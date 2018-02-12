12:07 12 февраля
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Американские эксперты сообщили об «идеальном оружии» против российских подлодок

Американские эксперты полагают, что в США создано «идеальное оружие» против бесшумных российских подлодок класса «Варшавянка» и «Лада», приводит Российская газета сообщение журнала National Interest.



Речь идет о морском беспилотнике, который в конце января получило научно-исследовательское управление ВМС США. Разработка этого комплекса велась с 2010 года.


Роботизированный комплекс получил название «Морской охотник». Его длина составляет около 40 метров и аппарат способен развивать скорость до 27 узлов. Главным преимуществом беспилотника по сравнению с традиционными эсминцами является относительно низкая стоимость эксплуатации.

«Ежедневное обслуживание беспилотного корабля обойдется ВМС США в 15-20 тысяч долларов, в то время как эскадренный миноносец требует ежедневных затрат в размере 700 тысяч долларов», – пишет издание.



Эксперты считают, что беспилотник может быть принят на вооружение ВМС уже в этом году. Кроме того, командование флота заключило в конце прошлого года еще один контракт на разработку «Морского охотника - 2».

У российских специалистов заявления американских экспертов вызывают сомнения. И прежде всего потому, что подводные лодки, отличающиеся малошумностью, тоже постоянно совершенствуются.

«Например, если нашу субмарину проекта 636.3 "Варшавянка" в НАТО до сих пор называют "Черной дырой" за ее незаметность, то новейшие дизель-электрические подводные лодки проекта 677 "Лада" отличаются еще меньшим уровнем шума», – говорится в материале.

Как ранее сообщил гендиректор «Адмиралтейских верфей» Александр Бузаков, «по скрытности и малошумности "Лада" превзойдет "Варшавянки" благодаря современному противогидролокационному покрытию», использованию при строительстве новых технологий и материалов, а также установке на подлодках усовершенствованного гидроакустического комплекса.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 30

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  1. Тралл Сегодня, 11:42
    Главным преимуществом беспилотника по сравнению с традиционными эсминцами является относительно низкая стоимость эксплуатации.

    В этом вся его идеальнось или есть еще что-то? smile
    Тралл
    1. Trevis Сегодня, 11:45
      Цитата: Тралл
      В этом вся его идеальнось или есть еще что-то?

      Видимо еще массовость.
      Trevis
      1. Тралл Сегодня, 11:46
        Цитата: Trevis
        Видимо еще массовость.

        Тоже удивлен отсутствием в статье словосочетания "рой беспилотников" smile
        Тралл
        1. _MaX_ Сегодня, 12:04
          Прикольный катамаран )
          _MaX_
      2. Teberii Сегодня, 11:49
        Количество всегда побеждало качество,примерно тоже самое было с гидроакустическими буями.
        Teberii
      3. Балу Сегодня, 12:00
        И как далеко от берега этот триутюг может отплывать от берега, может он еще и не тонет? wink
        Балу
        1. Тралл Сегодня, 12:04
          А если еще и шторм? smile
          Тралл
      4. LSA57 Сегодня, 12:00
        Цитата: Trevis
        Видимо еще массовость.

        на экипажах сэкономят lol
        LSA57
    2. dauria Сегодня, 11:47
      или есть еще что-то?


      Пара неплохих дизелей и 40 тонн солярки. Можно подобрать, пригодится в хозяйстве.
      dauria
    3. Mestny Сегодня, 11:50
      Именно. только в этом.
      Никаких мега устройств, установленных благодаря отсутствию экипажа на нём нет.
      В случае конфликта уничтожатся противником такая техника будет с гораздо большим удовольствием хотя бы потому, что на ней нет живых людей.
      Ну и конечно его требуется охранять - океаны велики, обезвредить такую штуку без вооружения на борту можно.
      Mestny
      1. Дембель77 Сегодня, 12:04
        Смысл нашей жизни в вечном соревновании добра и зла, цены и качества и т.д. А вооружения всех видов, тоже часть нашей повседневности. И чем тише будут подлодки (не важно, чьи), тем изощрённее будут средства их обнаружения. Будем надеяться, что советские военные технологии окажутся непревзойдёнными ещё долгое время, а там и российские подойдут.
        Дембель77
  2. -=ANTRAX=- Сегодня, 11:42
    тоже с лазером?
    -=ANTRAX=-
    1. 210окв Сегодня, 11:53
      Нет,скорее с самоликвидатором..
      Цитата: -=ANTRAX=-
      тоже с лазером?
      210окв
    2. LSA57 Сегодня, 11:59
      Цитата: -=ANTRAX=-
      тоже с лазером?

      вот мнение "авторитетного эксперта" по лазерам laughing
      LSA57
      1. Piramidon Сегодня, 12:07
        Цитата: LSA57
        вот мнение "авторитетного эксперта" по лазерам

        Да уж. Джордж Лукас со своими "Star Wars", отдыхает.
        Piramidon
  3. Egorovich Сегодня, 11:48
    На любое действие, всегда найдется противодействие, И этот "утюжок" потопят, если надо будет. yes
    Egorovich
  4. Azazelo Сегодня, 11:48
    Про леопарды и абрамсы то же там что-то вещали грандиозное, а на поверку оказалось...
    Azazelo
  5. Лесс Сегодня, 11:49
    Эксперты считают, что беспилотник может быть принят на вооружение ВМС уже в этом году
    Чего только не выдумают, лишь бы в момент боевых действий оказаться подальше от противника...
    Лесс
  6. Ratmir_Ryazan Сегодня, 11:50
    "эскадренный миноносец требует ежедневных затрат в размере 700 тысяч долларов..." Интересно на, что столько тратиться? На салярку?! )))
    Ratmir_Ryazan
    1. san4es Сегодня, 11:57
      Цитата: Ratmir_Ryazan
      ... на, что столько тратиться? На салярку?! )))

      ...На провизию, Кока-колу и на зарплату $$
      san4es
    2. Аскет Сегодня, 12:00
      Цитата: Ratmir_Ryazan
      Интересно на, что столько тратиться? На салярку?! )))

      На памперсы и кока -колу для экипажа
      Аскет
  7. Алекс2048 Сегодня, 11:51
    Конечно это не идеал. Но!
    Возможность оперативно перебросить средства противолодочного поиска и длительное время удерживать их в определенном участке мирового океана это уже хорошо. К тому же из-за своих размеров корытце то малозаметным получилось.
    Цена вопроса перестанет волновать как только их штук под сотню сделают. Вот тогда наши подводные ракетоносцы вообще о скрытном выдвижении на любые задачи в мировом океане забудут.
    Алекс2048
    1. Аскет Сегодня, 12:07
      Цитата: Алекс2048
      Цена вопроса перестанет волновать как только их штук под сотню сделают. Вот тогда наши подводные ракетоносцы вообще о скрытном выдвижении на любые задачи в мировом океане забудут.

      Основной район боевого патрулирования РПКСН акватория СЛО а этот морской дрон вряд ли пригодится в Арктике. Американцы всерьёз рассматривали идею оснащения айсбергов специальными гидроакустическими датчиками связанными со спутниками для отслеживания наших ПЛ в высоких широтах. Идеальная тема для попала бабла, надо сказать...
      Аскет
  8. Мар.Тира Сегодня, 11:51
    Если уж с экипажами корабли выходят из строя,то что будет с ними?В море всякой случается.Сдаётся мне,они будут лёгкой наживой для диверсантов?И судя по видео,экипаж на нём всё таки есть,как и рубка.
    Мар.Тира
  9. rotmistr60 Сегодня, 11:52
    подводные лодки, отличающиеся малошумностью, тоже постоянно совершенствуются.
    Одним словом на каждого "охотника" найдется свой егерь.
    rotmistr60
    1. Burbon Сегодня, 11:54
      Цитата: rotmistr60
      Одним словом на каждого "охотника" найдется свой егерь.

      «Например, если нашу субмарину проекта 636.3 "Варшавянка" в НАТО до сих пор называют "Черной дырой" за ее незаметность, то новейшие дизель-электрические подводные лодки проекта 677 "Лада" отличаются еще меньшим уровнем шума»....только где они эти Лады??....
      Burbon
  10. КВУ-НСвД Сегодня, 11:58
    создано «идеальное оружие» против бесшумных российских подлодок класса «Варшавянка» и «Лада», приводит Российская газета сообщение журнала National Interest.
    Любят американцы распиарить всё новое и неотработанное в тактическом и техническом плане . а через некоторо время найти недостатки и начать героически засыпать их деньгами не вспоминая изначальных заявок по стоимости . Да и в боевой обстановке частенько оказывается , что на хитрую гайку идеального оружия нашёлся (несравнимый по стоимости и непредсказуемый по простоте) болтик с левой резьбой .
    КВУ-НСвД
  11. НЕКСУС Сегодня, 12:02
    Как ранее сообщил гендиректор «Адмиралтейских верфей» Александр Бузаков, «по скрытности и малошумности "Лада" превзойдет "Варшавянки" благодаря современному противогидролокационному покрытию», использованию при строительстве новых технологий и материалов, а также установке на подлодках усовершенствованного гидроакустического комплекса.

    Сперва работающую ВНЭУ создайте,а после заявляйте. С другой стороны у нас во всю разрабатывают беспилотные аппараты,которых данный охотник ,из-за их малошумности не услышит . Тут идет гонка беспилотных комплексов ,как в свое время извечное противостояние субмарины и противолодочного корабля.
    НЕКСУС
  12. Диванный эксперт Сегодня, 12:06
    Из-за низкой стоимости пользования.. хехе значит не жалко им свои корыта=)
    Диванный эксперт
  13. san4es Сегодня, 12:06
    «Ежедневное обслуживание беспилотного корабля обойдется ВМС США в 15-20 тысяч долларов

    удно было построено компанией Vigor Industrial. Спуск на воду и церемония крещения состоялась 07 апреля 2016 года в Портленде, штат Орегон, на реке Уилламетт. Стоимость строительства составила 20 млн долларов, а на программу по его разработке Пентагон выделил 120 миллионов долларов.
    Основные характеристики: Водоизмещение полное 145 тонн. Собственный вес 135 тонн, в том числе 40 тонн топлива. Длина 40 метров. Конструкция представляет собой тримаран (центральный корпус с двумя аутригерами). Оснащен двумя дизельными двигателями, имеет два винта. Максимальная скорость хода составляет 27 узлов (50 км/час). Запас топлива достаточен для совершения 70-дневного круиза. Дальность в море составляет 10000 морских миль на 12 узлах. Предназначен для эксплуатации в море при волнении до 2,0 метров и силе ветра до 21 узла.

    ...С 2-мя дизелями, ДПЛ его раньше увидят
    san4es
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