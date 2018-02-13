Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
«Адмирал Виноградов» выполнил стрельбы в Японском море
Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов» провел ракетные и артиллерийские стрельбы в Японском море, передает РИА Новости сообщение представителя ТОФ Николая Воскресенского.
Кроме того, «в ходе учения по организации обороны корабля от средств воздушного нападения противника "Адмирал Виноградов" применил артиллерийские установки и провел пуски ракет зенитно-ракетного комплекса самообороны "Кинжал"», добавил он.
Также моряки отработали задачи по уничтожению морской плавающей мины и постановке пассивных помех.
Для обеспечения мероприятий были привлечены вспомогательные суда и самолеты Ил-38 морской авиации ТОФ.
По плану выхода, который продлился трое суток, моряки выполнили артиллерийскую стрельбу 100-миллимитровыми орудиями по береговым мишеням на полигоне, имитирующим долговременные огневые укрепления условного противника, а затем отстрелялись артиллерией по надводной цели,рассказал Воскресен6ский.
Кроме того, «в ходе учения по организации обороны корабля от средств воздушного нападения противника "Адмирал Виноградов" применил артиллерийские установки и провел пуски ракет зенитно-ракетного комплекса самообороны "Кинжал"», добавил он.
Также моряки отработали задачи по уничтожению морской плавающей мины и постановке пассивных помех.
Для обеспечения мероприятий были привлечены вспомогательные суда и самолеты Ил-38 морской авиации ТОФ.
Использованы фотографии: https://ru.wikipedia.org
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти