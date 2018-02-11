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В ООН сообщили о «тысяче гражданских жертв» за первую неделю февраля
По данным ООН, за первую неделю февраля жертвами авиаударов в Сирии стали более одной тысячи мирных граждан, передает РИА Новости.
По словам Дюжаррика, генсек призывает всех работать над немедленной деэскалацией насилия без предварительных условий и демонстрировать сдержанность.
Напомним, вооруженный конфликт в Сирийской Арабской Республике продолжается с 2011 года.
Генеральный секретарь (Антониу Гутерреш) внимательно следит за внушающей беспокойство военной эскалацией по всей Сирии и за опасными последствиями за пределами ее границ. Последние события ознаменовали один из самых кровопролитных периодов за почти семь лет конфликта. Только за первую неделю февраля поступали сообщения о более чем тысяче гражданских жертв авиаударов,заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
Генеральный секретарь вновь подчеркивает, что все заинтересованные стороны в Сирии и в регионе несут ответственность и должны соблюдать международное законодательство и соответствующие резолюции Совета Безопасности (ООН),говорится в заявлении.
По словам Дюжаррика, генсек призывает всех работать над немедленной деэскалацией насилия без предварительных условий и демонстрировать сдержанность.
Кроме того, генеральный секретарь призывает все стороны к скорейшему движению в направлении политического урегулирования в соответствии с резолюцией Совета Безопасности 2254. Это урегулирование является единственным способом остановить насилие и ужасные страдания сирийского народа,заключил представитель всемирной организации.
Напомним, вооруженный конфликт в Сирийской Арабской Республике продолжается с 2011 года.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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