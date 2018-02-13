12:03 13 февраля
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Ракета "Союз-2.1а" с кораблем "Прогресс МС-08" стартовала с космодрома Байконур

13 февраля 2018 года с космодрома БАЙКОНУР успешно осуществлен очередной запуск ракеты космического назначения «Союз-2.1а» по программе Международной космической станции (МКС). Ракета-носитель «Союз-2.1а» вывела на околоземную орбиту транспортный грузовой корабль (ТГК) «Прогресс МС-08», сообщили "Военному обозрению" в Центре общественных коммуникаций "Роскосмоса". После отделения космического корабля от третьей ступени ракеты-носителя ТГК приступил к выполнению программы полета к МКС.

Ракета "Союз-2.1а" с кораблем "Прогресс МС-08" стартовала с космодрома Байконур


Сближение транспортного корабля «Прогресс МС-08» с МКС и причаливание к стыковочному узлу служебного модуля «Звезда» планируется проводить в автоматическом режиме под контролем специалистов ГОГУ РС МКС в ЦУП и российских космонавтов – Александра МИСУРКИНА и Антона ШКАПЛЕРОВА. Стыковка ТГК м МКС запланирована 15 февраля 2018 года в 13:43 мск.
- говорится в сообщении


ТГК «Прогресс МС-08» должен доставить на Международную космическую станцию 1390 кг сухих грузов, 890 кг топлива в баках системы дозаправки, 420 кг воды в баках системы «Родник», а также 46 кг сжатого воздуха и кислорода в баллонах. В грузовом отсеке уложено научное оборудование, в том числе летный комплект аппаратуры «Икарус», комплектующие для системы жизнеобеспечения, а также контейнеры с продуктами питания, предметы одежды, медикаменты и средства личной гигиены для членов экипажа.

Использованы фотографии: КЦ "Южный"/ЦЭНКИ/РОСКОСМОС
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Комментарии 16

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  1. ul_vitalii Сегодня, 11:36
    Не сглазить бы. Успехов!
    ul_vitalii
    1. Logall Сегодня, 11:44
      Цитата: ul_vitalii
      Не сглазить бы.

      Ну, вот, в случае чего крайний уже есть!
      «Прогресс МС-08» с МКС и причаливание к стыковочному узлу служебного модуля «Звезда»
      Успехов в вашем нелёгком труде!
      Logall
      1. Тралл Сегодня, 12:00
        420 кг воды в баках системы «Родник»

        Наверное, водичка дороже любого виски выходит smile
        Тралл
    2. Владыка Ситх Сегодня, 11:52
      Видео к новости
      Владыка Ситх
      1. 210окв Сегодня, 11:58
        Меня интересует такой вопрос.Стоимость подобного запуска с "Восточного" дороже?Или мы просто выполняем договоренность с Казахстаном?
        210окв
  2. Spartanez300 Сегодня, 11:37
    Успешного полета без сбоев . good
    Spartanez300
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 11:38
    Ну так хорошего полёта и стыковки! good
    a.s.zzz888
    1. bouncyhunter Сегодня, 11:57
      Серёга , привет ! hi
      Цитата: a.s.zzz888
      Ну так хорошего полёта и стыковки! good

      Назло всем злопыхателям . wink
      bouncyhunter
  4. seregatara1969 Сегодня, 11:46
    а вторая ступень когда отвалится ?
    seregatara1969
    1. роман66 Сегодня, 11:51
      между первой и третьей wink
      роман66
    2. 210окв Сегодня, 11:59
      Отработает...Отвалится сосулька на голову...
      Цитата: seregatara1969
      а вторая ступень когда отвалится ?
      210окв
  5. Romka47 Сегодня, 11:55
    Удачи! Вот только мне ( человеку от космоса далекому) " летный комплект аппаратуры «Икарус»" представляется вот так только с кузовом Икарус вместо пазика laughing laughing laughing
    Romka47
    1. 210окв Сегодня, 12:02
      Хороший папелац.Для рогозиных и им подобным.
      Цитата: Romka47
      Удачи! Вот только мне ( человеку от космоса далекому) " летный комплект аппаратуры «Икарус»" представляется вот так только с кузовом Икарус вместо пазика laughing laughing laughing
      210окв
  6. gorgo Сегодня, 11:56
    Кхм... Насколько я понимаю, новый маршрут в 3,5 ч до стыковки отменен? Пошли по старой схеме?
    gorgo
    1. Ююка Сегодня, 12:02
      Цитата: gorgo
      Кхм... Насколько я понимаю, новый маршрут в 3,5 ч до стыковки отменен? Пошли по старой схеме?


      ну, судя по всему решили не испытывать судьбу и перестраховаться... самое главное сейчас, когда конкуренты пиарят свои полеты с авто работать без всяких сюрпризов. Из-за гололеда и снежных заносов скорость ограничена wassat
      Ююка
  7. Дормидонт Сегодня, 12:02
    Либерастической секте свидетелей илона маска им. Мавроди печалька
    Дормидонт
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