00:09 13 февраля
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Шиитское ополчение Ирака - США: Не превращайте своих солдат в цели

Телеканал Al-Arabiya выходит с репортажем, в котором сообщается о заявлениях лидера шиитского ополчения в Ираке Каиса Хазали. Речь идёт об отрядах «Хашд аль-Шааби», которые на территории Ирака длительное время участвовали в операциях против террористов ИГИЛ (*запрещено в РФ). Больших успехов в противодействии ИГИЛ* отряды шиитского ополчения добились в битве за Мосул.

Сегодня Каис Хазали заявил, что был крайне удивлён заявлениям представителей американских властей. Речь идёт о словах военного командования США о том, что американский военный контингент не покинет территорию Ирака и после разгрома так называемого "Исламского государства". По словам Хазали, США так и не хотят озвучить реальной цели пребывания своего военного контингента на иракской территории.

Шиитское ополчение Ирака - США: Не превращайте своих солдат в цели

Представитель шиитского ополчения Ирака



Лидер «Хашд аль-Шааби»:
Если американские войска не покинут Ирак после победы над ИГИЛ*, то они сами могут стать целями для ударов. Мы намерены освободить Ирак от любой иностранной интервенции. Мы призываем США незамедлительно вывести военный контингент из страны.


В США заявляют, что в «Хашд аль-Шааби» «транслируют мнение Тегерана» и добавляют, что вопрос о пребывании американских военных в Ираке «решается только с иракским правительством».

Использованы фотографии: Твиттер
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Комментарии 39

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  1. IMH Вчера, 16:18
    Ну значит не будет скоро шиитского ополчения...
    IMH
    1. Vard Вчера, 16:23
      Да ладно... Ему тысяч сколько лет... И все живёт и здравствует...
      Vard
      1. Дормидонт Вчера, 16:34
        хорошая шутка
        Дормидонт
    2. Дмитрий Беловецкий Вчера, 16:24
      Насколько мне не изменяет память -уже с 2014 году существует шиитское ополчение -главные противники джихадистов в Ираке
      Дмитрий Беловецкий
      1. Geisenberg Вчера, 16:26
        Цитата: Дмитрий Беловецкий
        Насколько мне не изменяет память -в 2014 году уже было шиитское ополчение -главные противники джихадистов в Ираке


        Учитывая, что америкосы главные спонсоры джихадистов ???
        Geisenberg
      2. Angel_and_Demon Вчера, 17:07
        Цитата: Дмитрий Беловецкий
        уже с 2014 году существует шиитское ополчение -главные противники джихадистов в Ираке

        и дальше будет существовать, и все благодаря полосатым, они этот муравейник разворошили
        Angel_and_Demon
    3. Geisenberg Вчера, 16:24
      Цитата: IMH
      Ну значит не будет скоро шиитского ополчения...


      Скорее израиля не будет.
      Geisenberg
      1. IMH Вчера, 16:25
        За Израиль не переживайте.
        IMH
        1. Geisenberg Вчера, 16:27
          Цитата: IMH
          За Израиль не переживайте.


          Плевать мне на него ... За себя переживай.
          Geisenberg
      2. Комментарий был удален.
    4. Соломон Кейн Вчера, 16:25
      Ну значит не будет скоро шиитского ополчения..

      Я бы в данной ситуации не ёрничал, а то "последний камень" можно получить в своё окно....
      Соломон Кейн
      1. Angel_and_Demon Вчера, 17:08
        Цитата: Соломон Кейн
        а то "последний камень" можно получить в своё

        скорее ракету laughing
        Angel_and_Demon
    5. victorsh Вчера, 16:27
      А вы то здесь причем.А извините.ИГИЛ ведь ваш союзник."Пробирка"с хим. оружием иракским по ночам не снится?
      victorsh
    6. влад66 Вчера, 16:35
      Цитата: IMH
      Ну значит не будет скоро шиитского ополчения...

      Странная однако логика,а зачем было убивать суннита Саддама Хусейна и христианина Тарика Азиза,что бы потом создавать шиитское ополчение и потом сваливать все на Тегеран. what
      США так и не хотят озвучить реальной цели пребывания своего военного контингента на иракской территории.

      Реальная цель-оккупация и контроль энергоресурсов. hi
      влад66
      1. Angel_and_Demon Вчера, 17:10
        Цитата: влад66
        Реальная цель-оккупация и контроль энергоресурсов.

        это и так понятно, но вот озвучить это не камильфо, а красивую идею пока не придумали laughing
        Angel_and_Demon
        1. влад66 Вчера, 17:14
          Цитата: Angel_and_Demon
          а красивую идею пока не придумали laughing

          Ну как же Виктор drinks hi Несущие "демократию". bully Голливуд вот такой. request
          влад66
          1. Angel_and_Demon Вчера, 17:30
            Цитата: влад66
            Несущие "демократию".

            вот-вот - несущие

            Влад hi
            Angel_and_Demon
    7. Incvizitor Вчера, 18:22
      Оно ещё ФШУ переживёт.
      Incvizitor
  2. Соломон Кейн Вчера, 16:24
    Полосатые твари превратили Мосул в Иракский Сталинград....тысячи мирных убитых граждан не могут быть извлечены из-под завалов и захоронены....
    Соломон Кейн
    1. Комментарий был удален.
  3. assa67 Вчера, 16:24
    Цитата: IMH
    Ну значит не будет скоро шиитского ополчения...

    как только мерикосам предлагают откуда-то убраться,сразу разыгрывается иранская карта,...и ПРО в гейропе,и Ирак,и Сирия...как удобно
    assa67
    1. Соломон Кейн Вчера, 16:32
      Ещё бы не УДОБНО, присутствие полосатых в регионе - гарантия безопасности богоизбранных....их так все там "любят".
      Соломон Кейн
      1. assa67 Вчера, 16:40
        эта клика не даст затихнуть конфликту при любом раскладе...
        Цитата: Соломон Кейн
        присутствие полосатых в регионе - гарантия безопасности богоизбранных..

        потому при малейшем поводе вопят "хэлп,хэлп,обижают"
        assa67
        1. Angel_and_Demon Вчера, 17:16
          потому при малейшем поводе вопят

          Angel_and_Demon
          1. assa67 Вчера, 17:22
            вот-вот,прямо в дырочку! laughing
            assa67
  4. Geisenberg Вчера, 16:24
    В общем то правильно говорит. Государство суверенное, америкосы гэть ...
    Geisenberg
  5. Дормидонт Вчера, 16:28
    Работайте, братья!
    Дормидонт
    1. Стирбьорн Вчера, 16:33
      Толстоевский?! laughing
      Стирбьорн
  6. КВУ-НСвД Вчера, 16:31
    Прикольная фотка...Мощный дедок..С солидным аппаратом.. winked
    КВУ-НСвД
    1. Sverdlov Вчера, 16:42
      Мне тоже понравился :) . Пегас туристик отдыхает...
      Sverdlov
      1. ul_vitalii Вчера, 17:20
        Так и хочется сказать, что это он заявил американцам.
        ul_vitalii
  7. taiga2018 Вчера, 16:36
    взбесившийся пёс хочет цапнуть своего хозяина...
    taiga2018
    1. Alexey RA Вчера, 17:33
      Цитата: taiga2018
      взбесившийся пёс хочет цапнуть своего хозяина...

      Кхм... вообще-то, шиитское ополчение - это местные проиранские боевые организации, дочерние структуры КСИР или Хезболлы. К США они отношения не имеют, хотя в Ираке шиитское ополчение сражалось на стороне официально проамериканского правительства. Впрочем, там и КСИР работал в интересах официального Багдада.
      Alexey RA
  8. Дмитрий Беловецкий Вчера, 16:49
    Цитата: Geisenberg
    Цитата: Дмитрий Беловецкий
    Насколько мне не изменяет память -в 2014 году уже было шиитское ополчение -главные противники джихадистов в Ираке


    Учитывая, что америкосы главные спонсоры джихадистов ???


    Игиловцы уже сами себя финансируют.
    Прошли те времена, когда США финансировал игтловцев.
    Игиловская собака вышла из под контроля своего хозяина -США.
    Дмитрий Беловецкий
    1. Geisenberg Вчера, 17:11
      Цитата: Дмитрий Беловецкий
      Цитата: Geisenberg
      Цитата: Дмитрий Беловецкий
      Насколько мне не изменяет память -в 2014 году уже было шиитское ополчение -главные противники джихадистов в Ираке


      Учитывая, что америкосы главные спонсоры джихадистов ???


      Игиловцы уже сами себя финансируют.
      Прошли те времена, когда США финансировал игтловцев.
      Игиловская собака вышла из под контроля своего хозяина -США.


      А куры сами себя топчут ... Думай что говоришь, вообще хоть иногда голову включай.

      Времена когда за каждой мировой западлянкой стоят америкосы пройдут только когда страны такой не станет. Собака эта и есть - США, она не может выйти у себя из под контроля, хотя с головой у неё конечно очень не здорово.
      Geisenberg
  9. злой партизан Вчера, 17:01
    Рано или поздно, но американцы всё равно столкнутся с вооружённым сопротивлением. Закон жанра, не более того. Ибо ВСЕХ купить -невозможно. С учётом того, что есть и идейные! Пример-Афганистан. Сколько там происходит боестолкновений между талибами и силами коалиции - неизвестно - засекретили гады статистику. А уж про потери даже самые ушлые американские журналисты реальные данные найти не могут. yes
    злой партизан
  10. demo Вчера, 17:03
    Скоро шиитское ополчение будет оплакивать своего неразумного и болтливого лидера.
    Делай. Молча делай. И при этом делай круглые глаза и вид круглого идиота.
    Авось пронесет.
    demo
  11. voyaka uh Вчера, 18:30
    Такие же мракобесы-головорезы, как ИГИЛ, только со
    знаком "плюс".
    Для них что сунниты - одинаковые еретики, что американцы, что русские, что Асад.
    Всем наказание одинаковое за неправильную жизнь - секир-башка. am
    voyaka uh
    1. Комментарий был удален.
    2. Ныробский Вчера, 20:53
      Цитата: voyaka uh
      Для них что сунниты - одинаковые еретики, что американцы, что русские, что Асад.

      Нет уж. Мы допинговые, а вот американцы там на первом месте, для секир башки.
      В США заявляют, что в «Хашд аль-Шааби» «транслируют мнение Тегерана» и добавляют, что вопрос о пребывании американских военных в Ираке «решается только с иракским правительством»]
      А для того, что бы переговоры шли в сокращённом варианте, типа - "Пока, пока", пусть эти ребята из шиитского ополчения ни в чем себе не отказывают добиваясь озвученной цели...
      Если американские войска не покинут Ирак после победы над ИГИЛ*, то они сами могут стать целями для ударов. Мы намерены освободить Ирак от любой иностранной интервенции. Мы призываем США незамедлительно вывести военный контингент из страны.
      Ныробский
    3. APASUS Вчера, 21:19
      Цитата: voyaka uh
      Для них что сунниты - одинаковые еретики, что американцы, что русские, что Асад.
      Всем наказание одинаковое за неправильную жизнь - секир-башка.

      Вы как то не заметили ,что угрозы пошли в адрес американцев и с конкретным обвинением.
      APASUS
      1. Morrrow Вчера, 21:48
        Угрозы в адрес ядерной державы плохо кончаются
        Morrrow
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