23:59 10 февраля
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ЛНР: ВСУ сооружают новые опорные пункты у линии соприкосновения

Украинские силовики сооружают новые опорные пункты у линии соприкосновения в Донбассе, сообщил на брифинге официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко, сообщает ЛуганскИнфоЦентр

Народная милиция ЛНР зафиксировала ряд новых опорных пунктов украинских силовиков, организованных у линии боевого соприкосновения
— рассказал Марочко.

ЛНР: ВСУ сооружают новые опорные пункты у линии соприкосновения



Он уточнил, что указанные пункты ВСУ зафиксированы в районе города Золотое, а также в 2 километрах от Станицы Луганской.

Около населенного пункта Попасная… обнаружена дислокация военной комендатуры
— дополнил Марочко

В тоже время представители Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в своем ежедневном отчете зафиксировали использование киевскими силовиками реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град", а также крупнокалиберной артиллерии и минометов в районе Светлодарска.

Ранее Марочко сообщал, что вечером 7 февраля во время визита в Светлодарск американских дипломатов киевские силовики ожидаемо совершили провокацию: тяжелая артиллерия обстреляла ЛНР, рассчитывая выдать ответный огонь за нарушение перемирия. В частности, обстрелу подвергся поселок Вергулевка.

Также руководитель Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Эртугрул Апакан в своем обращении к постоянному совету ОБСЕ в Вене 9 февраля заявил, что на объектах гражданской инфраструктуры, в жилых районах и на контрольных пунктах въезда-выезда в Донбассе до сих пор размещается военная техника и силы ВСУ, что создает создает серьезную угрозу для мирного населения и часто приводит к жертвам среди гражданских.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 47

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  1. Черный_Ватник Сегодня, 17:48
    Другими словами: ВСУ готовятся к выборам в России.
    Черный_Ватник
    1. Дормидонт Сегодня, 17:52
      Хотя, по большому счёту, выбора у России нет. Метастазы бандеризма надо купировать
      Дормидонт
      1. LSA57 Сегодня, 18:06
        Цитата: Дормидонт
        Метастазы бандеризма надо купировать

        а лучше вместе с больным
        LSA57
      2. тол100в Сегодня, 18:27
        Цитата: Дормидонт
        Метастазы бандеризма надо купировать

        Метастазы нужно выжигать! Купирование привело к метастазам. Нужно убирать причину, а не лечить следствие!
        тол100в
      3. Черный_Ватник Сегодня, 18:50
        Нам внутри страны надо очень многое купировать.
        А уж потом за укров браться.
        Черный_Ватник
    2. влад66 Сегодня, 17:53
      Цитата: Черный_Ватник
      Другими словами: ВСУ готовятся к выборам в России.

      Скорее Коллега,можно сказать,они ждут результатов выборов. hi
      влад66
      1. rocket757 Сегодня, 18:04
        Интересно, а какого результата они ждут???
        Надеяться, что "призовая кобылица" победит или "гнилое яблоко" на сцену выкатиться?
        rocket757
        1. влад66 Сегодня, 18:09
          Цитата: rocket757
          Интересно, а какого результата они ждут???
          Надеяться, что "призовая кобылица" победит или "гнилое яблоко" на сцену выкатиться?

          Эти гуманоиды даже у них не котируются Виктор hi
          влад66
          1. тол100в Сегодня, 18:32
            Цитата: влад66
            Эти гуманоиды даже у них не котируются

            "Эти" и в СГА не котируются! Так, шлак...
            тол100в
          2. rocket757 Сегодня, 19:16
            Привет Влад.
            За гуманоидов кастрюлеголовых что то утверждать рискованно wassat За такую защиту мысля проникает изощрённо кривым маршрутом, что там у них в голове угнездилось, представить трудно fool
            Предположим, бородатое яблоко эт из области статистических погрешностей! но за Трампулей освященной, за графой "против всех" скрывающейся, кандидатшей, мож какие несуразные мысли, криво перемещающиеся, могут в тех головах и появиться! fool
            rocket757
            1. влад66 Сегодня, 20:09
              Цитата: rocket757
              но за Трампулей освященной, за графой "против всех" скрывающейся, кандидатшей, мож какие несуразные мысли, криво перемещающиеся, могут в тех головах и появиться!

              Приветствую Виктор hi Да похоже и не ставит в Белом Доме и на задрипанную лошадь.
              Американские СМИ усиленно плодят так называемые fake news, в чем их уличают даже собственные более добросовестные коллеги. На этот раз CNN усмотрели "русский сговор" в визите на молитвенный завтрак большой делегации из России.Как отметил в эфире своей программы американский журналист Алекс Джонс, СМИ даже не удосужились указать, что за люди вошли в эту делегацию: "Большая часть делегации из России – это люди, финансируемые Джорджем Соросом, в том числе – известная Playboy-модель, которая также финансируется Соросом и выступает против Путина". Искать "русское вмешательство" в визите людей, оппозиционных по отношению к Путину – это глупо, отметил ведущий.Джонс уже высказывал свою позицию по поводу "Playboy-модели" Ксении Собчак в своем эфире. Но и другие американские журналисты не скрывают недоумения по поводу ее визита в США, а также реакции глобалистских СМИ.Так, издание NewsWars отмечает, что российская делегация, составленная в основном из молодых проамериканских (!) бизнесменов, парадоксально подняла антитрамповские настроения. К примеру, бывший стратег Барака Обамы, демократ Скотт Дворкин утверждал, что 60 русских на молитвенном завтраке – свидетельство "измены Трампа".Между тем, саму Собчак в составе российской делегации даже не заметили, как и вообще весь ее визит. Эксперт Атлантического совета в Вашингтоне Ариэль Коэн отметил, что Ксения Анатольевна расстроилась по поводу того, что не была на завтраке с президентом "звездой". После обиженная Собчак заявила российским журналистам, что считает это мероприятие "бесполезным и бессмысленным". Конечно, ведь она рассчитывала на встречи с "высокопоставленными чиновниками и крупными деятелями", а оказалась не у дел,кандидат в президенты России, несмотря на поддержку НАТО и публичные извинения за "русское вмешательство" в американские выборы, так и осталась ни с чем. .
              Ну а про политический труп из сгнившего яблока и говорить не стоит,его забыли даже его хозяева,ну и немного про хохлов в тему. fellow hi
              влад66
              1. rocket757 Сегодня, 21:06
                Да так, прикольно посмотреть. Выборы по любому запомнятся.
                Я ваще ставку сделал и теперь у меня появился ВЫБОР!!!!
                Купать КОНЬЯК и пить или мне купят и всё равно пить ....альтернатива!!! good
                rocket757
                1. влад66 Сегодня, 21:18
                  Цитата: rocket757
                  Да так, прикольно посмотреть. Выборы по любому запомнятся.

                  Это точно Виктор soldier Запомнятся очень надолго. yes Не знаешь толи хохотать,толи плакать.На ВО зайдешь,так сплошная политинформация,агитация и рубка шашками на диванах. laughing
                  Цитата: rocket757
                  Купать КОНЬЯК и пить или мне купят и всё равно пить ....альтернатива!!!

                  Ставки не делал,но коньячеллы один хрен напьюсь good За окончание этого бардака,под названием выборы,люди одни попляшут,другие поплачут,да может переболеют и работать начнут. laughing hi
                  влад66
      2. Siegen Сегодня, 18:07
        они ждут результатов выборов

        Не будут они дожидаться результатов выборов в России.
        Вдарят в самом начале выборов. am
        Надеются, что никто из руководства России не будет омрачать этот день.
        Саакашвили подгадал к Олимпиаде в Пекине, майдан - к Олимпиаде в Сочи...
        Политтехнологи в США - "вумные"... fool
        Siegen
        1. Siegen Сегодня, 18:23
          Операция может завершиться за 2-3 дня. Донецк и Луганск, может, за 2-3 дня не возьмут, там будут уличные бои, но на основных участках корпуса будут разгромлены в первый день. Это означает, что уже в первый день Российской Федерации придется принимать решение, что может сорвать выборы.
          Siegen
          1. 73bor Сегодня, 19:49
            Глупости не надо городить ,не кому там брать и Донецк и Луганск !
            73bor
            1. 113262а Сегодня, 20:14
              Шапками их,шапками!!!)))
              113262а
          2. Separ Сегодня, 21:59
            Мечтать не вредно. Скорее всего опять созреют несколько котлов, и при первом же котле опять будут собирать МИНСК №...
            Separ
        2. влад66 Сегодня, 18:24
          Цитата: Siegen
          Политтехнологи в США - "вумные"...

          Коллега,а никто и не говорит,что что политтехнологи в США вот такие fool ,шумерам надо начинать либо сейчас,пока распутица не настала,либо когда чернозем станет,а это уж далеко после выборов,и определятся чего от кого ждать.Ну могут полосатые им в табло напихать и выпихнуть.Имхо конечно,готовым дончанам всегда нужно быть. hi
          Цитата: LSA57
          всё предсказуемо. да и кто не придёт к власти им легче не будет

          Не знаю,не знаю request не,они братаны конечно.
          Ни в коем случае не пропаганда и не агитация. yes hi
          влад66
        3. тол100в Сегодня, 18:36
          Цитата: Siegen
          Политтехнологи в США - "вумные"...

          А Русским без разницы, когда подарки раздавать и "фокусы" показывать! Но один раз нужно и заокеанских "исключительных" охладить! Можно и два. А лучше насовсем!
          тол100в
      3. LSA57 Сегодня, 18:07
        Цитата: влад66
        Скорее Коллега,можно сказать,они ждут результатов выборов.

        а, что их ждать? всё предсказуемо. да и кто не придёт к власти им легче не будет
        LSA57
    3. Андрей К Сегодня, 18:02
      ...ВСУ сооружают новые опорные пункты у линии соприкосновения...

      Пусть сооружают свои свинарники, накрыть легче будет.
      ...Около населенного пункта Попасная… обнаружена дислокация военной комендатуры...

      Обнаружена и нанесена на карту. При возобновлении конфликта, эту цель в щепки разнесут.
      Андрей К
  2. Дормидонт Сегодня, 17:50
    Лучше бы сразу могилки себе копали, а то снова будут бродячих собак кормить
    Дормидонт
    1. LSA57 Сегодня, 18:09
      Цитата: Дормидонт
      Лучше бы сразу могилки себе копали,

      некому копать. кто может работать, разбежались. а эти только грабить и мародёрствовать умеют
      LSA57
    2. Rusland Сегодня, 19:08
      Цитата: Дормидонт
      Лучше бы сразу могилки себе копали, а то снова будут бродячих собак кормить

      Плохая примета, а вдруг и правда грохнут.
      Rusland
  3. masyanya Сегодня, 17:54
    де факто республики признали... границу строят...
    masyanya
    1. влад66 Сегодня, 18:04
      Цитата: masyanya
      де факто республики признали... границу строят...

      Дай бы Бог Мариша Витальевна! love если бы убогие границу признали,но горбатых только могила исправит. yes love
      влад66
      1. masyanya Сегодня, 18:15
        жуть какая... просто каменный век!

        назад в будущее laughing
        masyanya
    2. тол100в Сегодня, 18:42
      Цитата: masyanya
      .. границу строят...

      Плетень из гнилых веток? Границы Республик еще не восстановлены. А там еще не известно. где они будут. Любое вялотекущее противостояние заканчивается быстротекущей бойней!
      тол100в
  4. Чичиков Сегодня, 18:00
    Сооружают, потому, что не дураки, образца 2014. Здесь не "сообщать" нужно, а самим создавать глубоко эшелонированную оборону, что бы потом не рассказывать о том, что "используя внезапность и численное превосходство..."! Как уже было под Желобком, на Бахмутке.
    Чичиков
  5. Теренин Сегодня, 18:00
    Естественно, этот план США. Цель, втянуть в конфликт Россию и введение жестких экономических санкций, которые приведут к быстрому и разрушительному ущербу для экономики и финансовой системы. Наплевать им на потери ВСУ.
    Теренин
    1. тол100в Сегодня, 18:50
      Цитата: Теренин
      Естественно, этот план США.

      Да все войны и военные конфликты созданы СГА! Они без этого не могут. Весь военно-промышленный комплекс америки сдохнет без войн, а вместе с ним и вся экономика матрасов!
      тол100в
      1. Теренин Сегодня, 19:45
        Правильно, и вывод,- полосатые найдут любой повод, что бы создать (сохранить) конфликты, тем более на другом континенте.
        Теренин
  6. КВУ-НСвД Сегодня, 18:15
    Украинские силовики сооружают новые опорные пункты у линии соприкосновения в Донбассе,
    количество этих сооружений увеличивают либо готовясь обороне , либо при неуверенности в успехе собственного . А в спину то подталкивают , а умирать неохота...эх война , война , а у виновников ..опа в тепле и детки пристроены...
    КВУ-НСвД
  7. Berkut24 Сегодня, 18:23
    Ну сооружают. Вопрос не в этом, а в том, почему сами республики до сих пор имеют по факту всего одну линию обороны?
    Berkut24
    1. gerkost2012 Сегодня, 21:20
      Дык и на одну людей не хватает.
      gerkost2012
  8. APASUS Сегодня, 18:32
    Подготовка к выборам в России вполне объяснима,пойдут по грузинскому пути 080808 .Но вот что стало все больше заметно,так это вояжи Порошенко в Европу .Попытка наладить отношения выглядит немного странным,скорее всего идет согласование общей позиции после начала боевых действий
    APASUS
    1. gerkost2012 Сегодня, 19:05
      Общие действия очень даже понятны. Киев начинает наступление, а все западные СМИ тут же начинают орать о российской агрессии на территории UAшки. Если у Киева наметится успех, то станут орать о сдаче Путиным ДЛНР . А если случится непруха и поражение ВСУ, то станут требовать очередного немедленного перемирия и Минск-3. Отхода на позиции до этого дня и часа и т п
      gerkost2012
  9. gerkost2012 Сегодня, 19:00
    Эка невидаль, военная комендатура в г Попасной. Или блокпост и КПП в Золотом, об открытии которого столько говорилось. Нам бы не помешал, потому как в Ст Луганской гигантские очереди. То же Золотое и лисичанский перекресток ВСУ заняли еще 5 мая 2014г, а Марочко об этом только узнал? Сам видел, как ВСУ там палатки ставили и начинали окопы рыть. С той поры они там черт знает что нагородили.
    gerkost2012
  10. 73bor Сегодня, 19:56
    Не понятно только одно ,почему армия ДНР воюет как в ВОВ ,нужно брать на вооружение тактику ИГИЛ и рыть веером ходы ,ведь не им обьяснять как это делать!
    73bor
    1. Sapiens 63 Сегодня, 20:06
      С 2014 г ВСУ сильно изменились и сейчас они и качественно и количественно гораздо сильнее народных корпусов .Без Северного ветра им удара не выдержать..
      Sapiens 63
    2. 113262а Сегодня, 20:09
      Ага,прям под дном Донца!
      113262а
    3. gerkost2012 Сегодня, 21:18
      Батенька, вы вообще то представляете себе географию и геологию Донбасса!? Одно дело рыть в равнинной местности, закапываясь в песке и в известняках и другое дело гранит, камень -песчаник и всякое прочее в кряже! Там, где возможно, шахтеры отрыли тоннели и пещеры.
      gerkost2012
  11. 113262а Сегодня, 20:09
    Да,окапываются,причем,внаглую-загнали прямо за рекой автокраны,экскаваторы,роют котлованы,устанавливают сборные Ж б бункеры-убежища. Прямо за ЖД мостом. ОБСЕ видит,говорят-они в своем праве,не вздумайте обстрелять!
    113262а
  12. Антарес Сегодня, 21:38
    В чем то новость? ВСУ готовиться к обороне. Российские СМИ ее "Готовят к атаке". Расхождение реальности с желаниями алертных журналистов.
    Сколько уже было статей- скором наступлении...даже даты называли....
    Смысл выборов в РФ ждать? Словно там что то меняется в течении 2 десятилетий.Там только выносят или "яусталуяухожу".
    Такого раздрая как в Украине 2014 в РФ ждать долго нужно.Не факт что дождешься. Но оборону от ОРДиЛО и ветров нужно держать.
    Антарес
  13. assa67 Сегодня, 22:39
    Цитата: Sapiens 63
    С 2014 г ВСУ сильно изменились и сейчас они и качественно и количественно гораздо сильнее народных корпусов .Без Северного ветра им удара не выдержать.

    но и раньше шахтеры укропов не шапками закидывали...пусть по численности и вооружению уступают,но силой духа во сто крат сильней..и добровольцев никто не удержит
    assa67
    1. rocket757 Сегодня, 23:58
      Что нам историческая практика доказывает, постулат - СИЛА силу ломит ... у ВСУ конечно больше сил, но подавляющего преимущества - очень сомнительно. Сила духа вдвое сил придаёт - не постулат, простая такая жизненная правда. У защитников Новоросии мотивация крепкая, так что ВСУ ждёт много поражений и много смерти!!!
      Единственное спасение для всех эт ухоронить теперешнюю власть под корень, шоб следов не осталось, строит жизнь вместе и по новому.
      rocket757
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