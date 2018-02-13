12:02 13 февраля
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Германию втянет в войну с Россией лицо «трансатлантической ориентации»

О втягивании немцев в войну с русскими рассуждает аналитик Марко Майер. Он считает, что немцам надо готовиться к военному конфликту с русскими. В противостояние с Россией Германию втянет некая персона с «трансатлантической ориентацией», которая через два года сменит на посту канцлера Ангелу Меркель.



Марко Майер (Marco Maier) на немецкоязычном портале «Contra Magazin» сообщил, что немцам пора готовиться к войне с русскими. Война начнётся уже скоро. В качестве аргумента Майер приводит «недавние геополитические события», коснувшиеся как Европы, так и всего мира.


1. Администрация Трампа не собирается сворачивать с военного курса, намеченного ещё предшественником Бараком Обамой, пишет автор. Трамп развивает милитаризацию Восточной Европы. Заодно с Трампом действуют британцы: они по-видимому, желают, чтобы их силы на северо-западе Германии не только остались на месте, но и были укреплены. Вывод сил запланирован до 2020 года, однако теперь на это надежды нет.

2. Немецкие СМИ сообщают, что бундесвер должен создать новый штаб НАТО в Германии. Предложение это сделала федеральный министр обороны Урсула фон дер Ляйен. Новая штаб-квартира альянса будет отвечать именно за быстрое перемещение войск и техники НАТО. Согласно материалу «Süddeutsche Zeitung», причина этого шага такова: НАТО укрепляет в Европе свою командно-штабную структуру, что является реакцией «на политику России, которая воспринимается как агрессивная». Кроме того, немецкие политики на саммите НАТО в Уэльсе пообещали тратить 2% ВВП ФРГ на военные нужды (к 2024 году).

Вот почему Майер считает, что после ухода Меркель из политики (уход этот он прогнозирует довольно скоро: в течение двух ближайших лет) пост канцлера примет некая персона с ориентацией на трансатлантический вектор. Отсюда и возьмёт начало «курс на войну с Россией». «Вы должны быть к этому готовы», — говорит немцам Майер.

Рассуждения Майера, заметим, куда больше похожи на жонглирование чужими политическими заявлениями, сдобренными изрядной дозой конспирологии. Герр Майер нисколько не утруждается доказательствами того, что фрау Меркель недолго осталось править Германией. Имя её «сменщика» ему тоже неизвестно. Все умозаключения аналитика строятся на высосанных из пальца «трансатлантических» гипотезах.

В действительности отношения Германии с США холодны как никогда. Никаким трансатлантизмом там и не пахнет. Германия вопреки воле «гегемона» пробивает к себе российский «Северный поток 2», местные немецкие политики в федеральных землях возражают против «концертов» и прочих мероприятий американских войск, а полиция на дорогах штрафует польских перевозчиков американской военной техники. Наконец, ряд немецких политиков выступает за ослабление антироссийских санкций. Всё это очень мало походит на «войну с русскими».

Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 39

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  1. Spartanez300 Сегодня, 07:38
    Еще один горе - провидец .
    Spartanez300
    1. тол100в Сегодня, 07:46
      Цитата: Spartanez300
      Еще один горе - провидец .

      Старые песни об "исключительности"!
      тол100в
      1. cniza Сегодня, 08:26
        Кто бы что не прогнозировал , но мир уверенно катится к войне.
        cniza
    2. Злой543 Сегодня, 07:47
      Ситуация напоминает то что было перед 1 и 2 мировыми, слово война звучит все чаще и чаще. Как бы и вправду не началось recourse
      Злой543
      1. LSA57 Сегодня, 08:07
        Цитата: Злой543
        Как бы и вправду не началось

        не начнётся. война может быть только ядерной, а это никому не надо
        LSA57
        1. cniza Сегодня, 08:28
          Так то оно так , но во время второй мировой войны никто не применил Х.О. , хоть оно было у всех.
          cniza
          1. LSA57 Сегодня, 09:00
            Цитата: cniza
            Так то оно так , но во время второй мировой войны никто не применил Х.О. , хоть оно было у всех.

            ну так по нашей доктрине, если буде угроза государству о мы применим ядерное оружие. а в одиночку против 28 стран бодаься сверхсложно и такая угроза может осуществиься
            LSA57
        2. БАРХАН Сегодня, 11:35
          Цитата: LSA57
          не начнётся. война может быть только ядерной, а это никому не надо

          Расскажите это сирийцам,афганцам,иракцам,ливийцам...
          БАРХАН
      2. Аскет Сегодня, 08:31
        Цитата: Злой543
        Ситуация напоминает то что было перед 1 и 2 мировыми, слово война звучит все чаще и чаще. Как бы и вправду не началось

        Здесь надо учитывать,что этот опус очередной вброс в плане нагнетания антироссийской истерии и запугивания западного обывателя.Не более того..
        Тем более фрау Меркель не намерена отдавать свой пост как минимум до 2021г о чем недавно недвусмысленно заявила.
        Федеральный канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel) опровергла предположения о возможности своего ухода с поста федерального канцлера до следующих парламентских выборов в 2021 году. Если рядовые члены Социал-демократической партии Германии (СДПГ) проголосуют за создание правительственной коалиции с блоком ХДС/ХСС, она намерена оставаться главой правительства до окончания легислатурного периода, заявила канцлер в воскресенье, 11 февраля, в программе немецкого телеканала ZDF "Berlin direkt".

        "Я отношусь к тем людям, которые сдерживают свои обещания", - подчеркнула Меркель

        ссылка
        Ну а нашим танкистам в этом случае в очередной раз предстоит совершить увлекательное путешествие по маршруту Варшава-Берлин-Париж lol
        Аскет
        1. Злой543 Сегодня, 08:34
          "Здесь надо учитывать,что этот опус очередной вброс в плане нагнетания антироссийской истерии и запугивания западного обывателя.Не более того.."
          Помнится из пройденного, то же говорили войны не будет, пакты заключали, а вон как получилось
          Злой543
          1. михаил3 Сегодня, 08:55
            Цитата: Злой543
            Помнится из пройденного, то же говорили войны не будет, пакты заключали, а вон как получилось

            Полностью согласен. И согласен с теми, кто говорит - у всех держав было химоружие, но его так и не применили. Правда, на этот раз американцы скорее всего применят, ориентируясь на то, что они на другом континенте. Это глупо, ну так они и не умники нынче.
            Такого рода статьи - привычный психомассаж обывателя. Война нужна элитам по многим причинам. И потому, что они не знают, как управлять современным миром, слишком уж он велик и сложен. И потому, что теория золотого миллиарда с треском лопнула, а не хочется...
            Миллиард сгнил. Надо сжечь гнилое и привести в чувство оставшихся - близкий и родной элитам способ рассуждения. К тому же Россия не кажется им серьезным противником... и не спроста. Мы им, этим противником, сейчас и не являемся, причем скорее всего прогресса не будет. Массовый героизм нам нынче "не грозит". Для разложения русских как боевой силы сделано абсолютно все, причем не какими то забугорными врагами...
            михаил3
        2. LSA57 Сегодня, 09:01
          Цитата: Аскет
          Ну а нашим танкистам в этом случае в очередной раз предстоит совершить увлекательное путешествие по маршруту Варшава-Берлин-Париж

          можно и удлинить маршрут
          LSA57
    3. AID.S Сегодня, 07:56
      Цитата: Spartanez300
      Еще один горе - провидец .

      Кто знает, как жизнь повернется, вон, Саркози взял-и влился в НАТО. Кто ожидал?
      AID.S
    4. LSA57 Сегодня, 08:00
      Цитата: Spartanez300
      Еще один горе - провидец .

      хуже, "аналитик" и провокатор
      LSA57
    5. АнпеЛ Сегодня, 08:58
      А выражение то какое привел "лицо трансатлантической ориентации" laughing
      АнпеЛ
      1. Злой543 Сегодня, 09:03
        Цитата: АнпеЛ
        А выражение то какое привел "лицо трансатлантической ориентации" laughing

        Ну мода в Европе на разные ориентации, и не важно какую, как у нас все блин партнеры...
        Злой543
    6. сибиралт Сегодня, 09:03
      Кого куда втягивают еще посмотрим. Но Меркель в свой климакс Германию точно втянула. belay
      сибиралт
    7. Комментарий был удален.
    8. влад66 Сегодня, 09:45
      Цитата: Spartanez300
      Еще один горе - провидец .

      Да этих провидцев и вангователей развелось как собак нерезанных.Они знают что будет завтра,через год,десять лет.Калиостры блин.
      влад66
  2. midivan Сегодня, 07:44
    Ага, немцы видать типа забыли как воевали уже.
    midivan
    1. LSA57 Сегодня, 08:01
      Цитата: midivan
      забыли как воевали уже.

      забыли как их били
      LSA57
      1. midivan Сегодня, 08:12
        Цитата: LSA57
        забыли как их били

        Все прекрасно помнят, ну если только молодежь горячая желание имеет, да не верю и в это, была бы там такая молодежь то "беженцы" там бы не куражились, да и опять же получится - пока фашист-связист мотал катушку, араб имел его подружку ну и имущество вместе с жилищем, так что нееее кина не будет no laughing
        midivan
        1. LSA57 Сегодня, 08:21
          Цитата: midivan
          ну если только молодежь горячая желание имеет,

          да и эти особым желанием не горят. безбедная жизнь не даёт стимула воевать. зачем, и так всё есть. желание воевать и отбирать только у бедных и нищих. гейропа уже вон сколько не воюет. это полосатые их везде втягивают. а вот бедная африка из войн не вылезает
          LSA57
  3. Jovanni Сегодня, 07:47
    Заворачивайся Марко в простыню, и иди на кладбище. Пророк хренов...
    Jovanni
  4. Alex-a832 Сегодня, 07:52
    Немцы - достаточно образованный народ и хорошо помнят итоги ВМВ и того, кто действительно победил в этой войне. С такой памятью НАТО может себе ноги переломать, пытаясь пинками погнать немцев против России. Но вот для США втянуть Германию в войну труда не составит. Если Германия не избавится от размещения на своей территории амерских про и пусковых установок для ракет с ЯБ и баз, то в случае начала ТМВ это будет их приговором.
    Alex-a832
  5. федоров Сегодня, 08:04
    . Немецкие СМИ сообщают, что бундесвер должен создать новый штаб НАТО в Германии.

    А старый чем занимается ? Даже боюсь себе представить wink
    федоров
    1. Аскет Сегодня, 08:40
      Цитата: федоров
      А старый чем занимается ? Даже боюсь себе представить

      В Германии никогда не было НАТОвских командно-штабных структур,ибо по факту страна оккупирована американцами. Теперь им понадобился координационный центр для улучшения логистики и переброски войск к месту назначения.
      "Нам нужна командная структура для доставки нужного количества войск в конкретное место с необходимым вооружением и в нужное время", - прокомментировал генсек НАТО Йенс Столтенберг планы альянса.
      Новая штаб-квартира будет размещаться в районе Кельн-Бонн на базе уже существующего командного пункта бундесвера. По данным информагентства DPA, участники блока принципиально выразили согласие с созданием новой координационной структуры в Германии. Других кандидатов не было. Формально решение по этому поводу должно быть принято на заседании министров обороны НАТО на следующей неделе.

      ссылка
      Аскет
  6. XII легион Сегодня, 08:13
    В одной упряжке
    Несомненно
    XII легион
  7. Балу Сегодня, 08:17
    В Германии понимают, что Россия не Югославия, не Афганистан, не Ливия, не Ирак и т.д.? Россия стремится к миру и взаимовыгодному сотрудничеству даже с заклятыми партнерами и теми, кто называет Россию агрессором. Где была бы Украина без торговли с Россией даже в это непростое время?
    Балу
  8. rotmistr60 Сегодня, 08:22
    возьмёт начало «курс на войну с Россией»
    Значит память о 1945 выветрилась полностью, а на генетическом уровне не закрепилась. Только в этот раз все закончится намного хуже. Кстати, Меркель такая же личность «трансатлантической ориентации». "Хрен редьки не слаще" (поговорка).
    rotmistr60
    1. 9PA Сегодня, 08:28
      По старой схеме? Россия против Германии
      9PA
      1. Егоза Сегодня, 08:52
        Цитата: 9PA
        По старой схеме? Россия против Германии

        Ой, сомневаюсь я, что Германия на такое решится! Кто-то очень сильно "мечтает и планирует", выдает желаемое за действительное. Но....хотите рассмешить Бога? - расскажите ему о своих планах!
        Егоза
  9. Пленник Сегодня, 09:14
    Провокатор. А может из тех кто выполняет заказ хозяина по сохранению бабули.
    Пленник
  10. Ныробский Сегодня, 09:28
    Сначала они пожертвуют какой нибудь "евро" или "полуевро" шестёркой, дабы оценить готовность России к решительному применению военной силы. Если не будем расшаркиваться в политических реверансах и кивать на международное право, а сразу нормально нахлобучим наглеца по хитрой физиономии, то этим всё и закончится, с последующими переговорами о сферах влияния и новых красных линиях.
    Ныробский
  11. LVMI1980 Сегодня, 10:09
    видимо забыли 45...
    LVMI1980
  12. Altona Сегодня, 10:19
    Нет никакой "трансатлантической ориентации", есть вполне себе люди системы "пи", которые хотят нормальных традиционных людей поработить и морально и финансово. И этих людей надо бы давно "пи", но мы почему-то стесняемся.
    Altona
  13. 9PA Сегодня, 10:30
    Цитата: LVMI1980
    видимо забыли 45...
    Цитата: LVMI1980
    видимо забыли 45...

    А Вы помните 45-й, помните жертвы, разрушения, помните кто главным бенефициаром был?
    9PA
  14. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 11:38
    Война Германии с Россией никогда для немцев ничем хорошим не оканчивалась. Поди уже забывать стали.
    Генерал Песчаных Карьеров
  15. Northern warrior Сегодня, 11:39
    Если полезут снова на Россию, то надо сразу гасить немецкую гомосятину с помощью ОМП. Взрыв нескольких сотен боеприпасов от 100 кт и выше не оставит и намека на то, что на той территории когда-то было развитое государство, производившее отличные станки и автомобили.
    Northern warrior
    1. 9PA Сегодня, 11:50
      А потом куда на Марс полетим жить? Мне кажется у нас в стране забыли в национальном угаре какую цену заплатила Россия за 2 войны, и кто при этом тащил каштаны. Или это работа такая по каждому вопросу кричать ура?
      9PA
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