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Шиитское ополчение Ирака - США: Не превращайте своих солдат в цели
Телеканал Al-Arabiya выходит с репортажем, в котором сообщается о заявлениях лидера шиитского ополчения в Ираке Каиса Хазали. Речь идёт об отрядах «Хашд аль-Шааби», которые на территории Ирака длительное время участвовали в операциях против террористов ИГИЛ (*запрещено в РФ). Больших успехов в противодействии ИГИЛ* отряды шиитского ополчения добились в битве за Мосул.
Сегодня Каис Хазали заявил, что был крайне удивлён заявлениям представителей американских властей. Речь идёт о словах военного командования США о том, что американский военный контингент не покинет территорию Ирака и после разгрома так называемого "Исламского государства". По словам Хазали, США так и не хотят озвучить реальной цели пребывания своего военного контингента на иракской территории.
Лидер «Хашд аль-Шааби»:
В США заявляют, что в «Хашд аль-Шааби» «транслируют мнение Тегерана» и добавляют, что вопрос о пребывании американских военных в Ираке «решается только с иракским правительством».
Сегодня Каис Хазали заявил, что был крайне удивлён заявлениям представителей американских властей. Речь идёт о словах военного командования США о том, что американский военный контингент не покинет территорию Ирака и после разгрома так называемого "Исламского государства". По словам Хазали, США так и не хотят озвучить реальной цели пребывания своего военного контингента на иракской территории.
Представитель шиитского ополчения Ирака
Лидер «Хашд аль-Шааби»:
Если американские войска не покинут Ирак после победы над ИГИЛ*, то они сами могут стать целями для ударов. Мы намерены освободить Ирак от любой иностранной интервенции. Мы призываем США незамедлительно вывести военный контингент из страны.
В США заявляют, что в «Хашд аль-Шааби» «транслируют мнение Тегерана» и добавляют, что вопрос о пребывании американских военных в Ираке «решается только с иракским правительством».
Использованы фотографии: Твиттер
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