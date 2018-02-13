12:10 13 февраля
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Госдеп назвал условия для отмены "украинских" санкций

США абсолютно готовы к отмене "украинских санкций" в отношении России, когда "прекратятся действия, которые привели к их введению", заявила заместитель помощника госсекретаря США Кэтлин Кавалек.

Госдеп назвал условия для отмены "украинских" санкций


Одним из путей улучшения наших отношений является выполнение минских соглашений в полном объеме. Если, работая вместе, мы добьемся полного выполнения минских соглашений, то это будет в значительной мере способствовать действительному улучшению российско- американских двусторонних отношений
- указала Кавалек.


По мнению дипломата, это та сфера, в которой России и США необходимо работать вместе, "чтобы обеспечить выполнение минских соглашений, которые представляют собой дорожную карту к достижению мира, прекращению вооруженного конфликта и возвращению людей к нормальной жизни, и, как следствие, улучшению отношений между Россией и странами Запада".




Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 43

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  1. Teberii Сегодня, 10:51
    Турчинов заявил ВСУ продвинулись в глубь оккупированных территорий на 10 км,так кто тут Минские договоренности не выполняет.
    Teberii
    1. _MaX_ Сегодня, 10:54
      Одним из путей улучшения наших отношений является выполнение минских соглашений в полном объеме. Если, работая вместе, мы добьемся полного выполнения минских соглашений, то это будет в значительной мере способствовать действительному улучшению российско- американских двусторонних отношений

      И тогда воздух будет чистым а небо голубым. К слову - как сказать обо всём и ни о чём одновременно
      _MaX_
      1. Андрей К Сегодня, 11:02
        Цитата: _MaX_
        ...К слову - как сказать обо всём и ни о чём одновременно...

        Это Вам в Госдепе постажироваться надо, там такую пургу гонят - обо всём и ни о чём laughing
        Андрей К
      2. Охотовед 2 Сегодня, 11:07
        Портал в параллельную реальность - Все же существует! Либо отмена запрета марихуаны - даёт о себе знать. Ну не верю Я - что мы настолько разные, вроде тоже ведь Люди! Россия - столько для них сделала, помогала в борьбе за независимость, добровольцы во время Гражданской войны 1861 - 1865. Освоение континента (форт Росс, Калифорния, Аляска) . Были же союзниками в двух мировых войнах. И что теперь??? Иногда, солидарен с урякалками - может и правда бахнуть, как выйти на нормальное дипломатическое общение? Ума не приложу. При всём этом, есть друзья в США, нормальные люди, и живут хорошо и никакой Русофобии нет. Демократия - это точно не власть народа!!!
        Охотовед 2
    2. volodya Сегодня, 10:56
      Вот пусть бы на Киев и нажимали для выполнения соглашении! Мы то тут при чём?
      volodya
    3. Chertt Сегодня, 11:01
      Госдеп назвал условия для отмены "украинских" санкций
      Условие только одно. Ликвидация преступного образования, известное как США
      Chertt
      1. роман66 Сегодня, 11:11
        упорно предлагают встать раком....
        роман66
    4. сибиралт Сегодня, 11:04
      С нынешней Куевской марионеточной властью никакого мира на Донбассе не будет. Американец лицемерит, так в конфликте с Россией они сами же заинтересованы.
      сибиралт
    5. Отец солдата Сегодня, 11:09
      Санкции пусть греют скакунов с майдана, давайте меньше трепаться, а возрождать экономику России и тогда нам будет абсолютно ровно, что там кто-то замышляет против нас.
      Отец солдата
    6. Spartanez300 Сегодня, 11:14
      Крым все равно Укропия обратно не получит , Донбасс тоже на съедение волкам не отдадим так что отмену санкций не стоит обсуждать . По крайней мере пока эти два вопроса не будут сняты .
      Spartanez300
    7. влад66 Сегодня, 11:20
      Одним из путей улучшения наших отношений является выполнение минских соглашений в полном объеме

      Хорошо yes Покажите мне пожалуйста то что в Минских соглашениях должна исполнять Россия.И как точно такие же гаранты Франция и Германия должны исполнять Минские соглашения.Вроде их Киев должен исполнять и Республики,республики соблюдают.Киев нет и каким боком здесь Россия а?Циничные,наглые полосатые мерзавчики.Тьфу на вас. negative
      влад66
    8. 210окв Сегодня, 11:56
      Конечно же мы..Да даже если и выполним все и в зад расцелуем все равно будем виноваты.Посмотрим на действия наших властей после выборов.
      Цитата: Teberii
      Турчинов заявил ВСУ продвинулись в глубь оккупированных территорий на 10 км,так кто тут Минские договоренности не выполняет.
      210окв
      1. влад66 Сегодня, 12:05
        Цитата: 210окв
        Да даже если и выполним все

        Дмитрий а что мы должны исполнять? what Россия гарант,а не подписант Минских соглашений однако,так же как и Франция с Германией yes Это разные вещи,то что полосатые ставят все с ног на голову,так и никто и не оправдывается,дежурные отписки.
        Цитата: 210окв
        в зад расцелуем все равно будем виноваты.

        Вот и весь ответ.Не будет Минска,будет что нибудь еще. yes hi
        влад66
  2. Altona Сегодня, 10:54
    А при чем тут Госдеп вообще? Санкционные законы принимает Конгресс и по собственной прихоти. Конгресс принял, Конгресс и отменять будет.
    Altona
    1. роман66 Сегодня, 11:18
      вернее, не будет!
      роман66
  3. Лесс Сегодня, 10:55
    Я вообще считаю, что санкции нам выгодны.
    Лесс
  4. Hariton Laptev Сегодня, 10:55
    Ни о чем с ними нельзя договариваться, в глаза одно а за спиной нож держат. Государство лжецов, лицемеров, и бандитов.
    Hariton Laptev
    1. BerBer Сегодня, 11:09
      Я бы добавил содомитов для полного комплекта (ну вы поняли о ком я).
      BerBer
  5. КВУ-НСвД Сегодня, 10:59
    Одним из путей улучшения наших отношений является выполнение минских соглашений в полном объеме. Если, работая вместе, мы добьемся полного выполнения минских соглашений, то это будет в значительной мере способствовать действительному улучшению российско- американских двусторонних отношений
    И про Крым молчок . Сначала недосанкции , затем это.. Вот , что визиты животворящие делают.. laughing
    КВУ-НСвД
  6. Egorovich Сегодня, 11:02
    Разбрасывание словесного поноса - это любимое кредо матрасии. Заставьте своих холуев(бандерию) выполнить "Минск-2" и проблема отпадет, но этого не будет никогда. Начинай мочало с начала.
    Egorovich
    1. bouncyhunter Сегодня, 11:11
      Егорыч , привет ! hi Кому что , а матрасам - их любимое занятие : поиск чёрной кошки в тёмной комнате . wink
      bouncyhunter
      1. Egorovich Сегодня, 11:16
        Паша, салют hi ! Да задолбали уже со своими с.раными санкциями. И ведь не надоест, убогим, талдычить из раза в раз одно и то же.
        Egorovich
        1. bouncyhunter Сегодня, 11:30
          Принцип "не мытьём , так катаньем" ими хорошо усвоен . Пусть продолжают таранить ворота лбом , как пресловутый баран . fool
          bouncyhunter
          1. Egorovich Сегодня, 11:41
            А меня каждый раз смех разбирает при виде этой трагикомедии. Представь картину, стоит баран перед железными воротами, на лбу у барана написано - США, а ворота покрашены в российский триколор. Кто кого?
            Egorovich
            1. bouncyhunter Сегодня, 11:44
              Цитата: Egorovich
              Кто кого?

              Ответ очевиден , но барану этого не объяснишь . lol
              bouncyhunter
              1. Egorovich Сегодня, 11:48
                Но мне, почему-то кажется, что баран все таки голову себе расшибет быстрее. yes
                Egorovich
                1. bouncyhunter Сегодня, 11:54
                  Несомненно , потому не следует заморачиваться объяснениями . Расшибёт - и фиг с ним ! soldier
                  bouncyhunter
                  1. Egorovich Сегодня, 12:00
                    laughing laughing laughing Хороший и правильный ответ. laughing tongue lol
                    Egorovich
  7. Чичиков Сегодня, 11:06
    Решили подсластить... Вдруг Россия клюнет и сдаст свою границу с Донбассом, да и сам Донбасс, на растерзание. А между тем, их надо чаще тыкать мордой - Россия, такой же гарант, как Франция и Германия. Только, именно последние, не выполнили ни одного своего обещания, в том числе главное, которое и позволило развязать войну в Донбассе - подписанное с Януковичем (2014) "Соглашение об урегулировании политического кризиса на Украине". И Россия, в этом Соглашении, участия не принимала!
    Чичиков
    1. KondratKo Сегодня, 11:25
      А между тем, их надо чаще тыкать мордой - Россия, такой же гарант, как Франция и Германия. Только, именно последние, не выполнили ни одного своего обещания, в том числе главное, которое и позволило развязать войну в Донбассе - подписанное с Януковичем (2014) "Соглашение об урегулировании политического кризиса на Украине". И Россия, в этом Соглашении, участия не принимала!

      Полностью согласен, у матрасопартнёров тяжёлая форма неизвестной глазной болезни с осложнением на головной мозг, выраженная в виде патологической лжи и других смертельно опасных синдромов!!!
      Уже давно слушать и читать противно подобные заявления, так сильно от них затхлостью и гнилью несёт...
      KondratKo
  8. BerBer Сегодня, 11:07
    Кэтлин Ковалек - это Катюха Ковалёва, что ли? А вообще, от их высказываний зевота пробивает. У людей нет тяги к творчеству, всё время одно и то же.
    BerBer
  9. taiga2018 Сегодня, 11:08
    во-первых,при нынешних взаимоотношениях Трампа с конгрессом,госдеп может только "называть",а вводить или отменять санкции будут старцы с капитолийского холма.во-вторых,"украинские санкции" это ведь не только выполнение или не выполнение минских соглашений,а ещё и Крым,а так как сказано,что Крым российский и этот вопрос закрыт,то значит санкции это надолго...
    taiga2018
  10. rotmistr60 Сегодня, 11:08
    Мне кажется, что тему отмены санкций необходимо полностью закрыть. Санкции будут только ужесточаться пока в мире пытаются главенствовать Сша. Только болезненно наивный может полагать, что стоит только пойти на уступки американцам и санкции исчезнут.
    rotmistr60
  11. alex-pmr Сегодня, 11:16
    Есть предложение - в связи с невыполнением "минских соглашений" ввести санкции и в отношении Германии и Франции, поскольку как и Россия являются участниками их подписания.
    alex-pmr
  12. cniza Сегодня, 11:17
    США абсолютно готовы к отмене "украинских санкций" в отношении России, когда "прекратятся действия, которые привели к их введению",


    Одним словом - словоблудие.
    cniza
  13. a.s.zzz888 Сегодня, 11:17
    Одним из путей улучшения наших отношений является выполнение минских соглашений в полном объеме
    Да когда же мерикатосы прочитают Минские договорённости?!? Не являемся мы стороной их обязательств!!!! angry
    a.s.zzz888
  14. mikh-korsakov Сегодня, 11:18
    Вести дела с американцами все равно, что вести дела с шулером, имеющим крапленые карты и пять тузов в колоде. Наши власти утверждают, что в любом случае вести дела с американцами нужно, потому что от наших взаимоотношений ЗАВИСЯТ СУДЬБЫ МИРА! Во как! Ни х.рена судьбы не зависят. Американцы с кем хотят, с тем и воюют, и на нас не оглядываются. Считаю ошибкой поддержку санкций против КНДР. Нам говорят, что от ЯО КНДР есть опасность на Дальнем Востоке. Но Ким показал себя разумным политиком и на Дальний Восток не полезет, ему это не надо, он лучше послал бы своих валить там лес по-браконьерски, го это вопрос к нашим властям. Напротив КНДР признала Крым российским, если не считать ЮО и ПМР - единственная. Ким показал как надо разговаривать с Америкой. Ничего - заткнулись. КНДР на Олимпиаде равноправно, а мы там на положении мальчиков для битья, с чем приходится смириться.
    mikh-korsakov
    1. Антарес Сегодня, 12:02
      Цитата: mikh-korsakov
      Напротив КНДР признала Крым российским,

      видимо поэтому РФ поддержала санкции США против корейцев? laughing
      недавно была новость про высылку северокорейских рабочих.
      Антарес
  15. Елизар Задунайский Сегодня, 11:21
    если не будут рассматривать украинский вопрос придумают другой. санкции и русофобия -источник жизни госдепа
    Елизар Задунайский
  16. К-50 Сегодня, 11:22
    Да клали мы на ваши санкции, можете себе их на шею привязать в виде бантика.
    До тупых америкосов никак не дойдёт что ли, что Россия не сторона конфликта на Уркаине и потому физически не в силах выполнять Минские договорённости, тем более которые никоим образом на касаются. Видимо дело только в желании Фашингтона иметь лишний повод давить на Россию. angry
    К-50
    1. KondratKo Сегодня, 11:40
      "Да клали мы на ваши санкции, можете себе их на шею привязать в виде бантика."
      Вместо бантика им будет очень к лицу колумбийский галстук. Мышко-Сако однажды пытался себе подобное украшение сделать, да не знал правильного способа его "повязки", а помочь было не кому.
      KondratKo
  17. Антарес Сегодня, 12:04
    Госдеп обычно декламирует диалог с элитой. Поскольку условия сделки не поменялись(Крым и ОРДиЛО) то очередное сотрясение воздуха. Мало что тут стороны могут предложить друг другу.
    Антарес
  18. shcishcok Сегодня, 12:04
    давайте начнем с того, что это вы с Западом заварили эту кашу. Расхлёбывайте её сами. не надо нам условий ставить!расхлебаете - там видно будет, стоит нам с вами сотрудничать или просто - "выжженое солнцем поле".
    shcishcok
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