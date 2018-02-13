12:09 13 февраля
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«Адмирал Виноградов» выполнил стрельбы в Японском море

Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов» провел ракетные и артиллерийские стрельбы в Японском море, передает РИА Новости сообщение представителя ТОФ Николая Воскресенского.



По плану выхода, который продлился трое суток, моряки выполнили артиллерийскую стрельбу 100-миллимитровыми орудиями по береговым мишеням на полигоне, имитирующим долговременные огневые укрепления условного противника, а затем отстрелялись артиллерией по надводной цели,
рассказал Воскресен6ский.


Кроме того, «в ходе учения по организации обороны корабля от средств воздушного нападения противника "Адмирал Виноградов" применил артиллерийские установки и провел пуски ракет зенитно-ракетного комплекса самообороны "Кинжал"», добавил он.

Также моряки отработали задачи по уничтожению морской плавающей мины и постановке пассивных помех.

Для обеспечения мероприятий были привлечены вспомогательные суда и самолеты Ил-38 морской авиации ТОФ.

Использованы фотографии: https://ru.wikipedia.org
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Комментарии 10

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  1. ul_vitalii Сегодня, 11:34
    В японском море это хорошо, японцам небольшой привет.
    ul_vitalii
    1. taiga2018 Сегодня, 11:35
      Цитата: ul_vitalii
      японцам небольшой привет.

      "совместная хозяйственная деятельность..."
      taiga2018
    2. mvg Сегодня, 12:02
      Как слону дробина. На фоне Хуго и Ф-35. Не смешно.
      mvg
  2. Гигант мысли Сегодня, 11:35
    Это хорошо, что проводятся реальные стрельбы непосредственно на море, где рука операторов, наводчиков приобретает уверенность в использовании вверенного вооружения.
    Гигант мысли
  3. роман66 Сегодня, 11:41
    выполнили артиллерийскую стрельбу 100-миллимитровыми орудиями по береговым мишеням на полигоне, имитирующим долговременные огневые укрепления условного противника, а затем отстрелялись артиллерией по надводной цели,
    вотне понял - какой еще артиллерией и!! попали или нет? ну кто так пишет... request
    роман66
    1. Serg65 Сегодня, 11:51
      Цитата: роман66
      вотне понял - какой еще артиллерией

      laughing Здорова житель поднебесный!
      Чё тут непонятного то? Пушки они на прицепе тащили за собой по Японскому морю!
      Цитата: роман66
      попали или нет?

      Рома, конечно попали, ктож с 10 метров то не попадёт?
      Цитата: роман66
      ну кто так пишет...

      belay А кто так пишет?
      Serg65
      1. роман66 Сегодня, 11:54
        здорово! нет ну понимаю парусный флот - там и пушки и каронады и мортиры с кулевринами - разная артиллерия была . а тут
        100-миллимитровыми орудиями
        а по надводной цели ? с 10 метров!?!? бога на вас нет crying
        роман66
  4. Romka47 Сегодня, 11:49
    Вот и хорошо и себя показать, и руку набить)
    Romka47
  5. Галеон Сегодня, 11:51
    Вот так представил, что пишут не о "Адмирале Виноградове", а о эм. "Бурный" во время нашей службы. Вряд ли бы кому-то из нас понравились такие новости: кому какое дело, куда мы ходим и чем стреляем, какие упражнения выполняем? Военное дело шума не любит. Другое дело, что раньше, в стародавние времена были артиллерийские стрельбы на приз Главкома... Объявить в СМИ о победителе таких стрельб было бы почетно. А то в армии есть танковый биатлон, соревнования санитаров и пр., а о стрельбах на приз Главкома на флоте незаслуженно забыто. Жаль.
    Извините, если разворчался, как старик.
    Галеон
    1. rotmistr60 Сегодня, 11:58
      кому какое дело, куда мы ходим и чем стреляем, какие упражнения выполняем? Военное дело шума не любит.
      Полностью согласен. Кому необходимо знать, тот узнает. О каждом "пуке" того или иного подразделения (корабля) не стоит писать. А то получается наш корабль идет в Сирию с грузом, а СМИ освещают его поход чуть не по милям. Потом вдруг столкновения происходят.
      rotmistr60
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