11:58 12 февраля
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Модификация Су-25СМ3 будет неуязвима для ракет с тепловыми головками самонаведения

На вооружение ВКС в скором времени начнут поступать модифицированные штурмовики Су-25СМ3, которые станут неуязвимыми для ракет с тепловыми головками самонаведения, сообщает РИА Новости.



Сообщается, что боевая эффективность модификации в сравнении с Су-25 практически утроилась.


«В России создан комплекс "Витебск", который гарантированно защищает от ракет с тепловыми головками самонаведения типа "Стингер" или "Игла". Этот комплекс уже установлен на всех вертолетах Ка-52, а также на находящихся в Сирии Ми-8, которые уже доказали его эффективность в деле», – говорится в материале.

Также у штурмовиков Су-25СМ3 появилась возможность не только обстреливать наземные цели, но и вести воздушный бой.

Кроме того, с помощью спутниковой навигации ГЛОНАСС Су-25СМ3 сможет задавать конечную точку полета с точностью до десяти метров и нанесет удар обозначенной цели даже при ограниченной видимости.

Обновленные штурмовики смогут применять более современные ракеты, включая управляемые, а также корректируемые авиабомбы.

По данным агентства, Су-25СМ3 кроме всего прочего обладает широким диапазоном скоростей: от почти тысячи до ста километров в час «без сваливания в штопор».

Напомним, 3 февраля в Идлибе был сбит российский Су-25. Пилот катапультировался, но погиб, сражаясь с террористами.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 67

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  1. Vard Сегодня, 09:19
    Конечно хотелось бы раньше... Но похоже новым машинам ещё найдётся работа... В той же Сирии...
    Vard
    1. nik-karata Сегодня, 09:27
      Конечно хотелось бы раньше...

      Ну почему не можем без сакральных жертв? Почему ничего не делается вовремя? Давным-давно слышал про модернизацию.... как всегда средств нету???
      nik-karata
      1. vladimirZ Сегодня, 09:33
        Пока кто то не погибнет из-за халатности или преступности других, никто не пошевелится.
        "У каждой аварии есть имя, фамилия и должность". Произнес ее нарком путей сообщения Лазарь Каганович. Актуально и для нас.
        vladimirZ
      2. фигвам Сегодня, 09:39
        nik-karata

        У Израиля был Ф-16, модернизированный по самому последнему слову техники, но был сбит комплексом образца 1967 года, да и наш вертолёт с "Витебском", то же был сбит.
        фигвам
        1. просто экспл Сегодня, 10:15
          а не должен был быть сбитым (я про вертушку) , если речь идет про ПЗРК .
          если сбили ЛА с Витебском из ПЗРК , то значит не такой уж этот Витебск удачный .
          просто экспл
          1. фигвам Сегодня, 10:26
            просто экспл

            А там не понятно чем он мог быть сбит, может TOW, может ЗСУ, не бывает не уязвимых летательных аппаратов, но новые системы намного увеличивают процент выживаемости.
            фигвам
          2. влад66 Сегодня, 10:40
            Цитата: просто экспл
            а не должен был быть сбитым (я про вертушку) , если речь идет про ПЗРК .
            если сбили ЛА с Витебском из ПЗРК , то значит не такой уж этот Витебск удачный .

            Коллега нет неубиваемой техники от слова вообще yes Но "Витебск" может увеличить процент выживаемости. hi
            влад66
          3. ШВЕДский_стол Сегодня, 11:44
            Его с зенитки сбили. Там Витебск бы не помог.
            ШВЕДский_стол
        2. Ratmir_Ryazan Сегодня, 11:19
          "Витебск" защищает не от ВСЕГО, а от ракет с тепловой головкой наведения, на С-125 ракета наводится по средствам РЛС и ей все-равно, что там с тепловым излучением...

          Но все-равно, считаю то, что в Сирии отправили самолеты которые могут быть поражены ПЗРК, когда могли поставить те же, но с "Витебском" - просто преступная халатность!!!

          Такая же преступная халатность, за которую никто не ответил, как и при штурме Грозного наши танки были без ДЗ "Контакт"... Которые были давно разработаны, и пущены в серию... А сделал это ни кто иной как папа Максима Галкина, этого геронтофила!!!

          Как всегда куча блатных бездарей в России гробят лучших сыновей народа... Те кто планировали эти операции обязаны были исходить из того, что ПЗРК есть у боевиков!!! Когда уже был сбит турецкий вертолет "Кобра"?! Больше года назад!!! И никакой реакции... Как всегда надеялись, что авось пронесет... Не пронесло... А теперь начинается, вот у нас есть "Витебск", стоит на вертолетах... Б.... какие молодцы, а чего же его раньше не поставили!!! Филиппова это что воскресит?!

          До сих пор не пойму, какой смысл экономить на чем-то, что в итоге приводит и к жертвам и к потере техники?! Так может сделать самолетов танков на 20% меньше, но они будут кратно более защищенными?! Нет, не доходит... А не доходит, потомучто в стране не исполняется Конституция РФ, служить должны все, никаких отсрочек ни по учебе ни по другим причинам, пусть даже не год, а 6 месяцев, но все... А то уже стало нормой, что служит только каждый пятый... Это вообще позорище для страны...
          Ratmir_Ryazan
          1. NEOZ Сегодня, 11:32
            проблемы решаются ВСЕГДА по мере поступления!!!! есть проблема- будут решать! нет проблем - решать нечего! это ПЕРВЫЙ сбитый СУ25 за 2 года!
            NEOZ
    2. Андрей К Сегодня, 09:28
      РГ "Русское оружие", статья от 11.02.2018г.
      Кстати, эта статья из цитат оттуда.
      Читаем оригинал:
      ...Все мы пережили как личное горе гибель летчика Романа Филипова, справедливо удостоенного звания Героя. Ситуация, в которой оказался сбитый пилот, не оставляла ему никаких шансов спастись, и он поступил как настоящий воин. Больше Су-25, известных еще под именем "Грач", из ПЗРК не собьют.
      На авиабазе в Кубинке стоит готовая к отправке в войска большая партия настоящих суперштурмовиков Су-25СМ3. Фактически под хорошо известным названием в строй вступят машины, можно сказать, нового поколения. На Су-25СМ3 установлено новое бортовое радиоэлектронное оборудование, причем исключительно отечественной разработки и производства. Модернизированная авионика позволит применять более современные ракеты, в том числе управляемые, а также корректируемые авиабомбы.
      У штурмовиков появилась возможность поражать не только все типы наземных целей, но и вести воздушный бой. Они обладают широким диапазоном скоростей - от почти тысячи до ста километров в час без сваливания в штопор. Практический потолок Су-25СМ3 достигает десяти тысяч метров. Без дозаправки он может пролететь 1850 км. Эффективны Су-25СМ3 станут и в борьбе с беспилотными летательными аппаратами. "Грачи" получили спутниковую навигацию ГЛОНАСС. Как утверждают специалисты, она позволяет задавать конечную точку полета с точностью до десяти метров. То есть даже в условиях ограниченной видимости штурмовик точно выйдет к обозначенной цели и нанесет свой сокрушительный удар.
      В результате всех нововведений боевая эффективность нового-старого самолета увеличилась почти в три раза...

      Готовые Су-25СМ3 стояли на авиабазе в Кубинке. Надо было дождаться гибели Романа Николаевича Филипова, что бы ускорить передачу техники в войска...
      Андрей К
      1. просто экспл Сегодня, 10:17
        +1 реально бесит уже , куча новостей про то что у нас построят , у нас сделают , потом идут басни про то что наши могут вот это , наши испытали вот это . и как что то случается , оказывается что у нас ни хрена не сделали , у нас ни хрена не испытали , а есть пара штук единичных изделий , которые в определенных ситуациях могли бы сделать вот так .
        если бы не ;%:?%№"";!"№; в МО , то Филипов был бы жив .
        просто экспл
      2. Stas157 Сегодня, 10:19
        Цитата: Андрей К
        Готовые Су-25СМ3 стояли на авиабазе в Кубинке. Надо было дождаться гибели Романа Николаевича Филипова, что бы ускорить передачу техники в войска...

        А толку то? Штурмовку запретили. Поэтому на данный момент никакой разницы, чем бомбить, простым Су-25(плюс Гефест) или модернизированным.
        Stas157
      3. Ratmir_Ryazan Сегодня, 11:26
        Б... и не говори... Пока кровью не умоемся, ни черта не делается... На шаг вперед просчитать не могут действия боевиков!!! Турецкую "Кобру" еще год назад завалили из ПЗРК, неужели никто не догадывался, что и у боевиков ИГИЛ он может быть от амеров или трофейный от курдов или еще откуда?! Ну а если знали, что может быть, так какого посылали Су-25 которые просто не имеют шансов против ПЗРК?!

        Должен быть разбор этой ситуации и виновные должны понести ответственность!!! Иначе так и всегда будет, пока кровью не умоемся, не начнем шевелится...
        Ratmir_Ryazan
    3. сибиралт Сегодня, 09:31
      А к чему напоминание о погибшем летчике? Чтобы подчеркнуть, что мы задним умом сильны? belay
      сибиралт
      1. q75agent Сегодня, 10:18
        а к тому , что память о его подвиге осталась навсегда !!! или вы уже забыли ..... am А мы вот помним
        q75agent
      2. Чичиков Сегодня, 10:22
        Цитата: сибиралт
        А к чему напоминание о погибшем летчике? Чтобы подчеркнуть, что мы задним умом сильны?

        Чтобы все "несогласные" дружно начали рассусоливать, - "о виновности власти", "сакральных жертвах", "халатности и преступности командования", "персоналиях"... А наверное, некоторые из этих "вечно несогласных" или служили срочную, или вообще не служили...Зато, разбираются легко и во всем, - на уровне ГШ!
        Чичиков
      3. Кент0001 Сегодня, 10:50
        А что нет? Или наше командование не предвидело подобных происшествий? Тогда грош ему цена, при условии что машины уже стояли подготовленные, или берегли машины, а люди- ну а что люди? Война. Так что-ли? Или там стояло ДВА самолета для показа высшему руководств ВС и таким как они.
        Кент0001
      4. Stas157 Сегодня, 11:12
        Цитата: сибиралт
        А к чему напоминание о погибшем летчике?

        Так это имеет прямое отношение к этому событию, ведь если бы Роман Филиппов летел на модернизированном штурмовике, то шансов уцелеть у него было бы больше. Недоумение вызывает тот факт, то что на момент трагедии, модернизированные самолеты уже были.
        Stas157
    4. Spartanez300 Сегодня, 10:58
      Почему бы полностью не задействовать более продвинутые Су-34 в этой войне вместо Су-25 пока они не будут модернизированы до Су-25СМ3 , которые на данный момент по сути устаревший гробы с крыльями , непонятно или Су-34 важнее человеческой жизни .
      Spartanez300
  2. demiurg Сегодня, 09:21
    В Сирии фактически сводный авиаполк. Неужели было сложно изначально укомплектовать его самой современной техникой?
    demiurg
    1. Комментарий был удален.
  3. Александр War Сегодня, 09:24
    https://ak-12.livejournal.com/24684.html и https://ak-12.livejournal.com/77049.html
    Александр War
  4. Zaurbek Сегодня, 09:24
    А сбили какую модификацию?
    Zaurbek
    1. Тралл Сегодня, 09:26
      Цитата: Zaurbek
      А сбили какую модификацию?

      F-16I
      Тралл
      1. Zaurbek Сегодня, 10:00
        И пилоты живы...
        Zaurbek
    2. фигвам Сегодня, 09:27
      Zaurbek

      Сбили Су-25СМ.
      фигвам
      1. rocket757 Сегодня, 09:30
        Будет вечная гонка кто - кого!
        Одно плохо, за доказательства придётся жизнями пилотов платить!
        rocket757
    3. Комментарий был удален.
  5. jetfors_84 Сегодня, 09:28
    Про см3 говорят давно , я уж думал что в сирию такие должны были отправить. А там что старые?
    jetfors_84
    1. Zaurbek Сегодня, 09:32
      Их новых и нету...это все модернизации старых. Одноместные варианты выпускались в Грузии, у нас только 2х местные УБ и на их базе всякие Су-39 пытались делать. Вообще странно их модернизировали сначала от ракет с РЛС наведением...их и вертолеты нужно сначала Президентом оснастить, а потом уже другими системами...В отличии от Су24 и 34
      Zaurbek
  6. Лексус Сегодня, 09:29
    Опять "будет", "в скором времени". Когда, в конце концов, УЖЕ?
    Лексус
  7. Romka47 Сегодня, 09:30
    Да давайте правде в глаза посмотрим, устарел грач, со всей моей любовью к нему.
    Romka47
    1. Zaurbek Сегодня, 09:37
      Ну не может машина 80х годов быть современна без модернизаций в 2018 году...и не могут потери актуальные в 1980х быть актуальны 2018х ...
      Zaurbek
    2. dauria Сегодня, 11:26
      Да давайте правде в глаза посмотрим, устарел грач,


      Если правде в глаза глядеть, то любые машины будут сбиваться . На то и боевые действия. Не хотим потерь - тогда не лезем воевать. Вот правда. И техника ПВО не будет на месте стоять, и тактические приёмы и обученность противника.
      А штурмовик пехоте необходим в настоящем замесе. Иногда его нечем заменить. И переподчинить по старому общевойсковой армии, а оперативно -МСД. Как при Союзе в 80-х.
      dauria
  8. tchoni Сегодня, 09:31
    Опять эти "в скором времени", " будет", " эффективность увеличится почти втрое". Несмешно.. .
    tchoni
  9. bogart047 Сегодня, 09:37
    ага, давайте пару лет подождем еще...
    bogart047
  10. askort154 Сегодня, 09:37
    Наша национальная проблема - всегда ждём "жариного петуха".
    askort154
  11. viktor. Сегодня, 09:41
    А что мешало раньше??? Или у нас в России как это не будет прискорбно пока жареный петух в зад не клюнет!!??
    viktor.
    1. rocket757 Сегодня, 09:47
      А у нас с технической базой далеко не всё в порядке, да и смена конструкторских, технологических, производственных кадров не просто буксует, там считай катастрофа!!!
      Сказать, что это последствия правления прежних верховных, эт покривить против правды, современные тож к этому руку приложили!
      rocket757
      1. Кент0001 Сегодня, 10:56
        Причем серьезно приложили. Они уже 17 лет у руля. И нефть была по 100 баксов, тока "друзья" вместе с чиновниками все бабки за границу вытащили, и да про 100 лярдов в долговых обязательствах врага (причем враг этого не скрывает) это тоже круто.
        Кент0001
        1. rocket757 Сегодня, 11:13
          Компрадоры они, по простому вороги.
          На следующую пятилетку другого ожидать не приходиться ... а то некоторые губёнки раскатали, шо наш барин круто винтить гайки стал!!! типа впереди нас ждёт полный порядок"""
          Короче, наивняк какой то. Впрочем, выбора то у нас и нет.
          rocket757
  12. басмач Сегодня, 09:46
    А мне вот интересно, каким это образом он неуязвим для тепловых ГСН. температура струи газов на выходе из двигателя- 600-700 градусов.. каким образом её убрали. Это не вертушка-принцип движения другой. Там на выхлоп поставили дефлекторы, а здесь. Или написали по принципу-" я прокукарекал- а там хоть не рассветай"
    басмач
    1. Zaurbek Сегодня, 10:02
      Там датчики выявляют стартующую ракету и направляют в ГСН лазер и она "слепнет". Все это совместно с обычными ловушками.
      Zaurbek
      1. басмач Сегодня, 10:15
        Извините, Вы по специальности кто?. Я вот, к примеру, закончил факультет авиационного вооружения, Тамбовское ВВАИУ. И то, что Вы написали-иначе как бредом ( и это очень мягко, назвать не могу. Попробуйте в жанре фантастики, толку будет больше.
        басмач
        1. Zaurbek Сегодня, 10:19
          Система автоматически обнаруживает пуск ракеты и активирует применение пассивных и активных помех в инфракрасном и радиодиапазонах, что приводит к нарушению работы систем самонаведения ракет и их уход на ложные цели. Система может работать в автоматическом режиме без участия оператора лишь информируя о возникших угрозах и принятых мерах противодействия, а также об оставшихся средствах защиты. В состав комплекса входит[2]:

          Устройство управления
          Ультрафиолетовый пеленгатор пуска ракет
          Аппаратура обнаружения лазерного облучения
          Станция оптико-электронного подавления
          Станция активных радиолокационных помех
          Устройство выброса ложных тепловых целей.
          Система использует цифровую обработку радиолокационных сигналов и формирования помех. Обеспечивает защиту летательного аппарата при наличии угроз от нескольких одновременно работающих радиолокационных систем управления[3]. Система выполнена в виде блоков, которые могут размещаться как внутри, так и на внешних узлах летательных аппаратов.
          Zaurbek
          1. басмач Сегодня, 10:29
            Поменьше читайте газет и побольше думайте. А ещё лучше, хотя бы раз пощупайте руками живой боевой борт, подготовьте к вылету, И тогда Вам станет самому смешно то, что Вы написали.
            басмач
            1. Zaurbek Сегодня, 10:31
              У вас какие то другие тайные знания?
              1.Ультрафиолетовый пеленгатор пуска ракет
              2.Станция оптико-электронного подавления
              Zaurbek
            2. Кент0001 Сегодня, 10:58
              Если вы не летаете в космос, то это не значит что другие не летают тоже.
              Кент0001
            3. sivuch Сегодня, 11:14
              Если Вы помните , когда-то предлагалось такое -
              Снижению заметности штурмовика способствует силовая установка с бесфорсажными ТРД Р-195 с нерегулируемым соплом и сниженной в несколько раз ИК-сигнатурой сопла. Этого удалось достичь при помощи профилирования жаровой трубы и увеличенного центрального тела, что исключает прямую видимость лопаток турбины. Также заметность самолета была уменьшена за счет уменьшения температуры выхлопных газов при помощи подводимого атмосферного воздуха.
              Но , если я правильно понимаю , то на СМ3 остался все тот же Р-95 , на котором снижением ИК сигнатуры никто не заморачивался .
              sivuch
        2. Zaurbek Сегодня, 10:20
          Вы сами закончили или вас выгнали? Я закончил политехнический институт.
          Zaurbek
          1. басмач Сегодня, 10:31
            Капитан запаса, после училища проходил службу на должности инженера группы регламента и ремонта ПрНК-54 в 523 Оршанском.апиб. Год в эскадре-потом ТЭЧ. Устроит. А вот хамство-первый признак ограниченности.
            басмач
            1. Zaurbek Сегодня, 10:33
              Не принимайте близко к сердцу...ремонтируйте.
              Zaurbek
              1. басмач Сегодня, 10:36
                Естественно. Кто может-тот делает, кто нет-пытается учить других. Как Вы, пытаясь объяснить мне, то, чему меня учили, при этом сами зная о вопросе лишь из непонятных публикаций. Удачи на новом поприще.
                басмач
                1. Комментарий был удален.
    2. demo Сегодня, 10:13
      «Комплекс способен выдать РЛС противника не просто ложную цель, но и сформировать целую эскадрилью таких целей, по которым противник в случае обстрела будет тратить боезапас», - поясняют эксперты.

      Создаваемая вокруг вертолета армада ложных целей в радиодиапазоне способна сбить с толку самую современную систему обнаружения и наведения. Мощность излучения ложных целей, которые создает включенный на борту вертолета комплекс «Витебск» такова, что головка наведения зенитной ракеты вынуждена постоянно перенацеливаться и в итоге «уходить» в сторону, а на случай применения ракеты с тепловой ГСН, предусмотрен автоматический выброс специальных отражателей".

      То ли такой корреспондент, "понятливый", то ли такой консультант "образованный".

      Отражатель - отражает.
      А вот как спрятать струю раскаленного газа, за сими отражателями, - это вопрос?

      https://tvzvezda.ru/news/forces/content/201601090
      822-zh0b.htm
      demo
      1. басмач Сегодня, 10:25
        Ну вообще то для ИК ГСН в качестве ловушек применяются не отражатели, а ПИКСы. Однако уже давно не только разработан, но и применяется алгоритм отстройки от таких "ложных" целей. Основан он на прогнозировании движения цели ( так как её движение подчиняется физическим законам). Цель не может моментально изменить ускорение и направление движения. В этом случае ( при перенацеливании на ПИКС) новая цель считается ложной и производиться перенацеливание с последующим сопровождение в предварительно рассчитанной точке нахождения цели. Плюс есть ещё некоторые тех. решения.
        басмач
    3. Grazdanin Сегодня, 10:22
      Принцип верно увидели. Конструкция су-25 изначально была очень спорной, кучей замечаний и устаревшей на момент выхода. К сожалению их устранить можно только сняв данный самолет с вооружения.
      Grazdanin
  13. КВУ-НСвД Сегодня, 09:50
    Лучше поздно , чем никогда... Надеюсь заявленные характеристики соответствуют действительности ...По опыту , к сожалению, не всегда..и не при всех обстоятельствах
    КВУ-НСвД
  14. Alex-a832 Сегодня, 09:55
    Пока бюрократы чешут пузо, вместо того, чтобы ускорить ротацию техники в "горячей точке" на более защищенную, это стоит жизни нашим лучшим бойцам. Хотя такой бардак присущь любым крупным ВС - но это не оправдание. Хотелось бы надеяться, что карьера причастного генерала бюрократических войск пойдёт под откос.
    Alex-a832
  15. Alexey-74 Сегодня, 10:12
    Как всегда у нас....пока не грянет гром, мужик.......ну сами знаете что. Это все стоит жизни нашим пилотам. Раньше надо было установить, хотя бы на те единицы, которые находятся в зоне боевых действий в Сирии. Тем более что "Витебск" опробована и хорошо зарекомендовал себя в той же Сирии.
    Alexey-74
  16. Просто человек Сегодня, 10:21
    К сожалению, всегда и везде , во всех армиях, будут иметь место проблемы соответствия поставок вооружения и технических средств месту, задачам и особенностям выполнения боевых задач. Очень плохо что такие проблемы зачастую связаны с незнанием сути действия подразделений на местах. Где то в 2011 году для наших спецподразделений были поставлены средства укв связи в несколько партий. Оказалось что прошивка частот вообще разная, хорошо если хотя бы один канал совпадал, Причина банальная, в Москве человек, который организовывал закупку и поставку, вообще в руках не держал эти радиостанции и был не в курсе, что это так важно, единые каналы связи.
    Просто человек
  17. урман Сегодня, 10:32
    Су-25СМ3, которые станут неуязвимыми для ракет с тепловыми головками самонаведения, сообщает РИА Новости.\\\\\\
    Что то в последнее время , этот журналистский штамп, не имеющие аналогов, неуязвимый и пр пр.
    Реально стал раздражать,
    МЫ ЖЕ НЕ СТРАНА 404!
    Скромнее надо , быть, как тот боксёр( не помню фамилию) .
    В ответ на слова негра, мол забью этого белого,
    ответил я не белый я Русский и надавал ему. выиграв бой.
    урман
    1. урман Сегодня, 10:41
      Холодное спокойствие, порождает больший страх.!
      Как тот обозник которого перехватило немецкое отделение, вдумчиво зарубил топором офицеров вермахта и остальных разогнал.
      Спокойно надо работать , над обороноспособностью и в ответ на всякие угрозы
      неторопливо вытерев пот со лба спросить где ж мы вас стольких хоронить то будем!,
      урман
  18. Radikal Сегодня, 10:44
    Цитата: Чичиков
    Цитата: сибиралт
    А к чему напоминание о погибшем летчике? Чтобы подчеркнуть, что мы задним умом сильны?

    Чтобы все "несогласные" дружно начали рассусоливать, - "о виновности власти", "сакральных жертвах", "халатности и преступности командования", "персоналиях"... А наверное, некоторые из этих "вечно несогласных" или служили срочную, или вообще не служили...Зато, разбираются легко и во всем, - на уровне ГШ!

    "Знаменитый" у Вас ник, и рассуждения на таком же уровне! wassat
    Radikal
  19. профессор Сегодня, 10:53
    «В России создан комплекс "Витебск", который гарантированно защищает от ракет с тепловыми головками самонаведения типа "Стингер" или "Игла". Этот комплекс уже установлен на всех вертолетах Ка-52, а также на находящихся в Сирии Ми-8, которые уже доказали его эффективность в деле», – говорится в материале.

    Ох уж эти журналисты. Нет гарантии, а лишь вероятность.

    Обновленные штурмовики смогут применять более современные ракеты, включая управляемые, а также корректируемые авиабомбы.

    А сейчас не могут? Недавно была статья, что Россия превосходит буржуинов по высокоточному оружию. Кто врет?

    https://topwar.ru/135277-amerikanskiy-ekspert-pri
    znal-preimuschestvo-rf-v-sistemah-pvo-i-vysokotoc
    hnom-oruzhii.html
    Американский эксперт признал преимущество РФ в системах ПВО и высокоточном оружии
    профессор
    1. rocket757 Сегодня, 11:24
      Высокоточное сделать можно, вопрос то ЦЕНЫ.
      Янки забацали свои JDAM и гонят серийно, как итог сравнительно низкая цена и бомбить можно с большой высоты в любую погоду. Ни корректировщики, ни подсветка не нужна ... короче соблюдают ТБ для вояк.
      А так, сделать супер-пупер боеприпас можно, только цена какая будет???
      rocket757
    2. Водоплавающий Сегодня, 11:58
      Профессор! У нас самое мощное оружие - язык.
      Водоплавающий
  20. Bronevick Сегодня, 11:02
    Пока петух не клюнет. Что мешало это сделать раньше? Не на прогулку же собрались.
    Bronevick
    1. 9PA Сегодня, 11:42
      Просто надо сына пескова посадить в штурмовик
      9PA
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