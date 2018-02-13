12:08 13 февраля
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Курдские командиры: САА должна помочь нам противостоять турецкой армии

Неожиданное заявление прозвучало от лидеров курдских вооружённых отрядов, дислоцированных в районе Африна. Телеканал «Al Mayadeen» приводит заявление командира курдских отрядов народной самообороны (ОНС/СНС) Сипана Хаму:
Мы обращается к правительственным силам. САА необходимо в срочном порядке направить подкрепление в район границы с Турцией.
Сирийская армия не может оставаться в стороне от того, что происходит в Африне, где турецкие войска продолжают действовать против курдского населения на сирийской территории.


Курдские командиры: САА должна помочь нам противостоять турецкой армии

Эрдоган у карты, которая заретуширована Генштабом ВС Турции



По словам полевого командира курдов, на данный момент между отрядами курдской самообороны и сирийскими вооружёнными силами «поддерживается тесная связь».

На сегодняшний день курдские ОНС ведут активные боевые действия с протурецкой «Сирийской свободной армией». За время операции, если верить сводкам, протурецкие формирования потеряли до 200 человек убитыми и более 500 ранеными. Турция в ходе операция «Оливковая ветвь» потеряла не менее 27 своих военнослужащих. Сами курдские отряды заявляют о потере примерно 150 бойцов. Турция утверждает, что ликвидировала "более тысячи террористов", подразумевая под термином "террористы" именно курдские отряды.

Напомним, что ранее курдские силовики отказывались вступать в контакт с сирийскими правительственными войсками, предпочитая искать поддержки со стороны США. Теперь же, когда турецкая армия ведёт масштабную военную операцию против YPG на севере провинции Алеппо, курдские полевые командиры вдруг вспомнили о возможности совместных действий с САА и о том, что сирийская армия «в ответе за сирийскую территорию».

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 63

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  1. Геркулесыч Сегодня, 06:15
    А курды то "девочки по вызову " еще какие -давно ли в сторону Армии Сирии брызгали слюной?Они хотят свои задницы прикрыть законной армией, а потом когда турков выдворят из Сирии, ударят законной армии в спину!
    Геркулесыч
    1. Владивосток1969 Сегодня, 06:19
      Политика вообще сродни девушкам с пониженной соц.ответственностью.
      Владивосток1969
    2. Uncle Lee Сегодня, 06:22
      Тут играем, тут не играем, тут селедку заворачивали ! wassat
      Uncle Lee
      1. влад66 Сегодня, 08:38
        ранее курдские силовики отказывались вступать в контакт с сирийскими правительственными войсками, предпочитая искать поддержки со стороны США.

        Жаренный курдский петушок клюнул в зад и тут же
        Мы обращается к правительственным силам. САА необходимо в срочном порядке направить подкрепление в район границы с Турцией.
        хотя ранее,еще до операции турков
        курдские силовики отказывались вступать в контакт с сирийскими правительственными войсками,

        Так что сами девочки,сами. yes
        влад66
      2. Sefevi Сегодня, 11:06
        Турки методично и не спеша делают своё дело.. Каждый день берут пару-тройку деревень и высот. Никаких бомбёжек населённых пунктов нет, а ведь могли бы, раз террористы окопались там. Турки с начали операции потеряли 31-го военного, как вчера объявили. Самое примечательное, ежедневно захватываются настоящие подземные бункеры, длиной под 50- 70 метров, стены и потолки укреплены железобетоном. Курды создавали это явно не за пару месяцев, а годы и годы. До Африна осталось 18 км.
        Sefevi
    3. сибиралт Сегодня, 06:26
      Почему бы сирийским курдам не просить помощи у турецких курдов? winked Если те замутят в Турции, Эрдогану будет не до Сирии.
      сибиралт
      1. собаковод Сегодня, 06:38
        сибиралт Сегодня, 06:26 ↑ Новый
        Почему бы сирийским курдам не просить помощи у турецких курдов? winked Если те замутят в Турции, Эрдогану будет не до Сирии.

        Почему бы не начать договариваться? Площадок и форматов, в нынешних реалиях, более, чем достаточно.
        собаковод
      2. Геркулесыч Сегодня, 06:53
        Сибиралт hi -турецкие курды прикормлены сша, и сидят на коротком поводке. Их задача -гадить только эрдогаду, не дать турции сравняться по значимости с израилем. Помогать другим курдам госдеп не велит!
        Геркулесыч
      3. Злой543 Сегодня, 07:54
        Сирийским курдам нужно было соглашаться на автономию и отдать контроль САА над территорией. Хотя туркам пофиг кажется
        Злой543
      4. donavi49 Сегодня, 09:17
        Вы спали? Турецкие курды приведены к покорности султану - посредством бомбардировок их городов и зачистки силами тяжелых подразделений. У них была своя Чича в 14-16 годах. Всех буйных местных курдов поубивали - поставили царьяками тех, кто признает султана.
        donavi49
        1. Sefevi Сегодня, 11:09
          "Всех буйных местных курдов поубивали"- а не должны были? Сепаратистов с оружием по головке гладить надо?
          Sefevi
      5. Спайков Джавелин Тоувич Сегодня, 11:52
        Поскольку турецкие курды преданы своей стране. Не имеют желания иметь дело со всяким отребьем
        Спайков Джавелин Тоувич
    4. Мар.Тира Сегодня, 06:27
      Не только брызгали,но и вступили в боевой столкновение,с САА в провиции Дейр-эз-Зор,при полном игнорировании боевиков ИГил,и поддержке спецуры США.Понятно,что курды разные,но пусть сначала между собой договорятся,чего они хотят? В Сети появился видеоролик, в котором запечатлен представитель «Сирийских демократических сил» (СДС) осуществляющий пулеметный обстрел позиций сирийских проправительственных сил в населенном пункте Ат-Табия, передает «Евфрат пост». Более подробно https://riafan.ru/1025280-v-seti-poyavilos-video-
      podtverzhdayushee-ataku-kurdov-na-saa-v-provincii
      -deir-ez-zor
      Мар.Тира
      1. БАРХАН Сегодня, 10:48
        Цитата: Мар.Тира
        Понятно,что курды разные,но пусть сначала между собой договорятся,чего они хотят

        Да зачем договариваться то?Пусть режут друг друга,пусть ослабляются...и тогда легче будет восстановить там порядок...без курдов.
        БАРХАН
    5. Быков. Сегодня, 06:58
      Цитата: Геркулесыч
      А курды то "девочки по вызову " еще какие -давно ли в сторону Армии Сирии брызгали слюной?Они хотят свои задницы прикрыть законной армией, а потом когда турков выдворят из Сирии, ударят законной армии в спину!

      Всё так и есть. А сейчас для курдов пришло время платежа за свою глупость.
      Быков.
      1. Ил-18 Сегодня, 09:59
        Курды уже Россию обвинили, что их отдали на растерзание туркам. Теперь, сирийцев. Вооот! Пока тех, кому практически бесплатно отдавались (США), не будут через каждые 30 секунд со всех площадок и СМИ называть источником своих бед, на курдов внимания обращать не нужно.
        Ил-18
    6. voyaka uh Сегодня, 10:00
      "А курды то "девочки по вызову "////

      Курды, между прочим, выбили ИГИЛ со своих территорий первыми.
      Еще когда, что иракская, что сирийская армии убегали от игиловцев, сверкая
      пятками, бросая города без боя.
      Тогда им все аплодировали: "во, как надо воевать за свою землю!"
      voyaka uh
      1. Rakti-Kali Сегодня, 10:41
        Цитата: voyaka uh
        урды, между прочим, выбили ИГИЛ со своих территорий первыми.

        Дододододооо... А потом американцы вынули руки из зaдниц этих своих марионеток, и курдов и игилоидов.
        Rakti-Kali
      2. БАРХАН Сегодня, 10:53
        Цитата: voyaka uh
        Тогда им все аплодировали: "во, как надо воевать за свою землю!"

        Да всё так было.А теперь они в заднице.И задница только разрастается...А сирийские войска стоят и ждут полного ослабления и разоружения.Тот случай когда жадность и гордыня вышла боком.Как оказалось курды ни кому стали не нужны...
        БАРХАН
  2. viktor. Сегодня, 06:17
    А Фашингтон что кинул курдов???
    viktor.
    1. Геркулесыч Сегодня, 06:23
      Получается, что как минимум, пока что да! Турция, как члениха НАТО им в постели, то есть, в регионе милее каких-то курдов.
      Геркулесыч
    2. Быков. Сегодня, 06:53
      Цитата: viktor.
      А Фашингтон что кинул курдов???

      Какая неожиданность!!!!
      Быков.
    3. donavi49 Сегодня, 09:21
      Нет. Они Арфинских и не поддерживали толком (это наиболее комми из всех - поэтому у них не любовь). Вот в Манбидже и на Евфрате они стоят на передке. И командующий американскими войсками в Сирии заявляет, что они не уйдут, а если турки или кто-то еще сунутся, то они вступят в бой, со всеми вытекающими.
      donavi49
    4. Ныробский Сегодня, 09:22
      Цитата: viktor.
      А Фашингтон что кинул курдов???

      Ещё нет, но непременно это сделает. Матрасы те ещё "союзники".
      Ныробский
  3. andrewkor Сегодня, 06:20
    Очень я разочарован курдами.Политика "Разделяй и влавствуй" в действии.Обожглись ручонки то ,таскаючи "каштаны из огня"для США!
    andrewkor
  4. Геркулесыч Сегодня, 06:21
    А фото прикольное -эрдоган ищет пятый угол wassat !
    Геркулесыч
  5. rotmistr60 Сегодня, 06:36
    предпочитая искать поддержки со стороны США
    Как помощь получать и быть на побегушках у Сша, так и правительственные войска не были нужны. Как только поприжали, то сразу помогите. В данной случае наверное придется выкручиваться самим из той ситуации, в которую их поставили американские хозяева. Есть с руки хозяина и преданно заглядывать ему в глаза не значит, что хозяин тебе за это что-то обязан. Тем более такой как американский.
    rotmistr60
  6. Alex-a832 Сегодня, 06:48
    Всё это было предсказуемо как минимум на этапе заявления Турции о начале операции против курдов. Курды продались США за обещание "крыши" при создании некоего курдистана за восточным берегом Евфрата. Но США курды тоже ни в одно место со своей идеей не упирались. Американцам нужна некая "оппозиция" без государственности, чтобы нефть забирать напрямую, а не платить за нее какому-нибудь квазигосударству. У курдов была возможность выторговать у Асада автономию хоть и не на особо сказочных условиях, но за реальную помощь в избавлении от террористов и интервентов типа США, но они этот момент успешно прос...ли. Показали себя прости...ками, в связи с чем и Россия не стала сдерживать Эрдогана от его пламенной любви к курдам.
    Итог: дырку от бублика они получат, а не помощь САА. Дамаск повозмущался для вида и на этом свою миссию выполнил.
    Alex-a832
    1. КОСМОС59 Сегодня, 07:03
      Цитата: Alex-a832
      Показали себя прости...ками, в связи с чем и Россия не стала сдерживать Эрдогана от его пламенной любви к курдам.

      Не то что сдерживать не стала, а возможно даже была договоренность с Эрдоганом. Мол, мы курдам предлагали пустить САА, они отказались, так заставим их теперь просить о вводе САА.
      КОСМОС59
      1. Alex-a832 Сегодня, 08:53
        Курдам защиты не будет ни от кого. Своими действиями они подтвердили свою опасность для интересов всех стран региона. Поэтому турки будут их трепать беспрепятственно. САА за них не вступится, пока турки курдов не оттаскают по полной программе.
        Alex-a832
        1. Ил-18 Сегодня, 10:06
          Все проще. Если сегодня появится независимый Курдистан, завтра это будет новый друг, союзник, брат и т.д. для США. И там уже будут везде люди из США. А оно нам и всем остальным, кроме США и Израиля, надо? Кстати, иракский Курдистан турки тоже посещали.
          Ил-18
  7. samarin1969 Сегодня, 06:52
    Протурецкие силы ССА всё-таки более принципиальный враг Асада. При штурме Алеппо курдский квартал оказывал содействие САА. Асаду стоило бы помочь курдам Африна. У них всё-равно нет перспектив без вхождения на правах автономии в Сирийское государство.
    На ВО большинство уважаемых экспертов окрашивают свои взгляды в красные тона. Но в отношении вполне себе левых демократических сил курдов Африна, сторонники социализма отказываются от принципа классовой солидарности. request
    samarin1969
    1. rocket757 Сегодня, 09:21
      Произнесено определение - левых демократических сил курдов Африна, - эт как то созвучно с - большинство уважаемых экспертов окрашивают свои взгляды в красные тона.????
      Интересно, вы сами понимаете что с чем скрестить хотите???
      rocket757
    2. Rakti-Kali Сегодня, 10:48
      Цитата: samarin1969
      Асаду стоило бы помочь курдам Африна

      13 июля 2017 года министр обороны Африна Bahjat Abdo в интервью телеканалу Курдистан24 прокомментировал предложение РФ вернуть в регион сирийскую администрацию: "Не для того мы вышвырнули режим (Асада) 5 лет назад, чтобы теперь возвращать его. Его не будет здесь больше никогда."
      Rakti-Kali
      1. rocket757 Сегодня, 10:55
        Государство в принципе должно раскатать тех кто против его целостности!
        И кем эт будет сделано, в данном конкретном случае, не суть важно. Асад сбережёт свои силы, а с турками потом придётся договариваться, но здесь у него сильный такой аргумент за спиной!!! И курдов он получается как бы не гнобил, напрямую!!!
        Восток дело тонкое и такие варианты там вполне играют!
        rocket757
  8. Быков. Сегодня, 06:54
    ... Напомним, что ранее курдские силовики отказывались вступать в контакт с сирийскими правительственными войсками, предпочитая искать поддержки со стороны США ...

    Заграница нам поможет... (c.)
    Быков.
    1. rocket757 Сегодня, 09:22
      Точно, заграница нам поможжжжж .... ан нет, как обычно отскочила в сторону!
      rocket757
  9. Lenivets2 Сегодня, 07:09
    "Сирийская армия не может оставаться в стороне от того, что происходит в Африне, где турецкие войска продолжают действовать против курдского населения на сирийской территории."
    С какого перепуга?
    Ещё раз повторяю: если это сирийская территория, то почему её контролируют курды и не пускают войска и чиновников Асада?
    Хотели независимости?!
    Вот пусть независимо (сами) и воюют с турками. hi
    Lenivets2
    1. rocket757 Сегодня, 09:25
      Говорим прямо - хотели отжать территорию! только отжималка оказалась черезчур хилая, да и "верный" союзничек, большой брат отскочил в сторону.
      rocket757
  10. К-50 Сегодня, 07:14
    Курдские командиры: САА должна помочь нам противостоять турецкой армии

    Если бы не продались пин дос никам, то конечно рядом бы стояли и САА и русские и иранцы. Но курды считают себя самыми хитрыми, думают что можно воевать с правительством, а когда прижмёт к ним же за помощью бежать. Где та "цена", которую они готовы оплатить за такую помощь, в чём она? request
    К-50
    1. rocket757 Сегодня, 09:26
      На эту хитрую резьбу нашёлся таки крепкий болт, с обратной резьбой!
      rocket757
  11. oracul Сегодня, 07:17
    Только при наличии соответствующих договоренностей, но не с США, а с Асадом. Иначе потом найдут повод для измены.
    oracul
  12. Piramidon Сегодня, 07:42
    Ни фига не понял. А чего это они не обратятся в спортл.., тьфу, в Вашингтон. Их шефы там находятся.
    Piramidon
    1. rocket757 Сегодня, 09:27
      А шефы похоже вне зоны доступа, глядишь ещё и в чёрный список занесли! Недоступны с!
      rocket757
  13. лысова Сегодня, 08:04
    Вот замаруха пошла ! Каждый потянет одеяло на себя. Пускай пока беснуются.
    лысова
    1. rocket757 Сегодня, 09:37
      Всё это жертвы, которые людям не нужны совсем.
      Политики, бонзы играют на чувствах и мечтах своих соплеменников.
      rocket757
      1. лысова Сегодня, 09:54
        Добрый день Виктор. Всё это так. Целая куча игроков, а мирные страдают. Вот с чего начинать, твоё мнение. Принимать сторону одних - автоматом становишься врагом для других. P. S. Как там на южных границах, что говорят - спокойно?
        лысова
        1. rocket757 Сегодня, 10:01
          Добрый день.
          Курды хотят своё государство, эт понятно, на этом все и играют.
          Не похоже, что страны, на часть которых они претендуют в восторге от их активности и похоже будут мочить со всех сторон!
          Мне их по человечески жаль, людей, но разваливать, драть того кто послабее, в данный момент, эт есть плохая идея. Тем более, т.н. союзник, большой брат, эт такая сиволота, которой доверять мож только полный кр---н.
          Короче, получается очередная бодяга затеянная янки.
          rocket757
          1. лысова Сегодня, 10:20
            Возможно даже, обращение за помощью, одного из командиров курдов к САА - подстава со стороны штатов - цель, ввязывании Турции в войну со всеми правительственными формированиями Сирии. ( штатам это на руку ).
            лысова
            1. rocket757 Сегодня, 10:59
              Вариант, не исключено!
              как говорил товарищ Сухов - Восток дело тонкое, Петруха! -
              Нам бы только не вляпаться во всякие местечковые разборки .... пока, тфу-тфу-тфу, всё адекватно, норм.
              rocket757
              1. лысова Сегодня, 12:03
                То же так думаю. Не стоит ввязываться в семейные отношения ( Восток, ато потом, от обоих огребёшь smile, по жизни так.).
                лысова
  14. Aleksandr21 Сегодня, 08:38
    Напомним, что ранее курдские силовики отказывались вступать в контакт с сирийскими правительственными войсками, предпочитая искать поддержки со стороны США.


    Вот только не надо про Африн, там до прихода Турции стояли наши военные из центра примирения сторон и американцев там не было, те курды довольно лояльно относились и к нам и к Сирии, помню наши военные частенько видео выкладывали из тех мест. А когда всё началось, наше МО (под давлением интересов нашей верхушки) вывело военных которые и стояли то как раз чтобы там не началось кровопролитие.
    Aleksandr21
    1. mihey Сегодня, 09:25
      Толстого с лысым не сравнивайте. Наши там в качестве полиции стояли. Курды лояльно именно к ним относились, а не к Асаду. Не поленитесь, поищите заявления курдов до начало "оливковой ветви" и в первые ее дни. Что там они поп поводу России и правительства Сирии лепетали? Русские нас предали, а Асада нам не надо? Я ничего не путаю?
      mihey
      1. Aleksandr21 Сегодня, 09:37
        Курды в Сирии разные есть, сейчас в СМИ стараются пропихнуть тему все курды легли под американцев а Россию и Сирию послали куда подальше , вы лучше почитайте официальные заявления сирийского правительства перед началом "оливковой ветки" да и после, курды работают в тесном контакте с САА не все правда, но именно та часть которая более менее лояльно относится к Асаду, а заявление о том что Русские нас предали действительно было, когда из Африна наше МО отозвало своих военных. Ну и потом а как же международное право ? Турция вторглась на территорию суверенного государства и уничтожает на этой территории одну из народностей. А наши стыдливо на это закрывают глаза и это факт.
        Aleksandr21
        1. mihey Сегодня, 09:41
          Лояльно в Вашем понимании - мы не будем убивать солдат САА? Они же (афринские курды в том числе) отказались изначально от ввода войск Асада и высказывались за то, что "не надо нам Сирия - мы Курдистан". Нет? Так с чего бы им сейчас вопить-то?
          mihey
          1. Aleksandr21 Сегодня, 09:44
            "Как сообщает "Reuters", сирийское правительство помогает сирийским курдским "Отрядам народной самообороны" (YPG) противостоять силам Турции и про-турецкой "Сирийской свободной армии" (ССА).

            Правительство не проявляет никаких признаков этого, но оно оказывает помощь, позволяя YPG, гражданским лицам и политикам добраться до Африна через контролируемую им территорию, пишет "Reuters".

            Не имеющие международной защиты "Сирийские демократические силы" (СДС), возглавляемые курдами, сообщили агентству, что они достигли договоренности с Дамаском, который дает возможность добраться до Африна подкреплениям из других курдских районов - Кобани и Джазиры.

            "Существуют разные способы получить подкрепление для Африна, но основной путь – через силы режима. Есть договоренности между двумя силами ... ради доставки подкреплений Африну", - сказал пресс-секретарь СДС Кино Габриэль. "У курдов нет выбора, кроме как [сотрудничать] с режимом, [чтобы защитить Африн].

            Как отмечает "Reuters", при этом, президент Сирии Башар аль-Асад может выиграть, делая мало.

            Власти Сирии выступили против военных операций Турции на своей территории, заявив, что будут сбивать турецкие самолеты, если они пересекут границу на северо-западе страны. Но пока не привели свои угрозы в действие."
            Aleksandr21
            1. mihey Сегодня, 09:49
              Цитата: Aleksandr21
              основной путь – через силы режима. Есть договоренности между двумя силами ... ради доставки подкреплений Африну", - сказал пресс-секретарь СДС Кино Габриэль.

              Ну вот Вы сами и ответили на вопрос об отношении курдов к Асаду. Так с чего бы режиму своих солдат там гробить?
              mihey
              1. Aleksandr21 Сегодня, 10:04
                Цитата: mihey

                Ну вот Вы сами и ответили на вопрос об отношении курдов к Асаду. Так с чего бы режиму своих солдат там гробить?


                Там речь идёт о проамериканских курдов которым открыли доступ для помощи курдам из Африна. Сирия против того что Турция вторглась на её территорию и убивает там курдов, и официальных заявлений на эту тему было сделано предостаточно. Другой вопрос что у Сирии нет возможности противостоять Турции в военном плане, когда проблемы с различными террористическими организациями так и не решены. А насчёт Африна да я наверное погорячился, курды там сами себе на уме....
                Aleksandr21
                1. mihey Сегодня, 10:41
                  Таки да. Мне почему-то кажется, что претензии правительства Сирии связаны именно с захватом Турцией территории, а не с тем, что там курдов кашмарят. По сути, курды - еще та головная боль для Сирии, Турции, Ирака и Ирана. С другой стороны, как бы цинично с моей стороны это не выглядело, меньше бармалеев из протурецких бандформирований, меньше курдских боевиков - профит для региона.
                  mihey
    2. rocket757 Сегодня, 09:41
      Всё эт политические игры. Но эт территория государства Сирии и вопрос мог быть решён только с её администрацией ... а дальше, шо мы знаем? То что нам сказали! Шо там на самом деле было, фиг его знает.
      rocket757
  15. ВМФ7981 Сегодня, 09:17
    Вот хитро....е,
    ВМФ7981
  16. Dimmih Сегодня, 09:36
    САА помогать курдам меньше всего сейчас надо. Курды хотят Сирию ввязать в драку за курдские интересы, которые с интересами Сирии расходятся диаметрально. А через Сирию столкнуть лбами Россию и Турцию. Обратитесь к Трампу и Псаки-пусть пришлют 6-й флот в Африн, в Белоруссию же могли? А вообще у курдов невезуха-огромный народ без государства, и быть им разменной монетой и , увы, пушечным мясом в обозримом будущем ещё долго...
    Dimmih
  17. Урантиец Сегодня, 10:13
    Турок и прикрываемых ими боевиков, на Сирийской земле нужно утюжить всеми силами и средствами..., армия России тоже не должна оставаться в стороне и занимать позицию страуса..., Турция наш враг и враг Сирии..
    Урантиец
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