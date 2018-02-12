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Модификация Су-25СМ3 будет неуязвима для ракет с тепловыми головками самонаведения
На вооружение ВКС в скором времени начнут поступать модифицированные штурмовики Су-25СМ3, которые станут неуязвимыми для ракет с тепловыми головками самонаведения, сообщает РИА Новости.
Сообщается, что боевая эффективность модификации в сравнении с Су-25 практически утроилась.
«В России создан комплекс "Витебск", который гарантированно защищает от ракет с тепловыми головками самонаведения типа "Стингер" или "Игла". Этот комплекс уже установлен на всех вертолетах Ка-52, а также на находящихся в Сирии Ми-8, которые уже доказали его эффективность в деле», – говорится в материале.
Также у штурмовиков Су-25СМ3 появилась возможность не только обстреливать наземные цели, но и вести воздушный бой.
Кроме того, с помощью спутниковой навигации ГЛОНАСС Су-25СМ3 сможет задавать конечную точку полета с точностью до десяти метров и нанесет удар обозначенной цели даже при ограниченной видимости.
Обновленные штурмовики смогут применять более современные ракеты, включая управляемые, а также корректируемые авиабомбы.
По данным агентства, Су-25СМ3 кроме всего прочего обладает широким диапазоном скоростей: от почти тысячи до ста километров в час «без сваливания в штопор».
Напомним, 3 февраля в Идлибе был сбит российский Су-25. Пилот катапультировался, но погиб, сражаясь с террористами.
Сообщается, что боевая эффективность модификации в сравнении с Су-25 практически утроилась.
«В России создан комплекс "Витебск", который гарантированно защищает от ракет с тепловыми головками самонаведения типа "Стингер" или "Игла". Этот комплекс уже установлен на всех вертолетах Ка-52, а также на находящихся в Сирии Ми-8, которые уже доказали его эффективность в деле», – говорится в материале.
Также у штурмовиков Су-25СМ3 появилась возможность не только обстреливать наземные цели, но и вести воздушный бой.
Кроме того, с помощью спутниковой навигации ГЛОНАСС Су-25СМ3 сможет задавать конечную точку полета с точностью до десяти метров и нанесет удар обозначенной цели даже при ограниченной видимости.
Обновленные штурмовики смогут применять более современные ракеты, включая управляемые, а также корректируемые авиабомбы.
По данным агентства, Су-25СМ3 кроме всего прочего обладает широким диапазоном скоростей: от почти тысячи до ста километров в час «без сваливания в штопор».
Напомним, 3 февраля в Идлибе был сбит российский Су-25. Пилот катапультировался, но погиб, сражаясь с террористами.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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