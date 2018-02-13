Удар по «Вагнеру» в Сирии: Россию ставят на место?

Последние несколько дней интернет бурлит на тему удара американцев по бойцам ЧВК Вагнера. Согласно разным источникам, число погибших исчисляется десятками или даже сотнями.



Сообщается, что по российским наёмникам отработали сразу несколько видов вооружений: сначала был нанесен прицельный артиллерийский удар, а затем остатки колоны добила американская авиация, включая "летающую артиллерию" АС-130.



Многие "эксперты" из соцсетей, в кровь разбивая пальцы о клавиатуру, настаивают на том, что ничего подобного не было. Однако, объективные доказательства, а также заявления ряда публичных личностей, говорят об обратном. Потери в российской ЧВК действительно есть, правда исчисляются они определенно не сотнями.





Как полагает генерал-полковник Леонид Ивашов, американцы таким образом "поставили на место Россию", и очень понятно объяснили, что Сирия уже поделена.









