Шиитское ополчение Ирака - США: Не превращайте своих солдат в цели

Представитель шиитского ополчения Ирака

Если американские войска не покинут Ирак после победы над ИГИЛ*, то они сами могут стать целями для ударов. Мы намерены освободить Ирак от любой иностранной интервенции. Мы призываем США незамедлительно вывести военный контингент из страны.