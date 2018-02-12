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Летчики российской базы Эребуни «уничтожили» аэродром условного противника
Пилоты МиГ-29 и вертолетов армейской авиации Ми-24П и Ми-8МТ российской авиационной военной базы «Эребуни» в Армении уничтожили военный аэродром условного противника, передает РИА Новости сообщение пресс-службы Южного округа.
По данным округа, учебно-тренировочные полеты проводились в дневное и ночное время суток.
Сообщается, что «летчики МиГ-29 отработали действия по воздушному прикрытию армейской авиации от наземных систем ПВО условного противника, поражению аэродрома и средств связи электронными пусками авиационных ракет».
В ходе учения экипажи истребительной и армейской авиации выполнили более 20 самолетных и вертолетных вылетов.
По данным округа, учебно-тренировочные полеты проводились в дневное и ночное время суток.
При выполнении полетных заданий в сложных метеорологических условиях горной местности экипажи вертолетов нанесли огневое поражение условному противнику по авиационной технике, объектам инфраструктуры аэродрома и разрушили взлетно-посадочную полосу,говорится в релизе.
Сообщается, что «летчики МиГ-29 отработали действия по воздушному прикрытию армейской авиации от наземных систем ПВО условного противника, поражению аэродрома и средств связи электронными пусками авиационных ракет».
В ходе учения экипажи истребительной и армейской авиации выполнили более 20 самолетных и вертолетных вылетов.
Использованы фотографии: Асатур Есаянц, агенство "Спутник"
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