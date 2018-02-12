12:06 12 февраля
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Летчики российской базы Эребуни «уничтожили» аэродром условного противника

Пилоты МиГ-29 и вертолетов армейской авиации Ми-24П и Ми-8МТ российской авиационной военной базы «Эребуни» в Армении уничтожили военный аэродром условного противника, передает РИА Новости сообщение пресс-службы Южного округа.



По данным округа, учебно-тренировочные полеты проводились в дневное и ночное время суток.


При выполнении полетных заданий в сложных метеорологических условиях горной местности экипажи вертолетов нанесли огневое поражение условному противнику по авиационной технике, объектам инфраструктуры аэродрома и разрушили взлетно-посадочную полосу,
говорится в релизе.

Сообщается, что «летчики МиГ-29 отработали действия по воздушному прикрытию армейской авиации от наземных систем ПВО условного противника, поражению аэродрома и средств связи электронными пусками авиационных ракет».

В ходе учения экипажи истребительной и армейской авиации выполнили более 20 самолетных и вертолетных вылетов.

Использованы фотографии: Асатур Есаянц, агенство "Спутник"
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Комментарии 10

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  1. Alexey-74 Сегодня, 10:21
    Тренировки и еще раз тренировки....нам бы в Армении еще технику обновить.
    Alexey-74
    1. taiga2018 Сегодня, 11:05
      Цитата: Alexey-74
      .нам бы в Армении еще технику обновить.

      а стоит ли,учитывая то,что в этой прекрасной стране довольно таки сильны всякого рода майданные настроения,не придётся ли выводить даже те силы,которые там находятся в данный момент...
      taiga2018
    2. Водоплавающий Сегодня, 11:38
      Цитата: Alexey-74
      Тренировки и еще раз тренировки....нам бы в Армении еще технику обновить.

      А ангары строить не надо? Везде они стоять готовыми быть уничтоженными красиво.
      Водоплавающий
  2. КВУ-НСвД Сегодня, 10:23
    Сигнал Азербайджану поумерить игру мускулами , а то недавно Алиев "имперские" речи толкал...
    КВУ-НСвД
    1. genisis Сегодня, 11:30
      а то недавно Алиев "имперские" речи толкал...

      Сейчас уже сложнее припомнить, когда Ильхам Алиев эти речи не толкал )
      genisis
  3. Zaurbek Сегодня, 10:29
    Азербайджан тут не причем...Их срочно нужно переоснащать МиГ-35ми с АФАР .
    Zaurbek
    1. КВУ-НСвД Сегодня, 10:35
      Их срочно нужно переоснащать МиГ-35ми с АФАР .
      Может сразу отправить полк 57-х с РОФАР ? laughing
      КВУ-НСвД
      1. Zaurbek Сегодня, 10:43
        Смысла нет..там нужен универсальный самолет и по земле и по воздуху.
        Zaurbek
  4. ul_vitalii Сегодня, 11:31
    Правильно, а то там в Ереване уже парад соседи собираются проводить.
    ul_vitalii
  5. Водоплавающий Сегодня, 11:42
    Летчики российской базы Эребуни «уничтожили» аэродром условного противника
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    Ураааа! .....Перед ВОВ наши соколы тем и занимались, а в результате были уничтожены в собственных аэродромах.
    Водоплавающий
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