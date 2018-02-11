В ООН сообщили о «тысяче гражданских жертв» за первую неделю февраля

Генеральный секретарь (Антониу Гутерреш) внимательно следит за внушающей беспокойство военной эскалацией по всей Сирии и за опасными последствиями за пределами ее границ. Последние события ознаменовали один из самых кровопролитных периодов за почти семь лет конфликта. Только за первую неделю февраля поступали сообщения о более чем тысяче гражданских жертв авиаударов,

Генеральный секретарь вновь подчеркивает, что все заинтересованные стороны в Сирии и в регионе несут ответственность и должны соблюдать международное законодательство и соответствующие резолюции Совета Безопасности (ООН),

Кроме того, генеральный секретарь призывает все стороны к скорейшему движению в направлении политического урегулирования в соответствии с резолюцией Совета Безопасности 2254. Это урегулирование является единственным способом остановить насилие и ужасные страдания сирийского народа,