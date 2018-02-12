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Browning прекратил производство самой знаменитой модели
Эпоха легендарного пистолета Hi-Power официально завершена. Как сообщил портал shootingillustrated.com, компания Browning прекратила производство одного из самых знаменитых пистолетов XX века.
В пресс-службе компании Browning указывают, что покупателям ещё доступны пистолеты модификации Mark III, которые остались в запасах у дистрибьюторов. Однако поставки продолжаться не будут, и Hi-Power официально больше не производится.
Hi-Power является последним пистолетом, разработанным знаменитым оружейником Джоном Мозесом Браунингом. После смерти Браунинга в 1926 году конструкция пистолета была завершена Дьёдонне Сэвом — главным конструктором бельгийской компании Fabrique Nationale. В серийное производство модель поступила в 1935 году.
В базовой версии Hi-Power оснащался 13-зарядным магазином и выпускался в калибре 9×19 мм Parabellum. Помимо этого, пистолет неоднократно модернизировался и выпускался в других калибрах. Вес пистолета составляет почти 900 г, длина — 20 см (при длине ствола 11,8 см), передает "Warspot"
В пресс-службе компании Browning указывают, что покупателям ещё доступны пистолеты модификации Mark III, которые остались в запасах у дистрибьюторов. Однако поставки продолжаться не будут, и Hi-Power официально больше не производится.
Hi-Power является последним пистолетом, разработанным знаменитым оружейником Джоном Мозесом Браунингом. После смерти Браунинга в 1926 году конструкция пистолета была завершена Дьёдонне Сэвом — главным конструктором бельгийской компании Fabrique Nationale. В серийное производство модель поступила в 1935 году.
В базовой версии Hi-Power оснащался 13-зарядным магазином и выпускался в калибре 9×19 мм Parabellum. Помимо этого, пистолет неоднократно модернизировался и выпускался в других калибрах. Вес пистолета составляет почти 900 г, длина — 20 см (при длине ствола 11,8 см), передает "Warspot"
Использованы фотографии: shootingillustrated.com
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