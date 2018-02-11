12:00 11 февраля
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В ООН сообщили о «тысяче гражданских жертв» за первую неделю февраля

По данным ООН, за первую неделю февраля жертвами авиаударов в Сирии стали более одной тысячи мирных граждан, передает РИА Новости.



Генеральный секретарь (Антониу Гутерреш) внимательно следит за внушающей беспокойство военной эскалацией по всей Сирии и за опасными последствиями за пределами ее границ. Последние события ознаменовали один из самых кровопролитных периодов за почти семь лет конфликта. Только за первую неделю февраля поступали сообщения о более чем тысяче гражданских жертв авиаударов,
заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.


Генеральный секретарь вновь подчеркивает, что все заинтересованные стороны в Сирии и в регионе несут ответственность и должны соблюдать международное законодательство и соответствующие резолюции Совета Безопасности (ООН),
говорится в заявлении.

По словам Дюжаррика, генсек призывает всех работать над немедленной деэскалацией насилия без предварительных условий и демонстрировать сдержанность.

Кроме того, генеральный секретарь призывает все стороны к скорейшему движению в направлении политического урегулирования в соответствии с резолюцией Совета Безопасности 2254. Это урегулирование является единственным способом остановить насилие и ужасные страдания сирийского народа,
заключил представитель всемирной организации.

Напомним, вооруженный конфликт в Сирийской Арабской Республике продолжается с 2011 года.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 28

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  1. МИХАН Сегодня, 09:49
    На Израиль намекают или на Россию ? Хотя понятно впрочем.
    МИХАН
    1. Гигант мысли Сегодня, 09:55
      В очередной раз ООН заводить песню под матрасовскую пластинку, с понтом надо прекратить бомбить бармалеев, устроить перемирие, чтобы эти бармалеи отдохнули, почистили пёрышки, перегруппировались и пошли дальше резать глотки сирийцам.
      Гигант мысли
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 10:47
        Цитата: Гигант мысли
        адо прекратить бомбить бармалеев, устроить перемирие, чтобы эти бармалеи отдохнули

        родное дитятко устало am вот и надо этих утырков до конца закатать
        Angel_and_Demon
    2. Отец солдата Сегодня, 09:57
      ООН стал площадкой для озабоченности и только. Говорильня за счет налогоплательщиков не более. Государство в которой находится штаб-квартира ООН , а население даже не представляет где какая страна находится, и президент с удивлением узнающий о существовании какай-то страны пытается доминировать в мире бряцая оружием и в грошь не ставя всякие там резолюции.
      Отец солдата
      1. собаковод Сегодня, 10:03
        Ну что вы! ООН продвигает Демократию! Кто проплатит, тот её (ООН) и танцует!
        собаковод
        1. Angel_and_Demon Сегодня, 10:49
          а как еще? надо демократично обстреливать, гуманитарно бомбить, вы разве не знали? laughing
          Angel_and_Demon
      2. Чёрный Сегодня, 10:47
        ООН "не замечает" ударов по Сирии американской террористической коалиции с подельниками. ООН "не замечает" применение химического оружия активистами ИГИЛ в Сирии. ООН не осуждает незаконное присутствие американской армии на территории Сирии. ООН не осуждает удары террористов по российским представительствам в Сирии. ООН пособник американского терроризма.
        Чёрный
    3. silver2018 Сегодня, 10:19
      Относительный мир в Сирии наступит когда по примеру Германии после 2-й мировой войны она будет разделена на сферы влияния, можете назвать это зонами оккупации. В этом регионе сошлись интересы многих стран Турции, России, США, Израиля, Ирана при очень слабом режиме Асада, примите во внимание не однородность населения. Создание таких зон позволит тем же Израилю и Турции создать на своей границе буферные зоны для безопасности своих границ, Иран долю нефтеносного пирога, Россия и США получают сохранение созданных военных баз. Это реальная обстановка, других мирных путей не вижу.
      silver2018
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 10:51
        Цитата: silver2018
        США получают сохранение созданных военных баз.

        а им эти базы кто дал право создавать там? коленом под зад полосатых от туда
        Angel_and_Demon
    4. demo Сегодня, 10:26
      Израиль, как жена Цезаря, вне подозрения!
      Тут или ВКС, или ВВС Сирии.
      Других претендентов на вселенское зло нет. И не будет.



      И радует что Генеральный секретарь ООН смог разделить жертв авиа ударов, от жертв артобстрелов, или жертв подрыва на минах.
      Ему сводку кто давал?
      Не сирийская ли обсерватория по правам человека в Лондоне?
      Похоже на это.

      А все для того, чтобы "мировое прогрессивное человечество" ведомое "светочем демократии" к "светлому будущему" осудило агрессивную Россию и мясника Ассада.
      Ассад должен уйти!
      Пластинка которую менять никто не хочет.
      demo
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 09:51
    Только за первую неделю февраля поступали сообщения о более чем тысяче гражданских жертв авиаударов,
    заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

    А чего же не назвал конкретно - кто бомбил по мирным жителям?
    a.s.zzz888
    1. LSA57 Сегодня, 09:54
      Цитата: a.s.zzz888
      А чего же не назвал конкретно - кто бомбил по мирным жителям?

      хозяин не разрешил. и так в дерьме сидят по самую шею, но героически обвиняют других
      LSA57
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 09:59
        LSA57 Сегодня, 09:54 ↑хозяин не разрешил. и так в дерьме сидят по самую шею, но героически обвиняют других

        Долго же ещё ООН будет зависим от д.сэма.
        a.s.zzz888
        1. LSA57 Сегодня, 10:10
          Цитата: a.s.zzz888
          LSA57 Сегодня, 09:54 ↑хозяин не разрешил. и так в дерьме сидят по самую шею, но героически обвиняют других

          Долго же ещё ООН будет зависим от д.сэма.

          да пока печатный станок у полосатых не отберут
          LSA57
      2. влад66 Сегодня, 10:01
        Цитата: LSA57
        Цитата: a.s.zzz888
        А чего же не назвал конкретно - кто бомбил по мирным жителям?

        хозяин не разрешил. и так в дерьме сидят по самую шею, но героически обвиняют других

        Приветствую Коллеги hi Матрасные проталкивают резолюцию,предложенную Швецией и Кувейтом о 30-дневном прекращении огня,хотят перегруппировать своих ручных бармалеев,ну и естественно в очередной раз нагавкать на Россию и Асада. request
        влад66
        1. LSA57 Сегодня, 10:14
          Цитата: влад66
          Приветствую Коллеги

          Взаимно hi
          по моему Коллега Вы немного не точны в оценке smile матрасные проталкивают резолюцию нужную матрасным, но порученную озвучить аж самому кувейту belay
          LSA57
          1. влад66 Сегодня, 10:27
            Цитата: LSA57
            по моему Коллега Вы немного не точны в оценке smile матрасные проталкивают резолюцию нужную матрасным, но порученную озвучить аж самому кувейту

            Прошу прощения Сергей,что не выразился прямо,а слишком дипломатично. laughing Ясен пень зачем хозяину пачкаться,если у него на это шестерки есть. laughing drinks
            влад66
            1. LSA57 Сегодня, 11:38
              Цитата: влад66
              если у него на это шестерки есть.

              и выбрал самых авторитетных laughing drinks
              LSA57
        2. bouncyhunter Сегодня, 10:14
          Цитата: влад66
          Матрасные проталкивают резолюцию,предложенную Швецией и Кувейтом о 30-дневном прекращении огня,хотят перегруппировать своих ручных бармалеев,ну и естественно в очередной раз нагавкать на Россию и Асад

          Собственно , это же хотел сказать . Время не перегруппировку им нужно как вода , а уж тявканье всяко продолжат . soldier
          bouncyhunter
        3. a.s.zzz888 Сегодня, 10:16
          влад66 Сегодня, 10:01... хотят перегруппировать своих ручных бармалеев,ну и естественно в очередной раз нагавкать на Россию и Асада

          И Вам не болеть! Да, походу мерикатосы хотят провести рокировку своего пушечного мяса. angry
          a.s.zzz888
    2. taiga2018 Сегодня, 10:31
      Цитата: a.s.zzz888
      А чего же не назвал конкретно - кто бомбил по мирным жителям?

      а вот тут ООН в недоумении,потому что обвинить только Россию невозможно,ведь и "западная коалиция",и натовская Турция тоже наносят удары...почему эта смешная организация "проснулась" именно сейчас?скорее всего из за того,что ВКС России,после гибели нашего лётчика,стали наносить интенсивные удары по "демократической оппозиции" в Идлибе...
      taiga2018
  3. Охотовед 2 Сегодня, 09:51
    Конфликт разрастается по наростающей! Главное, чтоб в небе, никто не с кем не схлестнулся. Мирные - всегда страдают в первую очередь.
    Охотовед 2
  4. КВУ-НСвД Сегодня, 09:56
    Видать дают люлей бармалеям , раз "миротворцы" очнулись...
    КВУ-НСвД
  5. Piramidon Сегодня, 09:57
    генеральный секретарь призывает все стороны к скорейшему движению в направлении политического урегулирования в соответствии с резолюцией Совета Безопасности 2254

    А бармалеи про эту резолюцию что нибудь слышали?
    генсек призывает всех работать над немедленной деэскалацией насилия без предварительных условий и демонстрировать сдержанность.

    То Швеция с Кувейтом заговорили о 30-дневном перемирии, теперь генсек подключился. Видимо бармалеи очень просят дать им очередную передышку, чтобы скучковаться, зализать раны, пополнить БК....
    Piramidon
  6. APASUS Сегодня, 10:00
    Роль ООН сократилась до констатации факта,дальше только пожелания.
    APASUS
  7. Minus Сегодня, 10:25
    А по удару по чвк в Сирии есть у кого нибуть достоверные ссылки? А то везде перепечатки нескольких источников... Не могу ни до кого дозвониться, кто может быть в курсе...
    Minus
  8. Tiras Сегодня, 10:52
    На сайте ООН по русски написано о жертвах, кто и кого. Тут почему-то новость эту урезали..

    http://www.un.org/russian/news/story.asp?NewsID=2
    9313#.Wn_0HnPcEwA

    Правда русские переводчики ошибки умудряются делать ошибки (вместо 277 написали 227) :


    За последние пять дней в Сирии погибли 227 мирных жителей, 230 из них - в результате авианалетов со стороны правительственных войск и их союзников в Восточной Гуте и Идлибе, которые контролирует оппозиция. Еще 812 человек получили ранения. Таким образом, общее число жертв среди мирных жителей с 4 по 9 февраля там составило 1074 человека. Об этом сообщают в субботу из Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.


    Там впрочем и об оппозиции написано :

    Оппозиция обстреливает ракетами густонаселенные районы Дамаска, который находится под контролем правительства. По имеющимся данным, в результате этих обстрелов погибли 7 мирных жителей, еще 18 получили ранения.


    И об Турции :

    На северо-западе Сирии в Африне, который контролируют курдские вооруженные формирования, продолжается начатая 20 января операция турецких сил. Сообщается о жертвах среди мирного населения, в том числе - о гибели детей.
    Tiras
  9. silver2018 Сегодня, 11:58
    Цитата: Angel_and_Demon
    Цитата: silver2018
    США получают сохранение созданных военных баз.

    а им эти базы кто дал право создавать там? коленом под зад полосатых от туда

    Колено выдержит ? Вообще-то вам не кажется странным, после объявления полной победы в Сирии, Россия как то больно услужливо убирает свои подразделения в зоне огня Турции, США, Израиля. Наверное не спроста.
    silver2018
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