00:07 13 февраля
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Американский самолет провел очередную разведку у границ России

Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W в понедельник совершил многочасовой полет вблизи границ Калининградской области, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

Американский самолет провел очередную разведку у границ России


По их сведениям, американский самолет с бортовым номером 62-4134 и позывным ABUZZ14, вылетевший утром с авиабазы Милденхолл в Великобритании, курсировал вдоль границ области, осуществляя полет в воздушном пространстве Польши и Литвы.


По мнению наблюдателей, разведывательные полеты, которые в последние дни практически ежедневно совершают американские самолеты вблизи границ Калининградской области, связаны с сообщениями о размещении там на постоянной основе оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М".

Кроме того, в понедельник у побережья Калининградской области также совершал длительный полет шведский разведывательный самолет Gulfstream 4 с бортовым номером 102002, передает "Интерфакс"

Использованы фотографии: http://military-informant.com/
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Комментарии 30

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  1. alkor Вчера, 18:51
    Наши бы с Кубой договорились о размещении звена разведчиков, да и летали там неподалеку, в ответку на каждый их вылет. Очень бы янкесы напрягались и жжужали недовольно. А потом смотришь, и у общества амеровского рефлекс бы какой появился - мы не летаем у русских - они не летают. Мы полетели - ну рассматривай с пляжа звезды в бинокль.
    alkor
    1. Logall Вчера, 18:57
      Эх, не в том районе России учения ПВО устроилис! На цели бы тратиться не пришлось...
      А если без шуток, то главное, что мы их видим! И они это знают. А то, что нужно, дабы не увидели с воздуха, спрятали заранее...
      Logall
      1. Чёрный Вчера, 18:58
        Кроме того, в понедельник у побережья Калининградской области также совершал длительный полет шведский разведывательный самолет Gulfstream 4 с бортовым номером 102002, передает "Интерфакс"
        Всё лодку ищут сердешные laughing
        Чёрный
        1. Лексус Вчера, 19:16
          Рискуют себе "утку" под кровать найти.
          Лексус
      2. Лексус Вчера, 19:15
        Эх, не в том районе России учения ПВО устроились! На цели бы тратиться не пришлось

        Там укроПВО любит на мишенях сэкономить.
        Лексус
      3. штрафбат Вчера, 19:17
        Новость:лохмотья очередного сбитого Боенга RC-135 рухнули в Балтику была бы гораздо приятнее слуху
        штрафбат
        1. FalconD Вчера, 19:35
          Какие-то маниакальные у Вас желания...Вы вообще отдаете себе отчёт, что в каждой катастрофе военного самолёта гибнут люди, которые выполняют приказ? А не будет приятно их слуху, если не дай бог наш самолёт в Балтику рухнет? Инфантильность зашкаливает...как школьник прям!
          FalconD
          1. штрафбат Вчера, 20:09
            Ну тогда пожалейте сбитых летчиков Люфтваффе, уничтоживших миллионы наших людей, расстреливавших медсанбаты и колонны беженцев, уничтоженные до Нуля города, "смелых" парней из ВВС США, бомбивших Хиросиму и Нагасаки, или Вам напомнить о десятках тысяч загубленных ни в чем не повинных душ в Югославии, Ираке, Ливии итд....
            Демоны должны гореть в аду....
            И давайте не будем про школьный возраст и его психо-социальные особенности, а то есть возможность в корректной форме получить анализ психологического состояния и направление дальнейшего движения ....
            штрафбат
            1. FalconD Вчера, 21:00
              Не передергивайте...Вы прекрасно поняли о чём я говорю...

              Если Вы такой пламенно решительный, езжайте на Средиземное море, берите в руки ПЗРК и нещадно сбивайте американские или израильские самолёты...мстите за Хиросиму и Югославию и Ливан с Ираком...может медаль дадут...

              А то, по Вашему разумению - счастье это когда у соседа корова сдохла!

              Джентльмены, вопрос кому летать, а кому рыб кормить в Балтике в бою решат..., если того обстановка потребует...

              Ваше желание пакости не уместно здесь!
              Спасибо за понимание!
              FalconD
              1. DenZ Вчера, 22:18
                Цитата: FalconD
                Спасибо за понимание!

                За какое понимание? Ваши посты у меня никакого понимания не вызывают. Если Вам всех жалко лучше не заходите на такие сайты как ВО и/ или в буддизм идите. Там может быть увидите джентельменов в собеседниках.
                DenZ
                1. FalconD Вчера, 22:22
                  Ну идите тогда из рогатки стёкла на американских машинах бейте, раз меня в буддизм засылаете!)
                  Диванный солдафон!
                  FalconD
            2. Chelovekprosto Вчера, 22:13
              По поводу Хиросимы.Американцы конечно гады,но они думали в первую очередь о своих солдатах.Не положили их в землю сотнями тысяч как мы при взятии Берлина.Им жалко своих людей а не противника как бы страшно это не звучало.
              Chelovekprosto
          2. DenZ Вчера, 20:09
            Цитата: FalconD
            Вы вообще отдаете себе отчёт, что в каждой катастрофе военного самолёта гибнут люди, которые выполняют приказ?

            Ах ну надо же. Я чуть не прослезился. Вы бы еще фашистов пожалели. Они тоже выполняли приказ. Ну да ладно с фашистами. Сколько эти самые полосатые выполняющие приказ в Сирии мирного населения убили? Наверно теперь точно и посчитаешь сколько тысяч. А наших ЧВКшников недавно? Приказ они выполняли. Лучше бы рыб кормили на дне балтики.
            DenZ
            1. FalconD Вчера, 21:03
              Читайте мой пост выше
              FalconD
          3. Комментарий был удален.
            1. Стропорез Вчера, 20:22
              Цитата: Аскет
              Для меня лично это враги на генетическом уровне и мне по....кто они такие.

              Согласен!
              Рад Вас видеть! drinks Давненько Вы не выходили,Коллега.
              Стропорез
            2. FalconD Вчера, 21:04
              Я к ним тоже ни любви, ни чувств не питаю...читайте мой пост выше
              FalconD
    2. Piramidon Вчера, 19:20
      Цитата: alkor
      Наши бы с Кубой договорились о размещении звена разведчиков, да и летали там неподалеку, в ответку на каждый их вылет. Очень бы янкесы напрягались и жжужали недовольно. А потом смотришь, и у общества амеровского рефлекс бы какой появился - мы не летаем у русских - они не летают. Мы полетели - ну рассматривай с пляжа звезды в бинокль.

      В 70-х - 80-х годах наши Ту-95РЦ систематически курсировали вдоль восточного побережья США, используя аэродромы Кубы. И никто не жужжал. Всё воспринималось, как должное. Сейчас же каждый вылет - визг на весь мир.

      Piramidon
    3. ochakow703 Вчера, 20:33
      Нееее, мы не можем. Мы вообще опасаемся любых действий способных вызвать обострение. В Сирии, вроде даже победили, а хозяева положения америкосы. А мы насморк под носом возим. Вот представьте на секунду, если б наша авиация отработала в Афгане, да еще завалила пару-тройку их недоумков. Все! Нас бы со свету сжили. Да чего уж, раз мы соглашаемся сражаться на Олимпиаде без гимна и флага. Ниже уже пол, плинтус кончился.
      ochakow703
  2. svp67 Вчера, 18:51
    Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W в понедельник совершил многочасовой полет вблизи границ Калининградской области, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.
    И еще ДО СИХ ПОР не поступила жалоба на действия наших перехватчиков? Ай, я яй....явная не доработка С НАШЕЙ СТОРОНЫ
    svp67
    1. Мар.Тира Вчера, 19:24
      Так он и не приближался к нам.Там же сказано-курсировал вдоль границ области, осуществляя полет в воздушном пространстве Польши и Литвы.Памперсы до сих пор пахнут,не стали рисковать.А нагадить России так хочется.
      Мар.Тира
  3. Angel_and_Demon Вчера, 18:52
    По мнению наблюдателей, разведывательные полеты, которые в последние дни практически ежедневно совершают американские самолеты вблизи границ Калининградской области, связаны с сообщениями о размещении там на постоянной основе оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М".
    Кроме того, в понедельник у побережья Калининградской области также совершал длительный полет шведский разведывательный самолет Gulfstream 4 с бортовым номером 102002
    ну и что? границу не нарушил? вот правда, сопроводить его бы не мешало, по нашему good
    Angel_and_Demon
  4. Теренин Вчера, 18:53
    Американский самолет провел очередную разведку у границ России - дальше будет: ...его агрессивно сопроводили российский самолеты - "вся мировая" общественность возмущена действиями русских лётчиков которые чуть не довели до инфаркта миролюбивых американцев... hi Знакомо yes
    Теренин
  5. Пытливый Вчера, 19:24
    Сейчас все что видно с самолета видно и со спутника, не думаю что наши такие лохи что РЭБ и Радары ПВО светят во время пролёта. Игра и не более, не жалко топлива и ресурса двигателей пусть летают. Европейцам надо только постоянно напоминать, что размещение амерских баз на их территории это вероятность остекления этих территорий после отработки их ЯО.
    Пытливый
    1. FalconD Вчера, 19:36
      Про ЯО не понял
      FalconD
  6. kefan Вчера, 19:28
    Все никак супостаты успокоятся не могут, Россия им как кость в горле.
    kefan
    1. FalconD Вчера, 19:36
      А нам Запад прям как мёд на устах)
      FalconD
  7. FalconD Вчера, 19:41
    Летает и летает...и нашим ПВО зато есть чем заняться...
    Надо почаще вояж дальников к Туманному альбиону организовывать...,чтоб чуяли, что их цели в принципе, с учётом боевой мощи, и разведывать особо не надо)
    FalconD
  8. Radikal Вчера, 20:25
    Цитата: alkor
    Наши бы с Кубой договорились о размещении звена разведчиков, да и летали там неподалеку, в ответку на каждый их вылет. Очень бы янкесы напрягались и жжужали недовольно. А потом смотришь, и у общества амеровского рефлекс бы какой появился - мы не летаем у русских - они не летают. Мы полетели - ну рассматривай с пляжа звезды в бинокль.

    А собственно говоря с какого перепуга Куба должна предоставлять сейчас свою территорию для наших самолетов-разведчиков? no
    Radikal
  9. Heterosigma Вчера, 21:02
    обычный пролёт для "засвета"
    Heterosigma
  10. Deadушка Вчера, 23:19
    Нужно было сбить, а потом по какой нибудь Зимбабве ракетами шарахнуть.
    Для устрашения... всех. wassat
    Deadушка
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