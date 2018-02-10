00:05 11 февраля
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

Пентагон пообещал следить за размещением российских вооружений

Вашингтон пообещал Москве продолжить следить за будущими размещениями российского вооружения, сообщили РИА Новости в оборонном ведомстве США в связи с размещением ракетного комплекса "Искандер" в Калининградской области.

Мы продолжим мониторить любые возможные размещения и оценивать их соответствующим образом
— заявила РИА Новости официальный представитель оборонного ведомства США Мишель Балданса.

Пентагон пообещал следить за размещением российских вооружений



По ее словам, "размещение баллистических ракет ближнего радиуса действия в Калининградской области вызывает сожаление и имеет дестабилизирующий эффект, учитывая наступательные возможности (комплекса) и близость к нескольким союзникам НАТО".

Хотя это не нарушает каких-либо двусторонних соглашений между США и Россией, это размещение лишь повышает напряженность между Россией и ее соседями
— заявила представитель ведомства.

Ранее министр обороны Литвы Раймундас Кароблис заявил, что РФ разместила в Калининградской области ракетный комплекс "Искандер". Позже глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов подтвердил журналистам, что РФ разместила "Искандеры" в Калининградской области. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эти сообщения, заявил, что РФ никому не угрожает, но имеет суверенное право размещать вооружения где угодно на своей территории.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
16

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 46

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. рюрикович Вчера, 19:42
    Пообещать - не значит жениться fellow Американцы вон на своей территории имеют оружие,достающее до России.... И ничаво,живём ещё wassat
    рюрикович
    1. Отец солдата Вчера, 19:46
      Берег Баренцева моря так же российская территория, разместим, что б "партнерам" удобнее следить было.
      Отец солдата
      1. 210окв Вчера, 19:54
        Ну там "Марьята" частенько ошивается.А так да,пускайте слюни через забор

        Цитата: Отец солдата
        Берег Баренцева моря так же российская территория, разместим, что б "партнерам" удобнее следить было.
        210окв
        1. Тралл Вчера, 20:10
          Мы с тестем сегодня после бани и возмущены фактом существования на исконных землях героев произведений Ф. Купера государства бледнолицых и его нехорошей политикой. США, у вас есть минут десять чтобы измениться, я с трудом сдерживаю тестя, он вырывается и хочет выпустить из ваших резерваций Виниту и Большого Змея. А когда он узнает, что их не уберегли - вам кирдык am
          Тралл
          1. влад66 Вчера, 20:31
            Мы продолжим мониторить любые возможные размещения и оценивать их соответствующим образом

            Только сначала хоть грамоту изучите. laughing
            влад66
            1. assa67 Вчера, 21:05
              Влад hi ...на даче трубу от коптильни по-выше подниму,пусть думают еще одна "Сатана" стоит....
              assa67
              1. влад66 Вчера, 21:23
                Цитата: assa67
                на даче трубу от коптильни по-выше подниму,пусть думают еще одна "Сатана" стоит.

                Андрей hi тут необходимо вспомнить советский опыт hi
                влад66
                1. assa67 Вчера, 21:29
                  laughing забавно....вот предложил использовать наши средства БЭБ и посадить пару "нептунов"на воду....ну,чтобы по-меньше мониторили
                  assa67
          2. Монос Вчера, 21:01
            Цитата: Тралл
            у вас есть минут десять чтобы измениться

            wassat 21:00 - не успели...
            Монос
      2. LSA57 Вчера, 20:02
        Цитата: Отец солдата
        разместим, что б "партнерам" удобнее следить было.

        личный состав уже проходит подготовку
        LSA57
        1. Комментарий был удален.
    2. Офицер запаса Вчера, 19:48
      "...Пентагон пообещал следить за размещением российских вооружений..."

      А раньше что? Не следили? Или на новую слежку новые деньги срочно потребовались?
      Офицер запаса
      1. Pete Mitchell Вчера, 19:55
        Цитата: Офицер запаса
        "...Пентагон пообещал следить за размещением российских вооружений..."

        А раньше что? Не следили? Или на новую слежку новые деньги срочно потребовались?

        Я вот тоже не могу понять на каких неумных рсчитано это заявление, цирк какой-то
        Pete Mitchell
        1. demo Вчера, 20:11
          Здание цирка, на фото вверху, смешное.
          В русском языке есть такое выражение - пятый угол искать.
          Судя по всему американцы с умыслом построили. Специально под нас, под русских.
          Не надо расстраивать людей и заставлять себя ждать.
          Надо ребятам в Пентагоне показать где у них пятый угол.
          demo
          1. Pete Mitchell Вчера, 21:25
            Вот конспирологи говорят, что 11сентября один не дотянул до "пятиугольного цирка"/:-)
            Pete Mitchell
          2. Borik Вчера, 23:22
            В центр этого пятиугольника папу всех бомб сбросить (не ядрён батон) а другую что будет?
            Borik
      2. фигвам Вчера, 19:57
        Размещение ракетного комплекса обусловлено желанием принести стабильность и мир в регион.
        Вот такой должен быть официальный ответ матрасникам.
        фигвам
        1. Офицер запаса Вчера, 20:04
          А чего вдруг такая паника по поводу Искандеров? Они, вообще-то, для защиты от Ирана и Северной Кореи. Ну и от пиратов Сомали, разумеется. Так что поводов для беспокойства у штатников никаких нет.
          Офицер запаса
          1. Отец солдата Вчера, 20:16
            Для любопытных наблюдателей из-за океана у нас другие игрушки есть посерьезней "искандеров", так что на этот счет им не стоит так волноваться.
            Отец солдата
        2. Лопатов Вчера, 20:05
          Цитата: фигвам
          Размещение ракетного комплекса обусловлено желанием принести стабильность и мир в регион.

          На самом деле всё намного проще.
          Ведь по сути это не "размещение ракетных комплексов", это обычное перевооружение. С "Точки-М" на "Искандер". Не имеет никакого смысла продолжать держать на вооружении устаревший, ещё советский такт. РК, особенно в условиях, когда НАТО принципиально плюёт с высокой колокольни на уже наши озабоченности
          Лопатов
        3. Григорий_45 Вчера, 20:16
          Цитата: фигвам
          Размещение ракетного комплекса обусловлено желанием принести стабильность и мир в регион.

          хм.. вообще-то идет плановое перевооружение , с "Точки-У" на "Искандеры". Новых ракетных бригад не создавали, старые ОТРК поменяли на новые. Причем "партнеры" должны были оценить, что Калининград перевооружают чуть ли не последним. А они - в плач...
          Григорий_45
          1. assa67 Вчера, 21:08
            ну а когда эта матрасно-радужная куча не плакала?по поводу и без....вот и наплачут себе еще пару десятков лярдов бакинских
            assa67
      3. Григорий_45 Вчера, 20:18
        Цитата: Офицер запаса
        Или на новую слежку новые деньги срочно потребовались?

        вот это всего вернее) На новые БЛА и спутники. "Красная угроза" - козырная карта для выбивания бабла из Конгресса
        Григорий_45
    3. Геркулесыч Вчера, 20:53
      Я могу пообещать, что в Мексике будет размещено Российское ядерное оружие! Пусть янки ищут и проверяют мое обещание! fool
      Геркулесыч
  2. LSA57 Вчера, 19:44
    Мы продолжим мониторить любые возможные размещения и оценивать их соответствующим образом

    флаг вам в руки и барабан на шею. как ещё немного больше узнаете, больше в штаны наложите
    LSA57
    1. assa67 Вчера, 21:13
      Сергей hi ....спасибо,порадовал laughing .....их мониторинг уже подз...замучил...не пора ли нашим средствам РЭБ пару "нептунов" посадить(так,или иначе,как получится)ну отказало оборудование бортовое,упал...аяаяаяаяй... feel
      assa67
  3. Кент0001 Вчера, 19:44
    Да пошли они, говоруны блин.
    Кент0001
  4. ASG7 Вчера, 19:49
    Я предлагаю надуть наши "Искандеры" в Антарктиде, пускай себе следят - развлекаются. Это же сколько "бабла" можно будет состричь с конгресса на наблюдательные пункты.
    ASG7
  5. НЕКСУС Вчера, 19:50
    Пусть следят...нам нужны козыри ,с которыми эти игры с США стали бы равноправными. Например-МБР Сармат,мобильные комплексы на колесной базе с МБР Рубеж(Авангард),которые должны были принять на вооружение аж в 16 году,но не принимают почему-то,хотя было заявлено,что сама МБР испытана и готова к серийному производству. Так же БЖРД Баргузин,проект Статус-6,КР на базе Х-101 повышенной дальности,равно как и Х-50 для ТУ-22. Тот же ТАРК Нахимов нужен с Цирконами и С-500 в арсенале. Это так,на первое время поговорить...а дальше,С-500,А-235 Нудоль,С-350,та же Армата и тд..
    НЕКСУС
    1. Ратуш Вчера, 20:00
      Цитата: НЕКСУС
      Пусть следят...нам нужны козыри ,с которыми эти игры с США стали бы равноправными. Например-МБР Сармат,мобильные комплексы на колесной базе с МБР Рубеж(Авангард),которые должны были принять на вооружение аж в 16 году,но не принимают почему-то,хотя было заявлено,что сама МБР испытана и готова к серийному производству. Так же БЖРД Баргузин,проект Статус-6,КР на базе Х-101 повышенной дальности,равно как и Х-50 для ТУ-22. Тот же ТАРК Нахимов нужен с Цирконами и С-500 в арсенале. Это так,на первое время поговорить...а дальше,С-500,А-235 Нудоль,С-350,та же Армата и тд..




      РОФАР...РОФАР забыли...не похоже на вас...
      Ратуш
      1. НЕКСУС Вчера, 20:06
        Цитата: Ратуш
        РОФАР...РОФАР забыли...не похоже на вас...

        Идите туда,куда Макар овец водит пасти. Ну вы поняли. wassat
        НЕКСУС
  6. Влад5307 Вчера, 19:51
    Цитата: Кент0001
    Да пошли они, говоруны блин.

    Следить и гадить, следить и гадить - вот лозунг Нато! laughing
    Влад5307
  7. Волька Вчера, 19:51
    так и наши на вашем острове не дремлют...
    Волька
  8. Egorovich Вчера, 19:56
    А что аме.рикосам остается делать, только следить, чесать репу и обещать своим вассалам-холуям свою защиту. А будет ли эта защита эффективной, об этом матрасия умалчивает. request
    Egorovich
  9. saturn.mmm Вчера, 19:57
    Надо на Кубе Искандеры разместить что бы американцам было удобно следить.
    saturn.mmm
    1. Григорий_45 Вчера, 20:12
      Цитата: saturn.mmm
      Надо на Кубе Искандеры разместить что бы американцам было удобно следить

      и пару-тройку фрегатов с "Калибрами". Боюсь, "Остров Свободы" уже не тот... да и Россия не та
      Григорий_45
  10. iliitchitch Вчера, 19:58
    Мой самовар , куда хочу , туда и прилетит .
    балданса мишель какая-то , ну и фамилиё , ёпрст . Символ просто , а не фамилия .
    iliitchitch
  11. cniza Вчера, 20:00
    Пентагон пообещал следить за размещением российских вооружений


    Слетуны , продолжайте на здоровье , мы на своей территории и делаем , то что считаем нужным.
    cniza
  12. san4es Вчера, 20:01
    Пентагон пообещал следить за размещением российских вооружений


    bully
    san4es
    1. assa67 Вчера, 21:19
      laughing laughing как всегда в дырочку....Саня, hi
      assa67
  13. Григорий_45 Вчера, 20:11
    Мы продолжим мониторить любые возможные размещения и оценивать их соответствующим образом

    как будто они этого раньше не делали. Всеми доступными способами. Америку, блин, открыли...
    Хотя это не нарушает каких-либо двусторонних соглашений между США и Россией

    ну вот и нечего плакаться. Конструктивный диалог начинается с предложений. Вам не нравятся ракеты? Нам не нравятся ваши базы ПРО. Вот в данном ключе есть о чем поговорить..
    Григорий_45
  14. Теренин Вчера, 20:21
    "...Пентагон пообещал следить за размещением российских вооружений..." а, ещё пентагон пообещал, что в после воскресенья будет понедельник и все сотрудники ведомства выйдут на работу... what Блин, как то срочно надо реагировать crying
    Теренин
  15. КВУ-НСвД Вчера, 20:46
    , учитывая наступательные возможности (комплекса) и близость к нескольким союзникам НАТО".
    Мы в своём праве и границах ..
    Хотя это не нарушает каких-либо двусторонних соглашений между США и Россией,
    Ну а чо вы паритесь ?
    имеет дестабилизирующий эффект, учитывая наступательные возможности (комплекса) и близость к нескольким союзникам НАТО".
    Ну и вэлкам домой.. глядишь и напряг расслабится. А вообще , если серьёзно , в таких заявлениях классическая подмена понятий , хронологии событий и ложь без оглядки на уровень критики - т.е. классика от доктора Геббельса
    КВУ-НСвД
  16. Горный стрелок Вчера, 20:47
    А до сих пор - не отслеживали? Совсем "мышей не ловят" многочисленные амеровские разведки?
    Опять вбросы фейковые. Пиарятся, пиарятся... Наберется критическая масса, и на подобные информационные "пули" просто перестанут обращать внимание. ВСЕ!
    Горный стрелок
  17. мерцание Вчера, 21:34
    Пентагон, похоже, начинает вытеснять банкиров и финансистов от управления Соединенными Штатами. Сегодня уже они начинают диктоват, свою волю ФРС, сколько скажут столько и "напечатают", ослушаються ... удавят.
    мерцание
  18. FalconD Вчера, 22:24
    Прям откровение))
    FalconD
  19. Лексус Вчера, 22:39
    Пентагон пообещал следить за размещением российских вооружений

    Нужно устроить "День резко открытых дверей" этим любителям подглядывать.
    Лексус
Картина дня