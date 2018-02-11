Бальбек прокомментировал слова украинского политика об отказе Киева воевать за Крым

Украинские политики, рассказывая про Крым, пытаются подменить понятие трусости гуманизмом. Именно поэтому находят множество причин для объяснения своей никчёмности в событиях марта 2014 года. Киевские элиты делают всё, чтобы обелить себя и доказать, что их поступки были единственно правильными,

С точки зрения Турчинова, соблазн был... Соблазн был, и если бы мы согласились, Турчинов, может, до сих пор был бы и.о. президента,