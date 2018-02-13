12:07 13 февраля
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Минобороны рекомендовало военнослужащим не использовать соцсети

Минобороны РФ распространило рекомендации по поведению сотрудников ведомства и военнослужащих в мировой паутине. Солдатам и офицерам советуют отказаться от использования соцсетей «Одноклассники», «ВКонтакте», Facebook и других аналогичных ресурсов. А также не публиковать информацию о своей службе и отключить в телефонах геолокацию. Об этом сообщают Известия.



В военном ведомстве рассказали, что правила поведения в интернете были разработаны в конце 2017 года. Сейчас рекомендации отправлены в войска. Пока они носят рекомендательный характер, однако в Минобороны уже готовят поправки к законам, которые сделают их обязательными.


«Солдат и офицеров извещают о том, что администраторы зарубежных ресурсов имеют полный доступ к личной информации, там размещенной. Авторы документа напоминают, что публикации военнослужащих постоянно анализируются иностранными спецслужбами. Поэтому привязанные к местности фотографии и видеоматериалы могут привести к срыву боевой задачи», – пишет газета.

Военным советуют сделать свои аккаунты в социальных сетях максимально закрытыми и не добавлять в друзья незнакомых пользователей. В памятке уделено внимание также технической стороне интернет-безопасности: для каждого сайта или интернет-сервиса необходимо придумать уникальный пароль, используя для этого сложное сочетание символов.

Армия – это особая структура, где важна секретность. Мы знаем историю, как с помощью тех или иных сервисов выяснили, где ходят караулы американской армии. Поэтому рекомендации по использованию мобильных телефонов, смартфонов и других гаджетов необходимы. Особенно в режимных частях,
сказал газете советник президента России по вопросам интернета Герман Клименко.

По мнению автора книги «Социальные сети: новые технологии управления миром» Марии Филь, памятка составлена грамотно и взвешенно.

Рекомендации не ограничивают личную свободу военнослужащих, только предупреждают их о возможных негативных последствиях активности в интернете. Важен акцент на том, что любая информация, попавшая в интернет, остается там навсегда,
рассказала она.

Использованы фотографии: РИА Новости/Илья Питалев
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Комментарии 34

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  1. Отец солдата Сегодня, 11:06
    Так социальные сети вроде под контролем наших спецслужб, а вот операционки типа 10-ки реальный шпионский софт, все на "линукс" wink , ударим долларом по Америке fellow не дадим на нас заработать.
    Отец солдата
    1. oldseaman1957 Сегодня, 11:08
      Цитата: Отец солдата
      Так социальные сети вроде под контролем наших спецслужб...,
      - Святая простота!
      oldseaman1957
      1. Отец солдата Сегодня, 11:18
        Самыми безопасными были деревянные счеты !!! Ни разу "вирусов" не словили, а баночки для анализов там делают, не доверяйте буржуям.
        Отец солдата
    2. Зяблицев Сегодня, 11:09
      Нам это настоятельно рекомендовали сделать еще бог знает когда!

      Зяблицев
      1. Стропорез Сегодня, 11:13
        Цитата: Зяблицев
        Нам это настоятельно рекомендовали сделать еще бог знает когда!

        Что же это такое твориццо? Мы с Вами больше не увидимся? belayИ вофку не обсудим? crying
        Стропорез
        1. Зяблицев Сегодня, 11:21
          ВО к соцсетям не относится, где меня и нет, так что не переживайте - пообщаемся! hi Только не забывайте, что Большой брат следит и за Вами... laughing
          Зяблицев
          1. Стропорез Сегодня, 11:29
            Цитата: Зяблицев
            ВО к соцсетям не относится, где меня и нет, так что не переживайте - пообщаемся!

            Фууууууууу.... отпустило yes
            Цитата: Зяблицев
            Только не забывайте, что большой брат следит за Вами...

            Мы вчера провели собрание нашего ТСЖ, вы несли резолюцию и мосх.
            Стропорез
      2. bouncyhunter Сегодня, 11:14
        Женя , привет ! hi У нас в армии одно время вообще на службе только простыми "звонилками" разрешали пользоваться , но недолго это продолжалось ...
        bouncyhunter
        1. Зяблицев Сегодня, 11:22
          Привет, Паш! Чем проще телефон - тем меньше срок... laughing Тьфу,тьфу,тьфу!
          Зяблицев
          1. bouncyhunter Сегодня, 11:27
            Так и есть . Все , у кого смартфоны были - на КПП выключали и сдавали дежурному . А тех , кто "забыл" сдать серьёзно наказывали .
            bouncyhunter
    3. влад66 Сегодня, 11:25
      Цитата: Отец солдата
      а вот операционки типа 10-ки реальный шпионский софт, все на "линукс"

      У меня на компе стоит 10-ка Коллега,поэтому раз за мной шпионят,вот пускай и посмотрят на это. laughing
      Жду санкций матрасные. laughing
      влад66
      1. Андрей К Сегодня, 11:40
        Цитата: влад66
        ...Жду санкций матрасные...

        Аааааа...
        Убил!!! wassat laughing laughing laughing
        Андрей К
    4. Андрей К Сегодня, 11:45
      Цитата: Отец солдата
      ...Так социальные сети вроде под контролем наших спецслужб...

      Есть рекомендованный к использованию в российской армии служебный телефон М-663С с защитой от прослушки и несанкционированного вмешательства.

      Пишут что:
      ...Сам специальный сотовый телефон является развитием коммерческой модели GSM-телефона SMP-АТЛАС/2, оснащенного криптографической защитой речевой информации. Сотовый работает в обычных сетях стандарта GSМ и представляет собой моноблок размером 110х40х18 миллиметров...

      Хочешь позвонить - звони, без всякого "селфи" и геолокации yes
      Андрей К
  2. Злой543 Сегодня, 11:06
    А как же селфи ? Щас же без них никуда... Современной молодежи без них никак нельзя... Печалька laughing
    Злой543
    1. x.andvlad Сегодня, 11:12
      Это - болезнь... Грешно смеяться... crying
      А вообще, даже на некоторых гражданских предприятиях мобильные телефоны сдают на проходной. А в армии - сам Бог велел это делать. Хоть какая-то доля защиты информации будет.
      x.andvlad
    2. Андрей К Сегодня, 11:49
      Цитата: Злой543
      А как же селфи ? Щас же без них никуда... Современной молодежи без них никак нельзя... Печалька laughing

      Ну да, прогресс не стоит на месте.

      Стороны конфликта в САР так отселфились, что раньше времени к праотцам, народ стройными колоннами марширует...
      Андрей К
  3. Zubr Сегодня, 11:07
    Это нужно было делать вчера.
    Zubr
  4. Radikal Сегодня, 11:08
    Цитата: Отец солдата
    Так социальные сети вроде под контролем наших спецслужб, а вот операционки типа 10-ки реальный шпионский софт, все на "линукс" wink , ударим долларом по Америке fellow не дадим на нас заработать.

    Силёнок хватит? wassat
    Radikal
    1. Отец солдата Сегодня, 11:13
      На что ? Лично я давно этим пользуюсь, "линукс" открытая система, достаточно безопасная, если есть желание поиграть из-под нее можно "винду" запустить. Если речь идет о силенках скинуть зависимость от зеленых бумажек , не покупать недвижимость, не учить детишек за бугром так это к трепачам которые сейчас в предверии выборов с экрана не сходят.
      Отец солдата
  5. Lek38 Сегодня, 11:11
    Опоздали с этим господа ,что говорить даже срочники имеют телефоны в армии РФ .
    18 летний с телефоном в руках на войне ?Офицеры и контрактники понимают значимость тех или иных действий ,а вот понимает ли это 18 летний из поколения селфи ?Очень сомневаюсь .
    У нас например пришли родители ,и как правило хотят сфотографировать сына а частенько и технику .Место встречи отцепляется и пристально смотрят офицеры .Товарищ служащий в ПВО недавно просил меня найти телефон без фотоаппарата ,говорит телефоны сдают при входе в воинскую часть а получают обратно при выходе .
    Носит можно только простенькие телефоны ,во многих частях это так .
    Lek38
    1. FalconD Сегодня, 11:14
      А по факту телефон имеет срочника
      FalconD
  6. КВУ-НСвД Сегодня, 11:13
    На службе и в командировках надо использовать обычные "звонилки" за тысячу рублей и наказывать рублём за нарушение . Хотя и там я бы полной гарантии не дал...Ну и по глушилке сотовых сетей в каждой части не помешало бы с искажением спутниковой локации , правда в условиях города "потухнут" и "гражданские" в ближайшей округе . Нужны и военные сети на службе с ограничением или полным табу на Интернет . А рекомендации конечно правильные , но как мёртвому припарка . Считающих такие требования армейсим тупизмом немеренно... Да ! отключение геолокации для серьёзных организаций детский лепет ....
    КВУ-НСвД
  7. taiga2018 Сегодня, 11:14
    тяжело будет,люди привыкли к соцсетям,это мы писали письма из армии и ждали в ответ,в этом даже была своя романтика...
    taiga2018
    1. KondratKo Сегодня, 11:54
      А ещё под строгим запретом были радиоприёмники и тем более плёночные фотоаппараты. С нарушителями проводили душевную беседу работники спецотделов. Правильно делали. И ведь жили (служили), находя себе каждый увлечение по душе!
      KondratKo
  8. a.s.zzz888 Сегодня, 11:15
    Пока они носят рекомендательный характер, однако в Минобороны уже готовят поправки к законам, которые сделают их обязательными.

    Всё верно, и решать надо незамедлительно
    a.s.zzz888
  9. Radikal Сегодня, 11:15
    Цитата: Отец солдата
    На что ? Лично я давно этим пользуюсь, "линукс" открытая система, достаточно безопасная, если есть желание поиграть из-под нее можно "винду" запустить. Если речь идет о силенках скинуть зависимость от зеленых бумажек , не покупать недвижимость, не учить детишек за бугром так это к трепачам которые сейчас в предверии выборов с экрана не сходят.

    Будем Вас рекомендовать на следующие выборы Пезидента! laughing
    Radikal
    1. Отец солдата Сегодня, 11:20
      Я наверное откажусь, патологически не умею обманывать no
      Отец солдата
  10. rotmistr60 Сегодня, 11:17
    где важна секретность
    Ну вот наконец вспомнили и о секретности. С айфонами ясно, а как быть с клерками из МО РФ и военных округов? Слишком часто конфиденциальная, а порой секретная информация попадает в СМИ быстрее чем к президенту.
    rotmistr60
  11. Romka47 Сегодня, 11:20
    Так я не понял, уже 11 комментариев и еще нет ни одного обиженнкика со словами" Все п..... наших солдатиков лишают всех свобод, проклятый Путин, шеф все пропало"... Прогресс laughing . Правда приятно что все Адекватно понимают важность момента.
    Romka47
  12. FalconD Сегодня, 11:20
    Сначала показуху с вездесущими слайдами, фото и видеоотчетами отмените, а потом боритесь с утечками! А то идут занятия в поле, а через час требуют фотоотчёт о занятии...,а штаб в 700 км...Угадайте каким образом этот самый фотоотчёт отправляется??)) Сама система порождает проблему...,а отдельных военных воспитать не вопрос!
    FalconD
  13. Vard Сегодня, 11:21
    Собственно сто процентов надёжности это проводной телефон... Все остальное... Это как орать с балкона а потом удивляться а чего соседи так смотрят...
    Vard
  14. Radikal Сегодня, 11:22
    Цитата: Отец солдата
    Я наверное откажусь, патологически не умею обманывать no

    good
    Radikal
  15. cniza Сегодня, 11:24
    Поэтому рекомендации по использованию мобильных телефонов, смартфонов и других гаджетов необходимы. Особенно в режимных частях,


    Это когда в армии пользовались рекомендациями? belay
    cniza
  16. XXXIII Сегодня, 11:25
    Минобороны рекомендовало военнослужащим не использовать соцсети
    Не знаю кому они еще нужны эти соцсети, один спам и реклама, а еще тролли сидят там сутками. Соцсети разлагают пользователя negative
    XXXIII
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