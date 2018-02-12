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Израильские эксперты: Россия могла бы стать посредником в переговорах с Дамаском и Тегераном
Испанское издание RTVE представляет мнение израильского эксперта Офера Зальцберга по поводу происходящих на Ближнем Востоке событий. По заявлениям аналитика, север Израиля может затронуть война с участием израильских, сирийских и иранских войск. Ситуация, как отмечает Зальцберг, сводится к военному конфликту при отсутствии посредника между властями Израиля с одной стороны и Дамаском и Тегераном – с другой.
По мнению израильского эксперта, в регионе нельзя сводить ситуацию к новому вооружённому конфликту, а потому нужен посредник в переговорах между израильтянами и сирийцами (плюс иранцами). Таким посредником Офер Зальцберг видит Российскую Федерацию.
Из заявления израильского аналитика:
Бывший посол Израиля в США Михаэль Орен (ныне помощник Биньямина Нетаньяху по внешнеполитическим вопросам) высказывает похожее мнение. По его словам, высказанным в интервью «Блумберг», у России на сегодняшний день доминирующая позиция в Сирии. При этом США Орен называет государством, которое на сегодняшний день «вне игры».
Напомним, что в минувшую субботу сирийские силы ПВО сбили самолёт F-16 ВВС Израиля, который атаковал военные объекты, находящиеся на территории Сирии.
По мнению израильского эксперта, в регионе нельзя сводить ситуацию к новому вооружённому конфликту, а потому нужен посредник в переговорах между израильтянами и сирийцами (плюс иранцами). Таким посредником Офер Зальцберг видит Российскую Федерацию.
Из заявления израильского аналитика:
По моему мнению, Россия является единственной страной в Сирии, имеющей все возможности для переговоров с обеими сторонами и способной привести сторону к консенсусу. Это поможет сократить риски окончательной военной конфронтации.
Бывший посол Израиля в США Михаэль Орен (ныне помощник Биньямина Нетаньяху по внешнеполитическим вопросам) высказывает похожее мнение. По его словам, высказанным в интервью «Блумберг», у России на сегодняшний день доминирующая позиция в Сирии. При этом США Орен называет государством, которое на сегодняшний день «вне игры».
Напомним, что в минувшую субботу сирийские силы ПВО сбили самолёт F-16 ВВС Израиля, который атаковал военные объекты, находящиеся на территории Сирии.
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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