12:06 13 февраля
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На востоке России стартовали масштабные учения ПВО

На десяти учебно-тренировочных комплексах в Бурятии, Забайкальском, Хабаровском, Приморском краях, Сахалинской, Амурской и Еврейской автономной областях стартовал масштабный полевой выход подразделений войск ПВО, передает Интерфакс сообщение пресс-службы Восточного округа.

На востоке России стартовали масштабные учения ПВО


В настоящее время зенитчики совершат марши на штатной технике в заданные районы, где развернут свои позиции.


Военнослужащие будут оттачивать свое профессиональное мастерство с применением максимального количества типов зенитных ракетных комплексов ПВО, в частности ЗРК "Оса", "Стрела-10", "Тор-М2У", "БУК-М2", зенитных самоходных установок "Шилка", ЗРПК "Тунгуска",
говорится в релизе.

Отмечается, что военнослужащие «будут набираться опыта в обнаружении, сопровождении и уничтожении быстролетящих малоразмерных мишеней». Такими мишенями выступят малые ракеты, скорость полета которых около 700 метров в секунду.

«Всего к полевому выходу привечено более трех тыс. человек, задействовано свыше 700 единиц боевой и специальной техники», – добавили в пресс-службе.

Использованы фотографии: http://www.oborona.ru
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Комментарии 8

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  1. Vard Сегодня, 11:15
    Опыт той же Сирии... ПВО работает если его правильно использовать.. А вот это классика жанра... Тяжело в ученье... Легко в бою...
    Vard
    1. zadorin1974 Сегодня, 11:31
      Ну да,детеныш выехали на учения-только их дивизион без стрельб,артиллеристы стрелять будут.Пока до марта-на выборы вернутся,потом опять полигон до лета.
      zadorin1974
    2. Гигант мысли Сегодня, 11:32
      Готовиться , конечно, нужно, ведь соседи то у нас на Дальнем Востоке такие уж ненадёжные, могут улыбаться в лицо, а за пазухой держать камень для нас.
      Гигант мысли
  2. Egorovich Сегодня, 11:20
    Тяжело в учении - легко в бою! Суворовская аксиома в действии. good
    Egorovich
  3. Romka47 Сегодня, 11:23
    Новость хорошая, учиться, учиться и еще раз учиться! Правда непонятно как они будут из Шилки то работать по целям "скорость полета которых около 700 метров в секунду.". Ну дай Бог усвоить ребятам как можно больше!
    Romka47
  4. taiga2018 Сегодня, 11:25
    в какой то мере я даже понимаю опасения запада,постоянные учения,стрельбы...мне даже завидно,когда я служил такого не было,а только приходилось через сутки ходить в караулы или в наряд...
    taiga2018
    1. BerBer Сегодня, 11:28
      Такая же ситуация , то в караул, то ответственным.
      BerBer
  5. КВУ-НСвД Сегодня, 11:28
    Как вспомню февраль в капярской степи в начале нулевых , так сразу зябну..бррр . Но было весело.. laughing
    КВУ-НСвД
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