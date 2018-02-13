Курдские командиры: САА должна помочь нам противостоять турецкой армии

Мы обращается к правительственным силам. САА необходимо в срочном порядке направить подкрепление в район границы с Турцией.

Сирийская армия не может оставаться в стороне от того, что происходит в Африне, где турецкие войска продолжают действовать против курдского населения на сирийской территории.

Эрдоган у карты, которая заретуширована Генштабом ВС Турции