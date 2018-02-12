Десантники 56-й одшб совершают лыжный супермарафон в честь юбилея Рязанского ВВДКУ

Десантники из волгоградского Камышина совершают лыжный супермарафон в Рязань. Этот марш-бросок на несколько сотен километров (с остановками) посвящается 100-летнему юбилею, который в текущем году отпразднует Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище им.В.Ф.Маргелова. Военнослужащие представляют 56-ю отдельную гвардейскую десантно-штурмовую бригаду (казачья бригада) ВДВ.По ходе супермарафона, который совершается в сопровождении военных автомобилей с запасами продовольствия и медикаментов, десантники останавливаются в различных городах для показательных выступлений. Сегодня камышинские военнослужащие провели показательные выступления для жителей Борисоглебска Воронежской области, славного своими лётными традициями (в своё время в Борисоглебске учился легендарный Валерий Чкалов). Десантники показали мастерство по обращению с оружием, продемонстрировали зрелищные навыки приёмов рукопашного боя.Примечательно, что по ходу своего пути в честь векового юбилея РВВДКУ военнослужащие 56-й одшб остановились не на военном объекте. Свои услуги для размещения роты десантников предоставил Борисоглебский техникум промышленных и информационных технологий (БТПИТ) – военнослужащие на несколько суток размещены в общежитии.Для справки: Рязанское ВВДКУ ведёт свою историю с формирования Рязанских пехотных курсов (13 ноября 1918 года).