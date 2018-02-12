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Американский самолет провел очередную разведку у границ России
Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W в понедельник совершил многочасовой полет вблизи границ Калининградской области, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.
По их сведениям, американский самолет с бортовым номером 62-4134 и позывным ABUZZ14, вылетевший утром с авиабазы Милденхолл в Великобритании, курсировал вдоль границ области, осуществляя полет в воздушном пространстве Польши и Литвы.
По мнению наблюдателей, разведывательные полеты, которые в последние дни практически ежедневно совершают американские самолеты вблизи границ Калининградской области, связаны с сообщениями о размещении там на постоянной основе оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М".
Кроме того, в понедельник у побережья Калининградской области также совершал длительный полет шведский разведывательный самолет Gulfstream 4 с бортовым номером 102002, передает "Интерфакс"
По их сведениям, американский самолет с бортовым номером 62-4134 и позывным ABUZZ14, вылетевший утром с авиабазы Милденхолл в Великобритании, курсировал вдоль границ области, осуществляя полет в воздушном пространстве Польши и Литвы.
По мнению наблюдателей, разведывательные полеты, которые в последние дни практически ежедневно совершают американские самолеты вблизи границ Калининградской области, связаны с сообщениями о размещении там на постоянной основе оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М".
Кроме того, в понедельник у побережья Калининградской области также совершал длительный полет шведский разведывательный самолет Gulfstream 4 с бортовым номером 102002, передает "Интерфакс"
Использованы фотографии: http://military-informant.com/
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