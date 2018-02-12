Истребители ТОФ «сбили самолет-нарушитель» в ходе учения

На перехват условного нарушителя по тревоге с аэродрома Елизово (Камчатский край) были подняты экипажи всепогодных истребителей-перехватчиков МиГ-31, которые обнаружили цель, идентифицировали её и сопровождали,

На Камчатке прошла плановая тренировка дежурных сил морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ), в ходе которой летчики-истребители выполнили перехват условного нарушителя российского воздушного пространства, сообщает пресс-служба Восточного округа.Сообщается, что «в роли нарушителя воздушной границы выступил самолет МиГ-31 морской авиации ТОФ, который в ночное время суток имитировал проникновение в воздушное пространство России».говорится в релизе.Один из перехватчиков в ходе тренировки произвел по самолёту-нарушителю электронный пуск ракет.В пресс-службе добавили, что «для усложнения задачи экипажи МиГ-31 осуществляли поиск и уничтожение "нарушителя" самостоятельно с минимальным привлечением возможностей наземных средств ПВО».