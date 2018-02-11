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Бальбек прокомментировал слова украинского политика об отказе Киева воевать за Крым
Депутат Госдумы от Республики Крым, зампредседателя комитета по делам национальностей Руслан Бальбек прокомментировал слова экс-депутата Украины от Крыма Андрея Сенченко, который объяснил отказ Киева воевать за полуостров в 2014 году положениями конституции, передает RT.
Он отметил также, что в Киеве сейчас занимаются «очередным политическим шулерством», доказывая, что «среди руководителей "майдана" были одни пацифисты», а Россия им противопоставила «ястребов войны».
Ранее Сенченко заявил, что на Украине отказались вводить военное положение в Крыму в 2014 году, «поскольку украинская конституция не предусматривает проведение выборов в подобных условиях».
При этом Турчинов (тогда исполнял обязанности президента) готов был пожертвовать выборами.
В конце января стало известно, что украинские власти рассматривали вопрос делегирования Крыму широких полномочий и возвращения к Конституции 1992 года, чтобы помешать воссоединению полуострова с Россией.
Украинские политики, рассказывая про Крым, пытаются подменить понятие трусости гуманизмом. Именно поэтому находят множество причин для объяснения своей никчёмности в событиях марта 2014 года. Киевские элиты делают всё, чтобы обелить себя и доказать, что их поступки были единственно правильными,сказал Бальбек.
Он отметил также, что в Киеве сейчас занимаются «очередным политическим шулерством», доказывая, что «среди руководителей "майдана" были одни пацифисты», а Россия им противопоставила «ястребов войны».
Ранее Сенченко заявил, что на Украине отказались вводить военное положение в Крыму в 2014 году, «поскольку украинская конституция не предусматривает проведение выборов в подобных условиях».
При этом Турчинов (тогда исполнял обязанности президента) готов был пожертвовать выборами.
С точки зрения Турчинова, соблазн был... Соблазн был, и если бы мы согласились, Турчинов, может, до сих пор был бы и.о. президента,добавил Сенченко.
В конце января стало известно, что украинские власти рассматривали вопрос делегирования Крыму широких полномочий и возвращения к Конституции 1992 года, чтобы помешать воссоединению полуострова с Россией.
Использованы фотографии: РИА Новости / Владимир Трефилов
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