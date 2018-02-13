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Германию втянет в войну с Россией лицо «трансатлантической ориентации»
О втягивании немцев в войну с русскими рассуждает аналитик Марко Майер. Он считает, что немцам надо готовиться к военному конфликту с русскими. В противостояние с Россией Германию втянет некая персона с «трансатлантической ориентацией», которая через два года сменит на посту канцлера Ангелу Меркель.
Марко Майер (Marco Maier) на немецкоязычном портале «Contra Magazin» сообщил, что немцам пора готовиться к войне с русскими. Война начнётся уже скоро. В качестве аргумента Майер приводит «недавние геополитические события», коснувшиеся как Европы, так и всего мира.
1. Администрация Трампа не собирается сворачивать с военного курса, намеченного ещё предшественником Бараком Обамой, пишет автор. Трамп развивает милитаризацию Восточной Европы. Заодно с Трампом действуют британцы: они по-видимому, желают, чтобы их силы на северо-западе Германии не только остались на месте, но и были укреплены. Вывод сил запланирован до 2020 года, однако теперь на это надежды нет.
2. Немецкие СМИ сообщают, что бундесвер должен создать новый штаб НАТО в Германии. Предложение это сделала федеральный министр обороны Урсула фон дер Ляйен. Новая штаб-квартира альянса будет отвечать именно за быстрое перемещение войск и техники НАТО. Согласно материалу «Süddeutsche Zeitung», причина этого шага такова: НАТО укрепляет в Европе свою командно-штабную структуру, что является реакцией «на политику России, которая воспринимается как агрессивная». Кроме того, немецкие политики на саммите НАТО в Уэльсе пообещали тратить 2% ВВП ФРГ на военные нужды (к 2024 году).
Вот почему Майер считает, что после ухода Меркель из политики (уход этот он прогнозирует довольно скоро: в течение двух ближайших лет) пост канцлера примет некая персона с ориентацией на трансатлантический вектор. Отсюда и возьмёт начало «курс на войну с Россией». «Вы должны быть к этому готовы», — говорит немцам Майер.
Рассуждения Майера, заметим, куда больше похожи на жонглирование чужими политическими заявлениями, сдобренными изрядной дозой конспирологии. Герр Майер нисколько не утруждается доказательствами того, что фрау Меркель недолго осталось править Германией. Имя её «сменщика» ему тоже неизвестно. Все умозаключения аналитика строятся на высосанных из пальца «трансатлантических» гипотезах.
В действительности отношения Германии с США холодны как никогда. Никаким трансатлантизмом там и не пахнет. Германия вопреки воле «гегемона» пробивает к себе российский «Северный поток 2», местные немецкие политики в федеральных землях возражают против «концертов» и прочих мероприятий американских войск, а полиция на дорогах штрафует польских перевозчиков американской военной техники. Наконец, ряд немецких политиков выступает за ослабление антироссийских санкций. Всё это очень мало походит на «войну с русскими».
Марко Майер (Marco Maier) на немецкоязычном портале «Contra Magazin» сообщил, что немцам пора готовиться к войне с русскими. Война начнётся уже скоро. В качестве аргумента Майер приводит «недавние геополитические события», коснувшиеся как Европы, так и всего мира.
1. Администрация Трампа не собирается сворачивать с военного курса, намеченного ещё предшественником Бараком Обамой, пишет автор. Трамп развивает милитаризацию Восточной Европы. Заодно с Трампом действуют британцы: они по-видимому, желают, чтобы их силы на северо-западе Германии не только остались на месте, но и были укреплены. Вывод сил запланирован до 2020 года, однако теперь на это надежды нет.
2. Немецкие СМИ сообщают, что бундесвер должен создать новый штаб НАТО в Германии. Предложение это сделала федеральный министр обороны Урсула фон дер Ляйен. Новая штаб-квартира альянса будет отвечать именно за быстрое перемещение войск и техники НАТО. Согласно материалу «Süddeutsche Zeitung», причина этого шага такова: НАТО укрепляет в Европе свою командно-штабную структуру, что является реакцией «на политику России, которая воспринимается как агрессивная». Кроме того, немецкие политики на саммите НАТО в Уэльсе пообещали тратить 2% ВВП ФРГ на военные нужды (к 2024 году).
Вот почему Майер считает, что после ухода Меркель из политики (уход этот он прогнозирует довольно скоро: в течение двух ближайших лет) пост канцлера примет некая персона с ориентацией на трансатлантический вектор. Отсюда и возьмёт начало «курс на войну с Россией». «Вы должны быть к этому готовы», — говорит немцам Майер.
Рассуждения Майера, заметим, куда больше похожи на жонглирование чужими политическими заявлениями, сдобренными изрядной дозой конспирологии. Герр Майер нисколько не утруждается доказательствами того, что фрау Меркель недолго осталось править Германией. Имя её «сменщика» ему тоже неизвестно. Все умозаключения аналитика строятся на высосанных из пальца «трансатлантических» гипотезах.
В действительности отношения Германии с США холодны как никогда. Никаким трансатлантизмом там и не пахнет. Германия вопреки воле «гегемона» пробивает к себе российский «Северный поток 2», местные немецкие политики в федеральных землях возражают против «концертов» и прочих мероприятий американских войск, а полиция на дорогах штрафует польских перевозчиков американской военной техники. Наконец, ряд немецких политиков выступает за ослабление антироссийских санкций. Всё это очень мало походит на «войну с русскими».
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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