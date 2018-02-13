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Госдеп назвал условия для отмены "украинских" санкций
США абсолютно готовы к отмене "украинских санкций" в отношении России, когда "прекратятся действия, которые привели к их введению", заявила заместитель помощника госсекретаря США Кэтлин Кавалек.
По мнению дипломата, это та сфера, в которой России и США необходимо работать вместе, "чтобы обеспечить выполнение минских соглашений, которые представляют собой дорожную карту к достижению мира, прекращению вооруженного конфликта и возвращению людей к нормальной жизни, и, как следствие, улучшению отношений между Россией и странами Запада".
Одним из путей улучшения наших отношений является выполнение минских соглашений в полном объеме. Если, работая вместе, мы добьемся полного выполнения минских соглашений, то это будет в значительной мере способствовать действительному улучшению российско- американских двусторонних отношений- указала Кавалек.
По мнению дипломата, это та сфера, в которой России и США необходимо работать вместе, "чтобы обеспечить выполнение минских соглашений, которые представляют собой дорожную карту к достижению мира, прекращению вооруженного конфликта и возвращению людей к нормальной жизни, и, как следствие, улучшению отношений между Россией и странами Запада".
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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