12:07 13 февраля
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Неудачное испытание американской ПРО не повлияет на поставку противоракет в Японию

Последнее неудачное тестирование системы ПРО США на Гавайях никак не повлияет на планы по поставке американских ракет-перехватчиков в Японию, передает РИА Новости заявление операционного директора агентства противоракетной обороны Пентагона Гэри Пеннетта.



Ничего не поменялось,
сказал Пеннетт на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.


В начале января Госдеп США утвердил сделку по продаже Японии четырех ракет-перехватчиков для противоракетной системы на общую сумму $ 133,3 млн. Речь идет о поставках ракет Standard Missile-3 (SM-3) Block IIA и пусковых установок к ним Mk-29 (предназначены для уничтожения воздушных целей, в том числе баллистических ракет и боеголовок на заатмосферных высотах). Пентагон также обязался обеспечить логистическую и техническую поддержку.

В конце того же месяца закончились неудачей испытания системы противоракетной обороны (ПРО) США Aegis.

Она (ракета-перехватчик) не перехватила цель и пролетела мимо нее,
рассказал Пеннетт.

Система ПРО Aegis предназначена для защиты от баллистических ракет меньшей и средней дальности.

Использованы фотографии: https://ru.wikipedia.org
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Комментарии 18

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  1. ded100 Сегодня, 11:50
    Видно пока не судьба японцам защищатся от баллистических ракет меньшей и средней дальности.! wassat
    ded100
    1. Андрей К Сегодня, 11:55
      Цитата: ded100
      Видно пока не судьба японцам защищатся от баллистических ракет меньшей и средней дальности.!

      Беда...
      Им не судьба вообще защититься, пока под оккупацией меринов находятся.
      Лучшие "друзья" Японии за полста лет их истребили больше, чем вся японская нация потеряла в любых конфликтах, за всё время своего существования.
      Андрей К
      1. bouncyhunter Сегодня, 12:00
        Цитата: Андрей К
        Им не судьба вообще защититься, пока под оккупацией меринов находятся.

        И как и положено оккупированым - покупать то , что оккупант приказал покупать .
        bouncyhunter
        1. роман66 Сегодня, 12:03
          терпите, гордые самураи, может уже и не больно... lol Паша. привет! hi
          роман66
          1. Logall Сегодня, 12:07
            Цитата: роман66
            терпите, гордые самураи

            Уважающий себя самурай уже давно и без лишних эмоций совершил бы "сэппуку"!
            Logall
      2. yehat Сегодня, 12:04
        ну я бы так не сказал. в эпоху Сенгоку японцы друг друга резали так, что мало не покажется.
        yehat
  2. rotmistr60 Сегодня, 11:50
    Сегодня и ниже по ветке - "Япония купит у США противоракеты на фоне их провальных испытаний".
    rotmistr60
  3. Logall Сегодня, 11:50
    Дублируют что-ли? Новость о закупке противоракет Японией, не смотря на неудачи, уже была!
    Император наверное доволен, что он не монарх империи, а лишь наместник провинции... Ничего не решающий наместник!
    Logall
  4. Влад Морозов Сегодня, 11:55
    Благополучие Японии в руках безумцев из госдепа! Ударят по КНДР и всё, прощай Япония! Прощай Корея. Прощай Гавайи.
    Влад Морозов
  5. Чичиков Сегодня, 11:58
    На тебе Боже, что мне негоже! По "впариванию супер" товара своей ВПК превзошли торговцев на Привозе!
    Чичиков
  6. rocket757 Сегодня, 11:58
    Да нормально всё ... сначала деньги, а стулья потом, может быть!
    rocket757
    1. роман66 Сегодня, 12:04
      потом будет стул. жидкий. когда Ыну повеселиться вздумается
      роман66
  7. КВУ-НСвД Сегодня, 12:00
    А у японцев есть выбор ? Тут хоть вероятность удачного противодействия ракетам Ына есть . Утопающий хватается и за соломинку . И американцам хорошо : заработок + ещё одна площадка в регионе с универсальной ракетной платформой .
    КВУ-НСвД
  8. Romka47 Сегодня, 12:02
    Не ну надо ам должное отдать, впарить не рабочу "х" за 133 ляма это талант.
    Romka47
  9. Incvizitor Сегодня, 12:04
    Рабы и неисправную купят и падающие постоянно апачи терпеть будут-судьба терпил.
    Incvizitor
  10. Дормидонт Сегодня, 12:06
    Аборигенам и дефективные сойдут
    Дормидонт
  11. Вкд Двк Сегодня, 12:07
    Поскольку есть рычаги для втюхивания своего железа, от чего не втюхивать и откровенный металлолом?
    Вкд Двк
  12. FalconD Сегодня, 12:07
    Это прямое доказательство того, что от реального удара эти системы не спасут...,но на кону бизнес-интересы...бабки
    FalconD
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