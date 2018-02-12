00:04 13 февраля
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Browning прекратил производство самой знаменитой модели

Эпоха легендарного пистолета Hi-Power официально завершена. Как сообщил портал shootingillustrated.com, компания Browning прекратила производство одного из самых знаменитых пистолетов XX века.

Browning прекратил производство самой знаменитой модели


В пресс-службе компании Browning указывают, что покупателям ещё доступны пистолеты модификации Mark III, которые остались в запасах у дистрибьюторов. Однако поставки продолжаться не будут, и Hi-Power официально больше не производится.


Hi-Power является последним пистолетом, разработанным знаменитым оружейником Джоном Мозесом Браунингом. После смерти Браунинга в 1926 году конструкция пистолета была завершена Дьёдонне Сэвом — главным конструктором бельгийской компании Fabrique Nationale. В серийное производство модель поступила в 1935 году.

В базовой версии Hi-Power оснащался 13-зарядным магазином и выпускался в калибре 9×19 мм Parabellum. Помимо этого, пистолет неоднократно модернизировался и выпускался в других калибрах. Вес пистолета составляет почти 900 г, длина — 20 см (при длине ствола 11,8 см), передает "Warspot"

Использованы фотографии: shootingillustrated.com
27

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Комментарии 57

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  1. Наблюдатель2014 Вчера, 19:11
    Browning прекратил производство самой знаменитой модели
    Наверное просто умерли все кто помнил технологию его производства recourse
    Наблюдатель2014
    1. Отец солдата Вчера, 19:19
      По воспоминаниям участника расстрела царской семьи Михаила Медведева (Кудрина) выстрелом именно из браунинга был убит Николай II.
      Отец солдата
      1. Андрей К Вчера, 20:12
        Цитата: Отец солдата
        По воспоминаниям участника расстрела царской семьи Михаила Медведева (Кудрина) выстрелом именно из браунинга был убит Николай II.

        Браунинг - Браунингу рознь. В статье речь о Hi-Power 9Х19.
        В царскую семью стреляли в том числе и из Browning 1900 7,65 мм. В предсмертном завещании Медведев-Кудрин попросил своего сына отдать Хрущеву браунинг, из которого была убита царская семья. Умер он в 1964 году.
        Андрей К
        1. cniza Вчера, 21:52
          Цитата: Отец солдата
          По воспоминаниям участника расстрела царской семьи Михаила Медведева (Кудрина) выстрелом именно из браунинга был убит Николай II.


          Тогда был наган или я что то путаю?
          cniza
          1. Андрей К Вчера, 22:46
            Цитата: cniza
            ...Тогда был наган или я что то путаю?...

            Не путаете. Наган тоже был.
            Андрей К
            1. Стропорез Вчера, 22:58
              Цитата: Андрей К
              Не путаете. Наган тоже был.

              Коллега, при всём уважении! hi Тогда оружие было абсолютно разношёрстное.
              Давайте с Вами смотреть в будущее , прошлого нам не исправить, но ...., мы можем сделать будущее, а при таких красивых ..."инженерах" ,в общем респект! drinks
              Стропорез
              1. Андрей К Вчера, 23:04
                Цитата: Стропорез
                ...Давайте с Вами смотреть в будущее...

                Уговорил, коллега. Пошёл я смотреть в будущее laughing
                Андрей К
                1. Стропорез Вчера, 23:22
                  Цитата: Андрей К
                  Уговорил, коллега. Пошёл я смотреть в будущее

                  Как всё таки хорошо и душевно встретить понимающего в армейских "далях" Человека!Находили и такие особи

                  Стропорез
                  1. Андрей К Вчера, 23:30
                    Цитата: Стропорез
                    ...Находили и такие особи...

                    Lee-Enfield laughing
                    В простонародье - "Бур" good
                    Андрей К
                    1. Стропорез Сегодня, 00:00
                      Цитата: Андрей К
                      Lee-Enfield
                      В простонародье - "Бур"

                      он самый! дык тот гербарий сложно было переоценить, бралисамое "блестящее" и часы "сейко" с калькулятором good drinks
                      Стропорез
      2. роман66 Вчера, 21:47
        ну и слава богу
        роман66
    2. Лексус Вчера, 19:25
      Наверное просто умерли все кто помнил технологию его производства

      Там щёчки на рукояти были деревянные - наверное, "зелёные" потребовали "свернуться".
      Лексус
      1. Стропорез Вчера, 19:37
        Цитата: Лексус
        Там щёчки на рукояти были деревянные - наверное, "зелёные" потребовали "свернуться".

        Я такой трофейный видел, машина интересная , но из-за невозможности пополнения бк, была подарена пилоту славного МИ-8 в обмен на шоколад, галеты и 15 литров спирта. good drinks
        Стропорез
        1. Андрей К Вчера, 19:39
          Цитата: Стропорез
          ...но из-за невозможности пополнения бк, была подарена пилоту славного МИ-8 в обмен на шоколад, галеты и 15 литров спирта...

          Продешевил good laughing
          Андрей К
          1. Лексус Вчера, 19:41
            Он предусмотрительно количество шоколада и галет не озвучил. winked
            Лексус
            1. Андрей К Вчера, 19:43
              Цитата: Лексус
              Он предусмотрительно количество шоколада и галет не озвучил. winked

              Шоколад с галетами к чаю, а шпирт исключительно для дела - аппаратуру протирать laughing
              Андрей К
              1. БАРХАН Вчера, 23:54
                Цитата: Андрей К
                а шпирт исключительно для дела - аппаратуру протирать

                В 15 литров аппаратуру уже погружать можно...
                БАРХАН
            2. Перейра Вчера, 19:47
              Чтобы закусить 15 л спирта, галет понадобится изрядное количество.
              Перейра
              1. Балу Вчера, 20:16
                Цитата: Перейра
                Чтобы закусить 15 л спирта, галет понадобится изрядное количество.

                Галеты -детям, спирт-аппаратуре. drinks
                Балу
                1. Вольнопёр Вчера, 20:42
                  Цитата: Балу
                  Цитата: Перейра
                  Чтобы закусить 15 л спирта, галет понадобится изрядное количество.

                  Галеты -детям, спирт-аппаратуре. drinks

                  Ттонким ... ик ... слоем ... laughing
                  Вольнопёр
                2. федоров Вчера, 21:19
                  Протирать оптические оси wink
                  федоров
          2. Стропорез Вчера, 19:44
            Цитата: Андрей К
            Продешевил

            Дык, общественность потребовала ПРАЗДНИКА! wassat А что ещё было взять с нашего доблестного советского аса? belay Он ещё унтЫ предлагал, но это вещь индивидуальная, а крысятить в наших войсках не принято good
            поэтому пришлось праздновать вместе с пилотами good drinks
            Стропорез
            1. Лексус Вчера, 19:54
              "Летуны" уж больно сильны по части выпить. Не удивлюсь, если вы весь бидон за один присест "ликвидировали", а они утром благополучно улетели. good drinks
              Лексус
              1. роман66 Вчера, 21:49
                улететь мало - главное сесть!
                роман66
                1. Лексус Вчера, 21:55
                  Закон таков - как минимум один всегда не пьёт. Так что всё ок.
                  Лексус
            2. Андрей К Вчера, 19:56
              Цитата: Стропорез
              ...поэтому пришлось праздновать вместе с пилотам...

              Не поверишь, такая же хрень и у меня была.
              "Нашёл" по случаю, в горах, Астру 80-ю. Нульц. По маркировке смотрели, там что-то около года назад до этого был выпущен. В нержавейке, магазин 15. Короче - мечта наяву. И тоже 9Х19. В магазине единственный патрон.
              Так я дал себя уговорить ребятишкам из 45 полка СпН ВДВ. Поплыл на ящике "Кизлярского" коньяка laughing
              Андрей К
        2. dauria Вчера, 22:07
          была подарена.... в обмен на 15 литров спирта.


          Да ты , браток, шикарный коммерсант laughing Там же трофеев музейных полным полно, а СПИРТ!!! да ещё 15 литров ...Это ж в поллитрах 60
          штук, да по 25 чеков ежели. Шарпп три семёрки пролопали, паразиты. Так и скажи правду- всем выпить хотелось , а пистолет- так, подвернулся . И без него бы выжрали всё до капли. Причём вместе с экипажем. Вот эта фигулька 1933-го года . Какая-то английская. "Gold Stall" вроде было выбито на ней. Толком не помню и не знаю , что за пушка.
          dauria
          1. Стропорез Вчера, 22:41
            Цитата: dauria
            Там же трофеев музейных полным полно, а СПИРТ!!! да ещё 15 литров ...Это ж в поллитрах 60

            Бача, мы своих не обижаем, летун сказал нада! wassat Мы "подарили"! А спирту против того обозначенного ..., было выпито ещё немало))))) wassat Содружество войск , так сказать, там ишшо сгущёнка советская была good , на костре промеж галет, чем не "наполеон".Скажу одно, без вертух , нам бы, порой ,трындец, безбашенные были Пацаны! soldier drinks
            а уж "восьмёркам" от меня особый респект, так нежно и красиво меня в кабульский госпиталь доставили, шо на такси good drinks
            Стропорез
            1. Андрей К Вчера, 22:58
              Цитата: Стропорез
              ...а уж "восьмёркам" от меня особый респект, так нежно и красиво меня в кабульский госпиталь доставили, шо на такси...

              Нас "Мишаньками" по всем горам таскали, в ущелье нырнёт и идёт низенько-низенько good
              Андрей К
              1. Стропорез Вчера, 23:04
                Цитата: Андрей К
                Нас "Мишаньками" по всем горам таскали, в ущелье нырнёт и идёт низенько-низенько

                Дык, были ж люди! в "мишке" однажды, пилот так положил, мы думали землю вспашет belay Ан нет, "доехали" до места! good
                Стропорез
                1. Андрей К Вчера, 23:36
                  Цитата: Стропорез
                  ...Дык, были ж люди! в "мишке" однажды, пилот так положил, мы думали землю вспашет belay Ан нет, "доехали" до места! good...

                  Живы будем не помрём.
                  Пацаны сейчас тоже не промах, за них не стыдно good
                  Андрей К
            2. dauria Вчера, 23:59
              там ишшо сгущёнка советская была


              Была..Только у нас она жёлтая какая-то , то ли от жары, то ли от срока. Опостылела с тех пор. Знаешь, я первым делом в "Домодедово" купил батон и бутылку кефира , когда вернулись. Во как...
              dauria
    3. LSA57 Вчера, 19:27
      Цитата: Наблюдатель2014
      Наверное просто умерли все кто помнил технологию его производства

      странно, а разве всё в головах в ХХ веке держали? бумаги небыло написать? так прям на словах друг другу о станка к станку переда laughing вали
      LSA57
    4. Андрей К Вчера, 19:34
      Наблюдатель
      ...Наверное просто умерли все кто помнил технологию его производства recourse...

      Сергей hi
      «Хай Пауэр» это просто легенда. На мой взгляд гораздо надёжнее и эффективнее Кольта M1911 (хотя "папа" у обоих один).
      Наши тоже перед Великой Отечественной Войной к нему присматривались. На полигоне ГАУ КА в 1941 году, провели сравнительные испытания наших и иностранных пистолетов, «Хай Пауэра» в том числе.
      В конкурсе победил «Хай Пауэр», показав 4,25% задержек – лучший результат среди всех проходивших испытание образцов.
      У наших ТТ и Воеводина было 8,26% и 7,0% request
      Андрей К
    5. svp67 Вчера, 19:51
      Цитата: Наблюдатель2014
      Наверное просто умерли все кто помнил технологию его производства

      Ничего Китай не даст "завершиться истории"
      svp67
      1. Андрей К Вчера, 20:04
        Цитата: svp67
        ...Ничего Китай не даст "завершиться истории"...

        Китай - вдохнёт в него новую, доселе неизведанную жизнь laughing
        Андрей К
        1. АлНиколаич Вчера, 20:50
          Так его ещё испанцы производят, венгры, и может быть до сих пор канадцы.
          Может быть FN продолжит выпускать дабл экшен, этой модели. Он поинтереснее будет!
          АлНиколаич
        2. Pivot Вчера, 21:57
          Почему кииай
          Pivot
        3. Pivot Вчера, 21:59
          Турки, на оружейном рынке Китаю до них далеко ))(
          Pivot
  2. avt Вчера, 19:17
    Да-а-а-а-а.....Легенда оружейная ! Ну ...ни что не вечно под Луной.Однако механизм сей и сейчас фору даст каким новоманирным образцам!
    avt
  3. Magic Archer Вчера, 19:18
    Хорошая «пушка»но почти килограммам веса это перебор!Это чуть меньше Стечкина.Но у того была возможность стрелять очередями.В целом Хай Пауэр хороший пистолет.Но.Для своего времени.
    Magic Archer
  4. san4es Вчера, 19:26
    9mm Browning Hi-Power
    san4es
  5. FalconD Вчера, 19:28
    Из статьи не совсем ясно в чём "легендарность" данного оружия...было бы про ТТ, то всё понятно...И информация про "можно купить" для нас россиян особенно актуальна...
    Перевод иностранной прессы походу
    FalconD
    1. Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 19:34
      С точки зрения дилетанта в оружии, Хайпауэр не легенда конечно же.
      Генерал Песчаных Карьеров
      1. В. Салама Вчера, 21:14
        Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
        С точки зрения дилетанта в оружии, Хайпауэр не легенда конечно же.

        Не знаю, не знаю... По мнению Сергея Бадюка модификация Mark lll - лучший боевой пистолет мира. Но, может я ошибаюсь и он не дилетант?
        В. Салама
        1. Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 21:34
          Это был сарказм, если что. Конечно же Хайпауэр эпичный пистолет, и глупо это отрицать.

          Хотя Бадюку Глок нравится и Пернач больше всего, по крайней мере он так говорил.
          Генерал Песчаных Карьеров
          1. avt Вчера, 21:48
            Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
            Хотя Бадюку Глок нравится и Пернач больше всего,

            wassat Уверены в том, что он ,,Пернач" в руках держал ??? Скажите ещё что ,,Дротик". Максимум ,,Бердыш " и все.
            avt
            1. Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 22:08
              Даже если бы он был бы мне близким другом, я не был бы уверен, что ему нравится больше и какое конкретно оружие он держал.

              А вы его друг? Знаете?
              Генерал Песчаных Карьеров
        2. трассер Вчера, 21:36
          Бадюк хороший сержант , и своему уровню вполне соответвует. Но оружейка очень деликатный вопрос. И явно не его конек. Хотя как " пользователь " он достоверно отозвался об оружии про которое снимал передачи.
          трассер
    2. avt Вчера, 19:35
      Цитата: FalconD
      Перевод иностранной прессы походу

      Походу банальная безграмотность , ну судя по
      Цитата: FalconD
      ..было бы про ТТ, то всё понятно.

      Не было бы Браунинга ,причём ещё более раннего , не было бы и ТТ .Так что прежде чем кнопкотыкать с кавычками , не худо бы поисковиком поработать - познать о чём речь.
      avt
      1. В. Салама Вчера, 21:01
        Цитата: avt
        ...
        Не было бы Браунинга ,причём ещё более раннего , не было бы и ТТ .

        С этим не могу согласиться. ТТ и Браунинг 1903 это разные пистолеты. Так же как ПМ и Вальтер ПП.
        Внешний вид схож, так и наша "Победа" схожа с другими легковушками. А тот пресловутый Браунинг 1903К, хранящийся в единственном экземпляре у нас в музее одного НИИ, с которым и сравнивали конструкции, скорее всего шутка конструкторов, использованная в 90-е в качестве идеологической диверсии по дискредитации советского прошлого. О существовании такой модели вряд ли догадывался сам Д.М.Браунинг.
        В. Салама
      2. Стропорез Вчера, 21:17
        Цитата: avt
        Не было бы Браунинга ,причём ещё более раннего , не было бы и ТТ

        Это с чего бы?!Вы наверное плохо осведомлены. Что вперёд куры или айца, уже давно решён в пользу "Бог создал людей разными, а полковник Кольт уравнял их в правах»

        дальше

        потом
        и вот
        Стропорез
        1. avt Вчера, 21:51
          Цитата: Стропорез
          Это с чего бы?!

          С того бы, что на сайте всё да-а-а-вно по винтику разложили, уж если неохота самому механикой заняться в сравнении - в архив сайта .Там уже всё подробно и весьма грамотно разжевали
          Цитата: В. Салама
          Так же как ПМ и Вальтер ПП.

          Отметив кстати и решения Токарева ,и Макарова.
          avt
    3. Околоточный Вчера, 20:44
      Эта машина стояла на вооружении элитарных спец подразделений, SAS например.
      Околоточный
  6. федоров Вчера, 21:27
    У меня таких два, пусть СБУ хоть котлован выроют, хрен найдут. Один пневмат, на зеркале, для тупых полицаев украинских. И копия чека.
    Но у меня здоровья хватает, пальцем двигать кто в курсе . Люблю Макар. Закинул в багажник, и пофиг в любую погоду. wink А гараж охраняет злобная лайка Тимохин, и ротвейлер болтается под дверью. smile Ссука, но добрая...со своими.
    федоров
    1. Ищущий Вчера, 21:58
      Вроде бы мужчина,А ХВАСТУН!!!
      Ищущий
      1. федоров Вчера, 22:25
        Там ответ в личке.. И фото собак-надо ? И стволы с 90-х годов. Тут плакать нужно, а не хвастаться. Какой я нафиг герой, по попустительству таких как я - страну просрали. Ну может и не совсем, я ведь Русский-Сибиряк, вот этим разве что похвастаюсь.... и то , никому не рассказывай.
        федоров
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