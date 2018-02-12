12:00 12 февраля
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Израильские эксперты: Россия могла бы стать посредником в переговорах с Дамаском и Тегераном

Испанское издание RTVE представляет мнение израильского эксперта Офера Зальцберга по поводу происходящих на Ближнем Востоке событий. По заявлениям аналитика, север Израиля может затронуть война с участием израильских, сирийских и иранских войск. Ситуация, как отмечает Зальцберг, сводится к военному конфликту при отсутствии посредника между властями Израиля с одной стороны и Дамаском и Тегераном – с другой.

По мнению израильского эксперта, в регионе нельзя сводить ситуацию к новому вооружённому конфликту, а потому нужен посредник в переговорах между израильтянами и сирийцами (плюс иранцами). Таким посредником Офер Зальцберг видит Российскую Федерацию.

Из заявления израильского аналитика:
По моему мнению, Россия является единственной страной в Сирии, имеющей все возможности для переговоров с обеими сторонами и способной привести сторону к консенсусу. Это поможет сократить риски окончательной военной конфронтации.



Израильские эксперты: Россия могла бы стать посредником в переговорах с Дамаском и Тегераном


Бывший посол Израиля в США Михаэль Орен (ныне помощник Биньямина Нетаньяху по внешнеполитическим вопросам) высказывает похожее мнение. По его словам, высказанным в интервью «Блумберг», у России на сегодняшний день доминирующая позиция в Сирии. При этом США Орен называет государством, которое на сегодняшний день «вне игры».

Напомним, что в минувшую субботу сирийские силы ПВО сбили самолёт F-16 ВВС Израиля, который атаковал военные объекты, находящиеся на территории Сирии.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 60

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  1. Spartanez300 Сегодня, 06:38
    Кто мешает начать переговоры раз Израиль в этом заинтересован , думаю Россия не будет против выступить посредником .
    Spartanez300
    1. Геркулесыч Сегодня, 06:51
      За спиной израиля сша, которым очень выгодно ослобление Ирана. Поэтому, они и будут подталкивать израильское правительство к войне против Ирана, обещая помочь поставками боевой техники и боеприпасов к ней.
      Геркулесыч
      1. maxim947 Сегодня, 07:07
        Для того, чтобы задуматься о переговорах нужно было сначала потерять самолет... Да и переговорах вроде раньше никто не отказывал, только хочет ЭТОГО ли сам Израиль?)))))
        maxim947
        1. Tiras Сегодня, 07:36
          Цитата: maxim947
          Для того, чтобы задуматься о переговорах нужно было сначала потерять самолет...


          Причина не в потере самолёта как такового. Ситуация развивается таким образом, что в следующий раз , например, при попытке Ираном снова послать беспилотник, или организовать производство оружия для террористов в Сирии итд, Израиль будет вынужден ударить снова и сильно.
          Израилью этого не хочется, но Асад, который лёг под Иран и его террористов - выбора не оставляет.

          Поэтому если посредник успокоит Иран, о проблем нет.


          Сейчас Россия по договорённости с Израилем не лезет в атаки Израиля по Сирии, так как понимает, что цель Израиля в Сирии не свержение Асада.


          Все в конечном итоге зависит от Ирана и его террористов. Если они будут усиливаться в Сирии - Израиль будет ударять. Если успокоятся, то и Израилю в Сирии тоже делать будет нечего.

          Это Иран находящийся за 1500 км помогает своим ливанским террористам действовать против Израиля, а так же помогает террористам Хамас в Газе.
          Tiras
          1. astepanov Сегодня, 09:53
            Напомню, что началось все со сбитого Израилем беспилотника. А сбили его над Голанскими высотами - т.е. над территорией по меньшей мере спорной. Да и был ли тот беспилотник? И однозначно ли был иранским? Что-то всё это напоминает поджег рейхстага, только инспирированный ами, старающимися поддержать войну в регионе любыми средствами.
            astepanov
        2. Ныробский Сегодня, 10:52
          Цитата: maxim947
          Для того, чтобы задуматься о переговорах нужно было сначала потерять самолет... Да и переговорах вроде раньше никто не отказывал, только хочет ЭТОГО ли сам Израиль?)))))
          Уже хочет. Раньше, когда США и Ко "шатали" режим Асада и у Израиля была уверенность в том, что свергнув "диктатора" руками бородатых скаутов он значительно укрепит своё влияние в регионе и поимеет свои плюшки от участия в энергетических проектах - тогда он не хотел. Он содействовал террористам и по мере сил оказывал им поддержку, не ожидая того, что за Дамаск сначала впишется Иран, а потом и Россия, которая остановит процесс "шатания" режима. Понятно, что Иран оказав Сирии многомиллиардную финансовую и военную помощь будет рассчитывать на то, что бы эти "инвестиции" реализовались в военные базы на территории Сирии и дали выход Ирану к Средиземному морю, что не может нравиться Израилю. Но возникает вопрос - раньше то чем и о чём думали, когда поддержали матрасов на демонтаж Сирии? Иран из Сирии уже не уйдёт. Единственное о чём можно торговаться, это о дальности размещения иранской базы от границ Израиля.
          Ныробский
      2. Berkut24 Сегодня, 10:22
        За спиной израиля сша

        А некоторые считают, что за спиной США Израиль. Ибо американцам сложно вертеть евреями, а вот у евреев в США такое лобби, что без него нового президента не выбрать и в банке деньги не снять. Возможно, Израиль пришел к выводу что США перестало справляться со своей задачей страшилки и теперь придется разговаривать самим напрямую.
        Berkut24
        1. XXXIII Сегодня, 11:40
          Цитата: Berkut24
          За спиной израиля сша

          А некоторые считают, что за спиной США Израиль. Ибо американцам сложно вертеть евреями, а вот у евреев в США такое лобби, что без него нового президента не выбрать и в банке деньги не снять. Возможно, Израиль пришел к выводу что США перестало справляться со своей задачей страшилки и теперь придется разговаривать самим напрямую.

          Сказки евреев, там правит белый класс, сами американцы говорят об этом.
          А вот это их союзник... bully
          Ответы Трампа на остальные вопросы Бисмута, касающиеся Израиля и Ближнего Востока, были столь же туманными. Израильский журналист попросил разъяснить смысл экстраординарного заявления президента США о том, что он «убрал Иерусалим со стола переговоров». Ответ прозвучал так:
          «Сказав, что Иерусалим снят со стола переговоров, я хотел пояснить, что Иерусалим — столица Израиля. Во всем, что касается конкретных границ, я поддержу то решение, о котором договорятся две стороны».
          https://news.israelinfo.co.il/world/70692
          XXXIII
          1. Berkut24 Сегодня, 11:58
            Сказки евреев, там правит белый класс, сами американцы говорят об этом.

            А еще там правит некое "глубинное государство". И таки да - сами американцы говорят об этом. Вы поимённо знаете национальный состав "глубинного государства? Ну того самого, представители которого, по словам Путина, приходят в чёрных костюмах к каждому только что избранному Президенту и он после этого начинает делать не то, что он обещал избирателям, а то, что вегда делали все предыдущие президенты после визита этих ребят в чёрных костюмах.
            Власть и деньги не имеют расы.
            Berkut24
      3. XXXIII Сегодня, 11:30
        Цитата: Геркулесыч
        За спиной израиля сша, которым очень выгодно ослобление Ирана. Поэтому, они и будут подталкивать израильское правительство к войне против Ирана, обещая помочь поставками боевой техники и боеприпасов к ней.

        Повязаны кровью! yes Правда у штатов другое представление о дружбе, как бы евреям не хотелось видеть в этом бульоне свою ложку.
        Классика... yes
        XXXIII
    2. starogil Сегодня, 07:21
      Посредником в чём - в разделе Сирии с её оккупантом?
      Не довольно ли уже сговоров, за спиной Асада, с Нетоньяхой, Эрдоганом, Трампом?
      starogil
      1. rocket757 Сегодня, 08:22
        Асаду надо будет восстанавливать страну! Бодание с Израилем будет тому мешать. Упорное желание персов лезть на евреев Сирии пользы не принесёт.
        Выбор - худой мир с перспективой восстановления государства или бодание с евреями без перспектив по многим причинам?
        В этом случае полезнее нейтралитет, эт не наши разборки.
        rocket757
    3. влад66 Сегодня, 08:44
      По мнению израильского эксперта, в регионе нельзя сводить ситуацию к новому вооружённому конфликту, а потому нужен посредник в переговорах между израильтянами и сирийцами (плюс иранцами). Таким посредником Офер Зальцберг видит Российскую Федерацию.

      Рочему бы и нет what Худой мир лучше доброй ссоры,но есть ещё один полосатый игрочок,которому именно ссора нужна. yes
      влад66
      1. rocket757 Сегодня, 09:21
        Будем посмотреть.
        У границ Израиля образовывается не слабый такой конгломерат, дружественным к ним он не будет по определению.
        Я всё равно не верю, что арабы сумеют воспользоваться преимуществом в ресурсах в.т.ч. населения ... не испытываю к ним любви, доверия никакого. По любому эт их дела и так помогли сохранить государство и дальше наверняка будем подстраховывать, в меру сил и их поведения.
        rocket757
  2. Арон Заави Сегодня, 06:40
    Переговоры это хорршо. После отказа Ирана от поддержки террора и исключения из политической платформы призывов к уничтожению Израиля. А до этого говорить не о чем , да и не с кем.
    Арон Заави
    1. Spartanez300 Сегодня, 06:44
      Израиль и сам не плохо нагнетает обстановку в регионе , потому и нужны переговоры что бы обсудить эти темы .
      Spartanez300
    2. 210окв Сегодня, 06:50
      " При этом США Орен называет государством, которое на сегодняшний день «вне игры»."Смелое заявление.И точное.Правильно-договариваться там надо.Всем.
      Цитата: Арон Заави
      Переговоры это хорршо. После отказа Ирана от поддержки террора и исключения из политической платформы призывов к уничтожению Израиля. А до этого говорить не о чем , да и не с кем.
      210окв
    3. Диванный Хенераль Сегодня, 07:26
      Арон Заави
      Ну к примеру сша и англия чуть ли не ежедневно объявляют главным врагом Россию. Правда в открытую о уничтожении не говорят, но словами своих журнашлюх прощупывают так сказать почву....
      И ничего, разговариваем на уровне правительств, когда надо.
      Так что обе стороны виноваты
      Диванный Хенераль
      1. rocket757 Сегодня, 08:36
        Иран эт то что есть, игнорировать и ставить условия не получиться.
        Опять определённый выбор есть - худой мир или бесконечное бодание с непредсказуемым результатом.
        rocket757
    4. Стилет_71 Сегодня, 08:59
      Цитата: Арон Заави
      После отказа Ирана от поддержки террора и исключения из политической платформы призывов к уничтожению Израиля

      А на это вам ответят: "После возврата Израилем всех оккупированных тереторий".
      Так что без поиска компромисса конфликт будет идти вечно. Вот только он идет не на северной границе Ирана, а рядом с вашей страной hi
      Стилет_71
  3. Alex-a832 Сегодня, 06:43
    Россия, несомненно, будет посредником таких переговоров, и на своей нейтральной территории. Но все три стороны конфликта должны об этом запросить помощи у России. В эти переговоры за ноздри тянуть бесполезно. Видимо, пока стороны ещё не готовы договариваться между собой.
    Alex-a832
    1. karish Сегодня, 08:17
      Цитата: Alex-a832
      Россия, несомненно, будет посредником таких переговоров

      Россия не будет посредником на переговорах , хотя , если говорить честно , я считаю , что Российский подход мог бы быть более реальный тк решать проблемы на БВ с точки зрения европейских ценностей - бесполезно. Но , в Израиле России не доверяют ,по абсолютно понятной причине. Да и не меняют коней на переправе.
      Мы пережили придурковатого Обаму , Трамп нас вполне устраивает.
      Пусть кто то назовёт мне 3 причины , чем Россия для нас лучше как посредник ?
      Я уж не говорю , про наличие минимального желания со второй стороны , да и с кем вести переговоры ?
      С Асадом ? А он что страну свою контролирует ?
      Марионетка . дерджащаяся у власти исключительно на иностранных штыках.
      Цитата: Alex-a832
      Видимо, пока стороны ещё не готовы договариваться между собой.

      Этот журналюга ( абсолютно левой газетёнки ) -- немножко забыл одну вещь.
      А с какого вообще то хрена иран- сторона пкереговоров ?
      karish
      1. влад66 Сегодня, 09:01
        Цитата: karish
        Россия не будет посредником на переговорах , хотя , если говорить честно , я считаю , что Российский подход мог бы быть более реальный тк решать проблемы на БВ с точки зрения европейских ценностей - бесполезно.

        Александер Здрав Будь drinks Ну хоть понимаешь что наш подход более реальный и то ладно laughing
        Цитата: karish
        Но , в Израиле России не доверяют ,по абсолютно понятной причине. Да и не меняют коней на переправе.Мы пережили придурковатого Обаму , Трамп нас вполне устраивает.

        Ясен пень laughing Путин и взамен потребует чего то,вам которое выполнять,ну как серпом по известному месту.Ну да Трамп конечно хорош,Иванка закатит глазки и папик не подумавши и не разбираясь топорами начнет швырятся. laughing
        Цитата: karish
        С Асадом ? А он что страну свою контролирует ?
        Марионетка . дерджащаяся у власти исключительно на иностранных штыках.

        Саня ну сам ведь понимаешь,ну скинут полосатые Асада,придет другая марионетка,которая будет держаться так же на иностранных штыках.Пример Ирака и Афганистана об этом ясно говорит,не было бы матрасов,как пробки из бутылки бы вылетели их рукамиводители и дай бог что бы еще живыми остались. request
        Цитата: karish
        А с какого вообще то хрена иран- сторона пкереговоров ?

        what Понимаю вас Санчо,не одно столетие ваша вражда будет и недоверие.но как писал выше худой мир все таки лучше хорошей драки. drinks hi С уважением Санчо.
        влад66
      2. Alex-a832 Сегодня, 09:13
        Цитата: karish
        Мы пережили придурковатого Обаму , Трамп нас вполне устраивает.
        Пусть кто то назовёт мне 3 причины , чем Россия для нас лучше как посредник ?

        При выборе посредника Израиль будет учитывать и то, что Иран и Сирия будут резко против участия США, при этом все стороны понимают, что если приглашать США, то можно переговоры не начинать - ничего путного не будет. Других сильных и уважаемых всеми потенциальными сторонами переговоров игроков, кроме России, я не вижу. С Израилем у России контры нет. При всех известных в уравнении, если нужны переговоры с грамотным и уважаемым всеми сторонами посредником, стремящемуся к стабильности в регионе - то это Россия. Китай, например, не имея прямых заинтересованностей в том, чтобы между сторонами переговоров достичь компромисса, будет безполезен, как посредник и т.д.
        Alex-a832
  4. rotmistr60 Сегодня, 06:49
    Россия является единственной страной в Сирии, имеющей все возможности для переговоров с обеими сторонами и способной привести сторону к консенсусу
    Странно. То Израиль активно подливает бензинчик в огонь сирийской войны, то вдруг эксперты заговорили о том, что Россия может оказать помощь в переговорах. Когда безнаказанно наносились удары по территории Сирии помощь России почему-то не требовалась. С чего бы это?
    rotmistr60
    1. Арон Заави Сегодня, 06:54
      Цитата: rotmistr60
      Странно. То Израиль активно подливает бензинчик в огонь сирийской войны, то вдруг эксперты заговорили о том, что Россия может оказать помощь в переговорах. Когда безнаказанно наносились удары по территории Сирии помощь России почему-то не требовалась. С чего бы это?

      Таких экспертов у Соловьева на передаче по пять копеек за пучок взять можно. Им бы лишь прокукарекать, а там трава не расти.
      Арон Заави
      1. rotmistr60 Сегодня, 07:02
        Таких экспертов у Соловьева на передаче по пять копеек за пучок взять можно
        Вы не на Якова Кедми намекает, которые не стесняется и не боится высказывать свое мнение и позицию в т.ч. и по Сша? Так вот таких как раз бы побольше, чтобы в Израиле некоторые думать начали реально, а не брызгая ненавистью к России.
        rotmistr60
        1. профессор Сегодня, 08:09
          Цитата: rotmistr60
          Вы не на Якова Кедми намекает, которые не стесняется и не боится высказывать свое мнение и позицию в т.ч. и по Сша?

          А что сделают Яшке Казакову США? Вот поэтому от и такой смелый. Попробуй он пройтись по Путину и снова станет никому не известным пенсионером каковым и является в Израиле.
          профессор
          1. rotmistr60 Сегодня, 08:24
            Попробуй он пройтись по Путину
            Ну вы и сказанули. У нас местные (российские) на ТВ такое несут, что иногда уши вянут и ничего.
            rotmistr60
        2. karish Сегодня, 08:24
          Цитата: rotmistr60
          Вы не на Якова Кедми намекает,

          Конечно он один из этих *экспертов*
          Цитата: rotmistr60
          которые не стесняется и не боится высказывать свое мнение и позицию в т.ч. и по Сша?

          да чего бояться то ? У нас вообще свобода слова и по ТВ и не такое услышишь.
          Только вот Яша laughing
          понятно , кушать всем хочется , но ....
          мне бы на его месте было бы стыдно.
          Цитата: rotmistr60
          Так вот таких как раз бы побольше, чтобы в Израиле некоторые думать начали реально

          Яшу в израиле никто и никогда экспертом не считал и в Израиле его нигде не видно.
          знаешь почему ?Позорится не хочет , нам баки не забьёшь .
          Цитата: rotmistr60
          а не брызгая ненавистью к России.

          в израиле к России относятся очень хорошо.
          Вы нам не враги . но и друзьями вас не назвать.
          Ни верим мы вам и на это есть сотни причин .
          доверие заслужить надо. request
          karish
          1. Крановщик Нахамкинсон Сегодня, 09:01
            " не верим мы вам и на это есть сотни причин".
            Ну ну....
            А уж как мы то вам"верим"....
            Особенно после бронштейна,
            с его компанией.
            Только железка в голове его
            успокоила.
            А так он все мечтал из России пустыню сделать.
            " доверие надо заслужить"
            Ничего не попутал?
            Русский народ должен заслужить доверие евреев?
            Крановщик Нахамкинсон
            1. Krasnodar Сегодня, 09:11
              Цитата: Крановщик Нахамкинсон
              " не верим мы вам и на это есть сотни причин".
              Ну ну....
              А уж как мы то вам"верим"....
              Особенно после бронштейна,
              с его компанией.
              Только железка в голове его
              успокоила.
              А так он все мечтал из России пустыню сделать.
              " доверие надо заслужить"
              Ничего не попутал?
              Русский народ должен заслужить доверие евреев?

              Это Троцкий мечтал из России пустыню сделать?
              Ню-но ... ))))
              Krasnodar
        3. Tiras Сегодня, 08:27
          Цитата: rotmistr60
          которые не стесняется и не боится высказывать свое мнение и позицию в т.ч. и по Сша?


          А чего ему бояться и стесняться?
          Он же в Израиле живёт, а не в России.



          Цитата: rotmistr60
          Так вот таких как раз бы побольше, чтобы в Израиле некоторые думать начали реально, а не брызгая ненавистью к России.


          Таких в Израиле как грязи. Это в России радуются , что нашёлся кто-то из-за границы, особенно из Израиля - союзника США, кто в чем-то поддерживает Россию.

          В Израиле таким мнением не удивить, а в России такие как Соловьёв приглашают проплаченнвх "типа" американских экспертов, которые должны играть роль мальчиков для битья и через которого Соловьёв и другие публично унизят США на своём шоу, так как в реальности этого не получается.
          Пригласили бы настоящего, умного эксперта, людей с альтернативной точкой зрения и вели настоящую дискуссию. Но не в этом цель многих российских передач. Настоящих экспертов не приглашают, так как придётся сильно попотеть.

          Кедми уже вышел давно в тираж как эксперт и пользуется спросом в основном в России, так как имеет точку зрения похожую с Россией и в этом нет ничего плохого. Но как эксперт он уже особо котируется. Он давно уже не у дел.
          Tiras
        4. rocket757 Сегодня, 08:40
          Какая разница шо там по ТВ разные эксперты говорят.
          Официальные ребята могут считать совсем иначе ... мы эт не знаем.
          Будут реальные действия тогда и поймём, а чего они там имели ввиду!
          rocket757
      2. Alex-a832 Сегодня, 09:24
        Цитата: Арон Заави
        Таких экспертов у Соловьева на передаче по пять копеек за пучок взять можно. Им бы лишь прокукарекать, а там трава не расти.


        Арон, Вы технично перевели суть вопроса на обсуждение личности "экспертов". Лучше по существу аргументируйте - что не так в том, что фактически Россия может стать единственным посредником конструктивных переговоров указанной тройки.
        Alex-a832
  5. Геркулесыч Сегодня, 06:54
    Не будет никаких переговоров! Сша, саудитам и израилю необходимо нанести Ирану максимальный урон, чтобы лишить его стануса регионального лидера! А для этого хороши все способы -от военных провокаций, которые будут происходить все чаще, до усиления экономических санкций против Ирана.
    Геркулесыч
    1. karish Сегодня, 08:26
      Цитата: Геркулесыч
      Не будет никаких переговоров! Сша, саудитам и израилю необходимо нанести Ирану максимальный урон, чтобы лишить его стануса регионального лидера

      лидер . нам нравится такой лидер.
      тк больше ( в деле раскола мусульман ) чем иран -- ни сделал никто.
      Перед кем он лидер ?
      karish
      1. Tiras Сегодня, 08:35
        Цитата: karish
        лидер


        Иран лидер шиитских террористов
        Tiras
  6. лысова Сегодня, 07:59
    Давно пора и результат положительный будет. Не все в Израиле такого мнения, как же быть с партнёрами? Вот и пускай выбирают, плясать под дудку одних - война, а нужен мир - договорятся.
    лысова
    1. karish Сегодня, 08:28
      Цитата: лысова
      плясать под дудку одних - война, а нужен мир - договорятся.

      Вы сначала усадите за стол переговоров сирийцев ( для начала )и чего то добейтесь -- а потом так категорически утверждайте.
      Можно привести один пример , когда посредничество России на переговорах между двумя враждующими странами привело к миру ?
      karish
      1. лысова Сегодня, 08:52
        Инициатива о переговорах вообще то ваша. Сирийское правительство (подчёркиваю - правительство), за стол переговоров сядут, без всякого напряга. А на счёт предотвращения войн (конфликтов), да по жизни, только и разводим - обращаются не к штатам, когда кирдык, а к нам. Эли , Вы, считаете не далёким своего помощника Биньямина Нетаньяху по внешнеполитическим вопросам.
        лысова
        1. karish Сегодня, 11:53
          Цитата: лысова
          Инициатива о переговорах вообще то ваша

          Серьёзно ?
          Цитата: лысова
          Сирийское правительство (подчёркиваю - правительство), за стол переговоров сядут, без всякого напряга.

          С чего такая уверенность ?
          Цитата: лысова
          А на счёт предотвращения войн (конфликтов), да по жизни, только и разводим

          Пример можно ?
          Не когда конфликт развели и заморозили , а когда посредничество России в переговорах привело к заключению мира .
          Цитата: лысова
          Вы, считаете не далёким своего помощника Биньямина Нетаньяху по внешнеполитическим вопросам

          Биби не глупый , поэтому ни разу не заявил о желании видеть РФ в мирных переговорах в виде посредника.
          karish
      2. Hottabych Сегодня, 10:29
        Цитата: karish
        Можно привести один пример

        Могу привести много примеров, когда случалась беда из-за того, что одна из сторон не желает примирения....
        Hottabych
        1. karish Сегодня, 11:53
          Цитата: Hottabych
          Цитата: karish
          Можно привести один пример

          Могу привести много примеров, когда случалась беда из-за того, что одна из сторон не желает примирения....

          Вас вроде как не об этом спрашивали ?
          karish
  7. профессор Сегодня, 08:03
    Испанское издание RTVE представляет мнение израильского эксперта Офера Зальцберга по поводу происходящих на Ближнем Востоке событий


    Ну какой же он эксперт? Это журналист из ультра левой газетенки которую в другой стране давно бы уже прикрыли за антигосударственную деятельность и поддержку терроризма. Однако у нас демократия и "свобода слова".

    Россия не может быть посредником так как:
    1. Она традиционна занимает исключительно про арабскую позицию.
    2. У России нет никаких средств влияния на всех участников конфликта. Не по Сеньке шапка.

    Мы с удовольствием будем вести переговоры и заключим мир с соседями (Египет и Иордания тому свидетели), но глазной врач должен сначала признать факт нашего существования.

    ПС
    Ни дня без статьи об Израиле. Люблю я этот сайт. love
    профессор
    1. rocket757 Сегодня, 08:44
      Ну так "любовь" у многих к государству Израиль, к евреям ваще!
      У них же всё в их доме в порядке! Не о чем больше поговорить.
      Можно предположить (даж утверждать) что наши толстопузы за эту темку специально приплачивают!
      rocket757
  8. shans2 Сегодня, 08:21
    Россия будет участвовать в разделе того, что сейчас называется Израилем, возврате Голан и возрождении Палестины)


    shans2
    1. Tiras Сегодня, 08:44

      Россия будет участвовать в разделе того, что сейчас называется Израилем, возврате Голан и возрождении Палестины)




      СССР не смог, Россия и подавно wink

      Иранцы делают хорошую мину при плохой игре.
      Какое изменение баланса сил, если за сбитый самолёт Израиль без проблем уничтожил часть ПВО Сирии, ударил по иранским целям в Сирии.

      Что ответили на это Сирия или Иран? Начали петь об том, что не останется без ответа, об изменении баланса сил.

      На самом же деле, Израиль ещё раз показал красные линии, в ответ на которые сирийцы и иранцы ничего кроме словесного поноса выдать не смогли.

      Сирийцам ещё повезло, что пилоты остались живы, иначе ответ был бы намного более болезненный для Асада и иранцев в Сирии.
      Tiras
      1. shans2 Сегодня, 08:49
        Продолжай превозмогать Россию и Иран, до вас кошерных как до жирафа реальность доходит, а потом вы сходите с ума от построенной своей же матрице))
        shans2
        1. Tiras Сегодня, 08:56
          Цитата: shans2
          Продолжай превозмогать Россию и Иран


          Я как раз пишу о реальном положении дел.



          Цитата: shans2
          до вас кошерных как до жирафа реальность доходит, а потом вы сходите с ума от построенной своей же матрице))


          Ну не знаю, пока Израиль довольно неплохо справляется,а вот вы фантазируете о матрице, возврате Голанских высот, разделении Израиля.

          Видимо, именно по вам и ударит реальность и ударит больно.
          Tiras
          1. shans2 Сегодня, 09:02
            чтоб не тратить на тебя время, просто приведу цитату Кота Моти, его многие знают, на вас как святая вода на вампиров действует, главное всё, чо он пишет за 2- 3 года наперед сбывается:

            " Мы подошли к тому моменту, когда вполне может произойти практически открытый конфликт с Мышраилем . Они надеюцца на страх перед ними, ни как перед военной силой а как перед информационно накаченным НИЧТО , ибо они именно информационно накаченное НИЧТО ...но Светлейший знал, что это время вполне может наступить и они могут больше ни на что не уповать , ибо ни шагу назад . Если попрут в открытую - им великий алес." (с) Кот Мотя 12.02.18
            shans2
            1. Tiras Сегодня, 09:09
              Цитата: shans2
              чтоб не тратить на тебя время,


              Мог бы просто написать: "Вместо того, чтобы слиться и позориться , я приведу глупую цитату".
              Tiras
              1. astepanov Сегодня, 09:55
                причем со множеством глупейших грамматических ошибок
                astepanov
      2. Крановщик Нахамкинсон Сегодня, 09:10
        "СССР не смог,Россия и по давно"
        Ошибаешься еврей.
        Любой Российский царь,
        мог бы вас тихо.....в пределах
        черты оседлости.
        Только вот не сделали они это.
        Слишком добрые они-цари были к вам.
        Потому ты сейчас и пишешь тут гадости.
        Флаг поменяй.
        А то как абрам в общественной бане.
        Крановщик Нахамкинсон
        1. Tiras Сегодня, 09:11
          Ого, кого-то бомбит lol
          Видимо, кран потёк wink
          Tiras
  9. Дормидонт Сегодня, 09:45
    Как сказал классик
    Дормидонт
  10. astepanov Сегодня, 09:54
    Цитата: astepanov
    Напомню, что началось все со сбитого Израилем беспилотника. А сбили его над Голанскими высотами - т.е. над территорией по меньшей мере спорной. Да и был ли тот беспилотник? И однозначно ли был иранским? Что-то всё это напоминает поджег рейхстага, только инспирированный американцами, старающимися поддержать войну в регионе любыми средствами.
    astepanov
  11. юра яковлев Сегодня, 10:54
    Если кто-то хочет договориться, то договорится без каких-либо посредников. Сами кашу заварили, сами и расхлёбывайте. И не надо из нас дураков делать
    юра яковлев
  12. мерцание Сегодня, 11:36
    Израильские эксперты: Россия могла бы стать посредником в переговорах с Дамаском и Тегераном
    Могла бы, потому что заинтересована в мире на БВ. Но для этого все стороны должны России доверять, а не пыль пускать в глаза: говорить и обещать одно, а делать другое.
    мерцание
    1. rocket757 Сегодня, 11:44
      Наше посредничество эт как правило шишки со всех сторон!
      Мож не стоит питать иллюзий, а потом получать очередные санкции от своих западных "партнёров"?
      Вон как Батька, "площадку" для переговоров предоставил и усё ... пустит их в какое либо помещение и выйти за дверь, а там сами, сами, если желание замирится будет и так всё пойдёт, отвечать если что (а оно оченно вероятно) не придётся ... типа за дверью стоял и что они там решили не в курсах!
      За доверие??? об этом и заикаться не след! сразу самым виноватым назначат!!!
      rocket757
Картина дня