00:08 13 февраля
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В Чечню вернулся из Сирии батальон военной полиции

Личный состав батальона военной полиции Минобороны России, который в последние полтора года нес службу в сирийском городе Алеппо, прибыл в Чечню, передает ТАСС сообщение главы республики Рамзана Кадырова.

В Чечню вернулся из Сирии батальон военной полиции


На наших военнослужащих были возложены исключительно ответственные задачи, связанные с охраной важнейших объектов Минобороны России, поддержкой общественного порядка, обеспечением безопасности гражданского населения, достижением мирного урегулирования конфликта в САР,
написал Кадыров в соцсети «Вконтакте».


Он отметил, что военнослужащие с честью справились со своими служебными обязанностями.

393 бойца под командованием майора Руслана Нумухаджиева благополучно вернулись домой. По случаю прибытия батальона в городе Грозном состоялся торжественный митинг (...) Ряд военнослужащих удостоились почетных государственных наград,
добавил глава республики.

В заключение Кадыров выразил «искреннюю благодарность бойцам за верность избранному делу, мужество и преданность нашему великому Отечеству – России».

Использованы фотографии: http://www.grozny-inform.ru
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Комментарии 19

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  1. КВУ-НСвД Вчера, 12:37
    А кто-нибудь ушёл на ротацию ?
    КВУ-НСвД
    1. Татьяна Вчера, 12:47
      В Чечню вернулся из Сирии батальон военной полиции
      Кадыров выразил «искреннюю благодарность бойцам за верность избранному делу, мужество и преданность нашему великому Отечеству – России»
      Мы, простые россияне, тоже благодарим российских военнослужащих из Чечни за проявленное в САР мужество и службу Родине!
      Желаем всем вернувшимся домой из военной командировки хорошего отдыха, личного счастья и крепкого здоровья! love
      Татьяна
      1. сибиралт Вчера, 12:49
        "Чеченский батальон", судя по фото - дети разных народов. Да и слава богу! hi
        сибиралт
        1. Татьяна Вчера, 12:52
          КВУ-НСвД
          А кто-нибудь ушёл на ротацию ?
          Да, наверняка, ротация уже состоялась! Просто так россияне не вернулись бы!
          Просто сама ротация может быть уже в меньшем количестве, чем первоначально. Ибо простые сирийцы тоже входят в профессионализм на полицейской службе с помощью российских инструкторов.
          Татьяна
  2. 210окв Вчера, 12:41
    Обстановка в Сирии не позволяет расслабляться.И дай Бог что бы больше без гробов.
    210окв
  3. Салют Вчера, 12:43
    на фоне местных не выделялись
    Салют
  4. Сержант71 Вчера, 12:50
    Кадыров в ВК появился после бана в фейсбуке и инсте? winked
    Сержант71
  5. IMH Вчера, 13:00
    Вот кадыровскую братию Россия натаскивает, а что будет, если не дай Б-г в России ситуация пошатнется? Против кого кадыровская армия стволы повернет?
    IMH
    1. Пеший Вчера, 13:14
      Вы получше фото посмотрите, там не только чеченцы.
      Пеший
    2. DenZ Вчера, 13:25
      Цитата: IMH
      а что будет, если не дай Б-г в России ситуация пошатнется? Против кого кадыровская армия стволы повернет?

      Против того кто шатает ситуацию.
      DenZ
    3. Pivot Вчера, 13:26
      А если во Франции пошатнется против кого арабы и вся мусульманская будут ??? Или вопрос более прямой, кому будут шеи резать?
      Pivot
    4. Иван Тарава Вчера, 13:44
      Что такое кадыровская армия? Первый раз слышу.
      Иван Тарава
    5. Bronevick Вчера, 13:45
      Против Франции естественно.
      Bronevick
    6. Separ Вчера, 14:01
      Товарищ Г(имн)о вы ошиблись адресом зайдя сюда, вам надо на "цензор" - там вся ваша братия..
      Separ
  6. Romka47 Вчера, 13:01
    Молодцы пацаны, рад что благополучно вернулись!
    Romka47
  7. rpuropuu Вчера, 14:17
    Цитата: IMH
    Вот кадыровскую братию Росстя натаскивает, а что будет, если не дай Б-г в России ситуация пошатнется? Против кого кадыровская армия стволы повернет?

    Мне начинает казать что у Вас на голове кастрюля belay Перед тем как что то ляпнуть хотя бы с вопросам ознакомитесь stop На интернет-ресурсе из которого черпаются "убедительные доказательства" нашими западными "партнерами" , есть очень хороший и подробный материал о данном подразделении soldier
    rpuropuu
  8. Леонид Дымов Вчера, 17:41
    Война - это профессия для многих чеченцев. Часто приходилось быть наемниками в других государствах, где они добросовестно выполняли свои обязанности. Сейчас они воюют за свою страну - Великую Империю.
    Леонид Дымов
  9. demo Вчера, 18:22
    Когда бойцы возвращаются домой, все живые и здоровые, то это здорово.
    Чай не на прогулке были. Дело делали.

    Однако по такому случаю можно и по 100.
    Хотя у мусульман с этим строго.
    Но после заката можно.
    demo
  10. федоров Вчера, 20:34
    " Собственный Его Императорского Величества Конвой — формирование русской гвардии, осуществлявшее охрану царской особы.
    Основным ядром конвоя были казаки Терского и Кубанского казачьих войск. В Конвое также служили черкесы, ногайцы, ставропольские туркмены, другие горцы-мусульмане Кавказа, азербайджанцы (команда мусульман, с 1857 года четвёртый взвод л-гв. Кавказского эскадрона), грузины, крымские татары, другие народности Российской Империи. "

    Предлагаю жить дружно. Витки истории повторяются. и иногда даже закручиваются . drinks

    Я не знаю о чем Путин с Кадыровым договорился, но вроде все нормально.
    федоров
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