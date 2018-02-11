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В Госдуме заявили о готовности сотрудничать с Израилем по урегулированию ситуации в Сирии
Россия готова к сотрудничеству с Израилем для недопущения эскалации в Сирии, как и с любым другим заинтересованным государством, передает РИА Новости заявление замглавы думского комитета по обороне Юрия Швыткина.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что провел с российским президентом Владимиром Путиным телефонный разговор, в ходе которого заявил о «праве и обязанности» еврейского государства защищаться от атак с территории Сирии. При этом оба лидера, по его словам, договорились продолжать координацию между военными двух стран «во избежание конфликтных ситуаций в Сирии».
При этом он напомнил о недавнем инциденте с израильским истребителем F-16 в Сирии.
Напомним, в субботу военное ведомство Израиля сообщило, что израильский F-16 потерпел крушение после совершения авианалета в Сирии на иранские позиции. В свою очередь сирийские СМИ заявили, что системы ПВО страны отразили нападение ВВС соседней страны.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что провел с российским президентом Владимиром Путиным телефонный разговор, в ходе которого заявил о «праве и обязанности» еврейского государства защищаться от атак с территории Сирии. При этом оба лидера, по его словам, договорились продолжать координацию между военными двух стран «во избежание конфликтных ситуаций в Сирии».
Мы готовы к сотрудничеству с любым государством, усилия которого направлены на обеспечение мирного сосуществования государств в данном регионе и на борьбу с терроризмом,сказал Швыткин агентству, комментируя возможное сотрудничество между военными РФ и Израиля по Сирии.
При этом он напомнил о недавнем инциденте с израильским истребителем F-16 в Сирии.
Было совершено нарушение границ, носящее агрессивный характер, со стороны Израиля по отношению к Сирийской арабской республике. Такие действия вызывают вопросы,высказал свое мнение депутат.
Напомним, в субботу военное ведомство Израиля сообщило, что израильский F-16 потерпел крушение после совершения авианалета в Сирии на иранские позиции. В свою очередь сирийские СМИ заявили, что системы ПВО страны отразили нападение ВВС соседней страны.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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