Жители Приднестровья высказались за оставление в республике российского контингента

Я считаю, что это (сбор подписей) историческое событие. Это вклад приднестровцев в укрепление мира и связей с Российской Федерацией,

В ходе акции в поддержку присутствия российских миротворческих сил в Приднестровье было собрано 85 282 подписи, передает РИА Новости сообщение председателя комиссии по подведению итогов сбора подписей, госсоветника ПМР Анны Волковой.Сбор подписей проводился с 16 октября по 30 ноября прошлого года по инициативе местных властей. Поводом стало признание Конституционным судом Молдовы незаконным пребывание российских военных на Днестре.сказала Волкова журналистам.По ее словам, российские военные «являются символом и гарантом мира и стабильности в регионе».Она добавила, что «по итогам сбора подписей составлен акт, который будет направлен президенту республики, в правительство и Верховный совет, а также в Москву».В Приднестровье находится оперативная группа российских войск (ОГРВ), преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию РФ.Мир в зоне конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также 10 военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.