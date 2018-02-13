Ракета "Союз-2.1а" с кораблем "Прогресс МС-08" стартовала с космодрома Байконур

Сближение транспортного корабля «Прогресс МС-08» с МКС и причаливание к стыковочному узлу служебного модуля «Звезда» планируется проводить в автоматическом режиме под контролем специалистов ГОГУ РС МКС в ЦУП и российских космонавтов – Александра МИСУРКИНА и Антона ШКАПЛЕРОВА. Стыковка ТГК м МКС запланирована 15 февраля 2018 года в 13:43 мск.

13 февраля 2018 года с космодрома БАЙКОНУР успешно осуществлен очередной запуск ракеты космического назначения «Союз-2.1а» по программе Международной космической станции (МКС). Ракета-носитель «Союз-2.1а» вывела на околоземную орбиту транспортный грузовой корабль (ТГК) «Прогресс МС-08», сообщили "Военному обозрению" в Центре общественных коммуникаций "Роскосмоса". После отделения космического корабля от третьей ступени ракеты-носителя ТГК приступил к выполнению программы полета к МКС.- говорится в сообщенииТГК «Прогресс МС-08» должен доставить на Международную космическую станцию 1390 кг сухих грузов, 890 кг топлива в баках системы дозаправки, 420 кг воды в баках системы «Родник», а также 46 кг сжатого воздуха и кислорода в баллонах. В грузовом отсеке уложено научное оборудование, в том числе летный комплект аппаратуры «Икарус», комплектующие для системы жизнеобеспечения, а также контейнеры с продуктами питания, предметы одежды, медикаменты и средства личной гигиены для членов экипажа.