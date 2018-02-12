Американские эксперты сообщили об «идеальном оружии» против российских подлодок

Американские эксперты полагают, что в США создано «идеальное оружие» против бесшумных российских подлодок класса «Варшавянка» и «Лада», приводит Российская газета сообщение журнала National Interest.Речь идет о морском беспилотнике, который в конце января получило научно-исследовательское управление ВМС США. Разработка этого комплекса велась с 2010 года.Роботизированный комплекс получил название «Морской охотник». Его длина составляет около 40 метров и аппарат способен развивать скорость до 27 узлов. Главным преимуществом беспилотника по сравнению с традиционными эсминцами является относительно низкая стоимость эксплуатации.«Ежедневное обслуживание беспилотного корабля обойдется ВМС США в 15-20 тысяч долларов, в то время как эскадренный миноносец требует ежедневных затрат в размере 700 тысяч долларов», – пишет издание.Эксперты считают, что беспилотник может быть принят на вооружение ВМС уже в этом году. Кроме того, командование флота заключило в конце прошлого года еще один контракт на разработку «Морского охотника - 2».У российских специалистов заявления американских экспертов вызывают сомнения. И прежде всего потому, что подводные лодки, отличающиеся малошумностью, тоже постоянно совершенствуются.«Например, если нашу субмарину проекта 636.3 "Варшавянка" в НАТО до сих пор называют "Черной дырой" за ее незаметность, то новейшие дизель-электрические подводные лодки проекта 677 "Лада" отличаются еще меньшим уровнем шума», – говорится в материале.Как ранее сообщил гендиректор «Адмиралтейских верфей» Александр Бузаков, «по скрытности и малошумности "Лада" превзойдет "Варшавянки" благодаря современному противогидролокационному покрытию», использованию при строительстве новых технологий и материалов, а также установке на подлодках усовершенствованного гидроакустического комплекса.