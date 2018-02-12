«За один прыжок» проблему заключения мирного договора с Японией не решить, считает Лавров

Мы бы хотели заключить мирный договор, как об этом договаривались в 1956 году, когда СССР и Япония принимали Совместную Декларацию. Мы исходим из того, что решение любой проблемы, в том числе мирного договора (а японцы прямо связывают с ним решение т.н. "вопроса о четырех островах", как они их называют "северные территории", но это Южная Курильская гряда) возможно в максимально благоприятных условиях, которые создаются углублением сотрудничества между соответствующими странами во всех без исключения сферах – торгово-экономической, политической, гуманитарной и международной,

Мы нашим японским друзьям неоднократно говорили: самый первый вопрос, который возникает, когда начинает обсуждаться проблема мирного договора, – это незыблемость итогов Второй мировой. Наши японские коллеги не признают незыблемыми итоги Второй мировой войны в том, что касается этих четырех островов,

Но, например, совместная хозяйственная деятельность – это уже шаг в направлении совместной работы на этих самых островах,