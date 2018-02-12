Израильские эксперты: Россия могла бы стать посредником в переговорах с Дамаском и Тегераном

По моему мнению, Россия является единственной страной в Сирии, имеющей все возможности для переговоров с обеими сторонами и способной привести сторону к консенсусу. Это поможет сократить риски окончательной военной конфронтации.

Испанское издание RTVE представляет мнение израильского эксперта Офера Зальцберга по поводу происходящих на Ближнем Востоке событий. По заявлениям аналитика, север Израиля может затронуть война с участием израильских, сирийских и иранских войск. Ситуация, как отмечает Зальцберг, сводится к военному конфликту при отсутствии посредника между властями Израиля с одной стороны и Дамаском и Тегераном – с другой.По мнению израильского эксперта, в регионе нельзя сводить ситуацию к новому вооружённому конфликту, а потому нужен посредник в переговорах между израильтянами и сирийцами (плюс иранцами). Таким посредником Офер Зальцберг видит Российскую Федерацию.Из заявления израильского аналитика:Бывший посол Израиля в США Михаэль Орен (ныне помощник Биньямина Нетаньяху по внешнеполитическим вопросам) высказывает похожее мнение. По его словам, высказанным в интервью «Блумберг» , у России на сегодняшний день доминирующая позиция в Сирии. При этом США Орен называет государством, которое на сегодняшний день «вне игры».Напомним, что в минувшую субботу сирийские силы ПВО сбили самолёт F-16 ВВС Израиля, который атаковал военные объекты, находящиеся на территории Сирии.