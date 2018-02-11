00:05 12 февраля
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Бальбек прокомментировал слова украинского политика об отказе Киева воевать за Крым

Депутат Госдумы от Республики Крым, зампредседателя комитета по делам национальностей Руслан Бальбек прокомментировал слова экс-депутата Украины от Крыма Андрея Сенченко, который объяснил отказ Киева воевать за полуостров в 2014 году положениями конституции, передает RT.

Бальбек прокомментировал слова украинского политика об отказе Киева воевать за Крым


Украинские политики, рассказывая про Крым, пытаются подменить понятие трусости гуманизмом. Именно поэтому находят множество причин для объяснения своей никчёмности в событиях марта 2014 года. Киевские элиты делают всё, чтобы обелить себя и доказать, что их поступки были единственно правильными,
сказал Бальбек.


Он отметил также, что в Киеве сейчас занимаются «очередным политическим шулерством», доказывая, что «среди руководителей "майдана" были одни пацифисты», а Россия им противопоставила «ястребов войны».

Ранее Сенченко заявил, что на Украине отказались вводить военное положение в Крыму в 2014 году, «поскольку украинская конституция не предусматривает проведение выборов в подобных условиях».

При этом Турчинов (тогда исполнял обязанности президента) готов был пожертвовать выборами.

С точки зрения Турчинова, соблазн был... Соблазн был, и если бы мы согласились, Турчинов, может, до сих пор был бы и.о. президента,
добавил Сенченко.

В конце января стало известно, что украинские власти рассматривали вопрос делегирования Крыму широких полномочий и возвращения к Конституции 1992 года, чтобы помешать воссоединению полуострова с Россией.

Использованы фотографии: РИА Новости / Владимир Трефилов
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Комментарии 30

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  1. Muvka Вчера, 15:28
    http://www.yaplakal.com/forum3/topic1739253.html
    Уже и на яндексе есть.
    Muvka
    1. 210окв Вчера, 15:49
      Последние заявления киевских властей по Крыму-будут воевать.Поскольку считают Крым "своей территорией"."ВСУ не будут заходить на российскую территорию-они пойдут по своей,украинской земле"-одно из их последних заявлений.
      210окв
      1. влад66 Вчера, 16:13
        Цитата: 210окв
        Последние заявления киевских властей по Крыму-будут воевать.Поскольку считают Крым "своей территорией"."ВСУ не будут заходить на российскую территорию-они пойдут по своей,украинской земле"-одно из их последних заявлений.

        Дмитрий,они и Воронеж,Курск,Кубань,Ставрополь,Орел и т.д.считают своей землей,спасиба что Волгу форсировать не будут,аж от сердца отлегло. fellow А в 2014 вместо того что бы не сопли жевать,просто в штаны навалили и орали Америка с нами.Ну и на последок вот как Петруша сьездил в Крым.
        Вот интересно пообщаться с тем таксером,который пороша отвозил. laughing hi
        влад66
      2. Pete Mitchell Вчера, 17:53
        hi, а где смеяться? В 2014 из всех 404ых воинских частей в Крыму, только одна бригада морпехов оказала какое то сопротивление, все остальные "слились". Офицеры ГШ МО РФ с уважением вспоминают только Командира этой бригады, все остальные "не котируются".
        Сейчас 404ые могут говорить что угодно, и они будут, проплачено...
        Pete Mitchell
    2. 210окв Вчера, 15:51
      Да,"ЯП" ещё тот "форум".Там и мат не карается..
      Цитата: Muvka
      http://www.yaplakal.com/forum3/topic1739253.html
      Уже и на яндексе есть.
      210окв
      1. Muvka Вчера, 15:53
        Да как бы во всех новостных изданиях уже новость есть. 71 человек. Надо запретить летать кому либо еще, кроме Аэрофлота.
        Muvka
        1. Комментарий был удален.
        2. Separ Вчера, 19:00
          Но в "Аэрофлоте" билеты по неподъёмной цене..
          Separ
    3. сибиралт Вчера, 16:22
      Бла-бла ни о чем. Один заявил, другой разъяснил, третий пояснил. Это называется бурной деятельностью крымских татар. Нападение Украины на Крым даже представить не возможно. winked
      сибиралт
      1. 210окв Вчера, 16:34
        Невозможное возможно.Отсюда вытекает следующее.Если сдадут ЛДНР,могут при определенных условиях сдать и Крым.Да,не сейчас.Это может случится при серьезном ухудшении в экономике.И далее.Это нельзя допустить!
        Цитата: сибиралт
        Бла-бла ни о чем. Один заявил, другой разъяснил, третий пояснил. Это называется бурной деятельностью крымских татар. Нападение Украины на Крым даже представить не возможно. winked
        210окв
        1. sgazeev Вчера, 17:15
          Цитата: 210окв
          http://www.yaplakal.com/forum3/topic1739253.html

          Бред про Крым и ЛДНР. fool
          sgazeev
        2. Лелёк Вчера, 17:36
          Цитата: 210окв
          .Если сдадут ЛДНР,могут при определенных условиях сдать и Крым.Да,не сейчас.Это может случится при серьезном ухудшении в экономике.


          hi Дмитрий, не надо фантазировать. Если на секундочку прикинуть, то, что Вы прогнозируете, то Россия перестанет быть Россией. Уважаю Ваши мнения, но в данном случае - бред.
          А вот вчера в акватории Керченского пролива подняли самолёт времён ВОВ.
          Лелёк
  2. Андрей К Вчера, 15:28
    Бальбек
    ...Украинские политики, рассказывая про Крым, пытаются подменить понятие трусости гуманизмом...

    +100500 good
    Представитель "угнетаемого" (по мнению кУева) народа, объяснил всё чётко и без реверансов yes
    Добавить нечего request
    Андрей К
    1. volodya Вчера, 15:33
      Цитата: Андрей К
      Украинские политики, рассказывая про Крым, пытаются подменить понятие трусости гуманизмом

      +100500 good

      Поздно теперь! Хотя оправдаться хочется!
      volodya
      1. ul_vitalii Вчера, 16:11
        А на поезде "дружбы" везли для крымчан радостную весть.
        ul_vitalii
    2. Лелёк Вчера, 17:53
      Цитата: Андрей К
      Добавить нечего

      hi
      Хочите добавок? У нас их есть. hi
      Я по поводу "ржача" устроенного укрофеминисткой Алисой Огонёк пану Педрилло на Венском балу:
      Лелёк
      1. Андрей К Вчера, 18:48
        Цитата: Лелёк
        ...Я по поводу "ржача" устроенного укрофеминисткой Алисой Огонёк пану Педрилло на Венском балу...

        Венский бал.
        Пир во время чумы.
        По хорошему кайло бы всем, да поработать. Вместо того, чтоб по балам скакать, да грудями трясти. Глядишь, зажили бы не в хлеву.
        А "Огонёк" жжот laughing
        Андрей К
  3. ротмистр Вчера, 15:47
    Не пойму комментирующих и автора статьи. Да не трусость они проявили, а в кои века дальновидность. Понимали, что получили Крым на халяву, подарил Хрущев ( правда забыл спросить при этом население , ну большевикам не привыкать). А халява, она и есть холява. Поэтому по принципу; как пришло, так и ушло.
    ротмистр
    1. Сержант71 Вчера, 16:12
      Прекрасно понимали, что начав воевать, потеряли бы ещё больше - весь юг и восток мог "уйти". С их позиции приняли единственное правильное решение.
      Сержант71
  4. КВУ-НСвД Вчера, 15:50
    пытаются подменить понятие трусости гуманизмом.
    Да просто лепят левые отмазки в ответ на неудобные для реноме вопросы
    КВУ-НСвД
  5. Теренин Вчера, 15:54
    Украина призвала мировое сообщество не считать украинцев, отдыхавших в Крыму, отдохнувшими. yes
    Теренин
    1. LSA57 Вчера, 16:09
      Цитата: Теренин
      Украина призвала мировое сообщество не считать украинцев, отдыхавших в Крыму, отдохнувшими.

      и правильно. оттуда даже дельфины сбежали
      LSA57
      1. ul_vitalii Вчера, 16:15
        К ним загар не пристаёт. smile
        ul_vitalii
        1. LSA57 Вчера, 16:17
          Цитата: ul_vitalii
          К ним загар не пристаёт.

          они с детства загорелые smile
          LSA57
      2. Теренин Вчера, 19:09
        ...оттуда даже дельфины сбежали... и украинские власти их хотят наградить за то, что при бегстве они кричали "слава украине..." laughing
        Теренин
        1. LSA57 Вчера, 19:27
          Цитата: Теренин
          ...оттуда даже дельфины сбежали... и украинские власти их хотят наградить за то, что при бегстве они кричали "слава украине..." laughing

          а остальные рыбы им молча завидовали... у них небыло визы request
          LSA57
  6. Симон Вчера, 16:16
    "В конце января стало известно, что украинские власти рассматривали вопрос делегирования Крыму широких полномочий и возвращения к Конституции 1992 года, чтобы помешать воссоединению полуострова с Россией." Да, ничего они не хотели! Все военным путем хотят думали устроить, но Крым вовремя ушел к Матушке России! Пример - Донбасс и Луганск yes
    Симон
  7. Sewer Krainiy Вчера, 17:09
    [i]
    Цитата: ротмистр
    Не пойму комментирующих и автора статьи. Да не трусость они проявили, а в кои века дальновидность. Понимали, что получили Крым на халяву, подарил Хрущев ( правда забыл спросить при этом население , ну большевикам не привыкать). А халява, она и есть холява. Поэтому по принципу; как пришло, так и ушло.
    [/i
    Как сказал А.Г. Лукашенко на встрече с порошенко: "Если Крым ваш, почему вы его не защищали, не воевали". Я сначала как-то не понял сатиры-юмора, потом дошло...
    Sewer Krainiy
  8. Отец солдата Вчера, 17:10
    Цитата: 210окв
    Последние заявления киевских властей по Крыму-будут воевать.Поскольку считают Крым "своей территорией"."ВСУ не будут заходить на российскую территорию-они пойдут по своей,украинской земле"-одно из их последних заявлений.

    Если решатся повоевать в Крыму, то это действительно будет их последнее заявление в этой жизни.
    Отец солдата
    1. Лелёк Вчера, 17:45
      Цитата: Отец солдата
      Если решатся повоевать в Крыму, то это действительно будет их последнее заявление в этой жизни.

      hi
      Не решатся. Они не самоубийцы, если только козлобородый Сэм не приставит им кольт к виску и не скомандует "фас!". Но тогда последнее что они увидят - столб огня на Банковской и...вечная чернота. А пока-что пытаются атаковать ДНР и наращивают силы на линии разграничения.
      Лелёк
  9. XXXIII Вчера, 17:21
    Украинские политики, рассказывая про Крым, пытаются подменить понятие трусости гуманизмом. Именно поэтому находят множество причин для объяснения своей никчёмности в событиях марта 2014 года. Киевские элиты делают всё, чтобы обелить себя и доказать, что их поступки были единственно правильными,
    сказал Бальбек.
    ... Все четко! good...
    ......
    Медведь-гора или Аю-даг, природа тоже сказала свое слово..... drinks laughing
    XXXIII
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