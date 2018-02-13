«Адмирал Виноградов» выполнил стрельбы в Японском море

По плану выхода, который продлился трое суток, моряки выполнили артиллерийскую стрельбу 100-миллимитровыми орудиями по береговым мишеням на полигоне, имитирующим долговременные огневые укрепления условного противника, а затем отстрелялись артиллерией по надводной цели,

Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов» провел ракетные и артиллерийские стрельбы в Японском море, передает РИА Новости сообщение представителя ТОФ Николая Воскресенского.рассказал Воскресен6ский.Кроме того, «в ходе учения по организации обороны корабля от средств воздушного нападения противника "Адмирал Виноградов" применил артиллерийские установки и провел пуски ракет зенитно-ракетного комплекса самообороны "Кинжал"», добавил он.Также моряки отработали задачи по уничтожению морской плавающей мины и постановке пассивных помех.Для обеспечения мероприятий были привлечены вспомогательные суда и самолеты Ил-38 морской авиации ТОФ.