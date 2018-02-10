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Пентагон пообещал следить за размещением российских вооружений
Вашингтон пообещал Москве продолжить следить за будущими размещениями российского вооружения, сообщили РИА Новости в оборонном ведомстве США в связи с размещением ракетного комплекса "Искандер" в Калининградской области.
По ее словам, "размещение баллистических ракет ближнего радиуса действия в Калининградской области вызывает сожаление и имеет дестабилизирующий эффект, учитывая наступательные возможности (комплекса) и близость к нескольким союзникам НАТО".
Ранее министр обороны Литвы Раймундас Кароблис заявил, что РФ разместила в Калининградской области ракетный комплекс "Искандер". Позже глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов подтвердил журналистам, что РФ разместила "Искандеры" в Калининградской области. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эти сообщения, заявил, что РФ никому не угрожает, но имеет суверенное право размещать вооружения где угодно на своей территории.
Мы продолжим мониторить любые возможные размещения и оценивать их соответствующим образом— заявила РИА Новости официальный представитель оборонного ведомства США Мишель Балданса.
По ее словам, "размещение баллистических ракет ближнего радиуса действия в Калининградской области вызывает сожаление и имеет дестабилизирующий эффект, учитывая наступательные возможности (комплекса) и близость к нескольким союзникам НАТО".
Хотя это не нарушает каких-либо двусторонних соглашений между США и Россией, это размещение лишь повышает напряженность между Россией и ее соседями— заявила представитель ведомства.
Ранее министр обороны Литвы Раймундас Кароблис заявил, что РФ разместила в Калининградской области ракетный комплекс "Искандер". Позже глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов подтвердил журналистам, что РФ разместила "Искандеры" в Калининградской области. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эти сообщения, заявил, что РФ никому не угрожает, но имеет суверенное право размещать вооружения где угодно на своей территории.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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