Но при этом не является танкистом/даже не снаряд,топливо,шлемофон,и жевательная резинка/).Политика,милчел.Как бы не нравилось,это,мать его-политика.Мы можем только догадываться,на какие уступки пошёл Эрдоган(анализируя нынешнее поведение Турции).Мы ничего не знаем,о переговорах В,В.П.и Турецкого Паши по телефону,о совсем НЕ явных встречах различных лиц.О инфе,которая поступала нашему Президенту от различных Служб и Источниках.Мы не знаем НИЧЕГО.А вы,сидите,и задаёте ГЛУПЫЕ,ехидные вопрсы.А почему?А потому,что вы просто-обыватель.Причём НЕ дружественный,и простите(это частное мнение)-глупый.
    Гордей.
  32. alta Сегодня, 15:01
    Цитата: Hariton Laptev
    Кто давал право вести боевые действия на территории суверенного государства??? Израиль переходит все границы дозволенного и становится фашиствующим государством.

    Бред ... какое суверенное государство Сирия, разделенная на секторы влияния между Ираном, США , Турцией, Россией ....
    Россия предупреждала диктатора Асада, чтобы он не вмешивался в войну между Ираном с Хисболлой против Израиля.
    Иран направил беспилотник на территорию Израиля, Израиль сбил его и уничтожил иранскую военную базу управления беспилотниками .....
    Вмешалась Сирия и сбила самолет на территории Израиля ... получила в ответ уничтожение батарей ПВО и 12 военных объектов Ирана ...
    Кстати, когда войска Сирии вторглись в сектор, контролируемый США, и начала военные действия, тоже получила ракетный удар в ответ ...
    Надо соблюдать договоенности между Сирией, Россией, Ираном, Турцией и США ... , кто нарушает, получает возмездие ... идет война ...
    alta
    1. frame5 Сегодня, 15:07
      Просто не удивляйтесь потом что тоже что нибудь в ответ получите, тоже сугубо в оборонительных рамках.
      frame5
      1. Viktor.12.71 Сегодня, 15:35
        Цитата: frame5
        Просто не удивляйтесь потом что тоже что нибудь в ответ получите, тоже сугубо в оборонительных рамках.

        Просто Асад подставил России свинью. Теперь ЦАХАЛ будет утюжить сирийцев.
        Viktor.12.71
    2. Тополь М Сегодня, 15:24
      Не мешало бы вломить вам по самое не могу
      Тополь М
  33. ljoha_d Сегодня, 15:12
    Также Йонатан Конрикус заявил, что Израиль не заинтересован в эскалации ситуации в Сирии, а авиаудары по территории этой страны являются оборонительными действиями.
    Как интересно сами себе противоречат в одном предложении. Не заинтересованы, но бомбят!!!. Какова чёрта израиль мутит воду там, в надежде что Турция столкнётся с Сирией и Бармалеями. Эти не думают куда потом это вся эта грязь хлынет?
    ljoha_d
  34. Anyone Сегодня, 15:15
    Цитата: Muvka
    Так они как раз пытаются нас стравить. Это самое первое, что приходит на ум.

    Я руководствуюсь иными соображениями. Я уверен, что контакт на уровне МО РФ - МО США был и до начала американской атаки, и во время атаки. Поэтому, мне кажется маловероятным (мягко говоря) цифра в "десятки убитых и раненых руси", о которой вещают СМИ. Пресс-служба МО врунишки еще те, конечно, но не стали бы наши военные подставлять десятки своих наёмников под авиаудар США - это, естественно, ерунда. Могла произойти накладка.
    Anyone
  35. andrej-shironov Сегодня, 15:20
    Отлично! Сирийские оборонительные действия в ответ на израильские оборонительные действия wink Предлагаю увеличить количество сирийских оборонительных действий.
    andrej-shironov
  36. Тополь М Сегодня, 15:22
    Не мешало бы заключить договор о дружбе и военной помощи,и вломить всем ам по самое не могу
    Тополь М
  37. Anyone Сегодня, 15:36
    Пардон за оффтоп, но появилась в Твиттере новость, что "Turkish helicopter has been shot down in #Rajo area, northwestern #Afrin - #YPG". Если это так, то прям урожайный день сегодня в Сирии на сбитые летательные аппараты.
    Anyone
  38. МИМО ПРОХОДИЛ Сегодня, 15:44
    Также Йонатан Конрикус заявил, что Израиль не заинтересован в эскалации ситуации в Сирии, а авиаудары по территории этой страны являются оборонительными действиями.

    Набрать в поисковике: хуцпа - это...
    МИМО ПРОХОДИЛ
  39. alta Сегодня, 15:46
    Провокация Ирана - Запуск БПЛА на территорию Израиля и обстрел сирийцами самолетов на израильской территории был призван проверить готовность Израиля и его реакцию.
    Тяжелый удар, нанесенный сегодня Израилем по иранским и сирийским объектам, призван удержать иранцев от повторения сегодняшней провокации.
    Вместе с тем своим ответным ударом Израиль передал послание также России и США.
    Оно означает, что иранское присутствие в Сирии не позволит им добиться в Сирии никакого политического мирного урегулирования.
    alta
  40. Дормидонт Сегодня, 15:47
    Дабы избежать обвинений в антисемитизьме
    Дормидонт
  41. Petio Сегодня, 16:10
    Цитата: Арон Заави
    Цитата: Андрей К
    Цитата: Арон Заави
    ...А что оставалось бы делать? request...

    Арон, Вы сказали, я поверил laughing

    Это правильно. Вот Вам сказали , что иранский БЛА был сбит вертолетом над Израилем? И не обманули.

    А чем эго сбил -не очень ясно видно . Видимо не пушкой
    Petio
  42. Волька Сегодня, 16:44
    ну а если Сирии поставить и грамотно развернуть парочку дивизионов С-400 и Панцири С, то видимо небо станет абсолютно чистым...
    Волька
    1. сава фыц Сегодня, 18:07
      Пришла информация, что в Сирии, в районе Дейр-эз-Зора, погибли не 100, а 217 граждан РФ. Большая часть из них русские.

      Под удар артиллерии и авиации сил коалиции, который продолжался 4 часа, попали 253 бойца (Вагнер 5 рота (вся), СПН МО, артиллеристы, танки. Наши, в составе колонны, выдвигались на позиции для штурма. Техники было много.

      Сначала отработала арта, потом парней добивали Lockheed AC-130 Spectre и пара вертолетов. Абсолютно безнаказанно. Средств ПВО, даже ручных, не было.

      Представители Пентагона и Госдепа США утверждают, что предупреждали Минобороны России о готовящемся ударе.

      Раненные уже в России, почти все тяжелые. Увечья страшные. У многих оторваны конечности, изуродованы лица, тяжелые ранения головы.

      Останки погибших также уже в России.

      Российские СМИ хранят гробовое молчание.
      сава фыц
      1. Paranoid50 Сегодня, 21:44
        Цитата: сава фыц
        Техники было много.

        Цитата: сава фыц
        У многих оторваны конечности, изуродованы лица, тяжелые ранения головы.

        Похоже,кому-то и голову оторвало. Напрочь. yes Короче,из серии:"встретили "Армату", раздолбали из РПГ. " П.С. "А в гробу-то не Савушка, а кирпич..."(с)
        Paranoid50
    2. куртка бейна Сегодня, 19:29
      Цитата: Волька
      ну а если Сирии поставить и грамотно развернуть парочку дивизионов С-400 и Панцири С, то видимо небо станет абсолютно чистым...

      Вряд ли. Там очень сильная кривизна земной поверхности. laughing
      куртка бейна
  43. ЗВС Сегодня, 16:44
    А жаль! Надо-бы было завалить все самолеты евреев, чтобы не поддерживали ИГ.
    ЗВС
  44. Лелёк Сегодня, 17:14
    Огонь по израильским самолетам, задействованным в налетах на Сирию, ведут исключительно батареи ПВО сирийских правительственных войск, заявил представитель Армии обороны Израиля Йонатан Конрикус.
    "Это были только сирийские зенитные батареи. Никто больше"

    Потому и не нарывайтесь, а то начнут русские и будет по настоящему бо-бо. stop
    Лелёк
  45. ultra Сегодня, 17:17
    Цитата: Домкрат
    По статистике количество культовых заведений сравнялось с количеством школ и продолжает расти, а число школ уменьшается.

    Это в Канаде так? laughing
    ultra
  46. Крановщик Нахамкинсон Сегодня, 17:20
    В случае с израилем...
    Расскажу один случай,из своей жизни.
    Учился когда-то.
    И чтобы пройти до места учёбы,
    приходилось срезать дорогу,через частный сектор(время экономил).
    И была на одной улице,одна наглая собачонка.Никому не давала проходу.
    Всех пыталась облаить и куснуть исподтишка.
    Как-то это мне надоело,взял камень,
    кинул и попал этой собачонке в бок.
    С громким визгом полумертвая собачонка исчезла.
    И с тех пор её не видно и не слышно.
    Так и с этим израилем.
    Наглеет пока ему позволяют.
    Крановщик Нахамкинсон
    1. Вкд Двк Сегодня, 17:32
      Цитата: Крановщик Нахамкинсон
      В случае с израилем...
      Расскажу один случай,из своей жизни.
      Учился когда-то.
      И чтобы пройти до места учёбы,
      приходилось срезать дорогу,через частный сектор(время экономил).
      И была на одной улице,одна наглая собачонка.Никому не давала проходу.
      Всех пыталась облаить и куснуть исподтишка.
      Как-то это мне надоело,взял камень,
      кинул и попал этой собачонке в бок.
      С громким визгом полумертвая собачонка исчезла.
      И с тех пор её не видно и не слышно.
      Так и с этим израилем.
      Наглеет пока ему позволяют.

      В моей жизни был другой случай. В соседнем доме, мимо которого пройти было невозможно, завелась собачонка, постоянно преследующая меня. Однажды она даже куснула за ногу сзади. Другая собачонка (моя подружка) увидела это безобразие и свои плечом оттолкнула наглеца, что-то сказав ему на ухо. С тех пор меня там никто не облаивал.
      Видимо, придётся нам стать такой мудрой подружкой Сирии?
      Вкд Двк
  47. Вкд Двк Сегодня, 17:27
    Может быть, принять и нам такую технологию подавления на чужой территории недружественных военных формирований? Которые (по нашим соображениям) угрожают нашей безопасности?
    Призываю членов сообщества обсудить и высказать своё мнение.
    Вкд Двк
  48. Лексус Сегодня, 17:35
    Нужно уметь защититься, иначе всегда будешь виноват и бит.
    Лексус
  49. Tamrus Сегодня, 17:36
    Давно пора приравнять искусственный израиль к фашистским государствам. Безнаказанность порождает хамство.
    Tamrus
    1. Вишневая девятка Сегодня, 18:19
      Цитата: Tamrus
      пора приравнять искусственный израиль к фашистским государствам.

      Напишите в Твиттер В.Р.Соловьева. Возможно, его это заинтересует.
      Вишневая девятка
  50. tosha.chuhontzev Сегодня, 17:43
    Ну что, диванные подонки?! смерть вашим детям и внукам!
    tosha.chuhontzev
  51. Romario_Argo Сегодня, 17:44
    пора уже признать что Израиль, для нас всё же враг
    может всё же принудим Израиль к миру?! как когда то Грузию
    всего то надо Калибрами уничтожить 4 авиабазы Израиля - полностью желательно!
    Romario_Argo
    1. MadCat Сегодня, 18:09
      Цитата: Romario_Argo
      пора уже признать что Израиль, для нас всё же враг
      может всё же принудим Израиль к миру?! как когда то Грузию
      всего то надо Калибрами уничтожить 4 авиабазы Израиля - полностью желательно!

      всего то и надо подлодкам Израиля ответным ударом уничтожить одну базу, мил человек вы не сбрендили случаем нападать на государство у которого то ли есть 200 боеголовок, а то ли нет? Системы ПРО и 500 боевых самолетов. По Лаврову прям, ДБ. fool
      Израиль напал на Россию, я что то пропустил? Иран и правда будет в восторге от таких и/о/ов.
      MadCat
      1. Romario_Argo Сегодня, 18:12
        за Грузией - США стояли, а потом как бы оказалось что и не было ни кого....
        Romario_Argo
        1. MadCat Сегодня, 18:16
          Цитата: Romario_Argo
          за Грузией - США стояли, а потом как бы оказалось что и не было ни кого....

          ну проверь, тебе в первые ряды поставим, прямо на боевом диване. laughing
          MadCat
      2. Romario_Argo Сегодня, 18:17
        для принуждении Израиля к миру с уничтожением его военной инфраструктуры, будет достаточно:
        1 БПК пр. 1155, 1 ПЛАРК пр. 949А и поддержка тяжёлой авиации Ту-22М3М и Ту-160М
        ну и само собой ЧФ
        и нужно в феврале всё же допоставить САР ещё 2 дивизиона ЗРК С-300ПМУ-1, хотя бы до 10 ПУ только с ЗУР 9М96Е2, чтобы БК составил 160 ЗУР
        Romario_Argo
        1. MadCat Сегодня, 18:24
          Цитата: Romario_Argo
          для принуждении Израиля к миру с уничтожением его военной инфраструктуры, будет достаточно:
          1 БПК пр. 1155, 1 ПЛАРК пр. 949А и поддержка тяжёлой авиации Ту-22М3М и Ту-160М
          ну и само собой ЧФ
          и нужно в феврале всё же допоставить САР ещё 2 дивизиона ЗРК С-300ПМУ-1, хотя бы до 10 ПУ только с ЗУР 9М96Е2, чтобы БК составил 160 ЗУР

          сочувствую, клиническая форма кретинизма у вас в последней стадии.
          А Израилю от этого бАгАтства оборонятся будет низзя потому что так нечестна да?
          MadCat
          1. Romario_Argo Сегодня, 18:32
            смотря в каком порядке вы всё это читаете и воспринимаете
            Израиль очень боится знакомства с нашей Х-555 или Х-101, РЭБ, те же ПКР Оникс и Гранит тоже по суше хорошо работают.... вариантов масса!!!!
            Romario_Argo
            1. MadCat Сегодня, 18:45
              Цитата: Romario_Argo
              смотря в каком порядке вы всё это читаете и воспринимаете
              Израиль очень боится знакомства с нашей Х-555 или Х-101, РЭБ, те же ПКР Оникс и Гранит тоже по суше хорошо работают.... вариантов масса!!!!

              Вариантов масса и у МО Израиля. Что они и продемонстрировали. На деле должен сказать.
              MadCat
  52. А. Привалов Сегодня, 17:48
    Пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала видеозапись, на которой показано уничтожение иранского БПЛА, нарушившего израильскую воздушную границу, и мобильного центра управления этим беспилотным самолетом в Сирии.
    А. Привалов
  53. сава фыц Сегодня, 18:02
    Пришла информация, что в Сирии, в районе Дейр-эз-Зора, погибли не 100, а 217 граждан РФ. Большая часть из них русские.

    Под удар артиллерии и авиации сил коалиции, который продолжался 4 часа, попали 253 бойца (Вагнер 5 рота (вся), СПН МО, артиллеристы, танки. Наши, в составе колонны, выдвигались на позиции для штурма. Техники было много.

    Сначала отработала арта, потом парней добивали Lockheed AC-130 Spectre и пара вертолетов. Абсолютно безнаказанно. Средств ПВО, даже ручных, не было.

    Представители Пентагона и Госдепа США утверждают, что предупреждали Минобороны России о готовящемся ударе.

    Раненные уже в России, почти все тяжелые. Увечья страшные. У многих оторваны конечности, изуродованы лица, тяжелые ранения головы.

    Останки погибших также уже в России.

    Российские СМИ хранят гробовое молчание.
    сава фыц
    1. lesnik1978 Сегодня, 18:09
      Говорят кур доят. Предъявите пожалуйста фотографии.
      lesnik1978
      1. ASG7 Сегодня, 18:23
        Это пока вброс, для создания информационного фона, дальше будет интереснее. Чередой провокаций и фейковых новостей пытаются вынудить Россию на необдуманные ходы для улучшения своих позиции по Сирии сами знаете кого. Ох уж эта Олимпиада.
        ASG7
      2. сава фыц Сегодня, 18:23
        Фотки на группе вк Солдат Удачи проси.Там основной плачь стоит! Мне инфа через Донбасс попала
        из официальщины в РФ только это .СМИ не гу-гу
        ВАШИНГТОН, 8 февраля. /ТАСС/. Россияне были среди проправительственных сил в Сирии, которые якобы напали на вооруженную оппозицию и подверглись в среду удару коалиции во главе с США. С таким утверждением выступила в четверг телекомпания CBS со ссылкой на неназванного представителя Пентагона.
        Небензя: РФ попросит США объяснить удар по проправительственным силам в Сирии

        Кремль не комментирует удар коалиции по проправительственным силам в Сирии

        СМИ: США связывались с РФ при нанесении удара по проправительственным силам в Сирии

        США выясняют, пострадали ли россияне при ударе коалиции по правительственным войскам Сирии

        Отмечается, что "это стало первым случаем, когда в результате американского авиаудара в Сирии погибли россияне". Никаких дополнительных подробностей на этот счет не приводится.
        В Пентагоне пока не прокомментировали ТАСС данные сведения.
        Ранее официальный представитель министерства обороны США Дана Уайт на соответствующий вопрос репортеров отвечать отказалась. "У меня нет никакой информации, и я не хочу заниматься спекуляциями по поводу состава проправительственных подразделений [в Сирии]", - сказала она.


        Подробнее на ТАСС:
        http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4942731
        сава фыц
        1. ASG7 Сегодня, 18:26
          Оперативно отвечаешь, на окладе поди. А я тебе верю, но вот в чем проблема - доверия никакого.
          ASG7
          1. сава фыц Сегодня, 18:37
            Да я не поп ,что мне верить .Поживем увидим! Я только рад буду ,если мне в этом соврали и все живы.
            сава фыц
        2. сава фыц Сегодня, 18:30
          Да еще Стрелков написал , что вагнеровцы под раздачу попали , а мне инфа что охотники на игил там мол наши были.
          сава фыц
          1. ASG7 Сегодня, 18:34
            Да брось ты, меня убеждать это бесполезно, найди себе первоклассниц. Приведи источники с другой стороны, а мы посмотрим.
            ASG7
            1. сава фыц Сегодня, 18:44
              Да зачем ? Мне это не надо.Ты тем более ни чего сделать не сможешь .Пойду делом займусь.
              сава фыц
              1. ASG7 Сегодня, 18:51
                Ну почему ничего не могу, вот наример несколько читателей призадумаются и начнуть здраво мыслить, а это уже кое что, а ты им в этом помог, так что тебе премию не видать.
                ASG7
          2. Вишневая девятка Сегодня, 19:19
            Цитата: сава фыц
            Стрелков написал , что вагнеровцы под раздачу попали

            Мюрид об этом же пишет.
            Вишневая девятка
            1. ASG7 Сегодня, 19:26
              Боюсь разрушить ваши идеалы, но Мюрид это нарцисс кичащейся своею исключительностью. И если вы соизволите посмотреть процент сбывшихся его прогнозов, то я думаю ваш мир иллюзий растает.
              ASG7
              1. Вишневая девятка Сегодня, 20:48
                Цитата: ASG7
                думаю ваш мир иллюзий растает.

                У меня нет иллюзий по поводу Мюрида, я маску на стройке нашел зашёл туда первый раз в жизни.
                Но ссылок на инцидент реально много. Если правда - трындец, конечно. Послали пацанов не к подматрасникам даже, а к самим матрасам, как баранов на шашлыки. Новые способы погашения долгов по зарплате.
                Вишневая девятка
                1. ASG7 Сегодня, 21:44
                  Жить в иллюзии это ваше право, но не тяните туда других - это не этично.
                  ASG7
    2. q75agent Сегодня, 18:57
      Вспомните хронологию 3 февраля ....только вечером по России 24 вроде или по второму каналу , появилось , что потерпел " катастрофу" Су -25 , освещали только сайт РЕН ТВ более менее и только когда в соц сетях люди стали писать , то где то зашевелились гос СМИ
      q75agent
      1. ASG7 Сегодня, 19:07
        Будем считать это повышение уровня. А вы действительно считаете, что социальные сети и РЕН ТВ это самые надежные источники информации? И почему вы не считаете этот факт провокацией?
        ASG7
        1. q75agent Сегодня, 19:25
          я считаю что они не замалчивают события
          q75agent
          1. ASG7 Сегодня, 19:32
            Ну это ваше полное право, вот только убедить других в этом не получится. Приводите факты и источники информации, а так все на уровне школы не больше.
            ASG7
            1. q75agent Сегодня, 20:47
              какие еще факты fool я написал , что гос СМИ долго молчали про сбитый Су -25 , а попали наши ЧВК под удар коалиции или нет, я не чего не утверждаю , вы внимательно читайте , прежде чем дискуссию начинать hi PS школьное мышление как раз у вас и просматривается hi
              q75agent
              1. Muvka Сегодня, 21:34
                Цитата: q75agent
                какие еще факты fool я написал , что гос СМИ долго молчали про сбитый Су -25 , а попали наши ЧВК под удар коалиции или нет, я не чего не утверждаю , вы внимательно читайте , прежде чем дискуссию начинать hi PS школьное мышление как раз у вас и просматривается hi

                Но все же по Су-25 много где инфа появилась. А по ЧВК только в одной группе вконтакте.
                Muvka
              2. ASG7 Сегодня, 21:46
                Не надо так волноваться, время все расставит по своим местам, а вот глупость она останется.
                ASG7
    3. Muvka Сегодня, 19:22
      Цитата: сава фыц
      Пришла информация, что в Сирии, в районе Дейр-эз-Зора, погибли не 100, а 217 граждан РФ. Большая часть из них русские.

      Под удар артиллерии и авиации сил коалиции, который продолжался 4 часа, попали 253 бойца (Вагнер 5 рота (вся), СПН МО, артиллеристы, танки. Наши, в составе колонны, выдвигались на позиции для штурма. Техники было много.

      Сначала отработала арта, потом парней добивали Lockheed AC-130 Spectre и пара вертолетов. Абсолютно безнаказанно. Средств ПВО, даже ручных, не было.

      Представители Пентагона и Госдепа США утверждают, что предупреждали Минобороны России о готовящемся ударе.

      Раненные уже в России, почти все тяжелые. Увечья страшные. У многих оторваны конечности, изуродованы лица, тяжелые ранения головы.

      Останки погибших также уже в России.

      Российские СМИ хранят гробовое молчание.

      Как ни крути, нужны доказательства, а их нет нигде.
      Muvka
  54. ASG7 Сегодня, 18:16
    Не нравятся евреям сирийские С-200, значить будут С-300. Надеюсь их они устроят. И не дай бог им они не понравятся, я даже боюсь подумать.
    ASG7
  55. rocket757 Сегодня, 18:28
    Я всегда говорил, что арабы ещё те не до бойцы , ну а персы ещё больше.
    У одних провокашка началась у других горделка взыграла!
    Нормальный такой от -луп получили, а шо нормального ПВО у них считай и нет, думать надо, работать!!! а не фигнёй заниматься.
    Ребята с пейсами эт конечно не тигр, но если борзого кота за хвост или усы начать дёргать можно отгрести не слабо .... что и произошло!
    Всё понимаю, других союзников найти неможно, но с такими держать надо ухо в остро!!!! и оченно думать за свои интересы!!!
    rocket757
    1. nikolaev Сегодня, 18:53
      ЖИДЯРА, вставил свои пять копеек?
      nikolaev
      1. А. Привалов Сегодня, 19:23
        Цитата: nikolaev
        ЖИДЯРА, вставил свои пять копеек?

        Француз nikolaev? fool
        А. Привалов
        1. rocket757 Сегодня, 19:56
          Эх, модер лютует, ответил бы я этому хрансузу по нашему по "жижовси" ... так, для профилактики.
          Ладно, пусть его, любы ему эт куча-мачуча ... союзнички, от таких только гемор и ничего больше.
          Бармалеев уработали, янки козью морду сделали и ладно ... дальше, эт не наши дела.
          rocket757
  56. nikolaev Сегодня, 18:52
    Совершенно очевидно: цель атак изариля - обгадить российское руководство перед сирийцами и , тем самым, нивелировать российскую политику на БВ и ее успехи в войне Сирии против терроризма.
    Сами судите: нет поставок ПВО в Сириб со стороны России; нет противодействия ВКС Росии действиям исраильской авиации.
    Лично для меня - это позор!
    nikolaev
  57. Radikal Сегодня, 19:30
    Цитата: Люлёк
    За то нашего главнокомандующего не включили в санкционный список...

    Уррр-а-а-а! soldier lol
    Radikal
  58. sgazeev Сегодня, 19:30
    Промолчим из "скромности". hi
    sgazeev
  59. nikolaev Сегодня, 19:38
    Совершенно очевидно: цель атак изариля - обгадить российское руководство перед сирийцами и , тем самым, нивелировать российскую политику на БВ и ее успехи в войне Сирии против терроризма.
    Сами судите: нет поставок ПВО в Сириб со стороны России; нет противодействия ВКС Росии действиям исраильской авиации.
    Лично для меня - это позор!
    nikolaev
  60. Sergey Freeman Сегодня, 19:49
    по логике Израиля, Россия давно, ещё до 2013 года должна была превратить Украину, Польшу, Страны Балтии в пепел. Что-то забылись они там в Израиле. Такое поведение приведёт только к проблемам для израильтян. Только что будут мычать эти диванные генералы, когда в Израиль придёт беда ?
    Sergey Freeman
  61. Ментат Сегодня, 19:51
    Цитата: Лекс.
    Турки сбили ваш су-24 вы что то сделали туркам ?
    Ещё и кредит на покупку с-400 дали

    Вообще-то да. Турция понесла потери размером со всю Сочинскую Олимпиаду. А это, знаете ли, немало. Для экономики размером с турецкую, это гигантская сумма. Можно было и больше, но загибающаяся Турция под боком и рядом с Кавказом нам не нужна.
    Ментат
  62. gsev Сегодня, 20:21
    Во время войны в Испании было выражение. "Они вероломно обстреляли наши самолеты, когда те мирно бомбили их города." Если Израилю сразу не дать по рукам, многим народам придется с ним потом долго и тяжело воевать. В качестве примера, как вести себя с ираильтянами приведу рассказаное мне о хорошем уроку приподнесенным израильтянам недалеко от Хоста несколько лет назад. Приехал израильский спецназ показывать американцам урок класс противопартизанской войны. В ходе патрулирования в одном состоятельном доме израильтянин сказал хозяину вроде "Что то уВас много ламп горит, свет надо экономить, об экологии заботиться." На местном Совете после этого принимается решение устроить засаду. Израильтян за несколько минут очень хорошо потрепали. Больше в этом раоне ираильтяне в открытую не показывались. Арабы забыли, что независимость получили пятьдесят лет назад, и потерять ее по-очереди могут еще быстрее. Когда шла война в Югославии, английские профессора уже тогда заявили, что мир должен вернуться в колониальную систему.
    gsev
  63. сава фыц Сегодня, 23:16
    Игорь Стрелков
    По потерям в Сирии.
    Сообщения о потерях при разгроме боевой группы "Вагнера" приходят самые разные. Но есть одна тенденция - они постоянно изменяются в сторону увеличения.
    На данный момент точно ясно, что убитых и раненых реально - сотни. Несколько сотен.
    В остальном - разноголосица. Но последняя цифра ("не окончательная", как сообщили) вообще выглядит "запредельно". Якобы - аж за 600 (644, если точнее, - и это только убитых). Возможно - это "деза" (хоть и поступила точно из Сирии). Ранее звучали цифры в 215-217 "200х"... И еще сообщают, что "не окончательно" - много людей по сей час числятся пропавшими без вести.
    Не совсем понимаю - откуда такие потери, ведь вся разгромленная колонна насчитывала несколько более 500 человек.
    Но и исключать вероятность таких потерь тоже нельзя - ведь бои продолжаются и плацдарм, который (мне это давно известно - с декабря месяца) был захвачен на восточном берегу Евфрата и контролировался именно "вагнеровцами" - теперь практически ликвидирован при массированной поддержке артиллерии и авиации США. Возможно, кроме указанной колонны досталось и другим подразделениям.
    Все больше информации, что "под раздачу" вместе с наемниками попало и какое-то подразделение Службы специальных операций Министерства обороны (ССО).
    В общем, ясно только то, что при таких потерях "замести мусор под ковер" (а для кремлевских стратегов все люди - мусор) полностью не получится и, пусть с опозданием, но масштаб катастрофы будет известен во всех подробностях.
    сава фыц
Картина дня