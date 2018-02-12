В Чечню вернулся из Сирии батальон военной полиции

На наших военнослужащих были возложены исключительно ответственные задачи, связанные с охраной важнейших объектов Минобороны России, поддержкой общественного порядка, обеспечением безопасности гражданского населения, достижением мирного урегулирования конфликта в САР,

393 бойца под командованием майора Руслана Нумухаджиева благополучно вернулись домой. По случаю прибытия батальона в городе Грозном состоялся торжественный митинг (...) Ряд военнослужащих удостоились почетных государственных наград,