Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
Курдские командиры: САА должна помочь нам противостоять турецкой армии
Неожиданное заявление прозвучало от лидеров курдских вооружённых отрядов, дислоцированных в районе Африна. Телеканал «Al Mayadeen» приводит заявление командира курдских отрядов народной самообороны (ОНС/СНС) Сипана Хаму:
По словам полевого командира курдов, на данный момент между отрядами курдской самообороны и сирийскими вооружёнными силами «поддерживается тесная связь».
На сегодняшний день курдские ОНС ведут активные боевые действия с протурецкой «Сирийской свободной армией». За время операции, если верить сводкам, протурецкие формирования потеряли до 200 человек убитыми и более 500 ранеными. Турция в ходе операция «Оливковая ветвь» потеряла не менее 27 своих военнослужащих. Сами курдские отряды заявляют о потере примерно 150 бойцов. Турция утверждает, что ликвидировала "более тысячи террористов", подразумевая под термином "террористы" именно курдские отряды.
Напомним, что ранее курдские силовики отказывались вступать в контакт с сирийскими правительственными войсками, предпочитая искать поддержки со стороны США. Теперь же, когда турецкая армия ведёт масштабную военную операцию против YPG на севере провинции Алеппо, курдские полевые командиры вдруг вспомнили о возможности совместных действий с САА и о том, что сирийская армия «в ответе за сирийскую территорию».
Мы обращается к правительственным силам. САА необходимо в срочном порядке направить подкрепление в район границы с Турцией.
Сирийская армия не может оставаться в стороне от того, что происходит в Африне, где турецкие войска продолжают действовать против курдского населения на сирийской территории.
Сирийская армия не может оставаться в стороне от того, что происходит в Африне, где турецкие войска продолжают действовать против курдского населения на сирийской территории.
Эрдоган у карты, которая заретуширована Генштабом ВС Турции
По словам полевого командира курдов, на данный момент между отрядами курдской самообороны и сирийскими вооружёнными силами «поддерживается тесная связь».
На сегодняшний день курдские ОНС ведут активные боевые действия с протурецкой «Сирийской свободной армией». За время операции, если верить сводкам, протурецкие формирования потеряли до 200 человек убитыми и более 500 ранеными. Турция в ходе операция «Оливковая ветвь» потеряла не менее 27 своих военнослужащих. Сами курдские отряды заявляют о потере примерно 150 бойцов. Турция утверждает, что ликвидировала "более тысячи террористов", подразумевая под термином "террористы" именно курдские отряды.
Напомним, что ранее курдские силовики отказывались вступать в контакт с сирийскими правительственными войсками, предпочитая искать поддержки со стороны США. Теперь же, когда турецкая армия ведёт масштабную военную операцию против YPG на севере провинции Алеппо, курдские полевые командиры вдруг вспомнили о возможности совместных действий с САА и о том, что сирийская армия «в ответе за сирийскую территорию».
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти