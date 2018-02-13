00:13 14 февраля

Удар по «Вагнеру» в Сирии: Россию ставят на место?

Последние несколько дней интернет бурлит на тему удара американцев по бойцам ЧВК Вагнера. Согласно разным источникам, число погибших исчисляется десятками или даже сотнями.

Сообщается, что по российским наёмникам отработали сразу несколько видов вооружений: сначала был нанесен прицельный артиллерийский удар, а затем остатки колоны добила американская авиация, включая "летающую артиллерию" АС-130.

Многие "эксперты" из соцсетей, в кровь разбивая пальцы о клавиатуру, настаивают на том, что ничего подобного не было. Однако, объективные доказательства, а также заявления ряда публичных личностей, говорят об обратном. Потери в российской ЧВК действительно есть, правда исчисляются они определенно не сотнями.


Как полагает генерал-полковник Леонид Ивашов, американцы таким образом "поставили на место Россию", и очень понятно объяснили, что Сирия уже поделена.



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Комментарии 33

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  1. solzh Вчера, 13:15
    Я сильно сомневаюсь, что американцы нанесли удар по россиянам. Нанесение такого удара равносильно объявлению войны. Штаты далеко не дураки. Думаю, что информация о нанесении удара коалицией по "Вагнеру" обыкновенная утка.
    solzh
    1. IGAR Вчера, 13:16
      Не забывайте, что это не военнослужащие ВС РФ, а наёмники. Это все меняет, причем кардинально.
      IGAR
      1. Мар.Тира Вчера, 13:38
        Когда это удерживало американцев?Даже если и был нанесён удар(предположим),то наше МО сразу же открестилось от потерь со стороны России.Если это было сделано,то это нанесёт такой удар по престижу России,что не возможно даже описать,и даст козыри Пентагону,на дальнейшие такие действия.А я ведь давным давно говорил,что нужно уничтожать такие базы Не дожидаясь их развёртывания.Опыт у нас есть,нужна воля.
        Мар.Тира
        1. NEOZ Вчера, 13:50
          что то же их удерживает на Донбассе!
          а иначе можно по официальному приглашению законного правительства ввязаться в заварушку на Донбассе, что то их удерживает!!!
          считаю инфо по ЧВК уткой.
          NEOZ
      2. Starley.ura Вчера, 23:23
        Блин ну ещё и на уважаемом интернет издании этот фэйк перепечатывают , догадываюсь сколько бабла в подобные утки в марте вбухают , чет последнее время во жёлтый дешёвый листок превращается . Возникают только две версии : 1) . Издание сменило хозяев (тупо проданно) , 2). Издание намеренно зарабатывало авторитет чтоб в нужный момент внедрять подобные фэйки . Кстати многие знакомые говорят что критические комментарии сдесь стали удалять , а их авторов банить. Так что думаю и мой никто не прочитает.
        Starley.ura
    2. gromoboj Вчера, 15:00
      Им насрать. Война давно идёт. И янки понимают что по их войскам никто удара не нанесёт. Даже вшивого беспилотника не собьют. А кого с вертолётов расстреливать им всё равно, главное веселье.
      gromoboj
    3. 32363 Вчера, 15:22
      Цитата: solzh
      Я сильно сомневаюсь, что американцы нанесли удар по россиянам.

      такое уже бывало на територии СССР
      8 октября 1950 г. в 16.17 по местному времени два истребителя ВВС США Локхид F-80C "Шутинг Стар" ("Метеор") нарушили государственную границу СССР и, углубившись почти на 100 км, атаковали советский военный полевой аэродром Сухая Речка в 165 км от Владивостока, в Хасанском районе. В результате обстрела самолетами ВВС США на стоянке были повреждены семь самолетов советской эскадрильи, один сгорел полностью

      Источник: https://fishki.net/1313493-kak-8-oktjabrja-1950-g
      oda-ssha-bombili-sssr.html © Fishki.net
      32363
    4. Гардамир Вчера, 17:05
      Нанесение такого удара равносильно объявлению войны.
      Не сочтите за оскорбление, но вы наивны. Вспомните последние события, взрыв самолёта под Москвой,. Как долго шифровалось МО по поводу сбитого самолёта, тогда так же как и по вагнеровцам не верили, хотя информация в сеть поступила быстро. Наконец олимпиада. Иран недавно наехал на МОК, Северная Корея пригрозила, а что Россия? как сказал навкин муж, ихтамнет. И это страшно, потому что Запад уверует в собственную безнаказанность. И опять отстаивать независимость страны придётся заплатив миллионами жизней.
      Гардамир
    5. 1959ain Вчера, 20:05
      Мне тут эксклюзивно прислали рассказ американского военного советника, как на самом деле всё происходило. В приблизительном переводе дело было так: «Факиншит! Пьяные рашен в тельняшках, валенках и ушанках, громко смеясь избивали US морских котиков в ближнем бою страшными секретными приёмами «лычка» и «пендаль». Один достал нож, но остальные закричали «Не порти нам веселье!».Это была бойня. Мясо. Элитный американский спецназ, факиншит, умирал тысячами. Сейчас три авианосца Шестого флота плывут домой в Соединённые Штаты, доверху нагруженные трупами американских патриотов.
      Все они получили туда чудовищные ранения. Клянусь звёздно-матрасным флагом и здоровьем тёти Молли.
      Александр Роджерс, специально для News Front в России ,Итак, 2 дня назад в турецком издании Daily Sabah появляется статья с названием «США по ошибке нанесли удар по курдам из Сирийской демократической коалиции в юго-восточном регионе провинции Дейр-эз-Зор». В ней говорится, что по сообщению сирийского проправительственного СМИ, воздушные силы США провели рейд в Дейр-эз-Зор и неумышленно ударил по SDF, якобы из-за неправильных координат. Было сообщено, что 300 курдов были убиты американскими воздушными ударами.
      1959ain
    6. Летун_64 Вчера, 21:05
      Новогодний обстрел Хмеймим, тоже утка. Дронная атака. Сбитый Су-25. Дыма без огня не бывает. Уже на ленте.ру по этой теме пишут. США прощупывают болевые точки. Им очень надо чтобы Россию 200ми завалили, ведь выборы скоро.
      Летун_64
    7. Кент0001 Вчера, 21:50
      наивный вы...
      Кент0001
    8. Роман Ленивов Вчера, 22:58
      Если я не ошибаюсь, то где-то в 2015 году наша авиация разнесла укрепления с несколькими десятками американских советников из "Black woter" и ничего. Конечно потери среди наших добровольцев в САР есть, но я сомневаюсь, что такие серьёзные. Скорее всего несколько человек убили и выдали желаемое за действительное. Особенно мне не нравится тот факт, что первым о нём сообщил никто иной, как брехун Фейгин. Это вброс говна на вентилятор.
      Роман Ленивов
  2. Lock36 Вчера, 13:34
    Очень глубокие выводы на основе сомнительных набросов, не подтвержденных на сегодня ни одним доказательством. Вообще. Один наш самолет сбили - куча видео и фото. Подбили один турецкий танк - куча фото и видео.
    Здесь столько техники и людей уничтожили - только фотомонтаж и видео из игр.
    Но при этом не прекращающийся вой, страдания, накрутка эмоций.
    Кому это выгодно?
    Lock36
    1. Бер Вчера, 18:42
      Кому это выгодно?


      angry

      Вообще то сказано конкретно, упавший самолёт может быть делом рук израиля, чёт ни одного комментария, или Страшно вдруг могущественные евреи, тебя по IP вычислят.... млин аж матом как то ругаться хочется.

      Сильный Египет, сильная Сирия, сильная Иордания это арабо израильские войны.
      Озвучили ветхозаветную еврейскую месть око за око зуб за зуб, которая касается всего что происходит в Сирии, в том числе лечение боевиков в израиле.

      Уважаемый погибли граждане России упал наш самолёт высказали подозрение что может быть замешен израиль..
      Если с детства зубы слабые сделай себе дубину.........
      Бер
      1. Lock36 Вчера, 20:42
        И Вы туда же - где доказательства?
        Эмоции удел женщин и детей - не рановато ли им предаваться?
        ИМХО всё это чистой воды фейк и наброс.
        Lock36
    2. Кент0001 Вчера, 21:53
      Ивашову тоже. Он уже давно "корчит" из- себя аналитика. Только получается "АНАЛИТЕГ". Это сугобо мое мнение, а по Вагнеру инфа будет, только позже.
      Кент0001
  3. 32363 Вчера, 15:49
    всё больше и больше новостей из разных источников, похоже правда.

    В РФ из Сирии прибыл первый "груз 200" из сотен россиян, погибших под ударом коалиции США после "вероломной атаки" бойцов "ЧВК Вагнера" (ФОТО)
    Число россиян, ставших жертвами обстрела со стороны возглавляемой США международной коалиции в Сирии, исчисляется "десятками", заявил агентству Reuters атаман Балтийского отдельного казачьего округа Максим Буга, знакомый с одним из погибших. Власти РФ продолжают отрицать гибель россиян в тот день, 7 февраля, когда группа проправительственных военных пересекла линию разграничения на реке Евфрат и, как считают в Пентагоне, попыталась захватить штаб "Сирийских демократических сил" (СДС), поддерживаемых Вашингтоном.



    Подробнее: http://www.newsru.com/russia/13feb2018/syriataman
    .html?utm_source=tema-main
    32363
  4. Sonet Вчера, 15:57
    ,,Мощнейший американский удар по нашему спецназу Вагнер....,,
    1.Вагнер-не спецназ, а ЧВК-неужели Ивашов это не знает?
    2.Вообще то это Вагнер пошел ,,отжимать,, нефтевышки у курдов-за что и поплатился.
    В общем-я всегда подозревал что Ивашов-такой же ,,ыксперт,, как любой другой диванный аналитик.
    Sonet
    1. axxmanm Вчера, 20:27
      Сама идея ЧВК - попытка скрыть военное насилие от контроля общества.

      На этом фоне выглядит позорно-смехотворно попытки некоторых индивидуумов объяснить чвк "хитрой-хитростью" - типа когда чвк успешно выполняют военные задачи - то с важно многозначительностью намекнуть - "ну вы понимаете ж, что это наши парни красавцы так здорово воюют" , а в случае их гибели -сначала недоуменно хлопать ресницами - "вы ваще про что ? МО - молчит значит ничего не было" - а потом когда эта придурочная "хитрость" не сработает - начать верещать "..это наемники - наши власти тут не причем..почему упрекают наше МО?...они сами шли на смерть...докажите что они погибли именно там , а не дома по бытовой причине.."
      .. интеллект таких персонажей любящих "хитрые планы" на уровне ребенка сложившего ладошки над головой и говорящего "..я в домике.."
      axxmanm
  5. Лексус Вчера, 16:05
    Значит, всё-таки "накрыли"?
    Эх, придётся ждать свои "источники". request
    Лексус
    1. Стропорез Вчера, 23:14
      Цитата: Лексус
      Значит, всё-таки "накрыли"?
      Эх, придётся ждать свои "источники".

      А чё ни так то? Показали что же стоит наш колаборационизм., 200 по 200 плюс осаго, это агония, тут уже дело не в ботексе, всё серьёзней.
      Стропорез
  6. iggrimnir Вчера, 20:52
    От друга инфа, просьба не истерить, я лично вообще не вникал никогда в количество работающих в Сирии сотрудников ЧВК, думал что мобильные малочисленные отряды, оказалось нет. Чертовы бредни надоели просто, друг вернулся (снайпер спецназа ВДВ, прошел ЛНР, ДНР, потом уехал в Сирию), написал, спросил его как приехавшего оттуда, потому, что невыносимо читать всю эту хрень - было\не было\ было но не так, слушать матрасов вообще тошнило просто, расстроился очень..
    В общем, предварительно 177 200-х, и до 500 300-х, по сообщениям от участников. Их предупреждали не лезть на завод. Ответка будет матрасам. Пока так.
    iggrimnir
    1. axxmanm Вчера, 21:01
      Цитата: iggrimnir
      Ответка будет матрасам.

      Какая наивность..
      Компрадоры во власти рф разрешат сделать ответку своим хозяевам за какое-то,неучтенное официально, пушечное мясо?
      ..еще напишите что израилю(для защиты которого и направили безропотную рф) ответка будет, для совсем уж абсурдного эффекта
      axxmanm
    2. Викторио Вчера, 21:24
      Цитата: iggrimnir
      В общем, предварительно 177 200-х, и до 500 300-х, по сообщениям от участников. Их предупреждали не лезть на завод. Ответка будет матрасам. Пока так.

      -----
      т.е. их было минимум 677 человек, да еще и местных сколько-то? всякое, конечно, бывает, но
      - зачем для захвата завода требуется такое количество, да еще и хороших бойцов?
      - если их, как вы пишите, предупреждали, то почему эти опытные вояки, компактной колонной, все-таки туда отправляются???
      Викторио
  7. Старый военрук Вчера, 20:55
    Cколько же вымыслов и домыслов! Хороший вентилятор у авторов, а что набросать они сами с избытком производят.
    Старый военрук
  8. БГУрФО Вчера, 21:03
    Вы там у себя в редакции совсем осатанели что-ли???!!!... одни одно пишут, другие другое, третьи ваще какую то ересь несут...вы там по разным кабинкам или этажам???!!!....вы хоть между собой договоритесь что вместе ...издеть в следующий раз будете!!! или у вас там какой клоп-либераст засланный воду мутит???!!!
    БГУрФО
  9. Bronevick Вчера, 22:04
    Мне кажется если бы это действительно так было результативно для сша, то было бы куча видео с доказательствами, видео из игры не счёт. Какая то стычка может и было, но не в таких масштабах. Перед выборами шатают обстановку, мне так кажется.
    Bronevick
    1. Starley.ura Вчера, 23:51
      Думаю пробный камень, какую херню пипл готов схавать, как быстро распространиться , каких денег это будет стоить и к каким результатам приведет . Чтоб бюджет мартовских фэйковых новостей сверстать. Судя по реакции в нете я просто окуеваю в ожидании того буйства фантазии фэйкометов даже по поводу какого нибудь мелкого дтп . Думаю 5лярдов бюджета украинской "рэволюции гыдности" покажутся карманными деньгами школьника по сравнению с финансированием возможной волны недовольства в России . Походу фэйганы и иже с ними нехило заработают.
      Starley.ura
  10. FolksRUS Вчера, 22:29
    https://eadaily.com/ru/news/2018/02/12/siriya-a-b
    yl-li-vagner?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yande
    x.com
    12 февраля 2018
    19:46
    Сирия: а был ли «Вагнер»?

    «Коммерсантъ» опубликовал имена россиян, которые, якобы, были бойцами «ЧВК Вагнера», погибшими 7 февраля в результате авиаудара коалиции США в Сирии. Федеральная газета ссылается на группу независимых исследователей Conflict Intelligence Team (CIT). По данным CIT, от ударов коалиции погибли Алексей Ладыгин из Рязани, Станислав Матвеев и Игорь Косотуров из города Асбест Свердловской области, а также Владимир Логинов. Все указанные сотрудники ЧВК до Сирии воевали на Донбассе на стороне народных республик. Логинов — активист казачьего движения. У Ладыгина на Донбассе был позывной «Хмурый», у Матвеева — «Матвей».

    Conflict Intelligence Team взяло личные данные ЧВК-шников из Тwitter-каналов, зарегистрированных на граждан Украины — информаторов сайта «Миротворец». Одна из ссылок прямо ведет на «Миротворец», поэтому российскими провайдерами блокируется. CIT своего сайта не имеет, а вещание осуществляет из Twitter и Facebook. На странице CIT в Facebook для связи указан московский сотовый телефон сети «Мегафон». При попытках прозвона телефон не отвечает. Один из Тwitter-каналов, на которые ссылается «Коммерсантъ», содержит собранную в Excel базу с именами погибших и раненых вероятных ополченцев Донбасса с указанием их паспортных данных и боевых подразделений.

    Информация CIT вызывает сомнения. Мониторящие ситуацию в Сирии источники выражают сомнения, что 7 февраля в провинции Дейр-эз-Зор погибли именно россияне из «ЧВК Вагнера». «Распространяемое арабскими и украинскими источниками видео с „трупами ЧВК Вагнера“ на самом деле съемка уничтоженных армией САР в провинции Идлиб (граница с Хамой) боевиков ИГИЛ (ИГ, ДАИШ, террористическая группировка, запрещена в РФ — EADaily)», — сообщает телеграм-канал «Майор и генерал» (по некоторым данным, созданный ветеранами российских спецподразделений). «Майор и генерал» прилагает снимок оригинала видео с уничтоженными боевиками.

    В соцсетях вызвало споры и названное число якобы погибших «вагнеровцев». Ранее источники сообщали, что только в одной роте погибло 177 человек. Прошедших армию пользователей удивила вероятная численность такой роты. В условиях боевых действий, близких к происходящим в Сирии, российские войска обычно действуют десантно-штурмовыми ротами числом не более 60- 75 человек. В практике ЧВК не принято использовать крупные подразделения. Боевики существующих в мире ЧВК на местности как правило действуют небольшими штурмовыми группами, способными за краткое время перебазироваться с одного места на другое. Знающих армию и характер реальных боевых действий блогеров удивило и другое. Согласно тиражируемым в интернете данным, «ЧВК Вагнера», якобы, создано ветеранами ГРУ Генштаба Вооруженных сил РФ и оттуда же якобы и курируется. По мнению блогеров, крайне маловероятно, чтобы вероятные «кураторы» могли бросить «вагнеровцев» в бой на открытой местности без авиаразведки, артподготовки и прикрытия со стороны ВВС и ПВО.

    8 февраля наделавшую скандал тему погибших в Сирии наемников обсуждали на брифинге в Минобороны США. «У нас нет информации о каких-либо потерях среди российских военных, — заявила пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт. — И я не намерена обсуждать фейки и спекуляции. Мы постоянно на связи с российскими военными. Представители коалиции перед началом атаки предупредили представителей российской стороны о присутствии „Сирийских демократических сил“. Для этого использовалась линия по предотвращению конфликтных ситуаций. Регулярный контакт с российской стороной поддерживался до, во время и после атаки. Российская сторона заверила, что не будет вступать в бой с силами коалиции».

    Среди версий в пользу того, что в результате американского авиаудара в Сирии погибли «вагнеровцы», есть такая. Участники ЧВК могли быть членами сражающейся на стороне Башара Асада интернациональной группировки ISIS Hunters («Охотники на ИГИЛ»). Англоязычные интернет-каналы «Охотников» поддерживают связь с некоторыми россиянами, которых «охотники» называют «нашими русскими братьями». В социальной сети «ВКонтакте» есть русскоязычное сообщество «Охотники на ИГИЛ». Но прямой связи «Охотников» с «Вагнером» не выявлено. Более того, «контактовские» «Охотники» очень резко отозвались о заявлении бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова насчет «вагнеровцев». «ЧВК Вагнер головного мозга какой-то. Стрелков договорился уже до 644 человек „двухсотыми“ (погибшими — EADaily) Какая же у вас дрянь в голове, Игорь Иванович… Чем ближе выборы, тем страшнее „подробности“…», — пишут русскоязычные «Охотники на ИГИЛ».
    FolksRUS
  11. Radikal Вчера, 22:44
    Цитата: Мар.Тира
    Когда это удерживало американцев?Даже если и был нанесён удар(предположим),то наше МО сразу же открестилось от потерь со стороны России.Если это было сделано,то это нанесёт такой удар по престижу России,что не возможно даже описать,и даст козыри Пентагону,на дальнейшие такие действия.А я ведь давным давно говорил,что нужно уничтожать такие базы Не дожидаясь их развёртывания.Опыт у нас есть,нужна воля.

    yes good
    Radikal
  12. Radikal Вчера, 22:47
    Цитата: Sonet
    ,,Мощнейший американский удар по нашему спецназу Вагнер....,,
    1.Вагнер-не спецназ, а ЧВК-неужели Ивашов это не знает?
    2.Вообще то это Вагнер пошел ,,отжимать,, нефтевышки у курдов-за что и поплатился.
    В общем-я всегда подозревал что Ивашов-такой же ,,ыксперт,, как любой другой диванный аналитик.

    Ты вообще сам из себя что представляешь, ч_м_о, чтобы судить о генерал -полковнике Ивашове?! sad
    Radikal
  13. Декларант Вчера, 23:23
    CNN опубликовало видеокадры удара по танку Т-72 и гаубице 07.02.2018.
    http://mediametrics.ru/rating/ru/hour.html?articl
    e=146955848&redirect=3

    Не мне судить, но на атаку это не похоже. Расстреляли стоячих.
    Декларант
  14. Lis_96 Вчера, 23:55
    Это уже не первая публикация фэйкового вброса на данном ресурсе.Что уже начинает морально напрягать.
    Lis_96
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