ЛНР: ВСУ сооружают новые опорные пункты у линии соприкосновения

Народная милиция ЛНР зафиксировала ряд новых опорных пунктов украинских силовиков, организованных у линии боевого соприкосновения

Около населенного пункта Попасная… обнаружена дислокация военной комендатуры

Украинские силовики сооружают новые опорные пункты у линии соприкосновения в Донбассе, сообщил на брифинге официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко, сообщает ЛуганскИнфоЦентр— рассказал Марочко.Он уточнил, что указанные пункты ВСУ зафиксированы в районе города Золотое, а также в 2 километрах от Станицы Луганской.— дополнил МарочкоВ тоже время представители Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в своем ежедневном отчете зафиксировали использование киевскими силовиками реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град", а также крупнокалиберной артиллерии и минометов в районе Светлодарска.Ранее Марочко сообщал, что вечером 7 февраля во время визита в Светлодарск американских дипломатов киевские силовики ожидаемо совершили провокацию: тяжелая артиллерия обстреляла ЛНР, рассчитывая выдать ответный огонь за нарушение перемирия. В частности, обстрелу подвергся поселок Вергулевка.Также руководитель Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Эртугрул Апакан в своем обращении к постоянному совету ОБСЕ в Вене 9 февраля заявил, что на объектах гражданской инфраструктуры, в жилых районах и на контрольных пунктах въезда-выезда в Донбассе до сих пор размещается военная техника и силы ВСУ, что создает создает серьезную угрозу для мирного населения и часто приводит к жертвам среди гражданских.