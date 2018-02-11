В Госдуме заявили о готовности сотрудничать с Израилем по урегулированию ситуации в Сирии

Мы готовы к сотрудничеству с любым государством, усилия которого направлены на обеспечение мирного сосуществования государств в данном регионе и на борьбу с терроризмом,

Было совершено нарушение границ, носящее агрессивный характер, со стороны Израиля по отношению к Сирийской арабской республике. Такие действия вызывают вопросы,