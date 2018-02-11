00:06 12 февраля
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В Госдуме заявили о готовности сотрудничать с Израилем по урегулированию ситуации в Сирии

Россия готова к сотрудничеству с Израилем для недопущения эскалации в Сирии, как и с любым другим заинтересованным государством, передает РИА Новости заявление замглавы думского комитета по обороне Юрия Швыткина.



Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что провел с российским президентом Владимиром Путиным телефонный разговор, в ходе которого заявил о «праве и обязанности» еврейского государства защищаться от атак с территории Сирии. При этом оба лидера, по его словам, договорились продолжать координацию между военными двух стран «во избежание конфликтных ситуаций в Сирии».


Мы готовы к сотрудничеству с любым государством, усилия которого направлены на обеспечение мирного сосуществования государств в данном регионе и на борьбу с терроризмом,
сказал Швыткин агентству, комментируя возможное сотрудничество между военными РФ и Израиля по Сирии.

При этом он напомнил о недавнем инциденте с израильским истребителем F-16 в Сирии.

Было совершено нарушение границ, носящее агрессивный характер, со стороны Израиля по отношению к Сирийской арабской республике. Такие действия вызывают вопросы,
высказал свое мнение депутат.

Напомним, в субботу военное ведомство Израиля сообщило, что израильский F-16 потерпел крушение после совершения авианалета в Сирии на иранские позиции. В свою очередь сирийские СМИ заявили, что системы ПВО страны отразили нападение ВВС соседней страны.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
8

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Комментарии 183

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  1. IMH Вчера, 14:59
    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил на еженедельном заседании правительства, что вчера враждебно настроенные по отношению к Израилю соседи получили хороший урок. "Мы нанесли тяжелые удары армиям Сирии и Ирана. Мы четко разъяснили всем, что наши правила не меняются ни на йоту. Мы продолжим наносить удары по тем, кто наносит удары по нам".



    Министр просвещения Нафтали Беннет рассказал в интервью порталу "Вайнет" о борьбе "с иранским спрутом, который запускает щупальца в Сирию, Ливан и Газу". Он объяснил, что Россия дала Израилю "зеленую улицу" в воздушном пространстве Сирии. "Я не могу рассказывать детали нашего диалога с Россией, но в конечном итоге и в военном и в политическом плане у нас полная свобода действий в Сирии", - сказал министр.
    IMH
    1. IMH Вчера, 15:01
      Все как я и думал- России Иран в Сирии тоже мешает, вот и договорились. Ну за одно, приличия ради, и по редким ударам по ПВО Сирии сошлись. Ведь наличте/отсутствие ПВО Сирии не помешает и дальше Асаду вести гражданскую войну.
      IMH
      1. ul_vitalii Вчера, 15:07
        Министр просвещения о боевой обстановке докладывает, а кто же школами у Вас командует? winked
        ul_vitalii
        1. Tiras Вчера, 15:33
          Цитата: ul_vitalii
          Министр просвещения о боевой обстановке докладывает, а кто же школами у Вас командует?


          Он входит в кабинет безопасности, который обсуждает, утверждает и решает вопросы, в то числе и касательно Сирии.
          Ну и ко всему он бывший боевой офицер.
          Tiras
          1. ul_vitalii Вчера, 15:44
            Цитата: Tiras
            Цитата: ul_vitalii
            Министр просвещения о боевой обстановке докладывает, а кто же школами у Вас командует?


            Он входит в кабинет безопасности, который обсуждает, утверждает и решает вопросы, в то числе и касательно Сирии.
            Ну и ко всему он бывший боевой офицер.

            Спасибо за информацию, не знал.
            ul_vitalii
          2. Hanokem Вчера, 17:19
            И не просто боевой офицер , а выходец из Спецназа Генерального Штаба( это самое элитное спецподразделение) , кстати Нетаньяху и Эхуд Барак тоже оттуда
            Hanokem
      2. ASG7 Вчера, 15:07
        Сок мозга. Думаю если при этом 1-2 израильский самолет упадет, тоже никто против не будет - компромисс, .... вашу.
        ASG7
        1. IMH Вчера, 15:12
          А причем тут израильские самолеты?
          IMH
          1. ASG7 Вчера, 15:13
            А причем здесь сирийские ПВО?
            ASG7
            1. IMH Вчера, 15:32
              При том, что воевать с ИГИЛ они не нужны.
              IMH
              1. ASG7 Вчера, 15:34
                Так и Ваши самолеты тоже не приглашали. Тем более ИГИЛ уже как такового нет.
                ASG7
                1. IMH Вчера, 15:42
                  Про то что нет ИГИЛа вы расскажете семье Героя Филипова. Боюсь за такие слова они вам спасибо не скажут.
                  IMH
                  1. ASG7 Вчера, 15:50
                    Ну официально причастность США и еже с ними к ИГИЛ еще не афишируется. Но ваши самолеты не будут же американцев бомбить? А других ИГИЛ нет, хотите верте хотите нет.
                    ASG7
                    1. IMH Вчера, 15:54
                      Только граждан РФ на стороне ИГИЛа воюет несоизмеримо больше, чем граждан США. Совпадение?
                      IMH
                      1. ASG7 Вчера, 15:58
                        Так мы с ними и боролись, когда они были в ИГИЛ. А вот от США там кадровые офицеры с поддержкой на уровне государства, почувствуйте разницу..
                        ASG7
                      2. Андрей К Вчера, 23:48
                        Цитата: IMH
                        ...Только граждан РФ на стороне ИГИЛа воюет несоизмеримо больше, чем граждан США. Совпадение?...

                        Вы перепись ИГИЛ проводили?
                        Рассуждаете о соизмеримости гражданства?
                        Тогда уж приведите точное количество граждан Израиля, в рядах ИГИЛ, тех самых ихтамнетов, из числа консультантов.
                        Государство Израиль вовсю использует террористов «Тахрир аш-Шам».
                        Это озвучено в докладе генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша.
                        Поэтому коллега, давайте словоблудием заниматься перестанем hi
                        Андрей К
                    2. karish Вчера, 22:46
                      Цитата: ASG7
                      . Но ваши самолеты не будут же американцев бомбить? А других ИГИЛ нет, хотите верте хотите нет.

                      ни верю
                      karish
                  2. Vlad.by Вчера, 22:45
                    Про то, что авиация Израиля воюет с ИГИЛ вы кому рассказывать будете?
                    Vlad.by
                    1. karish Вчера, 22:47
                      Цитата: Vlad.by
                      Про то, что авиация Израиля воюет с ИГИЛ вы кому рассказывать будете?

                      Военно-воздушные сила Армии обороны Израиля нанесли удары по позициям террористической группировки «Исламское государство» на Синайском полуострове. Об этом сообщает портал Walla со ссылкой на издающуюся в Лондоне газету «Аль-Араби аль-Джадил».

                      Сообщается, что атака была совершена после того, как территория Израиля подверглась обстрелу со стороны Синая.
                      karish
                2. Лелёк Вчера, 18:07
                  Цитата: ASG7
                  Так и Ваши самолеты тоже не приглашали.

                  hi
                  Более того:
                  Лелёк
                  1. IMH Вчера, 18:36
                    Если бы он запустил эти «СКАДы», то скорее всего их перехватила бы система ПВО Израиля, а вот ответный удар был бы для Асада нокаутирующим. По этому Путин отговаривая Асада от пуска сделал Башару огромное добро.
                    IMH
              2. Грица Вчера, 15:36
                А причем тут израильские самолеты?
                Да ни при чем совсем. Так....птички летают... какают... Мы, евреи, самый мирный и добрый народ в мире. Просто нас все обижают таких несчастных..
                Грица
                1. IMH Вчера, 15:43
                  Да, евреи народ мирный и добрый, но как мы все знаем- добро должно быть с кулаками. Народ и власть Ливана тоже когда то добрыми были, но без кулаков. Знаете чем закончилось?
                  IMH
                  1. МИМО ПРОХОДИЛ Вчера, 17:02
                    Безусловно мирные, безусловно добрые. И именно поэтому постоянно оккупируем палестинские земли и строим на них поселения – расширятся ведь надо
                    МИМО ПРОХОДИЛ
                    1. IMH Вчера, 17:05
                      О кого Израиль окупирует эти земли?
                      IMH
                  2. Кент0001 Вчера, 18:20
                    Евреи мирные? Евреи добрые? Не смешите. Все как раз наоборот, и скажите еще что мировой сионизм - это очень доброе и человечное течение в политике и ЭКОНОМИКЕ.
                    Кент0001
                    1. IMH Вчера, 18:38
                      Сионизм это идеологическое вооплощение желание евреев жить в Стране Предков, Израиле. Кстати, фраза «чемодан-вокзал-Израиль» вполне соответствует этим идеологическим воззрениям.
                      IMH
                  3. SOF Вчера, 18:21
                    Цитата: IMH
                    Знаете чем закончилось?

                    ...знаем. Теперь над его территорией летают кто попало и ракетами по их соседям шмаляют...
                    SOF
                    1. IMH Вчера, 18:39
                      Нет, закончилось это тем, что две гражданских войны с палестинскими бандитами привели страну в состояние разрухи.
                      IMH
                      1. Vlad.by Вчера, 22:50
                        Почему вы отказываете "палестинским бандитам" в праве и желании жить на земле их предков??? Или такое право есть только у тех кто в шапочке?
                        Vlad.by
                  4. Штэффан Сегодня, 00:02
                    а разве в 1982 это не вы с амерами расхерячили Бейрут?
                    Штэффан
      3. Громобой Вчера, 15:14
        Цитата: IMH
        Ну за одно, приличия ради, и по редким ударам по ПВО Сирии сошлись. Ведь наличте/отсутствие ПВО Сирии не помешает и дальше Асаду вести гражданскую войну.
        "Приличия ради" как будто и на этот раз всё получилось как весёлая прогулка,однако технику потеряли ,а лётчики в госпиталь попали.Как их здоровье,кстати.
        А какими средствами Асаду отражать удары бандитских армий и авиации Коалиции их поддерживающей вас не касается и надеюсь не коснётся.Так я надеюсь на ваше благоразумие.
        Громобой
        1. IMH Вчера, 15:34
          Летчики, слава Б-гу живы, самолет всего лишь железка. Но теперь я думаю, что Асад долго еще Израильские самолеты трогать не будет, да и Иранский потенциал в Сирии вчера пострадал. И еще, что приятно, что это нескрываемый договорняк между Израилем и Россией.
          IMH
        2. Tiras Вчера, 15:41
          Цитата: Громобой
          Как их здоровье,кстати.


          Уже лучше. Тот, что был в тяжёлом состоянии, уже в состоянии средней степени.
          А тот, что с лёгким, уже наверное выписали.




          Цитата: Громобой
          однако технику потеряли


          Да, осколки от ракеты попали в самолёт и, видимо, в пилота.
          Сама ракета в самолёт не попала.

          Да бывает, иногда куча ракет и отсутствие везения приводят к таким вещам. В Израиле не считают сбитый самолёт проблемой в том плане, что теперь проблематично летать.
          Это напоминает, когда баскетболист кидает мяч просто так по направлению в корзину с противоположной стороны баскетбольной площадки и вдруг попадает в корзину.






          Цитата: Громобой
          А какими средствами Асаду отражать удары бандитских армий и авиации


          Да чем хочет пусть и отражает. Израиль и Сирия в состоянии войны.
          Израиль потерял самолёт, потерял случайно, а сирийцы потеряли прилично ПВО и поняли, что овчинка выделки не стоит так как за сбитый самолёт у них потери много выше. Им повезло, что пилоты живые. Если бы пилоты погибли, Израиль прошёлся бы по ПВО Сирии по полной.
          Tiras
          1. Кент0001 Вчера, 18:22
            Получив в ответ несколько "Скадов"....
            Кент0001
          2. SOF Вчера, 18:25
            Цитата: Tiras
            Да, осколки от ракеты попали в самолёт и, видимо, в пилота.
            Сама ракета в самолёт не попала

            laughing а по вашему ракета должна внедриться в самолёт, аки снаряд в броню танковую, и разорвать его в клочья? laughing
            SOF
      4. askort154 Вчера, 15:22
        IMH.....Все как я и думал- России Иран в Сирии тоже мешает, вот и договорились.

        Да уж. "Восток дело тонкое" - такой узел завязал в Сирии, что развязывать придётся ещё долго и в одиночку не получится. angry
        askort154
        1. IMH Вчера, 15:35
          Дело то тонкое, но факт остантся фактом- Сирия не может быть одновременно и под Россией и под Ираном. Путин если Америке Сирию не отдал, то и Ирану подавно не отдаст.
          IMH
          1. Аскет Вчера, 17:09
            А благодаря чьей"умной" политике Иран оказался в Сирии? Не иначе вашего стратегического партнёра рук дело, да и вы в стороне не оставались, когда вещали на весь мир, что бармалеи для меньшее зло, чем Асад. Помню здесь на сайте лет шесть назад всерьёз обсуждали как доблестный Хель -Авир будет при поддержки полосатых вбамбливать Иран в каменный век.А Иран уже вот он у ворот стучится в дверь.В Сирии,Йемена,Ливане.Думали Асад все,далее хизбы запертые в Ливане,а потом Иран?
            А оказалось наоборот, хуцпа в политике плохой советник.
            Теперь перед Путиным крокодильи слезы льете, а где же ваш стратегический партнёр? Посольство в Иерусалиме памперсами загружает?
            Как говорят у нас, за что боролись на то и напоролись.
            Аскет
      5. Монархист Вчера, 18:30
        IMN,с каких пор наличие или отсутствие ПВО мешает гражданской войне?
        Монархист
        1. IMH Вчера, 18:41
          Не мешает, но и не обязательно
          IMH
    2. silver2018 Вчера, 15:10
      Это подтверждает мои предположения, что невменяемый режим Асада ведет к затягиванию конфликта, действуя необдуманно и самостоятельно он провоцирует новые жертвы. То как представители парламента России согласилось с доводами стороны Израиля этому доказательство.
      silver2018
      1. Андрей К Вчера, 15:18
        Цитата: silver2018
        ...Это подтверждает мои предположения, что невменяемый режим Асада ведет к затягиванию конфликта, действуя необдуманно и самостоятельно он провоцирует новые жертвы. То как представители парламента России согласилось с доводами стороны Израиля этому доказательство...

        Вы лжёте и переворачиваете факты.
        Швыткин:
        ...Было совершено нарушение границ, носящее агрессивный характер, со стороны Израиля по отношению к Сирийской арабской республике. Такие действия вызывают вопросы...

        В данной статье и словах депутата ни слова о том, что правительство России согласилось с обстрелом суверенной территории Сирии. Оно выслушало доводы израильтян и указало на агрессивный характер со стороны Израиля.
        Звучит совсем иначе, чем вещаете Вы, не правда ли?
        Андрей К
      2. Грица Вчера, 15:39
        Это подтверждает мои предположения, что невменяемый режим Асада ведет к затягиванию конфликта.
        Это подтверждает мои предположения, что невменяемый режим Трампа ведет к затягиванию конфликта.
        О вашей личной вненяемости я вообще промолчу.
        Грица
      3. Андрей К Вчера, 16:11
        Цитата: silver2018
        ...Это подтверждает мои предположения, что невменяемый режим Асада...
        ...ля-ля-ля...
        ...асаддолженуйти...

        Мои предположения:
        Невменяемый контингент ВС США, под руководством невменяемого "Бешеного пса", с невменяемыми целями и задачами на территории суверенного государства, с невменяемым обучением головорезов по свержению законной власти - не должен ставить невменяемые претензии и условия, вообще кому бы то ни было request
        Андрей К
      4. Ингвар 72 Вчера, 17:41
        Цитата: silver2018
        что невменяемый режим Асада ведет к затягиванию конфликта,

        Какой режим "вменяемый"? Ан-Нусры, Игил или Демократической армии Сирии, поддерживаемой США? laughing
        Ингвар 72
      5. Lesorub Вчера, 18:25
        Цитата: silver2018
        Это подтверждает мои предположения, что невменяемый режим Асада ведет к затягиванию конфликта, действуя необдуманно и самостоятельно он провоцирует новые жертвы. То как представители парламента России согласилось с доводами стороны Израиля этому доказательство.

        Это подтверждает "Мои" предположения, что невменяемый режим США, Израиля и других стран ведет к затягиванию конфликта, действуя необдуманно и самостоятельно они провоцирует новые жертвы.
        Lesorub
    3. влад66 Вчера, 15:10
      Цитата: IMH
      Мы нанесли тяжелые удары армиям Сирии и Ирана.


      Роухани сами найдете. feel
      влад66
      1. IMH Вчера, 15:13
        Уверяю вас- Асаду не сиешно, тем более после вчерашнего.
        IMH
        1. ASG7 Вчера, 15:18
          Так у него Ф-16 упал? Вот грусти для него было.
          ASG7
          1. IMH Вчера, 15:37
            У него количество комплексов ПВО немного порядело, и страна уже как 7 лет в разрухе гражданской войны. А так- да, ему нечего грустить, денег у семьи Асадов много, еще и Путин танчиков пришлет. А народ? Хм... Да кого из арабских правителей свой народ волнует? :)
            IMH
            1. ASG7 Вчера, 15:46
              Я, я знаю кого волнует судьба арабского народа - евреев, да? А насчет проредило, это к своей разведке обратитесь, от того сколько ПВО у него имеется, сразу ёрничать меньше станете.
              ASG7
              1. IMH Вчера, 15:53
                Знаете, евреев судьба арабского народа волнует мало, НО попрошу заметить, что семья "Хамди" из Хайфы живут несоизмеримо лучше и достойнее, чем семья "Муфрази" под Дамаском. Странно, не находите?
                IMH
                1. ASG7 Вчера, 16:04
                  Достойнее - это как? Хлопают в ладошки когда убивают очередного араба и в двойне если это проходит безнаказанно, и не говорите что у Вас деньги зарабатывать легче - это логика киллера.
                  ASG7
                  1. IMH Вчера, 16:15
                    Извольте... Семья "Хамди" из Хайфы живет в демократическом государстве, пользуется всеми благами израильского уровня жизни и медицины, мать семейства быть может работает в мерии Хайфы, а отец в полиции. Эти люди живут в моральном достоинстве и финансоваи достатке. Их недвижимость дорожает, их дети учатся в израильских ВУЗах. Их уровень жизни на сегодняшний день в десятки раз выше, чем в любой арабской стране, за редким исключением. Я вам большее скажу- уровень и качество жизнь нашей условной семьи "Хамди" из Хайфы недостяжимо для 90% россиян.

                    И да, они хлопают в ладоши, когда уничтожают очередного арабского террориста, как и любой нормальный россиянин похлопает в ладоши после уничтожения очередной тер.банды на Сев.Кавказе. Еще вопросы?
                    IMH
                    1. ASG7 Вчера, 16:20
                      Я же Вас просил не приводить логику киллера. Вы живете за счет Америки (дотационно) и этим хвалитесь, ну-ну.
                      ASG7
                      1. IMH Вчера, 16:37
                        Что есть логика киллера, что не есть это вы решили, я тут не причем. Примеры дотаций, кроме военной помощи озвучте? К слову, Египет получает военной помощью от США не меньше Израиля, а разница опять на лицо. Сочувствую вам- тяжело против фактов идти.
                        IMH
                      2. ASG7 Вчера, 16:51
                        Получать деньги за счет убийства многих народов во многих странах - это американская экономика, частью которой есть и Израиль, отсюда высокий уровень жизни в этих странах. А факты - что вы производите и продаете чтобы иметь такой бюджет.
                        ASG7
                2. Ингвар 72 Вчера, 17:43
                  Цитата: IMH
                  Знаете, евреев судьба арабского народа волнует мало

                  Как и жизни арабского народа. Чем их меньше, тем для вас лучше. Этим и объясняется ваша политика на БВ.
                  Ингвар 72
        2. влад66 Вчера, 15:40
          Цитата: IMH
          Уверяю вас- Асаду не сиешно, тем более после вчерашнего.

          Конечно не смешно,он ухохотывается. request
          влад66
          1. IMH Вчера, 15:44
            Конечно ухохатывается. Он истерично ухохатывается от страха.
            IMH
          2. Tiras Вчера, 15:51
            Учитывая ответку, что прилетела за сбитый самолёт, и ему очень повезло, что пилоты живы. То он смеётся разве что для того, чтобы поднять дух своим войскам, хотя потери, что понёс Асад за сбитый самолёт вызывать смех разве что только нервный.
            Tiras
            1. IMH Вчера, 15:55
              Тут походу не слышали про второй акт вчерашнего действа.
              IMH
              1. ASG7 Вчера, 16:06
                Не только не слышали, а еще и не видели. Покажите крутые рейнджеры.
                ASG7
                1. IMH Вчера, 16:16
                  Немного гугла вам в помощь.
                  IMH
                  1. ASG7 Вчера, 16:23
                    Гуголь - это поисковик, и на источник фактов не тянет. Нет не одного подтверждения Вашего хваленного ответного удара, а вот скуление Ваших лидеров есть. Опровергайте. ну если хотите.
                    ASG7
                    1. IMH Вчера, 16:38
                      Засем мне опровергать слова какого то ASG7?
                      IMH
                      1. Tiras Вчера, 16:42
                        Тем более, который сам не может ответить за свои слова wassat
                        Tiras
                      2. ASG7 Вчера, 16:58
                        Вы на меня обиделись? Не стоит, я вас уважаю как собеседника.
                        ASG7
        3. Кент0001 Вчера, 18:25
          А че ему горевать-то. Россия скинуть его не даст, а вам вчера оплеуху выписали, о которой весь мир судачит. Вот и все. Евреи они такие евреи....
          Кент0001
    4. Muvka Вчера, 15:27
      Пишут, что пассажирский Ан-148 разбился где то под Москвой.
      Muvka
      1. q75agent Вчера, 15:30
        в Раменском районе
        q75agent
      2. ASG7 Вчера, 15:31
        Давайте не здесь, проявите уважение.
        ASG7
        1. Muvka Вчера, 15:36
          При чем тут это. Я просто увидел новость и написал.
          Muvka
    5. ФК Ростов Вчера, 16:19
      Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу



      Министр просвещения Нафтали Беннет да пошёл ты...со своими министрами
      ФК Ростов
      1. IMH Вчера, 17:12
        Он то пойдет, а вы то останетесь.
        IMH
  2. 210окв Вчера, 15:00
    Да,они готовы на сотрудничество со всеми.Однако будут делать по своему.
    210окв
    1. Соломон Кейн Вчера, 15:09
      В Госдуме заявили....

      Когда к решению серьезного вопроса подключается "весь колхоз"(ГД), ничего хорошего не жди....
      Соломон Кейн
  3. Muvka Вчера, 15:01
    А говорят у нас дороги плохие...
    Muvka
    1. Scoun Вчера, 15:08
      Цитата: Muvka
      А говорят у нас дороги плохие...

      Проснулись сыны израилевы в Госдуме. laughing
      ПС.
      Статьи статьями но так откровенно низяже!)) Снова иранцы начнут жечь флаги РФ.
      Scoun
      1. Соломон Кейн Вчера, 15:15
        Проснулись сыны израилевы в Госдуме

        Московский филиал Кнессета, постоянно оттормаживает....
        Соломон Кейн
      2. А. Привалов Вчера, 15:27
        Цитата: Scoun
        Цитата: Muvka
        А говорят у нас дороги плохие...

        Проснулись сыны израилевы в Госдуме. laughing
        ПС.
        Статьи статьями но так откровенно низяже!)) Снова иранцы начнут жечь флаги РФ.

        За флажки не боись. Подбросим скоко надо. Пущай тешатся. Лишь бы друг дружку не тузили. Иранцы, они такие. wassat
        А. Привалов
        1. влад66 Вчера, 15:48
          Цитата: А. Привалов
          За флажки не боись. Подбросим скоко надо.

          Так взаимно Коллега, hi Израильские флаги они тоже жгут хорошо. request И мы уж
          Подбросим скоко надо. Пущай тешатся.

          Иранцы они такие. fellow hi hi
          влад66
          1. А. Привалов Вчера, 15:55
            Цитата: влад66
            Цитата: А. Привалов
            За флажки не боись. Подбросим скоко надо.

            Так взаимно Коллега, hi Израильские флаги они тоже жгут хорошо. request И мы уж
            Подбросим скоко надо. Пущай тешатся.

            Иранцы они такие. fellow hi hi

            Не, израильские флаги мы там прямо на месте шьём. Спрос прямо бешеный! В три смены народ пашет, еле управляется. Чтобы с перевозками не возиться и таможенников (представляете, израильские флаги притарабанили!) не умасливать, у нас там производство давным давно открыто. Так что, опоздали вы. hi
            А. Привалов
            1. влад66 Вчера, 16:25
              Цитата: А. Привалов
              у нас там производство давным давно открыто. Так что, опоздали вы. hi

              И тут то опередили laughing Как так то,в стане самого врага шьют израильские флаги belay партизаны наверное. laughing hi
              влад66
              1. А. Привалов Вчера, 16:43
                Цитата: влад66
                Цитата: А. Привалов
                у нас там производство давным давно открыто. Так что, опоздали вы. hi

                И тут то опередили laughing Как так то,в стане самого врага шьют израильские флаги belay партизаны наверное. laughing hi

                Ну, почему же, сразу "партизаны"? Всё чин-чинарём, официально и благочинно. Мы выиграли объявленный государством Иран большой международный конкурс на изготовление геральдических атрибутов. fellow
                У нас и в Барселоне небольшое отделение открыто. Половина населения там вывешивает каталонские флаги и жгут испанские флаги. Вторая половина вывешивает испанские флаги и жгут каталонские флаги. И только Изя и Фима занимаются тем, что шьют испанские и каталонские флаги. laughing
                А. Привалов
                1. влад66 Вчера, 16:49
                  Цитата: А. Привалов
                  И только Изя и Фима занимаются тем, что шьют испанские и каталонские флаги. laughing

                  good good good laughing hi
                  влад66
      3. Кент0001 Вчера, 18:28
        Честно - нас рать на Иран. Они со своей религией не то что соседей, они уже и себя достали. К сокращению добычи нефти они не присоединились, ведут свою политику иногда в ущерб нашим интересам. Я не за Израиль и не против Ирана- я за интересы России в регионе.
        Кент0001
    2. Соломон Кейн Вчера, 15:11
      Дороги у нас хорошие, просто колеса очень квадратные... wink
      Соломон Кейн
  4. КВУ-НСвД Вчера, 15:06
    Нетаняху : " Володя , ты пойми , мыжежь просто защищаемся ! "
    Путин : " Бень , ну и ты нас пойми , как то напрягают ваши полёты как у себя дома "
    За дверью тревожно переминался Асад ожидая к чему приведут тёрки взрослых дядей... Слава Богу хоть сотрудничество не прекратили .
    КВУ-НСвД
    1. А. Привалов Вчера, 15:20
      Цитата: КВУ-НСвД
      Нетаняху : " Володя , ты пойми , мыжежь просто защищаемся ! "
      Путин : " Бень , ну и ты нас пойми , как то напрягают ваши полёты как у себя дома "
      За дверью тревожно переминался Асад ожидая к чему приведут тёрки взрослых дядей... Слава Богу хоть сотрудничество не прекратили .


      Приехал Асад поплакаться Владииру Владимировичу в жилетку, а тот ему правильно говорит, мол ты, Башарушка, сам не подставляйся. Ко мне Биби не раз приезжал и такие аргументы приводил, что и возразить нечего: ты ведь сам террористическую шелупонь обхаживаешь. Я, конечно, за тебя, но и ты меня понимать должен. Вон, Лавруша тебя и так и эдак выгораживает, опять же, в ООН ветто одно за другим накладываем, но отрицать очевидное мне не резон. Люди вокруг смеяться станут, народ не поймёт. Вот так-то...
      А. Привалов
      1. ASG7 Вчера, 15:26
        Вот поверите, нет, но большинство людей в мире поступили бы точно также. И что здесь вас смущает? Простая человеческая благодарность.
        ASG7
      2. Грица Вчера, 15:45
        Вот чего я никак не пойму, уважаемые евреи - отчего у вас такая ненависть в Асаду? Он вам, что лично в суп нагадил? Или чем то мешает развиваться вашей экономике? Или ракеты в вас постоянно пуляет?
        Только не надо тут писать бодягу про то, как он своему народу головы резал. Предположим, мы в это поверим, но так ведь он не вашим евреям резал. Отчего такая ненависть?
        Грица
        1. ASG7 Вчера, 15:54
          Вы предложите евреям из фразы "Добро с кулаками" вычеркнуть одно ненужное слово. Как думаете какое слово останется?
          ASG7
        2. Tiras Вчера, 15:56
          Асад Израилю не мешал бы вообще, если бы не помогал террористам Хизбалла и Ирану в борьбе с Израилем. До гражданской войны, терристов игил, начала намного более усиленных попыток Ирана усилить свое влияние в Сирии, граница с Сирией была относительно тихая.

          Поэтому лично против Асада Израиль ничего не имеет, просто тот лёг под Иран и его террористов Хизбалла - хранит, производит, помогает перевозить для них оружие. А относительно недавно разрешил осесть около своих границ с Израилем.

          Если бы в Сирии была только Россия и Асад, без Ирана с его террористами , то с Асадом проблем бы никаких не было.
          Tiras
          1. ASG7 Вчера, 16:09
            Так что вам мешает вместе с Асадом выгнать всю шалупонь, договорится о совместном пользовании голландских высот (воды там всех хватит) и жить себе спокойно?
            ASG7
            1. Tiras Вчера, 16:27
              Цитата: ASG7
              Так что вам мешает вместе с Асадом выгнать всю шалупонь, договорится о совместном пользовании голландских высот (воды там всех хватит) и жить себе спокойно?


              Воды Израилю и так хватает - Израиль опресняет воду.

              Мешает Асаду - он не хочет прекратить сотрудничество с Ираном и не хочет прекратить помогать террористам Хизбалла.

              Асад не хочет отказаться от Ирана. Если бы Асад был умен, то отказался бы от Ирана и его террористов и был бы только с Россией.

              А так с Асадом обсуждать нечего. Те арабские страны, что хотели мира Иордания и Египет. Мир холодный, но все-таки - его получили и Израиль этим странам помогает и бороться с игил и поставляет газ и проекты разные. И эти страны не помогают террористам воевать против Израиля, как делает Асад.
              Tiras
        3. А. Привалов Вчера, 16:13
          Цитата: Грица
          Вот чего я никак не пойму, уважаемые евреи - отчего у вас такая ненависть в Асаду? Он вам, что лично в суп нагадил? Или чем то мешает развиваться вашей экономике? Или ракеты в вас постоянно пуляет?
          Только не надо тут писать бодягу про то, как он своему народу головы резал. Предположим, мы в это поверим, но так ведь он не вашим евреям резал. Отчего такая ненависть?

          Тут дело не в ненависти. С момента создания государства Израиль, Сирия стремилась его уничтожить -- прямо в день провозглашения Независимости в мае 1948 года напала. С тех самых пор мира не заключалось и Израиль находится с ней в состоянии войны. С Голанами, я уже объяснял. Отобрали их у Сирии за двадцать лет постоянных обстрелов артиллерией наших городов и посёлков.
          Хафез Асад, папенька нынешнего правителя, из кожи вон лез, чтобы любым способом Израилю досадить, но полностью лишившись на территории Ливана своей группировки сил и средств противовоздушной обороны в 1982 году ("Операция Медведка-19) затих и до самой своей смерти в 2000 году сидел тихо, как мышка под веником, лишь зубами скрежетал -- кормил всякую террористическую шелупонь. Башар, когда в дела государственные вник, понял, что хоть и получил на референдуме 97% голосов своих граждан, на Израиль ему буром переть не резон -- ни сил у него, ни авторитета на БВ, ни союзников приличных. А в 2003-м, как стал Саддаму Хусейну помогать, так с ним вообще приличные люди здороваться перестали. Как в Ираке война закончилась, по глупости, стал поддерживать там террористов. Ну, чем это для него потом обернулось, рассказывать не нужно? К слову, ещё перед самой гражданской войной у него была поддержка народа почти 98%. Хамас он поддерживает, Хизбалле оружие серьёзное даёт... Так что, разговаривать там не с кем, да и не о чем. Как я уже говорил, теперь, хорошо понятно, счастье что Голаны у Израиля. Имели бы мы тут тарарам тот ещё.
          На самом деле, для Израиля гораздо выгоднее иметь под боком трусливого, но вполне прагматичного офтальмолога, чем храбрых, но совершенно безбашенных повстанцев-бандюков всех мастей и оттенков.
          А. Привалов
          1. ASG7 Вчера, 16:26
            Ну вот все и высказано, что тогда на других пенять раз сами мордой не вышли. (это Ваша карма и Вам с ней жить)
            ASG7
            1. Tiras Вчера, 16:34
              Цитата: ASG7
              Ну вот все и высказано, что тогда на других пенять раз сами мордой не вышли. (это Ваша карма и Вам с ней жить)


              Интересный у вас ход мыслей. И касательно НАТО, олимпиады, Украины, Грузии, санкций США итд, у вас такой же подход касательно России или он только касательно евреев и Израиля ?
              Tiras
              1. ASG7 Вчера, 16:43
                У Вас слишком много строчек между строк, я не совсем понимаю ваш вопрос, уж простите меня за это. И если вы заметили я никогда никого не оскорблял и даже евреев, я против фейковой информации которой вы кормите форумчан и ничего больше.
                ASG7
                1. Tiras Вчера, 16:50
                  В том то и дело, что вы много чего не понимаете, пишите предвзятые глупости и удивляетесь.
                  Tiras
                  1. ASG7 Вчера, 17:02
                    Переубедить собеседника - это фактически не возможно, так что такой задачи не ставится, а вот вывести на чистую воду приветствуется. Ну раз Вы сердитесь, то наверняка ....
                    ASG7
            2. А. Привалов Вчера, 17:22
              Цитата: ASG7
              Ну вот все и высказано, что тогда на других пенять раз сами мордой не вышли. (это Ваша карма и Вам с ней жить)

              На кого пенять-то? Да и зачем? Мы же не индуисты и в жёсткие кармические предначертания не верим. Мы и не христиане, нам нельзя подставлять левую щеку получив по правой. Нам заповедано -- око за око, зуб за зуб. На том и стоим. Уж извините. hi
              А. Привалов
              1. ASG7 Вчера, 17:26
                Уважаю за честность, спасибо.
                ASG7
      3. kenig1 Вчера, 16:20
        Проснитесь, вы обкакались.
        kenig1
  5. Комментарий был удален.
    1. Shahno Вчера, 15:26
      Не будьте наивным. Это результат встречи Бени с Володей..... Нас ведь держит только слово между нами. Иначе бы давно уничтожили иранцев и вам бы навредили.
      Shahno
      1. Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 15:27
        Кому это "Вам"?
        Кишка тонка иранцев уничтожить.
        Генерал Песчаных Карьеров
        1. IMH Вчера, 15:40
          Иранцы, как и любой народ Ближнего Востока хорошо воюет только в героических рапортах и ТВ сюжетах.
          IMH
          1. dauria Вчера, 16:00
            хорошо воюет только в героических рапортах и ТВ сюжетах


            А ещё у них есть свои космические ракеты и ядерные технологии. Боитесь вы не Асада, у вас на крайний случай "ядрён батон" есть. Боитесь вы, что он у Ирана появиться может. Вот и пытаетесь на будущее себя обезопасить. Настоящий ведь противник вырисовывается. А дружба Ирана с Северной Кореей ой как задуматься заставляет.
            dauria
        2. Грица Вчера, 15:50
          Кишка тонка иранцев уничтожить.
          Я не большой сторонник Израеля, но и объективности ради, не стоит так наплевательски относиться к военной мощи Израиля. Они не только сопоставимы с вооруженными силами Ирана, но вполне могут устроить Ирану маленький кошмарик. Технологически армия сильная, хорошо вооружена, подготовлены евреи очень даже не плохо. Не забывайте, что они воюют постоянно.
          Да и... В отличии от Ирана, у Израиля в загашнике на всякий случай припрятано ядерное оружие.
          Грица
          1. Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 16:07
            Для Грицы и туриста из еврейляндии.
            1. Евреи НИКОГДА не применят против Ирана ЯО. Этим подпишет себе смертный приговор.
            2. Все арабские страны тут же ополчатся против евреев. А это никому не надо, от слова вообще. И не надо приводить примеры 60-70 годов, тогда совсем другая ситуация была.
            3. Вы уверены, что у Ирана не припрятано в рукаве пара тузов, хотя бы в виде ЯО? Вот я совсем не уверен.
            Генерал Песчаных Карьеров
            1. Tiras Вчера, 17:02
              Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
              Евреи НИКОГДА не применят против Ирана ЯО. Этим подпишет себе смертный приговор.


              Израиль применит только, если Израилю будет угрожать смертельная опасность.

              Поэтому сами слова о том, что евреи никогда не применят ЯО против Ирана - неправда. Применение ЯО может быть и ответом.

              Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
              Все арабские страны тут же ополчатся против евреев.


              Как раз нет. Саудовская Аравия и те страны, что с ней, так вообще спасибо скажут.

              Вы знаете сколько арабских стран против Ирана?


              Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
              Вы уверены, что у Ирана не припрятано в рукаве пара тузов, хотя бы в виде ЯО? Вот я совсем не уверен.


              Они тоже жить хотят. Надеюсь.
              Tiras
          2. Монархист Вчера, 18:12
            Грифа, Вы совершенно правы: ЦАХАЛ очень даже хорошо обученная и снаряжения армии. Я как и Вы не фанат израильтян,но я знаю недавнюю историю ,а потому думаю: Израиль с Ираном и без помощи ЯО может успешно" бодаться,"
            Монархист
            1. Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 20:50
              Бодаться, но не уничтожить. Самостоятельно евреям это не под силу.
              Генерал Песчаных Карьеров
  6. федоров Вчера, 15:25
    На поклон к Путину летал. т. Натаньяху. 7-мь раз. за год. Может "профессор"! прокомментирует, про " независимость " Израиля. Невзирая на сотни млн. США. ?
    федоров
    1. IMH Вчера, 15:40
      Почему для вас договороспособность двух лидеров это один к другому на поклон?
      IMH
    2. профессор Вчера, 15:50
      Цитата: федоров
      На поклон к Путину летал. т. Натаньяху. 7-мь раз. за год. Может "профессор"! прокомментирует, про " независимость " Израиля. Невзирая на сотни млн. США. ?

      Если эти "поклоны" сохранят жизнь хоть одному нашему бойцу то мне пусть Биби на животе к Вове ползет и ноги ему целует.
      профессор
      1. Krasnodar Вчера, 17:18
        Цитата: профессор
        Цитата: федоров
        На поклон к Путину летал. т. Натаньяху. 7-мь раз. за год. Может "профессор"! прокомментирует, про " независимость " Израиля. Невзирая на сотни млн. США. ?

        Если эти "поклоны" сохранят жизнь хоть одному нашему бойцу то мне пусть Биби на животе к Вове ползет и ноги ему целует.

        Вот именно. За это Биби зарплату и содержание с наших налогов платят.
        Krasnodar
    3. Монархист Вчера, 18:02
      Федорову, как мне кажется: Натаньяху предпочитает поступать в соответствии с национальной чертой- подстраиваться,чтоб и вашим угодить и нашим быть понятным
      Монархист
  7. Сержант71 Вчера, 15:37
    Госдума может заявлять что угодно. Проблема в том, что она ничего не решает и давно превратилась в избу "одобряльню-говорильню".
    Сержант71
  8. профессор Вчера, 15:38
    Было совершено нарушение границ, носящее агрессивный характер, со стороны Израиля по отношению к Сирийской арабской республике. Такие действия вызывают вопросы,

    А вторжение исламского дрона в наше воздушное пространство не носящее агрессивный характер, со стороны Сирийской арабской республике по отношению к Израилю? А обстрел нашего населенного пункта днем ранее не носящее агрессивный характер, со стороны Сирийской арабской республике по отношению к Израилю? Риторические вопросы депутату предлагающему свои услуги посредника. Однако что-то подсказывает мне, что его услуги нами будут отвергнуты. С чего бы? request
    профессор
  9. Дормидонт Вчера, 15:42
    Была у зайца избушка лубяная, а у лисы ледяная
    Дормидонт
  10. Tiras Вчера, 15:43
    Было совершено нарушение границ, носящее агрессивный характер, со стороны Израиля по отношению к Сирийской арабской республике. Такие действия вызывают вопросы,


    Вопросы вызывает winked

    А что он мог ещё сказать следуя линии правительства?

    Открыто он не может говорить, что им плевать на обстрел Израилем Сирии и что чем больше Ирану достанется и его террористам Хизбалла, тем России проще в Сирии усилить свое влияние.
    Tiras
  11. KudrevKN Вчера, 15:54
    Лучше бы узаконили ЧВК за границей? Да и "страховки" для семей "частных" армейцев!? Хотя о чем это я? Один знакомый депутат ГД мне признался. что из 450 "голов" примерно 90 из "розово - голубой" фракции - что можно ожидать ПУТНОГО от "задне - приводных механизмов" - "игрушек для взрослых"? Внимание модераторов!!! Я выразил свои мысли - эмоции ОЧЕНЬ КОРРЕКТНО!
    KudrevKN
  12. Tiras Вчера, 16:00
    Состояние летчика ЦАХАЛа, тяжело раненного вчера в сбитом самолете F-16, значительно улучшилось. Его состояние оценивают как среднее.

    Судя по тому, что рассказывают сегодня СМИ со ссылкой на источники в ВВС ЦАХАЛа, летчик был скорее всего ранен осколком разорвавшейся рядом с самолетом ракеты.

    Источники в ВВС сообщили, что ракета (как передавали ранее, советского производства) не поразила F-16 прямым попаданием, а взорвалась рядом. Это ракета, которая, взрываясь поблизости, «поливает» самолет волной шрапнели. По словам источников, поражение самолета такой ракетой не требует высокой точности попадания — ей достаточно взорваться в относительной близости.

    «Даже если самолет поразили фрагменты, причиной все равно была ракета», — подчеркнул в воскресенье пресс-секретарь ЦАХАЛа.

    Исследовательский отдел армейской разведки АМАН и разведки ВВС проверяют, не была ли старая советская ракета модернизирована перед тем, как была передана Россией армии Асада.

    Самолеты, поразившие заданные цели в Сирии, подверглись атаке ПВО армии Асада, когда возвращались на базу — уже над территорией Израиля. Тяжелораненый летчик сумел катапультироваться. Его штурман катапультировался и отделался легкими ссадинами.

    Второй номер в командовании ВВС бригадный генерал Томер Бар сказал, что израильские самолеты подверглись шквальному обстрелу ПВО Сирии четырьмя типами ракет — SA-3, SA-5, SA-6 и SA-17
    Tiras
    1. voyaka uh Вчера, 17:56
      Летчики, похоже, не сразу сообразили, что самолет поврежден осколками.
      Или ошибочно полагали, что повреждения неопасны.
      Поэтому не передали сообщение, что подбиты, как предписывается.
      voyaka uh
  13. IMH Вчера, 16:03
    ASG7, пруфы изволите?
    IMH
    1. ASG7 Вчера, 16:10
      Пруфы чего?
      ASG7
      1. IMH Вчера, 16:17
        Кадровых военных США в составе ИГИЛ.
        IMH
        1. ASG7 Вчера, 16:33
          За меня это давно сделало министерство обороны ещё много месяцев назад, причем и здесь не раз обсуждалось, наверняка и вы там были. Уж ссылку простите, вставлять не буду.
          ASG7
          1. Tiras Вчера, 16:41
            Цитата: ASG7
            За меня это давно сделало министерство обороны ещё много месяцев назад, причем и здесь не раз обсуждалось, наверняка и вы там были. Уж ссылку простите, вставлять не буду.


            врете
            Tiras
            1. ASG7 Вчера, 16:53
              Несомненно, вру. Опровергайте.
              ASG7
              1. Tiras Вчера, 16:56
                Цитата: ASG7
                Опровергайте


                А вы смешной. Как можно опровергнуть выдумку fool



                Цитата: ASG7
                Несомненно, вру


                Это к сожалению у вас происходит с заметным постояннством.
                Tiras
                1. ASG7 Вчера, 17:10
                  Приятно, что вы за мной так пристально наблюдаете, но мои предположения все сбылись без исключений. Продолжайте следить. может и вам это поможет.
                  ASG7
              2. Tiras Вчера, 16:58
                Ваша цитата :

                А вот от США там кадровые офицеры с поддержкой на уровне государства, почувствуйте разницу..


                Вы за свои слова ответить фактами можете?
                Tiras
                1. ASG7 Вчера, 17:14
                  Они Вам все равно не нужны, а то разрастетесь до такого размера. что в дверь не влезете. Это своеобразная ДДоС атака одинаковыми вопросами с разных аккаунтов? Ответ уже был дан выше.
                  ASG7
                  1. Tiras Вчера, 17:16
                    То был не ответ, а ваш слив. Понятно, за свои слова вы ответить не можете.
                    Tiras
                    1. ASG7 Вчера, 17:23
                      Да поймите вы я ничего не утверждаю, а значить доказывать мне нечего. Не хотите верить - не верте, ваше право, хотите оскорблять - оскорбляйте, можете написать жалобу хоть в ООН, от этого ПРАВДА не измениться.
                      ASG7
                      1. Tiras Вчера, 17:52
                        Цитата: ASG7
                        Да поймите вы я ничего не утверждаю



                        Это ваша цитата :

                        А вот от США там кадровые офицеры с поддержкой на уровне государства, почувствуйте разницу..
                        Tiras
    2. капрал Вчера, 17:54
      Цитата: IMH
      ASG7

      Вас уже несколько дней разводит какой-то тролль (подозреваю что реинкарнировавшийся ватник), а вы все ведетесь. Засуньте его в игнор. Ветки чище станут.
      капрал
      1. IMH Вчера, 19:02
        Прислушаюсь. Спасибо.
        IMH
  14. alta Вчера, 16:15
    Почему-то уделяется внимание потери израильского самолета, а не гибели по сообщению Гиркина , неделю тому назад, десятков (сотен?) бойцов ЧВК Вагнера, их, действительно жаль .
    alta
  15. lopvlad Вчера, 16:23
    Цитата: IMH
    евреи народ мирный и добрый


    это в рамку и на стене у каждого жителя стран соседствующих с Израилем.Проснулся,прочитал и сразу после этого автомат смазывать,кассан в гараже собирать.
    lopvlad
    1. Tiras Вчера, 16:35
      Цитата: lopvlad
      кассан в гараже собирать.


      what
      Tiras
    2. IMH Вчера, 16:44
      Цитата: lopvlad
      Цитата: IMH
      евреи народ мирный и добрый
      и сразу после этого автомат смазывать,кассан в гараже собирать.


      В этом и проблема. Не надо автоматы против нас смазывать, да ракеты против нас собирать, и будет счастье у любого.
      IMH
      1. А. Привалов Вчера, 16:47
        Цитата: IMH
        Цитата: lopvlad
        Цитата: IMH
        евреи народ мирный и добрый
        и сразу после этого автомат смазывать,кассан в гараже собирать.


        В этом и проблема. Не надо автоматы против нас смазывать, да ракеты против нас собирать, и будет счастье у любого.

        Амен! drinks
        А. Привалов
        1. IMH Вчера, 17:11
          Спасибо. Это же очевидно.
          Как говорила Голда «Мир наступит тогда, когда арабы станут любить своих детей больше, чем ненавидеть евреев». Судя по всему и спустя 50 лет, после этой фразы, ничего в их головах не поменялось.
          IMH
        2. Dym71 Вчера, 17:25
          Приветствую, господин Привалов. hi
          Подскажите пожалуйста, как антисоветчик со стажем, Вам такая фраза:
          Цитата: IMH
          Министр просвещения Нафтали Беннет рассказал в интервью порталу "Вайнет" о борьбе "с иранским спрутом, который запускает щупальца в Сирию, Ливан и Газу".

          ничего не напоминает? bully
          Dym71
          1. А. Привалов Вчера, 21:51
            Цитата: Dym71
            Приветствую, господин Привалов. hi
            Подскажите пожалуйста, как антисоветчик со стажем, Вам такая фраза:
            Цитата: IMH
            Министр просвещения Нафтали Беннет рассказал в интервью порталу "Вайнет" о борьбе "с иранским спрутом, который запускает щупальца в Сирию, Ливан и Газу".

            ничего не напоминает? bully

            Специально полез на этот ресурс и прочитал его интервью. Вы пользуетесь скверным переводом. На самом деле, он сказал об иранском спруте, "...который простёр свои щупальца втягивая нас в Сирию, Ливан и Газу". Смысл понятен? Разницу улавливаете? Прекрасный образчик политической риторики. У Бенета были хорошие учителя.
            А. Привалов
            1. Dym71 Вчера, 23:15
              Цитата: А. Привалов
              На самом деле, он сказал об иранском спруте, "...который простёр свои щупальца втягивая нас в Сирию, Ливан и Газу". Смысл понятен?

              Попробую разобраться. recourse
              Со слов Бенета получается, что Израиль на уловку иранского спрута не купится и будет придерживаться ранее избранной тактики - превентивные удары по территории сопредельных государств.
              Цитата: А. Привалов
              Разницу улавливаете?

              Улавливаю, страдать будут все, кроме зачинщиков, по аналогии с палестинскими арабами - перепадать на орешки в основном будет гражданским! negative
              Dym71
              1. А. Привалов Сегодня, 00:00
                Далее в интервью он сказал, что в уничтожении иранских и сирийских объектов несущих угрозу Израилю мы показали лишь крошечную часть наших возможностей.
                Что до гражданского населения, то оно неизбежно страдает во время военных действий. На самом деле, это серьёзный сдерживающий фактор даже для безбашенной Хезболлы. Они хорошо помнят во что мы превратили Ливан в 2006 году, после их необдуманной вылазки. Насралла потом признавался, что если бы он знал, чем это кончится, то никогда бы не сделал такой необдуманный шаг. Ну, а теперь уже одиннадцатый год безвылазно сидит в секретном подземном бункере, ибо нефиг.
                А. Привалов
  16. tranquil Вчера, 16:47
    Готовность сотрудничать – это хорошо, это то, чего так не хватает измученному войной региону.
    tranquil
  17. Крановщик Нахамкинсон Вчера, 16:55
    В Госдуме заявили...
    Что Госдума РФ работает в интересах
    израля.
    А что хорошего эта Госдума сделала
    для нас,коренных граждан России?
    Учитывая национальность этих госдумцев,потом нисколько не удивляешься,почему всякие
    бриллиантовые мальчики совершают
    преступления и спокойно уезжают в израль.Из-за этой госдумы,пол-израля
    окопалось на Российском ТВ.
    Крановщик Нахамкинсон
    1. IMH Вчера, 17:28
      Заявляя, что евреи захватили Россию, вы проявляете пещерную русофобию.
      IMH
  18. Ментат Вчера, 16:57
    Цитата: IMH
    Летчики, слава Б-гу живы, самолет всего лишь железка. Но теперь я думаю, что Асад долго еще Израильские самолеты трогать не будет, да и Иранский потенциал в Сирии вчера пострадал. И еще, что приятно, что это нескрываемый договорняк между Израилем и Россией.

    Вы фантазируете без меры. Россия предложила Израилю сотрудничество в борьбе с терроризмом и сотрудничество для недопущения эскалации — не меньше, и не больше. Вы тут ходите по форуму, надуваетесь, и сочиняете какие-то небылицы.
    Кстати, вы понимаете, как переводится с дипломатического фраза «сотрудничество для недопущения эскалации»?
    Ментат
    1. IMH Вчера, 17:09
      Изучите вопрос поглубже, особенно тему того, что видение России и Ирана на будущее Сирии, мягко говоря, рознится.
      IMH
  19. IMH Вчера, 17:07
    ASG7, перечитайте то что написали.
    IMH
    1. Tiras Вчера, 17:16
      Он какой-то странный, то ли тролль, то ли ...
      Tiras
      1. IMH Вчера, 17:21
        Очень похож на троля, но безсвязность его предложений наталкивает на другие мысли
        IMH
        1. ASG7 Вчера, 17:31
          Уж извините, мыслить вашими шаблонами не приучен. А если чего не устраивает спрашивайте отвечу.
          ASG7
      2. капрал Вчера, 17:57
        Выше уже дал коммент
        Цитата: капрал
        Цитата: IMH
        ASG7

        Вас уже несколько дней разводит какой-то тролль (подозреваю что реинкарнировавшийся ватник), а вы все ведетесь. Засуньте его в игнор. Ветки чище станут.
        капрал
  20. 8200 Вчера, 17:11
    На БВ есть свои правила. Если бы Израиль не ответил, завтра был бы еще один беспилотник, а потом еще и еще. Беспилотник атаковал из Сирии и ответственность за инцидент несет Сирия. Сирия атаковала, Израиль ответил от души. Сирия может признать инцидент исчерпанным или ответить снова. Россия всего лишь шепнёт Асаду правильный ответ.
    8200
    1. IMH Вчера, 17:14
      Согласен на 100%.
      IMH
  21. megadeth Вчера, 17:26
    России надо уходить из Сирии... Израиль бомбит кого хочет, США захватили всю нефтеносную инфраструктуру и тоже херачит всех подряд (и наших тоже, группу Вагнер), наш самолёт скорее всего сбили Курды из американского ПЗРК. А всё политика озабоченности нашего руководства, а не продуманных жестких действий.
    megadeth
    1. Dym71 Вчера, 17:41
      Цитата: megadeth
      России надо уходить из Сирии..

      А вот хренушки, ещё и на Кубе откроем.
      Dym71
      1. Tiras Вчера, 18:12
        Цитата: Dym71
        А вот хренушки, ещё и на Кубе откроем.


        Не помешало бы учитывая прощённые десятки миллиардов долларов. Только вот кубинцы явно не спешат.
        Tiras
        1. Dym71 Вчера, 18:30
          Цитата: Tiras
          Не помешало бы учитывая прощённые десятки миллиардов долларов.

          Сарказм?
          Если нет, то почему плюсик зажали - экономите на щедрости? laughing
          Цитата: Tiras
          Только вот кубинцы явно не спешат.

          Спешка нужна при ловле блох.
          Dym71
          1. Tiras Вчера, 18:46
            Цитата: Dym71
            Сарказм?


            Почти. Отдачи от российской щедрости не видно.


            Цитата: Dym71
            Спешка нужна при ловле блох.


            Учитывая, что списал Путин долг в 2014 году...
            Tiras
            1. Dym71 Вчера, 19:29
              Цитата: Tiras
              Отдачи от российской щедрости не видно.

              Да, да, да! fellow русские и любовь придумали, что бы денег не платить. wassat
              Dym71
  22. Волька Вчера, 17:35
    при всем при этом израиль сегодня все больше напоминает боксера-профессионала, смотрящего из окна собственной квартиры, и который решил ради опыта и самоутверждения поучаствовать в массовой драке на улице, но видимо он забыл, что драка не ринг, это уличная драка, исход которой может быть совсем неожидаемый для собственного тщеславия...
    Волька
  23. XXXIII Вчера, 17:40
    Было совершено нарушение границ, носящее агрессивный характер, со стороны Израиля по отношению к Сирийской арабской республике. Такие действия вызывают вопросы,
    высказал свое мнение депутат.
    Правильные слова....Надо согласовывать свои действия со всеми участниками которые тоже там находятся, уж тем более с правительством Сирии, а то сбили беспилотник и сразу обвинили, кто взял ответственность за беспилотник?!.....Наверно тот кто установил чей он был и откуда летел, да и кем запущен, отсюда и проблемы со сбитым самолетом..... negative Так можно всех начать бомбить под любым предлогом..... fool
    XXXIII
  24. Монархист Вчера, 17:53
    Цитата: ul_vitalii
    Министр просвещения о боевой обстановке докладывает, а кто же школами у Вас командует? winked

    Вероятно, министр обороны? А если серьезно то прикольно звучит: министр просвещения рассказывает о военных делах
    Монархист
    1. Tiras Вчера, 18:11
      Цитата: Монархист
      прикольно звучит: министр просвещения рассказывает о военных делах


      Не думаю, учитывая, его военное прошлое-служба в элитных войсках, которую он закончил в качестве майора, и что он член военно- политического кабинета. Кабинет занят решением наиболее важных вопросов национальной безопасности и действует под руководством премьер-министра.
      Tiras
    2. А. Привалов Вчера, 18:33
      Цитата: Монархист
      Цитата: ul_vitalii
      Министр просвещения о боевой обстановке докладывает, а кто же школами у Вас командует? winked

      Вероятно, министр обороны? А если серьезно то прикольно звучит: министр просвещения рассказывает о военных делах

      Действительно, людей не знакомых с реалиями израильской политики, такая несуразность не может не удивлять. На самом деле, всё просто. У нас существует Военно-политический кабинет -- специальная министерская комиссия по вопросам безопасности. Кабинет занят решением наиболее важных вопросов национальной безопасности и руководит им премьер-министр. В состав Военно-политического кабинета кроме премьер-министра, входят министр обороны, министр иностранных дел, министр финансов, министр внутренней безопасности и министр юстиции. Иногда, в эту комиссию включаются дополнительные члены. В данном случае, Нафтали Бенет.

      Он сейчас министр просвещения. Несмотря на свою относительную молодость (ему лишь 45), политик он достаточно опытный, в своё время он уже побывал и министром по делам религий и министром экономики. Во время службы в Армии обороны Израиля служил командиром роты в спецподразделении Генерального штаба и продолжает служить в резерве в звании майора. Так что, он вполне в теме и к его высказываниям о текущих событиях можно прислушиваться.
      К слову, он юрист. Окончил университет в Иерусалиме. А ещё, в прошлом, вполне удачливый предприниматель. В 1999 году он стал соучредителем и генеральным директором «Cyota» — компании, занимающейся разработкой программного обеспечения в области компьютерной безопасности. «Cyota» была продана в 2005 году компании RSA Security за 145 миллионов долларов.
      А. Привалов
  25. Монархист Вчера, 18:18
    Цитата: А. Привалов
    Цитата: ASG7
    Ну вот все и высказано, что тогда на других пенять раз сами мордой не вышли. (это Ваша карма и Вам с ней жить)

    На кого пенять-то? Да и зачем? Мы же не индуисты и в жёсткие кармические предначертания не верим. Мы и не христиане, нам нельзя подставлять левую щеку получив по правой. Нам заповедано -- око за око, зуб за зуб. На том и стоим. Уж извините. hi

    Я всегда помнил,что Иисус - еврей,а следовательно вы должны быть христианами, а вы мусульмане? Шутка
    Монархист
  26. Монархист Вчера, 18:26
    Цитата: профессор
    Было совершено нарушение границ, носящее агрессивный характер, со стороны Израиля по отношению к Сирийской арабской республике. Такие действия вызывают вопросы,

    А вторжение исламского дрона в наше воздушное пространство не носящее агрессивный характер, со стороны Сирийской арабской республике по отношению к Израилю? А обстрел нашего населенного пункта днем ранее не носящее агрессивный характер, со стороны Сирийской арабской республике по отношению к Израилю? Риторические вопросы депутату предлагающему свои услуги посредника. Однако что-то подсказывает мне, что его услуги нами будут отвергнуты. С чего бы? request

    А дрона непосредственно Асад запустил и личной подписью заверил? Дроны сейчас в любой стране можно купить и ещё не факт,что его"мозги" не у вас собраны
    Монархист
  27. Дормидонт Вчера, 20:46
    Как сказал классик
    Дормидонт
  28. Radikal Вчера, 21:16
    Россия готова к сотрудничеству с Израилем для недопущения эскалации в Сирии, как и с любым другим заинтересованным государством, передает РИА Новости заявление замглавы думского комитета по обороне Юрия Швыткина.
    О результатах этого "сотрудничества" мы слышим (и видим) с завидной регулярностью, особенно после визитов Нетаньяху в Москву! sad
    Radikal
  29. Анатольевич Вчера, 22:02
    Как можно сотрудничать с пособниками террористов и евромасонов. И пусть Аарона Менделя к себе на историческую родину забирают, с Вальцманом.
    Анатольевич
    1. IMH Вчера, 23:09
      Ох уж эти страшные евромасоны...
      IMH
  30. Zina389 Вчера, 23:16
    Если бы России не было выгодно, что Израиль наезжает на иранцев и хизбаллу, она бы не сотрудничала с Израилем и передала бы Асаду С-300, С-400 с российскими операторами. России выгодно спокойствие в Сирии, надежная эксплуатация баз. Ирану нужен плацдарм для войны с Израилем. Пока иранцы там, спокойствия не будет. Но пока они выполняют основную черную работу на земле, избавится от них тоже нельзя. Приходится действовать чужими руками. То же самое и с курдами.
    Zina389
  31. weddu Сегодня, 00:06
    Вожди России свой народ
    во имя чети и морали
    опять зовут идти вперед,
    а где перед, опять соврали.

    Когда идет пора
    крушения структур,
    в любое время
    всюду при развязках
    у смертного одра
    империй и культур
    стоят евреи
    в траурных повязках.
    Игорь Губерман
    weddu
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