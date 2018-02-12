12:08 12 февраля
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«За один прыжок» проблему заключения мирного договора с Японией не решить, считает Лавров

Москва хотела бы заключить мирный договор с Японией на основе декларации 1956 года, но понимает, что эту проблему невозможно решить «за один прыжок», передает Интерфакс заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова.



Мы бы хотели заключить мирный договор, как об этом договаривались в 1956 году, когда СССР и Япония принимали Совместную Декларацию. Мы исходим из того, что решение любой проблемы, в том числе мирного договора (а японцы прямо связывают с ним решение т.н. "вопроса о четырех островах", как они их называют "северные территории", но это Южная Курильская гряда) возможно в максимально благоприятных условиях, которые создаются углублением сотрудничества между соответствующими странами во всех без исключения сферах – торгово-экономической, политической, гуманитарной и международной,
сказал Лавров в эфире телеканала «Россия-1».


Мы нашим японским друзьям неоднократно говорили: самый первый вопрос, который возникает, когда начинает обсуждаться проблема мирного договора, – это незыблемость итогов Второй мировой. Наши японские коллеги не признают незыблемыми итоги Второй мировой войны в том, что касается этих четырех островов,
пояснил он.

Министр отметил, что эту проблему «за один прыжок» не решить.

Но, например, совместная хозяйственная деятельность – это уже шаг в направлении совместной работы на этих самых островах,
добавил он.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 26

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  1. kolyhalovs Сегодня, 08:19
    Почему не решить. Только за один прыжок и решить. Только ну их в пень, эти "прыжки, которые всё решают". Поживём и без договора.
    kolyhalovs
    1. Отец солдата Сегодня, 08:29
      Проблему Курил решили наши деды в 1945 году и кто мы такие что б что-то пересматривать ? Для этого надо пройти их путь. Что касается Японии хотят дружить будем, хотят смотреть с пришуром на нас, как-то ровно на них.
      Отец солдата
      1. BerBer Сегодня, 08:37
        ВТО, как оказалось, не очень то и нужно было, а уступки партнёрам сделали. Точно так же и с японцами, торговать и сотрудничать можем и без договора.
        BerBer
        1. электроОлег Сегодня, 08:58
          Да о какой проблеме Лавров вообще говорит? Всю дорогу жили без всякого мирного договора и ничего. Будто без него у нас будет война с Японией. Будто заключив этот договор её гарантированно не будет! Ну телега же!
          электроОлег
        2. cniza Сегодня, 08:59
          Нет , прыжками решают проблемы наши соседи , что их этого выходит , мы видим наглядно.
          cniza
          1. Монос Сегодня, 09:32
            Доброе утро, Виктор hi
            Министр отметил, что эту проблему «за один прыжок» не решить.

            Спецназ МО считает иначе. smile
            Монос
    2. starogil Сегодня, 08:58
      Пустить козла в огород, не окажется ли такой прыжок, как в сказке:
      - Была у лисы изба - ледяная, а у зайца - лубяная.......
      Чем закончилась......помним?
      starogil
    3. сибиралт Сегодня, 09:27
      Сейчас не до Курил. Миропорядок рушится, да и дела у нас другие решать надо.
      сибиралт
      1. vladimirZ Сегодня, 09:40
        Министр отметил, что эту проблему «за один прыжок» не решить. - из статьи

        А какая проблема? Её нет, ведь он сам говорит:
        "Мы нашим японским друзьям неоднократно говорили: самый первый вопрос, который возникает, когда начинает обсуждаться проблема мирного договора, – это незыблемость итогов Второй мировой.

        Что дальше то обсуждать? Зачем вообще вести переговоры по этим вопросам? Или хотят "договорится", как "договорились" с Китаем о прямой сдаче нашей территории, о насаждении предательских ТОРов для постепенного отторжения территории, как с ТОР на Дальнем Востоке для того же Китая?
        vladimirZ
  2. Ещетотгусь Сегодня, 08:26
    Что такое "совместная хозяйственная деятельность"??? Это когда де-юре остова наши, а де-факто там хозяйничают японци??? belay

    Тут 200-300 км от Москвы земли не паханные стоят - зовите японцив и хозяйничайте....

    Что за маниакальная страсть у наших правителей "осваивать земли"??? - Если силенок не хватает, то оставьте под заповедники и как задел для потомков....
    Ещетотгусь
    1. Диванный Хенераль Сегодня, 09:23
      Понимаете в чем дело - территорию мало застолбить. Ее нужно еще оборонить и защитить. Т.е армия. К армии нужна инфраструктура, к инфраструктуре нужны люди, людям нужны рабочие места. Логистика, снабжение - там масса вопросов. А если у тебя этого нет - то рано или поздно тебе соседи "предъявят". Что собственно и происходит сейчас.
      Диванный Хенераль
  3. Мар.Тира Сегодня, 08:31
    Как же хочется всей это американской придворной своре,что бы у нас настали времена меченного!Когда с легкость плевка ,министр иностранных дел отдавал территории сопоставимые с крупными государствами,и он не нёс ни какой ответственности.А на те ка-выкусите,прошли те времена.И надеюсь ни когда не вернутся.
    Мар.Тира
  4. Alex-a832 Сегодня, 08:35
    В этом "любовном треугольнике" присутствуют США, которые и подогревают идею о мнимой национальной гордости японцев. Если убрать США из уровнения, то Япония смирилась бы с отходом Курил к России, подписали бы договор и жили дальше. Может получили бы Курилы в долгосрочную аренду. Наличие или отсутствие договора, нам фиолетово, если это не решает вопроса выдворения амерских баз с японских островов.
    Alex-a832
  5. Hiss Сегодня, 08:39
    Вопрос: зачем нам этот "мирный договор", да еще и на их условиях? Все, что надо знать о японии - они враги и убийцы, вынашивавшие планы геноцида наших людей, да еще и не раскаявшиеся; подобный враг однажды - враг навсегда. И случись что, они так же продолжат свои "соревнования" по отрубанию голов и бесчеловечные опыты.
    Hiss
  6. Диванный эксперт Сегодня, 08:40
    Дырку от бублика и от мертвого ослика ушки на воротник можем дать=) у меня целый килограмм дырок от бубликов есть=) у кого есть ушки мертвого ослика? Давайте всей страной скинемся и оправим в япию почтой России=) (девиз почты России: Ваша посылка должна быть долгожданной =) )
    Диванный эксперт
  7. rotmistr60 Сегодня, 08:42
    Не знаю во сколько "прыжков" собрались решать этот вопрос, но знаю одно - стоит нам уступить японцам хоть немного, то за ними встанет в очередь толпа желающих что-нибудь оттяпать у России.
    rotmistr60
    1. Диванный Хенераль Сегодня, 09:24
      Вообще-то очередь уже стоит...
      Диванный Хенераль
  8. Гардамир Сегодня, 08:43
    Ну и сколько Лавров хочет сделать прыжков, чтоб отдать Курилы и Сахалин? Вот так же в несколько прыжков нас лишили Союза и заманили в капитализм. Первый прыжок за социализм с человеческим лицом, потом за социализм с рыночным лицом, за рыночный социализм, за рынок. Мы оглянуться не успели, а у нас звериный оскал капитализма!
    Гардамир
    1. влад66 Сегодня, 09:52
      Цитата: Гардамир
      Ну и сколько Лавров хочет сделать прыжков, чтоб отдать Курилы и Сахалин?

      Вот тебе один прыжок
      Российские военные самолеты будут базироваться на острове Итуруп Курильской гряды наряду с гражданской авиацией, соответствующее распоряжение уже подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Остров Итуруп — один из четырех южных Курильских островов, принадлежность которых пытается оспорить Япония
      Как будете отдавать с базой ВКС и Гражданским аэропортом?Думать головой не пробовали.А не лозунги кричать.
      влад66
  9. Диванный эксперт Сегодня, 08:52
    Цитата: Гардамир
    Ну и сколько Лавров хочет сделать прыжков, чтоб отдать Курилы и Сахалин? Вот так же в несколько прыжков нас лишили Союза и заманили в капитализм. Первый прыжок за социализм с человеческим лицом, потом за социализм с рыночным лицом, за рыночный социализм, за рынок. Мы оглянуться не успели, а у нас звериный оскал капитализма!

    Как же достали ети представители капитализма.. спасу нет.. особенно по телефону.. каждые 3 минуты звонят.. уже и не знаю как их отправить куда подальше.. напрямую отправлял, ворачиваюся.. надоели
    Диванный эксперт
    1. влад66 Сегодня, 09:54
      Цитата: Диванный эксперт
      уже и не знаю как их отправить куда подальше.. напрямую отправлял, ворачиваюся.. надоели

      Хороший способ Коллега спускать с лестницы yes Проверено,желания возвращатся не возникает у них. hi
      влад66
  10. Алекс2048 Сегодня, 09:19
    А может и нет никакой проблемы. По моему мнению проблема островов это проблема Японии и пока они у себя ее не решат у РФ нет проблем. Единственное что ещё нужно сделать это отозвать идею высказанную СССР о том, что мы вернём острова в обмен на мирный договор и увязку с американскими территориями.
    Алекс2048
  11. Лексус Сегодня, 09:49
    Любителей попрыгать очень ценят в соседней недостране. Полагаю, Лаврову стоит прекратить заниматься словоблудием, а озаботиться судьбой похищенных и незаконно лишённых свободы российских граждан (Бут, Ярошенко и многие другие).
    Лексус
  12. Лесс Сегодня, 10:16
    Мы нашим японским друзьям неоднократно говорили: самый первый вопрос, который возникает, когда начинает обсуждаться проблема мирного договора, – это незыблемость итогов Второй мировой.
    Иными словами - фиг вам, а не "Кемска волость".
    Лесс
  13. Житель Урала Сегодня, 10:22
    Сначала политическое, экономическое взаимодействие, удаление американцев из Японии, заключения договора о мире и дружбе, участие в гуманитарных проектах, а уж тогда в качестве бонуса - совместную хозяйственную деятельность, но никак не наоборот - после их "хозяйственной деятельности" нашим там делать нечего будет
    Житель Урала
  14. -=ANTRAX=- Сегодня, 11:48
    заглотил МИД всё таки эту наживку? а ничего что одна из японских партий требует ещё и половину Сахалина?
    -=ANTRAX=-
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