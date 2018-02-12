00:05 13 февраля
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

К 3-летию подписания "Минска-2" Киев не выполнил ни одного пункта соглашений

Не перестаёт удивлять украинский МИД. Так, официальный представитель главного внешнеполитического ведомства Украины Марьяна Беца сделала заметку в микроблоге Твиттера в преддверие 3-летия подписания Минских соглашений. По словам спикера МИД Украины, «Россия не выполнила ни одного пункта» договорённостей.

Из поста г-жи Бецы в Твиттере:
12.02.15-принят Комплекс мер по имплементации Минских соглашений (2014). Ни одного пункта не выполнила. РФ нужна война и дестабилизация Украины.


К 3-летию подписания "Минска-2" Киев не выполнил ни одного пункта соглашений



При этом г-жа Беца ни словом не обмолвилась о том, что Россия вообще не упоминается в Минских соглашениях как сторона, которая должна выполнять какие-то пункты Минских договорённостей. А вот Украина непосредственным субъектом Минских соглашений является, однако представительница украинского МИД почему-то не удосужилась прокомментировать вопрос о том, когда Киев выполнит хотя бы первый пункт договора и отведёт от линии соприкосновения тяжёлую военную технику.

Заявления Марьяны Бецы являются очередным доказательством того, что майданные власти занимаются привычным для себя шельмованием международных договорённостей и пытаются самоустраниться от их реализации, прикрываясь заявлениями о «виновности России». С таким же успехом в «невыполнении ни одного пункта Минских соглашений» можно обвинять Берлин и Париж, ведь их представители также обсуждали в Минске итоговый документ.

Использованы фотографии: Твиттер
11

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 20

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. dm_Россия Вчера, 13:27
    Дык в Киеве его еще не читали.
    dm_Россия
    1. Монос Вчера, 13:29
      А нафига выполнять? Дебальцевский котёл уже забыт, как кошмарный сон. Можно опять о победе мриить...
      Монос
      1. 210окв Вчера, 13:37
        Виктор,добрый день.Я хочу напомнить следующее.Да,котлы были.Но с каждым следующим дело шло все туже.Особенно в Дебальцево.ВСУ набрались опыта и восстановились.И в этом виноват этот пресловутый "Минск".Войны он не остановил,но позволил Украине усилить военную мощь..Как то так.
        Цитата: Монос
        А нафига выполнять? Дебальцевский котёл уже забыт, как кошмарный сон. Можно опять о победе мриить...
        210окв
        1. Монос Вчера, 13:45
          Добрый день, Дмитрий hi
          Цитата: 210окв
          ВСУ набрались опыта и восстановились.

          Не спорю. Всё-таки "школа" советская. Но... Мотивация, идея гнилая. И чем дальше, тем будет хуже. "Мёртвая" идея бандеровщины в бой солдата не поднимет.
          Монос
          1. 210окв Вчера, 13:54
            То то и оно...У них есть идеология.Гнилая,преступная,но есть.У нас нет.К сожалению.По поводу в бой не поведет...Надеюсь.
            Цитата: Монос
            Добрый день, Дмитрий hi
            Цитата: 210окв
            ВСУ набрались опыта и восстановились.

            Не спорю. Всё-таки "школа" советская. Но... Мотивация, идея гнилая. И чем дальше, тем будет хуже. "Мёртвая" идея бандеровщины в бой солдата не поднимет.
            210окв
            1. Монос Вчера, 14:11
              Цитата: 210окв
              .У нас нет

              Да, ладно Вам... У нас всегда одна и та же идеология, не меняющаяся веками: "Чужой земли мы не хотим ни пяди, Но и своей вершка не отдадим." Как-то так.
              Монос
    2. влад66 Вчера, 13:52
      Цитата: dm_Россия
      Дык в Киеве его еще не читали.

      Дык хозяин не читал и холопам запретил. yes
      влад66
      1. Лелёк Вчера, 14:23
        Цитата: влад66
        Дык хозяин не читал и холопам запретил.

        hi
        А что могут киевские сидельцы, акромя как внять призыву нациков и начать боевые действия в Донбассе. Ни один из пунктов "минска" им не дадут выполнить. Ситуация как в Германии 30-х годов с штурмовиками Рема, только Гитлеру удалось их приручить и уничтожить верхушку, а у Вальцмана этого не получится. Заигрывание с фашистами чревато. Поэтому акции гетьмана на уровне плинтуса, а кикимора с двумя косами (на голове и в руках) набирает очки.
        Лелёк
  2. 210окв Вчера, 13:28
    Три года мертворожденной говорильни....Может пора закопать?
    210окв
    1. Pax tecum Вчера, 13:35
      Вот это изначально И.Стрелков предвидел. Прогнозировал события.
      Вот здесь можно прочитать подробно его интервью.
      http://forum.topwar.ru/topic/16591-%D0%B0%D0%BA%D
      1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1
      %82%D1%8C-%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D
      0%B8-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D
      0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B8%D0%B8%D1%81%D
      1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D
      0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D0%B2%D
      0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1
      %8F-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B/
      Pax tecum
      1. ul_vitalii Вчера, 13:44
        Со времён Югославии мало что изменилось.
        ul_vitalii
  3. Egorovich Вчера, 13:32
    Холуям из бандеростана дан приказ хозяина не выполнять "Минса-2", холопы и не выполняют. Здесь и удивляться не нужно.
    Egorovich
    1. ul_vitalii Вчера, 13:40
      За то с нас, пока не выполним минские соглашения, не снимут санкции. Бред какой-то, так и хочется кому-нибудь по роже съездить.
      ul_vitalii
      1. 210окв Вчера, 13:46
        Виталий hi Забудьте про снятие санкций.Взрослые люди и все понимаем..Почему.
        Цитата: ul_vitalii
        За то с нас, пока не выполним минские соглашения, не снимут санкции. Бред какой-то, так и хочется кому-нибудь по роже съездить.
        210окв
  4. Bosch Вчера, 13:35
    Минск придумали для спасения киевского режима.
    Bosch
  5. КВУ-НСвД Вчера, 13:37
    Для выполнения нужен очередной пендель - котёл . Только после него и соглашение или пересмотрят в худшую для Киева сторону , или вообще капитуляцию придётся подписать..
    КВУ-НСвД
  6. Pax tecum Вчера, 13:49
    Цитата: ul_vitalii
    За то с нас, пока не выполним минские соглашения, не снимут санкции. Бред какой-то, так и хочется кому-нибудь по роже съездить.

    Сурков Владислав Юрьевич (изначально Дудаев Асланбек Андарбекович) – помощник президента РФ. Этот подойдет?
    А, этого, котрый Михаил Юрьевич Зурабов. Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации на Украине, можете живьем закопать, если найдете.
    Pax tecum
  7. Kars Вчера, 14:07
    И что?почему санкции гарантам подписан там не обьявляют?
    Kars
  8. Алекс2048 Вчера, 14:07
    Думаю что пора забыть уже про Минские соглашения. Тут проблема в том, что никто не знает что делать с Украиной и не только в РФ нет четкой стратегии по отношению к Украине, ее нет и на западе. Всё идёт к тому, что режим в Украине сам развалиться может вместе с Украиной. А вот кому от этого станет хорошо не ясно. А тот кто считает что ы обрадуются у того мысли короткие им дробление тоже не очень нравится.
    Алекс2048
  9. NF68 Вчера, 20:43
    Не царское это дело. И на западе по странному стечению обстоятельств никто этого пока не замечает. Не иначе как все задействованы в установлении того, кто виновен в уничтожении 777-го Боинга.
    NF68
Картина дня