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В Чечню вернулся из Сирии батальон военной полиции
Личный состав батальона военной полиции Минобороны России, который в последние полтора года нес службу в сирийском городе Алеппо, прибыл в Чечню, передает ТАСС сообщение главы республики Рамзана Кадырова.
Он отметил, что военнослужащие с честью справились со своими служебными обязанностями.
В заключение Кадыров выразил «искреннюю благодарность бойцам за верность избранному делу, мужество и преданность нашему великому Отечеству – России».
На наших военнослужащих были возложены исключительно ответственные задачи, связанные с охраной важнейших объектов Минобороны России, поддержкой общественного порядка, обеспечением безопасности гражданского населения, достижением мирного урегулирования конфликта в САР,написал Кадыров в соцсети «Вконтакте».
Он отметил, что военнослужащие с честью справились со своими служебными обязанностями.
393 бойца под командованием майора Руслана Нумухаджиева благополучно вернулись домой. По случаю прибытия батальона в городе Грозном состоялся торжественный митинг (...) Ряд военнослужащих удостоились почетных государственных наград,добавил глава республики.
В заключение Кадыров выразил «искреннюю благодарность бойцам за верность избранному делу, мужество и преданность нашему великому Отечеству – России».
Использованы фотографии: http://www.grozny-inform.ru
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