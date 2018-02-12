00:08 13 февраля
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В ФРГ начато строительство головного корвета Saar 6 для ВМС Израиля

В Киле на судостроительном предприятии Kieler Werft германского объединения ThyssenKrupp Marine Systems GmbH (TKMS) состоялась церемония первой резки стали, ознаменовавшая начало строительство головного корвета проекта Saar 6 из четырех заказанных для ВМС Израиля, сообщает bmpd.

В ФРГ начато строительство головного корвета Saar 6 для ВМС Израиля


Межправительственное израильско-германское соглашение о проектировании и строительстве для ВМС Израиля 4-х корветов проекта Saar 6 было подписано в мае 2015 года.


«Стоимость постройки должна составить 430 млн евро, из которых 115 млн евро покроет правительство Германии (как можно понять, 430 млн евро составит только стоимость постройки кораблей в Германии, без стоимости израильского вооружения и радиоэлектронного оборудования, которое будет устанавливаться израильской стороной самостоятельно)», – говорится в публикации.

Головной корабль должен быть передан заказчику в конце 2019 года. Вся серия должна быть построена до конца 2021 года. Общая стоимость программы приобретения указанных кораблей оценивается в Израиле в $ 3 млрд.



Сообщается, что особенностью проекта Saar 6 является «исключительно мощное для корабля таких размеров противовоздушное и противоракетное вооружение, которое включает 32-зарядную установку вертикального пуска ЗРК средней и большой дальности Barak 8 и две 40-зарядные пусковые установки системы тактической ПРО С-Dome, кроме того корабль получит восемь (или даже 16) пусковых установок противокорабельных ракет (Boeing Harpoon Block 2 или перспективной израильской IAI Gabriel Mk 5), 324-мм торпедные аппараты для противолодочных торпед Raytheon Mk 54 и вертолет Sikorsky SH-60 Seahawk с постоянным базированием в ангаре».

Основой радиоэлектронного вооружения корабля станет многофункциональный радиолокационный комплекс IAI Elta EL/M-2248 MF-STAR с неподвижным размещением радиолокационных антенн с АФАР.

Использованы фотографии: Армия обороны Израиля
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Комментарии 45

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  1. 210окв Вчера, 12:04
    Четыре корвета за три года?хороший темп.У меня вопрос.А что,в Израиле не могут построить?
    210окв
    1. Арон Заави Вчера, 12:07
      Теоретически могут, но это требует громадных вложений в создание мощностей под такие корабли. У нас строят небольшие пограничные катера. Инвестиции такого масштаба бессмыслены для нас если можно купить корабль и полностью вооружить его своими системами .
      Арон Заави
      1. Shurik70 Вчера, 12:56
        Вроде-бы самые крупные военные корабли, построенные на верфях в Израиле - 800 тонн водоизмещения, на ISRAEL SHIPYARDS
        https://topwar.ru/97228-oboronnaya-promyshlennost
        -izrailya-chast-6.html
        Вот только нафига Израилю ракетный корабль водоизмещения на 2000 тонн? Страна маленькая, всё ПВО для обороны можно сделать на наземных установках. Бомбить Сирию и Египет опять-таки из Израиля можно. Евреев нельзя обвинить в том, что они "бросают деньги на ветер".
        Только одна цель приходит на ум - Иран. Собираются "немножечко побомбить", году этак в 2021-22, примерно.
        Shurik70
    2. Logall Вчера, 12:08
      Верфи с заказами не справляются! Вооружаются халдеи, земли отобранные у арабов защищать нужно...
      Logall
      1. Tiras Вчера, 12:24
        Цитата: Logall
        Вооружаются халдеи, земли отобранные у арабов защищать нужно...


        Тут наверное стоило пожалеть бедных несчастных арабов, которые несколько раз пытались сбросить безуспешно евреев в море, а вместо этого ещё и потеряли важную стратегическую территорию... crying laughing
        Tiras
      2. Аскет Вчера, 12:24
        Цитата: Logall
        Верфи с заказами не справляются! Вооружаются халдеи, земли отобранные у арабов защищать нужно.

        их планируется использовать для защиты морских газовых платформ, которые являются лакомым куском для диверсантов и террористов, да и в случае военного конфликта будут подвергнуты атаке в первую очередь, поэтому такое серьёзное ПВО -ПРО на кораблях такого класса, этакий малогабаритный фрегат с функциями сторожевика.
        Аскет
    3. Тралл Вчера, 12:08
      Цитата: 210окв
      А что, в Израиле не могут построить?

      В Германии быстрее получится - там в субботу можно работать smile
      Тралл
      1. 210окв Вчера, 12:12
        Да и в воскресенье..Не то что у нас пол января страна в угаре..
        Цитата: Тралл
        Цитата: 210окв
        А что, в Израиле не могут построить?

        В Германии быстрее получится - там в субботу можно работать smile
        210окв
        1. Kurare Вчера, 16:33
          Цитата: 210окв
          Да и в воскресенье..Не то что у нас пол января страна в угаре..
          Цитата: Тралл
          Цитата: 210окв
          А что, в Израиле не могут построить?
          В Германии быстрее получится - там в субботу можно работать smile

          Не выгодно это, за работу на выходных работягам нужно почти двойную зарплату платить. Только если в авральном режиме, когда сроки поджимают.
          Kurare
    4. сибиралт Вчера, 12:14
      Немцы стоят военные корабли евреям? Узнай такое Гитлер, он бы сам застрелся! belay
      сибиралт
      1. Тралл Вчера, 12:20
        Цитата: сибиралт
        Немцы стоят военные корабли евреям? Узнай такое Гитлер, он бы сам застрелся! belay

        Он это предчувствовал smile
        Тралл
      2. voyaka uh Вчера, 12:24
        И это - замечательно! Лучшее доказательства полного провала
        нацистских идей Гитлера. good
        voyaka uh
        1. сибиралт Вчера, 12:36
          Как раз наоборот, дорогой! Теперь это перенимает Израиль, и, на БВ желает быть юбер аллес. belay Меняйте Беню на что-то другое и будет вам счастье. hi
          сибиралт
          1. Аскет Вчера, 12:50
            Цитата: сибиралт
            Меняйте Беню на что-то другое

            Ликуд это националистическая правая партия, аналог нашей ЛДПР в какой то степени. Представим Жириновского в президентском кресле будет понятнее поведение руководства Израиля.
            Аскет
            1. сибиралт Вчера, 12:54
              Представить Жириновского? Это будет глобальный ужассс! belay А можно, так больше не шутить?
              сибиралт
            2. voyaka uh Вчера, 13:49
              Ликуд - право-центристкая партия. Аналогом партии Жириновского не является.
              А Натаниягу - ярко-выраженный центрист. Он тормозит инициативы, как левых, так и правых.
              Правая партия - "Еврейский дом" (лидер - Беннет).
              Еще одна право-центристская партия - "Наш дом - Израиль" Либермана.

              Натаниягу, может, и пора менять (слишком долго находиться у власти - как-правило
              вред для страны), но уж больно расцвела при нем экономика. Поэтому он
              держится.
              voyaka uh
          2. Tiras Вчера, 12:59
            Цитата: сибиралт
            Теперь это перенимает Израиль, и, на БВ желает быть юбер аллес.


            Что за чушь вы пишите? fool
            Tiras
        2. Иван Тарава Вчера, 13:40
          Теперь все идеи Гитлера воплощает Израиль.
          Иван Тарава
      3. 32363 Вчера, 13:39
        Цитата: сибиралт
        Немцы стоят военные корабли евреям? Узнай такое Гитлер, он бы сам застрелся! belay

        ты удивишься, но........
        Хаварское соглашение между нацистской Германией и палестинским центром Мировой Сионистской Организации было жизненно важно для сионистов с экономической стороны. Оно началось в 1933 году и действовало до конца 30-х годов, делая возможным переправку еврейского богатства в Палестину. Согласно этому соглашению, «гитлеровский Третий Рейх сделал для переселения евреев в Палестину больше, чем любое другое европейское государство» (Feilchenfeld, W., 1972, Haavara-Transfer Nach Palustina. Tilbingen: Mohr/ Siebeck; Yisraeli, David, 1971,. The Third Reich And The Transfer Agreement, Journal Of Contemporary History. London. No. 2. p. 129-148; Encyclopedia Judaica, 1971, Haavara. Vol. 7. p. 1012-1013; Hilberg, R., 1985, The Destruction Of The European Jews. NY: Holmes &Meier, p. 140-141; Levy, R. S., 1984, Commentary, Sept. 68-71.32).
        32363
        1. Tiras Вчера, 14:07
          А что тут удивительного , если по факту это тоже был вариант убрать евреев их Германии, только не насильственный?
          Tiras
        2. профессор Вчера, 14:25
          Цитата: 32363
          ты удивишься, но........

          Не удивились. Этот фэйк оставьте девочкам под коньячок. wassat
          профессор
          1. 32363 Вчера, 14:27
            Цитата: профессор
            Цитата: 32363
            ты удивишься, но........

            Не удивились. Этот фэйк оставьте девочкам под коньячок. wassat

            ну так понятно шо ви дгугого не заявите, ибо не в интегесах вашиго гешефта.
            32363
            1. профессор Вчера, 15:05
              Цитата: 32363
              Цитата: профессор
              Цитата: 32363
              ты удивишься, но........

              Не удивились. Этот фэйк оставьте девочкам под коньячок. wassat

              ну так понятно шо ви дгугого не заявите, ибо не в интегесах вашиго гешефта.

              Хотите с цифрами и с фактами? Уверены? Тогда расскажите, что за соглашение. Приведите его текст. И расскажите наконец как именно, «гитлеровский Третий Рейх сделал для переселения евреев в Палестину больше, чем любое другое европейское государство». Только быстро не сливайтесь.
              профессор
    5. starogil Вчера, 12:56
      Зачем, когда можно продолжать окучивать Германию.
      starogil
      1. Oleg7700 Вчера, 23:50
        В Германии простаивают огромные производственные мощности надводного военного судостроения на Blohm and Voss, Lurssen, GNY, Meyer verft и др. с высококвалифицированным персоналом. Израильская частная верфь строит военные суда до 75 м. длиной по наличию доков нужных размеров. Попросили 100 млн. долл. у государства для расширения до 85 м. но их пока послали - не конкуренты немцам у которых всё на ходу и "четыре по цене трёх"...
        Oleg7700
    6. профессор Вчера, 14:23
      Цитата: 210окв
      А что,в Израиле не могут построить?

      А немецкие лучше. fellow
      профессор
  2. КВУ-НСвД Вчера, 12:06
    включает 32-зарядную установку вертикального пуска ЗРК средней и большой дальности Barak 8 и две 40-зарядные пусковые установки системы тактической ПРО С-Dome, кроме того корабль получит восемь (или даже 16) пусковых установок противокорабельных ракет (Boeing Harpoon Block 2 или перспективной израильской IAI Gabriel Mk 5), 324-мм торпедные аппараты для противолодочных торпед Raytheon Mk 54 и вертолет Sikorsky SH-60 Seahawk с постоянным базированием в ангаре».
    Что-то много для корвета..."стволов" на целый фрегат..Посмотрим на "выхлопе"
    КВУ-НСвД
    1. 210окв Вчера, 12:14
      А вот артиллерии что то не наблюдаю.
      Цитата: КВУ-НСвД
      включает 32-зарядную установку вертикального пуска ЗРК средней и большой дальности Barak 8 и две 40-зарядные пусковые установки системы тактической ПРО С-Dome, кроме того корабль получит восемь (или даже 16) пусковых установок противокорабельных ракет (Boeing Harpoon Block 2 или перспективной израильской IAI Gabriel Mk 5), 324-мм торпедные аппараты для противолодочных торпед Raytheon Mk 54 и вертолет Sikorsky SH-60 Seahawk с постоянным базированием в ангаре».
      Что-то много для корвета..."стволов" на целый фрегат..Посмотрим на "выхлопе"
      210окв
      1. КВУ-НСвД Вчера, 12:17
        А вот артиллерии что то не наблюдаю
        Ну что-нибудь "воткнут" обязательно для "работы" с "мелочью пузатой"
        КВУ-НСвД
    2. alexmach Вчера, 23:22
      Какое же у него водоизмещение интересно.
      alexmach
  3. Салют Вчера, 12:10
    надо признать хороший у евреев корвет получился, то что надо для защиты морских границ Израиля, интересно у евреев встречается такой же распил бюджета как в России?
    Салют
    1. voyaka uh Вчера, 12:29
      Такого - нет. Россия, Индия, Саудия идут с большим отрывом от всех.
      Но коррупционные попытки всегда есть. Лишние посредники (с лишней
      зарплатой negative ), завышенные комиссионные адвокатам...
      voyaka uh
      1. Салют Вчера, 12:40
        удивительно скромный кабинет у президента Израиля, у нас в России у директоров школ кабинеты по шикарнее будут
        Салют
        1. starogil Вчера, 13:01
          У наших директоров школ и дел, и забот, и ответственности поболе чем у президента Израиля.
          starogil
          1. Салют Вчера, 13:07
            выходит чем ответственнее должность тем кабинет роскошнее должен быть?
            исходя из этого какую должность должен был занимать Ленин?
            Салют
      2. vredlo Вчера, 12:58
        а как же америка с знаменитыми ценами на конс товары и прочие молотки
        vredlo
  4. Сумрачный стрелок Вчера, 12:23
    Одна 32-зарядная установка, две 40-зарядные, 16 гарпунов no Сомнительно на корвет стоко засунуть lol
    Сумрачный стрелок
    1. Burbon Вчера, 12:44
      Цитата: Сумрачный стрелок
      Одна 32-зарядная установка, две 40-зарядные, 16 гарпунов Сомнительно на корвет стоко засунут

      ВПИХНУТ....проект уже есть готовый.....я тут был не прав когда этот корвет не считал лучшим в своем классе.....по гуглил....по читал....теперь извиняюсь...хороший корвет.....
      Burbon
    2. Oleg7700 Вчера, 15:14
      Строит верфь GNY Kiel ( German Naval Yards) нанятая TKMS как субподрядчик и давно не являющаяся его частью. OTO Melara Super Rapid 76mm. не показана на своём месте. Хорошо видны 4х10 ПУ (40 всего а не "два по сорок") С-DOME. На ангаре 2х30/35мм. арт. модуля. Управление в ходовой рубке, оригинальное, немецкого К-130, кроме новых двух пультов с джойстиками по бортам. Боевой информационный центр- ничего общего, всё израильское. Кроме вертолёта, два БЛА. Буксируемая ГАС. Основное ударное вооружение кроме "Гарпун" и "Габриель-5", сверхзвуковая ракета концерна IAI.
      Oleg7700
      1. Oleg7700 Вчера, 15:26
        [media=https://www.facebook.com/israel.navy/video
        s/1859456444124769/]
        Oleg7700
        1. Oleg7700 Вчера, 15:39
          [media=https://www.facebook.com/israel.navy/video
          s/1859456444124769/]
          Oleg7700
  5. Грац Вчера, 16:04
    ну так то вооружению конечно звучит, как и по цене, посмотрим что из этого всего выйдет в итоге
    Грац
    1. Oleg7700 Вчера, 16:10
      Не вышло показать короткую церемонию на верфи с сайта https://www.facebook.com/israel.navy
      Oleg7700
  6. Громобой Вчера, 20:01
    Вроде место под морскую артсистему есть,а её самой нет.Может они туда хотят что-нибудь своё(перспективное) со временем установить,например мощный лазер?
    Громобой
    1. Oleg7700 Вчера, 23:33
      Это всего лишь условная комп. графика. Установки OTO Melara заказаны у американского отделения итальянской Leonardo.
      Oleg7700
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