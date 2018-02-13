12:03 13 февраля
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Жители Приднестровья высказались за оставление в республике российского контингента

В ходе акции в поддержку присутствия российских миротворческих сил в Приднестровье было собрано 85 282 подписи, передает РИА Новости сообщение председателя комиссии по подведению итогов сбора подписей, госсоветника ПМР Анны Волковой.



Сбор подписей проводился с 16 октября по 30 ноября прошлого года по инициативе местных властей. Поводом стало признание Конституционным судом Молдовы незаконным пребывание российских военных на Днестре.


Я считаю, что это (сбор подписей) историческое событие. Это вклад приднестровцев в укрепление мира и связей с Российской Федерацией,
сказала Волкова журналистам.

По ее словам, российские военные «являются символом и гарантом мира и стабильности в регионе».

Она добавила, что «по итогам сбора подписей составлен акт, который будет направлен президенту республики, в правительство и Верховный совет, а также в Москву».

В Приднестровье находится оперативная группа российских войск (ОГРВ), преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию РФ.

Мир в зоне конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также 10 военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.

Использованы фотографии: http://www.peacekeeper.ru
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Комментарии 26

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  1. Отец солдата Сегодня, 10:36
    Российский миротворческий контингент со всех сторон выгоден Приднестровью, это и безопасность и работа для не богатого местного населения. Жаждут вывода только националисты спящие и видящие себя в Румынии.
    Отец солдата
    1. Зяблицев Сегодня, 10:43
      85 282....маловато будет, так как на по данным последней переписи учтено 475 665 человек постоянно проживающих на территории республики! Ну пусть 5 % на заработках! Впрочем срок для сбора подписей был не очень большой! Приднестровцы прекрасно понимают - уйди оттуда русские и тут же прискачут цыгане и займутся своей привычной деятельностью - грабежами, а румыны еще и резню могут затеять!
      Зяблицев
      1. Гигант мысли Сегодня, 10:48
        Это решение есть осознанная необходимость, мысли людей о том, чтобы был мир, который могут обеспечить лишь наши миротворческие силы, поэтому жители Приднестровья ещё долго будут считать необходимым присутствие российских МС.
        Гигант мысли
        1. cniza Сегодня, 10:56
          Кое у кого руки чешутся , Россия оттуда не уйдет.
          cniza
          1. влад66 Сегодня, 11:06
            Цитата: cniza
            Кое у кого руки чешутся , Россия оттуда не уйдет

            Здрав Будь Виктор! drinks У румын давно и руки и ноги уж чешутся, hi
            влад66
            1. cniza Сегодня, 11:08
              Приветствую Влад! hi drinks вот им почешут , только пятую точку , что бы до мозгов быстрей дошло. lol
              cniza
          2. Лелёк Сегодня, 11:44
            Цитата: cniza
            Кое у кого руки чешутся

            hi , Виктор.
            И ручонки и зубы гиены приготовили под акцию разрыва Молдавии, ПМР и бывшей Украины. При Гитлере это не удалось так сейчас рассчитывают на реванш.

            А на востоке "джапы" нацелились аж на Сахалин. Неймётся мерзавцам.
            Лелёк
      2. Каракурт Сегодня, 10:58
        Цитата: Зяблицев
        85 282....маловато будет, так как на по данным последней переписи учтено 475 665 человек постоянно проживающих на территории республики! Ну пусть 5 % на заработках! Впрочем срок для сбора подписей был не очень большой! Приднестровцы прекрасно понимают - уйди оттуда русские и тут же прискачут цыгане и займутся своей привычной деятельностью - грабежами, а румыны еще и резню могут затеять!

        Эй ариец не устал обзывать молдаван цыганами ? Я тебе скажу так паркетный маршал, 80 % молдаван сами хотят что бы Россия осталась в Приднестровье , так как это спасение не только Приднестровья ,но и Молдавии .Вернут минусы "паркетный маршал" за 2 недели разжалуют до предателя
        Каракурт
        1. Зяблицев Сегодня, 11:06
          Полегче на поворотах, Александр! Не надо переходить на личности. Хотите что то высказать, делайте это тактично! Я про молдован вообще ничего не писал..., а писал про тех, кто устроил резню в начале 90-х! "Цыгане шумною толпою по Бессарабии кочуют... " - а это Александр Сергеевич Пушкин. Обиделись за цыган - не обижайтесь, это вредит пищеварению! laughing hi
          Зяблицев
          1. Каракурт Сегодня, 11:14
            Цитата: Зяблицев
            - уйди оттуда русские и тут же прискачут цыгане и займутся своей привычной деятельностью - грабежами, а румыны еще и резню могут затеять!

            Поясните слова про цыган которые грабят ,кого Вы имели ввиду , румыны точно если придут то резать будут не только русских, но и 80 % населения Молдавии , Вы не упоминаете про молдаван но как понять слова про цыган которые грабят если у Вас румыны режут и убивают
            Каракурт
            1. Зяблицев Сегодня, 11:19
              Я их так называю! Всех проживающих на территории Молдавии и выступающие за объединение с Румынией, любой ценой.
              Зяблицев
              1. Каракурт Сегодня, 11:38
                Цитата: Зяблицев
                Я их так называю! Всех проживающих на территории Молдавии и выступающие за объединение с Румынией, любой ценой.

                1.Молдавия и Приднестровье( а это уже более 90% населения что с одной стороны что с другой стороны не считают друг друга врагами)
                2. ПМР (это Приднестровская МОЛДАВСКАЯ Республика ) и они придут на помощь когда придут РУМЫНЫ , Вы путаете власть с НАРОДОМ ,
                3.я не обиделся за цыган ,это нация живет в Молдавии очень компактно в Молдавии и на Ваше удивление за Россию в большинстве (так как кормятся в Брянской области )
                4 Выберите другое определение предателям которые устроят резню в том месте где проливали кровь СУВОРОВСКИЕ СОЛДАТЫ против турков (а это не Приднестровье только) и в 41 -45 году молдаване все до единого были ТОЛЬКО за Россию , там не было СС - цев местных, даже отрядов ,грабили и резали только РУМЫНЫ ,
                Каракурт
    2. Dr_Engie Сегодня, 10:46
      Это всё-равно, что вот Калининград захочет отделиться и США туда введут миротворцев. Тогда не смейте и возникать - ситуация будет точно такая же.
      Dr_Engie
      1. КВУ-НСвД Сегодня, 10:54
        США туда введут миротворцев.
        Это конечно влажная мечта в определённых кругах , но хо-хо не хе-хе ? Вводилку не жалко ?
        КВУ-НСвД
      2. cniza Сегодня, 10:57
        Это Вы как себе представляете ?
        cniza
      3. rotmistr60 Сегодня, 11:28
        Dr_Engie
        вот Калининград захочет отделиться и США туда введут миротворцев. Тогда не смейте и возникать
        Позвольте поинтересоваться, вы в какой стране живете? По комментарию - не в России, по флагу - вроде здесь. Или вы из тех кто проживая в Молдове мечтает, чтобы Калининград вернулся в Германию?
        rotmistr60
    3. сибиралт Сегодня, 10:59
      У миротворцев в ПМР нет мандата ООН, но ООН против них никогда не возражала. Наши миротворцы получили мандат от СНГ включая Украину, Россию и Молдавию. Украина не может вторгнуться в ПМР, ибо это означает нарушение целостности Молдовы. Если же Украина и Молдова объединятся против ПМР, то это означает войну с Россией. Вот такая там правовая коллизия.
      сибиралт
    4. Тикси-3 Сегодня, 11:00
      это было очевидно, но вот как усилить этот контингент?? Типа замены устаревшей техники на более новую?
      Тикси-3
    5. Spartanez300 Сегодня, 11:23
      Пока русские военные в республике мир и порядок там будет существовать .
      Spartanez300
  2. Teberii Сегодня, 10:36
    Уходить нельзя, история повторений не любит.
    Teberii
  3. КВУ-НСвД Сегодня, 10:43
    85 282 подписи
    Что-то не много..
    КВУ-НСвД
    1. alekc75 Сегодня, 10:50
      в городах мало людей осталось-народ в России на работу уехал. блокада -часть предприятий стоит а кушать надо каждый день
      alekc75
    2. taiga2018 Сегодня, 11:01
      Цитата: КВУ-НСвД
      Что-то не много..

      наверно это в какой то мере связано с усталостью населения,всё таки столько лет находится в неком подвешенном состоянии,когда рядом без конца твердят о том,какая прекрасная житуха начнётся,если Молдова вместе с ПМР войдут в состав Румынии,а значит и в ЕС,в то время как Россия далеко и у неё нет общей границы с ПМР как с республиками Донбасса...тем более что взаимоотношения ПМР и Молдовы намного лучше,чем взаимоотношения ДНР,ЛНР с Украиной,например местный футбольный клуб спокойно играет в чемпионате Молдовы и даже является чуть ли не бессменным чемпионом этой страны,согласитесь,пока трудно это представить на примере футбольного клуба Шахтёр...
      taiga2018
      1. КВУ-НСвД Сегодня, 11:19
        Наверно Вы правы . Самое фиговое для Приднестровья - две недружественных границы без выхода к морю...Как и у Сербии сейчас...
        КВУ-НСвД
  4. Romka47 Сегодня, 11:45
    Да страшно представить что там начнется если вывести наш контингент, Лебедь говорил что с Русскими там устраивали такое, что нацисты казались безобидными детьми.
    Romka47
  5. Topotun Сегодня, 11:56
    Цитата: cniza
    Кое у кого руки чешутся , Россия оттуда не уйдет.

    Не уйдет, но если нам попытаются закрыть туда доступ? С одной стороны Украина, с другой Молдавия. Ни там ни там власти не собираются дружить с Россией... В свете все более растущей напряженности вокруг России, можно начинать готовиться к очередной гадости.
    Topotun
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