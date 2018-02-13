Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
Минобороны рекомендовало военнослужащим не использовать соцсети
Минобороны РФ распространило рекомендации по поведению сотрудников ведомства и военнослужащих в мировой паутине. Солдатам и офицерам советуют отказаться от использования соцсетей «Одноклассники», «ВКонтакте», Facebook и других аналогичных ресурсов. А также не публиковать информацию о своей службе и отключить в телефонах геолокацию. Об этом сообщают Известия.
В военном ведомстве рассказали, что правила поведения в интернете были разработаны в конце 2017 года. Сейчас рекомендации отправлены в войска. Пока они носят рекомендательный характер, однако в Минобороны уже готовят поправки к законам, которые сделают их обязательными.
«Солдат и офицеров извещают о том, что администраторы зарубежных ресурсов имеют полный доступ к личной информации, там размещенной. Авторы документа напоминают, что публикации военнослужащих постоянно анализируются иностранными спецслужбами. Поэтому привязанные к местности фотографии и видеоматериалы могут привести к срыву боевой задачи», – пишет газета.
Военным советуют сделать свои аккаунты в социальных сетях максимально закрытыми и не добавлять в друзья незнакомых пользователей. В памятке уделено внимание также технической стороне интернет-безопасности: для каждого сайта или интернет-сервиса необходимо придумать уникальный пароль, используя для этого сложное сочетание символов.
По мнению автора книги «Социальные сети: новые технологии управления миром» Марии Филь, памятка составлена грамотно и взвешенно.
В военном ведомстве рассказали, что правила поведения в интернете были разработаны в конце 2017 года. Сейчас рекомендации отправлены в войска. Пока они носят рекомендательный характер, однако в Минобороны уже готовят поправки к законам, которые сделают их обязательными.
«Солдат и офицеров извещают о том, что администраторы зарубежных ресурсов имеют полный доступ к личной информации, там размещенной. Авторы документа напоминают, что публикации военнослужащих постоянно анализируются иностранными спецслужбами. Поэтому привязанные к местности фотографии и видеоматериалы могут привести к срыву боевой задачи», – пишет газета.
Военным советуют сделать свои аккаунты в социальных сетях максимально закрытыми и не добавлять в друзья незнакомых пользователей. В памятке уделено внимание также технической стороне интернет-безопасности: для каждого сайта или интернет-сервиса необходимо придумать уникальный пароль, используя для этого сложное сочетание символов.
Армия – это особая структура, где важна секретность. Мы знаем историю, как с помощью тех или иных сервисов выяснили, где ходят караулы американской армии. Поэтому рекомендации по использованию мобильных телефонов, смартфонов и других гаджетов необходимы. Особенно в режимных частях,сказал газете советник президента России по вопросам интернета Герман Клименко.
По мнению автора книги «Социальные сети: новые технологии управления миром» Марии Филь, памятка составлена грамотно и взвешенно.
Рекомендации не ограничивают личную свободу военнослужащих, только предупреждают их о возможных негативных последствиях активности в интернете. Важен акцент на том, что любая информация, попавшая в интернет, остается там навсегда,рассказала она.
Использованы фотографии: РИА Новости/Илья Питалев
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти