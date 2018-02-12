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В ФРГ начато строительство головного корвета Saar 6 для ВМС Израиля
В Киле на судостроительном предприятии Kieler Werft германского объединения ThyssenKrupp Marine Systems GmbH (TKMS) состоялась церемония первой резки стали, ознаменовавшая начало строительство головного корвета проекта Saar 6 из четырех заказанных для ВМС Израиля, сообщает bmpd.
Межправительственное израильско-германское соглашение о проектировании и строительстве для ВМС Израиля 4-х корветов проекта Saar 6 было подписано в мае 2015 года.
«Стоимость постройки должна составить 430 млн евро, из которых 115 млн евро покроет правительство Германии (как можно понять, 430 млн евро составит только стоимость постройки кораблей в Германии, без стоимости израильского вооружения и радиоэлектронного оборудования, которое будет устанавливаться израильской стороной самостоятельно)», – говорится в публикации.
Головной корабль должен быть передан заказчику в конце 2019 года. Вся серия должна быть построена до конца 2021 года. Общая стоимость программы приобретения указанных кораблей оценивается в Израиле в $ 3 млрд.
Сообщается, что особенностью проекта Saar 6 является «исключительно мощное для корабля таких размеров противовоздушное и противоракетное вооружение, которое включает 32-зарядную установку вертикального пуска ЗРК средней и большой дальности Barak 8 и две 40-зарядные пусковые установки системы тактической ПРО С-Dome, кроме того корабль получит восемь (или даже 16) пусковых установок противокорабельных ракет (Boeing Harpoon Block 2 или перспективной израильской IAI Gabriel Mk 5), 324-мм торпедные аппараты для противолодочных торпед Raytheon Mk 54 и вертолет Sikorsky SH-60 Seahawk с постоянным базированием в ангаре».
Основой радиоэлектронного вооружения корабля станет многофункциональный радиолокационный комплекс IAI Elta EL/M-2248 MF-STAR с неподвижным размещением радиолокационных антенн с АФАР.
Межправительственное израильско-германское соглашение о проектировании и строительстве для ВМС Израиля 4-х корветов проекта Saar 6 было подписано в мае 2015 года.
«Стоимость постройки должна составить 430 млн евро, из которых 115 млн евро покроет правительство Германии (как можно понять, 430 млн евро составит только стоимость постройки кораблей в Германии, без стоимости израильского вооружения и радиоэлектронного оборудования, которое будет устанавливаться израильской стороной самостоятельно)», – говорится в публикации.
Головной корабль должен быть передан заказчику в конце 2019 года. Вся серия должна быть построена до конца 2021 года. Общая стоимость программы приобретения указанных кораблей оценивается в Израиле в $ 3 млрд.
Сообщается, что особенностью проекта Saar 6 является «исключительно мощное для корабля таких размеров противовоздушное и противоракетное вооружение, которое включает 32-зарядную установку вертикального пуска ЗРК средней и большой дальности Barak 8 и две 40-зарядные пусковые установки системы тактической ПРО С-Dome, кроме того корабль получит восемь (или даже 16) пусковых установок противокорабельных ракет (Boeing Harpoon Block 2 или перспективной израильской IAI Gabriel Mk 5), 324-мм торпедные аппараты для противолодочных торпед Raytheon Mk 54 и вертолет Sikorsky SH-60 Seahawk с постоянным базированием в ангаре».
Основой радиоэлектронного вооружения корабля станет многофункциональный радиолокационный комплекс IAI Elta EL/M-2248 MF-STAR с неподвижным размещением радиолокационных антенн с АФАР.
Использованы фотографии: Армия обороны Израиля
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