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На востоке России стартовали масштабные учения ПВО
На десяти учебно-тренировочных комплексах в Бурятии, Забайкальском, Хабаровском, Приморском краях, Сахалинской, Амурской и Еврейской автономной областях стартовал масштабный полевой выход подразделений войск ПВО, передает Интерфакс сообщение пресс-службы Восточного округа.
В настоящее время зенитчики совершат марши на штатной технике в заданные районы, где развернут свои позиции.
Отмечается, что военнослужащие «будут набираться опыта в обнаружении, сопровождении и уничтожении быстролетящих малоразмерных мишеней». Такими мишенями выступят малые ракеты, скорость полета которых около 700 метров в секунду.
«Всего к полевому выходу привечено более трех тыс. человек, задействовано свыше 700 единиц боевой и специальной техники», – добавили в пресс-службе.
В настоящее время зенитчики совершат марши на штатной технике в заданные районы, где развернут свои позиции.
Военнослужащие будут оттачивать свое профессиональное мастерство с применением максимального количества типов зенитных ракетных комплексов ПВО, в частности ЗРК "Оса", "Стрела-10", "Тор-М2У", "БУК-М2", зенитных самоходных установок "Шилка", ЗРПК "Тунгуска",говорится в релизе.
Отмечается, что военнослужащие «будут набираться опыта в обнаружении, сопровождении и уничтожении быстролетящих малоразмерных мишеней». Такими мишенями выступят малые ракеты, скорость полета которых около 700 метров в секунду.
«Всего к полевому выходу привечено более трех тыс. человек, задействовано свыше 700 единиц боевой и специальной техники», – добавили в пресс-службе.
Использованы фотографии: http://www.oborona.ru
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