Минобороны рекомендовало военнослужащим не использовать соцсети

Армия – это особая структура, где важна секретность. Мы знаем историю, как с помощью тех или иных сервисов выяснили, где ходят караулы американской армии. Поэтому рекомендации по использованию мобильных телефонов, смартфонов и других гаджетов необходимы. Особенно в режимных частях,

Рекомендации не ограничивают личную свободу военнослужащих, только предупреждают их о возможных негативных последствиях активности в интернете. Важен акцент на том, что любая информация, попавшая в интернет, остается там навсегда,