К 3-летию подписания "Минска-2" Киев не выполнил ни одного пункта соглашений

12.02.15-принят Комплекс мер по имплементации Минских соглашений (2014). Ни одного пункта не выполнила. РФ нужна война и дестабилизация Украины.

Не перестаёт удивлять украинский МИД. Так, официальный представитель главного внешнеполитического ведомства Украины Марьяна Беца сделала заметку в микроблоге Твиттера в преддверие 3-летия подписания Минских соглашений. По словам спикера МИД Украины, «Россия не выполнила ни одного пункта» договорённостей.Из поста г-жи Бецы в Твиттере При этом г-жа Беца ни словом не обмолвилась о том, что Россия вообще не упоминается в Минских соглашениях как сторона, которая должна выполнять какие-то пункты Минских договорённостей. А вот Украина непосредственным субъектом Минских соглашений является, однако представительница украинского МИД почему-то не удосужилась прокомментировать вопрос о том, когда Киев выполнит хотя бы первый пункт договора и отведёт от линии соприкосновения тяжёлую военную технику.Заявления Марьяны Бецы являются очередным доказательством того, что майданные власти занимаются привычным для себя шельмованием международных договорённостей и пытаются самоустраниться от их реализации, прикрываясь заявлениями о «виновности России». С таким же успехом в «невыполнении ни одного пункта Минских соглашений» можно обвинять Берлин и Париж, ведь их представители также обсуждали в Минске итоговый документ.