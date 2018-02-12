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«За один прыжок» проблему заключения мирного договора с Японией не решить, считает Лавров
Москва хотела бы заключить мирный договор с Японией на основе декларации 1956 года, но понимает, что эту проблему невозможно решить «за один прыжок», передает Интерфакс заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова.
Министр отметил, что эту проблему «за один прыжок» не решить.
Мы бы хотели заключить мирный договор, как об этом договаривались в 1956 году, когда СССР и Япония принимали Совместную Декларацию. Мы исходим из того, что решение любой проблемы, в том числе мирного договора (а японцы прямо связывают с ним решение т.н. "вопроса о четырех островах", как они их называют "северные территории", но это Южная Курильская гряда) возможно в максимально благоприятных условиях, которые создаются углублением сотрудничества между соответствующими странами во всех без исключения сферах – торгово-экономической, политической, гуманитарной и международной,сказал Лавров в эфире телеканала «Россия-1».
Мы нашим японским друзьям неоднократно говорили: самый первый вопрос, который возникает, когда начинает обсуждаться проблема мирного договора, – это незыблемость итогов Второй мировой. Наши японские коллеги не признают незыблемыми итоги Второй мировой войны в том, что касается этих четырех островов,пояснил он.
Министр отметил, что эту проблему «за один прыжок» не решить.
Но, например, совместная хозяйственная деятельность – это уже шаг в направлении совместной работы на этих самых островах,добавил он.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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