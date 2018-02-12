12:02 12 февраля
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Истребители ТОФ «сбили самолет-нарушитель» в ходе учения

На Камчатке прошла плановая тренировка дежурных сил морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ), в ходе которой летчики-истребители выполнили перехват условного нарушителя российского воздушного пространства, сообщает пресс-служба Восточного округа.

Истребители ТОФ «сбили самолет-нарушитель» в ходе учения


Сообщается, что «в роли нарушителя воздушной границы выступил самолет МиГ-31 морской авиации ТОФ, который в ночное время суток имитировал проникновение в воздушное пространство России».


На перехват условного нарушителя по тревоге с аэродрома Елизово (Камчатский край) были подняты экипажи всепогодных истребителей-перехватчиков МиГ-31, которые обнаружили цель, идентифицировали её и сопровождали,
говорится в релизе.

Один из перехватчиков в ходе тренировки произвел по самолёту-нарушителю электронный пуск ракет.

В пресс-службе добавили, что «для усложнения задачи экипажи МиГ-31 осуществляли поиск и уничтожение "нарушителя" самостоятельно с минимальным привлечением возможностей наземных средств ПВО».

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 11

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  1. IMH Сегодня, 10:51
    Учения на то и учения, а в жизни как?
    IMH
    1. влад66 Сегодня, 11:10
      Цитата: IMH
      Учения на то и учения, а в жизни как?

      Вы хотите попробовать? wink Удачи. hi
      влад66
      1. Logall Сегодня, 11:53
        Влад hi, а почему бы и нет? Беспилотник возле наших границ... В чёрном море... Посмотрели бы на реакцию и практика!
        Logall
    2. faridg7 Сегодня, 11:37
      Цитата: IMH
      Учения на то и учения, а в жизни как?

      А в жизни надо еще поискать идиета, который вот так сейчас полезет на пролом. В жизни сначала пойдут крылатые ракеты на предельно низких, и залпом а не по одной.
      faridg7
      1. Alexey RA Сегодня, 11:54
        Цитата: faridg7
        А в жизни надо еще поискать идиета, который вот так сейчас полезет на пролом.

        Один идиoт аккурат в тех краях уже был. sad
        Alexey RA
  2. КВУ-НСвД Сегодня, 10:58
    «для усложнения задачи экипажи МиГ-31 осуществляли поиск и уничтожение "нарушителя" самостоятельно с минимальным привлечением возможностей наземных средств ПВО».
    А для упрощения знали время и направление подлёта laughing А вообще тренировки дело хорошее - держат в тонусе
    КВУ-НСвД
    1. Мар.Тира Сегодня, 11:20
      Это от бедности,а не от усложнения.МИГом-31хотят перекрыть весь северо-восток страны.РТВ ПВО не хватает по всему периметру границы.На местах прежней дислокации РЛС лишь руины бетона,и железа.И хоть восстановление идёт.Но слишком уж медленно.Хотя и такие тренировки ещё ни кому ни мешали.Всякое может случиться в нашем мире.
      Мар.Тира
      1. КВУ-НСвД Сегодня, 11:24
        восстановление идёт.Но слишком уж медленно.
        Оптимисты видят слово "идёт" , пессимисты слово "медленно" . Я всёже считаю стакан наполовину полным.. wink
        КВУ-НСвД
        1. Мар.Тира Сегодня, 11:28
          А некуда деваться.Сначала создаём себе проблемы,а потом героически их преодолеваем.Жалко одно.Наше время уходит.Остаётся только на диване воевать,и радоваться возрождению армии и флота.
          Мар.Тира
          1. КВУ-НСвД Сегодня, 11:32
            .Наше время уходит.
            Ну я ещё вполне себе призывопригоден . Ещё можно вытянуть из "запасного" нафталина laughing
            КВУ-НСвД
  3. SPLV Сегодня, 11:36
    Лучше привлекать в качестве цели Су-57. Это более достоверно бы показало возможность перехвата малозаметной цели, ибо с такими целями и придётся бороться в будущем. Получился бы двойной тест.
    SPLV
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