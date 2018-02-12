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Десантники 56-й одшб совершают лыжный супермарафон в честь юбилея Рязанского ВВДКУ

Десантники из волгоградского Камышина совершают лыжный супермарафон в Рязань. Этот марш-бросок на несколько сотен километров (с остановками) посвящается 100-летнему юбилею, который в текущем году отпразднует Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище им.В.Ф.Маргелова. Военнослужащие представляют 56-ю отдельную гвардейскую десантно-штурмовую бригаду (казачья бригада) ВДВ.

По ходе супермарафона, который совершается в сопровождении военных автомобилей с запасами продовольствия и медикаментов, десантники останавливаются в различных городах для показательных выступлений. Сегодня камышинские военнослужащие провели показательные выступления для жителей Борисоглебска Воронежской области, славного своими лётными традициями (в своё время в Борисоглебске учился легендарный Валерий Чкалов). Десантники показали мастерство по обращению с оружием, продемонстрировали зрелищные навыки приёмов рукопашного боя.

Десантники 56-й одшб совершают лыжный супермарафон в честь юбилея Рязанского ВВДКУ



Примечательно, что по ходу своего пути в честь векового юбилея РВВДКУ военнослужащие 56-й одшб остановились не на военном объекте. Свои услуги для размещения роты десантников предоставил Борисоглебский техникум промышленных и информационных технологий (БТПИТ) – военнослужащие на несколько суток размещены в общежитии.

Для справки: Рязанское ВВДКУ ведёт свою историю с формирования Рязанских пехотных курсов (13 ноября 1918 года).

Использованы фотографии: ВК
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Комментарии 11

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  1. Салют Вчера, 12:41
    мой сын будет служить в ВДВ
    Салют
    1. 210окв Вчера, 12:44
      Удачи Вашему сыну и всем кто служил,служит и будет служить в ВДВ!
      Цитата: Салют
      мой сын будет служить в ВДВ
      210окв
      1. сибиралт Вчера, 13:08
        Что-то стрёмно служить в Камышино. Больно умные командиры. belay Пусть хотя бы покажут "солдатские лыжи". winked
        сибиралт
      2. Салют Вчера, 13:11
        надеюсь что поступит на офицера ВДВ, там его научат стоять за себя, мне главное что бы сын не был слюнтяем
        Салют
        1. raw174 Вчера, 13:27
          Цитата: Салют
          мне главное что бы сын не был слюнтяем

          Это на 99 % зависит от Вас. Воспитывайте мужика, они сейчас нужны, впрочем как и всегда soldier
          raw174
        2. Romka47 Вчера, 15:15
          У меня трое друзей вообще в армии не служили (реальные проблемы со здоровьем), но благодаря воспитанию отцов ушли добровольцами в ополчение защищать Русских, прошли мясорубку Широкино и не только. ПТУРщик, разведка, ДРГ. К сожалению один из них вернулся в цинке. Суть в том что от Вас даже не 99% зависит а все 100, воспитайте воина и он и без ВДВ будет лучшим! Как "Фарик", "Бурый" и конечно "Зема", царство ему небесное.
          Romka47
      3. НасРать Вчера, 13:13
        Из воспоминаний Василия Брюхова(танкового аса):



        После победы под Сталинградом поступило распоряжение создать агитбригады лыжников и пройти по близлежащим деревням, провести разъяснительную работу. Генерал Серков поручил сформировать агитбригаду лейтенанту Федорову (начальнику физподготовки училища) и начальнику политотдела. Нам объявили, что готовится лыжный агитпробег Курган – Свердловск. Его участникам будет положено усиленное питание. Это словосочетание «усиленное питание» подействовало магически. Все вдруг стали лыжниками и заядлыми походниками, и, когда начался отбор, перед кабинетом собралась толпа желающих. В свою очередь, зашел и я. Вид мой был жалок: рост 163 сантиметра, на ногах сапоги на четыре размера больше, на голове сидящая как колпак шапка на два размера больше, специально выбранная мною так, чтобы прикрывала отмороженные на соревнованиях уши. Лейтенант жалостливо меня осмотрел:
        – Слушай, сынок, ты же ребенок! Ну какой ты лыжник?
        – Я был чемпионом района. У меня 1й разряд по лыжам, – умоляюще сказал я.
        – Какой из тебя чемпион?!
        – У меня свидетельство есть! – Я показал свой лыжный билет, оформлявшийся участникам соревнований.
        – Ну, ладно. – Лейтенант скептически посмотрел бумажку и, видимо, не поверил. – Приходи завтра. Посмотрим, какой из тебя лыжник.
        Так я попал в число 20 кандидатов, среди которых он должен был выбрать 10 человек. Отбирать их он решил не мудрствуя лукаво: в деревне, примерно в десяти километрах от училища, у него жила знакомая, так что маршрут был проложен через ее дом. Пошли. Группа тут же растянулась, а я все за ним держусь. У меня уже сил нет, но я думаю: «Упаду, но не сдамся, продержусь» – ведь наградой было усиленное питание. К дому мы так и подошли вдвоем. Только тут он понял, что, кроме меня, больше никого нет. Завел меня к своей Марфуше: «Ты, давай посиди здесь, а я пойду курсантов собирать. Если меня не будет, возвращайся обратно»......
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        Вот это были супермарафоны - что бы не умереть с голодухи...
        НасРать
  2. Canecat Вчера, 15:52
    Все... через 9 месяцев в техникуме резко подскочит рождаемость ))
    Canecat
  3. Саня терский Вчера, 16:04
    Цитата: сибиралт
    Что-то стрёмно служить в Камышино. Больно умные командиры. belay Пусть хотя бы покажут "солдатские лыжи". winked

    Стрёмно служить в КамышинЕ? А Вы, пробовали? 56 гв. одшбр - одно из самых боевых соединений ВС РФ, личный состав бригады принимал участие во всех вооруженных конфликтах, начиная с Афганистана и заканчивая Сирией. Чтобы посмотреть "солдатские лыжи" Вам нужно было заказать у Господа Бога соответствующую погоду. В обязанностях командиров заказ погоды не предусмотрен. Задачи выполняются в любых условиях. Бойцы бригады от Камышина до Волгограда часть пути передвигались с лыжами на плечах. В день участникам марш-броска удается проходить порядка 50 километров. Движение идет по степи, в удалении от населенных пунктов.
    Саня терский
  4. polbotinka33079 Вчера, 17:37
    Служил в 56 бригаде срочную в ТуркВО,1990-1992гг.Там лыжи нам были не нужны.Солончаки вокруг Мургаба белые но только и всего.Когда бригаду перевели в ст.Зеленчукскую там можно было на горных лыжах в Архызе.Я даже контрактником остался 1993 г.,так горы Кавказа понравились.А потом в Волгоградскую область не захотел ехать,уволился,а то бы через год в горах Чечни "покатался".
    polbotinka33079
  5. aviator65 Вчера, 18:10
    Моя бригада. Гардезская. good
    aviator65
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